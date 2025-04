11 I migliori strumenti di collaborazione Microsoft per migliorare la produttività

La collaborazione è la spina dorsale di ogni team di successo, sia che si gestisca un piccolo gruppo o un progetto su larga scala. Mentre i piccoli team prosperano grazie a una comunicazione molto stretta, i progetti moderni spesso richiedono "mega team interfunzionali" tentacolari con dozzine o addirittura centinaia di membri. Man mano che i team crescono, le sfide di collaborazione si moltiplicano, ma la soluzione non è ridimensionare. Si tratta invece di dotare i team degli strumenti giusti. La suite di strumenti di collaborazione di Microsoft è progettata per abbattere i silos, migliorare la comunicazione e aumentare la produttività mentre i team lavorano insieme, indipendentemente dalle dimensioni. Questo post del blog esplora gli 11 migliori strumenti di collaborazione Microsoft per aiutare il tuo team a rimanere connesso, migliorare l'efficienza e ottenere di più.

3. Microsoft Outlook (il migliore per la gestione di email e calendario) via

Un potente strumento di gestione delle email che va oltre la comunicazione di base, Microsoft Outlook offre calendari di team integrati e condivisi e un task manager integrato per mantenere i team organizzati. Rinomato per la sua sicurezza a livello di azienda, Outlook garantisce che le comunicazioni rimangano private e sicure.

Le sue funzionalità di pianificazione, tra cui la pianificazione delle riunioni e la pianificazione delle email, lo rendono uno strumento eccellente per il business e per stare al passo in un ambiente di lavoro frenetico. #### Le migliori funzionalità di Microsoft Outlook Assegnare automaticamente la priorità alle email con la funzionalità Finestra In arrivo Gestire le caselle di posta condivise per la collaborazione in team Scrivere frasi concise e ben formulate grazie ai suggerimenti (controllo intelligente di ortografia e grammatica) Sincronizzare desktop e dispositivi mobili per una produttività in movimento #### Limitazioni di Microsoft Outlook

La funzione di ricerca a volte può essere lenta, soprattutto quando si ha a che fare con un grande volume di email Outlook non funziona bene sugli smartphone e, a volte, c'è un ritardo nella ricezione delle email #### Prezzi di Microsoft Outlook Gratis Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/utente al mese *Microsoft 365 Business Standard: 15 $/utente al mese

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/utente al mese #### Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook *G2: 4,5/5 (oltre 2.500 recensioni) *Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni) #### Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Outlook?

MS Outlook è uno degli strumenti più utilizzati per inviare email e gestire il calendario di lavoro. La migliore funzionalità/funzione di questo strumento è la sua perfetta integrazione con altri strumenti per le riunioni come Zoom workplace, MS Teams ecc. Sono un utente quotidiano di MS Outlook da 7 anni ed è uno degli strumenti più convenienti con opzioni di sincronizzazione in tempo reale. Recensione verificata su G2

4. Lavagna online di Microsoft (ideale per il brainstorming e la collaborazione visiva) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-623-1400x729.png Lavagna online di Microsoft /%img/ via

Se cerchi uno strumento che ti aiuti a pianificare, monitorare e gestire progetti complessi, Microsoft Project è quello che fa per te. È ideale per l'allocazione delle risorse e la gestione delle sequenze temporali. Questo motore di pianificazione predittiva utilizza l'IA per suggerire sequenze temporali e allocazione delle risorse ottimali. #### Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Project Si integra con Planner per una gestione semplificata delle attività Pianifica i tuoi progetti con una programmazione dinamica basata sul lavoro richiesto, sulla durata del progetto e sui membri del team assegnati

Creazione di dashboard interattive per visualizzare lo stato generale ed eseguire il drill-down nei dettagli dei progetti e dei programmi, utilizzando la visualizzazione Power BI Automazione dei flussi di lavoro su desktop e dispositivi mobili con una piattaforma flessibile e sicura basata sul cloud Azure #### Limitazioni di Microsoft Project Alcuni utenti hanno segnalato la necessità di una sperimentazione approfondita per comprendere appieno l'interfaccia #### Prezzi di Microsoft Project *Microsoft Planner: Incluso in Microsoft 365

Piano Planner 1: $10/utente al mese *Piano Planner e Progetto 3: $30/utente al mese *Piano Planner e Progetto 5: $55/utente al mese #### Valutazioni e recensioni di Microsoft Project *G2: 4/5 (1.500+ recensioni)

