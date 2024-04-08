Harvest vs Toggl: 2025 a confronto (funzionalità/funzione, prezzi)

la fase della battaglia dei secoli

una vera e propria resa dei conti

Un confronto tra Harvest e Toggl per trovare il miglior strumento di monitoraggio del tempo! 🕵️‍♀️ ...⏰

Entrambi questi strumenti hanno funzioni di monitoraggio del tempo simili, come ad esempio tabelle orarie , reportistica e stime.

Sono stati lanciati nello stesso periodo e hanno i loro utenti fedeli.

Si tratta di una concorrenza agguerrita. 💪

Buon per loro.

Ma per voi?

Questo significa confusione e un sacco di ricerche.

Non preoccupatevi. Ci pensiamo noi.

In questo articolo, vi forniremo un quadro dettagliato di Confronto tra Harvest e Toggl che copre i loro funzionalità/funzioni chiave e i dettagli sui prezzi. Suggeriamo anche una potente alternativa che potete usare oggi.

Per prima cosa vi illustreremo le funzionalità/funzioni chiave di Harvest e Toggl per spiegarvi cosa offre ciascuno strumento. Sentitevi liberi di passare al confronto .

Cos'è Harvest?

Non fidatevi del nome. Harvest non ha nulla a che fare con l'agricoltura 😛 Harvest è un'app per il monitoraggio del tempo che consente di monitorare il tempo di lavoro e di raccogliere i dati relativi a attività, progetti e team. L'app supporta anche funzionalità/funzione come i timesheet e la fatturazione.

Diamo un'occhiata più da vicino ad alcune delle funzioni di Funzionalità/funzioni chiave di Harvest :

1. Tabella oraria flessibile

L'ideale sarebbe che il team avviasse i timer, si mettesse al lavoro e li fermasse una volta terminato.

Ma cosa succede se si dimenticano di avviare il timer?

Sarebbe controproducente per l'intera idea di utilizzare un software di monitoraggio del tempo, e si perderebbero dati chiave sul tempo.

Per fortuna, Harvest vi permette di compilare la vostra tabella oraria in una sola volta, alla fine della giornata lavorativa.

Inoltre, il team può accedere ai propri timer su telefoni, desktop e browser. In questo modo, è improbabile che si dimentichino di cronometrare il proprio lavoro.

2. Reportistica visiva del progetto

I dati relativi al tempo possono aiutare a ottimizzare il lavoro, a gestire le risorse e a incrementare la produttività del team.

Ma dati sparsi e non organizzati possono solo farvi venire un mal di testa lancinante. 🤕

Con Harvest, potete trasformare le tabelle orarie del vostro team in grafici visivi. Harvest supporta anche grafici visivi in tempo reale per aiutarvi a rispettare i budget del team e i costi interni.

3. Integrazione personalizzata con API

Se state cercando di integrare le vostre app preferite con il software di monitoraggio del tempo, Harvest ha la soluzione giusta.

Potete scegliere di integrare la vostra app solo con un pulsante di Harvest timer o con il widget completo di Harvest timer.

Ma non è tutto.

Le API di Harvest consentono anche di creare integrazioni personalizzate che vanno oltre il monitoraggio del tempo. È possibile integrare un'app con una voce, un rapporto, una fattura, ecc. a qualsiasi app con la sua API.

Abbiamo visto le potenti funzionalità/funzione di Harvet. Vediamo cosa ha da offrire Toggl.

Relative:_ Clockify Vs. Toggl &

{\an8}() blog?p=41017* alternative a Clockify /%href/**_

!

Che cos'è Toggl?

Toggl Track è il secondo concorrente nella nostra classifica dei migliori strumenti per il monitoraggio del tempo. 💪

Toggl Track vi aiuta a misurare il tempo dedicato alle attività e fornisce informazioni sulla collaborazione del team.

