10 Migliori software per la gestione delle richieste di assistenza nel 2024

Gestite un'azienda B2B in piena attività, dove ogni giorno arrivano richieste di soluzioni software personalizzate da parte dei client. Ogni richiesta e cliente è fondamentale, ma non potete monitorarli tutti. La gestione manuale dei thread di email e dei ticket porta spesso a richieste confuse o a risposte ritardate.

Il risultato? Il team è in affanno e si rischia di allontanare i client.

Che si tratti di IT, supporto clienti o gestione di operazioni interne, il caos della gestione manuale delle richieste può essere opprimente.

Ma ecco la soluzione! Un software di gestione delle richieste di servizio che centralizza ogni passaggio del processo di richiesta di servizio, dall'invio alla risoluzione, aumentando l'efficienza e la soddisfazione dei clienti.

Con anni di esperienza nella gestione delle richieste di assistenza interne e dei clienti, il team di ClickUp e io abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori software di gestione delle richieste di assistenza. Questo strumento può trasformare il vostro processo di gestione delle richieste di assistenza.

Cosa cercare in un software di gestione delle richieste di assistenza?

Quando si seleziona un software per la gestione delle richieste di assistenza, è necessario considerare funzionalità/funzioni che aiutino il team a migliorare significativamente l'efficienza e la soddisfazione dei clienti.

Ecco cosa dovreste cercare:

Automazioni: Assicuratevi che il software disponga di solide capacità di automazione per agire in base a regole predefinite, come l'escalation delle richieste e la riduzione al minimo dell'intervento manuale. Quindi, impostate di conseguenza le priorità di gestione delle richieste di servizio

Cercate un software in grado di fornire supporto self-service, come FAQ e guide alla risoluzione dei problemi, per ridurre al minimo le richieste di assistenza e alleggerire il carico sui team del vostro service desk Reportistica e analisi: Cercate dashboard personalizzabili con capacità di analisi in tempo reale. In qualità di provider di servizi, è necessario disporre di funzionalità di reportistica complete, essenziali per il monitoraggio delle metriche del servizio, per il controllo della conformità agli SLA (Service Level Agreement) e per l'identificazione delle aree di miglioramento

Selezionate strumenti di gestione delle richieste con un'interfaccia intuitiva per utenti e amministratori, in modo da ridurre i tempi di formazione e incoraggiare l'adozione per un'erogazione regolare del servizio Accessibilità ai dispositivi mobili: Scegliete uno strumento di gestione delle richieste di servizio facile da usare che permetta agli utenti e agli amministratori di gestire le richieste in movimento, migliorando la flessibilità e la reattività

Cercate un software che fornisca diverse funzioni di gestione del servizio clienti e di gestione delle richieste di assistenza modelli di dichiarazione dei problemi per accelerare il processo di gestione delle richieste di servizio.

I 10 migliori software per la gestione delle richieste di assistenza

Ecco i 10 migliori software per la gestione degli incidenti per aiutarvi a ottimizzare le vostre operazioni in modo significativo.

1. ClickUp (il migliore per la gestione delle richieste di assistenza)

Assegnazione delle richieste di assistenza ai membri del team designati con ClickUp Customer Service ClickUp , un software versatile per la gestione di progetti e clienti, automatizza e snellisce i flussi di lavoro per rendere la gestione delle richieste di assistenza un gioco da ragazzi. Grazie a una pletora di funzionalità/funzione uniche, offre supporto durante l'intero processo, dall'avvio di un'attività per la richiesta di assistenza al monitoraggio e alla definizione delle priorità.

Attività di ClickUp

Creare e assegnare rapidamente richieste di servizio con le attività di ClickUp Tasks

Creare, assegnare e monitorare le richieste di assistenza come Attività di ClickUp . Consente di creare attività separate per le richieste di servizio, monitorarle e assegnare membri del team per intervenire prontamente e aumentare la responsabilità.

Inoltre, è possibile impostare Gli stati delle attività personalizzate di ClickUp e le priorità per ciascuno di essi per riflettere i diversi stati di una richiesta di servizio. Ad esempio, Nuovo, In corso, In attesa di feedback e Completato.

Non solo questo, Priorità delle attività di ClickUp consente di aggiungere diversi flag: Urgente, Alto, Normale e Basso. Ad esempio, immaginate di avere cinque ticket contemporaneamente. Con questa funzionalità/funzione è possibile indicare al team quali sono i primi da lavorare.

