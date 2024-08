Notion Vs Evernote – Quale strumento per prendere appunti è migliore nel 2024?

{\an8}Notion vs Evernote, cosa scegli?

Che si tratti di annotare note di una riunione le note, i promemoria o la ricetta veloce del ramen che vi ha dato il vostro collega, 🗒️ fanno parte della vostra vita quotidiana.

E prendere note è facile!

Quello che _non_lo è è scoprire un'app eccellente per prendere appunti che faccia al caso vostro. 😒

non c'è da preoccuparsi. Ci siamo noi

Vi aiuteremo a scegliere l'app giusta per prendere appunti, confrontando Notion con Evernote e segnalando un'ottima alternativa a entrambe.

La differenza principale tra Notion ed Evernote è che Evernote è uno strumento per prendere appunti che permette agli utenti di tenere organizzati i propri file in un unico strumento, mentre Notion è un'app all-in-one che permette di prendere appunti in un unico strumento software per il project management che vi aiuta a tenere le note e il lavoro in un unico spazio.

In questo articolo analizzeremo tutti i dettagli che differenziano Notion da Evernote.

Che cos'è Notion?

Via NotionNotion è un'app per prendere appunti con un'interfaccia utente piuttosto semplice. Oltre a prendere note digitali come una normale app per appunti, può anche Da fare un po' di project management e di attività.

Funzionalità/funzione chiave di Notion

Modelli

Blocchi di codice

Bacheca

Collaborazione in tempo reale

Prezzi di Notion

Piano personale (gratis) : sincronizzazione dei dispositivi, condivisione di un massimo di cinque ospiti e pagine illimitate

: sincronizzazione dei dispositivi, condivisione di un massimo di cinque ospiti e pagine illimitate Personale pro ($4/mese) : ospiti illimitati e upload di file illimitati, e cronologia delle versioni

: ospiti illimitati e upload di file illimitati, e cronologia delle versioni Teams ($8/utente al mese): membri del team illimitati, autorizzazioni avanzate e area di lavoro collaborativa

Che cos'è Evernote?

Via Evernote L'app Evernote esiste da sempre e ha costantemente dato filo da torcere alle nuove app per le note, come Apple Notes e Google Keep.

Non solo Evernote è una delle applicazioni migliori app per prendere note ma ora si sta avventurando anche nel mondo della gestione delle attività.

L'utente tipico di Evernote utilizza lo strumento per vari motivi, che vanno dalla creazione di una nota giornaliera, a un promemoria o persino al bullet journaling.

Funzionalità/funzione chiave di Evernote

Ritaglio del web

Ricerca di testo in PDF e documenti

Scansione di documenti

Note audio

Prezzi di Evernote

Basic (gratis) : ricca formattazione, web clipper e sincronizzazione fino a due dispositivi

: ricca formattazione, web clipper e sincronizzazione fino a due dispositivi Premium ($7,99/mese): Annotazioni in PDF, note offline ecreare modelli personalizzati per Evernote *Business ($14,99/utente al mese): cronologia delle attività del team, collaborazione in spazi condivisi e gestione del team

Evernote Vs Notion Funzionalità/funzione a confronto

Capacità IA

Notion

Le funzionalità IA di Notion sono progettate per migliorare la produttività e l'organizzazione degli utenti. Una delle funzionalità/funzione più importanti è rappresentata dagli algoritmi di apprendimento automatico in grado di estrarre e taggare informazioni da immagini e documenti.

Quando un utente carica un'immagine o un documento, l'IA di Notion è in grado di identificare automaticamente informazioni importanti come date, nomi e posizioni e di organizzare i dati in una tabella. In questo modo è facile gestire e monitorare informazioni complesse.

Evernote

L'IA di Evernote per la pulizia delle note è una funzionalità/funzione che utilizza l'apprendimento automatico per analizzare e categorizzare le note in modo da renderle più organizzate e facili da trovare.

La funzionalità IA Note Cleanup di Evernote aiuterà gli utenti a mantenere le note organizzate e a rimanere in cima alle attività.

Spazio di archiviazione

Notion

Notion eccelle in questo campo.

Nessuno dei loro piani ha un limite di spazio di archiviazione, tranne la versione di prova del piano team.

Da fare, invece, un limite per il caricamento dei file.

Evernote

Evernote, invece, ha un limite di spazio di archiviazione di 60 MB di upload al mese per il piano base.

Per avere più spazio di archiviazione, dovrete sborsare un sacco di soldi.

Dimensione dei file

Notion

Notion ha un limite di dimensione dei file di 5 MB sul piano gratuito. È molto poco rispetto ad altre opzioni presenti sul mercato.

