10 Migliori strumenti e software di gestione dei programmi 2024

Una volta i responsabili dei programmi si riunivano in stanze con carta e penna, lavagne bianche, foglietti adesivi e una caffettiera stracolma. Si discuteva per ore di strumenti di gestione dei programmi, tattiche, risultati di progetto, KPI , programmazione e simili.

A posteriori, non è stato bello, ma ha portato a termine il lavoro. Gestione del programma si è notevolmente evoluta nell'ultimo decennio o giù di lì. Ha un volto diverso. Ora i team pianificano programmi brillanti senza incontrarsi di persona, senza passare ore a telefonate Zoom o senza redigere un albero di note appiccicate che non verranno mai guardate una seconda volta. (Sapete di cosa stiamo parlando)

Il software di gestione dei programmi ha cambiato tutto.

Grazie a questi strumenti, i team sono ora in grado di eseguire i progetti con una perfezione senza precedenti. Sono in grado di comporre i flussi di lavoro, di definire le consegne, di rispettare il budget e di eseguire i singoli progetti in tempo, ogni volta.

Ma stiamo correndo troppo. Innanzitutto, cerchiamo di capire che cos'è la gestione dei programmi, quali sono gli strumenti di gestione dei programmi migliori e di evidenziare le opzioni migliori per aiutarvi a scegliere quello giusto.

Che cosa sono gli strumenti di gestione dei programmi?

La gestione dei programmi prevede l'utilizzo di uno strumento o di un software per organizzare, eseguire e supervisionare un programma con più progetti correlati. L'obiettivo è automatizzare l'esecuzione del programma e rendere i progetti più strettamente allineati con il progetto generale obiettivi aziendali e di business .

Ammettiamolo: mappare, definire e monitorare manualmente tutti i progetti dipendenti da un programma fa schifo (con la S maiuscola).

Il software di gestione dei programmi elimina i colli di bottiglia dall'intero processo, assicurando che i progetti rimangano nei tempi e nei budget per tutta la loro durata.

Ma attenzione: la gestione dei programmi e gestione del progetto non sono la stessa cosa.

Mentre la gestione del programma comporta l'articolazione del obiettivi e finalità di un programma e come avrà un impatto sull'azienda la gestione dei progetti prevede la gestione delle operazioni di un singolo progetto all'interno di un programma.

Una volta compreso questo semplice fatto, sarete sulla buona strada per raggiungere i vostri obiettivi di redditività.

Perché utilizzare uno strumento di gestione dei programmi?

Se state gestendo più progetti contemporaneamente e volete tenerli tutti sotto controllo senza problemi, un software di gestione dei programmi è una scelta obbligata.

Ecco alcuni vantaggi degni di nota di questo strumento:

Pianificazione e programmazione dei progetti senza sforzo : Nessuno dei vostri progetti andrà mai perso per strada

: Nessuno dei vostri progetti andrà mai perso per strada Miglioramento della collaborazione tra i team : Lo strumento fornisce al vostro team metodi comprovati e flussi di lavoro automatizzati per collaborare sui progetti discutendo compiti, dipendenze, tempistiche, lavori in sospeso, ecc.

: Lo strumento fornisce al vostro team metodi comprovati e flussi di lavoro automatizzati per collaborare sui progetti discutendo compiti, dipendenze, tempistiche, lavori in sospeso, ecc. Gestione del budget in tempo reale : Con uno strumento software di questo calibro, si ottiene il quadro finanziario di ogni progetto attraverso le principali metriche finanziarie, potendo tenere traccia delle spese pianificate rispetto a quelle effettive e individuare dove si sta guadagnando o bruciando denaro

: Con uno strumento software di questo calibro, si ottiene il quadro finanziario di ogni progetto attraverso le principali metriche finanziarie, potendo tenere traccia delle spese pianificate rispetto a quelle effettive e individuare dove si sta guadagnando o bruciando denaro Maggiore produttività : Quando potete monitorare ogni singola attività o progetto da un'unica piattaforma, voi e il vostro team potete prendere decisioni più informate ed essere più produttivi. Gli strumenti di gestione dei programmi fanno proprio questo

: Quando potete monitorare ogni singola attività o progetto da un'unica piattaforma, voi e il vostro team potete prendere decisioni più informate ed essere più produttivi. Gli strumenti di gestione dei programmi fanno proprio questo Meno riunioni di squadra: Le riunioni non programmate non sono mai divertenti: lo sapete voi, lo sappiamo noi, lo sanno tutti. Software di gestione dei progetti aiuta a eliminare le riunioni ingiustificate e dispendiose in termini di tempo e a tenere sotto controllo la comunicazione

Chiariamo subito un punto: non tutti i software di gestione dei programmi sono uguali. Fortunatamente, è possibile ridurre le migliaia di soluzioni software in circolazione a poche che valgono la pena di essere prese in considerazione!

