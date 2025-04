i 10 migliori siti di recensioni di software per approfondimenti strategici

Lasci che le faccia una domanda: come fanno i suoi potenziali clienti a decidere se il suo software aziendale soddisfa le loro esigenze? Se la sua risposta non include il "controllo delle recensioni", potrebbe lasciare dei soldi sul tavolo.

Scegliere il software giusto può sembrare come acquistare una nuova auto: tonnellate di opzioni, funzionalità/funzioni brillanti che possono essere utili o meno e il rischio di ritrovarsi con qualcosa che sembra ottimo ma si rompe quando serve di più. È qui che i siti di recensioni di software sono davvero utili. Invece di fare affidamento su pubblicità, si ottengono utenti reali che condividono le loro esperienze, recensioni dettagliate su funzionalità/funzioni, prezzi e ciò che funziona effettivamente nella pratica.

Visitatori mensili: 1 milione #### Le migliori funzionalità di TrustRadius Accedi a recensioni verificate per ottenere informazioni autentiche da utenti reali Utilizza il portale dedicato ai fornitori per gestire le recensioni e analizzare il feedback dei clienti * Confronta i software per valutarne le funzionalità, i prezzi e le valutazioni degli utenti

Limiti di TrustRadius Una base utenti più piccola e un pubblico di nicchia possono risultare in un minor numero di recensioni per prodotti specifici L'enfasi su recensioni complete può portare a un minor numero di invii a causa del processo che richiede molto tempo #### Prezzi di TrustRadius A partire da 30.000 $/anno per prodotto #### Valutazioni e recensioni di TrustRadius G2: 3,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (80+ recensioni) #### Cosa dicono gli utenti reali di TrustRadius

TrustRadius è una piattaforma affidabile e degna di fiducia dove è possibile trovare recensioni autentiche e dettagliate da parte di utenti, consulenti, amministratori, ecc. Aiuta nel processo decisionale durante la selezione o la scelta di un partner con cui lavorare. In pochissime istanze mi sono imbattuto in alcune recensioni che non sono autentiche, sembrano essere tagliate e incollate da altre piattaforme di recensioni. TrustRadius dovrebbe lavorare per risolvere la questione. A undefined ### 7. PeerSpot, precedentemente IT Central Station (ideale per professionisti IT e responsabili delle decisioni aziendali) via /href/ https://www.peerspot.com/ PeerSpot /%href/ undefined , precedentemente IT Central Station, è la piattaforma a cui gli acquirenti di software aziendali si rivolgono per ottenere informazioni privilegiate da persone che hanno effettivamente utilizzato gli strumenti. Si concentra sulla tecnologia aziendale, offrendo recensioni approfondite ed esperienze reali di professionisti verificati che conoscono il loro mestiere: pensate a manager IT, responsabili tecnici e amministratori di sistema. PeerSpot offre:

Recensioni: non divulgate *Categorie: oltre 700 *Visitatori annuali: oltre 3,5 milioni #### Le migliori funzionalità di PeerSpot Verifica le recensioni degli utenti con un processo di tripla autenticazione, inclusi i profili LinkedIn e il controllo della comunità Utilizza le interviste ai clienti undefined Interagire direttamente con acquirenti e revisori per raccogliere feedback e costruire connessioni più forti #### Limitazioni di PeerSpot * Si concentra sulla tecnologia aziendale, limitando l'esposizione per i fornitori non aziendali

non divulgate *Categorie: oltre 700 *Visitatori annuali: oltre 3,5 milioni #### Le migliori funzionalità di PeerSpot Verifica le recensioni degli utenti con un processo di tripla autenticazione, inclusi i profili LinkedIn e il controllo della comunità Utilizza le interviste ai clienti undefined Le funzionalità/funzioni avanzate e l'analisi richiedono una sottoscrizione a pagamento, che può essere costosa per i fornitori più piccoli #### Prezzi PeerSpot Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni PeerSpot G2: recensioni insufficienti *Capterra: nessuna recensione disponibile ➡️ Leggi anche: undefined 📮Attività di ClickUp: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. undefined garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato. undefined via /href/ https://www.trustpilot.com/ Trustpilot /%href/ Questa piattaforma riconosciuta a livello globale mette in connessione aziende e clienti attraverso recensioni oneste generate dagli utenti. Anche se

recensioni. La piattaforma si concentra suLe recensioni della piattaforma non sono solo opinioni rapide, ma storie complete su come un prodotto offre (o non offre) valore in scenari aziendali reali.*Recensioni: oltre 490.000 *Categorie: oltre 550

/href/ https://www.trustpilot.com/ Trustpilot /%href/ non è esclusivo per il software, ma è uno strumento prezioso per creare fiducia e credibilità in qualsiasi settore, dal /href/ https://clickup.com/blog/customer-service-templates// servizio clienti /%href/ alla tecnologia.

