12 migliori strumenti CRM cloud per una gestione aziendale semplificata

Il team commerciale è sommerso da una marea di lead, i fogli di calcolo si moltiplicano alla velocità della luce e nessuno ricorda quando una query di un cliente non è sfuggita. Suona familiare? È il caos che molte aziende affrontano quando gestiscono le relazioni con i clienti senza gli strumenti giusti. 😵‍💫

È qui che un software CRM basato su cloud entra in gioco come un supereroe per la gestione della pipeline di vendita. Rende accessibili tutti i dati dei clienti, la gestione dei contatti e le informazioni commerciali sempre e ovunque, in ufficio o nella sala d'attesa di un aeroporto.

Questa guida esplorerà il funzionamento del software CRM e i migliori strumenti CRM su cloud per trasformare le strategie commerciali. 🚀 ##

Il giusto CRM può fare la differenza tra la gestione dei clienti e la costruzione di relazioni. Un ottimo CRM organizza i dati, semplifica i flussi di lavoro, aumenta la produttività e garantisce di non perdere mai un'opportunità. Ecco una rapida panoramica dei migliori CRM basati sul web: * *Pipedrive: Il migliore per un CRM commerciale incentrato sulle trattative con una gestione intuitiva della pipeline ✅ *Freshsales: Il migliore per un software CRM basato sull'IA con un'automazione delle vendite senza soluzione di continuità ✅ *Microsoft Dynamics 365: Il migliore per soluzioni CRM ed ERP avanzate basate sull'IA ✅ *Insightly CRM: Soluzioni su misura per la scalabilità aziendale ✅

Ecco a cosa dare la priorità quando si valutano i sistemi CRM basati su cloud: *Accessibilità dei dati in tempo reale: Accedi a informazioni sui clienti, dati di vendita e report da qualsiasi dispositivo, assicurandoti che il tuo team rimanga produttivo ovunque

Automazione dei flussi di lavoro: Semplifica le attività ripetitive come follow-up, inserimento dati e monitoraggio delle trattative, permettendo al tuo team di dedicarsi ad attività di maggior valore *Visualizzazione della pipeline di vendita: Tieni traccia delle trattative in ogni fase del ciclo di vendita con dashboard di facile comprensione per massimizzare le opportunità *Reportistica personalizzabile: Adatta le analisi alle tue esigenze aziendali, aiutandoti a misurare le prestazioni e a prendere decisioni basate sui dati

Ultimate: $52/mese per utente #### Valutazioni e recensioni di Zoho CRM G2: 4.1/5.0 (2.700+ recensioni) *Capterra: 4.3/5.0 (6.800+ recensioni) Parlando del caso d'uso generale di Zoho CRM, un , personalizzare le fasi delle trattative e automatizzare i follow-up. Con informazioni sulle vendite in tempo reale, suggerimenti basati sull'IA e campi personalizzabili, Pipedrive consente ai rappresentanti di vendita di concentrarsi sulle giuste opportunità al momento giusto. Assiste inoltre nella gestione automatizzata dei lead, nel monitoraggio delle e-mail e nell'integrazione con le app più diffuse. #### Le migliori caratteristiche di Pipedrive Visualizza le pipeline di vendita e personalizza le fasi delle trattative con una dashboard in stile Kanban

$52/mese per utente #### Automatizza il lead nurturing e i follow-up con suggerimenti e approfondimenti basati sull'IA Crea campi personalizzati e automatizza i calcoli per funzionalità CRM su misura Accedi a report e metriche di vendita in tempo reale per ottimizzare le prestazioni del team #### Limitazioni di Pipedrive Mancano alcune funzionalità avanzate di automazione rispetto ai CRM più costosi Gli strumenti di reporting, sebbene utili, potrebbero richiedere ulteriori personalizzazioni per analisi approfondite #### *Prezzi di Pipedrive