Ora che sapete qualcosa sul meraviglioso mondo della gestione dei programmi, cambiamo rapidamente marcia ed esaminiamo i migliori strumenti di gestione dei programmi.

10 migliori strumenti software per la gestione dei programmi

1. ClickUp

Accesso a ClickUp su qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento ClickUp è una soluzione gratuita per la gestione dei progetti che consente a ogni team di gestire i progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutto il lavoro in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app di gestione dei progetti o che siate dei veri e propri power user, la personalizzazione di ClickUp può adattarsi a qualsiasi dimensione del team, in remoto o in ufficio, per la migliore produttività della vostra vita.

Questo significa:

Collaborazione e comunicazione tra team di progetto

Gestione semplice e immediata dei progetti

Interfaccia intuitiva e facile da usare

Monitoraggio delle metriche e delle prestazioni

Personalizzazione del flusso di lavoro

Tracciamento dei tempi

Come si gestisce un programma su ClickUp? Mi fa piacere che l'abbiate chiesto!

Sentitevi liberi di scegliere tra le opzioni Vista della linea temporale , visualizzazione Calendario e visualizzazione Diagramma di Gantt. Grafico di Gantt di ClickUp consente di visualizzare i progetti con un ordinamento rapido e immediato, aiutandovi a tracciare il flusso di lavoro di un intero programma. È poi possibile creare visualizzazioni a cascata per vedere facilmente quali sono i progetti più importanti in arrivo.

Mostrare più elementi come assegnatari, date di scadenza e altro nella barra laterale della vista Gantt

Volete pianificare i vostri progetti su una linea temporale completa o creare roadmap visive? Provate la vista Timeline!

Ma se preferite organizzare i progetti in un calendario flessibile che tenga tutti sulla stessa pagina, La vista Calendario di ClickUp fa al caso vostro!

Non è tutto. Ecco altre caratteristiche che dimostrano come ClickUp sia il campione indiscusso degli strumenti di gestione dei programmi:

Mappe mentali : Per la creazione di un piano di progetto, l'organizzazione delle idee o la visualizzazione delle strutture di progetto, è possibile utilizzare le mappe mentaliMappe mentali in ClickUp per strutturare i pensieri su vasta scala

: Per la creazione di un piano di progetto, l'organizzazione delle idee o la visualizzazione delle strutture di progetto, è possibile utilizzare le mappe mentaliMappe mentali in ClickUp per strutturare i pensieri su vasta scala Priorità : Organizzare il lavoro in base all'importanza, in modo che il team sappia quali progetti sono urgenti e quali hanno una tempistica flessibile

: Organizzare il lavoro in base all'importanza, in modo che il team sappia quali progetti sono urgenti e quali hanno una tempistica flessibile Tracciamento del tempo : Pianificate in modo più intelligente e battete la vostra tabella di marcia con un potente strumento di tracciamento del tempo approfondimenti sul monitoraggio del tempo *Vista del carico di lavoro: Pianificare, misurare emonitorare la capacità del team in base alle ore, ai compiti e ai punti

: Pianificate in modo più intelligente e battete la vostra tabella di marcia con un potente strumento di tracciamento del tempo approfondimenti sul monitoraggio del tempo *Vista del carico di lavoro: Pianificare, misurare emonitorare la capacità del team in base alle ore, ai compiti e ai punti Dipendenze dei compiti : Collegamento simileprogetti e compiti simili tra loro per passare facilmente da un lavoro all'altro

: Collegamento simileprogetti e compiti simili tra loro per passare facilmente da un lavoro all'altro Tracciamento degli obiettivi: Impostare delle pietre miliari per indicare il completamento di una fase importante del programma

💸 Prezzi ClickUp

Piano gratuito per sempre : Ideale per uso personale

: Ideale per uso personale Piano illimitato : Ideale per piccoli team ($7/membro al mese)

: Ideale per piccoli team ($7/membro al mese) Piano Business: Ideale per team di medie dimensioni o multipli ($12/membro al mese)

Capterra: 4.7/5 (2.480+ recensioni)

2. Microsoft SharePoint

via Microsoft SharepointMicrosoft SharePoint è un ottimo strumento di gestione dei programmi che consente di collaborare in modo semplice e sicuro con i membri del team attraverso dispositivi, reparti e spazi di lavoro. È possibile utilizzarlo per aumentare l'efficienza del programma condividendo applicazioni e risorse comuni su portali e siti domestici.

