I 10 migliori software di gestione delle relazioni con i fornitori per il 2025

I buffer della catena di fornitura falliscono circa il 31% delle attività aziendali, con perdite finanziarie superiori al 15%

, con perdite finanziarie superiori al 15%. Da fare? Ecco il software di gestione delle relazioni con i fornitori, uno strumento vitale per le partnership strategiche e per relazioni più fluide con i fornitori. Gestire fornitori globali? Garantire la conformità? Il software di gestione delle relazioni con i fornitori (SRM) gestisce tutte queste attività cruciali con funzionalità specializzate come l'onboarding dei fornitori, il monitoraggio delle prestazioni, la gestione dei rischi e i portali dei fornitori.

In questo articolo, tratteremo le 10 migliori soluzioni SRM, le loro funzionalità/funzioni principali e come ridefiniscono la moderna gestione dei fornitori. ## ⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida carrellata dei migliori strumenti SRM e di ciò in cui eccellono: 1.

Strumenti di collaborazione: utilizza ClickUp Docs, chatta e modifica in tempo reale per mantenere tutti sulla stessa pagina *Monitoraggio del tempo: monitora il tempo impiegato per le attività per ottimizzare le risorse e gestire le prestazioni dei fornitori in modo efficace *Funzionalità di integrazione: connettiti senza soluzione di continuità con oltre 1.000 app, inclusi sistemi ERP, Google Suite e Zendesk *Funzionalità di reporting: genera report sulle prestazioni e sulla conformità per valutare le relazioni con i fornitori

Limiti di ClickUp Può essere necessario del tempo per padroneggiare le numerose funzionalità/funzioni, soprattutto per i nuovi utenti #### Prezzi di ClickUp Free Forever *Unlimited: 7 $/mese per utente *Business: 12 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati *ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente #### Valutazioni e recensioni di ClickUp *G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni) *Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni) #### Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp è uno strumento all-in-one per il project management che riunisce tutte le funzionalità/funzioni necessarie per l'intero sviluppo del prodotto. Il supporto clienti, il migliore della categoria, aiuta a risolvere tutti i problemi in tempo. undefined 2. SAP Ariba (il migliore per la gestione del ciclo di vita dei fornitori a livello di azienda) Via undefined SAP Ariba è una piattaforma SRM basata su cloud che migliora l'approvvigionamento e la gestione dei fornitori. Funzionalità avanzate come le aste elettroniche e l'approvvigionamento guidato basato sull'IA aiutano a semplificare la selezione dei fornitori aziendali. Inoltre, gli strumenti di archiviazione e gestione dei contratti garantiscono un rapido accesso agli accordi e una migliore conformità. #### Le migliori funzionalità di SAP Ariba Migliorare la visibilità e la collaborazione con i fornitori Ridurre i costi di approvvigionamento attraverso l'approvvigionamento strategico e l'ottimizzazione dei processi * Maggiore conformità con gli strumenti integrati di gestione del rischio Accessibilità scalabile basata su cloud per aziende di tutte le dimensioni #### Limiti di SAP Ariba Può essere eccessivo per le grandi organizzazioni con esigenze di approvvigionamento complesse, che richiedono una formazione sostanziale degli utenti Potrebbe non supportare completamente flussi di lavoro altamente personalizzati senza configurazione o sviluppo aggiuntivi #### Prezzi di SAP Ariba *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di SAP Ariba *G2: 4,1/5 (oltre 590 recensioni)

Capterra: 3,6/5 (più di 50 recensioni) #### Cosa dicono gli utenti reali di SAP Ariba? > SAP Ariba offre soluzioni complete per gli approvvigionamenti, dall'approvvigionamento e la gestione dei fornitori alla fatturazione e al pagamento, rendendo i processi di approvvigionamento senza soluzione di continuità. Coupa aiuta con profili dettagliati dei fornitori, memorizzando metriche di performance, dettagli di contatto e dati di conformità in un unico posto. Con strumenti per controlli di conformità automatizzati, valutazione del rischio e monitoraggio dei KPI, Coupa garantisce che i fornitori soddisfino gli standard di performance riducendo al minimo i rischi. Coupa fornisce anche funzionalità di gestione dei contratti per una facile archiviazione e rinnovo, insieme all'analisi della spesa in tempo reale per costruire relazioni forti e strategiche con i fornitori! 📊 #### Le migliori funzionalità di Coupa

