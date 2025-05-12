11 migliori strumenti di IA per l'impostazione degli obiettivi per raggiungere gli obiettivi nel 2025

Stabilire un obiettivo è un inizio entusiasmante per un viaggio appagante. Che si voglia raggiungere una crescita personale (come essere in grado di correre una maratona) o svolgere attività cardine a livello professionale (come raddoppiare le entrate con campagne di marketing mirate), tutto inizia con un obiettivo in mente. Stabilire gli obiettivi giusti è il trucco per rimanere in carreggiata. Tuttavia, non sempre è possibile impostare questi obiettivi in modo realistico e pratico.

È qui che gli strumenti di impostazione degli obiettivi basati sull'IA possono essere d'aiuto. Non si limitano a definire obiettivi chiari e realizzabili, ma aiutano anche nel monitoraggio, nella condivisione di informazioni e offrono una spinta motivazionale quando è più necessaria. A tal proposito, siamo qui per condividere più di 10 fantastici strumenti di IA per l'impostazione degli obiettivi. 🎯 ## ⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi

Ecco un elenco dei 11 migliori strumenti di IA per la definizione degli obiettivi: *Habitica (Il migliore per trasformare in gioco il raggiungimento degli obiettivi personali) *Toodledo (Il migliore per la gestione personalizzata di obiettivi e attività) **Perdoo(IdealepersemplificarelagestionedegliOKR)*Hive(Idealeperintegraregliobiettivineiflussidilavorodeiprogetti)*Betterworks(Idealeperpromuoverelaresponsabilitàalivellodiorganizzazione)*Leapsome(Idealepercombinareladefinizionedegliobiettiviconleinformazionisulleprestazioni)*Goalscape(Idealepervisualizzaregliobiettivielegerarchiedelleattività)) è uno strumento versatile di project management che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare i processi di definizione e monitoraggio degli obiettivi. Imposta Oltre alla definizione degli obiettivi, le funzionalità di IA di Asana si estendono a funzioni come Smart Status, che fornisce aggiornamenti intelligenti sullo stato di avanzamento del progetto, e Smart Summaries, che offre panoramiche concise delle informazioni chiave. Questi strumenti, supportati dalla comunicazione in tempo reale, aiutano i team a fissare obiettivi ambiziosi e a lavorare per obiettivi condivisi. #### Le migliori caratteristiche di Asana * Semplificare il monitoraggio degli obiettivi con strumenti di monitoraggio in tempo reale come barre di avanzamento dinamiche e dashboard visive per visualizzare il raggiungimento degli obiettivi è un assistente per riunioni e un sistema di presa appunti basato sull'IA che colma il divario tra riunioni produttive e definizione e monitoraggio di obiettivi attuabili. Ti aiuta a creare, gestire e raggiungere i tuoi obiettivi fornendo suggerimenti intelligenti e automatizzando le attività di routine. Teams lo utilizza per stabilire obiettivi chiari, definire risultati chiave e monitorare lo stato nel tempo, garantendo allineamento e responsabilità in tutta l'organizzazione.

Oltre alla definizione degli obiettivi, Fellow offre assistenza alle riunioni basata sull'IA, compresa la creazione automatica del programma, la trascrizione in tempo reale e i riepiloghi intelligenti. Centralizzando gli obiettivi e integrandoli nel flusso di lavoro delle riunioni, Fellow garantisce che la definizione degli obiettivi diventi parte integrante delle operazioni quotidiane del team. #### Le migliori funzionalità di Fellow

Ottieni un modello strutturato per aiutare i team a definire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo (SMART) Imposta obiettivi e risultati chiave (OKR) a livello individuale o collettivo Tieni traccia dei commit e delle decisioni prese durante le discussioni in tempo reale Aumenta la responsabilità tra i membri del team utilizzando elementi di azione collaborativi e promemoria #### *Limiti di Fellow Mancano funzionalità avanzate di project management per obiettivi più complessi

