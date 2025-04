i 10 migliori software di esito positivo per i clienti con IA per il 2025

Il successo del cliente va oltre la risposta alle domande: si tratta di costruire relazioni forti e prevenire l'abbandono. Tuttavia, con la crescita del business, diventa difficile gestire le crescenti esigenze dei clienti. L'IA nel servizio clienti e le valutazioni di soddisfazione, gestire i partner o collaborare senza sforzo con i team su ticket e soluzioni.

Creare segmenti di clienti illimitati per analizzare i modelli di utilizzo e personalizzare il lavoro richiesto Impostare avvisi e azioni automatizzati attivati da fasi specifiche nel percorso del cliente, come l'onboarding o le modifiche ai dati del cliente #### Customer Success IA: limiti I membri del team di tagging e le interazioni in tempo reale non sono supportati L'eliminazione degli account dei clienti richiede di contattare il team di supporto clienti #### Customer Success IA: prezzi Prezzi personalizzati #### Customer Success IA: valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni) *Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni) 👀 Lo sapevi? Gli strumenti di analisi del sentiment basati sull'IA possono analizzare il feedback dei clienti in tempo reale, consentendo alle aziende di identificare e risolvere potenziali problemi prima che si aggravino.

2. Custify (il migliore per aumentare la soddisfazione del cliente in tempo reale) via undefined

ClickUp offre anche modelli con prompt IA, che coprono aree quali KPI dell'esperienza del cliente, CRM, [ClickUp ci aiuta a organizzare la nostra roadmap di prodotti e funzionalità, in modo da poter introdurre facilmente nuove caratteristiche e funzionalità per i clienti e controllare continuamente come stiamo progredendo verso i nostri obiettivi. In fin dei conti, il nostro obiettivo numero uno è quello di realizzare prodotti migliori per i nostri clienti, e ClickUp ci aiuta a farlo. undefined Il software Customer Success AI di ChurnZero mi ha fornito una visione completa del ciclo di vita del cliente. Riunisce tutti i dati del cliente in un unico posto, fornisce punteggi di salute, prevede i rinnovi e automatizza le attività. L'integrazione dell'IA generativa di OpenAI risolve due importanti ostacoli: la creazione di contenuti e il brainstorming strategico. #### Le migliori caratteristiche di Customer Success AI * Ottieni punteggi di abbandono dei clienti per identificare gli account soddisfatti e quelli che necessitano di attenzione

Ho scoperto che Custify è un software di IA per il successo dei clienti che migliora la soddisfazione dei clienti e riduce il tasso di abbandono in tempo reale. Aiuta le aziende SaaS a incrementare il valore della durata del cliente con un approccio semplificato e basato sui dati. Custify centralizza i dati dei clienti, rendendo il monitoraggio del coinvolgimento perfetto per i CSM. La piattaforma consente inoltre ai team di automatizzare i flussi di lavoro creando playbook, come l'invio automatico di email, l'assegnazione di account e il re-engagement dei clienti a basso coinvolgimento.

Le migliori funzionalità di Custify Personalizza le dashboard dei KPI per monitorare i punteggi di salute e identificare i rischi di abbandono Sfrutta le visualizzazioni a 360 gradi dei clienti per una prospettiva unificata sui dettagli dei clienti, con opportunità di upselling per la crescita Approfitta di analisi avanzate per monitorare i costi di acquisizione dei clienti, l'attività CSM e altro ancora #### Limitazioni di Custify Fornisce materiali di aiuto limitati nella sezione di supporto * Manca di attività di monitoraggio avanzate e analisi della dashboard #### Prezzi di Custify

Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni su Custify *G2: 4,7/5 (oltre 370 recensioni) *Capterra: 4,9/5 (oltre 110 recensioni) 📖 Leggi anche: https://www.totango.com/ Totango /%href/ Le aziende con entrate ricorrenti hanno bisogno di strumenti scalabili per il successo dei clienti. E mi piace come Totango offra funzionalità modulari, consentendo alle aziende di adattarsi alle loro esigenze attuali mentre pianificano la crescita futura. La piattaforma utilizza SuccessBLOC, modelli di programmi di successo predefiniti e personalizzabili, ricchi di best practice e approfondimenti di esperti. È possibile iniziare con un SuccessBLOC e adattarlo alle proprie esigenze specifiche. . #### Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom Imposta i flussi di lavoro di onboarding e annuncia nuove offerte nelle fasi critiche del percorso del cliente Utilizza i dati di prima mano per rendere personale ogni interazione con il cliente * Crea campagne multicanale per coinvolgere i clienti sulle piattaforme che utilizzano maggiormente

Limiti di Intercom L'API della piattaforma è piena di gergo tecnico, è difficile da decodificare e richiede molto tempo per essere compresa L'interfaccia grafica utente è difficile da navigare #### Prezzi di Intercom *Essential: 39 dollari al mese per postazione

Anticipi: 99 $/postazione al mese *Esperto: 139 $/postazione al mese #### Valutazioni e recensioni di Intercom *G2: Valutazioni non disponibili *Capterra: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

7. Zendesk (Il migliore per il supporto clienti) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-872.png Zendesk: IA per un esito positivo per i clienti: IA per un esito positivo per i clienti /%img/ via undefined Zendesk si distingue nel servizio clienti e nel supporto con funzionalità basate sull'IA che aumentano l'efficienza e migliorano l'esperienza dei clienti su più canali. Offre un hub centrale e consolida tutte le interazioni con i clienti (email, chat, social media o telefonate) in un thread unificato.

Una delle mie funzionalità preferite è che Zendesk offre un'interfaccia senza codice. Ciò significa che i team possono concentrarsi sulla loro esperienza nella gestione delle query dei clienti senza bisogno di codificare e utilizzare gli strumenti di Zendesk per amplificare le loro capacità. #### Le migliori funzionalità di Zendesk Fornire risposte immediate e accurate con il bot di risposta di Zendesk, riducendo i tempi di risposta Analizzare le interazioni con i clienti e le prestazioni del team di supporto con approfondimenti dettagliati

Creare flussi di lavoro altamente personalizzabili per l'automazione delle attività di routine #### Limiti di Zendesk L'ampia gamma di funzionalità/funzioni della piattaforma può essere eccessiva per i piccoli team con esigenze di assistenza più semplici #### Prezzi di Zendesk Team di assistenza: $25 *Team Suite: $69 *Suite Professional: $149 *Suite Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4,3/5 (oltre 5500 recensioni) *Capterra: 4,4/5 (oltre 4000 recensioni) ### 8. Userpilot (il migliore per un'esperienza di onboarding personalizzata) via /href/ https://userpilot.com/ Userpilot /%href/ Ho sempre creduto che una buona esperienza di onboarding possa formare l'esito positivo di un prodotto SaaS. Userpilot rende questo processo più semplice offrendo una guida contestuale su misura per ogni utente. Consente ai tuoi clienti di esplorare e adottare il tuo prodotto senza problemi.

Ciò che più spicca è il modo in cui Userpilot utilizza l'IA per creare percorsi di onboarding personalizzati e coinvolgenti. Le analisi in tempo reale evidenziano i punti di attrito, aiutandoti a migliorare l'esperienza del cliente. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Userpilot Crea suggerimenti e sovrapposizioni interattivi per guidare gli utenti attraverso i flussi di lavoro Segmenta i tuoi utenti e fornisci esperienze di onboarding mirate * Monitora il comportamento per identificare i punti deboli e perfezionare continuamente la tua strategia di onboarding #### I limiti di Userpilot

Richiede molto tempo per la configurazione iniziale #### Prezzi di Userpilot *Starter: 249 $/mese *Growth: 799 $/mese (fatturazione annuale) *Enterprise: prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Userpilot *G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni) ### 9. HubSpot (Il migliore per migliorare le relazioni con i clienti) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-874.png HubSpot: IA per il successo dei clienti: IA per il successo dei clienti /%img/ via

/href/ http://www.hubspot.com HubSpot /%href/ Sebbene si concentri più sul servizio che sul puro esito positivo del cliente, HubSpot offre funzionalità/funzioni inestimabili per le aziende che mirano a migliorare le relazioni con i clienti e a perfezionare /href/ https://clickup.com/blog/customer-management-strategies// le strategie di gestione dei clienti /%href/.

