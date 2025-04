13 I migliori strumenti software di annotazione delle immagini nel 2025

È un dato di fatto: il tuo modello di IA è valido solo quanto i dati da cui apprende. Questo vale sia per gli algoritmi che generano testo che per quelli che generano immagini. Quindi, quando le annotazioni delle immagini sono incoerenti, etichettate in modo errato o obsolete, gli sviluppatori di IA e i data scientist che gestiscono progetti su larga scala devono fare i conti con flussi di lavoro inefficienti. Si perdono ore a correggere manualmente le etichette, i membri del team seguono standard diversi e l'integrazione delle annotazioni nelle pipeline di apprendimento automatico diventa un ostacolo frustrante.

Se i problemi di collaborazione e gli ostacoli all'integrazione dei dati ti stanno rallentando, non sei solo. Gli strumenti giusti non si limitano a etichettare le immagini, ma standardizzano, automatizzano e integrano perfettamente le annotazioni nei flussi di lavoro dell'IA. In questo post del blog, parleremo dei migliori strumenti di annotazione delle immagini in modo che il tuo team impieghi meno tempo a correggere i dati e più tempo a far progredire l'IA.

Annota le risorse visive con gli strumenti di correzione di bozze di ClickUp

3. SuperAnnotate (ideale per annotazioni di immagini complesse e ad alta precisione) via SuperAnnotate SuperAnnotate è un software avanzato di annotazione delle immagini compatibile con tutti i tipi di file immagine, inclusi JPG, JPEG e PNG. La sua funzionalità/funzione di rilevamento degli oggetti ti aiuta a individuare, identificare e contrassegnare gli oggetti nei riquadri di delimitazione.

## ⏰ Riepilogo di 60 secondi Ecco una carrellata dei migliori strumenti di annotazione delle immagini disponibili oggi: 1. ClickUp consente una collaborazione senza soluzione di continuità integrando direttamente funzionalità avanzate di annotazione delle immagini nei flussi di lavoro dei progetti. #### Strumento di correzione di bozze ClickUp È possibile annotare facilmente immagini, PDF e video utilizzando Strumento di correzione di bozze di ClickUp , accelerando i progetti, aumentando la produttività e migliorando la qualità dei dati.

Con lo strumento Magic Select, è possibile dividere l'immagine in vari segmenti e delineare gli oggetti per un'annotazione più rapida. Inoltre, i suoi flussi di lavoro avanzati di annotazione consentono di personalizzare i processi per esigenze specifiche del progetto. Ciò migliora l'efficienza e garantisce annotazioni di alta qualità per attività complesse di visione artificiale. #### Le migliori funzionalità di SuperAnnotate Estrazione ed elaborazione istantanea del testo dalle immagini tramite OCR Annotazione di oggetti simili su più immagini con un solo clic

Creare poligoni curvi più velocemente con un'esperienza di disegno intuitiva Modificare i poligoni senza lavoro richiesto aggiungendo o rimuovendo punti istantaneamente Disegnare poligoni con bordi condivisi per annotazioni accurate di più oggetti #### Limiti di SuperAnnotate Alcune segmentazioni complesse potrebbero richiedere ancora lavoro manuale L'interfaccia potrebbe non avere funzionalità avanzate come la visualizzazione a schermo intero e l'aggancio dei bordi #### Prezzi di SuperAnnotate *Forever gratis

Pro: Prezzi personalizzati *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di SuperAnnotate *G2: 4,9/5 (più di 140 recensioni) *Capterra: Recensioni insufficienti Cosa dicono V7 Darwin offre una varietà di strumenti di annotazione per l'etichettatura assistita dall'IA e l'esecuzione di attività di annotazione complesse. È possibile creare maschere di pixel semantiche, risparmiando il tempo necessario per classificare ogni pixel separatamente. Inoltre, V7 consente di segmentare forme irregolari con un solo clic. I suoi strumenti di collaborazione e l'interfaccia intuitiva semplificano i flussi di lavoro, garantendo annotazioni coerenti tra i team. V7 aiuta gli sviluppatori di IA e i data scientist a migliorare la precisione dei modelli più velocemente, riducendo al contempo il lavoro manuale nei progetti di visione artificiale su larga scala.

