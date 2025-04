I 10 migliori programmi per creare diagrammi da provare nel 2025

La mia migliore amica legge a malapena qualcosa che non abbia delle immagini. Ma perché ti sto dicendo questo? Perché non è solo lei. Le persone possono elaborare un'immagine in soli 13 millisecondi, mentre le parole richiedono molto più tempo.

Gli esseri umani comprendono meglio il significato quando viene utilizzata una combinazione di testo e illustrazioni. Quindi, se stai cercando modi per catturare l'interesse del tuo pubblico, i creatori di diagrammi sono una valida opzione. Ho cercato i migliori

*Costo e licenza: considera il tuo budget per sapere se hai bisogno di un creatore di diagrammi gratis, di un acquisto di licenza una tantum o di un modello di sottoscrizione *Sicurezza e privacy: dai la priorità agli autori di diagrammi con forti funzionalità/funzioni di sicurezza, come la crittografia dei dati e la condivisione protetta da password per salvaguardare i dati sensibili

🧠 Curiosità: il concetto di diagramma di flusso, uno dei tipi più comuni di diagrammi, risale ai primi anni '20 e fu utilizzato per la prima volta dagli ingegneri Frank e Lillian Gilbreth per migliorare i processi industriali.

I 10 migliori creatori di diagrammi (gratis + a pagamento) Ora che sappiamo cosa cercare, esploriamo i 10 migliori creatori di diagrammi online in modo che tu possa creare diagrammi straordinari che catturino l'attenzione di tutti! ### 1. ClickUp (il migliore per la creazione di diagrammi e la gestione del flusso di lavoro) undefined

è un'app per il lavoro che ti aiuta a gestire progetti, comunicare e collaborare, tutto in un unico spazio. undefined sono il duo di diagrammi di cui il tuo team ha bisogno per passare da "E se..." a "Terminato!" in tempi record. Con le lavagne online, puoi fare brainstorming liberamente, abbozzare idee, trascinare e rilasciare elementi come forme, testo, connettori, ecc. Il più grande vantaggio? Puoi collegare le idee elaborate in una sessione di brainstorming direttamente a utilizzano metodi incoerenti per tenere traccia degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Sia che si invino note di follow-up o si utilizzino fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Sfrutta oltre 40 tipi di diagrammi, tra cui diagrammi di flusso, organigrammi, mappe mentali, casi d'uso e diagrammi tecnici Esporta i tuoi file in più formati, come JPEG, PNG e PDF Accedi sia all'uso basato su cloud che offline e beneficia della flessibilità a seconda della tua posizione e della tua connettività #### Limiti di Creately * Le opzioni di personalizzazione per la creazione di diagrammi avanzati non sono così ampie come quelle che si trovano in strumenti più ricchi di funzionalità

Creately può avere problemi di prestazioni quando si gestiscono diagrammi di grandi dimensioni, in particolare in un ambiente collaborativo #### Prezzi di Creately *Personal: 8 $/utente al mese *Team: 8 $/utente al mese *Business: 149 $/mese *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Creately *G2: 4,4/5 (1000+ recensioni)

Capterra: 4,4/5 (più di 200 recensioni) ### 5. Canva (ideale per progetti rapidi e visivamente accattivanti) via Canva si distingue per il suo fascino estetico, offrendo un ampio intervallo di modelli di diagrammi, colori e font eleganti a pagamento e gratis che fanno risaltare i tuoi diagrammi. Le sue funzionalità/funzioni IA integrate sono utili anche quando hai poco tempo e vuoi finire di creare i diagrammi più velocemente. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Canva * Sfrutta più stili di diagrammi, inclusi diagrammi a blocchi, diagrammi di flusso di processo, diagrammi UML, diagrammi di relazioni tra entità (ER) e diagrammi di flusso di dati 6. SmartDraw (il migliore per la creazione di diagrammi professionali in tutti i settori) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-502-1400x748.png SmartDraw /%img/ via Diagrams.net (precedentemente noto come draw.io) è un programma online gratis per la creazione di diagrammi che punta tutto sulla semplicità e la flessibilità. Grazie alla sua interfaccia drag-and-drop, anche i principianti possono creare facilmente diagrammi professionali. La sua integrazione con piattaforme cloud come Google Drive e OneDrive rende facile salvare e condividere il proprio lavoro, mentre l'ampio intervallo di forme e modelli gratuiti soddisfa le esigenze di creazione di diagrammi tecnici e aziendali. #### Draw.io: le migliori funzionalità/funzioni