Una cosa che amo di HubSpot è la sua versatilità. Si rivolge a tutti, dalle startup alle aziende, offrendo strumenti gratis per chi ha un budget limitato. Un'altra caratteristica eccezionale è HubSpot Breeze IA, che migliora l'efficienza. Le sue capacità di IA migliorano i flussi di lavoro analizzando le richieste dei clienti, generando report approfonditi e migliorando l'automazione delle attività. #### Le migliori funzionalità di HubSpot * Organizza le richieste dei clienti con un sistema di ticketing per una gestione strutturata dei problemi

Integrazione con oltre 1.500 piattaforme software per un'area di lavoro coesa Accesso alla funzionalità CRM di HubSpot e integrazione perfetta con tutti gli altri hub di HubSpot #### Limitazioni di HubSpot Opzioni limitate per la personalizzazione della firma delle email rispetto alla concorrenza #### Prezzi di HubSpot *Gratis

Starter: 20 $/postazione al mese *Professional: 100 $/postazione al mese *Enterprise: 150 $/postazione al mese #### Valutazioni e recensioni di HubSpot *G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni) *Capterra: 4,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

10. GainSight (ideale per un utilizzo più approfondito del prodotto e la soddisfazione del cliente) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-875.png Gainsight: IA per il successo del cliente: IA per il successo del cliente /%img/

via /href/ https://www.gainsight.com/ Gainsight /%href/ Ho visto molte aziende affidarsi a Gainsight come strumento di esito positivo per i clienti, e posso capire perché. Ma ciò che ha attirato la mia attenzione è la sua capacità di gestire l'intero ciclo di vita del cliente in un unico posto.

La funzionalità di spicco di Gainsight è il Customer Health Score. Lo strumento elabora i dati dei clienti regolari per calcolare i livelli di soddisfazione, aiutandoti a capire quanto sono soddisfatti i tuoi clienti. Questi punteggi non forniscono solo informazioni, ma aiutano a prevenire l'abbandono evidenziando i clienti che potrebbero essere a rischio. #### Le migliori funzionalità di Gainsight Trigger outreach personalizzato utilizzando i dati provenienti da più sistemi Monitorare il comportamento dei clienti e regolare i percorsi in tempo reale

Utilizzare il monitoraggio degli sponsor per monitorare gli account chiave e ricevere notifiche di eventuali cambiamenti di stato #### Limiti di Gainsight Richiede l'integrazione di più origini dati per ottenere informazioni accurate sui clienti Il suo complesso processo di configurazione può rallentare l'implementazione iniziale #### Prezzi di Gainsight *CS Essentials: Prezzi personalizzati *CS Essentials Plus: Prezzi personalizzati *PX Essentials: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Gainsight

G2: 4,5/5 (oltre 1500 recensioni) *Capterra: 4,4/5 (oltre 40 recensioni) ## Perfeziona la tua strategia per il successo dei clienti con ClickUp AI non è più un optional per ottenere un esito positivo significativo per i clienti, è un must. Piattaforme leader come Zendesk AI, Gainsight, HubSpot e Userpilot stanno completamente cambiando il modo in cui interagiamo con i clienti. L'IA offre esperienze più veloci, più intelligenti e più personalizzate, aumentando la fedeltà e la crescita. Per me, la chiave è uno strumento di IA che combini l'automazione con un'integrazione perfetta. Che si tratti di compatibilità multipiattaforma o di migliorare la collaborazione in team, la soluzione giusta può essere rivoluzionaria.

Se state cercando una piattaforma che offra tutto questo e altro, vi consiglio di provare ClickUp. Combina strumenti per semplificare i flussi di lavoro, migliorare il lavoro di squadra e aumentare la produttività. /href/ https://clickup.com/signup-1 Registratevi gratis a ClickUp /%href/ e ottimizzate la vostra strategia per il successo dei clienti!