Utilizza un portale dedicato per aggiornamenti, richieste e condivisione di documenti senza soluzione di continuità per una comunicazione in tempo reale Ottiene informazioni in tempo reale sui modelli di spesa per ottimizzare i costi attraverso la rete di fornitori Identifica e mitiga i rischi dei fornitori con controlli di conformità automatizzati e punteggio di rischio #### Limiti di Coupa L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni può essere travolgente per i nuovi utenti, richiedendo una formazione significativa Alcune restrizioni sulle richieste API al secondo possono influire sull'integrazione dei dati in tempo reale #### Prezzi di Coupa

Registrato : gratis *Verificato: 549 $/anno per utente *Assistenza Premium: 499 $+/anno per utente *Avanzato: 4.800 $/anno per utente #### Valutazioni e recensioni di Coupa *G2: 4,2/5 (più di 500 recensioni)

. Immagina di redigere una procedura operativa standard per l'onboarding dei fornitori e di contrassegnare i passaggi chiave come attività: ClickUp le trasforma automaticamente in elementi attuabili sulla bacheca del progetto. #### Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp *Dashboard personalizzabili: visualizza tutti i dati dei fornitori e i KPI in un unico posto *Gestione delle attività: suddividi i progetti in passaggi attuabili con compiti e scadenze chiari *Automazione del flusso di lavoro: automatizza i processi ripetitivi come i controlli di conformità o l'onboarding dei fornitori

. Tutte le informazioni sui fornitori sono memorizzate in un unico sistema centralizzato per un facile accesso e un rapido processo decisionale senza dover passare da più schede. #### GEP SMART funzionalità/funzioni migliori Identificare e controllare i fornitori con un processo di registrazione semplificato Monitorare la conformità, la qualità e i tempi di consegna dei fornitori per garantire che soddisfino i vostri standard Semplificare la creazione, il monitoraggio e l'applicazione dei contratti, il tutto in un unico posto Sfruttare le informazioni basate sull'IA per scoprire opportunità di risparmio e modelli di spesa

Facilita la comunicazione in tempo reale con i fornitori attraverso una piattaforma sicura e integrata Rileva e mitiga i potenziali rischi prima che interrompano le operazioni Mantiene tutte le informazioni dei fornitori in un sistema centralizzato per un facile accesso e un rapido processo decisionale #### Limiti di GEP SMART Potrebbe essere richiesto un lavoro aggiuntivo per la connessione con sistemi non GEP, specialmente in ambienti IT complessi #### Prezzi di GEP SMART Enterprise : Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di GEP SMART

G2: 4,4/5 (più di 20 recensioni) *Capterra: recensioni insufficienti Leggi anche: Ivalua fornisce un software di approvvigionamento basato su cloud progettato per gestire tutte le spese e i fornitori attraverso una piattaforma source-to-pay unificata e modulare. Con funzionalità/funzioni come l'analisi della spesa, la collaborazione in tempo reale e l'analisi avanzata, Ivalua aiuta le organizzazioni a ottimizzare le strategie di approvvigionamento, ridurre i costi e rafforzare le relazioni con i fornitori per un esito positivo a lungo termine.

💡 Suggerimento: sfrutta la visualizzazione a 360 gradi dei fornitori di Ivalua per accedere istantaneamente alle metriche delle prestazioni e ai documenti di conformità, ideale per prendere decisioni informate senza dover cercare in più sistemi. #### Le migliori funzionalità di Ivalua * Offre una visualizzazione a 360 gradi dei fornitori, comprese le metriche delle prestazioni, i profili di rischio e i documenti di conformità, il tutto in un'unica piattaforma centralizzata

Semplifica l'onboarding con flussi di lavoro per la raccolta, la verifica e l'approvazione dei dati Mitiga i rischi utilizzando punteggi automatici, questionari e valutazioni in tempo reale Tiene traccia dei KPI dei fornitori come i tempi di consegna e la qualità attraverso dashboard e scorecard Migliora la comunicazione con funzionalità di messaggistica, condivisione di documenti e gestione delle attività Collega perfettamente le funzionalità di sourcing per una selezione efficiente dei fornitori e la negoziazione dei contratti #### Limiti di Ivalua

Può occasionalmente funzionare lentamente e riscontrare errori casuali, rendendo difficile la risoluzione dei problemi #### Prezzi Ivalua *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni Ivalua *G2: 4,3/5 (40+ recensioni) *Capterra: Recensioni insufficienti #### Cosa dicono gli utenti reali di Ivalua?

