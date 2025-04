Il miglior software di trasferimento file del 2025 per trasferire dati e file

Quando è stata l'ultima volta che hai tirato fuori uno dei tuoi documenti aziendali dallo scaffale? Non te lo ricordi? Questo perché, oggi, oltre il 60% dei dati di un'azienda è nascosto su dispositivi cloud.

Sebbene la rinascita digitale abbia reso molto conveniente l'organizzazione e l'archiviazione dei file, il loro trasferimento rimane piuttosto difficile per molte aziende. La maggior parte dei servizi di trasferimento file o non dispone di standard di sicurezza affidabili o ha prestazioni scadenti. Quelli che riescono a soddisfare entrambi i criteri alla fine non riescono a integrarsi con i flussi di lavoro. In parole povere, c'è sempre un vicolo cieco che ti mette alla prova!

Ma ora non più! Leggi questo blog mentre elenchiamo 11 dei migliori software di trasferimento file che potresti usare per trasferire file al lavoro. 🧑🏻‍💻

WeTransfer (Il migliore per trasferimenti di file di grandi dimensioni rapidi e senza problemi, senza registrazione) *FileZilla (Il migliore per trasferimenti di file sicuri basati su FTP e accesso remoto al server) *Slack (Il migliore per la condivisione istantanea di file all'interno dei canali di comunicazione del team) *Send Anywhere (Il migliore per trasferimenti di file veloci da dispositivo a dispositivo con crittografia) *ShareFile (Il migliore per la condivisione di file sicura a livello aziendale con controlli di conformità)

Cosa cercare in un software di trasferimento file? Scegliere un software di trasferimento file può sembrare banale, ma non lo è. Se si finisce con lo strumento sbagliato, potrebbero esserci gravi ripercussioni sull'integrità dei dati,

##*ClickUp (ideale per la gestione dei documenti, la collaborazione e i flussi di lavoro) *Dropbox (ideale per l'archiviazione di file basata su cloud e la collaborazione senza interruzioni tra i team) *Google Drive (ideale per la condivisione integrata di file all'interno dell'ecosistema Google)

e la produttività complessiva. Quindi, valuta i seguenti attributi prima di scegliere una soluzione di trasferimento file per la tua azienda: *Sicurezza: Seleziona uno strumento che dia priorità alla sicurezza dei dati. Il rispetto di standard FTP sicuri come SFTP e FTPS lo garantisce. Inoltre, controlla le funzionalità/funzioni come la crittografia, il controllo degli accessi e la conformità GDPR/HIPAA

Velocità: Scegli uno strumento che supporti il trasferimento veloce dei file. Questo ti permetterà di trasferire file di grandi dimensioni sul cloud in modo significativamente più veloce (a condizione che tu abbia una connessione Internet decente) *Versatilità: Cerca un software che supporti il trasferimento di diversi formati di file come immagini, video, MP4, ecc., per la massima flessibilità *Integrazione: Scegli un software che si integri con altri sistemi nel tuo flusso di lavoro. Tra tutti, la compatibilità con *Compatibilità: trova uno strumento che funzioni su Windows, Mac, Linux e dispositivi mobili per un'esperienza senza interruzioni. Facilità d'uso: dai la priorità a uno strumento con un'interfaccia utente pulita e semplice. Ciò consentirà a te e ai tuoi colleghi di trasferire file senza l'assistenza di esperti. 🧠 Curiosità: lo "Sneakernet" è un metodo di trasferimento file non convenzionale che prevede la spedizione fisica di dispositivi di archiviazione. Aziende come Google spesso ricorrono a questo metodo perché a volte si rivela più veloce del trasferimento di file di grandi dimensioni online! 🚢 ## Gli 11 migliori software di trasferimento file Ecco 11 dei migliori software e strumenti di trasferimento file da prendere in considerazione: ### 1. ClickUp (il migliore per la gestione dei documenti, la collaborazione e i flussi di lavoro) Gerarchia dei progetti di ClickUp Il trasferimento di file senza sforzo inizia con una gestione impeccabile dei file. Se i tuoi documenti sono sparsi ovunque, non potrai mai condividerli facilmente con il tuo team. in tutti i suoi piani, garantendo agli utenti la possibilità di condividere facilmente i file pertinenti. Anche i tuoi ospiti possono contribuire caricando allegati. Per i singoli file, la dimensione massima consentita è di 1 GB; tuttavia, per i file più grandi, ClickUp si integra con che si affida alle soluzioni FTP ha detto della scelta di FileZilla rispetto ad altri per la sua facilità d'uso e la maggiore sicurezza: > Uso Filezilla per trasferire dati via FTP e posso installarlo su Windows (client e server), Linux o Mac. Filezilla è facile da installare e utilizzare, spesso aggiornato per una maggiore sicurezza. ### 6. Slack (ideale per la condivisione istantanea di file all'interno dei canali di comunicazione del team)

