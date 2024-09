Yammer (Viva Engage) vs. Microsoft Teams: Qual è la differenza?

Sia che si gestisca un piccolo team di progetto o che si lavori con più team in una grande organizzazione, la comunicazione del team gli strumenti che scegliete possono fare o distruggere la vostra produttività.

Ma non tutti gli strumenti offrono le stesse funzionalità/funzioni o gli stessi vantaggi e, con così tante opzioni, Da fare per decidere quale sia quello giusto? Due delle scelte più popolari tra gli strumenti di comunicazione sono Yammer (ora Viva Engage) e Teams di Microsoft.

Yammer si concentra sulla creazione di forti comunità interne e sulla garanzia di un'ampia comunicazione all'interno dell'organizzazione, aiutando i nuovi dipendenti a connettersi e a condividere le idee. Microsoft Teams, invece, si concentra sulla collaborazione in tempo reale, offrendo potenti strumenti per le riunioni dei team, la chat e la condivisione di file.

In questo articolo esamineremo le funzionalità/funzione chiave, i prezzi e i vantaggi unici di Yammer e Microsoft Teams per aiutarvi a scegliere.

Cos'è Yammer (Viva Engage)?

via Microsoft Yammer, recentemente ribattezzato Viva Engage, è lo strumento di social networking ideale per unire l'intera organizzazione. La sua integrazione con Microsoft 365, la possibilità di modificare i documenti direttamente all'interno della piattaforma e le opzioni flessibili per i gruppi lo rendono uno strumento versatile strumento di comunicazione sul posto di lavoro .

Immaginate una piattaforma in cui i dipendenti di diversi reparti possano facilmente partecipare a conversazioni, condividere idee e collaborare a progetti. Questo è Yammer, che mette in connessione tutti i dipendenti della vostra azienda, indipendentemente da dove si trovino.

Funzionalità/funzione di Yammer

Yammer (Viva Engage) ha funzionalità/funzione che migliorano la comunicazione e costruiscono una forte cultura aziendale. Esploriamo gli aspetti che lo rendono uno strumento di spicco:

1. Social network per le aziende

Yammer trasforma l'intera organizzazione in una fiorente comunità. È come avere un social network solo per il vostro posto di lavoro, dove tutti possono connettersi e comunicare senza sforzo. Questa funzionalità/funzione è perfetta per abbattere i silos e assicurarsi che tutti siano al corrente.

Ad esempio, un team di marketing di New York può facilmente condividere le idee per le campagne e ricevere feedback dal team di prodotto di Londra, assicurando che tutti siano allineati.

2. Integrazione con Microsoft 365

Una delle migliori funzionalità/funzioni di Yammer è la perfetta integrazione con Microsoft 365. È possibile modificare un documento Word, collaborare a fogli Excel e condividere file direttamente all'interno di Yammer. Questa integrazione mantiene tutto centralizzato, rendendo la collaborazione più fluida ed efficiente.

Ad esempio, il team finanziario può collaborare in tempo reale a un foglio di calcolo di bilancio senza lasciare la piattaforma Yammer.

3. Gruppi privati e pubblici

Dovete discutere di informazioni sensibili? Create gruppi privati. Volete condividere notizie interessanti o avviare una discussione a cui tutti possono partecipare? Scegliete un gruppo pubblico. La flessibilità di Yammer con i gruppi privati e pubblici vi permette di adattare le conversazioni alle vostre esigenze.

Per istanza, un gruppo privato può essere usato per discussioni riservate sulle risorse umane, mentre un gruppo pubblico può essere usato per annunci o attività sociali per tutta l'azienda.

Prezzi di Yammer

**Gratuito

Microsoft 365 Business Basic: 6$/utente al mese

6$/utente al mese Microsoft 365 Business Standard: $12,50/utente al mese

$12,50/utente al mese Microsoft 365 Business Premium: $22/utente al mese

$22/utente al mese Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/utente al mese

Cos'è Microsoft Teams?

Rimanere in connessione e migliorare la comunicazione con ClickUp Chat View Visualizzazione della chat di ClickUp permette di comunicare in tempo reale con i team. Simile a Teams di Microsoft, è possibile chattare istantaneamente con i membri del team, condividere gli aggiornamenti e mantenere tutti allineati senza dover passare da un'app all'altra

Questa funzionalità/funzione garantisce che le discussioni rapide e i messaggi importanti non vadano mai persi, migliorando il coordinamento del team e il coinvolgimento.

