oltre 20 scorciatoie Zoom essenziali per aumentare la tua produttività

Ad essere onesti, Zoom è una piattaforma di videoconferenza piuttosto semplice e affidabile.

Ma sai cosa potrebbe renderlo ancora migliore? Le scorciatoie da tastiera di Zoom.

Conosciute anche come tasti di scelta rapida di Zoom, consentono di risparmiare tempo e aumentare la produttività grazie a una rapida combinazione di tasti che eseguono attività specifiche, eliminando la necessità di cercare nei menu anche solo per pianificare una riunione.

Abbiamo esplorato il mondo delle scorciatoie per offrirti le migliori scorciatoie di Zoom disponibili.

Una volta che inizierai a usarli, ti chiederai come hai fatto a sopravvivere a quelle riunioni maratona senza di loro.

Cosa sono le scorciatoie Zoom?

Le scorciatoie di Zoom sono combinazioni di tasti che consentono di spostarsi rapidamente tra le funzionalità/funzioni di Zoom senza dover utilizzare il mouse. Sono progettate per farti risparmiare tempo e rendere più efficienti le tue riunioni Zoom, sia che tu stia attivando/disattivando le visualizzazioni, gestendo i partecipanti o navigando tra le impostazioni.

✍🏻 Nota: per utilizzare queste scorciatoie da tastiera e tasti di scelta rapida di Zoom, assicurati che l'app desktop Zoom (Windows, macOS o Linux) sia aggiornata all'ultima versione. Gli utenti iPad possono anche usufruire delle scorciatoie aggiornando l'app mobile Zoom alla versione richiesta.

Ecco alcune istanze che puoi utilizzare in un sistema operativo Windows, ad esempio:

Ctrl+Alt+Shift : Passa alla barra degli strumenti dei controlli della riunione Zoom durante la condivisione dello schermo

Pagina precedente : passa alla pagina precedente nella visualizzazione Galleria

Pagina giù : passa alla pagina successiva nella visualizzazione Galleria

Alt : abilita o disabilita l'opzione "Mostra sempre i controlli della riunione"

Alt+F1: Passa alla visualizzazione relatore

📌 Esempio: ecco come queste scorciatoie possono aiutarti. Immagina di condurre una riunione di un team numeroso con oltre 50 partecipanti. Invece di cercare manualmente i comandi per cambiare vista o gestire la condivisione dello schermo, utilizzando scorciatoie come Ctrl + Alt + Maiusc + H su Windows o Ctrl + Opzione + Comando + H su Mac puoi concentrarti sulla riunione anziché sui comandi, risparmiando tempo e riducendo le distrazioni.

Vantaggi dell'utilizzo delle scorciatoie in Zoom

Le scorciatoie da tastiera di Zoom sono un ottimo modo per migliorare la navigazione durante le riunioni. Riducendo la dipendenza dal mouse, puoi lavorare in modo più efficiente, mantenere la concentrazione e persino migliorare l'accessibilità per un'esperienza più fluida con questi suggerimenti su Zoom.

🧠 Lo sapevi: una ricerca condotta dallo sviluppatore Bruno Michels ha rivelato che passare dal mouse alle scorciatoie da tastiera per attività comuni come copiare e incollare può far risparmiare fino a cinque secondi per azione. In un anno, ciò si traduce in circa 134 ore, ovvero 17 giorni lavorativi completi, di tempo risparmiato.

Ecco alcuni vantaggi chiave:

1. Risparmia tempo con azioni più veloci

Le scorciatoie da tastiera ti consentono di eseguire attività essenziali come disattivare/riattivare l'audio, accendere/spegnere la videocamera o alzare la mano all'istante. Queste azioni, che in genere richiedono più clic, vengono completate in pochi secondi, rendendo il flusso di lavoro più veloce e snello.

💡 Suggerimento Pro: Pianificare le riunioni Zoom è ancora più facile se integri il tuo account Zoom con strumenti come Google Calendar o ClickUp. Ecco una guida su come pianificare una riunione Zoom con facilità.

2. Rimani concentrato durante le riunioni

Tenendo le mani sulla tastiera, puoi rimanere completamente concentrato sulla riunione senza interruzioni. Non è necessario usare il mouse, che può distrarre dalla conversazione o dall'attività in corso.

