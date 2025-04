5 motivi per consolidare gli strumenti aziendali e risparmiare con ClickUp

Da fare: il numero di strumenti nel vostro stack tecnologico continua a crescere, ma il lavoro vero e proprio diventa più difficile da completare?

È più comune di quanto si pensi: il report sulle tendenze di Blissfully SaaS 2020 ha rilevato che le aziende utilizzano in media 288 strumenti aziendali diversi nell'intera organizzazione.

Attualmente, l'azienda media paga per altri 7,6 strumenti aziendali con le stesse funzioni. Con così tante sottoscrizioni SaaS e strumenti di comunicazione dispersi in tutta l'organizzazione, c'è un grave e inutile spreco di denaro.

In effetti, il numero di strumenti aziendali online duplicati è aumentato dell'80% di anno in anno. 🤯

È più che probabile che la vostra piccola azienda o la vostra azienda o organizzazione aziendale potrebbe trarre vantaggio economico dal consolidamento del proprio stack tecnologico. Ma non è il caso di sbarazzarsi di qualcosa solo per risparmiare. Al contrario, avete bisogno di strumenti aziendali che facciano risparmiare denaro e migliorino i flussi di lavoro, in modo che il vostro team riesca a ottenere di più in meno tempo! ⚡️ Lo diciamo subito: ci sono validi motivi per giustificare i risparmi che la vostra azienda può ottenere con ClickUp.

Non si tratta solo di ridurre il numero di strumenti aziendali. Con ClickUp, i team hanno a disposizione uno spazio per collaborare, assegnare attività e far avanzare i progetti con una piattaforma facilmente personalizzabile e adatta a tutti.

E per molti, niente ha un impatto sulla produttività come la produttività!

Perché un minor numero di strumenti aziendali è più che un risparmio di denaro

Società di sicurezza STANLEY Sicurezza prima di adottare ClickUp, la STANLEY si trovava in una situazione di isolamento tra più strumenti aziendali online. In quanto organizzazione virtuale, la STANLEY aveva bisogno di un approccio "dal basso verso l'alto" per migliorare i processi e la collaborazione ovunque.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Stanley-Security-Internal-Survey-for-ClickUp.png Sondaggio interno sulla sicurezza di Stanley per ClickUp /$$$img/

STANLEY Security ha sondato i propri dipendenti interni per capire l'impatto di ClickUp

"Come team per l'innovazione tecnologica, dobbiamo essere organizzati e flessibili per adattarci ai cambiamenti dei progetti", ha dichiarato Connor Nash, Global Experience Analytics Manager di STANLEY Security.

"Per raggiungere i nostri obiettivi utilizziamo diverse tecniche di project management e ClickUp è stato fondamentale", ha aggiunto Nash. "Siamo in grado di personalizzare e automatizzare ClickUp per adattarlo a ogni specifica iniziativa e ci ha permesso di snellire e semplificare i nostri flussi di lavoro, aumentando in modo esponenziale la capacità del nostro team"

I risultati del passaggio a un'area di lavoro centralizzata per la produttività sono stati impressionanti:

oltre 8 ore risparmiate ogni settimana per riunioni e aggiornamenti del team

riduzione del 50% del tempo dedicato alla creazione e alla condivisione di reportistica

aumento dell'80% nel miglioramento del lavoro di squadra

In che altro modo le aziende possono risparmiare con ClickUp?

Scoprite cinque motivi per cui ClickUp è l'hub collaborativo più conveniente per riunire il lavoro di tutti i team in un unico luogo.

1. I team lavorano meglio sotto lo stesso tetto

Saltare avanti e indietro tra gli strumenti aziendali online è faticoso.

Quando le informazioni sono intrappolate nei vari strumenti aziendali, i dipendenti si esauriscono nella ricerca di ciò che serve loro per terminare il lavoro. La ricerca mostra il 45% dei dipendenti crede il cambio di contesto **li rende meno produttivi.