Ecco alcune funzionalità/funzione aggiuntive:

ClickUp @ menzioni e Assegnazione di attività: Tagga persone o attività specifiche per attirare l'attenzione

Assegnazione di attività: Tagga persone o attività specifiche per attirare l'attenzione **Formattazione del testo: utilizzare grassetti, corsivi, elenchi e blocchi di codice per migliorare la chiarezza del messaggio

Allegati : Condivisione di file, immagini e altri media direttamente all'interno della chat

: Condivisione di file, immagini e altri media direttamente all'interno della chat Collegamenti non evidenziati : Anteprima dei contenuti collegati senza lasciare la chat

: Anteprima dei contenuti collegati senza lasciare la chat Emoji e reazioni: Esprimere i sentimenti e fornire un feedback veloce

Esprimere i sentimenti e fornire un feedback veloce /Comandi slash : Utilizzare scorciatoie per azioni comuni come la creazione di attività o la ricerca di informazioni

Utilizzare scorciatoie per azioni comuni come la creazione di attività o la ricerca di informazioni Integrazioni: Connessione con altri strumenti come Slack, Google Drive e altri ancora

2. ClickUp è il numero uno #2: Clip

Migliorate la comunicazione del team, consentite messaggi video dettagliati per la collaborazione asincrona con ClickUp Clip ClickUp Clip consente di creare e condividere messaggi video. Si tratta di una funzionalità/funzione potente per la comunicazione asincrona, che consente ai membri del team di fornire spiegazioni dettagliate o aggiornamenti a cui si può fare riferimento in qualsiasi momento. È come avere una sala riunioni virtuale dove ognuno può aggiornarsi secondo i propri orari, il che è particolarmente utile per i team remoti o con fusi orari diversi.

Ecco come le funzionalità di ClickUp Clip possono aiutarvi:

Registrazione dello schermo: Cattura lo schermo per dimostrare attività, spiegare concetti o condividere immagini

Cattura lo schermo per dimostrare attività, spiegare concetti o condividere immagini Messaggi vocali: Registrazione di messaggi audio per una comunicazione rapida e informale

Registrazione di messaggi audio per una comunicazione rapida e informale Integrazione con le attività: Allegare facilmente Clip ad attività specifiche per avere un contesto e un riferimento

Allegare facilmente Clip ad attività specifiche per avere un contesto e un riferimento Trascrizione IA: Trascrizione automatica dei Clip per garantire la ricercabilità e l'accessibilità

Trascrizione automatica dei Clip per garantire la ricercabilità e l'accessibilità Condivisione e collaborazione: Condividete le Clip con i membri del team o con collaboratori esterni

Condividete le Clip con i membri del team o con collaboratori esterni Commenti e feedback: Lasciate commenti direttamente su Clip per discussioni e suggerimenti

Trasformate i commenti in attività di ClickUp Assegnazione di commenti

Con ClickUp Assegnazione di commenti questa funzionalità/funzione garantisce che le note e i suggerimenti importanti non vadano persi in lunghi thread di conversazione. Con la conversione dei commenti in attività, vi assicurate che ogni feedback venga monitorato e affrontato, migliorando così la responsabilità e il follower dei progetti.

Le funzionalità/funzioni chiave di ClickUp Assign Comments includono:

Assegnazione diretta: Assegnazione dei commenti alle persone per una chiara attività di delega

Assegnazione dei commenti alle persone per una chiara attività di delega Contesto dell'attività: I commenti sono allegati ad attività specifiche, garantendo l'allineamento con gli obiettivi del progetto

I commenti sono allegati ad attività specifiche, garantendo l'allineamento con gli obiettivi del progetto Notifiche: I membri del team assegnati ricevono notifiche, assicurando una consapevolezza tempestiva

I membri del team assegnati ricevono notifiche, assicurando una consapevolezza tempestiva Follow-up: Traccia lo stato di avanzamento e assicura che le attività siano completate

Traccia lo stato di avanzamento e assicura che le attività siano completate Collaborazione: Facilita il lavoro di squadra e migliora la comunicazione

ClickUp offre molte altre funzionalità/funzione uniche che possono migliorare significativamente la collaborazione e la produttività del vostro team, come ad esempio:

Lavagne online ClickUp

Collaborazione visiva e brainstorming efficace con le lavagne online ClickUp

Collaborate visivamente con il vostro team utilizzando Lavagne online ClickUp . Perfetta per le sessioni di brainstorming, il piano e la mappatura visiva dei progetti, questa funzionalità aiuta i team a visualizzare le idee e i flussi di lavoro.