Nota: Toggl offre altri due prodotti oltre a Toggl Track, tra cui Toggl Plan (per il project management) e Toggl Hire (per il reclutamento). In questo articolo ci limiteremo a Toggl Track.

Diamo un'occhiata alle funzionalità chiave di Toggl Track:

1. Dashboard per team e progetti

Se siete a capo di un progetto o di un team, avrete molta familiarità con attività come la previsione delle sequenze, il budget, ecc.

Siamo tutti d'accordo che queste attività richiedono molto tempo.

Non preoccupatevi.

Toggl Track può aiutarvi. 😎

Con l'aiuto dei progetti e dei teams dashboard di Toggl, potrete visualizzare dati visivi di facile lettura. Questa funzionalità/funzione vi permette di individuare i problemi nei vostri progetti e di controllare il vostro team in movimento.

2. Timer Promodoro integrato

Se avete cercato su Internet un timer per il Promodoro sistema di gestione del tempo , è probabile che vi siate imbattuti in Tecnica del Pomodoro . Questo metodo suddivide le ore di lavoro in sprint di 25 minuti.

Sia che utilizziate questa tecnica, sia che vogliate sperimentarla, Toggl vi offre una soluzione.

Toggl dispone di un timer per il Pomodoro integrato nella sua estensione per browser e nella sua app desktop.

Tuttavia, la funzionalità/funzione Pomodoro non è disponibile sull'app mobile di Toggl.

Sì, è un peccato. 😐

3. Valutazioni fatturabili

Toggl consente di assegnare tariffe fatturabili per area di lavoro, membro del team, progetto o membro del progetto.

Una funzionalità/funzione come l'assegnazione di tariffe fatturabili vi aiuterà facilmente a fatturare ai client e persino a pagare i freelance che hanno un contratto a ore con voi!

**Non siete sicuri che Toggl sia lo strumento giusto per voi?

Date un'occhiata a questi Opzioni alternative di Toggl .

Che la resa dei conti abbia inizio!

Harvest vs Toggl: Un confronto dettagliato

Dopo aver esaminato le funzionalità/funzioni chiave di Harvest e Toggl, vi renderete conto che hanno molte somiglianze, come il monitoraggio del tempo e la fornitura di report visivi.

Ora vi starete chiedendo: _Non dovrebbe essere una battaglia tra i migliori?

Non preoccupatevi. Presto avrete un vincitore. 🥇

Scopriamo in che modo Harvest e Toggl sono diversi l'uno dall'altro.

1. Monitoraggio del tempo

Poiché sia Harvest che Toggl sono strumenti per il monitoraggio del tempo, è giusto iniziare da qui.

A. Harvest

Con Harvest è possibile:

Utilizzare il timer per monitorare le ore di lavoro

Inserire manualmente tutte le ore di lavoro in una tabella oraria

Inserire in blocco i dati relativi all'orario di lavoro per l'intera settimana

Se siete smemorati, questa funzionalità/funzione può essere una salvezza.

Ma immaginate il lavoro manuale che dovreste fare per compilare un foglio di presenza dopo una lunga giornata di lavoro. 😟

B. Toggl

La differenza principale tra Toggl e Harvest è la capacità di monitoraggio del tempo di Toggl. Toggl è più avanti di Harvest grazie alla sua funzionalità di monitoraggio del tempo. Toggl consente il monitoraggio del tempo manualmente e automaticamente.

Ecco come funziona il tracker automatico di Toggl:

Ogni volta che aprite un software specifico o digitate determinate parole chiave, triggerate il timer automatico. È possibile regolare questi trigger in base al software utilizzato.

Tabellone: Harvest: 0, Attivare/disattivare: 1 👀

2. Reportistica

La creazione di report utili a partire dai dati sul tempo raccolti è l'ovvio passaggio successivo al monitoraggio del tempo.

Sia Harvest che Toggl dispongono di funzionalità/funzione di reportistica, ma vediamo come si differenziano.

A. Harvest

Harvest crea automaticamente un ampio intervallo di reportistica visiva per i progetti e i team.

