8 innovazioni tecnologiche che cambiano la vita per le quali potete ringraziare le donne

Se si lancia un microchip in una folla casuale, sicuramente qualcuno avrà sentito parlare di personaggi come Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell o Mark Zuckerberg.

Se si lancia un intero computer desktop del 1994 tra la folla, sarebbe un miracolo se colpisse qualcuno che ha sentito parlare di Grace Hopper, Marie Van Brittan Brown o Radia Perlman, per non parlare del contributo che hanno dato al mondo.

"Ma, Mandy", direte voi, "stai paragonando queste donne agli uomini che hanno contribuito a inventare la lampadina elettrica, Microsoft, il primo telefono e Facebook... Forse queste donne non sono così famose perché non hanno inventato nulla di così rivoluzionario"

A questo rispondo: non sapete davvero quanto il sessismo abbia influenzato la storia del mondo, soprattutto quella dell'innovazione tecnologica"

Ma questo è un altro blog. Per questo, concentriamoci sulle brillanti menti femminili che stanno dietro ad alcune delle più onnipresenti tecnologie moderne e scopriamo come è stata spianata la strada per le donne nella tecnologia di oggi!

Bye, Bye, Boy's Club

Guardando indietro alla storia delle donne nel settore tecnologico, possiamo notare alcuni picchi e valli piuttosto sconcertanti. Date un'occhiata a questa Sequenza che nota lo stato delle donne innovatrici a partire dal XVIII secolo:

🧮 1700s: La matematica e astronoma francese Nicole-Reine Lepautre prevede con precisione il ritorno della Cometa di Halley calcolando i tempi di un'eclissi solare... a mano.

💡 1800: Ada Lovelace diventa la prima programmatrice di computer.

📻 Primi anni del 1900: La tesi di Grete Hermann The Question of Finitely Many Steps in Polynomial Ideal Theory è stata la chiave per stabilire gli algoritmi che hanno gettato le basi per la moderna algebra dei computer.

📺 Metà del 1900: il 75% dei 10.000 membri del team di decifratori della Seconda Guerra Mondiale erano donne. Abbiamo anche visto innumerevoli donne innovare nei campi delle STEM, della programmazione informatica, dell'ingegneria e della matematica.

Alla fine di questo articolo parleremo di come le cose abbiano preso una piega... inaspettata per la maggior parte delle donne nel mondo della tecnologia a partire dagli anni '70; ma prima, presentiamo le regine geniali che hanno prosperato nell'era dell'innovazione femminile e che ci ispirano ancora oggi.

1: Wi-Fi, Bluetooth e GPS moderni

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/db5607b2-d5e8-4ab8-98fa-953bf67791d3/https\\_\_blogs-images.forbes.com\_shivaunefield\_files\_2018\_02\_Hedy\_Alfred-Eisenstaedt-smaller-1200x1374.jpg Hedy Lamarr /$$$img/

Credito fotografico: Forbes.com So cosa state pensando: _Santa $$$a, sembra una ragazza glamour di Hollywood, non una maven della tecnologia!

Ebbene, questa donna di talento è stata entrambe le cose! Hedy Lamarr è meglio conosciuta per il suo lavoro sul grande schermo, ma dietro le quinte era un'inventrice motivata dal patriottismo.

Mentre la Seconda Guerra Mondiale iniziava a raggiungere un livello terrificante, Free, un'immigrata austriaca, passò quasi tutto il suo tempo libero a pensare a come aiutare le truppe americane con qualcosa di molto più incisivo che non sculettare sulla fase di uno spettacolo dell'USO.

Da sempre appassionata di tecnologia, Hedy ha scoperto che l'esercito utilizzava siluri radiocomandati che potevano essere facilmente bloccati o mandati fuori rotta. Pensò di creare un segnale a frequenza variabile che non potesse essere disturbato, proteggendo così le armi dalle manomissioni nemiche. Portò i suoi piani al suo amico, il pianista George Antheil, e insieme crearono e brevettarono una prima versione della comunicazione a spettro diffuso con salto di frequenza, ovvero la tecnologia di trasmissione wireless.