Ecco perché è indispensabile che l'intero team lavori insieme sotto un unico tetto, progettato appositamente per aiutare i team a collaborare dall'inizio alla fine. Un unico spazio rende più facile per i team recuperare la loro giornata e per i leader vedere una reale crescita aziendale. 🌱

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automazioni personalizzate in ClickUp /$$$img/

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze aziendali, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

È per questo che molte piccole aziende e grandi imprese trovano in ClickUp una soluzione che consente di risparmiare denaro. I titolari delle aziende scoprono rapidamente come ClickUp riduca il numero di strumenti che si sovrappongono grazie alle nostre numerose funzionalità/funzioni.

Non fidatevi solo della nostra parola, ma anche di quella di Nick Foster, direttore della gestione dei prodotti di ClickUp Stampa Lulu , la società di autopubblicazione di libri, ha spiegato come il suo team abbia immediatamente riscontrato un aumento del 12% nell'efficienza del lavoro quando ha utilizzato ClickUp come fonte di verità.

E nel corso del processo, l'editore ha sostituito due delle sue strumenti per il project management con uno!

Quando usavamo Jira, i nostri sviluppatori aggiornavano il codice della piattaforma che non era affatto associato a Jira. Poi dovevano perdere tempo per tornare a Jira e modificare manualmente lo stato. Passavamo troppo tempo a cercare di determinare lo stato delle funzionalità/funzione, invece di concentrarci sulla loro realizzazione.

Nick Foster, Direttore della gestione dei prodotti di Lulu Press

Lulu Press ha centralizzato il suo team con un unico hub per l'area di lavoro e ha accelerato in modo significativo i rilasci dei prodotti eliminando le attività duplicate su piattaforme multiple come Jira.

Con La potente integrazione di ClickUp con GitHub e la robusta funzionalità di Automazioni, il team di sviluppo web di Lulu ha ridotto il lavoro manuale ripetitivo e ha risparmiato più di 8 ore alla settimana con una sola app. 🧑‍💻

Per saperne di più su come ClickUp può ridurre il numero di app duplicate nella vostra organizzazione con

migliori caratteristiche ad un prezzo molto più basso

2. Liberate la condivisione delle conoscenze all'interno di un'area di lavoro centrale

Avete mai provato il puro caos di cercare di posizionare un documento o un'informazione quando qualcuno non è disponibile ad aiutarvi?

Non è divertente.

E quel che è peggio è che la gestione dei file può richiedere molto tempo in diversi strumenti aziendali. La ricerca di mercato menzionata in precedenza mostra che i dipendenti trascorrono in media 59 minuti al giorno solo per cercare informazioni nascoste negli strumenti aziendali dell'organizzazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-adding-Docs-and-visual-cues-for-team-collaboration.gif Lavagne online ClickUp per l'aggiunta di documenti e spunti visivi per la collaborazione del team /$$$img/

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online con l'aggiunta di documenti, attività e altro ancora

Senza un hub di condivisione delle conoscenze esteso e ricercabile, il vostro team perde tempo e denaro per cercare le cose di cui ha bisogno per terminare il proprio lavoro. ClickUp è lo strumento aziendale giusto per aiutare i team a liberare la conoscenza grazie alla sua funzione di ricerca granulare! 🔍

Inoltre, nella vista Elenco, è possibile utilizzare le funzionalità di filtro e di ricerca per visualizzare, trovare o organizzare le attività in un batter d'occhio. È possibile utilizzare la funzione Slapdash per ottenere la potenza della ricerca universale a bassa latenza in ClickUp.

Inoltre, grazie ai comandi, è possibile creare attività e navigare nell'area di lavoro con scorciatoie da tastiera. In questo modo il team ha un modo ancora più rapido di accedere alle informazioni di cui ha bisogno.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Commands-exmaple.png Esempio di comandi di ClickUp /$$$img/

Creare comandi per personalizzare ulteriormente e liberare le conoscenze

Funzionalità/funzione avanzate come la ricerca e il filtro consentono alle organizzazioni di migliorare la qualità delle informazioni la gestione e la condivisione dei file in modo che tutto rimanga in un unico spazio. Sia che si tratti di archiviare copie per il social media marketing o di creare un calendario per il marketing via email, ClickUp è uno dei migliori strumenti aziendali online per la creazione e la condivisione di risorse.