Servizio clienti ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Customer-Service-Dashboard-Image.png Servizio clienti ClickUp /$$$img/

Gestisci efficacemente le richieste di assistenza e identifica i problemi più comuni con il Servizio Clienti ClickUp Servizio clienti di ClickUp risparmia le ripetizioni e aiuta a evidenziare più rapidamente i problemi. Ecco come: Permette di utilizzare i tag per segnalare i problemi più comuni, affrontarli prontamente ed evitare che si ripetano.

Da fare, aiutandovi a segmentare le richieste di assistenza in base ai problemi, ai client o ai tipi di richieste. Inoltre, con Automazioni di ClickUp è possibile delegare automaticamente alcune richieste a un particolare membro in base a criteri specifici o cambiare lo stato di un'attività quando si verificano determinate condizioni.

Gestione del tempo di ClickUp

Gestisci le richieste di servizi a tempo e fornisci preventivi esatti con ClickUp Time Management

È fondamentale fornire ai clienti una durata stimata per risolvere le loro richieste di assistenza. Spesso si tratta di un'attività complicata, ma non con Gestione del tempo di ClickUp .

Monitoraggio del tempo impiegato per ogni richiesta di servizio per monitorare l'efficienza e identificare i colli di bottiglia. Inoltre, avendo un'idea del tempo impiegato da una richiesta simile, è possibile impostare stime di durata stimata per le attività per gestire aspettative, SLA e scadenze.

ClickUp Dashboard

Gestite tutte le richieste di servizio in un unico posto e visualizzate lo stato di avanzamento con il ClickUp Dashboard

Infine, Da fare una visualizzazione olistica di tutte le richieste di assistenza ricevute in un unico posto? ClickUp Dashboard lo rendono possibile.

Creare dashboard per visualizzare una vista dettagliata delle metriche delle richieste di servizio, come il numero di richieste, il tempo medio di risposta e la distribuzione dello stato. È inoltre possibile generare reportistica e analizzare le prestazioni del team per identificare le aree di miglioramento.

Sebbene questi siano alcuni vantaggi, organizzare il processo di gestione delle richieste di servizio sembra un lavoro richiesto? ClickUp ha una soluzione: il suo sistema di gestione delle richieste di assistenza Modello di richiesta di assistenza ClickUp per entrare in azione più rapidamente.

Gestire le richieste di assistenza con il modello di richiesta di assistenza di ClickUp

Con questo modello è possibile:

Risparmiare tempo fornendo un format standard per le richieste di servizio e garantire la coerenza tra le richieste

e garantire la coerenza tra le richieste Assicurarsi che le richieste siano assegnate e gestite in modo rapido ed efficiente riducendo la possibilità di errori umani

riducendo la possibilità di errori umani Tracciare lo stato delle richieste aggiungendo tag come Bloccata, Nuova richiesta, Risolta e In corso di indagine per tenere traccia dello stato di avanzamento e dare priorità alle attività

come Bloccata, Nuova richiesta, Risolta e In corso di indagine per tenere traccia dello stato di avanzamento e dare priorità alle attività Visualizzare le richieste e ottenere dettagli aggiungendo attributi personalizzati come screenshot, risoluzione fornita, numero di computer, email di contatto e posizione

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Automazioni dei flussi di lavoro : Automazione dei flussi di creazione, assegnazione e notifica delle attività in base a trigger quali l'invio della richiesta o il livello di priorità

: Automazione dei flussi di creazione, assegnazione e notifica delle attività in base a trigger quali l'invio della richiesta o il livello di priorità Impostazione delle notifiche : mantenere tutti gli stakeholder al corrente con notifiche e avvisi sullo stato della richiesta di servizio e utilizzare promemoria per garantire che nessuna richiesta di servizio venga trascurata

: mantenere tutti gli stakeholder al corrente con notifiche e avvisi sullo stato della richiesta di servizio e utilizzare promemoria per garantire che nessuna richiesta di servizio venga trascurata Collaborazione con il team : Facilitare la collaborazione tra i membri del team utilizzando il fileClickUp Collaborazione per consentire loro di commentare, taggare i colleghi e discutere i dettagli all'interno dei thread delle attività

: Facilitare la collaborazione tra i membri del team utilizzando il fileClickUp Collaborazione per consentire loro di commentare, taggare i colleghi e discutere i dettagli all'interno dei thread delle attività Migliorare la sicurezza: Proteggere le informazioni sensibili con solide funzionalità/funzione di sicurezza, tra cui autorizzazioni personalizzabili e crittografia dei dati

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzione avanzate sono disponibili sull'app ClickUp Mobile (per ora)

Prezzi di ClickUp

**Gratis: Per sempre

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Zendesk (il migliore per la gestione integrata delle richieste di assistenza)

via Zendesk Zendesk semplifica la gestione dei clienti creando un hub centrale per domande, richieste e dubbi dei clienti.