Attraverso queste reportistiche, è possibile:

Monitorare lo stato di avanzamento del progetto

Tenere traccia della capacità di lavoro del team

Approfondire le modalità di lavoro di un membro del team

È possibile esportare questi report come file Excel, CSV o PDF.

Sembra interessante? Vediamo cosa ci riserva Toggl.

B. Toggl

Toggl offre un riepilogo, un rapporto dettagliato e un rapporto settimanale. È possibile selezionare il livello di dettaglio che si desidera visualizzare e creare semplici report CSV o PDF.

Queste funzionalità/disattivate possono essere limitate, ma Toggl offre altre funzioni come la verifica dei tempi, l'arrotondamento dei tempi e il salvataggio dei rapporti.

Ma non tutto è bello nel paese delle meraviglie di Toggl. Queste funzionalità/funzione sono disponibili solo nel piano a pagamento di Toggl, che presto scoprirete non essere molto economico.

Harvest guadagna punti in questo caso!

Classifica: Harvest: 1, Toggl: 1

3. Compatibilità con la piattaforma

Prima di scegliere un'app per il monitoraggio del tempo, è necessario scoprire su quali piattaforme è disponibile.

A. Harvest

Con un'app per dispositivi mobili e un'app per il web, Harvest consente di monitorare il tempo anche in movimento.

È possibile installare l'app Harvest per dispositivi Mac, Windows, iPhone e Android. Tuttavia, Harvest non offre un'app per il sistema operativo Linux.

Considerando che Linux è uno dei sistemi operativi con il maggior supporto, questo potrebbe causare qualche problema.

Ma aspettate. C'è di peggio. Harvest non ha nemmeno un'app per iPad!

gli utenti dell'iPad sono stati lasciati nella polvere:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image7-2.gif Home dei Simpson che sfreccia su un iPad per ottenere un nuovo look da baffo /$$$img/

B. Toggl

Toggl, invece, offre app per i sistemi operativi Windows, Mac e Linux. Ha anche un'app per dispositivi Android e iOS.

Dal momento che Toggl è un'applicazione completa per quanto riguarda la compatibilità delle piattaforme, è in testa a questa classifica.

Classifica: Harvest: 1, Toggl: 2 👀

4. Stime di durata stimata

Oltre ad aumentare la produttività, i dati del monitoraggio del tempo forniscono informazioni utili per la stima delle tempistiche dei progetti.

Le stime dei tempi aiutano il team a scandire il ritmo del lavoro. Possono anche dare ai vostri client un'idea di come e quando eseguirete un progetto.

A. Harvest

Harvest supporta sia la stima dei tempi che dei costi. È possibile crearli per qualsiasi progetto con il piano gratuito.

Harvest consente anche di allegare file a un preventivo prima di inviarlo a un client.

B. Toggl

Toggl consente di prevedere le durate stimate e di attivare/disattivare gli avvisi, ma bisogna pagare per usarlo.

Proprio così. Anche una funzionalità semplice come la stima dei tempi non è inclusa nel piano Free di Toggl.

Tabellone: Harvest: 2, Toggl: 2 👀

Sembra che sarà un finale da brividi. 😰

5. Prezzi

Siamo onesti. Il prezzo di un prodotto può fare o rompere l'affare.

Scopriamo quale dei due contendenti vince la battaglia dei prezzi.

A. Harvest

Harvest ha due opzioni di prezzo:

Piano Free Una postazione Due progetti

Pro Piano ($12/utente al mese) Postazioni illimitate Progetti illimitati



Con il piano Free è possibile utilizzare Harvest solo per due progetti. Quello a pagamento offre progetti illimitati ma costa ben $$a utente!