Tuttavia, se avete bisogno di più, dovete passare al piano a pagamento o eliminare elementi per fare spazio. Una delle due opzioni richiede denaro e l'altra fa perdere tempo.

Evernote

Evernote è un po' più generoso in questo caso. L'app consente di inserire gratuitamente note con una dimensione massima di 25 MB.

Ma è sufficiente per voi?

Se le vostre note contengono solo testo normale, certo.

ma se includete immagini e altri contenuti multimediali?

Sarà un'impresa ardua!

Integrazioni

La differenza principale tra Notion ed Evernote è la capacità di integrazione. Evernote si integra con la maggior parte degli strumenti più comuni, come Gmail, mentre Notion manca della maggior parte delle integrazioni essenziali.

Notion

L'integrazione è purtroppo la principale debolezza di Notion.

Dovrete affidarvi a Zapier o Automazioni per le vostre integrazioni, perché manca di integrazioni dirette con la maggior parte degli altri strumenti come Gmail, Microsoft Outlook e Zoom.

Questo può essere fastidioso perché ci sono molte alternative migliori che non hanno bisogno di aiuto per integrarsi con le app preferite.

Evernote

Evernote è un passo avanti quando si tratta di integrazioni.

È possibile integrare comodamente alcuni degli strumenti più popolari con Evernote, come:

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Funzione di ricerca

Notion

In Notion è possibile cercare le note utilizzando la funzione quick find. Da fare, è necessario digitare le parole chiave che si stanno cercando.

Successivamente, è possibile ordinare la ricerca secondo le proprie preferenze.

Alcune delle opzioni di ordinamento includono:

Creato: prima le notizie

Creato: prima il più vecchio

Migliori corrispondenze

Evernote

Evernote è un po' più avanzato per quanto riguarda la funzione di ricerca. Ci sono molti modi per trovare rapidamente le cose su questa app per la produttività:

Usare la ricerca descrittiva e digitare qualcosa come "note con immagini" o "note con budget"

Cercare in un quaderno specifico digitando notebook:*inserire il nome del quaderno*

Creare una ricerca salvata per trovare rapidamente le cose, invece di usare sempre la barra di ricerca

Evernote Vs Notion: Quale è meglio?

Sia Notion che Evernote sono ottime opzioni per la gestione di note, attività e progetti. Tuttavia, ognuna di esse è dotata di una serie di funzionalità/funzione uniche che rispondono alle diverse esigenze degli utenti.

Notion è un'ottima opzione per chi preferisce un'area di lavoro personalizzabile con la possibilità di organizzare e gestire diversi tipi di dati in un unico posto. Questo lo rende ideale per il project management, la presa di note e persino il journaling personale. Inoltre, la funzionalità/funzione di Notion rende facile iniziare a creare rapidamente diversi tipi di pagine.

D'altra parte, Evernote è un'ottima opzione per chi dà priorità alla semplicità e alla facilità d'uso. L'obiettivo principale di Evernote è la creazione e l'organizzazione di note e attività. Dispone di una potente funzionalità di ricerca che consente agli utenti di trovare facilmente le note in base a parole chiave o tag. Questo lo rende ideale per la ricerca e il monitoraggio delle idee.

In definitiva, la scelta tra Notion ed Evernote dipende dalle preferenze personali e dal tipo di lavoro che si fa.

Se avete valore per il personalizzato e la flessibilità, Notion potrebbe essere l'opzione migliore per voi. Se invece preferite la semplicità e la facilità d'uso, Evernote potrebbe essere la scelta migliore. Entrambe le opzioni sono ottime e vale la pena provarle per capire quale funziona meglio per voi.

Notion vs Evernote su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per vedere come si posizionano le persone su Evernote e Notion. Quando si cerca Notion vs Evernote su Reddit molti utenti concordano sul fatto che Notion ha una selezione di funzionalità più ampia e più utile:

"Notion fa tutto quello che vorrei facesse Evernote con la sua organizzazione e il layout delle note. È anche molto più efficace nella collaborazione. La mia azienda lo usa per l'intero piano strategico del team principale"

Altro Utenti di Reddit notano che Evernote è l'opzione migliore se si cerca un archivio digitale:

"Evernote è ancora lo schedario digitale migliore per l'archivio universale e che ha un posto in un flusso di lavoro personale"

Avete bisogno di un'alternativa a Notion Vs Evernote? Riunite ClickUp

La migliore app è quella che si adatta in modo efficiente alle vostre esigenze o a quelle della vostra organizzazione.

E questa app è ClickUp.