#### Valutazioni e recensioni di Microsoft Project *G2: 4/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) 👀Lo sapevi? Uno studio di Microsoft ha rilevato che undefined del sondaggio ha dichiarato che gli strumenti di collaborazione sono essenziali per la trasformazione digitale della propria azienda. ### 6. Microsoft OneDrive for Business (il migliore per l'archiviazione cloud e la condivisione di file) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-625.png Microsoft OneDrive: strumenti di collaborazione Microsoft /%img/ via Microsoft Loop migliora la collaborazione consentendo la condivisione di contenuti dinamici in tempo reale attraverso i suoi componenti fluidi come tabelle, elenchi o note. Questi possono essere modificati simultaneamente attraverso le app Microsoft come Teams e Outlook, eliminando i silos e incoraggiando la trasparenza per i team interfunzionali. La struttura modulare di Loop si adatta alle esigenze in evoluzione dei progetti, offrendo flessibilità e chiarezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Loop Co-creazione, aggiornamento costante e ripresa del lavoro da dove altri lo hanno lasciato con Copilot in Loop Monitoraggio delle modifiche ai componenti con cronologia delle versioni integrata Gestione dei progetti con pagine collegate per una documentazione completa Ricezione solo delle notifiche che ti interessano e mantenimento della concentrazione su ciò che richiede la tua attenzione #### I limiti di Microsoft Loop Nessuna opzione per creare database relazionali o collegare pagine all'interno di un'altra pagina Alcuni utenti hanno difficoltà a concedere agli ospiti l'accesso ai file

Prezzi di Microsoft Loop *Gratis con account/sottoscrizione Microsoft 365 #### Valutazioni e recensioni di Microsoft Loop *G2: Valutazioni insufficienti *Capterra: Valutazioni insufficienti Leggi anche: [ e la condivisione delle conoscenze. Una caratteristica unica è la sua capacità di Storyline, che estrae i dati aziendali e consente ai dipendenti di condividere aggiornamenti e approfondimenti, garantendo un senso di comunità. #### Le migliori funzionalità di Microsoft Viva Engage Ospitare eventi virtuali per incoraggiare il coinvolgimento del team Generare e perfezionare un post, aggiungere dettagli e scegliere il tono con Copilot in Viva Engage Pubblicare sondaggi e sondaggi per raccogliere feedback dal team Riconoscere i risultati con badge e classifiche]()

è l'app che fa tutto per il lavoro, una piattaforma all-in-one per il project management e la produttività. Riunisce tutte le funzionalità/funzioni cruciali per la collaborazione e la gestione del lavoro sotto un unico tetto. Vediamo come è la migliore alternativa a tutti gli strumenti di collaborazione Microsoft. #### ClickUp Integrazioni con Microsoft Teams Tieni tutti aggiornati collegando i tuoi MS Teams con le aree di lavoro di ClickUp Il suo undefined consentono di creare, assegnare e monitorare le attività senza cambiare piattaforma. Questa integrazione garantisce aggiornamenti in tempo reale e una comunicazione centralizzata tra i siti dei team, beneficiando al contempo delle funzionalità/funzioni di Microsoft Teams /%href/ e adattando i flussi di lavoro per i team ibridi e remoti.

L'integrazione con Outlook consente la sincronizzazione di email, attività ed eventi del calendario, assicurando che nulla sfugga di mano. E con OneDrive, è possibile condividere facilmente documenti e collaborare senza lasciare la piattaforma ClickUp. #### Obiettivi ClickUp Collabora ai progetti con il tuo team per raggiungere obiettivi condivisi con ClickUp Goals /href/ https://clickup.com/features/goals ClickUp Goals /%href/ aiuta il tuo team a rimanere in pista con la definizione degli obiettivi e il monitoraggio dello stato di avanzamento. Puoi visualizzare le sequenze temporali, impostare obiettivi chiari e riunire l'intero team per raggiungere attività cardine significative.