Le tecniche a spettro diffuso sono incorporate nella tecnologia Bluetooth e GPS e sono simili ai metodi utilizzati nelle versioni legacy del Wi-Fi.

2. Esplorazione degli spazi

Credito fotografico: Il Guardiano Se avete visto il film del 2016 Cifre nascoste saprete che Taraji P. Henson ha interpretato la nostra ragazza Katherine Johnson, il computer umano in carne e ossa che è diventato il matematico più fidato - uomo o donna - della NASA.

Nel 1953 Katherine iniziò a lavorare presso la NASA NACA Unità di calcolo dell'area ovest. Poiché all'epoca l'organizzazione era caratterizzata dalla segregazione razziale, le colleghe di Katherine erano tutte brillanti donne afroamericane come lei, che completavano manualmente calcoli matematici intensivi per gli ingegneri del programma.

Katherine eccelleva soprattutto nei calcoli di volo traiettorie in pratica, usava una matematica complessa per garantire che gli astronauti arrivassero nello spazio in modo sicuro e tornassero indietro. Il suo primo esito positivo fu il primo volo spaziale americano del 1961. Nel 1962, quando la NACA era diventata la NASA e i computer avevano iniziato a calcolare le traiettorie, l'astronauta John Glenn chiese a Johnson di verificare personalmente che il nuovo computer elettronico avesse aveva pianificato il suo volo correttamente. Il lavoro di Katherine è stato fondamentale anche per salvare la quasi disastrosa Apollo 13 missione.

In poche parole, senza Katherine Johnson, l'esplorazione dello spazio come esiste oggi sarebbe molto probabilmente molto meno avanzata e molto più pericolosa. Il miliardari sono per sempre in debito con lei.

3. Programmazione informatica

Credito fotografico: Vassar Prima di tutto, bisogna sapere che questa donna non era solo un genio della tecnologia, ma anche un ammiraglio della marina. Grace Murray Hopper ha fatto una metrica tonnellata di calcoli di inestimabile valore per gli sforzi bellici della Seconda Guerra Mondiale, ma la sua più grande impresa professionale è considerata l'invenzione della programmazione elettronica dei computer così come la conosciamo.

Immaginate di trovarvi in una grande sala di lavoro di Harvard, composta per il 10% da spazio e per il 90% da computer. State guardando il leggendario Marchio I che era un precursore di computer da cinque tonnellate per il quale Grace scrisse il primo manuale di programmazione.

Fatto divertente #1: Ha coniato i termini "bug" e "debugging" quando ha dovuto letteralmente rimuovere le tarme dalle viscere di Mark.

L'Ammiraglio Hopper era anche il programmatore capo di UNIVAC , il primo computer digitale interamente elettronico. Questo la portò a co-sviluppare il COBOL, un linguaggio per computer (come Javascript o Python) che Bill Gates implementò con Microsoft nel 1978.

Fatto divertente #2: Ha coniato la frase: "È più facile chiedere perdono che chiedere l'autorizzazione"_ Non abbiamo altra scelta se non quella di stanare.

4. Sistemi moderni di sicurezza per la casa e TVCC

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/d09c0352-6253-48d7-b61e-fbe76523340a/1_pfuUeJ\_J8Tzq\_LByH8OKiA.png Marie Van Brittan Brown /%img/

Credito fotografico: Sequenza Passeggiando in un qualsiasi quartiere suburbano della classe media, quasi tutte le case hanno un cartello sul prato davanti che avverte i reprobi locali che la casa è protetta da un sistema di sicurezza.

Riavvolgiamo il nastro fino al Queens, New York, negli anni Sessanta. Una casalinga di nome Marie Van Brittan Brown ha aspettato e aspetta che la polizia risponda alla sua chiamata, un'occorrenza frustrante e comune nei quartieri a maggioranza nera della sua zona. Ha pensato che doveva esserci un modo migliore per sentirsi più sicura a casa e contattare le autorità senza dover mettere in conto i loro potenziali pregiudizi. E così è nato il nacque il primo sistema di sicurezza per la casa .