Opzioni personalizzate limitate per obiettivi non legati alle riunioni #### Prezzi di Fellow Free Solo: $29/mese per utente *Team: $11/mese per utente *Business: $23/mese per utente *Enterprise: $25/mese per utente #### Valutazioni e recensioni di Fellow

G2: 4,7/5 (più di 2.200 recensioni) *Capterra: 4,9/5 (più di 30 recensioni) #### Cosa dicono gli utenti reali di Fellow? > Aiuta tutti a prepararsi meglio e a partecipare alla riunione con un programma e un obiettivo chiari: questo è stato estremamente utile per rendere ogni riunione produttiva. G2 review /%href/ ### 4. Lattice (ideale per allineare gli obiettivi con lo sviluppo dei dipendenti) via undefined /href/ https://lattice.com Lattice /%href/ porta individui, team e obiettivi organizzativi sulla stessa pagina. Si concentra su strategie strutturate ### 6. Hive (Il migliore per integrare gli obiettivi nei flussi di lavoro dei progetti) via /href/ https://hive.com/features/goals/ Hive /%href/ undefined offre funzionalità complete di gestione dei progetti con capacità avanzate di IA, aiutando i team a raggiungere /href/ gli obiettivi di progetto /%href/ più velocemente. Il suo assistente basato sull'IA, HiveMind, semplifica la pianificazione dei progetti generando attività in base agli input dell'utente e suggerendo i passaggi successivi dalle email. Di conseguenza, è possibile definire gli obiettivi e misurare i progressi in modo efficiente.

La funzione Obiettivi di Hive consente inoltre ai team di impostare, monitorare e visualizzare gli obiettivi all'interno di una dashboard centralizzata, garantendo allineamento e trasparenza in tutta l'organizzazione. #### Le migliori caratteristiche di Hive Utilizza l'analisi IA di Hive per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni del team Monitora i progressi utilizzando diagrammi di Gantt, bacheche Kanban e visualizzazioni calendario * Semplifica la comunicazione con messaggi e notifiche in-app

Monitoraggio del tempo dedicato ad attività e progetti tramite funzionalità integrate di monitoraggio del tempo #### Limiti di Hive Una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici Prestazioni occasionali in ritardo durante la gestione di progetti di grandi dimensioni #### *Prezzi di Hive Gratis Starter : 7 $/mese per utente *Teams: 18 $/mese per utente *Enterprise: prezzi personalizzati



Valutazioni e recensioni di Hive *G2: 4,6/5 (più di 570 recensioni) *Capterra: 4,4/5 (più di 200 recensioni) 🧠 Curiosità: undefined attribuisce valore alla trasparenza negli obiettivi e nelle operazioni della propria organizzazione. ### 7. Betterworks (il migliore per promuovere la responsabilità a livello di organizzazione) via /href/ https://www.betterworks.com/okrs/ Betterworks /%href/ Come Perdoo,

8. Leapsome (Il migliore per combinare l'impostazione degli obiettivi con le informazioni sulle prestazioni) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ss13-1-1400x755.png Leapsome /%img/ via _ undefined Da fare: cosa si ottiene quando si combinano la definizione degli obiettivi e la gestione delle prestazioni? Una piattaforma completa per la valorizzazione delle persone come undefined . La sua funzionalità/funzione di impostazione degli obiettivi basata sull'IA accelera la creazione di obiettivi aziendali e di sviluppo. Questa funzionalità garantisce che gli obiettivi siano chiari, misurabili e allineati alle priorità organizzative, promuovendo il miglioramento continuo, l'allineamento e la responsabilità tra i team.