B. Toggl

Toggl ha tre opzioni di prezzo:

Piano Free: Fino a cinque utenti Rilevamento del tempo di inattività, timer per il Pomodoro e altro ancora

Piano iniziale ($10/ utente al mese) Tutte le funzionalità/funzione del piano Free Valutazioni fatturabili, arrotondamento del tempo, durata stimata e altro ancora

Piano Premium ($20/utente al mese) Tutte le funzionalità del piano iniziale Promemoria per il monitoraggio del tempo, reportistica programmata, dashboard dei progetti e altro ancora



Il piano Free di Toggl ha funzioni limitate e i piani a pagamento sono a dir poco costosi.

Vi state chiedendo a che punto è il tabellone? 🤔

Purtroppo è un pareggio.

Facciamo un passaggio e confrontiamo un'ultima volta i due strumenti di monitoraggio del tempo.

Harvest e Toggl hanno funzioni simili, ma Harvest ha integrazioni native limitate e non è compatibile con tutte le piattaforme.

Toggl, d'altra parte, non offre un'analisi approfondita del team o del lavoro di squadra reportistica sui progetti . Inoltre, la maggior parte delle sue utili funzionalità, tra cui la stima e l'arrotondamento dei tempi, non sono disponibili nel piano Free.

Infine, per quanto riguarda i prezzi, entrambi gli strumenti sono semplicemente irragionevoli. Sebbene entrambi gli strumenti abbiano un piano gratuito con utilizzi limitati, i loro piani a pagamento sono costosi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image3-2.gif L'uomo che dice Da fare ora /$$$img/

Niente panico! Abbiamo una soluzione alla confusione tra Toggl e Harvest.

Qual è il miglior strumento di monitoraggio del tempo?

La risposta è semplice. È ClickUp !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image4-6-1400x667.png Scaricare ClickUp e accedervi da qualsiasi dispositivo /$$$img/

ClickUp è uno degli strumenti di valutazione più alta strumenti per la produttività e il project management utilizzati dai team produttivi in piccole e grandi aziende.

Ci si chiede come una software di project management può battere gli strumenti di monitoraggio del tempo al loro stesso gioco?

ClickUp non è uno strumento di project management qualsiasi. Ha una qualità migliore gestione del tempo funzionalità/funzione ed è più conveniente sia di Harvest che di Toggl.

Ecco alcune delle sue funzionalità di monitoraggio del tempo:

1. Monitoraggio del tempo da qualsiasi luogo con Monitoraggio del tempo nativo ClickUp si occupa di monitoraggio del tempo in movimento e senza sforzo.

Con l'app Native Time Tracking di ClickUp, potete registrare il vostro tempo di lavoro dal desktop, dal cellulare o dal browser utilizzando l'estensione gratuita per Chrome.

Potete anche dire addio ai problemi di sincronizzazione e ai ritardi. 👋

Il Global timer di ClickUp è qui per aiutarvi!

Con il Global timer, potete avviare e fermare il tempo da qualsiasi dispositivo e persino saltare tra un'attività e l'altra.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image1-3.gif Timer globale in ClickUp /$$$img/

Utilizzo della scorciatoia Global Timer di ClickUp per monitorare il tempo di un'attività dall'Elenco

2. Aggiungere dettagli chiave alle voci di orario

Dimenticate le voci casuali che non hanno alcun senso.

Le funzionalità aggiuntive di ClickUp per la gestione del team possono rendere più efficaci le voci e le reportistiche.

Ecco come:

Note: aggiungere note a qualsiasi voce per rendere più chiari i tempi registrati

aggiungere note a qualsiasi voce per rendere più chiari i tempi registrati Etichette: aggiungere etichette alle voci di orario in tutto il vostro team Area di lavoro per migliorare il monitoraggio del tempo tracciato in modo simile

aggiungere etichette alle voci di orario in tutto il vostro team Area di lavoro per migliorare il monitoraggio del tempo tracciato in modo simile Fatturabile: segna il tempo come ore fatturabili per tenere traccia del tempo per la fatturazione e la reportistica interna

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image8-3.png Fogli di presenza ClickUp /$$$img/

Ottenete una ripartizione dettagliata del tempo monitorato dal vostro team e aggiungete note nei Time Sheets di ClickUp

3. Ottenete una panoramica del vostro team con Dashboard i Dashboard di ClickUp includono

diversi widget che possono fornire un rapporto approfondito sul team o sul progetto.