Il lato negativo è che le integrazioni al di fuori dell'ecosistema Microsoft sono limitate. Pertanto, se lavorate con più applicazioni, dovrete esplorare altri strumenti di gestione dei programmi che vi consentano di farlo.

🔑 Caratteristiche principali di Microsoft SharePoint

Applicazioni mobili SharePoint che consentono a voi e al vostro team di rimanere informati con notizie personalizzate e mirate

Siti di gruppo dinamici e produttivi per ogni team di programma, dipartimento e divisione

La funzione di gestione dei contenuti di SharePoint massimizza la velocità della conoscenza

Dashboard per visualizzare tutti i flussi di lavoro e le metriche del programma

💸 Prezzi di Microsoft SharePoint

Il piano tariffario di questo software di gestione dei programmi parte da 5 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Microsoft SharePoint

G2: 4/5 (7.711 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (3.522 recensioni)

3. Oracle Primavera

via Oracle Primavera Con Oracle Primavera è possibile pianificare, programmare e controllare programmi su larga scala e singoli progetti in movimento. Questa soluzione software consente di identificare i rischi nascosti nella pianificazione del programma prima che diventino una spina nel fianco del team.

Tuttavia, non è possibile dare priorità ai progetti in base all'importanza il che significa che il vostro team non saprà mai quali sono i progetti più urgenti e quali quelli che devono essere messi in secondo piano.

🔑 Caratteristiche principali di Oracle Primavera

I benchmark integrati consentono di confrontare i progetti in corso con quelli realizzati in precedenza

Oracle Intelligence Cloud Service consente di prendere decisioni proattive e supportate dall'intelligenza artificiale

Interfacce per i membri del team per raccogliere aggiornamenti sullo stato di avanzamento

Viste adattabili

💸 Prezzi di Oracle Primavera

Il piano tariffario di questo software parte da 2.570 dollari all'anno

💬 Valutazioni dei clienti di Oracle Primavera

G2: 4,4/5 (360 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (151 recensioni)

4. Smartsheet

via Foglio intelligente Chiunque abbia avuto a che fare con la gestione dei programmi probabilmente conosce Smartsheet. È uno strumento che i team utilizzano per gestire i carichi di lavoro dei progetti, potenziare la collaborazione e snellire i processi in un intero programma.

Smartsheet promette anche di riunire tutte le esigenze di gestione del programma sotto un unico tetto, e lo fa. Tuttavia, è necessario un ulteriore sforzo per trovare ciò di cui si ha bisogno, perché l'interfaccia è difficile da navigare.

🔑 Caratteristiche principali di Smartsheet

Flussi di lavoro intelligenti per aumentare la produttività dei team

Strumenti di collaborazione per mantenere allineati i team dei programmi

Soluzioni end-to-end per la gestione delle risorse

💸 Prezzi di Smartsheet

Il prezzo di questo strumento di gestione dei programmi parte da 14 dollari al mese con fatturazione annuale

💬 Valutazioni dei clienti di Smartsheet

G2: 4,4/5 (5.340 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (2.223 recensioni)

scopri il grande alternative a Smartsheet ._

5. Wrike

via Wrike Questo software ha molto da offrire ai team di gestione dei programmi che desiderano l'automazione, dall'interfaccia intuitiva ai flussi di lavoro personalizzabili, fino al strumenti di reporting facili da usare . Wrike offre anche robusti diagrammi di Gantt per aiutare i team a spostare le scadenze e a riadattare facilmente le tempistiche dei programmi.

Detto questo, sarebbe stato un software molto migliore con integrazioni e funzionalità di tracciamento degli obiettivi.

🔑 Caratteristiche principali di Wrike

Strumenti di tracciamento del tempo per consentire ai team di sfruttare al meglio ogni minuto

Offre schede Kanban flessibili per visualizzare tutti i progetti in movimento

Grafici e diagrammi personalizzati per una visualizzazione senza soluzione di continuitàgestione del portafoglio* Consente ai team di valutare i rischi in modo condivisoRegistri RAID 💸 Prezzi di Wrike

Wrike offre un piano gratuito. I piani a pagamento partono da $9,80/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Wrike

G2: 4,2/5 (2.343 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (1.697 recensioni)

per saperne di più Alternative a Wrike .

6. Pianificatore liquido

via LiquidPlanner L'idea di LiquidPlanner è che, mentre il software si concentra sulla creazione di programmi flessibili, il vostro team può ottenere di più con una sicurezza senza precedenti.

