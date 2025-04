le 10 migliori alternative a Polly IA per il feedback dei dipendenti e il coinvolgimento del team

Per ogni team arriva un momento in cui la collaborazione efficace e invitante viene gettata dalla finestra per un'esperienza di lavoro grigia e senza vita. Soluzioni come Polly IA lavorano per ridare vita a questo calvario, fornendo ai team strumenti di coinvolgimento e feedback per rompere il ghiaccio e far girare la palla.

Tuttavia, Polly IA non è l'unica opzione disponibile. Potrebbe non avere la funzionalità/funzione di cui hai veramente bisogno, o forse hai bisogno di altre opzioni che funzionino meglio con i tuoi specifici flussi di lavoro. Quindi, quale opzione ti si addice meglio? Questo blog esplorerà 10 alternative a Polly IA che potrebbero superarla nel tuo kit di strumenti sul posto di lavoro. Queste opzioni ti aiuteranno a rendere i sondaggi, le sessioni di domande e risposte e i check-in del team meno faticosi. 🎉 ## ⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Polly AI: ClickUp (ideale per la gestione del feedback e la collaborazione) ✅ Simple Poll (ideale per sondaggi rapidi all'interno di Slack) ✅

HeyTaco (Ideale per il riconoscimento peer-to-peer in Slack e MS Teams) ✅ Microsoft Forms (Ideale per l'integrazione con Microsoft 365) ✅ Matter (Ideale per il feedback e il riconoscimento tra colleghi) ✅ SurveyMonkey (Ideale per la creazione e l'analisi di sondaggi) ✅ Doodle (Ideale per la pianificazione semplificata di gruppi) ✅

Zapier (Il migliore per l'automazione del flusso di lavoro multipiattaforma) ✅ Google Forms (Il migliore per la creazione di moduli gratis e di facile utilizzo) ✅ Culture Amp (Il migliore per il coinvolgimento dei dipendenti e la gestione delle prestazioni) ✅ undefined