Oltre alla definizione degli obiettivi, le capacità di IA di Leapsome si estendono alle revisioni delle prestazioni e al feedback. Le revisioni basate sull'IA della piattaforma aiutano a trasformare le note in commenti imparziali e attuabili, garantendo che tutti gli input siano significativi e costruttivi. #### Le migliori funzionalità di Leapsome Supporto ai manager fornendo approfondimenti, riepiloghi/riassunti, best practice e raccomandazioni con l'IA Copilot Beta Semplificazione dell'onboarding con modelli integrati per il monitoraggio degli OKR

Analizzare le risposte dei dipendenti al sondaggio per estrarre temi chiave e fornire raccomandazioni attuabili Riepilogare tutti i feedback, comprese le revisioni dei manager, le autovalutazioni e le valutazioni tra pari #### *Limiti di Leapsome I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per adattarsi completamente alle funzionalità complete della piattaforma, rendendo necessari formazione e supporto Opzioni di personalizzazione limitate, che possono influire sull'adattabilità della piattaforma alle esigenze organizzative specifiche #### *Prezzi di Leapsome

Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Leapsome G2 : 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni) *Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni) 🔎 Lo sapevi? Nonostante la disponibilità di software OKR specializzati, undefined si affida ancora ai fogli di calcolo per la gestione degli OKR. ### 9. Goalscape (il migliore per visualizzare obiettivi e gerarchie)



/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ss14-1.png Goalscape /%img/ via /href/ https://goalscape.com/ Goalscape /%href/ undefined utilizza un design radiale che consente agli utenti di visualizzare la pianificazione degli obiettivi, le priorità e lo stato di avanzamento in un'unica visualizzazione completa. Avere queste informazioni a colpo d'occhio rende più facile stabilire le priorità e monitorare gli obiettivi in un'interfaccia intuitiva. Utilizzalo per convertire idee astratte in obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e con scadenze temporali. La sua funzionalità basata sull'IA, Goalbert AI.nstein, aiuta gli utenti a suddividere obiettivi complessi in sotto-obiettivi gestibili. Questo approccio semplifica il processo di pianificazione e assicura che gli utenti si concentrino sulle loro priorità, favorendo un monitoraggio efficiente dei progressi. #### Le migliori funzionalità di Goalscape

Passa dalla modalità chiara a quella scura e definisci i temi cromatici che preferisci Gestisci sequenze e programmi in modo efficace con una vista Gantt Condividi le mappe degli obiettivi con i team per un'azione collaborativa Usa i tag Ora e Prossimo per filtrare i tuoi obiettivi per data, progresso, responsabilità e tag per generare elenchi di obiettivi #### *Limitazioni di Goalscape Mancano le funzioni di gestione dei progetti per i team più grandi * Integrazioni limitate con app di terze parti rispetto ad alcuni concorrenti



Prezzi di Goalscape *Free *Pro: 9,90 $/mese *Enterprise: Contattare per i prezzi #### Valutazioni e recensioni di Goalscape *G2: Recensioni insufficienti *Capterra: Recensioni insufficienti ### 10. Habitica (Il migliore per la gamification del raggiungimento degli obiettivi personali) via /href/ https://habitica.com/static/home Habitica /%href/ undefined è un'app gratis per la creazione di abitudini e la produttività che trasforma i tuoi compiti e obiettivi in un gioco di ruolo (RPG) coinvolgente per un migliore sviluppo personale. Habitica motiva gli utenti a sviluppare abitudini positive e aumentare la produttività trasformando le attività quotidiane in missioni. Man mano che completi le attività, guadagni ricompense di gioco e punti esperienza, che ti aiutano a far salire di livello il tuo avatar e sbloccare nuove funzionalità. Questo approccio ludico e le strategie su misura rendono piacevole l'impostazione degli obiettivi e incoraggiano un progresso costante. #### Le migliori funzionalità di Habitica Personalizza il tuo avatar nel gioco per riflettere il tuo stile e le tue preferenze, migliorando il coinvolgimento e la motivazione Monitora i progressi utilizzando una dashboard coinvolgente e interattiva Modulo gruppi con gli amici per affrontare le missioni insieme, costruendo un senso di comunità e responsabilità Accedi ai tuoi compiti e ai tuoi progressi senza soluzione di continuità su vari dispositivi #### Limiti di Habitica