Traccia le modifiche apportate ai diagrammi e consente agli utenti di ripristinare le versioni precedenti Accedi a un'applicazione desktop e lavora sui diagrammi senza connessione a Internet Dimentica le seccature come la registrazione dell'utente o la creazione di un account e inizia a lavorare direttamente #### Limiti di Draw.io Sebbene gli utenti possano condividere i file tramite archiviazione cloud o email, mancano funzionalità native di modifica collaborativa in tempo reale La mancanza di materiali di formazione o di funzionalità di onboarding integrate può rendere difficile l'utilizzo per gli utenti che non hanno familiarità con il software di creazione di diagrammi

Prezzi di Draw.io *Gratis #### Valutazioni e recensioni di Draw.io *G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni) *Capterra: 4,6/5 (oltre 750 recensioni)

#### Le migliori funzionalità di ClickUp Collega le attività e crea dipendenze visive per mappare processi complessi e sequenze temporali dei progetti Fai brainstorming (e modifica i contenuti) con il tuo team contemporaneamente, con il tracciamento del cursore in tempo reale e aggiornamenti istantanei sulle lavagne online Genera immagini di IA nelle lavagne online con semplici suggerimenti in linguaggio naturale Sfrutta oltre 15 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304528030743-Intro-to-Relationships La funzionalità/funzione di ClickUp /%href/ può integrare i diagrammi collegando attività, documenti o dipendenze tra i progetti. Utilizzala per rappresentare visivamente come i diversi elementi del flusso di lavoro sono interconnessi, migliorando la chiarezza e l'organizzazione. #### Limiti di ClickUp Stai dando il via a un nuovo progetto e hai bisogno di visualizzare i processi, ma gli strumenti tradizionali per la creazione di diagrammi sono poco pratici e richiedono molto tempo. Creately offre il giusto equilibrio tra semplicità e funzionalità. Questo strumento di progettazione diagrammi offre un'interfaccia intuitiva con vari modelli predefiniti per creare diagrammi. Le sue funzionalità di collaborazione in tempo reale e di trascinamento della selezione consentono ai team di lavorare insieme e di iterare rapidamente sui progetti. #### Le migliori funzionalità di Creately

💡Consiglio dell'esperto: un grafico a linee è più adatto per mostrare le tendenze nel tempo, come la crescita commerciale nel corso dei mesi, mentre un grafico a barre è ideale per confrontare le quantità tra le categorie, come le entrate per tipo di prodotto. Usa quello giusto in base alla storia che i tuoi dati devono raccontare! ### 9. Visual Paradigm (ideale per lo sviluppo di software e la modellazione dei processi aziendali) via /href/ https://www.visual-paradigm.com/ Visual Paradigm /%href/ undefined Per i team che affrontano complesse sfide di sviluppo software e analisi aziendale, Visual Paradigm offre una solida suite di strumenti di modellazione. Con Visual Paradigm, è possibile progettare un diagramma UML, un diagramma entità-relazione e un modello di processo aziendale. Si tratta di modellazione avanzata per team di sviluppo software e analisi aziendale.