Grazie al suo robusto cruscotto, LiquidPlanner mette tutti i soggetti interessati sulla stessa pagina. In seguito, i vostri progetti non saranno isolati grazie alle numerose integrazioni supportate.

Tuttavia, la sua interfaccia, insieme alla palese assenza di gestione dei progetti aziendali capacità, che rendono LiquidPlanner impraticabile per la maggior parte dei team di gestione dei programmi.

🔑 Caratteristiche principali di LiquidPlanner

Offre un livellamento automatico delle risorse per eliminare il sovraccarico e migliorare la qualità del lavorol'utilizzo delle risorse* Approfondimenti intelligenti per supportare le decisioni chiave nell'intero ciclo di vita del programma

Stima intelligente per una completa mitigazione del rischio

💸 Prezzi di LiquidPlanner

Questo strumento di gestione dei programmi offre una versione gratuita con funzioni limitate. Il piano a pagamento parte da 15 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti su LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (226 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (633 recensioni)

7. Lunedì

via Lunedì Chiamato come il giorno più stressante della settimana, questo strumento di gestione dei programmi è amato per la sua funzionalità intuitiva e per l'ampia gamma di integrazioni essenziali. Con Monday potete gestire tutti i vostri progetti in un unico spazio di lavoro. Ancora meglio, lo strumento viene fornito con decine di integrazioni gratuite modelli di gestione del programma per il monitoraggio del portafoglio progetti, le attività del team e altro ancora.

Probabilmente pensate che ci sia una fregatura e avete ragione!

C'è un problema con Monday: le dipendenze limitate dalle attività. L'unico modo per impostarle è con le date, il che le rende poco funzionali per molte applicazioni reali.

I team di gestione dei programmi che vengono attratti dalla sua interfaccia utente intuitiva e dal prezzo interessante si ritrovano presto sul mercato a cercare altro.

🔑 Caratteristiche principali di Monday

Fornisce funzionalità integrate di tracciamento del tempo per monitorare l'intera tempistica dei progetti fino al minuto

Possibilità di visualizzare i dati sotto forma di mappa, tabella, calendario, linea temporale, Kanban e altro ancora

Innumerevoli automazioni per automatizzare il lavoro ripetitivo in pochi secondi

Modelli personalizzabili per un'impostazione rapida e semplice del programma

💸 Prezzi del lunedì

Questo strumento di gestione dei programmi offre un piano gratuito per sempre per un massimo di 2 posti. Il piano a pagamento parte da 8$/seduta al mese con fatturazione annuale

💬 Monday valutazioni dei clienti

G2: 4,7/5 (3.219 recensioni)

Capterra: 4,6/7 (2.515 recensioni)

questi Alternative del lunedì valgono la pena di essere verificate_.

8. Celoxis

via Celoxis Questo software è un nome importante nel campo della gestione dei programmi. Da un lato delle sue recensioni ci sono clienti soddisfatti del suo principale punto di forza, che è la gestione delle risorse e il tracciamento dei problemi.

Celoxis è specializzata nell'aiutare i team a risolvere i complessi problemi di gestione dei progetti con una progettazione meticolosa, una semplicità senza pari e una splendida interfaccia utente.

Tuttavia, il più grande punto di forza di Celoxis è anche la sua più grande debolezza. Dato che il team ha puntato tutto sul tracciamento dei problemi, il software non è all'altezza di altri aspetti della gestione del programma, come ad esempio la gestione del carico di lavoro e il monitoraggio del tempo, per citarne alcuni.

🔑 Caratteristiche principali di Celoxis

Supporta la visibilità in tempo reale delle spese di budget, dei crediti e della redditività dei singoli progetti

Funzionalità di pianificazione del progetto per la creazione di piani che si adattano perfettamente ai mutevoli obiettivi del programma

Tracciamento delle richieste di progetto per la raccolta di richieste di programma da varie fonti

Fornisce cruscotti di portafoglio personalizzabili

💸 Prezzi di Celoxis

Il prezzo di questo strumento di gestione dei programmi parte da 25 dollari per utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Celoxis

G2: 4.3/5 (63 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (245 recensioni)

9. Planview Clarizen

via Planview Clarizen Il prossimo è Planview Clarizen, uno strumento che consente ai responsabili dei programmi di aumentare l'efficacia dei progetti, di utilizzare una collaborazione mirata e di concentrarsi sull'intero ciclo di vita del programma.

Inoltre, fornisce una visione a 360 gradi di tutte le risorse, le pianificazioni e le attività del programma, con un contesto completo e approfondimenti in tempo reale.