L'organizzazione delle risorse è infatti essenziale per mantenere i processi aziendali flessibili e i dipendenti assorbiti dal loro lavoro. Ecco perché i titolari di piccole aziende devono offrire ai team un luogo centralizzato dove lavorare e trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno. ClickUp Documenti organizza le informazioni in un unico spazio per una migliore condivisione dei file, in modo che i team possano accedere più facilmente ai documenti in tutta l'azienda. Gli utenti possono collegare Documenti ai flussi di lavoro e non preoccuparsi più di dover lasciare uno strumento aziendale per un altro o di perdere informazioni in casuali account di Google Drive.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-docs.gif funzionalità/funzione di ClickUp Docs /$$$img/

È possibile inserire facilmente una vista Tabella per dare maggiore contesto ai documenti ClickUp

3. Ottenere l'immagine completa con funzionalità/funzione estese e utili

I team non sono altrettanto efficienti se utilizzano decine di strumenti aziendali simili invece di uno solo. La buona notizia è che sia i titolari di piccole imprese che le grandi aziende stanno prendendo coscienza dei problemi di decentralizzazione degli strumenti aziendali e di marketing all'interno dei team.

Infatti, il guida al mercato 2021 perGestione SaaS prevede che la metà delle organizzazioni centralizzerà in modo significativo le applicazioni SaaS entro il 2026. Oltre alla disorganizzazione e ai costosi elenchi di strumenti aziendali duplicati, i rischi per la sicurezza aziendale sono un altro problema con l'aumento degli strumenti aziendali e la conseguente condivisione delle password. 🌎

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Il problema della maggior parte delle piattaforme per la produttività è che Da fare solo poche cose. Confrontate questo dato con l'enorme suite di funzionalità/funzione di ClickUp che aiuta le aziende a vedere il quadro completo di un progetto.

È probabile che abbiate sentito parlare di ClickUp e che l'abbiate confrontato con le piattaforme standard di produttività software per il project management . Ma ciò di cui molti non si rendono conto finché non entrano in ClickUp quotidianamente è che questa piattaforma di produttività e strumento aziendale online fa molto di più.

Per dare ai titolari di piccole imprese, di grandi aziende e ai responsabili dei team una visione più approfondita delle sue capacità, esamineremo tre funzionalità avanzate di ClickUp meno conosciute che aiutano i team a completare il quadro del loro lavoro:

Funzionalità/funzione 1: Lavagne online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-2.gif Convertire le forme in attività di ClickUp Whiteboards /$$$img/

Convertite le forme in attività di ClickUp Whiteboard per mettere immediatamente in pratica le vostre idee

Esistono altri prodotti simili di aziende famose come Miro e Mural, ClickUp Lavagne online è l'unico strumento di lavagna online in grado di raccogliere le idee dei team e trasformarle in azioni coordinate. 🎯

Se i titolari di piccole aziende hanno bisogno di fare brainstorming, strategie o costruire flussi di lavoro agili, ClickUp Whiteboards è in grado di fare tutto questo! A differenza di altri strumenti aziendali con lavagna online, ClickUp è in grado di trasformare più rapidamente un'idea in un progetto specifico grazie alla funzione integrata di gestione delle attività direttamente dalle lavagne online.

È facile aggiungere un contesto ai flussi di lavoro con attività incorporate e una ricca formattazione. Inoltre, chiunque all'interno della vostra organizzazione può accedere e collaborare in tempo reale come se foste tutti nella stessa stanza!