V7 migliori funzionalità/funzioni Creare set di addestramento IA di alta qualità con etichette rapide e accurate Gestire annotazioni in più formati, incluse immagini, video, PDF e immagini mediche Personalizzare le linee guida per le annotazioni per soddisfare le esigenze specifiche del progetto Integrare modelli di apprendimento automatico esterni per migliorare la precisione delle annotazioni Annotare automaticamente oggetti simili per velocizzare le attività di annotazione ripetitive #### V7 limiti/limiti Le annotazioni automatizzate spesso richiedono una revisione manuale per garantire la precisione

Prestazioni fortemente dipendenti dalla qualità iniziale dei dati dell'immagine #### Prezzi V7 *Starter e Enterprise: prezzi personalizzati *Demo disponibile: prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni V7 *G2: 4,8/5 (oltre 50 recensioni) *Capterra: recensioni insufficienti Cosa dicono [](https://www.g2.com/products/v7/reviews/v7-review-7703977**utentireali/%href/diconodiV7?) CVAT è una potente piattaforma di annotazione open source per sviluppatori esperti in strumenti di apprendimento automatico. Supporta diversi tipi di annotazione, tra cui poligoni, polilinee, cuboidi 3D e scheletri, rendendola adattabile a un ampio intervallo di progetti.

L'annotazione automatica e l'interpolazione velocizzano i flussi di lavoro, in particolare per il monitoraggio degli oggetti nei video. CVAT semplifica anche la collaborazione con l'assegnazione delle attività, i ruoli degli utenti e il monitoraggio dello stato, mentre la sua comunità attiva offre risorse e supporto preziosi. #### Le migliori funzionalità/funzioni di CVAT Abilita l'annotazione collaborativa con accesso multiutente simultaneo Si integra perfettamente con TensorFlow, PyTorch e altri framework di apprendimento automatico * Supporta più formati di esportazione per vari framework di apprendimento automatico

Garantire l'accuratezza delle annotazioni con revisioni, controlli di qualità e regole di convalida personalizzate #### Limiti di CVAT La gestione dei livelli può essere difficile con oggetti sovrapposti Non è possibile annotare direttamente i file PDF senza conversione #### Prezzi di CVAT *Free Forever Piano Team/Solo: $32/mese per utente *Piano Enterprise: Prezzi personalizzati *Opzione on-premise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di CVAT

Non ci sono abbastanza recensioni 📖 Per saperne di più: I migliori strumenti software per l'approvazione creativa LabelMe è uno strumento open source di annotazione delle immagini per la visione artificiale specializzato nella segmentazione delle immagini basata su poligoni. I suoi modelli di IA consentono di annotare le immagini con prompt di testo o semplici clic, risparmiando molto tempo e lavoro richiesto. L'interfaccia leggera di LabelMe è facilmente accessibile anche a chi ha competenze tecniche minime, quindi può essere utilizzata per addestrare modelli di IA o migliorare i flussi di lavoro di progettazione grafica. La parte migliore è che LabelMe offre un'app di annotazione offline per una maggiore sicurezza e un accesso rapido. #### LabelMe migliore

https://clickup.com/blog/graphic-design-workflow// flussi di lavoro di progettazione grafica /%href/. La parte migliore è che LabelMe offre un'app di annotazione offline per una maggiore sicurezza e un accesso rapido. #### Le migliori funzionalità/funzioni di LabelMe Disegna poligoni, rettangoli, cerchi, linee e punti per delineare con precisione gli oggetti Assistenza per esportare annotazioni in formati popolari come Pascal-VOC e COCO

LabelMe è uno strumento open source di annotazione delle immagini per la visione artificiale specializzato nella segmentazione delle immagini basata su poligoni. I suoi modelli di IA consentono di annotare le immagini con prompt di testo o semplici clic, risparmiando molto tempo e lavoro richiesto. L'interfaccia leggera di LabelMe è facilmente accessibile anche a chi ha competenze tecniche minime, quindi può essere utilizzata per addestrare modelli di IA o migliorare i flussi di lavoro di progettazione grafica. La parte migliore è che LabelMe offre un'app di annotazione offline per una maggiore sicurezza e un accesso rapido.