3. Rendi Zoom più accessibile

Per gli utenti con esigenze di accessibilità, le scorciatoie da tastiera offrono un modo alternativo per interagire con Zoom, garantendo a tutti la possibilità di partecipare pienamente alle riunioni senza difficoltà.

🍪 Bonus: dal disattivare il microfono quando non parli al posizionarti bene davanti alla telecamera, i piccoli dettagli fanno una grande differenza nel creare un'impressione professionale e raffinata. Padroneggia il galateo e le best practice di Zoom con questa guida.

4. Naviga facilmente in Zoom con le scorciatoie

Le scorciatoie di Zoom sono state progettate con cura per essere facili da ricordare. Ad esempio, premendo "Alt + M" si disattiva il microfono (per Windows); "Comando + Maiusc + A" disattiva il microfono (per Mac) e "Alt + V" attiva/disattiva il video (per Windows); "Comando + Maiusc + V" attiva/disattiva il video (per Mac), rendendo più semplice incorporare queste scorciatoie nella tua routine.

5. Appari professionale con i controlli rapidi

L'utilizzo delle scorciatoie per accedere rapidamente ai controlli della riunione può aiutarti a sembrare più sicuro e preparato. Che si tratti di disattivare il rumore di fondo o di cambiare visualizzazione, queste piccole combinazioni di tasti contribuiscono a una presentazione raffinata e senza intoppi.

💡 Suggerimento Pro: evita lo stress di rimanere senza tempo durante le riunioni Zoom cruciali comprendendo le opzioni del piano Zoom. Che tu scelga il piano gratuito o l'aggiornamento per funzionalità estese, ecco una guida sui piani gratuiti e a pagamento di Zoom.

Come utilizzare le scorciatoie in Zoom

Zoom semplifica la visualizzazione, l'utilizzo e persino la personalizzazione delle scorciatoie da tastiera in base alle tue preferenze. Che tu voglia risparmiare tempo o creare scorciatoie in linea con il tuo flusso di lavoro, ecco come sfruttare al meglio questa funzionalità.

1. Visualizzazione delle scorciatoie da tastiera predefinite di Zoom

Apri Zoom sul desktop : avvia l'applicazione Zoom ed effettua il login

Impostazioni di accessibilità: clicca sulla tua immagine del profilo nell'angolo in alto a destra e seleziona Impostazioni dal menu a discesa

Accedere alle scorciatoie da tastiera: nella finestra Impostazioni Zoom, cerca Scorciatoie da tastiera sul lato sinistro. Fai clic su di esso per visualizzare l'elenco delle scorciatoie disponibili

Controlla l'elenco delle scorciatoie: sfoglia le scorciatoie preconfigurate e prendi nota di quelle che desideri utilizzare

2. Personalizzazione delle scorciatoie da tastiera di Zoom

Zoom ti consente di personalizzare le scorciatoie, offrendoti flessibilità e controllo sulla navigazione nell'app. Segui questi passaggi:

Accedi alle impostazioni: apri l'app Zoom, clicca sulla tua immagine del profilo e seleziona Impostazioni

Vai alle scorciatoie da tastiera: nel menu Impostazioni, clicca su Scorciatoie da tastiera dal pannello laterale

Scegli una funzione da modificare: trova l'azione che desideri personalizzare dall'elenco. Ad esempio, disattivare/riattivare il microfono

Premi i tasti desiderati: clicca sul campo scorciatoia corrente, quindi premi la combinazione di tasti che desideri assegnare

Salva le modifiche: Zoom aggiorna automaticamente la scorciatoia una volta inserita la nuova combinazione di tasti

💡 Suggerimento Pro: Zoom offre due tipi di scorciatoie da tastiera: tasti di scelta rapida globali e locali. I tasti di scelta rapida globali funzionano in tutte le applicazioni, il che significa che puoi usarli anche quando la finestra popup di Zoom non è attiva, perfetto per il multitasking durante una riunione. Ad esempio, puoi disattivare l'audio per te stesso o attivare/disattivare il video mentre lavori su un altro programma. I tasti di scelta rapida locali, invece, sono specifici dell'applicazione, come le scorciatoie di Zoom che funzionano solo all'interno dell'app Zoom o le scorciatoie di Slack che rimangono all'interno di Slack.

