Nuova funzionalità/funzione: Email in ClickUp

Che ti piaccia o no, l'email rimane la chiave di volta della comunicazione online; colma il divario tra te, i tuoi clienti, i tuoi partner e tutti gli altri che non puoi raggiungere all'interno della tua area di lavoro Slack.

E anche se l'email è destinata a rimanere, è innegabile che leggere e rispondere alle email richieda molto tempo (e produttività)! Ecco perché abbiamo creato un modo nuovo e più efficace per organizzare e semplificare la comunicazione via email e recuperare la produttività.

La nuova ClickApp Email ti consente di integrare perfettamente la tua comunicazione email in ClickUp, permettendoti di gestire le tue conversazioni direttamente accanto al lavoro pertinente senza dover mai più passare da una scheda all'altra!

Presentazione della nuova ClickApp Email per ClickUp

La nuova ClickApp Email integra la tua email con ClickUp, permettendoti di gestire il tuo lavoro e le tue email nello stesso posto.

Ora puoi inviare e ricevere email direttamente dalle attività di ClickUp, con la stessa facilità con cui pubblichi un commento!

Alcuni casi d'uso dell'Email ClickApp:

Invia e ricevi email direttamente dalle attività di ClickUp

Organizza e includi thread di email nei commenti o nei commenti in thread

Aggiungi allegati, moduli, risposte predefinite, firme e imposta automazioni

I vantaggi di integrare la tua email in ClickUp

Riunire le email e il lavoro in un unico posto fa risparmiare tempo a te (e al tuo team), mantiene le conversazioni accanto al lavoro correlato e aiuta il tuo team a organizzare e coordinare la comunicazione via email come una squadra!

Alcuni esempi di come tu e il tuo team potete utilizzare l'Email ClickApp:

Assegna email ai membri del team

Tieni organizzati file, ordini e applicazioni insieme alle email dei tuoi contatti

Collabora all'invio e alle risposte

Imposta flussi di lavoro di automazione email basati su campi personalizzati ed eventi (come una transazione dal tuo sito web, il monitoraggio di bug e altro ancora)

Le possibilità sono praticamente infinite.

Come funziona l'Email ClickApp

Con ClickApp abilitato, puoi inviare e ricevere email direttamente all'interno di un'attività. Le risposte verranno incanalate nello stesso thread dell'attività. Passa facilmente dall'invio di un commento ai colleghi interni all'invio di un'email a chiunque sia esterno a ClickUp.

Si tratta di una funzionalità/funzione molto utile per chiunque abbia bisogno di comunicare con clienti, candidati, utenti, ecc. , il tutto mantenendo le comunicazioni in un unico posto.

Invia email dall'interno di un'attività

Ora puoi inviare email a chiunque direttamente da un'attività di ClickUp. È perfetto per portare avanti le conversazioni relative al tuo lavoro!

Puoi:

Aggiungi allegati

Collega le email alle attività all'interno di ClickUp

Tagga i tuoi colleghi e coordina le email all'interno dei thread dei commenti

Inviare messaggi e risposte direttamente da ClickUp ti aiuta a mantenere i tuoi invii organizzati, collaborativi e posizionati accanto al lavoro pertinente.

Ricevi email all'interno di un'attività

Una volta inviata un'email dall'interno di un'attività di ClickUp, la risposta verrà automaticamente inserita nel thread Attività dell'attività.

Puoi anche impostare come desideri che le email vengano visualizzate nell'attività della tua attività andando nelle impostazioni di ClickApp per le email.

Questo ti permette di scegliere se mantenere le conversazioni email organizzate nei propri thread o se visualizzare le risposte alle email nella tua attività come nuovi commenti.

Modelli email

Se hai un piano Business, i modelli sono ottimi quando devi inviare risposte rapide salvate, ad esempio per il supporto clienti e il monitoraggio dei candidati!