Più adatto al raggiungimento di obiettivi personali, potrebbe non essere adatto a impostazioni professionali Analisi e reportistica limitate per un monitoraggio dettagliato dei progressi #### *Prezzi di Habitica Gratis Sottoscrizione : 5 $ al mese #### Valutazioni e recensioni di Habitica G2 : recensioni insufficienti *Capterra: recensioni insufficienti 🧠 Curiosità : ritengono che la ludicizzazione li renda più produttivi. Un'esperienza di lavoro ludica aumenta la produttività del 50%, il coinvolgimento del 48% e la redditività del 700%! ### 11. Toodledo (il migliore per la gestione personalizzata di obiettivi e attività) via /href/ https://www.toodledo.com/products.php Toodledo _/%href/ _ undefined è uno strumento versatile per la produttività, progettato per aiutare gli utenti a creare obiettivi dettagliati e flessibili, in linea con i requisiti del progetto. Funzionalità come l'ordinamento per priorità e il monitoraggio dello stato di avanzamento assicurano che gli utenti rimangano concentrati e organizzati. Sebbene al momento non integri l'intelligenza artificiale, Toodledo offre una solida piattaforma che consente agli utenti di creare attività, impostare priorità e stabilire scadenze, consentendo una gestione efficace degli obiettivi.



Inoltre, la funzione di monitoraggio degli obiettivi di Toodledo consente a singoli e team di impostare e monitorare i progressi verso i propri obiettivi, promuovendo la responsabilità e la concentrazione. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Toodledo Monitorare le abitudini quotidiane con grafici di progresso visivi per incoraggiare la coerenza e il miglioramento personale Organizzare i flussi di lavoro utilizzando cartelle, tag e filtri * Creare un elenco personale di attività ad alta priorità, assicurando che gli elementi critici ricevano un'attenzione immediata

Imposta attività ricorrenti e promemoria per coltivare la coerenza #### Limiti di Toodledo L'interfaccia può sembrare obsoleta, soprattutto rispetto ad altri strumenti Manca di approfondimenti o consigli avanzati basati sull'IA #### *Prezzi di Toodledo Gratis Standard : 4,99 $ al mese *Plus: 7,99 $ al mese *Business: Contattaci per i prezzi



Valutazioni e recensioni di Toodledo *G2: 4,5/5 (più di 70 recensioni) *Capterra: 4,6/5 (più di 70 recensioni) #### Cosa dicono gli utenti reali di Toodledo?

Più che semplici attività, include funzionalità/funzioni GTD per il monitoraggio delle liste di controllo, il monitoraggio delle abitudini, l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi, è facile da usare su più dispositivi e si integra con il mio calendario. E le poche volte in cui ho avuto bisogno di supporto, sono stati reattivi. È il mio task manager quotidiano e l'unico a cui sono rimasto fedele nel corso degli anni, e ne ho provati MOLTI. undefined ## Obiettivi SMART resi più intelligenti con ClickUp

L'impostazione di obiettivi efficaci è il primo passo verso il successo. L'IA può rendere questo processo più semplice e di maggiore impatto. Dalla semplificazione della creazione degli obiettivi all'adattamento delle strategie in base allo stato di avanzamento, gli strumenti di IA hanno molto da offrire alla tua strategia di successo. Sebbene abbiamo discusso diversi strumenti di IA per la definizione degli obiettivi, ClickUp si distingue davvero per offrire molto più delle semplici funzioni di base. La combinazione di ClickUp Brain e ClickUp Goals rende più facile la creazione di una tabella di marcia che porta a risultati fruttuosi. Che tu stia perseguendo attività cardine personali o gestendo progetti complessi al lavoro, ClickUp è abbastanza versatile da aiutarti a fare entrambe le cose, in un'unica piattaforma. /href/ https://clickup.com/signup Registrazione a ClickUp /%href/ oggi e trasforma i tuoi sogni in realtà, un'attività cardine alla volta. 🏆