3. Evitare conflitti nelle scorciatoie di Zoom

Zoom impedisce i conflitti tra scorciatoie, ovvero situazioni in cui due funzioni condividono la stessa combinazione di tasti. Se si verifica un conflitto:

Accanto ai comandi di riunione e ai comandi di chat in conflitto nell'elenco delle scorciatoie vengono visualizzati dei riquadri rossi

Un messaggio di errore appare nella parte inferiore dello schermo per avvisarti

Per risolvere un conflitto, modifica una delle scorciatoie coinvolte e assegna una combinazione di tasti univoca.

📮Approfondimento ClickUp: il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero finire sepolte in chat, email, documenti o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

Le 20+ scorciatoie Zoom per aumentare la tua produttività

Di seguito è riportata una tabella completa delle scorciatoie da tastiera essenziali di Zoom per Windows e macOS.

Funzione Scorciatoia Windows Scorciatoia macOS Disattiva tutti i microfoni tranne quello dell'ospite Alt + M Comando ⌘ + Controllo + M Riattiva l'audio per tutti i microfoni Alt + M Comando ⌘ + Control + U Disattiva il microfono dell'interlocutore Alt + A Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + A Premi per parlare quando sei in modalità silenziosa Barra spaziatrice Barra spaziatrice Avvia o interrompi la condivisione dello schermo (solo focus sulla barra degli strumenti) Alt + Maiusc + S Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + S Metti in pausa o riprendi la registrazione Alt + P Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + P Metti in pausa o riprendi la condivisione dello schermo (solo focus sulla barra degli strumenti) Alt + T Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + T Passa all'interlocutore attivo in una riunione Alt + F1 Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + W Passa alla visualizzazione galleria Alt + F2 Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + W Visualizza i 25 video precedenti nella visualizzazione galleria Pagina su Control + P Visualizza i prossimi 25 video in streaming nella visualizzazione galleria Pagina successiva Control + N Prompt per terminare o abbandonare una riunione Zoom Alt + Q Comando ⌘ + W Ottieni il controllo remoto Alt + Maiusc + R Ctrl + Maiusc + R Interrompi il controllo remoto Alt + Maiusc + G Ctrl + Maiusc + G Alza o abbassa la mano Alt + Y Opzione + Y Mostra o nascondi il pannello dei partecipanti Alt + U Comando ⌘ + U Apri finestra di invito Alt + I Comando ⌘ + I Chiudi la finestra corrente Alt + F4 Comando ⌘ + W Comando Avvia o Interrompi video Alt + V Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + V Avvia o interrompi la registrazione su cloud Alt + C Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + C Avvia o interrompi la registrazione locale Alt + R Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + R Entra o esci dalla modalità a schermo intero Alt + F Comando ⌘ + Maiusc ⇧ + F Mostra o nascondi i controlli delle riunioni mobili Ctrl + Alt + Maiusc + H Ctrl + Opzione + Comando + H Crea uno screenshot Alt + Maiusc + T Comando ⌘ + T Passa alla chat con qualcuno Ctrl + T Comando ⌘ + K Chiudi chat corrente Ctrl + W N/A Vai alla chat precedente Ctrl + Su N/A Cerca Ctrl + F N/A Vai alla chat successiva Ctrl + Giù N/A Passa alla visualizzazione verticale o orizzontale Alt + L N/A

Limiti dell'utilizzo di Zoom

Sebbene Zoom sia una piattaforma versatile e ampiamente utilizzata, in determinate situazioni può rivelarsi fastidiosa.

Vulnerabilità della sicurezza : Zoom è stato criticato per problemi di sicurezza, come difetti di crittografia e "Zoom bombing", in cui partecipanti non autorizzati interrompono le riunioni. Ad esempio, un'azienda finanziaria può subire interruzioni durante una riunione strategica riservata quando partecipano persone non invitate

Durata limitata delle riunioni per gli utenti gratuiti : gli account Zoom gratuiti impongono un limite di 40 minuti alle riunioni di gruppo con tre o più partecipanti. Ciò significa che se un insegnante sta tenendo una lezione online, dovrà riavviare la riunione più volte a causa dei limiti di tempo, causando interruzioni

Dipendenza dalla connessione Internet: le prestazioni di Zoom dipendono fortemente da una connessione Internet stabile; connessioni deboli possono causare ritardi o interruzioni

🧠 Lo sapevi: oltre il 45% dei dirigenti si sente sopraffatto dal sovraccarico di riunioni. Ecco la tua guida su come organizzare riunioni produttive e migliorare l'efficienza del team.