Le migliori funzionalità/funzioni di LabelMe
Disegna poligoni, rettangoli, cerchi, linee e punti per delineare con precisione gli oggetti
Assistenza per esportare annotazioni in formati popolari come Pascal-VOC e COCO
Consente un'elaborazione efficiente in batch per annotazioni di set di dati estesi

Limitazioni di LabelMe
Non supporta l'annotazione collaborativa in tempo reale per i team
Manca di opzioni di annotazione più avanzate come l'etichettatura dei punti chiave

Prezzi di LabelMe
*Free Forever Starter: $19 (pagamento una tantum)
*Pro: $49 (pagamento una tantum)

Valutazioni e recensioni di LabelMe
Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni ### 7. Hive AI (ideale per annotazioni di immagini ad alta precisione e alimentate da esseri umani su larga scala) via Hive AI VoTT (Visual Object Tracking Tool) è uno strumento di annotazione video con un'interfaccia intuitiva e strumenti di etichettatura pronti per l'IA. Supporta il monitoraggio degli oggetti, il riconoscimento delle azioni e il rilevamento degli eventi, rendendo più facile annotare le immagini di sequenze video complesse. I modelli di rilevamento degli oggetti di VoTT semplificano anche la preparazione dei set di dati creando riquadri di delimitazione, disegnando poligoni e creando classi di oggetti personalizzate. È possibile integrarlo con i framework di apprendimento automatico per garantire un'efficiente formazione e implementazione dei modelli.

Le migliori funzionalità/funzioni di VoTT Ottimizza l'annotazione delle immagini per il monitoraggio degli oggetti e l'analisi delle azioni nelle sequenze Annota sia immagini che video con supporto multiformato Garantisce la compatibilità di esportazione con i principali framework come TensorFlow e PyTorch Si integra perfettamente con gli strumenti Microsoft per una migliore compatibilità del flusso di lavoro #### I limiti di VoTT Potrebbe presentare problemi di prestazioni con set di dati di grandi dimensioni Le opzioni di etichettatura personalizzate di VoTT non sono molto flessibili #### Prezzi di VoTT

Free #### Valutazioni e recensioni di VoTT Non ci sono abbastanza recensioni *📮 ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker messaggio 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui hanno bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con ClickUp Brain's AI Knowledge Manager al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate! undefined

9. Playment (ideale per annotazioni di dati LiDAR e 3D di alta qualità) via Fornire servizi professionali con accesso ad annotatori esperti per attività complesse #### Limitazioni di Playment La coerenza della qualità può essere difficile con team di annotazione esterni Le opzioni di personalizzazione per i processi di annotazione potrebbero essere limitate #### Prezzi di Playment Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Playment Non ci sono abbastanza recensioni *🧠 Lo sapevi? Il mercato LiDAR è destinato a raggiungere /href/

LabelImg è uno strumento di annotazione di immagini grafiche open source creato per la creazione rapida ed efficiente di bounding box nelle attività di rilevamento di oggetti. Le sue dipendenze minime rendono l'installazione semplice su tutti i sistemi operativi, mentre la sua interfaccia intuitiva garantisce l'accessibilità ai principianti. Essendo un progetto open source mantenuto attivamente, LabelImg si evolve attraverso miglioramenti guidati dalla comunità, rendendolo una scelta affidabile per progetti di IA su piccola scala. #### Le migliori funzionalità di LabelImg

Semplifica le annotazioni con un'interfaccia grafica intuitiva Crea facilmente riquadri di selezione per il rilevamento di oggetti Esporta le annotazioni in formato PASCAL VOC XML Personalizza ed estendi le funzioni grazie alla disponibilità open-source #### Limitazioni di LabelImg Supporta solo annotazioni con riquadri di selezione, limitandone l'uso per attività più complesse Fornisce un'interfaccia di base che potrebbe non avere la profondità necessaria per progetti più dettagliati #### Prezzi di LabelImg Gratis

