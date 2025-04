Le 15 migliori app di messaggistica istantanea nel 2025

Immagina di inviare un messaggio veloce, per poi chiederti chi lo sta effettivamente leggendo: il tuo amico, il tuo collega... o qualche hacker casuale dall'altra parte del mondo?

Le violazioni dei dati fanno notizia e le minacce informatiche sono in agguato ovunque. Oggi la messaggistica istantanea non è solo trovare la piattaforma giusta su cui chattare, ma anche mantenere i tuoi messaggi istantanei bloccati e veramente tuoi. E non sei solo tu a preoccuparti della sicurezza, anche le aziende sono in allerta. Quasi 🧠 Curiosità: A partire dal 2024, WhatsApp avrà oltre via /href/ https://workspace.google.com/products/chat/ Chat di Google /%href/ Se il tuo team è già integrato nell'ecosistema dell'area di lavoro di Google, 👀 Da fare? Microsoft Teams offre Con Rocket.Chat il tuo business può ospitare i propri server per garantire la completa titolarità dei dati. Se fai parte di un settore che richiede severi requisiti di conformità dei dati, vale la pena dare un'occhiata. Se sei un'organizzazione alla ricerca di una piattaforma di comunicazione open source altamente flessibile, Rocket.Chat può aiutarti a ottenere il controllo completo sulla tua messaggistica.

Uno dei punti di forza di Rocket.Chat è la sua estensibilità. Essendo una piattaforma open source, consente agli sviluppatori di personalizzare lo strumento con integrazioni e plugin su misura per le loro esigenze. #### Funzionalità chiave di Rocket.Chat Funzionalità di chiamata integrate per una comunicazione senza interruzioni Creazione di funzionalità e flussi di lavoro personalizzati direttamente nella piattaforma * Utilizzo della messaggistica in tempo reale con funzionalità come thread, reazioni e menzioni per mantenere le conversazioni organizzate e coinvolgenti

Limiti di Rocket.Chat La configurazione e la manutenzione possono essere complesse per gli utenti non tecnici #### Prezzi di Rocket.Chat Starter: Gratis *Pro: 4,60 $/utente al mese *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Rocket.Chat *G2: 4,2/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni) 👀Lo sapevi? Rocket.Chat non è solo open-source, è ### 10. WeChat (la migliore per la comunicazione globale) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-77.png WeChat: app di messaggistica istantanea /%img/ tramite /href/ https://www.wechat.com/ WeChat /%href/ Per le aziende che operano anche solo parzialmente dalla Cina, disporre della giusta piattaforma di messaggistica è fondamentale e nulla domina lo spazio come WeChat.

Essendo l'app di messaggistica più utilizzata nel paese, è un punto di riferimento per la comunicazione globale e le connessioni aziendali. Oltre alla messaggistica istantanea, WeChat offre strumenti personali e professionali, tra cui la condivisione di file, chiamate vocali e videochiamate e solide funzionalità mobili. La sua funzione "Momenti" consente agli utenti di condividere aggiornamenti, proprio come un feed di social media, rendendola un'opzione unica per favorire la connessione e il coinvolgimento del team. È ideale per colmare il divario tra comunicazione informale e professionale in un'unica app

https://clickup.com/blog/communication-gaps-in-the-workplace// divario tra comunicazione informale e professionale /%href/ in un'unica app. Avvertenza: le funzionalità di WeChat al di fuori della Cina sono piuttosto limitate e le organizzazioni potrebbero trovare la sua interfaccia meno adatta alla collaborazione di team su larga scala rispetto a strumenti come Slack o Microsoft Teams. #### Le migliori funzionalità di WeChat

Effettuare chiamate di alta qualità per comunicazioni individuali o di gruppo Inviare facilmente documenti, immagini e video direttamente tramite la chat Accedere a funzionalità aziendali come la gestione delle attività e il monitoraggio dei dipendenti con l'integrazione di WeCom #### Limiti di WeChat Soggetto a rigide leggi locali sui dati, che potrebbero non essere in linea con gli standard globali sulla privacy #### Prezzi di WeChat Free: Funzionalità di base per la messaggistica e le chiamate *WeCom: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WeChat *G2: Nessuna valutazione disponibile *Capterra: Nessuna valutazione disponibile ### 11. Flock (Ideale per piccoli team che hanno bisogno di semplicità) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-78.png Flock: app di messaggistica istantanea /%img/

via Grazie a funzionalità come la possibilità di chattare in gruppo, la condivisione di elenchi di cose da fare e i sondaggi, Flock aiuta i team a organizzarsi senza sovraccaricarli di funzioni inutili. A differenza di strumenti più complessi come Microsoft Teams, il design leggero di Flock garantisce un rapido inserimento e adozione. #### Le migliori funzionalità di Flock Tieni traccia delle attività del team direttamente dall'app utilizzando elenchi di cose da fare condivisi Rimani organizzato con promemoria e note integrati * Conduci riunioni virtuali con i membri del team #### I limiti di Flock I team che prosperano grazie al coinvolgimento e alla connessione hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice strumento di messaggistica: hanno bisogno di una piattaforma che sia naturale da usare. È qui che entra in gioco Workplace di Meta, che porta un tocco di social networking alla comunicazione sul posto di lavoro.

Con funzionalità come video in diretta e gruppi, Workplace crea un'esperienza familiare di social media all'interno di un'impostazione professionale. È eccellente per trasmettere annunci a livello aziendale o promuovere discussioni informali. Workplace supporta anche integrazioni con strumenti come Microsoft 365 e Google Workspace, consentendo ai team di collaborare senza soluzione di continuità. Avvertenza: Workplace by Meta cessa le operazioni e passa a una modalità di sola lettura fino al 2026. Ecco le con gestione di attività e flussi di lavoro, rendendolo un'opzione ideale per i team che desiderano centralizzare la comunicazione e il monitoraggio dei progetti. Le sue bacheche delle attività e le chat di gruppo sono profondamente integrate, consentendo agli utenti di creare e assegnare attività direttamente dalle conversazioni. L'interfaccia di Ryver è simile a quella di Trello, con bacheche in stile Kanban per il monitoraggio visivo delle attività. Ciò che rende unico Ryver è la sua attenzione all'automazione. Consente agli utenti di impostare flussi di lavoro che riducono il lavoro manuale richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ryver Creare canali aperti, privati o per ospiti per mantenere le conversazioni mirate e pertinenti a specifici argomenti o team Utilizzare i forum per ospitare discussioni strutturate, consentendo ai team di condividere idee e collaborare senza ingombrare le chat Sfruttare la funzionalità di ricerca avanzata di Ryver per individuare rapidamente messaggi, attività o file nell'area di lavoro Beneficiare dell'assenza di limiti di utenti, anche nei piani di comunicazione di base