Tuttavia, l'interfaccia lascia molto a desiderare e richiederà una curva di apprendimento piuttosto lunga prima che voi e i vostri team possiate comprenderla appieno.

🔑 Caratteristiche principali di Planview Clarizen

Potenti funzionalità di gestione del portafoglio progetti per una pianificazione concisa e una rapida esecuzione del programma

Un cruscotto per la consegna dei progetti che mette i vostri team in perfetto ritmo

Flussi di lavoro completamente automatizzati che vi permettono di svolgere il vostro lavoro nel modo che preferite

💸 Prezzi di Planview Clarizen

Il prezzo di questo strumento di gestione dei programmi parte da 45 dollari per utente al mese

💬 Valutazione dei clienti di Planview Clarizen

G2: 4.1/5 (516 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (162 recensioni)

10. Asana

via AsanaAsana consente di aumentare la visibilità del programma e di semplificare i follow-up e i feedback.

Tuttavia, i vostri team faranno fatica a innamorarsi di Asana, o potrebbero non innamorarsene affatto.

Lo strumento non dispone di tutte le funzionalità necessarie per una vera e propria gestione all-in-one del programma! Le liste di controllo dei compiti, le notifiche intelligenti e il monitoraggio nativo del tempo sono solo alcune delle funzioni che mancano ad Asana.

Controllate il nostro sito_

**Guida al lunedì contro Asana_

!

🔑 Caratteristiche principali di Asana

Grafici, diagrammi e approfondimenti in tempo reale che consentono di individuare i problemi prima che causino il caos

Dashboard complete e facili da usare che consentono di gestire tutto da un unico posto

Funzione di invito che consente di invitare i compagni di lavoro più fidati anche in movimento

Potenti portafogli per una gestione incisivamonitoraggio dei progetti 💸 Prezzi Asana

Asana ha una versione gratuita disponibile per team fino a 15 persone. I piani premium partono da 10,99 dollari/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (7.923 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (10.245 recensioni)

guarda questi Alternative all'asana .

Cosa rende grande un software di gestione dei programmi?

Quando si sceglie un ottimo strumento di gestione dei programmi, ecco sei caratteristiche da ricercare:

Tracciamento dei progetti: Il software scelto dovrebbe combinare senza problemi progetti nuovi ed esistenti su un'unica piattaforma e garantire una visione dei progressi a livello aziendale Pianificazione delle risorse: Uno strumento che vale oro dovrebbe avere un sistema diVista del carico di lavoro e grafici che permettano di individuare i colli di bottiglia delle risorse e di tenere sotto controllo il carico di lavoro di tutti al volo. Non è nemmeno un dibattito Cruscotti: Una dashboard fornisce una visione dedicata e di alto livello dell'andamento del programma, in modo da non dover saltare da un progetto all'altro Rapporti: Una solida reportistica aggiornata al minuto vi garantisce di prendere le decisioni giuste, ogni volta. Niente più congetture. Basta con le illusioni Fogli di presenza: Senza questa funzione, non avrete una visibilità completa delle attività quotidiane del vostro team, né tantomeno delle ore effettive impiegate per portare a termine i singoli progetti. Sarà un caos dopo l'altro Portafogli: "Gli strumenti di gestione dei programmi non dovrebbero avere portafogli", ha detto nessuno. Un buon software incorporaportafogli-Il risultato è una visione a volo d'uccello dell'andamento di tutti i progetti, con la possibilità di approfondire i dettagli per affrontare i rischi

Quale software di gestione dei programmi si aggiudica la corona?

Abbiamo messo ClickUp al primo posto perché è l'unico e vero supereroe della gestione dei programmi, il Professor X di questo regno, la crème del a crème di tutti gli strumenti di gestione dei programmi esistenti.

Per quanto gli altri software di gestione dei programmi siano competitivi, non sono abbastanza adatti ad allacciare gli stivali di ClickUp quando si tratta di gestione del carico di lavoro , tracciamento dell'obiettivo controllo delle priorità e altro ancora.

Tutte queste funzioni sono incredibilmente importanti per la gestione dei programmi. Per esempio, senza l'organizzazione dei progetti in base all'importanza, non si può sapere quali sono quelli che valgono la pena di essere presi in considerazione a breve termine. Non farete altro che disegnare cerchi nel buio e, ammettiamolo, non è questo il modo di gestire un programma.

Il momento migliore per adottare ClickUp come strumento di gestione dei programmi è stato ieri; il secondo momento migliore è adesso.

Cosa state aspettando? Ottenete ClickUp gratuitamente oggi stesso e aprite la porta a programmi di qualità superiore e di alto livello.