via /href/ https://slack.com/intl/en-in/ Slack /%href/

Slack non è un software completo per la condivisione di file, ma uno strumento di comunicazione. Tuttavia, è la soluzione ideale se si desidera qualcosa che offra una soluzione unificata per entrambi. Con Slack, è possibile condividere file di base come PDF, documenti, immagini, video, clip audio, ecc. con il proprio team interno. L'interfaccia è anche facile da usare e navigare, proprio come qualsiasi messaggistica istantanea. La piattaforma offre anche funzionalità avanzate *Pro: $8,75/mese per utente *Business+: $15/mese per utente *Enterprise Grid: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Slack apprezza il modo in cui Slack li aiuta a rimanere connessi e a gestire file cruciali allo stesso tempo: > Adoro il modo in cui Slack mi aiuta a rimanere connesso con il mio team, anche quando non siamo nello stesso posto. È come avere un distributore d'acqua virtuale dove possiamo chattare sul lavoro e sulla vita, condividere idee e celebrare le vittorie. Inoltre, posso cercare facilmente conversazioni e file passati, il che è un salvavita quando ho bisogno di rivedere qualcosa.

📚 Leggi anche: /href/ https://clickup.com/blog/internal-knowledge-base// Come ottimizzare la tua knowledge base interna per la produttività dei dipendenti e il successo del project management /%href/ ### 7. Send Anywhere (ideale per trasferimenti di file rapidi da dispositivo a dispositivo con crittografia) via /href/ https://send-anywhere.com/ Send Anywhere /%href/

Cerchi una soluzione per la consegna di file ad alta velocità? Send Anywhere consente agli utenti di trasferire istantaneamente file fino a 50 GB senza richiedere un account. Inoltre, poiché Rakuten Drive alimenta la piattaforma, ottieni 3 TB di spazio cloud per archiviare e organizzare i tuoi documenti essenziali.

Tuttavia, la migliore funzionalità di Send Anywhere è la sua facilità d'uso. L'interfaccia dello strumento è molto semplice, quindi non ci sarà bisogno di imparare a usarlo. Ha anche un componente aggiuntivo per l'email, che è altrettanto facile da navigare e rende la condivisione di file via email molto più conveniente. #### Le migliori funzionalità di Send Anywhere

Proteggi i file con crittografia a 256 bit per consegne sicure Condividi i file tramite codice QR, link email o chiave per un facile accesso Utilizza i trasferimenti tramite app mobile, rendendolo ideale per la condivisione in movimento Assistenza per la compatibilità multipiattaforma per trasferimenti facili tra dispositivi #### *Limitazioni di Send Anywhere Limita i trasferimenti gratis a 10 GB per trasferimento * Necessita di accesso stabile a Internet per trasferimenti di file di grandi dimensioni



Prezzi di Send Anywhere *Free Forever *Lite: $5,99/mese *Standard: $9,99/mese #### Valutazioni e recensioni di Send Anywhere *G2: recensioni insufficienti *Capterra: recensioni insufficienti 💡 Consiglio dell'esperto: se sei un utente Android, l'integrazione di un

[### 8. ShareFile (ideale per la condivisione sicura di file a livello aziendale con controlli di conformità) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-214.png ShareFile: ideale per la condivisione sicura di file a livello aziendale con controlli di conformità /%img/ via

Hightail è uno strumento noto per le sue funzionalità di project management. Tuttavia, è anche un discreto software di condivisione file per team creativi che gestiscono file di grandi dimensioni. Carica i tuoi documenti e saranno pronti per la condivisione. Traccia i file, abilita le notifiche e proteggili per ridurre al minimo le possibilità di perdita o accesso non autorizzato. La parte migliore? Anche se il destinatario non ha un account, può accedere, visualizzare in anteprima e collaborare ai file in tempo reale.