I vostri clienti possono contattarvi con i loro reclami tramite email, chat, telefono, cellulare o canali sociali. Da fare per tenerli tutti sotto controllo?

Zendesk crea un ticket e lo inserisce nella coda, in modo da avere tutto in un unico posto.

È inoltre possibile utilizzare Zendesk IA, costruita su miliardi di interazioni autentiche con il servizio clienti. Capisce l'esperienza del cliente, il che significa che potete offrire un supporto personalizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Utilizzate le integrazioni di app all'interno di Zendesk, come Jira, Salesforce e Slack

Supporto alla comunicazione omnichannel per migliorare accessibilità e convenienza

Gestite le richieste di assistenza in modo efficiente integrando gli strumenti di comunicazione e collaborando con i membri del team

Limiti di Zendesk

Imparare le funzionalità/funzione del software e personalizzarlo in base alle proprie esigenze richiede tempo

L'uso dell'applicazione mobile è difficile e non è dotato di tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di Zendesk

Team del supporto : $19 per agente/mese

: $19 per agente/mese Assistenza professionale : $55 per agente/mese

: $55 per agente/mese Assistenza Enterprise: $115 per agente/mese

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2: 4,3/5 (5.800+ recensioni)

4,3/5 (5.800+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (3.900+ recensioni)

3. Atlassian (il migliore per la gestione dei servizi IT)

via Atlassico Se le vostre richieste di servizio sono per lo più incentrate sulla gestione dei servizi IT, Jira Service Management è esattamente ciò che vi serve. Vi permette di ottimizzare il flusso di lavoro integrando tutto sotto un'unica piattaforma, per liberarvi dal peso di processi pesanti e rigidi che creano silos.

Uno degli aspetti migliori di questo software sono i moduli "no-code" e le automazioni per creare un flusso di valore ed eliminare le attività ripetitive. Inoltre, la sua piattaforma aperta e collaborativa aiuta a gestire meglio le richieste, classificando le priorità di gestione delle richieste di servizio.

Le migliori funzionalità/funzione di Atlassian

Miglioramento del service desk con componenti aggiuntivi personalizzati e API REST

Gestione di incidenti, problemi, gestione delle modifiche e richieste di servizio con un'unica piattaforma

Risolvete i problemi in modo prompt e accurato collegando le richieste di servizio direttamente alle attività di sviluppo e alle correzioni dei bug

Limiti di Atlassian

Le funzionalità di reportistica per avere una visione delle richieste di servizio dell'azienda sono limitate

Prezzi di Atlassian

**Gratuito

Standard : $17,65 per agente/mese

: $17,65 per agente/mese Premium : $44,27 per agente/mese

: $44,27 per agente/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Atlassian

G2: 4.2/5 (700+ recensioni)

4.2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

4. OneDesk (il migliore per la gestione delle richieste di servizio supportate dall'IA)

via OneDesk Con OneDesk è possibile acquisire, rispondere e gestire i ticket di supporto clienti, le email e altre interazioni con i clienti in un unico luogo.

Ciò che distingue questo software è Odie ('OD'), il suo agente IA che fornisce ai clienti risposte basate sui contenuti.

Un'altra funzionalità/funzione unica di questo software è software di biglietteria è l'acquisizione e la risposta alle email. È possibile connettere automaticamente la casella di posta elettronica di MS 365 o dell'area di lavoro di Google per catturare e inserire le risposte.

È anche possibile creare flussi di lavoro per diversi tipi di richieste per generare ticket con proprietà predefinite.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneDesk

Supporto clienti tramite chat dal vivo, moduli di richiesta, portale web, base di conoscenza e sondaggio sulla soddisfazione

Addestrare l'agente IA attraverso gli articoli della knowledge base, le query precedenti e le risposte, e rispondere rapidamente

Accesso a statistiche in tempo reale sullo stato dei ticket e sulle prestazioni del team tramite dashboard e reportistica

Limiti di OneDesk

Gli aggiornamenti disturbano la funzione del software e richiedono una nuova regolazione del sistema

Prezzi di OneDesk

Standard :13,99 dollari per utente/mese

:13,99 dollari per utente/mese Premium :15,99 dollari per utente/mese

:15,99 dollari per utente/mese Enterprise:$18,99 per utente/mese

valutazioni e recensioni su #### OneDesk

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Zoho Desk (Il migliore per la gestione delle richieste di servizio categorizzate)

via Zoho Desk Zoho ha un sistema di supporto semplice per clienti, agenti e manager.

