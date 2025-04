11 I migliori software per registrare riunioni per il 2025

Ci siamo passati tutti: seduti a una riunione, annuiamo, ma segretamente ci chiediamo se stia accadendo qualcosa di produttivo. Le idee vengono lanciate in giro, le decisioni vengono prese e alla fine ci ritroviamo con più domande che risposte. È qui che il software di registrazione delle riunioni viene in soccorso! Questi strumenti ingegnosi catturano ogni parola, così non perderai mai più un dettaglio importante. Niente più scarabocchi frenetici o stress per ciò che è stato detto.

Che si tratti di una sessione di brainstorming o di un aggiornamento critico, il software di registrazione delle riunioni giusto ti consente di rimanere concentrato mentre si occupa della documentazione. Pronto a rendere le tue riunioni più produttive e meno "Aspetta, puoi ripetere ancora una volta?" Ecco gli 11 migliori software di registrazione delle riunioni che ti manterranno in carreggiata e senza stress. ## ⏰ Riepilogo di 60 secondi

✅ ClickUp: la migliore app online per riunioni e collaborazione basata sull'IA ✅ *Microsoft Teams: la migliore piattaforma integrata per la registrazione delle riunioni ✅ *Fireflies.ai: la migliore piattaforma per la trascrizione delle riunioni e l'automazione degli elementi di azione ✅ *Otter.ai: la migliore piattaforma per la cattura delle note delle riunioni in tempo reale ✅ *Zoom: la migliore piattaforma per la registrazione di riunioni audio e video HD

la migliore app online per riunioni e collaborazione basata sull'IA ✅ *Microsoft Teams: la migliore piattaforma integrata per la registrazione delle riunioni ✅ *Fireflies.ai: la migliore piattaforma per la trascrizione delle riunioni e l'automazione degli elementi di azione ✅ *Otter.ai: la migliore piattaforma per la cattura delle note delle riunioni in tempo reale ✅ *Zoom: la migliore piattaforma per la registrazione di riunioni audio e video HD ✅ Google Meet : la migliore piattaforma di registrazione delle riunioni all'interno dell'ecosistema Google ✅ *Krisp: la migliore piattaforma di registrazione delle riunioni con cancellazione del rumore e chiarezza della voce ✅ *Riverside.fm: la migliore piattaforma di registrazione di riunioni e interviste in remoto con qualità da studio ✅ *Skype: la migliore piattaforma di registrazione delle riunioni per piccoli team

: la migliore piattaforma di registrazione delle riunioni all'interno dell'ecosistema Google ✅ *Krisp: la migliore piattaforma di registrazione delle riunioni con cancellazione del rumore e chiarezza della voce ✅ *Riverside.fm: la migliore piattaforma di registrazione di riunioni e interviste in remoto con qualità da studio ✅ *Skype: la migliore piattaforma di registrazione delle riunioni per piccoli team ✅ Webex: la migliore piattaforma di registrazione delle riunioni sicura e di alta qualità ✅ *GoTo Meeting: la migliore piattaforma di registrazione delle riunioni professionali con funzionalità/funzioni di condivisione undefined Che cos'è un registratore di riunioni?

Un registratore di riunioni registra i contenuti audio e video in modo da poterli rivedere in un secondo momento. Questo include entrambi i tipi: Per utilizzare un software di registrazione delle riunioni, è necessario avviare lo strumento prima di partecipare a una riunione (di persona o virtuale), e questo è tutto. Da quel momento in poi, il software noterà ogni secondo della riunione, proprio come qualsiasi strumento di registrazione video. 📽️ ## Perché hai bisogno di un registratore di riunioni? Se sei indeciso sull'opportunità di acquistare un registratore di riunioni per la tua organizzazione, dai un'occhiata ai suoi vantaggi: *Migliora la concentrazione: Automatizza l'intero processo di presa di appunti, consentendo ai partecipanti di concentrarsi sulla conversazione 🔍 Lo sapevi? Solo negli Stati Uniti, circa undefined riunioni si tengono ogni giorno. Questo significa oltre 1 miliardo di riunioni in un anno! 🤯 Cosa dovresti cercare in un registratore di riunioni? Un buon registratore di riunioni dovrebbe fare entrambe le cose: documentare la riunione e trascriverla. Ma a parte questo, ecco alcune altre funzionalità che dovresti cercare:

Facilità d'uso: Scegliete un registratore di riunioni facile da usare e con un'interfaccia pulita. Per cominciare, il layout dovrebbe essere tale da consentire di partecipare, avviare e interrompere la registrazione senza problemi. Qualità di registrazione: Scegliete uno strumento in grado di registrare riunioni di alta qualità. Assicuratevi che il contenuto audio e video siano di prim'ordine

Scegliete un registratore di riunioni facile da usare e con un'interfaccia pulita. Per cominciare, il layout dovrebbe essere tale da consentire di partecipare, avviare e interrompere la registrazione senza problemi. Scegliete uno strumento in grado di registrare riunioni di alta qualità. Assicuratevi che il contenuto audio e video siano di prim'ordine Precisione della trascrizione: procurati uno strumento con un sistema integrato per prendere appunti e controlla la sua precisione. Questo assicura che le note della riunione generate ➡️ Per saperne di più: /href/ https://clickup.com/blog/how-to-have-productive-meetings// Come organizzare riunioni produttive e ottimizzare l'efficienza del team /%href/ ## Gli 11 migliori registratori di riunioni Non perdere mai più una parola: ecco 11 dei migliori software di registrazione delle riunioni che puoi utilizzare per registrare le riunioni: apprezzano l'organizzazione di ClickUp. Lo trovano anche molto personalizzabile e collaborativo: > ClickUp mantiene le attività del nostro team molto organizzate. È possibile classificare i tipi di attività, lo stato e la cadenza di ciascuna attività. Ha anche il monitoraggio del tempo per ogni attività, il che è un enorme vantaggio. Ottimo per la collaborazione in team e la gestione di tutte le attività. ### 2. Microsoft Teams (migliore piattaforma integrata di registrazione delle riunioni) via undefined Microsoft Teams non è un software tradizionale per la registrazione delle riunioni, ma uno strumento di chat di gruppo che aiuta i team remoti a collaborare in modo più efficace. Le sue funzionalità principali includono la presentazione PPT in tempo reale, la discussione sulla lavagna online e la generazione di didascalie. Tuttavia, MS Teams offre anche funzionalità di base per la registrazione delle riunioni. Per cominciare, consente di registrare riunioni virtuali con note generate dall'IA. Queste registrazioni catturano audio, video e attività di condivisione dello schermo in modo da non perdere nessuna decisione o momento chiave.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams Collaborazione su documenti durante le riunioni per un lavoro di squadra immediato Impostazioni delle riunioni personalizzate per adattarsi a diversi casi d'uso Protezione dei dati a livello aziendale con strumenti sicuri e conformi Integrazione perfetta con Microsoft 365 #### Limiti di Microsoft Teams Possibile difficoltà con la precisione della trascrizione Funzionalità avanzate come l'archiviazione delle registrazioni richiedono un piano a pagamento #### Prezzi di Microsoft Teams *Gratis

Microsoft 365 Personal: $6,99/mese *Microsoft 365 Family: $9,99/mese *Microsoft Teams Essential: $4/mese per utente *Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente *Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

$6,99/mese *Microsoft 365 Family: $9,99/mese *Microsoft Teams Essential: $4/mese per utente *Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente *Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente #### Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams G2: 4,3/5 (oltre 15.680 recensioni)

22 $ al mese per utente #### Capterra: 4,5/5 (9.760+ recensioni) Un utente di G2 /%href/ ritiene che uno dei migliori aspetti di MS Teams sia la sua facilità d'uso e la sua compatibilità con la piattaforma:

Mi piace Microsoft Teams perché è facile da usare e intuitivo. È un buon software per parlare e chattare con molte persone insieme su un'unica piattaforma, soprattutto se si fa parte di un team o di un progetto. ➡️ Per saperne di più: [Con Fireflies.ai, puoi registrare riunioni su Zoom o Google Meet, ottenere trascrizioni, salvare contenuti e registrare note nel tuo CRM. Estrae anche automaticamente gli elementi di azione, quindi niente più attività manuali! Inoltre, puoi scaricare e condividere le registrazioni. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai Automatizza la trascrizione con l'IA per ottenere note accurate delle riunioni Rivedi i riepiloghi delle riunioni attraverso una dashboard di facile utilizzo * Identifica i momenti chiave delle riunioni con la potenza dell'IA]() Zoom offre una suite completa di soluzioni per il posto di lavoro basate sull'IA. Nonostante ciò, è meglio conosciuto per il suo strumento di riunione online. Ti consente di generare programmi di riunione, riassunti di riunioni in tempo reale, ecc. La piattaforma afferma che gli utenti possono creare trascrizioni anche per riunioni di persona.

Una delle sue caratteristiche distintive è il suo compagno di IA che genera riassunti delle riunioni, passaggi successivi, query, ecc. #### Le migliori funzionalità di Zoom Registra riunioni audio e video HD con archiviazione cloud Ospita riunioni virtuali con funzionalità interattive come sondaggi e chat Annota e utilizza lavagne online durante le riunioni per la collaborazione #### *Limitazioni di Zoom Precisione di trascrizione limitata per le lingue diverse dall'inglese Funzionalità avanzate come la registrazione e l'archiviazione bloccate dietro piani a pagamento

Prezzi di Zoom ##### Privati e aziende *Basic: Gratis *Pro: 13,33 $/mese per utente *Business: 18,32 $/mese per utente ##### Enterprise *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 55.990 recensioni) *Capterra: 4,6/5 (oltre 14.110 recensioni) La maggior parte dei team remoti ha iniziato a utilizzare Zoom durante la pandemia di Covid-19 e non ha mai guardato indietro: questo Krisp è uno strumento completo per tutte le esigenze delle riunioni. La cancellazione del rumore con IA rimuove il rumore di fondo dall'audio, mantenendolo nitido, mentre la localizzazione dell'accento con IA aiuta quando si chatta con clienti stranieri. Inoltre, genera trascrizioni, note e riepiloghi/riassunti, proprio come un registratore classico, ma molto più avanzato. #### Le migliori funzionalità di Krisp Tracce vocali separate per ogni oratore durante le riunioni di gruppo

4,5/5 (oltre 55.990 recensioni) *Capterra: 4,6/5 (oltre 14.110 recensioni) La maggior parte dei team remoti ha iniziato a utilizzare Zoom durante la pandemia di Covid-19 e non ha mai guardato indietro: questo Krisp è uno strumento completo per tutte le esigenze delle riunioni. La cancellazione del rumore con IA rimuove il rumore di fondo dall'audio, mantenendolo nitido, mentre la localizzazione dell'accento con IA aiuta quando si chatta con clienti stranieri. Inoltre, genera trascrizioni, note e riepiloghi/riassunti, proprio come un registratore classico, ma molto più avanzato. #### Ottimizza la qualità della voce con regolazioni in tempo reale per una comunicazione più fluida Migliora la chiarezza filtrando i suoni di sottofondo in ambienti rumorosi #### *Limitazioni di Krisp Il piano Free offre funzionalità di cancellazione del rumore limitate Potrebbe verificarsi una riduzione della qualità audio in ambienti estremamente rumorosi nonostante la cancellazione del rumore #### *Prezzi di Krisp Free Pro: 16 $/mese *Business: 30 $/mese



Valutazioni e recensioni di Krisp *G2: 4,7/5 (oltre 550 recensioni) *Capterra: 4,8/5 ➡️ Per saperne di più: undefined

8. Riverside.fm (la migliore piattaforma per la registrazione di riunioni e interviste in remoto con qualità da studio) via