Prezzi Hightail *Lite gratis *Pro: 12 $/mese *Teams: 24 $/mese per utente *Business: 36 $/mese per utente #### Valutazioni e recensioni Hightail *G2: 4,2/5 (oltre 680 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (280+ recensioni) /href/ https://www.capterra.com/p/147183/Hightail/reviews/Capterra\_\_\_1627144/ Un utente /%href/ apprezza Hightail per la sua facilità, velocità ed efficienza:

Nel complesso, sono estremamente soddisfatto di Hightail. Mi piace poter caricare una serie di video in un unico posto per ricevere feedback senza dovermi preoccupare delle dimensioni dei file. È veloce e facile! ### 10. MASV (Ideale per trasferimenti di file di grandi dimensioni ultraveloci su misura per i professionisti dei media) Via /href/ https://massive.io/ MASV /%href/

MASV è progettato per supportare il trasferimento di file veloce e di alta qualità. Questo strumento accelera il processo se si tende a lavorare con file di grandi dimensioni. La piattaforma è conforme a TPN e ISO, quindi gli standard di sicurezza sono moderati. A differenza di altri strumenti specializzati nel trasferimento di file di grandi dimensioni, MASV è relativamente più facile da usare, senza una curva di apprendimento significativa. Inoltre, è possibile accedere allo strumento su qualsiasi dispositivo: Windows, macOS o Linux.

Le migliori funzionalità di MASV Trasferimento di file fino a 15 TB di dimensione con prestazioni ad alta velocità Protezione dei file con crittografia sia durante il caricamento che lo scaricamento Monitoraggio in tempo reale delle consegne dei file Assistenza per l'integrazione nel cloud con piattaforme come AWS, Google Cloud e Azure #### Limitazioni di MASV È necessario un account a pagamento per le funzionalità estese e i trasferimenti di grandi dimensioni Possono verificarsi trasferimenti più lenti in regioni con accesso limitato al server

Prezzi MASV *Free Forever *Sottoscrizione annuale: a partire da 95 $/mese per 5 GB *Crediti di trasferimento: a partire da 1.075 $ per 5 TB (pagamento in base al consumo) *Enterprise: prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni MASV *G2: recensioni insufficienti *Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: /href/ https://clickup.com/blog/secure-file-sharing-for-business// Il miglior software di condivisione sicura dei file per le aziende /%href/ ### 11. SHAREit (il migliore per il trasferimento di file offline tra dispositivi mobili e desktop) via /href/ https://shareit.en.softonic.com/ SHAREit /%href/

Un altro software di trasferimento file gratis, SHAREit, è l'ideale per la condivisione di file tra telefoni cellulari, tablet e computer. Questo strumento gratuito ti consente di condividere pagine, immagini, video, musica e altri file senza una connessione Internet. Condividi i file con un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente!

A parte questo, vale la pena menzionare l'interfaccia intuitiva della piattaforma e le interessanti funzionalità/funzioni secondarie. Gioca, riproduci video in streaming, esplora la musica di tendenza e comunica con il destinatario tramite GIF, adesivi, emoji, ecc. #### Le migliori caratteristiche di SHAREit Trasferisci vari tipi di file multimediali, tra cui foto, video e app Ottieni trasferimenti ad alta velocità per una rapida consegna dei file * Proteggi i trasferimenti con una crittografia sicura per la privacy

Consente la condivisione multipiattaforma tra Android, iOS e PC #### Limiti di SHAREit Per i trasferimenti, entrambi i dispositivi devono essere sulla stessa rete Wi-Fi La versione gratuita include annunci pubblicitari che potrebbero essere fastidiosi #### *Prezzi di SHAREit Free Forever #### Valutazioni e recensioni di SHAREit G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti 🔍 Lo sapevi? SHAREit è stato originariamente sviluppato da Lenovo come strumento interno prima di diventare una delle app di trasferimento file più popolari al mondo. 📂 ✨ Menzioni speciali Zapya (Ideale per trasferimenti di file veloci e offline su più dispositivi)

Recensioni insufficienti SHAREit è stato originariamente sviluppato da Lenovo come strumento interno prima di diventare una delle app di trasferimento file più popolari al mondo. 📂 Smash (Ideale per l'invio di file di grandi dimensioni senza limiti di dimensione e controlli di scadenza) *OneDrive (Ideale per la condivisione sicura di file all'interno dell'ecosistema Microsoft) ## Da fare più che semplici trasferimenti di file: gestisci documenti e flussi di lavoro con ClickUp! Il software di trasferimento file fornisce una soluzione efficiente per la condivisione di file all'interno e all'esterno di un'organizzazione. Ottimizza la distribuzione delle conoscenze, garantendo che i team rimangano allineati e abbiano accesso a documenti, risorse e aggiornamenti critici.

Tuttavia, /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ va oltre, offrendo una piattaforma unificata per la collaborazione e la gestione del flusso di lavoro. Quindi, oltre alla condivisione dei file, è possibile comunicare in tempo reale, assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e organizzare il lavoro in un unico sistema centralizzato.