Ciò che gli utenti apprezzano di più è la sua accessibilità e autenticità. Le recensioni sono dettagliate e provengono da utenti verificati, garantendo una visione autentica delle prestazioni di un prodotto. Gli acquirenti possono filtrare per settore, valutazione o parole chiave, rendendo più facile trovare un feedback pertinente. Trustpilot offre: *Recensioni: oltre 167 milioni

Categorie: oltre 20 categorie di primo livello, oltre 150 categorie di secondo livello e migliaia di categorie di terzo livello *Prodotti elencati: oltre 790.000 siti web #### Le migliori funzionalità di Trustpilot Integra i widget di Trustpilot sul tuo sito web per mostrare recensioni positive e aumentare la credibilità Utilizza la funzionalità delle risorse di marketing di Trustpilot per incorporare recensioni in campagne email, annunci e pagine di destinazione

oltre 20 categorie di primo livello, oltre 150 categorie di secondo livello e migliaia di categorie di terzo livello *Prodotti elencati: oltre 790.000 siti web #### Le migliori funzionalità di Trustpilot Integra i widget di Trustpilot sul tuo sito web per mostrare recensioni positive e aumentare la credibilità Utilizza la funzionalità delle risorse di marketing di Trustpilot per incorporare recensioni in campagne email, annunci e pagine di destinazione Espandi la tua portata sfruttando l'ampia presenza di Trustpilot nel settore #### Limitazioni di Trustpilot L'ampio focus di Trustpilot sul settore può limitare la visibilità rispetto a piattaforme come G2 o Capterra Nonostante la verifica delle recensioni, la piattaforma aperta può consentire un feedback meno dettagliato che non cattura completamente le funzionalità del tuo software #### Prezzi di Trustpilot *Plus: a partire da 259 $ al mese

Premium: A partire da 629 $ al mese *Advanced: A partire da 1.059 $ al mese *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Trustpilot *G2: 3,5/5 (oltre 200 recensioni) *Capterra: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trustpilot > Mi piace come è possibile monitorare la distribuzione delle stelle e avere accesso a un'ampia varietà di analisi sulla pagina Trustpilot, che ci consente di identificare i miglioramenti chiave per evitare recensioni negative. Non mi piace la funzione di previsione del punteggio di fiducia. Non è in grado di fornire una data specifica e non è possibile prevedere cosa è necessario fare per aumentare il punteggio. A

/href/ https://www.g2.com/users/854f0e19-8b4f-4bc7-ba30-da732d22bbc8 Utente Trustpilot /%href/ ### 9. SoftwareReviews (il migliore per approfondimenti basati sui dati e punteggi di impronta emotiva) via /href/ https://www.softwarereviews.com/ SoftwareReviews /%href/ Una divisione di Info-Tech Research Group, undefined è un importante sito di recensioni di software con un approccio basato sui dati alla valutazione del software. Fornisce feedback dettagliati e verificati e metriche uniche che raccontano agli utenti cosa pensano di un prodotto. SoftwareReview non si occupa solo di valutazioni, ma cerca di comprendere il quadro completo, dalle funzionalità/funzioni e supporto alla soddisfazione emotiva. SoftwareReviews offre

Recensioni: migliaia di recensioni *Categorie: oltre 200 *Visitatori mensili: oltre 30.000 #### Le migliori funzionalità di SoftwareReviews Accesso a report dettagliati del Data Quadrant per approfondimenti sulla soddisfazione degli utenti e sulle capacità dei fornitori Valutazione del sentiment dei clienti con i punteggi Emotional Footprint, che rivelano le risposte emotive degli utenti nei confronti dei fornitori

migliaia di recensioni *Categorie: oltre 200 *Visitatori mensili: oltre 30.000 #### Le migliori funzionalità di SoftwareReviews Accesso a report dettagliati del Data Quadrant per approfondimenti sulla soddisfazione degli utenti e sulle capacità dei fornitori Valutazione del sentiment dei clienti con i punteggi Emotional Footprint, che rivelano le risposte emotive degli utenti nei confronti dei fornitori Esplorare a fondo i fornitori con le schede di valutazione dei prodotti, che offrono oltre 100 punti dati su ogni soluzione Confrontare più soluzioni software fianco a fianco #### Limitazioni di SoftwareReviews Si concentra sulla tecnologia aziendale, limitando l'esposizione per i fornitori di altre nicchie L'enfasi sulle recensioni dettagliate può risultare in un minor numero di invii rispetto a piattaforme più semplici #### Prezzi di SoftwareReviews Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di SoftwareReviews

