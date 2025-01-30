10 Migliori software per l'esperienza del cliente nel 2025

"Crea un cliente, non una vendita" Giuro su questo approccio quando si tratta di esperienza del cliente. Per me è una priorità promuovere relazioni solide con i clienti, costruendo fiducia e fedeltà.

Naturalmente, il mio percorso ha avuto la sua parte di inciampi: qualità inconsistente del servizio clienti, tempi di risposta lenti, dati frammentati sui clienti e mancanza di personalizzazione... Ne ho viste di tutti i colori.

Ma le battute d'arresto mi hanno insegnato che, con gli strumenti e l'approccio giusti, offrire un'esperienza cliente eccezionale diventa una seconda natura.

In questo blog ho stilato un elenco dei 10 migliori strumenti software per la customer experience che possono aiutarvi a centralizzare i dati dei clienti, a raccogliere feedback su diversi canali e ad analizzare il comportamento dei clienti per migliorarne la soddisfazione complessiva.

Cosa cercare in un software per l'esperienza del cliente?

Dopo aver valutato numerose soluzioni software per la gestione dell'esperienza del cliente, ho identificato i fattori chiave da prendere in considerazione per migliorare le interazioni con i clienti e consentire ai vostri agenti di superare le loro aspettative:

Flessibile e adattabile: Selezione di un software di customer experience (CX) che si adatti a ogni tipo di azienda e che si adatti alle vostre esigenze uniche, indipendentemente dalle dimensioni e dalla natura della vostra organizzazione

Selezione di un software di customer experience (CX) che si adatti a ogni tipo di azienda e che si adatti alle vostre esigenze uniche, indipendentemente dalle dimensioni e dalla natura della vostra organizzazione Facile da configurare: Cercate un software di CX che sia facile da configurare. Assicuratevi di poter impostare facilmente il sistema senza richiedere conoscenze approfondite di codice. Verificate anche se lo strumento consente agli sviluppatori e ai progettisti di software di implementare il programma di sondaggio

Cercate un software di CX che sia facile da configurare. Assicuratevi di poter impostare facilmente il sistema senza richiedere conoscenze approfondite di codice. Verificate anche se lo strumento consente agli sviluppatori e ai progettisti di software di implementare il programma di sondaggio Analisi dell'esperienza del cliente: Scegliete un software per l'esperienza del cliente con analisi CX omnichannel. Questo vi aiuterà a raccogliere e analizzare i dati dei clienti da più canali, come i social media, le email, le interazioni con i call center, ecc. e a prendere decisioni basate sui dati

Scegliete un software per l'esperienza del cliente con analisi CX omnichannel. Questo vi aiuterà a raccogliere e analizzare i dati dei clienti da più canali, come i social media, le email, le interazioni con i call center, ecc. e a prendere decisioni basate sui dati Capacità predittive: Selezionate strumenti che offrano analisi predittive per anticipare il turn-over e l'insoddisfazione dei clienti, misurando l'esperienza del cliente in diverse fasi del customer journey

Selezionate strumenti che offrano analisi predittive per anticipare il turn-over e l'insoddisfazione dei clienti, misurando l'esperienza del cliente in diverse fasi del customer journey Integrazioni: Le aziende utilizzano più app per svolgere le loro attività. Quindi, cercate una piattaforma di gestione dell'esperienza del cliente che possa integrarsi con le app esistenti e personalizzare il flusso di lavoro

Le aziende utilizzano più app per svolgere le loro attività. Quindi, cercate una piattaforma di gestione dell'esperienza del cliente che possa integrarsi con le app esistenti e personalizzare il flusso di lavoro Automazioni: Cercate una soluzione di CX in grado di raccogliere automaticamente i feedback dei clienti, di fornire risposte rapide alle query dei clienti, di assegnare i ticket agli agenti in base ai requisiti dei clienti, ecc.

I 10 migliori software per la Customer Experience da utilizzare

Migliorare l'esperienza del cliente è oggi più che mai fondamentale per la vostra azienda e la scelta del software giusto può fare la differenza. Senza ulteriori indugi, ecco un elenco curato dei 10 migliori software per l'esperienza del cliente, basato su funzionalità/funzione, prezzi, limiti e recensioni dei clienti.

Questi software possono aiutarvi a fornire un servizio eccezionale e a costruire relazioni durature con i clienti.

1. ClickUp (migliore per la comunicazione e la gestione dei clienti)

A ClickUp uno dei nostri valori guida è la costruzione di una cultura orientata al cliente. La centralità del cliente è alla base di tutto ciò che facciamo e quindi, naturalmente, utilizziamo ClickUp per aiutarci a soddisfare i clienti!