La nostra applicazione Ivalua è uno strumento che utilizzo quotidianamente ed è attualmente utilizzato dalla maggior parte degli utenti all'interno dell'azienda per le operazioni quotidiane. Apprezzo anche il fatto che possiamo ricevere supporto diretto dal team di manutenzione in modo da poter segnalare eventuali bug. undefined Leggi anche: undefined Il software SRM di Jaggaer semplifica la gestione dei fornitori centralizzando le relazioni con gli stessi e sfruttando una rete globale di fornitori per prendere decisioni migliori in materia di approvvigionamento. I flussi di lavoro automatizzati semplificano l'onboarding dei fornitori e monitorano le metriche chiave, come qualità, tempi di consegna e costi, per garantire la responsabilità. Jaggaer conduce anche valutazioni automatizzate del rischio per affrontare in modo proattivo potenziali interruzioni e analizza i modelli di spesa per scoprire opportunità di risparmio sui costi. #### Migliori funzionalità/funzioni di Jaggaer

Semplifica l'inserimento di nuovi fornitori nel sistema con flussi di lavoro automatizzati Monitora metriche chiave come qualità, tempi di consegna e costi per responsabilizzare i fornitori Facilita la comunicazione e la condivisione dei documenti tra acquirenti e fornitori Identifica le opportunità di risparmio analizzando i modelli di spesa tra le categorie di fornitori Conduce valutazioni automatizzate del rischio dei fornitori per mitigare in modo proattivo le interruzioni della catena di fornitura * Fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni dei fornitori e sulle strategie di approvvigionamento con visibilità dei dati in tempo reale

Fornisce accesso a un intervallo diversificato di fornitori, migliorando le opzioni di approvvigionamento #### Limiti di Jaggaer Le funzionalità avanzate del sistema possono richiedere una formazione significativa per i nuovi utenti Dati imprecisi dei fornitori possono influire sull'accuratezza dell'analisi e sul processo decisionale #### Prezzi di Jaggaer *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Jaggaer *G2: 4,4/5 (20+ recensioni)

Capterra : 4,1/5 (più di 20 recensioni) Leggi anche: Tradeshift è una piattaforma di gestione delle relazioni con i fornitori che semplifica e centralizza le attività di approvvigionamento. Tradeshift integra tutte le interazioni con i fornitori in un'unica interfaccia, dall'onboarding di nuovi fornitori alla gestione del monitoraggio delle prestazioni e alla condivisione dei documenti. La piattaforma offre anche messaggistica in tempo reale, gestione delle attività ed elaborazione dei pagamenti. Inoltre, il suo mercato globale B2B mette in connessione le aziende con nuove opportunità di fornitura. #### Tradeshift migliori funzionalità/funzioni

Gestisci tutte le interazioni con i fornitori, incluse la comunicazione, il monitoraggio delle prestazioni e la condivisione dei documenti, da un'unica interfaccia Aggiungi rapidamente nuovi fornitori con flussi di lavoro automatizzati e convalida dei dati Utilizza le dashboard delle prestazioni per monitorare i KPI dei fornitori e prendere decisioni informate La messaggistica in tempo reale, la gestione delle attività e la condivisione dei documenti semplificano la comunicazione Elabora i pagamenti direttamente attraverso la piattaforma per cicli di approvvigionamento-pagamento semplificati * Identifica e mitiga i potenziali rischi attraverso valutazioni e monitoraggi continui #### Limiti di Tradeshift