Problemi di compatibilità e accessibilità : Zoom potrebbe non funzionare correttamente su dispositivi meno recenti o in aree con larghezza di banda ridotta. Inoltre, la piattaforma non dispone di funzionalità/funzioni di accessibilità complete per le persone con disabilità, rendendo difficile la partecipazione efficace di alcuni utenti

Affaticamento virtuale e burnout: le riunioni video continue possono portare alla : le riunioni video continue possono portare alla "fatica da Zoom ", con ripercussioni sulla salute mentale e sulla produttività

💡 Suggerimento professionale: le riunioni efficaci iniziano con obiettivi e programmi chiari. Ecco come organizzare riunioni efficaci in cui è possibile organizzare gli argomenti di discussione, assegnare elementi di azione e garantire che tutti partecipino con un senso di soddisfazione.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Zoom

Il modo in cui lavoriamo è cambiato radicalmente, così come gli strumenti che utilizziamo per rimanere produttivi.

Uno studio dell'Harvard Business Review ha rivelato che i lavoratori attivano/disattivano le schede circa 1.200 volte al giorno, con una perdita di produttività che arriva a quasi quattro ore.

Ecco perché ClickUp è un'ottima alternativa a Zoom: combina la comunicazione in tempo reale con la gestione delle attività.

Immagina di dover gestire eventi sovrapposti su Google Calendar, riunioni su Zoom e promemoria su Apple Calendar: tenere traccia di tutto può diventare davvero complicato. La vista Calendario di ClickUp risolve questo problema centralizzando tutti i calendari in un unico posto

Personalizza la visualizzazione in base alle tue preferenze: attiva/disattiva la visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile

Trascina e rilascia attività o riunioni in diverse fasce orarie, regolando istantaneamente le priorità

Visualizza tutti gli eventi programmati, le attività pianificate e le riunioni, comprese quelle esterne da Google Calendar, Zoom o Apple Calendar, per rimanere organizzato

📌 Esempio: se il tuo team ha un lunedì impegnativo pieno di chiamate ai clienti e revisioni interne, puoi utilizzare ClickUp per evidenziare le attività ad alta priorità mentre pianifichi la preparazione pre-riunione e i follow-up post-riunione direttamente nella vista Calendario.

C'è un'altra sfida importante nel modo in cui utilizziamo le app per riunioni al momento: la maggior parte delle riunioni si conclude con risultati chiave o elementi da mettere in pratica, ma dar loro seguito può essere difficile.

ClickUp Meetings si occupa di tutto questo. Tieni traccia delle note, organizza i programmi e assegna elementi di azione per garantire la responsabilità, il tutto su un'unica piattaforma. Documentando le tue riunioni settimanali potrai usufruire di alcune delle funzionalità più potenti di ClickUp!

Inoltre, utilizzando Assegna commenti di ClickUp, puoi delegare attività direttamente dalle riunioni di ClickUp, assicurandoti che tutti sappiano cosa devono fare.

Ora, ecco la funzionalità/funzione più utile di ClickUp per chi partecipa regolarmente a riunioni: a volte, le note scritte non sono sufficienti per cogliere tutte le sfumature di una riunione. La funzionalità Clip di ClickUp colma questa lacuna consentendo agli utenti di registrare e condividere i contenuti delle riunioni senza alcuno sforzo

Trascrivi automaticamente le tue riunioni con l'IA insieme ai timestamp con ClickUp Clips

Proprio come Alaina Maracotta, Event Marketing Manager di Vida Health, che ha condiviso: "È stato fenomenale vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per la pianificazione e gli aggiornamenti degli eventi ora ci richiede poco più di un'ora. "

Come registrare con ClickUp Clips:

Apri lo spazio ClickUp e seleziona Clip dal menu delle azioni

Scegli l'audio (microfono predefinito, nessun microfono o opzioni aggiuntive)

Scegli un'opzione di registrazione: schermo intero, finestra o scheda corrente

Clicca su Avvia registrazione per catturare la finestra dello schermo condiviso, l'audio o entrambi

Salva e condividi la registrazione direttamente dalla tua area di lavoro

📌 Esempio: se stai conducendo una sessione di formazione, puoi registrare l'intera sessione con ClickUp Clips e condividere brevi aggiornamenti video con i membri del team che non hanno potuto partecipare. Le registrazioni vengono salvate automaticamente e sono pronte per essere condivise o allegate alle attività pertinenti.

