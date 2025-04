Come migliorare l'adozione del CRM da parte degli utenti e favorire il coinvolgimento del team

L'acquisizione di un cliente, ossia convincere un nuovo cliente ad acquistare un prodotto, è solo uno dei passaggi del processo commerciale. Un buon processo commerciale crea relazioni con i clienti, che tornano non solo per acquistare di più, ma anche per consigliare l'azienda ad altre persone nel lungo termine.

Nel mercato del software-as-a-service (SaaS), questo "ricavo ricorrente" è alla base del modello aziendale stesso. Più si lavora sulla relazione, più a lungo il cliente rimarrà con voi e più ne trarrete vantaggio. 🌎 Verifica dei fatti: si prevede che il mercato della gestione delle relazioni con i clienti (CRM) toccherà i In questo post del blog, parliamo di come è possibile migliorare notevolmente l'adozione del CRM da parte degli utenti scegliendo lo strumento giusto, impostandolo bene e formando i team per sfruttarlo al meglio. Come bonus, aggiungeremo un paio di modelli CRM pronti all'uso e completamente personalizzabili che lasceranno incuriosito anche il rappresentante di vendita più ostinato. per assegnare il lavoro alle persone. Identifica i campioni del CRM all'interno della tua organizzazione e assegna loro il ruolo di aiutare i loro team durante il cambiamento. Taggali per commenti e discussioni dirette. Gestisci l'implementazione del tuo CRM con ClickUp Tasks ### Creazione di un piano di onboarding e formazione CRM Una volta implementato un CRM, è il momento di formare i team per utilizzarlo in modo efficace. Ecco un approccio semplificato che potrebbe essere utile. Onboarding: Fornisci a tutti l'accesso, le autorizzazioni e le funzionalità/funzioni di cui avranno bisogno per il loro ruolo per iniziare il processo di adozione.

procedura operativa standard: creare una procedura operativa standard per l'utilizzo del CRM. Definire i termini, le abbreviazioni, ecc. Formazione: condurre sessioni di formazione dal vivo o abilitare video registrati sull'utilizzo del nuovo CRM. https://clickup.com/features/clips

ClickUp Clips /%href/ è un ottimo modo per farlo con tutti i dettagli necessari. *Sistemi: offri framework e modelli per consentire al team di iniziare rapidamente. Il undefined è un ottimo punto di partenza. Questo modello completamente personalizzabile è ideale per i principianti per creare un database centralizzato, semplificare l'intera pipeline commerciale e gestire i propri lead.

### Fornire una formazione pratica utilizzando ambienti sandbox

Capire qualcosa durante una lezione è una cosa. Usare effettivamente lo strumento che viene insegnato è un'altra. Quindi, completate la vostra formazione con sessioni pratiche. Il modo migliore per farlo è in un ambiente sandbox. Per aiutare i team a superare la paura di fare qualcosa di sbagliato e mandare completamente in crash il sistema, consentite loro di utilizzare una sandbox senza rischi per testare i flussi di lavoro, esercitarsi nell'inserimento dei dati e sperimentare le funzionalità/funzioni prima di utilizzarle nelle operazioni dal vivo.

Personalizzare l'esperienza CRM Non tutti utilizzano il CRM allo stesso modo. Un addetto al marketing potrebbe concentrarsi maggiormente sul database e sullo scaricare i contenuti. Un venditore potrebbe voler vedere tutti i prossimi follow-up su un calendario. È possibile migliorare notevolmente l'adozione del CRM consentendo agli utenti di personalizzare il proprio software. Un software CRM personalizzabile migliora l'usabilità, il che dà a ogni individuo un motivo specifico per continuare a tornare

migliora l'usabilità, il che dà a ogni individuo un motivo specifico per continuare a tornare. ClickUp CRM è completamente personalizzabile. No, davvero. Usa il Aggiungi campi personalizzati, come sconto previsto, decisore, influenzatore della decisione, tipo di settore, ecc. per monitorare le informazioni di cui hai bisogno. Completa il tutto con stati personalizzati, come "rimandato all'anno prossimo" o "utilizzando il concorrente X" al livello di granularità che desideri. Imposta /href/ https://clickup.com/features/dashboards Dashboard ClickUp /%href/ per visualizzare le metriche. Contatti stabiliti, affari conclusi, rinnovi imminenti, tempo medio per concludere affari, tassi di conversione: qualunque sia la tua metrica, aggiungi un widget e monitorala in tempo reale.