G2: Nessuna recensione disponibile *Capterra: Nessuna recensione disponibile ### 10. OMR Reviews (il migliore per le aziende che mirano al mercato di lingua tedesca) via

/href/ https://omr.com/de/reviews OMR Reviews /%href/ /href/ https://omr.com/de/reviews OMR Reviews /%href/ fa parte di OMR, una società europea di media digitali. Il suo pubblico di riferimento appartiene alla regione DACH (Germania, Austria e Svizzera).

La piattaforma consente ai fornitori di software di connettersi con un pubblico di nicchia altamente coinvolto e attivamente alla ricerca di soluzioni che offrano risultati. Se il tuo traguardo è il mercato di lingua tedesca e desideri costruire credibilità e visibilità, OMR Reviews è la piattaforma da prendere in considerazione. OMR Reviews offre: *Recensioni: oltre 34.000 *Categorie: oltre 140

Visitatori mensili: 300.000+ #### Migliori funzionalità/funzioni di OMR Reviews Elenco dei prodotti a fianco dei concorrenti per raggiungere un pubblico mirato attraverso oltre 7.500 strumenti in 200 categorie Sfruttare le recensioni in tedesco per raggiungere efficacemente il mercato DACH * Integrazione con blog e podcast per una maggiore visibilità e coinvolgimento #### Limitazioni di OMR Reviews

La focalizzazione sulla regione DACH limita l'esposizione per i fornitori che cercano un pubblico internazionale più ampio I contenuti in lingua tedesca possono essere una sfida per i fornitori o gli esperti di marketing che non parlano tedesco #### OMR Reviews prezzi Prezzi personalizzati #### OMR Reviews valutazioni e recensioni *G2: Recensioni insufficienti *Capterra: Nessuna recensione disponibile #### Cosa dicono gli utenti reali di OMR Reviews

Le pagine dei prodotti sono estremamente ben organizzate e intuitive, inoltre non sono così noiose. Ma il punto principale è che posso trovare prodotti focalizzati sul mercato DACH rispetto agli altri grandi siti di comparazione. Un undefined ## Integra ClickUp per Software Review Insights Gestire il feedback su più siti di recensioni e rimanere organizzati può essere scoraggiante. Ma /href/ http://clickup.com ClickUp /%href/ ha la soluzione. È l'app per il lavoro che fa esattamente quello che promette: tenere tutte le attività di lavoro su un'unica scheda.

*dal monitoraggio del feedback dei clienti alla creazione di approfondimenti fruibili per l'intero team, ClickUp può gestire il tuo lavoro. È anche un ottimo modo per vedere tutte le opzioni in un unico posto invece di eseguire una ricerca su Google e ordinare diversi articoli di recensioni di software. Consolidate your review data with ClickUp Dashboards /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/ è una funzionalità/funzione vitale che può fungere da hub centralizzato. Questa è la tua pagina di riferimento per raccogliere e visualizzare i dati provenienti da siti di software come G2, Trustpilot e GetApp.

Incorporando i collegamenti o utilizzando gli strumenti di integrazione, è possibile visualizzare in tempo reale metriche come il numero di recensioni, le valutazioni medie e l'analisi del sentiment, tutto in un unico posto. Un'altra grande funzionalità per la gestione delle recensioni software è /href/ https://clickup.com/features/automations Automazioni ClickUp /%href/ . Tieni traccia delle recensioni con le automazioni di ClickUp Quando viene pubblicata una nuova recensione, imposta le automazioni per generare e assegnare attività al membro del team giusto. Ad esempio, se una recensione è positiva, l'attività potrebbe comportare la sua condivisione sui social media o la sua evidenziazione in una campagna di marketing. Se si tratta di un feedback critico, l'automazione crea un'attività per redigere una risposta ponderata e segnalare potenziali miglioramenti.

