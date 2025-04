ClickUp + Minerva: Il 2025 sarà il vostro anno migliore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/CleanShot-2021-12-29-at-13.52.57@2x-1.png

{\an8}Chiaro Mui è Growth Marketer presso Minerva, dove è in missione per rendere Internet un luogo più facile per tutti.

{\an8}Nuovo anno, nuovo me!

Ogni anno ci prefiggiamo dei propositi per l'anno nuovo e ogni anno sembra che si esauriscano prima ancora che gennaio sia finito..

Prendetevi un momento e ripensate all'ultimo proposito che avete preso.

Volevate iniziare un nuovo regime di fitness, leggere più libri o finalmente avviare quella nuova idea aziendale di cui avete sempre parlato?

Se siete come la maggior parte delle persone, è probabile che abbiate avuto qualche problema a rispettare il vostro proposito, e indovinate un po'? È del tutto normale!

La maggior parte delle persone non sa come attenersi a un proposito perché non ha messo in atto il piano giusto. Certo, chiunque può giocare a calcio, ma per vincere ci vogliono l'allenamento, la strategia e il team giusti. È difficile realizzare i propositi senza un piano ben studiato e strutturato.

Ecco perché stiamo collaborando con ClickUp e Coach di efficienza aziendale e ClickUp Consultant Yvonne Heimann per creare il corso di email sulla produttività per aiutarvi a diventare più produttivi!

**Che cos'è Minerva, in ogni caso?

Minerva è un programma gratuito di Estensione per Google Chrome che crea guide interattive su come fare! Gli utenti possono imparare a Da fare online semplicemente seguendo un punto.

Che siate lavoratori a distanza, studenti o semplicemente nuovi utenti di una piattaforma, Minerva può aiutarvi a imparare e condividere facilmente come fare qualsiasi cosa online, in metà tempo. Il nostro corso vi mostrerà tutti i suggerimenti e i trucchi per creare l'area di lavoro perfetta per voi su ClickUp 😉

Minerva

Come impostare se stessi per l'esito positivo

Il primo passo per raggiungere l'obiettivo è identificare i passaggi esatti da compiere per arrivarci. Per scoprirlo, è necessario Da fare una verifica delle attività.

Una verifica delle attività è semplicemente un registro organizzato di ciò che fate ogni giorno.

Sarete sorpresi di vedere a cosa dedicate il vostro tempo. Una volta che avrete visto tutto quello che fate, sarete in grado di ridurre, delegare e gestire efficacemente il vostro tempo per rispettare la vostra risoluzione.

Il vostro proposito è di leggere un libro alla settimana? Allora forse potreste dedicare 15 minuti in più subito dopo esservi lavati i denti, ma prima della prima riunione.

Senza una verifica delle attività, cercherete spontaneamente di inserire i vostri impegni in un'unica soluzione nuovo obiettivo senza struttura. In questo modo è più facile saltarlo e, alla fine, dimenticarlo. L'obiettivo è trasformare il vostro proposito in un'abitudine facilmente digeribile che si inserisca naturalmente nella vostra routine quotidiana o settimanale.

Minerva

Iniziare l'anno con un piano aiuta ClickUp è la piattaforma perfetta per costruire il vostro piano, monitorare i vostri stati e visualizzare praticamente tutto ciò su cui state lavorando.

Sia che stiate elaborando una risoluzione per la vostra vita personale o professionale, il nostro corso vi mostrerà come creare, delegare e automatizzare tutte le attività necessarie per raggiungere il vostro obiettivo. Potreste scoprire che state spendendo molto tempo in attività che potreste delegare.

Potreste scoprire che non avete messo da parte abbastanza tempo per raggiungere il vostro obiettivo. Potreste scoprire che... dovete iniziare a dormire di più!

Qualunque cosa scopriate, imparerete a pianificare il vostro tempo in modo più efficiente. 🙌

Con i vostri propositi in mente, ora potete iniziare a suddividerli in piccole cose da inserire nel vostro programma.

Introduzione al nostro corso email sulla produttività 2022

La nostra missione è rendere il lavoro il più semplice possibile, in modo che possiate dedicare più tempo alle cose che amate (come guardare Squid Games su Netflix) e speriamo che nel 2022 possiate fare di più.

Il nostro corso gratuito di 3 settimane via email vi mostrerà esattamente come impostare i processi per semplificare il vostro lavoro utilizzando ClickUp e Minerva.

Imparerete a:

Impostare un'area di lavoro di ClickUp personalizzata e adatta alle vostre esigenze

Creare e progettare modelli per abbreviare le vostre attività

Delegare e assegnare attività al vostro team

Migliaia di imprenditori e professionisti in tutto il mondo hanno utilizzato i consigli di Yvonne per dare più senso ai loro obiettivi, e ora noi stiamo per fare lo stesso per voi. Grazie a 7 semplici video, guide interattive con passaggi e modelli predefiniti, le vostre risoluzioni saranno pronte in un batter d'occhio.

Ora, che cosa realizzerete nel 2022? 😉