Valutazioni e recensioni di LabelImg Non ci sono abbastanza recensioni *💡Consiglio dell'esperto: Migliora il tuo flusso di lavoro personalizzando LabelImg con script Python per automatizzare le attività ripetitive e integrarle con i tuoi strumenti esistenti. ### 12. RectLabel (ideale per annotazioni avanzate di forme e punti chiave) via RectLabel

RectLabel è specializzato nell'annotazione di immagini ad alta precisione e offre strumenti come poligoni, curve di Bézier e punti chiave per gestire dati visivi complessi. Realizzato per team di IA che necessitano di precisione a livello di esperti, trasforma immagini complesse in set di dati pronti per l'addestramento. RectLabel offre una precisione di nicchia con funzionalità come automazione Core ML, esportazioni YOLO/COCO con un clic e tasti di scelta rapida personalizzabili, rendendo l'annotazione più veloce ed efficiente. #### Le migliori caratteristiche di RectLabel

Annota con precisione oggetti curvi con curve di Bézier cubiche per una segmentazione dettagliata Crea contorni fluidi e precisi per forme complesse utilizzando spline Segna punti chiave per la stima della posa, il riconoscimento facciale e il riconoscimento delle azioni Converti video in fotogrammi di immagini e aumenta le immagini per migliorare i set di dati di addestramento #### Limitazioni di RectLabel Offre strumenti di automazione avanzati limitati per l'etichettatura assistita da IA * Potrebbero verificarsi rallentamenti durante la gestione di set di dati grandi o complessi #### Prezzi di RectLabel

Versione gratis RectLabel Pro: $19,99 #### Valutazioni e recensioni di RectLabel Non ci sono abbastanza recensioni ### 13. Dataloop (ideale per annotazioni assistite dall'IA in progetti di grandi dimensioni) via Dataloop Dataloop combina l'annotazione delle immagini con una piattaforma ML completa, semplificando tutto, dall'etichettatura dei dati all'implementazione del modello. I suoi strumenti assistiti dall'IA accelerano l'annotazione concentrandosi prima sulle immagini di alto valore, supportando al contempo funzionalità avanzate come il rilevamento e la segmentazione degli oggetti. Questo lo rende particolarmente potente per i team che gestiscono set di dati di immagini su larga scala che richiedono sia efficienza che precisione. #### Le migliori funzionalità di Dataloop Tieni traccia delle modifiche ai set di dati con il controllo delle versioni e ripristina facilmente le versioni precedenti

Integrazione perfetta con gli strumenti MLOps per CI/CD e distribuzione dei modelli Miglioramento della collaborazione con i ruoli degli utenti, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio dello stato Garanzia di accuratezza dei dati con strumenti completi di controllo della qualità #### Limitazioni di Dataloop API potrebbe essere limitata per integrazioni avanzate di annotazioni umane nel ciclo Le notifiche sui problemi della pipeline potrebbero essere ritardate, compromettendo l'efficienza del flusso di lavoro #### Prezzi di Dataloop * Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dataloop *G2: 4,4/5 (90 recensioni) *Capterra: recensioni insufficienti ## Ottimizza il feedback visivo con ClickUp Tutti gli strumenti di annotazione delle immagini gratis di cui sopra aiutano ad automatizzare l'etichettatura e forniscono assistenza per vari formati e tecniche per l'addestramento dei set di dati IA. Tuttavia, la chiave è scegliere un software che si allinei alle tue esigenze specifiche.

Ad esempio, se la velocità è la tua priorità, V7 offre un'annotazione rapida, mentre LabelMe è ideale per un'etichettatura precisa degli oggetti basata sui poligoni. Tuttavia, l'annotazione delle immagini è utile anche al di là dell'addestramento dell'IA, in quanto può anche migliorare i flussi di lavoro di sviluppo del software. È qui che ClickUp si distingue come il miglior strumento di annotazione dei dati.

Grazie alle sue funzionalità/funzioni di correzione di bozze e annotazione delle immagini, i team possono fornire un chiaro feedback visivo su immagini e video, assegnare attività e monitorare le modifiche, il tutto in un unico posto. Ciò riduce gli inutili avanti e indietro, rendendo più efficiente il processo di annotazione delle immagini. Registrati oggi stesso a ClickUp per garantire un feedback visivo senza interruzioni!