Essential: $14/mese per utente *Advanced: $29/mese per utente *Professional: $59/mese per utente *Power: $69/mese per utente *Enterprise: $99/mese per utente #### Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,2/5,0 (più di 1.700 recensioni) *Capterra: 4,5/5,0 (più di 2.900 recensioni) One le vendite aumentano del 29% /%href/ dopo l'implementazione di un provider CRM. ### 6. Freshsales (Il migliore per il software CRM basato su IA con automazione delle vendite senza soluzione di continuità) via Zendesk Sell è progettato per aiutare i team di vendita ad aumentare la produttività, gestire efficacemente le pipeline e fornire una migliore esperienza al cliente. La sua piattaforma unificata consente ai team di visualizzare l'intero percorso del cliente, combinando informazioni commerciali e di servizio. Funzionalità come l'impostazione automatica delle attività, il monitoraggio delle email e le pipeline personalizzabili rendono più facile l'organizzazione dei lead e la chiusura delle trattative. Grazie ad analisi e previsioni avanzate, i team possono prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare le prestazioni. #### Le migliori funzionalità di Zendesk Sell

Personalizzazione e monitoraggio delle pipeline di vendita per una migliore visibilità su offerte e lead Automazione di attività di routine come follow-up, assegnazione di offerte e pianificazione delle attività Informazioni in tempo reale con strumenti avanzati di reporting, analisi e previsione Gestione dei dati con campi personalizzati, tag e filtri per adattare il software CRM alle esigenze aziendali #### *Limitazioni di Zendesk Sell

Bug nelle funzionalità/funzioni chiave, come la ricerca che non interroga i campi personalizzati e la funzione di unione non funzionante per lead, contatti e offerte Problemi di autorizzazione in cui gli utenti con restrizioni possono modificare le attività di altri, causando confusione #### *Prezzi di Zendesk Sell Team: $19/mese per utente *Growth: $55/mese per utente *Professional: $115/mese per utente

Enterprise: $169/mese per utente #### Valutazioni e recensioni di Zendesk Sell G2: 4,2/5,0 (oltre 400 recensioni) *Capterra: 4,3/5,0 (oltre 100 recensioni) 🧠 Curiosità: Sebbene ci sia molto dibattito su chi abbia inventato il software CRM, , che ha dato vita ad ACT (Automated Contact Tracking), sono spesso i primi a riceverne il merito! ### 11. SugarCRM (Il migliore per un CRM personalizzabile con automazione avanzata) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss12-3-1400x705.png SugarCRM /%img/

$169/mese per utente ####

via Apptivo CRM offre una soluzione conveniente e altamente personalizzabile, che lo rende perfetto per aziende di tutte le dimensioni. Supporta l'automazione avanzata delle vendite, il marketing e la gestione delle relazioni con i clienti con strumenti di gestione dei lead, sequenziamento delle email e automazione del flusso di lavoro. La scalabilità della piattaforma, dai piccoli team di vendita alle organizzazioni a livello aziendale, è rafforzata da funzionalità come gli strumenti CPQ (Configure, Price, and Quote), la gestione multi-pipeline e il branding personalizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apptivo CRM Gestire e monitorare più pipeline commerciali contemporaneamente per concludere gli affari più velocemente Semplificare la comunicazione ed eliminare le attività ripetitive con flussi di lavoro automatizzati Utilizzare modelli di email, sequenze e sincronizzazione bidirezionale delle email per tenere traccia delle aperture, dei clic e dei follow-up Generare preventivi accurati e gestire i prezzi in modo efficiente con gli strumenti CPQ #### Limitazioni di Apptivo CRM * Funzionalità di reportistica avanzata limitate nei piani di livello inferiore

Alcuni utenti segnalano occasionali ritardi nell'app mobile #### Prezzi di Apptivo CRM Lite: $20/mese per utente *Premium: $30/mese per utente *Ultimate: $50/mese per utente *Enterprise: Prezzi personalizzati #### Valutazioni e recensioni di Apptivo CRM

G2: 4,7/5,0 (più di 2.000 recensioni) *Capterra: 4,7/5,0 (più di 2.000 recensioni)

Le sue capacità di integrazione e gli strumenti di automazione ti consentono di gestire le relazioni e allo stesso tempo di ottenere informazioni utili per la crescita. Non aspettare: /href/ https://clickup.com/signup Registrati oggi stesso a ClickUp /%href/ e trasforma il modo in cui gestisci le relazioni commerciali e con i clienti!