Creazione di un modello

Clicca sull'icona del modello in fondo alla pagina Inserisci il nome Inserisci un oggetto (facoltativo) Inserisci il contenuto della tua email Scegli l'autorizzazione

Utilizzo di un modello

Clicca sul pulsante del modello Gli elementi recenti appariranno Facoltativamente, puoi cercare il modello Seleziona per candidarti

Firme

Ogni membro del piano Business può avere più firme in ClickUp per personalizzare l'aspetto delle proprie email!

Per creare una firma:

Nella sezione commenti della tua attività, vai alle firme in basso a sinistra Apri l'opzione delle firme Seleziona +Aggiungi firma Assegna un nome alla tua firma: verrà utilizzato come riferimento interno Scrivi la tua firma! Se preferisci scrivere la tua firma utilizzando HTML, passa all'editor HTML cliccando sull'icona nell'angolo in alto a destra! Facoltativamente, imposta la firma come predefinita Salva

Email in ClickUp + Campi personalizzati email

Se la tua attività ha un campo personalizzato email compilato, questa email apparirà come email suggerita durante la stesura! Puoi quindi cliccare su questa email per compilare il campo "A"!

📮ClickUp Insight: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 18% degli intervistati si affida ai thread di email per la comunicazione asincrona. Sebbene le email consentano discussioni dettagliate senza riunioni in tempo reale, troppi thread diventano opprimenti e difficili da monitorare. Trasforma il caos delle email in azioni organizzate con il Project Management via email di ClickUp. Converti istantaneamente le email importanti in attività tracciabili, imposta priorità, assegna responsabilità e stabilisci scadenze, il tutto senza passare da una piattaforma all'altra. Mantieni la finestra In arrivo gestibile e i tuoi progetti in movimento con ClickUp!

Puoi anche aggiornare le persone al di fuori di ClickUp sui dettagli del tuo progetto senza muovere un dito utilizzando le Automazioni. Crea azioni automatizzate da elementi provenienti da email dei clienti, ticket, bug e altro ancora!

Aggiungi contenuti organici e/o dinamici al corpo delle tue email di automazione. Sono incluse opzioni per campi variabili, firma, risposte basate su modelli, emoji e altro ancora.

Piano ClickUp e idoneità del provider di email

L'Email ClickApp attualmente supporta i seguenti provider di posta elettronica:

Come funziona ClickApp Email sui diversi piani ClickUp

Aree di lavoro Free Forever ottieni 1 account email gratis con 100 utilizzi

Aree di lavoro illimitate ottieni 1 account email gratis con uso illimitato

A partire dall'area di lavoro Business ottieni 2 account email gratis + Firme + Modelli

Gli account email possono essere utilizzati da un numero illimitato di persone: ad esempio, puoi scegliere di aggiungere un solo account email e dare accesso gratuito a tutti gli utenti della tua area di lavoro.

Hai bisogno di più account email? Gli amministratori possono aggiungerne altri all'area di lavoro con un costo aggiuntivo!

Fatturazione annuale: Ti verrà addebitato $24 all'anno per ogni account email.

Fatturazione mensile: Ti verrà addebitato $2 al mese per ogni account email.

Nota: se aggiungi un account email nel corso di un ciclo di fatturazione, ti verrà addebitato un importo proporzionale al tempo rimanente fino alla data di rinnovo.

Domande frequenti su ClickApp Email

D: Cosa succede se elimino l'email dalla finestra In arrivo?

A: Le email aggiunte a ClickUp saranno conservate nel thread anche se elimini l'email dalla finestra In arrivo.

D: Perché non vedo l'opzione email nella sezione commenti?

A: L'email in ClickUp è una ClickApp! Assicurati che sia attivata dal titolare o dall'amministratore.

D: Gli ospiti possono inviare email?

A: La possibilità di inviare email è disponibile per amministratori, titolari e membri. Gli ospiti attualmente non hanno accesso a questa funzionalità.

Hai altre domande sulle email nel lavoro con ClickUp? Consulta questo documento di aiuto !