A volte può essere difficile gestire e consultare i documenti #### Prezzi di Tradeshift *Enterprise: prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Tradeshift *G2: 3,8/5 (più di 200 recensioni) *Capterra: recensioni insufficienti 💡 Curiosità: Negli ultimi due anni, Basware offre una soluzione SRM completa che eccelle nella gestione dei contratti, nel monitoraggio delle prestazioni dei fornitori e nell'analisi della spesa. Con funzionalità di analisi avanzate, informazioni in tempo reale e una facile integrazione ERP, Basware aiuta a costruire relazioni più forti con i fornitori e a ottimizzare le strategie di approvvigionamento lungo tutta la catena di fornitura. #### Le migliori funzionalità di Basware Ottenere informazioni dettagliate sui modelli di spesa dei fornitori con reportistica e analisi avanzate Creare, monitorare e gestire i contratti dei fornitori garantendo il rispetto dei termini e delle condizioni fanno fatica a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità negli approvvigionamenti perché trovare fornitori che seguano pratiche sostenibili non è così facile come sembra! Ecco un breve avviso per le potenziali undefined Anvyl aiuta a colmare il divario tra i team della catena di fornitura, i fornitori e i sistemi con strumenti come l'analisi predittiva e dashboard personalizzabili. Fornisce inoltre visibilità end-to-end, dati centralizzati dei fornitori e tracciamento automatizzato delle attività cardine per le aziende, rendendolo ideale per l'ottimizzazione e la gestione delle relazioni con i fornitori. #### Anvyl migliori funzionalità/funzioni * Consolida tutti i dati della catena di fornitura provenienti da vari sistemi in un'unica fonte di verità per un migliore processo decisionale

Restrizioni nella gestione di attività complesse di gestione dei contratti #### Prezzi Anvyl *Starter: 500 $/mese per utente *Professional: 1500 $/mese per utente *Enterprise: contattare Anvyl per prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni Anvyl *G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (20+ recensioni) #### Cosa dicono gli utenti reali di Anvyl? > La cosa che aggiungo ai preferiti di Anvyl è la sua capacità di consentire a più parti di comunicare e collaborare sugli ordini, condividere dettagli, documentazione importante, ecc. undefined ### Altri strumenti utili

Ecco un elenco appositamente curato di strumenti aggiuntivi che non sono rientrati nella nostra lista dei primi 13, ma che supportano efficacemente la gestione delle relazioni con i fornitori: *Graphite Connect: migliora l'onboarding e la collaborazione con i fornitori semplificando i flussi di lavoro, aumentando la trasparenza e rafforzando le relazioni *Kodiak Hub: si concentra sulla sostenibilità con strumenti per l'analisi dei rischi, il monitoraggio delle prestazioni e le pratiche di approvvigionamento in linea con gli obiettivi ecologici

AdaptOne: offre flussi di lavoro personalizzabili e informazioni in tempo reale sulla conformità e sulle prestazioni dei fornitori, soddisfacendo le esigenze aziendali specifiche ## La gestione intelligente dei fornitori inizia con ClickUp Il servizio di consegna di proprietà di Traguardo ha dovuto affrontare inefficienze dovute a strumenti sparsi e scadenze non rispettate, che rendevano difficile scalare le operazioni. Tuttavia, con ClickUp al timone, il team ha centralizzato tutti i processi, aumentando l'efficienza e la collaborazione lungo tutta la catena di fornitura.

prima di ClickUp, il monitoraggio dei nostri progetti era frammentato su varie piattaforme. ClickUp ha centralizzato i nostri processi, facendoci risparmiare tempo prezioso e riducendo significativamente le comunicazioni errate. /href/ https://clickup.com/customers/shipt-data-platform Kelly Smunk /%href/ , undefined E ha senso: ClickUp offre dashboard personalizzabili per centralizzare i dati dei fornitori, visibilità end-to-end del ciclo di vita e strumenti come modelli RFP e flussi di lavoro automatizzati per processi più fluidi. Per non parlare delle funzionalità/funzioni di collaborazione come chat, documenti e accesso ospite che garantiscono una comunicazione senza interruzioni in tutta l'organizzazione e la rete di fornitori. Pronto a migliorare il tuo gioco SRM?

/href/ https://clickup.com/signup Registrazione a ClickUp oggi stesso /%href/ !