Webex, sebbene sia noto per la sua ricca suite di funzionalità di registrazione delle riunioni, le automazioni e l'alta qualità sono le sue parti migliori. Registra tutte le riunioni in qualità HD professionale. Inoltre, Webex utilizza una potente IA per supportare la trascrizione in tempo reale, i sottotitoli, la rimozione del rumore, l'ottimizzazione della voce e altro ancora durante le conversazioni. #### Le migliori funzionalità di Webex * Ospitare sale riunioni virtuali con impostazioni personalizzabili

Possibilità di chattare e condividere file in tempo reale durante le riunioni Crittografia end-to-end per la sicurezza delle registrazioni delle riunioni Integrazione perfetta con gli strumenti Cisco per la gestione aziendale #### Limiti di Webex La trascrizione può essere imprecisa in caso di accenti marcati L'interfaccia può creare confusione per i nuovi utenti #### *Prezzi di Webex Webex Free

Webex Meet: 14,50 $ al mese per utente *Webex Suite: 25 $ al mese per utente *Webex Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Webex G2: 4,3/5 (oltre 19.940 recensioni) *Capterra: 4,4/5 (oltre 7400 recensioni)

14,50 $ al mese per utente *Webex Suite: 25 $ al mese per utente *Webex Enterprise: Prezzi personalizzati ####

11. GoTo Meeting (la migliore piattaforma professionale per la registrazione di riunioni con funzionalità/funzioni di condivisione) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss11-9-1400x895.png GoTo Meeting /%img/ via undefined GoTo Meeting è un software per riunioni collaborative. Puoi organizzare riunioni online sicure con il tuo team in diversi paesi.

Per quanto riguarda le funzioni di registrazione delle riunioni, sono piuttosto basilari. GoTo Meetings consente di acquisire le riunioni con trascrizioni accurate generate dall'IA. Inoltre, è possibile salvare il contenuto registrato nel cloud e condividerlo tramite diversi canali come email, Slack, ecc. #### Le migliori funzionalità di GoTo Meeting Ospitare riunioni con modelli e impostazioni personalizzabili Gestire le registrazioni con strumenti di accesso e organizzazione facili * Condividere file e schermate in tempo reale durante le riunioni per una migliore collaborazione

Integrazione con strumenti CRM per semplificare i flussi di lavoro post-riunione #### Limitazioni di GoTo Meeting Capacità di archiviazione limitata per le registrazioni Mancanza di funzionalità di estrazione delle note basate su IA #### *Prezzi di GoTo Meeting Professional: 14 $/mese per organizzatore *Business: 19 $/mese per organizzatore *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (oltre 13.350 recensioni) *Capterra: 4,4/5 (oltre 11.640 recensioni) A undefined apprezza GoTo Meeting per la qualità delle registrazioni, i rigorosi protocolli di privacy e la facilità di configurazione: > Il video e l'audio sono abbastanza decenti sia nell'aspetto che nel suono. L'enfasi della piattaforma sulla privacy dell'utente è una funzionalità particolarmente interessante. L'esito positivo di qualsiasi soluzione al problema di un utente dipende dalla rapidità con cui può essere implementata. Tutte le riunioni sono sicure e affidabili. ### ✨ Menzioni speciali

ScreenApp: Trasforma la registrazione dello schermo e trascrive le riunioni *Evernote: Memorizza e organizza trascrizioni dettagliate e punti di azione *Zoho Meeting: Ospita e registra riunioni con strumenti di collaborazione integrati ## Prova il miglior assistente per riunioni con IA: usa ClickUp! Questi 11 strumenti forniscono una solida base per una collaborazione efficace, dalla trascrizione e la presa di appunti all'estrazione di elementi di azione basati sull'IA.

Il software di registrazione delle riunioni migliora la collaborazione del team e aumenta la produttività, assicurando che nessun dettaglio chiave o elemento di azione venga perso. Anche se può sembrare opzionale, è essenziale per una comunicazione fluida. undefined ruba la scena con la sua piattaforma all-in-one. Combina perfettamente registrazioni di riunioni, gestione delle attività, monitoraggio dei progetti e comunicazione del team in un'unica area di lavoro efficiente, basata sull'IA. Affrettati: /href/ https://clickup.com/signup Iscriviti oggi stesso a ClickUp /%href/!