Funzionalità/funzione 2: annotazione e correzione di bozze

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image13-1-1400x726.gif Funzionalità/funzione di annotazione di ClickUp /$$$img/

Assegnate commenti ai file per una collaborazione più rapida con la funzionalità di annotazione di ClickUp

I team di social media marketing, graphic design, content marketing, titolari di siti web e product marketing esaminano quotidianamente diversi documenti, file e risorse. Molti di questi team utilizzano strumenti di marketing come Prodigy, Filestage e Annotate. Ma la funzionalità di annotazione di ClickUp fa un passo avanti. ✍️

Grazie alle funzionalità di annotazione e correzione di bozze, i collaboratori e gli stakeholder dei progetti non perdono più le approvazioni importanti nella finestra In arrivo e non creano più colli di bottiglia. Ecco Da fare per accelerare i feedback e le revisioni in ClickUp:

Caricare i tipi di file più diffusi, come PNG, GIF, JPEG, WEBP e MP4, come allegati alle attività

Visualizzare in anteprima tutti i commenti di correzione di bozze non risolti nella sezione Da fare di un'attività

Aprire un commento dalla barra di riproduzione per correggere più velocemente i contenuti dei video

Usare i commenti per parlare degli aggiornamenti direttamente sui file

Funzionalità/funzione 3: dashboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image12.gif Trovate istantaneamente i dati di cui avete bisogno con i widget nelle dashboard di ClickUp /$$$img/

Organizzate i dati di cui avete bisogno con widget personalizzati in ClickUp Dashboard

Non si tratta di una dashboard qualsiasi. Infatti, la dashboard di ClickUp aiuta un team molto vicino a casa, quello di San Diego Padres , gestiti in modo più efficiente!

Ken Teams, vicepresidente delle operazioni di baseball dei Padres, ha spiegato come ClickUp abbia aiutato il suo team a tenere traccia e a gestire lo stato di avanzamento dei progetti, la spesa preventivata e quella effettiva, i costi e la fatturazione, il tutto in un unico colpo d'occhio attraverso report personalizzati.

Il team della MLB aveva bisogno di un unico strumento aziendale centralizzato per gestire e monitorare lo stato di avanzamento del progetto di ristrutturazione della suite del Petco Park. Si sono affidati a ClickUp per interpretare visivamente il quadro generale di tali costi, i budget assegnati, la crescita aziendale e la spesa per la ristrutturazione in tempo reale attraverso formule di variazione nella loro dashboard ClickUp. 📊

Le operazioni si basano sulla ricerca di modi per mantenere l'organizzazione. Ciò include lo sfruttamento di tecnologie come ClickUp per rendere il lavoro più efficiente e la collaborazione più facile. ClickUp è molto chiaro e conciso, ma consente all'utente finale di personalizzare la piattaforma in base alle proprie preferenze. Mi ha aiutato moltissimo nel mio lavoro quotidiano.

Ken Kawachi, vicepresidente delle operazioni di baseball dei San Diego Padres

4. Semplificare i flussi di lavoro con un'avanzata personalizzazione

Le interruzioni sono la rovina della produttività. Per questo i team hanno bisogno di strumenti aziendali comodi e facili da usare per concentrarsi sui lavori più interessanti, in modo da semplificare i flussi di lavoro.

Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è fornire al team un potente strumento aziendale che possa essere adattato alle loro preferenze. Evitate le innumerevoli sessioni di onboarding e i continui cambiamenti di strumenti causati da team leader che si sono avvicendati!

ClickUp è stato costruito tenendo conto delle personalizzazioni, in modo che i diversi reparti non siano incasellati in flussi di lavoro creati per altri team.

Che si tratti di IT che monitora i ticket, di marketer che gestiscono i contenuti o di ingegneri che implementano flussi di lavoro agili, la personalizzazione diventa cruciale quando i dipendenti sono sparpagliati in tanti strumenti a pagamento e gratis (soprattutto con i team remoti). 🌐

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign\_Scope-1.gif Personalizzazione del modello di lavagna online dell'ambito del progetto con attività, documenti e altro ancora /$$$img/

Personalizzate facilmente il vostro modello di Ambito del progetto Modello di lavagna online con l'aggiunta di documenti, attività e altro

Un team che aveva bisogno di aiuto per costruire flussi di lavoro più collaborativi era il dipartimento Alumni and Donor Services (ADS) di Università di Wake Forest . Morey Graham, direttore dei progetti ADS, ha spiegato come il dipartimento abbia faticato a migliorare la produttività perché i team non volevano cambiare i propri lavori richiesti.