La funzionalità/funzione più esclusiva di questo software è il Round Robin, un'assegnazione automatica dei ticket che consente di suddividerli equamente tra tutti gli agenti in base al limite impostato. È inoltre possibile garantire che i ticket vengano gestiti dagli agenti più adatti del proprio team.

Ad esempio, una query relativa ai social media dovrebbe essere affidata a un esperto di social media per ottenere la migliore risoluzione nel periodo più breve.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Desk

Organizzazione automatica dei ticket in base alla scadenza, alla priorità e allo stato del CRM attraverso visualizzazioni personalizzate e modalità di lavoro

Garantire una collaborazione fluida tra gli agenti di supporto di diversi dipartimenti per assicurare che nessuna informazione vada persa

Categorizzare i ticket attraverso i tag per abbinarli al giusto rappresentante

Limiti di Zoho Desk

Il supporto per la gestione dei ticket in diverse lingue è limitato

Prezzi di Zoho Desk

**Gratuito

Express: $7/utente al mese

$7/utente al mese Standard : $14/utente al mese

: $14/utente al mese Professionale : $23/utente al mese

: $23/utente al mese Azienda: $40/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4,4/5 (5.600+ recensioni)

4,4/5 (5.600+ recensioni) Capterra: Nessuna valutazione disponibile

6. HubSpot (il migliore per la gestione delle richieste di servizio visualizzate singolarmente)

via HubSpot L'help desk di HubSpot consente di fornire un'assistenza personalizzata e basata sull'IA da una fonte unificata di verità e di sfruttare gli insight a 360 gradi per fornire informazioni preziose ai rappresentanti del supporto.

Se la vostra azienda fatica a tenere il passo con lo stato delle richieste di assistenza, questo software fa al caso vostro. Offre al team l'accesso all'intero percorso del cliente in un'unica visualizzazione.

HubSpot inoltre combina l'assistenza omnichannel con accordi avanzati sul livello di servizio e funzionalità di routing per gestire il team di supporto in crescita e superare le aspettative dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Esaminare le prestazioni del team di assistenza accedendo a solidi strumenti di reportistica e di analisi

Migliorare i tempi di risposta con flussi di lavoro automatizzati che attivano attività di follow-up, aggiornamenti di stato e notifiche

Migliorare la collaborazione del team ed eliminare le richieste perse grazie a una finestra In arrivo centralizzata

Limiti di HubSpot

L'estensione delle funzionalità/funzione rende difficile capire da dove iniziare e quali sono le funzioni migliori da utilizzare

Prezzi di HubSpot

Marketing Hub Professional : $800/mese (include tre postazioni)

: $800/mese (include tre postazioni) Marketing Hub Enterprise: $3.600/mese (include cinque postazioni)

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 11.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.100+ recensioni)

7. Help Scout (il migliore per la gestione personalizzata delle richieste di assistenza)

via Aiuto Scout **Questo software consente ai clienti di aiutarsi da soli grazie a una base di conoscenze e di ricevere supporto umano in tempo reale quando ne hanno bisogno.

Inoltre, è possibile utilizzare le API e l'SDK per personalizzare le cose nella vita reale e fornire il miglior supporto possibile ai clienti e persino al team interno.

Ho trovato questo sito esterno e software di comunicazione interna attraente perché poteva personalizzare le risposte del supporto accedendo al contesto, ai dati e alle risposte precedenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Help Scout

Utilizza le capacità dell'IA per ricavare informazioni dalle conversazioni passate e dagli articoli di assistenza per creare risposte in linea con il marchio, pronte per essere riviste, revisionate e inviate

Migliorate il coordinamento del team consolidando tutte le interazioni con i clienti in un unico luogo. Taggate il vostro team usando le menzioni per rendere più facile per gli altri intervenire e aiutare

Raggiungere la finestra In arrivo riducendo le email e gestendole in modo efficace

Limiti di Help Scout

Ci sono limitimodelli di servizio clienti personalizzatie l'interfaccia utente deve essere migliorata

Prezzi di Help Scout

Standard : $25 per utente/mese

: $25 per utente/mese Plus : $50 per utente/mese

: $50 per utente/mese Pro: Prezzi personalizzati

Help Scout valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (400+ recensioni)

4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

8. SolarWinds (il migliore per la gestione delle richieste di assistenza da remoto)

via SolarWinds SolarWinds può essere la vostra prossima scelta se state cercando un software che fornisca una soluzione combinata per il desk ticketing, la gestione delle risorse IT e il supporto agli utenti finali.