Dalla comunicazione con i clienti alla gestione dei clienti, dall'analisi dei clienti alla gestione dei progetti, obiettivi del servizio clienti e la collaborazione del team-ClickUp aiuta ad automatizzare e semplificare l'intero flusso di lavoro della CX.

Con il Soluzione ClickUp CRM è possibile visualizzare la pipeline commerciale, monitorare gli account dei clienti e gestire le relazioni con gli stessi. È inoltre possibile creare l'intero database dei clienti su ClickUp e utilizzarlo per accedere a tutte le informazioni e i documenti pertinenti.

gestite i dati dei clienti in modo efficiente e ottenete informazioni dettagliate con la soluzione CRM di ClickUp

Le dashboard di ClickUp sono il modo perfetto per monitorare il valore della vita del cliente. Gli oltre 50 widget consentono di ottenere informazioni avanzate sul comportamento dei clienti. È inoltre possibile monitorare le tendenze, individuare le aree di miglioramento e assegnare attività ai membri del team per migliorare l'esperienza del cliente. ClickUp - Software per la gestione dei progetti dei clienti consente ai team del servizio clienti di essere facilmente sincronizzati con tutti gli aggiornamenti dei clienti. Possono facilmente delegare attività, stabilire priorità e segnalare problemi, assicurando che tutti i lavori richiesti siano allineati.

migliorate la comunicazione con i clienti assicurando un'azione tempestiva con il software di project management ClickUp_

Una delle funzionalità/funzione di spicco della nostra piattaforma è ClickUp Brain . È un assistente IA che migliora la gestione dei clienti attraverso:

Riepilogare/riassumere le chiamate dei clienti e i feedback sui prodotti

Generazione di sondaggi sui clienti

Creazione di campagne personalizzate

Generazione di risposte personalizzate per i clienti

Creazione di guide al servizio clienti

personalizza l'interazione con i clienti e migliora la loro esperienza con ClickUp Brain_

I modelli ClickUp sono ideali per ottimizzare tutte le interazioni con i clienti attraverso i diversi canali. È possibile gestire facilmente le interazioni con i clienti e migliorare le relazioni con i clienti grazie a Modello di gestione degli impegni multipli di ClickUp . Aiuta a monitorare le attività e le scadenze dei vari progetti dei clienti, a monitorare lo stato di avanzamento e a stabilire le priorità dei carichi di lavoro. Può essere utilizzato anche per organizzare le attività, gestire le risorse e collaborare con il team.

Il Modello di piano di comunicazione di ClickUp ha aiutato il mio team a impostare una strategia di messaggistica efficace per garantire una comunicazione chiara e coerente con i clienti. Provatelo se volete traguardare il pubblico desiderato, identificare i canali di comunicazione migliori e misurare l'esito positivo dei lavori richiesti.

Il Modello di sondaggio sulla soddisfazione del cliente è eccellente per misurare la soddisfazione dei clienti. Vi aiuta a capire cosa pensano i clienti dei vostri prodotti. È inoltre possibile utilizzarlo per creare sondaggi sui clienti, acquisire le risposte, valutare i risultati dei sondaggi e identificare le opportunità per migliorare l'esperienza dei clienti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Visualizzate gli incidenti dei clienti e le tendenze di rischio: ottenete una panoramica dei segmenti di clienti più rischiosi, identificate le ragioni della rinuncia dei clienti e fate previsioni sulle entrate con ClickUp Dashboard /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Dashboards-6-1400x842.png ClickUp Dashboard /$$$img/

identificate le tendenze dei diversi segmenti di clienti e fate previsioni sui ricavi con i cruscotti di ClickUp

Integrazione email: Automazione della comunicazione con i clienti e invio di email di onboarding o di aggiornamenti sui progetti ai clienti con Integrazione delle email di ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-2.png Integrazione email di ClickUp /$$$img/

inviare e ricevere le email dei clienti direttamente all'interno di ClickUp_

Generare contenuti personalizzati: Migliorare l'esperienza del cliente personalizzando la comunicazione con ClickUp Brain Raccogliere dati rilevanti: Ottenere il feedback dei clienti e convertirlo in elementi azionabili con ClickUp Modulo Automatizzare il flusso di lavoro: Garantire una rapida risposta ai clienti automatizzando le attività con ClickUp Automazioni Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano che il processo di configurazione e personalizzazione iniziale richieda molto tempo a causa della matrice di opzioni e funzionalità/funzione

L'esperienza dell'app mobile manca di tutte le funzioni disponibili sulla versione desktop

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.100+ recensioni)

2. HubSpot (migliore per l'automazione del servizio clienti)

via HubSpot Il software di assistenza clienti HubSpot, dotato di IA, aiuta a snellire le operazioni di supporto clienti e ad automatizzare il servizio clienti. Offre un database centralizzato dei clienti per visualizzare i punteggi di salute dei clienti, l'utilizzo dei prodotti e i ticket.