Ecco altre funzionalità/funzione:

Tela infinita: Lavorate su una tela grande ed espandibile senza limiti

Lavorate su una tela grande ed espandibile senza limiti Strumenti di disegno: Utilizzo di penne, pennarelli e forme per creare rappresentazioni visive

Utilizzo di penne, pennarelli e forme per creare rappresentazioni visive Stickies : Aggiungere note o idee sotto forma di foglietti adesivi

: Aggiungere note o idee sotto forma di foglietti adesivi Immagini e file: Inserire immagini, documenti o altri media

Inserire immagini, documenti o altri media Collaborazione : Lavorare in tempo reale con più membri del team

: Lavorare in tempo reale con più membri del team Integrazione: Connessione con altre funzionalità di ClickUp per un flusso di lavoro senza interruzioni

Rilevamento della collaborazione in ClickUp

Garantire un lavoro coordinato e senza intoppi con ClickUp Collaboration Detection

Evitare la sovrapposizione dei lavori con Rilevamento delle collaborazioni in ClickUp . Questa funzionalità/funzione avvisa un membro del team quando qualcun altro sta lavorando alla stessa attività, garantendo un lavoro più fluido e coordinato.

Può aiutarvi:

Modificare documenti simultaneamente con altri utenti

documenti simultaneamente con altri utenti Visualizzare registrazioni dettagliate delle azioni degli utenti, compresi i commenti sulle attività, la condivisione di file e lo scambio di messaggi

delle azioni degli utenti, compresi i commenti sulle attività, la condivisione di file e lo scambio di messaggi Comprendere più a fondo il modo in cui i diversi team o individui collaborano tra loro

Perché ClickUp fa la differenza

**ClickUp combina le migliori funzionalità/funzione del social network Yammer, della comunicazione in tempo reale di Microsoft Teams e dei potenti strumenti di project management. Ciò significa che non è necessario destreggiarsi tra più app: tutto ciò che serve è in un unico posto

Maggiore produttività: Grazie all'integrazione di strumenti di comunicazione, gestione delle attività e collaborazione, ClickUp aiuta a semplificare i flussi di lavoro e a ridurre il tempo speso per passare da una piattaforma all'altra

Grazie all'integrazione di strumenti di comunicazione, gestione delle attività e collaborazione, ClickUp aiuta a semplificare i flussi di lavoro e a ridurre il tempo speso per passare da una piattaforma all'altra Personalizzazione e flessibilità: ClickUp consente di personalizzare l'area di lavoro in base alle esigenze del team. Sia che si tratti di gestire attività, collaborare su documenti o pianificare progetti, ClickUp vi consentirà di impostare i flussi di lavoro più adatti a voi

ClickUp consente di personalizzare l'area di lavoro in base alle esigenze del team. Sia che si tratti di gestire attività, collaborare su documenti o pianificare progetti, ClickUp vi consentirà di impostare i flussi di lavoro più adatti a voi Miglioramento dell'allineamento del team : Funzionalità come Vista Team, Clip e Assegnazione di commenti assicurano che tutti siano sulla stessa pagina, riducendo le incomprensioni e garantendo che tutti i membri del team siano allineati e lavorino per gli stessi obiettivi

: Funzionalità come Vista Team, Clip e Assegnazione di commenti assicurano che tutti siano sulla stessa pagina, riducendo le incomprensioni e garantendo che tutti i membri del team siano allineati e lavorino per gli stessi obiettivi Scalabilità: Che siate un piccolo team o una grande azienda, ClickUp è in grado di scalare con voi. L'ampio intervallo di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione lo rendono adatto a team di tutte le dimensioni, assicurando che possiate crescere senza diventare troppo grandi per i vostri strumenti

Gestire tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti all'interno di un'unica area di lavoro di ClickUp

Scegliere lo strumento giusto per il team

La selezione dello strumento giusto per il team è essenziale per migliorare la comunicazione, la collaborazione e la produttività generale. Yammer (Viva Engage) e Microsoft Teams offrono ciascuno funzionalità/funzioni uniche che rispondono a diverse esigenze organizzative. Yammer eccelle nella creazione di un senso di comunità all'interno di grandi organizzazioni, mentre Microsoft Teams è perfetto per la collaborazione in tempo reale e il project management.

Tuttavia, se siete alla ricerca di una soluzione Yammer o Un'alternativa a Microsoft Teams che combina il meglio di entrambi i mondi, ClickUp è la scelta ideale. **ClickUp offre un potente strumento di comunicazione, funzionalità complete di project management e funzionalità di collaborazione senza soluzione di continuità in un'unica piattaforma Iscrivetevi a ClickUp e porta la tua collaborazione e il project management al livello successivo!