Imposta e monitora le informazioni importanti con le dashboard di ClickUp ### Assistenza agli utenti nel flusso di lavoro Uno dei principali ostacoli all'adozione del CRM è la discontinuità. Un nuovo software interrompe i processi CRM esistenti undefined a cui i team sono così abituati, creando ulteriore lavoro. Il modo migliore per eliminare questo ostacolo è dimostrare che il nuovo CRM riduce effettivamente il lavoro e il tempo richiesti. undefined , è possibile impostare promemoria automatici, dipendenze delle attività e attivatori del flusso di lavoro per garantire che i dipendenti rimangano al passo con le attività relative al CRM senza ulteriore lavoro richiesto. Il marketing contrassegna un lead come MQL? Avvisa le vendite Il potenziale cliente scarica un ebook di fondo canale? Impostalo come lead caldo Il lead si cancella da un elenco? Aggiorna i suoi livelli di interesse Demo completata? Aggiorna lo stato personalizzato Automatizza qualsiasi cosa nel tuo flusso di lavoro esattamente come desideri con ClickUp

Hai informazioni al di fuori di ClickUp? Non preoccuparti. ClickUp si integra con oltre 1000 strumenti, come Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform e molti altri! 📖 Lettura bonus: Dai un'occhiata ad altri esempi di software CRM per monitorare le metriche di adozione del CRM e intraprendere le azioni necessarie. Potresti anche rendere quantificabili i tuoi obiettivi, ad esempio: Garantire che il 90% dei team commerciali e di assistenza clienti acceda quotidianamente al CRM entro i prossimi tre mesi Migliorare la conversione dei lead dal 20% al 30% ottimizzando i follow-up del CRM e il lead nurturing automatizzato entro sei mesi 📖 Bonus Leggi: undefined ### Mantenere la qualità dei dati CRM Garbage in, garbage out, si dice. È anche fondamentale che, se i dati che entrano nel CRM sono di scarsa qualità, l'adozione e l'utilizzo diminuiranno automaticamente. Quando i dati non sono affidabili, nessuno vuole usarli.

Evita che dati errati si insinuino nel tuo sistema abilitando le automazioni. Imposta le convalide per campi come email o numero di cellulare per assicurarti che siano il più precisi possibile. Se hai bisogno degli stessi dati in più posti, automatizza le voci successive. Se stai trasferendo dati da un altro strumento, usa le automazioni e le integrazioni per assicurarti che tutte le informazioni siano trasferite accuratamente. Per recuperare dati critici in qualsiasi momento, usa undefined . /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Universal-Search.gif Ricerca connessa ClickUp /%img/ Trova tutto ciò di cui hai bisogno con la Ricerca connessa ClickUp

📖 Lettura bonus: Impara /href/ https://clickup.com/blog/how-to-build-a-crm-database// come costruire un database CRM /%href/. ### Offrire incentivi per aumentare il coinvolgimento

Incoraggiare l'adozione del CRM può essere più efficace quando i dipendenti si sentono ricompensati per l'utilizzo efficace del sistema. La gamification, i programmi di riconoscimento e i premi basati sulle prestazioni favoriscono il coinvolgimento. Utilizzare le dashboard di ClickUp per impostare una classifica di coloro che utilizzano maggiormente il CRM Creare cartelle condivise di obiettivi che il team può raggiungere insieme * Identificare i membri del team che utilizzano il CRM in modo efficace e premiarli ### Garantire il consenso dei dirigenti e la promozione della leadership

Nonostante la sua utilità, la prima spinta per l'adozione di un CRM deve venire dall'alto. Se il vicepresidente delle vendite non è interessato al CRM o al suo utilizzo, neanche al team di vendita importerà. Quindi, assicurati fin dall'inizio il consenso dei dirigenti. *Annunci: incoraggia i responsabili del marketing, delle vendite e dell'esito positivo dei clienti a pubblicare post sull'implementazione del nuovo CRM *Leadership con l'esempio: Fai in modo che i vicepresidenti e i leader del team di crescita utilizzino personalmente il CRM effettuando aggiornamenti, impostando dashboard, ecc. *Utilizzo: Porta report, punti dati, screenshot, ecc. dal CRM alle revisioni o alle riunioni per dimostrare che stanno utilizzando il nuovo strumento ### Raccolta di feedback dagli utenti del CRM Infine, ma non meno importante, parla con gli utenti e raccogli il loro feedback. Il feedback degli utenti è essenziale per perfezionare /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-587.png ClickUp Moduli /%img/ Feedback qualitativo e quantitativo con ClickUp Moduli Da fare tutto quanto sopra, c'è una cosa che dovete ricordare: Il vostro nuovo software CRM è ancora un grande cambiamento per i vostri team. è un modo orientato all'azione per visualizzare la pipeline, gestire le relazioni, collaborare con gli stakeholder e automatizzare i flussi di lavoro. Dall'acquisizione di lead tramite moduli al calcolo delle dimensioni dell'affare in base a input personalizzati, ClickUp offre tutto ciò di cui il tuo team di crescita ha bisogno in modo personalizzabile e adatto ai principianti. Usa ClickUp come CRM. /href/ http://www.clickup.com/signup/ Prova ClickUp oggi gratis! /%href/