Hai bisogno di altre munizioni? Scopri il sistema di presa appunti IA di ClickUp! Lascia che l'IA partecipi alle riunioni al posto tuo e ti fornisca gli elementi su cui agire e i punti salienti della riunione. Ulteriori informazioni. 👇🏼

Ottimizza il tuo flusso di lavoro con i tasti di scelta rapida e le scorciatoie di ClickUp

Le scorciatoie da tastiera di ClickUp sono progettate per semplificare il flusso di lavoro e ridurre al minimo i movimenti inutili delle mani. Ecco come iniziare a utilizzare le scorciatoie di ClickUp:

Abilita scorciatoie: Per impostazione predefinita, le scorciatoie di ClickUp sono disabilitate. Per abilitarle:

Vai al tuo avatar personale nell'angolo in alto a destra

Seleziona Impostazioni, scorri fino a Preferenze e attiva/disattiva Scorciatoie da tastiera

Clicca su Salva modifiche

Accedi a tutte le scorciatoie: Per visualizzare l'elenco completo delle scorciatoie, clicca sul tuo avatar e seleziona Scorciatoie da tastiera dal menu a discesa. Da lì, puoi esplorare varie categorie di scorciatoie.

Ecco una tabella dettagliata di alcune delle scorciatoie più utili di ClickUp classificate per funzione:

Funzione ClickUp Scorciatoia (Mac) Scorciatoia (Windows) Scorciatoie globali Chiudi un'attività o una finestra Esc Esc Apri il Centro di comando Cmd + K Ctrl + K Mostra/nascondi barra laterale Q Q Crea un'attività T T Apri Blocco note P P Notifiche Spazi Spazio Scorciatoie di testo Menziona una persona @ @ Menziona un'attività @@ @@ Inserisci una freccia ➝ -> -> Crea un link ipertestuale Cmd + K Ctrl + K Scorciatoie per le attività Assegna attività a te stesso Passa il mouse + M Passa il mouse + M Aggiungi/rimuovi dalla barra di accesso rapido Shift + T Shift + T Passa all'attività successiva Cmd + Maiusc + Freccia Ctrl + Maiusc + Freccia Crea attività secondarie in blocco Incolla l'elenco nell'attività secondaria Incolla l'elenco nell'attività secondaria Visualizza scorciatoie Visualizzazione Calendario C C Vista Bacheca B B Vista Elenco L L Visualizzazione dashboard D D Vista Team X X Scorciatoie per documenti Evidenzia il blocco di testo selezionato Cmd + Maiusc + H Ctrl + Maiusc + H Crea un elenco puntato Cmd + Maiusc + 9 Ctrl + Maiusc + 9 Crea una lista di controllo Cmd + Maiusc + 8 Ctrl + Maiusc + 8 Crea un elenco numerato Cmd + Maiusc + 7 Ctrl + Maiusc + 7 Allinea il testo al centro Cmd + Maiusc + E Ctrl + Maiusc + E Duplica un blocco di testo Cmd + D Ctrl + D

Elimina la stanchezza delle riunioni con l'efficienza di ClickUp

Tutti amiamo Zoom (o almeno la maggior parte di noi). Ma è un'altra piattaforma da cui entrare e uscire mentre cerchiamo freneticamente note e registrazioni delle riunioni.

Gli utenti di ClickUp spesso iniziano il loro viaggio cercando di risparmiare tempo, ma scoprono rapidamente un tesoro di funzionalità/funzioni per automatizzare le attività e semplificare i flussi di lavoro.

Dalla gestione centralizzata del calendario e la creazione di attività in tempo reale ai documenti collaborativi e ai Clip per le registrazioni delle riunioni, ClickUp trasforma il modo in cui i team gestiscono il lavoro e la comunicazione.

Sei pronto a recuperare tempo e semplificare il tuo flusso di lavoro? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prova tu stesso la sua efficienza.