Marie elaborò i piani per un prototipo di sistema video e audio che contattava la polizia o i soccorritori di emergenza con il solo tocco di un pulsante, senza bisogno di chiamare. Con l'aiuto del marito, Marie ottenne il brevetto del sistema nel 1969.

L'invenzione della signora Van Brittan Brown fu la prima del suo genere per i consumatori e divenne l'unica base per il monitoraggio video, le serrature delle porte controllate a distanza, i trigger degli allarmi a pulsante, la messaggistica istantanea con i provider di sicurezza e la polizia, nonché la comunicazione vocale bidirezionale.

5. Algoritmi informatici

Credito fotografico: Guarda lontano Se siete appassionati di poesia, forse avrete sentito parlare di Lord Byron. È una specie di cattivo ragazzo del Romanticismo britannico, ma nemmeno lui poteva immaginare che il suo unico figlio "legittimo" avrebbe finito per lasciare una legacy in grado di rivaleggiare con la sua.

Stiamo parlando di Ada Lovelace, nata nel 1815. Ada crebbe affascinata dalla matematica, dalle macchine e dal trasformare idee fantasiose in invenzioni pratiche. Suo padre la chiamava addirittura "la Principessa dei Parallelogrammi ." Ecco la vecchia arguzia di Byron.

Saltiamo al 1833, a una festa. Un inventore di nome Charles Babbage stava mostrando quello che oggi conosciamo come il primo computer di uso generale. Egli spiegava come fosse eccellente nei calcoli, ma i partecipanti alla festa erano completamente confusi sul suo reale funzionamento. Tranne Ada.

Per farla breve, Ada lavorò con Babbage per "tradurre" il funzionamento della macchina, paragonandola alla Loom. Così come la macchina per tessere la seta poteva creare automaticamente immagini utilizzando una catena di schede perforate, il motore di Babbage tesseva modelli algebrici. Spiegò anche come poteva eseguire alcuni calcoli da lei stessa scritti, rendendolo quello che molti considerano il primo motore di Babbage programmatore di computer e inventore dell'"algoritmo"

6. Telecomunicazioni moderne

Credito fotografico: MIT Shirley Ann Jackson è stata la prima donna afroamericana a ricevere un dottorato negli Stati Uniti, ma questo è solo l'inizio.

L'anno era il 1973 e lei aveva appena conseguito il dottorato in fisica nucleare. Lei descritto di avere interesse per "le proprietà elettroniche, ottiche, magnetiche e di trasporto di nuovi sistemi di semiconduttori" Non posso dire nulla, ma sto divagando.

Più avanti nella sua carriera, la Jackson ha condotto un numero di esperimenti di fisica teorica con esito positivo che hanno prodotto ricerche scientifiche rivoluzionarie sulle onde di densità di carica. Questa ricerca, che ha contribuito a sviluppare, ha portato direttamente all'invenzione dell'apparecchio per la misurazione dell'intensità di carica fax, telefono a toni, celle a fibre ottiche, celle solari e la tecnologia alla base dell'ID e dell'avviso di chiamata.

Da introverso che non alzerebbe mai la cornetta se non esistesse l'ID chiamante, non sarei nulla senza Shirley Ann Jackson.

7. Codice per principianti

Credito fotografico: Mondo Prog Quando si pensa a un programmatore di computer, probabilmente non si immagina una piccola suora cattolica. Suor Mary Kenneth Keller aveva effettivamente preso i voti per sposare Gesù nel 1940, ma non c'era alcuna clausola che le impedisse di diventare il prima donna a ricevere un dottorato di ricerca in Scienze Informatiche .

La sorella Keller ha continuato a lavorare nel centro di informatica di Dartmouth, allora riservato agli uomini, per seguire il suo amore per la tecnologia. All'università ha contribuito a creare La programmazione BASIC , una tecnica di codice che enfatizza i simboli, molto utile per i principianti.