Per questo motivo i vari dipartimenti di Wake Forest hanno utilizzato strumenti aziendali online come Asana , Jira , Trello , Notion , Workfront e Google Drive per semplificare i flussi di lavoro. I team si spostavano continuamente tra gli strumenti aziendali per trovare i documenti in Google Documenti, archiviare i file tra gli account, assegnare lavori, fornire aggiornamenti sulle attività e aggiungere dati.

Poi hanno deciso di provare ClickUp. 📈

Il team ha immediatamente riscontrato un miglioramento nell'allineamento tra i vari reparti dei progetti del team, poiché ClickUp è diventato l'unica vera fonte di informazioni. La personalizzazione del dashboard ha permesso ai team di ottenere esattamente ciò di cui avevano bisogno da uno strumento aziendale online, in modo che tutti lavorassero da un unico hub, cosa che era mancata con le altre soluzioni.

Ora possiamo collaborare all'interno di un unico sistema e avere visibilità sui dati critici. Questo permette ai nostri team di segnalare gli stati di avanzamento, di identificare i problemi di carico di lavoro e di capacità e di pianificare in modo più accurato.

Morey Graham, Direttore dei progetti ADS della Wake Forest University

5. Risparmiate tempo con una delle opzioni più convenienti

I team vogliono risparmiare tempo sui lavori che contano di più, con il contesto necessario per Da fare, il tutto senza le distrazioni che bloccano la produttività. Anche i titolari di aziende vogliono Da fare senza spendere una fortuna. Esistono molti strumenti aziendali gratis, ma qual è il costo effettivo di ClickUp?

Da fare, inoltre, rispetto agli strumenti aziendali online che si stanno già utilizzando o che si stanno valutando? Le opzioni ci sono, ma non molte sono così potenti e convenienti come ClickUp, che è senza dubbio uno dei migliori strumenti gratis del settore. ✨

Guardate la nostra ripartizione del costo per utente rispetto ai principali strumenti aziendali online per la produttività:

ClickUp Jira Monday Trello Asana 10 Utenti $50/mese$600/anno $70/mese$840/anno $100/mese$1.200/anno $100/mese$1.200/anno $110/mese$1.320/anno 50 utenti $250/mese$3.000/anno $320/mese$4.200/anno $500/mese$6.000/anno $500/mese$6.000/anno $550/mese$6.600/anno 100+ utenti $500/mese$6.000/anno $700/mese$8.400/anno $1.000/mese$12.000/anno $1.000/mese$12.000/anno $1.000/mese$13.200/anno

ClickUp continua a essere lo strumento di produttività aziendale con il prezzo migliore sul mercato, ma questo non significa che sia il più debole. Gli utenti hanno a disposizione un maggior numero di funzionalità/funzione e capacità di personalizzazione rispetto alla maggior parte dei principali strumenti aziendali online del settore.

RevPartners, una piattaforma per la creazione di motori di revops, si trovava in una situazione simile a quella della Wake Forest University: aveva troppi strumenti aziendali online che facevano la stessa cosa.

Dane Dusthimer, Traffic Partner di RevPartners, ha spiegato come, dopo l'adozione di ClickUp, il team abbia consolidato i propri strumenti di business online app per la produttività da tre a un solo strumento aziendale, con il risultato di un risparmio del 50% sui costi per l'organizzazione.

Con ClickUp possiamo accedere a tutte le funzioni di cui abbiamo bisogno in un unico posto, il che è enorme per noi. Il nostro obiettivo è l'adozione, e senza una piattaforma davvero facile da usare che ci permetta di farlo, sarebbe impossibile promuovere l'adozione da parte di tutti i team e dei client.

Dane Dusthimer, Traffic Partner @ RevPartners