Lo strumento offre vari modelli di diagrammi, opzioni di visualizzazione avanzate e controllo delle versioni per la collaborazione in team. Supporta inoltre l'integrazione con strumenti come Jira e Confluence, rendendolo ideale per i team già integrati nell'ecosistema. #### Le migliori funzionalità di Visual Paradigm * Goditi le funzionalità di generazione del codice e di reverse engineering per la transizione tra modelli di progettazione e codice sorgente e una migliore produttività nello sviluppo del software

Accesso al Business Process Model and Notation (BPMN), che aiuta nella visualizzazione e nel miglioramento dei processi aziendali Sfruttamento della visualizzazione DevOps, wireframing e storyboarding con il piano Enterprise #### Limiti di Visual Paradigm Visual Paradigm può essere impegnativo per le risorse di sistema, con conseguente rallentamento delle prestazioni, soprattutto quando si gestiscono modelli di grandi dimensioni * L'interfaccia utente è obsoleta e non è così intuitiva come altri moderni strumenti online per la creazione di diagrammi

Prezzi di Visual Paradigm *Versione di prova gratis: 30 giorni *Modeler: 6 $/utente al mese *Standard: 19 $/utente al mese *Professional: 35 $/utente al mese *Enterprise: 89 $/utente al mese #### Valutazioni e recensioni di Visual Paradigm *G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti ### 10. Microsoft Visio (ideale per creare diagrammi complessi per utenti e team aziendali) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-496-1400x905.png Microsoft Visio /%img/ via undefined Quando precisione e dettaglio sono fondamentali nel proprio diagramma, Microsoft Visio fornisce gli strumenti e le funzionalità di cui si ha bisogno. Si integra nell'ecosistema Microsoft 365, consentendo ai team di collaborare sui diagrammi direttamente all'interno di app come Word, Excel e Teams.

Un modello di diagramma Visio con funzionalità di automazione semplifica l'allineamento delle forme e la connessione degli elementi nel diagramma. #### Le migliori funzionalità di Microsoft Visio Accedi a una libreria di modelli online gratuiti predefiniti per creare di tutto, da semplici diagrammi di flusso a diagrammi di rete dettagliati e planimetrie Collega i diagrammi a origini dati esterne, come fogli di calcolo Excel, consentendo aggiornamenti dinamici di forme e visualizzazioni di dati * Integrazione con Microsoft Teams e SharePoint #### Limitazioni di Microsoft Visio

Le funzionalità/funzioni premium di Visio richiedono una sottoscrizione a Office 365 o a Visio, che può essere proibitivamente costosa per le piccole aziende o i liberi professionisti La curva di apprendimento per Visio può essere ripida, soprattutto per i nuovi utenti o per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti di Microsoft Office Visio è progettato principalmente per Windows e ha funzioni limitate su Mac o Linux #### Prezzi di Microsoft Visio

Incluso in Microsoft 365 Piano Visio 1: $5/utente al mese *Piano Visio 2: $15/utente al mese #### Valutazioni e recensioni di Microsoft Visio *G2: 4,2/5 (650+ recensioni) *Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)



Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Visio? > Quello che mi è piaciuto di più di MS Visio è stato il suo ampio intervallo di modelli e forme per la creazione di diagrammi professionali. Ha reso semplici da costruire e personalizzare visualizzazioni complesse, come diagrammi di flusso e progetti di rete. Abbiamo usato Visio prevalentemente per visualizzare i flussi di lavoro per i sub-team ed è stato efficace. undefined 🧠 Curiosità: La prima versione di Microsoft Visio è stata undefined con il nome Visio 1.0. ## Perfeziona il tuo prossimo diagramma con ClickUp I creatori di diagrammi sono strumenti essenziali per semplificare informazioni e comunicazioni complesse. Ti aiutano a spiegare concetti intricati in formati chiari e visivi e a condividere idee.

Tuttavia, molti strumenti di creazione di diagrammi hanno dei limiti: alcuni non si integrano con i flussi di lavoro, altri hanno difficoltà con la collaborazione in tempo reale e molti non riescono a collegare i diagrammi alle attività realizzabili all'interno di un progetto. Questa frammentazione può rallentare i processi e ostacolare i team. ClickUp, invece, consente di combinare le funzionalità di creazione di diagrammi con quelle di gestione delle attività. Consente ai team di creare, modificare e collegare i diagrammi direttamente alle attività, monitorare lo stato e collaborare in tempo reale, il tutto da un'unica piattaforma.

/href/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/signup Registrazione a ClickUp /%href/ gratis e passa dal brainstorming all'esecuzione 10 volte più velocemente!