Con il Widget per il monitoraggio del tempo è possibile:

Vedere il tempo totale monitorato da ciascun membro del team

Filtrare e raggruppare le voci di tempo in base a diverse proprietà

Visualizzare i registri cumulativi del monitoraggio del tempo per ciascun membro del team, per sapere quanto tempo sta dedicando a diverse attività

Visualizzare il tempo monitorato manualmente e automaticamente

Esportare i dati per ottenere ancora più informazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image-2.gif Espandere le voci più dettagliate nei fogli di presenza di ClickUp /$$$img/

Fare clic sul nome di un membro del team per espandere una voce per una ripartizione più dettagliata delle ore nei fogli di presenza di ClickUp

Si tratta di funzionalità/funzioni solide che possono dare filo da torcere a qualsiasi altra app per il monitoraggio del tempo.

Ma le meraviglie di ClickUp non finiscono qui! 😎

ClickUp è molto più di una soluzione per il monitoraggio del tempo

Ecco un elenco di altre utili funzionalità di ClickUp project management da non perdere:

Durata stimata: per ottenere informazioni sul monitoraggio del tempo dei membri del team e confrontarlo con le durate stimate

[ Personalizzazione dei fogli di presenza]( https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview)aggiorna il tuo Google , Outlook , o i calendari Apple automaticamente con attività pianificate in ClickUp

Personalizzazione dei fogli di presenza]( https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview)aggiorna il tuo Google , Outlook , o i calendari Apple automaticamente con attività pianificate in ClickUp Attività secondarie : creare un'attività con sottoattività per suddividere i progetti in elementi d'azione più piccoli

Lista di controllo : crea semplici liste di controllo che possono essere terminate o non terminate. È possibile assegnare questi elementi in ClickUp a uno o più assegnatari Stati personalizzati : aggiungere diverse fasi all'attività per sapere su cosa si sta lavorando

crea semplici liste di controllo che possono essere terminate o non terminate. È possibile assegnare questi elementi in ClickUp a uno o più assegnatari Obiettivi: dividere l'attività del progetto in attività cancellate Obiettivi e traguardi per aiutarvi a monitorare i risultati e mantenere lo stato di avanzamento del progetto

Visualizzazioni: gestite il vostro lavoro nel modo che preferite grazie a diverse visualizzazioni, tra cui Vista Gantt Chart , Vista Elenco, e altro ancora

Automazioni: automatizza le attività di routine a risparmiare tempo e lavoro richiesto. Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze

Il vincitore della classifica del miglior monitoraggio del tempo è ClickUp!

Non c'è dubbio che Harvest e Toggl siano ottimi strumenti per il monitoraggio del tempo.

Ma entrambi hanno limiti significativi e questo non è il tipo di competizione che vogliamo.

Poche integrazioni e una compatibilità limitata con la piattaforma non sono cose con cui si dovrebbe avere a che fare. Soprattutto quando sono accompagnati da un tag molto alto. 💰

ClickUp, invece, non solo compensa questi inconvenienti, ma ha più funzionalità/funzione di questi due strumenti messi insieme!

Gestisce il tempo, project management grafici, dashboard e ogni altra funzionalità/funzione chiave in un'unica piattaforma.

La ciliegina finale sulla torta è che Piano Free Forever di ClickUp è ricco di funzionalità/funzione, oltre a supportare attività e utenti illimitati! Ottenete gratuitamente ClickUp oggi stesso per sperimentare il vincitore della battaglia royale di monitoraggio del tempo di oggi! 👑

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image-1.gif Willy Wonka di Charlie e la Fabbrica di Cioccolato che dice che hai vinto /$$$img/