ClickUp è uno dei dispositivi di valutazione più alta del mondo strumento di project management.

È uno strumento di project management molto più conveniente di Evernote e con migliori funzionalità/funzione di Notion.

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzione chiave che sicuramente vi colpiranno:

1. ClickUp Blocco note

È possibile creare tutte le note che si desiderano utilizzando Il blocco note di ClickUp .

Non ci sono limiti alle vostre idee. Modifica di testi ricchi di ClickUp consente di aggiungere intestazioni, font in corsivo, elenchi numerici, frammenti di codice e altro ancora.

Ma ecco la più bella delle funzionalità/funzione del nostro blocco note:

È possibile convertire tutte le note in attività da svolgere .

Tutto quello che dovete fare è:

Fare clic su + all'interno di una nota o sulle opzioni della nota

Scegliere un Elenco per apportare le modifiche

Convertire le note in attività di ClickUp

Ed ecco fatto. La nota è ora un'attività su cui voi e il vostro team potete lavorare!

2. ClickUp Documenti

A volte le note non bastano.

È allora che ci si può rivolgere a I documenti di ClickUp .

È il luogo in cui si va a creare un file base di conoscenza o sezione wiki. Condividetelo con chiunque vogliate, sia in privato che pubblicamente, utilizzando un link di condivisione.

È inoltre possibile proteggere i documenti da modifiche indesiderate semplicemente attivando l'opzione Proteggi questa pagina e aggiungere un contesto per il pubblico.

I documenti possono anche essere indicizzati da Google e da altri motori di ricerca.

In Documenti è possibile aggiungere tutte le pagine che si desidera.

È anche possibile creare pagine all'interno di una pagina esistente (pagina principale) "annidandole".

Per facilitare il lavoro, ClickUp consente di creare anche modelli di documenti. In questo modo, è possibile risparmiare tempo invece di rifare gli stessi documenti più volte.

Inoltre, grazie a queste funzionalità/funzione, potrete garantire al vostro documento un aspetto e uno stile perfetti:

Stile del documento: scegliete lo stile che meglio rappresenta il vostro documento e il vostro lavoro: stile basato sulla conoscenza, stile classico o stile blog

scegliete lo stile che meglio rappresenta il vostro documento e il vostro lavoro: stile basato sulla conoscenza, stile classico o stile blog Immagine di copertina: aggiungete un'immagine di copertina dalla galleria, dal vostro desktop, da un collegato o dalla libreria Unsplash

aggiungete un'immagine di copertina dalla galleria, dal vostro desktop, da un collegato o dalla libreria Unsplash Sottotitolo: aggiungete un sottotitolo per includere il contesto e fare maggiore chiarezza per il vostro pubblico

Non cercate nemmeno le app per le annotazioni, perché ClickUp ha l'annotazione in PDF anche!

3. ClickUp AI L'assistente di scrittura ClickUp AI è un'assistente di scrittura

Strumento di IA utilizzato da numerosi dipartimenti di vari settori per creare contenuti convincenti che facciano progredire le aziende. La piattaforma sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per aiutare a semplificare e migliorare il processo di scrittura, facilitando la collaborazione tra i team e la produzione di contenuti di alta qualità in grado di raggiungere il proprio traguardo.

Con l'assistente di scrittura di ClickUp, gli utenti possono:

Riepilogare/riassumere le note in pochi secondi

Generare elementi di azione

Formattare le note

4. ClickUp mappe mentali Lasciate che il vostro lato creativo risplenda perché ClickUp ha un posto per le vostre idee con

Mappe mentali .

Creare e organizzare progetti , attività e concetti proprio qui, utilizzando la modalità Attività. Oppure utilizzate la modalità Vuoto per fare brainstorming senza alcuna connessione con le attività.

Creare una mappa mentale in modalità vuota

ClickUp: La risposta al dibattito su Evenote e Notion

Non c'è dubbio che Notion ed Evernote siano tra le app più note per prendere appunti.

Ma hanno dei limiti.

Che si tratti di prezzi o di spazi di archiviazione limitati, è una scelta difficile da fare.

Ciò di cui avete bisogno è uno strumento che offra tutto ciò che Evernote e Notion possono offrire e di più.

fortunatamente, è proprio qui che entra in gioco ClickUp

È l'ultimo strumento di produttività che può essere il vostro project management, il prendiappunti, il tracker delle attività, il gestore di documenti, lo strumento di promemoria e molto altro ancora.

vi sembra un pacchetto completo?

Allora ottieni ClickUp gratis oggi stesso e rendete la presa di note facile, divertente e significativa.

Articoli correlati:_