Il software porta l'assistenza interna e ai clienti un passo avanti, fornendo un software di controllo remoto accessibile per tutte le esigenze di supporto clienti e help desk.

Un'altra funzionalità/funzione distintiva di questo software è software per gli ordini di lavoro è il catalogo dei servizi, che standardizza il processo di evasione delle richieste di assistenza.

Le migliori funzionalità/funzione di SolarWinds

Responsabilizzare gli utenti finali con un portale self-service di facile utilizzo

Estensione del supporto grazie all'accesso agli ordini di acquisto e allo stato del ciclo di vita

Garantire una gestione efficiente degli incidenti attraverso l'acquisizione automatica, l'assegnazione di priorità e l'instradamento dei ticket

Limiti di SolarWinds

L'apprendimento delle funzionalità/funzione avanzate del software richiede tempo e lavoro richiesto prima della loro implementazione

Prezzi di SolarWinds

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SolarWinds

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (570+ recensioni)

9. ServiceNow (migliore per la gestione delle richieste di servizio con visibilità end-to-end)

via ServiceNow ServiceNow vi permette di coinvolgere i vostri clienti nel modo che preferiscono attraverso l'assistenza self-service su più canali.

La sua gestione delle richieste di servizio basata sull'IA aumenta la collaborazione tra i vari reparti e fornisce visibilità end-to-end a tutti gli stakeholder.

Il software fornisce anche un supporto ITSM per risolvere rapidamente i problemi e accelerare l'innovazione. Gli agenti virtuali in linguaggio naturale sono in grado di offrire risoluzioni istantanee alle attività di servizio IT ripetitive, lasciando al team più tempo per le strategie.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow

Monitoraggio degli indicatori di performance chiave, generazione di reportistica dettagliata e processi decisionali basati sui dati

Semplificare i processi, come la gestione degli incidenti e delle modifiche, grazie alla comprensione del linguaggio naturale

Completa visibilità sullo stato dei problemi grazie all'unificazione di front, middle e back office su un'unica piattaforma

Limiti di ServiceNow

Ha un lungo processo di implementazione che richiede passaggi multipli e opzioni di personalizzazione da impostare

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su ServiceNow

G2: 4,4/5 (oltre 1.900 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.900 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

10. HappyFox (Il migliore per la gestione delle richieste di servizio su misura)

via FeliceFox HappyFox è un pratico sistema di help desk e supporto clienti che semplifica l'assistenza e la gestione dei dati personali richiesta di modifica attraverso un robusto sistema di ticket di assistenza, una base di conoscenza self-service e forum della comunità.

Questo software all-in-one per le richieste di assistenza può essere utilizzato per il supporto clienti, IT, HR e commerciale. Consente di creare campi personalizzati e flussi di lavoro per fornire soluzioni personalizzate alle richieste di assistenza.

Le migliori funzionalità/funzione di HappyFox

Accelera i tempi di risposta e garantisce che il personale più adatto gestisca le richieste grazie all'assegnazione automatizzata

Categorizzare le richieste di servizio in base alla gravità e alla complessità e massimizzare la sicurezza assicurando l'accesso solo ai professionisti autorevoli

Migliorare il dettaglio e l'accuratezza delle richieste inviate grazie a moduli web personalizzabili per l'invio delle stesse

Limiti di HappyFox

Il software non fornisce notifiche per i nuovi aggiornamenti e le modifiche nel ticket, il che può portare a perdere dettagli

Prezzi di HappyFox

Basic : $14 per agente/mese

: $14 per agente/mese Teams : $69 per agente/mese

: $69 per agente/mese Pro : $199 per agente/mese

: $199 per agente/mese Azienda PRO: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di HappyFox

G2: 4.5/5 (130+ recensioni)

4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Ottimizzare la gestione delle richieste di servizio con ClickUp

Il software di gestione delle richieste di assistenza è fondamentale per semplificare le operazioni di supporto e assistenza. Il software di gestione delle richieste di assistenza e modelli di reportistica sugli incidenti aiutano ad automatizzare la gestione delle richieste, a stabilire le priorità delle attività e a fornire analisi dettagliate per migliorare la soddisfazione dei clienti e implementare la gestione delle richieste strategie di gestione dei clienti .

ClickUp si distingue per le sue capacità avanzate di gestione delle richieste di assistenza. Strumenti di IA, facile identificazione delle richieste e visualizzazione attraverso tag e dettagli personalizzati ne fanno uno strumento eccezionale per gestire in modo efficiente le richieste di assistenza.