In questo modo nessuna recensione viene trascurata e la nostra risposta è rapida e professionale. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-486.png Automazione con ClickUp Brain /%img/ Combina la potenza dell'IA e dell'automazione. Chiedi a ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, di aiutarti a creare regole di automazione

Integrare ClickUp nella strategia di recensione Gestire la propria presenza sui siti di recensioni può diventare un gioco da ragazzi integrando ClickUp nella strategia di recensione. #### Organizzare il flusso di lavoro delle recensioni con le cartelle ClickUp

Consigliamo di creare una cartella di progetto dedicata in ClickUp per gestire i dati dei siti di recensioni e tenere tutto organizzato. Questa può essere inserita all'interno del tuo spazio dedicato alle recensioni dei prodotti, assicurandoti che tutti i dati rilevanti siano in un'unica posizione centralizzata. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-44-1400x889.png Area di lavoro di ClickUp /%img/

Gestione delle revisioni principali tramite le cartelle dei progetti in ClickUp Avere tutte le attività, le dashboard e i documenti relativi ai siti di revisione in un'unica cartella facilita il monitoraggio dello stato e la gestione delle responsabilità. 💡Suggerimento: È possibile creare sezioni separate per piattaforme come Capterra, TrustRadius e PeerSpot, ciascuna con il proprio elenco di attività e metriche delle prestazioni. #### Trasformare le revisioni in attività attuabili con ClickUp

Una volta impostata la cartella, è possibile utilizzare gli strumenti di gestione delle attività per delegare le responsabilità. Utilizzare /href/ https://clickup.com/features/tasks Attività di ClickUp /%href/ per rispondere alle recensioni, analizzare il feedback, estrarre informazioni per i report trimestrali e altro ancora.

A ogni attività viene assegnata una priorità, una scadenza e un tag con il sito di revisione pertinente. È un sistema semplice che rende tutti responsabili. > Clickup riduce la necessità di avere più software per gestire un progetto fornendo funzionalità come commenti e notifiche automatiche quando gli utenti vengono taggati. Inoltre, si integra con strumenti come Miro e GDrive eliminando la necessità di replicare attività/contenuti in quei sistemi. undefined , coordinatore del programma per il benessere, Dartmouth College – Centro benessere per studenti #### Collaborare in modo più intelligente con gli strumenti di documentazione di ClickUp La collaborazione in team è essenziale per la gestione delle revisioni e undefined è perfetto. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-3.gif ClickUp Docs /%img/ Collabora con tutto il tuo team per fare brainstorming e gestire le recensioni su ClickUp Docs

Puoi utilizzare i documenti per fare brainstorming sulle risposte a recensioni difficili, elaborare strategie per migliorare le valutazioni e raccogliere informazioni per piani attuabili. Poiché tutti i membri del tuo team possono contribuire in tempo reale, lavorerai in modo più efficiente. > ClickUp è uno strumento fantastico per organizzare attività e priorità, collaborare in team e gestire i dati. La flessibilità di spazi ed elenchi lo rende adattabile a quasi tutti i settori. undefined , Marketing Manager, BankGloucester

💡Consiglio dell'esperto: se individui una tendenza nelle recensioni su una specifica funzionalità/funzione, puoi utilizzare ClickUp Docs per proporre aggiornamenti, raccogliere input e finalizzare il tuo approccio, tutto in un unico posto. ## Padroneggia la strategia del tuo sito di recensioni con ClickUp Dopo aver esplorato questi 10 incredibili siti di recensioni di software, una cosa è chiara: le recensioni possono formare il modo in cui il tuo prodotto viene percepito e scelto.

Ho visto in prima persona come una strategia di recensione ben congegnata può trasformare potenziali acquirenti in clienti fedeli. Che si tratti del feedback dettagliato su G2 o della portata globale di Trustpilot, ogni piattaforma offre un modo unico per amplificare i punti di forza del tuo software. Gestire le recensioni su più piattaforme può sembrare un po' come fare il giocoliere, ma ClickUp può fare tutto il lavoro pesante al posto tuo. Attività che sembrano caotiche e richiedono molto tempo, come il monitoraggio delle recensioni o il coordinamento con il mio team, diventano organizzate e senza sforzo con ClickUp. /href/ https://clickup.com/signup Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis /%href/ e inizia a gestire le tue recensioni con la precisione e la facilità che il tuo software merita.