Sebbene Microsoft utilizzasse la programmazione BASIC nei propri personal computer già dagli anni '70, nel 1991 l'azienda ha ampliato l'innovazione di Sister Mary rilasciando il programma Visual Basic , un linguaggio software utilizzato ancora oggi.

8. Internet

Credito fotografico: L'Atlantico Sì, il maledetto Internet

Ok, è vero che nessuna persona ha inventato internet . Consideratelo più come un progetto di gruppo lungo decenni, costruito pezzo per pezzo, ma come ogni progetto di gruppo, alcune persone finiscono per contribuire molto più di altre.

Ecco Radia Perlman, un programmatore e ingegnere americano che ha contribuito al "progetto di gruppo" con un protocollo chiamato spanning tree (STP)

Lettore, non mi aspetto che tu sappia cosa sia un STP. Dopo aver fatto ricerche su queste donne brillanti, non credo di sapere nemmeno più cosa sia un albero. Lascerò che sia l'utente di Reddit MenosDaBear a spiegarlo sinteticamente :

"Esiste più di un modo per raggiungere qualcosa sulla rete. Lo Spanning Tree sceglie il modo migliore e blocca gli altri modi per evitare che le cose girino in tondo. Quando il percorso migliore si interrompe, si apre uno degli altri percorsi fondamentali per il funzionamento dei ponti di rete, che sono alla base di Internet"

Il lavoro di Radia ha naturalmente avuto una enorme impatto sul modo in cui le reti si auto-organizzano e spostano i dati. Ha anche migliorato l'Ethernet basato sullo spanning tree progettando TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), un sistema che consente a Ethernet di fare un uso ottimale della larghezza di banda, ovvero un WiFi migliore.

**Per molte comodità moderne dobbiamo ringraziare le donne nel settore tecnologico. Ma non è abbastanza

Quando le donne chiedono di poter occupare più spazio nel mondo della tecnologia, non intendiamo lo spazio che rappresenta l'abisso tra la rappresentanza maschile e femminile, i salari o le opportunità.

Verso gli anni '70, il panorama ha iniziato a cambiare, quando sia il governo che l'industria hanno capito il pieno potenziale di mettere tutta la potenza nei computer. Le donne sono state gradualmente escluse e gli uomini le hanno sostituite con titoli di lavoro migliori, retribuzioni migliori e un trattamento migliore.

Non è che le donne abbiano smesso di essere brillanti tecnologhe, è che gli uomini al potere hanno iniziato a tornare alle vecchie zone di comfort. In mezzo al cambiamento dei computer, che da strumenti supplementari sono diventati la di intere corporazioni la maggior parte dei dirigenti aziendali si fidava (leggi: assumeva) persone che avevano il loro stesso aspetto, parlavano e agivano come loro. E così è iniziato il "fenomeno" pioli rotti" problema che è il responsabile del fatto che oggi le donne hanno più difficoltà a mettere piede nella porta che a salire nella scala gerarchica.

Non c'è da stupirsi che gli anni '80 siano stati l'epoca delle donne che si presentavano in ufficio con spalline giganti, tacchi alti e capelli raccolti per aggiungere qualche centimetro in più alla loro altezza: occupare spazio è diventata un'arte.

Ma rimango ottimista sul fatto che il mondo della tecnologia si evolverà a favore delle donne. Ogni giorno che mi collego al lavoro, mi sento umiliata nel vedere donne incredibili in ogni reparto e a ogni livello di ClickUp. L'inclusività intersezionale non è solo un "nice-to-have" nelle aziende che si dedicano veramente all'innovazione: è un commit continuo.

Mentre ClickUp continua a crescere come piattaforma, siamo sempre alla ricerca di persone che incarnino la grinta, la visione, l'etica del lavoro e l'audacia delle donne di cui avete appena letto. Clicca qui per sfogliare le attuali offerte di lavoro e vedere se voi (o qualcuno che conoscete) potreste fare al caso vostro.