Lavagne online ClickUp /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-56.gif Lavagna online ClickUp /%img/ Brainstorming con il team sulle lavagne online ClickUp Quando si tratta di brainstorming, undefined prendono l'iniziativa. Vanno oltre la grafica di base, consentendo di trasformare immediatamente le idee in attività realizzabili, /href/ /blog?p=69381 rendendo la collaborazione visiva /%href/, più intelligente ed efficace. #### Chattare con ClickUp /href/ https://clickup.com/features/chat Chattare con ClickUp [ https://clickup.com/clickup-meetings Riunioni ClickUp /%href/ Registrazione e condivisione di video messaggi per fornire spiegazioni dettagliate o aggiornamenti utilizzando /href/ https://clickup.com/features/clips Clip ClickUp /%href/ #### Limiti di ClickUp I nuovi utenti potrebbero avere bisogno di un periodo di apprendimento a causa delle numerose funzionalità/funzioni #### Prezzi ClickUp](perrimanereaggiornatoquandoqualcunaltrostamodificandolastessaattivitàolostessodocumento,assicurandosichelemodifichenonvenganosovrascritteCentralizzaeorganizzaleinformazionicon/href/ https://clickup.com/features/aiAreadilavorodiClickUp/%href/eaccediainformazionierisorsecriticheall'internodell'areadilavoro*Alleganotediriunione,programmieattivitàdifollow-updirettamenteall'eventodellariunionesu[* Trova messaggi, file e link con precisione millimetrica utilizzando filtri e parole chiave * Prendi /href/ /blog?p=73927 note della riunione /%href/](siintegraperfettamenteconglistrumentiMicrosoftcomeTeams,OutlookeOneDrive,consentendodicondividerefile,programmareriunioniesincronizzareicalendaritralevariepiattaforme.####LemiglioricaratteristichediSlack*Automatizzaleattivitàripetitiveall'internodiSlackutilizzandoilsuogeneratorediflussidilavorosenzacodice*Collaborainmodosicuroconorganizzazioniesternecreandocanalicondivisi*Automatizzaazionicomelacreazionedicanaliel'inviodiDMutilizzandoSlackAgentforce,unapiattaformaperagentiIA) utilizzando l'IA di Slack #### Limiti di Slack Slack è progettato principalmente per la messaggistica e non offre strumenti integrati per la gestione di attività e progetti #### Prezzi di Slack *Free

Pro: 7,25 $/utente al mese *Business+: 12,50 $/utente al mese *Enterprise Grid: Prezzo personalizzato #### Valutazioni e recensioni di Slack *G2: 4,5/5 (oltre 33.500 recensioni) *Capterra: 4,7/5 (oltre 23.500 recensioni)

3. Asana (la migliore per gestire gli aggiornamenti sul lavoro) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-634-1400x918.png Asana: strumenti di collaborazione Microsoft /%img/ via undefined In primo luogo uno strumento di gestione dei progetti, la finestra In arrivo personalizzabile di Asana offre un modo più agevole per gestire le notifiche relative al lavoro, aiutandoti a rimanere concentrato e a ridurre al minimo le distrazioni. Grazie alle funzionalità per ordinare, filtrare e dare priorità ai messaggi, è più facile concentrarsi su ciò che conta veramente. Inoltre, Asana aiuta a configurare le impostazioni di notifica predefinite per i progetti, come la ricezione di aggiornamenti per nuovi messaggi, modifiche di stato o quando le attività vengono assegnate a membri specifici del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana Visualizzare le pianificazioni e le dipendenze dei progetti in un formato interattivo di grafico Gantt Monitorare più progetti in un'unica dashboard per garantire l'allineamento con gli obiettivi Generare report sullo stato di avanzamento dei progetti e sincronizzarli con Power BI per approfondimenti più dettagliati #### I limiti di Asana I progetti di grandi dimensioni possono essere difficili da gestire Nessuna gestione integrata di documenti e conoscenze #### Prezzi di Asana Personal: Free Forever

Starter: 8,50 $/utente al mese *Advanced: 19,21 $/utente al mese *Enterprise: Prezzo personalizzato *Enterprise+: Prezzo personalizzato #### Valutazioni e recensioni di Asana *G2: 4,4/5 (oltre 10.500 recensioni)

8,50 $/utente al mese *Advanced: 19,21 $/utente al mese *Enterprise: Prezzo personalizzato *Enterprise+: Prezzo personalizzato #### Valutazioni e recensioni di Asana *G2: 4,4/5 (oltre 10.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (13.000+ recensioni) #### Cosa dicono gli utenti reali di Asana? > È impostato per la collaborazione tra i membri del team e i reparti. Il mio team sta risparmiando tempo vedendo gli aggiornamenti tra i reparti su Asana invece di inviare email o cercare di incontrarsi di persona per gli aggiornamenti. Nel complesso, la piattaforma è facile da usare e le risorse e gli articoli online sono estremamente utili. Recensione verificata su G2 Leggi anche: undefined ## Scegliere la giusta piattaforma di collaborazione Scegliere la giusta piattaforma di collaborazione sul posto di lavoro può sembrare un compito arduo, ma con un'attenta considerazione, è possibile trovare quella perfetta. ClickUp si distingue come l'app per tutto il lavoro, che consente di migliorare le strategie di comunicazione e mantenere tutta la collaborazione in un unico hub centralizzato.

Questo approccio unificato consente ai team di semplificare i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione asincrona e aumentare la produttività. Che si tratti di lavorare a un semplice progetto o di gestire un'iniziativa complessa, ClickUp offre tutti gli strumenti di cui tu (e il tuo team) avete bisogno per rimanere organizzati, comunicare in modo chiaro e raggiungere i vostri obiettivi. Cosa stai aspettando? /href/ https://clickup.com/signup Prova ClickUp /%href/ oggi stesso!