La parte migliore del CRM di HubSpot è la possibilità di raccogliere il feedback dei clienti attraverso sondaggi personalizzati. Fornisce un report analitico dettagliato sul servizio che aiuta a identificare il rischio di abbandono e a trovare aree per aumentare i livelli di soddisfazione dei clienti.

Inoltre, l'integrazione dell'IA analizza le interazioni con i clienti e fornisce informazioni per personalizzare la comunicazione con i clienti in base ai canali e al tipo di problema.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Indirizzare automaticamente i clienti verso l'agente o il team giusto con i chatbot dotati di IA

Ottenere insight unificati sui clienti per migliorare le operazioni di customer service e fidelizzare i clienti

Migliorare l'efficienza dei clienti con un help desk e un'area di lavoro robusta per la gestione dei ticket

Offrire portali personalizzati per migliorare l'esperienza del cliente

Limiti di HubSpot

HubSpot offre contratti annuali, il che comporta costi iniziali più elevati

Da fare non sono i test A/B sui piani inferiori

Prezzi di HubSpot

Strumenti gratuiti

Piattaforma clienti Start: $20 al mese per utente, fatturati annualmente

$20 al mese per utente, fatturati annualmente Piattaforma clienti professionali: $1300 al mese per 5 utenti, con fatturazione annuale

$1300 al mese per 5 utenti, con fatturazione annuale Piattaforma clienti Enterprise: $4.300 al mese per 7 utenti

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

3. Podium (Ideale per campagne di marketing su misura)

via Podio Podium è uno strumento di interazione con i clienti che aiuta le aziende a gestire le informazioni sui clienti, testimonianze dei clienti , recensioni online e messaggi dei clienti. La funzionalità "Profilo dei contatti" semplifica il monitoraggio delle interazioni con i clienti nei vari canali, consentendo di creare un'esperienza personalizzata per ogni cliente.

L'aspetto migliore del software di gestione dell'esperienza del cliente di Podium è la possibilità di aggiungere tag a ogni profilo del cliente, come Cliente VIP, Fondatore e Negozi al dettaglio, per adattare i messaggi alle caratteristiche del cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Podium

Inviare rapidi sondaggi via testo e ottenere informazioni in tempo reale dai clienti

Capire a che punto si trovano i clienti nel loro percorso di fase e personalizzare le loro esperienze

Creazione di messaggi personalizzati con l'IA per le campagne di marketing via testo

Sfruttare l'IA per le vendite, la programmazione delle chiamate e l'automazione della comunicazione con i clienti

Limiti di Podium

Le opzioni di personalizzazione dei messaggi sono limitate

Dovrete pagare una significativa commissione di elaborazione in aggiunta al costo esistente per l'accettazione dei pagamenti da parte dei clienti

Prezzi di Podium

Core : $399 al mese

: $399 al mese Pro : $599 al mese

: $599 al mese Firma: Prezzi personalizzati

Podium valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (1.500+ recensioni)

4,5/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (500+ recensioni)

4. Zendesk (il migliore per gestire le interazioni con i clienti su più canali)

via Zendesk Il CRM conversazionale di Zendesk è un ottimo strumento per personalizzare le esperienze dei clienti e fidelizzarli. Vi aiuta a rimanere in connessione con i clienti in ogni momento. È possibile accedere a tutti i messaggi e alle interazioni dei clienti su diversi canali in un unico posto e rispondere facilmente da un'interfaccia completa.

La funzionalità/funzione Agent Copilot guida gli agenti a fornire risoluzioni più rapide prevedendo i passaggi successivi, consigliando azioni e automatizzando il flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Assistenza multicanale per email, chat, telefono e social media per supportare tutti i clienti

Aggiungere messaggi personalizzati al sito web, all'app mobile, ai canali sociali più diffusi e a vari strumenti di produttività aziendale per fornire supporto immediato a clienti e provider

Indirizzare le interazioni in arrivo agli agenti in modo automatico in base ai requisiti del cliente

Limiti di Zendesk

Offre opzioni di personalizzazione limitate per ottimizzare i flussi di lavoro dei ticket di assistenza

Le integrazioni con l'e-commerce sono limitate

Prezzi di Zendesk

Free: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Suite Teams : $55 al mese per utente, fatturati annualmente

: $55 al mese per utente, fatturati annualmente Suite Growth: $89 al mese per utente, con fatturazione annuale

$89 al mese per utente, con fatturazione annuale Suite Professional: $115 al mese per utente, fatturati annualmente

$115 al mese per utente, fatturati annualmente Suite Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

5. Birdeye (il migliore per ottenere informazioni dettagliate sui clienti)

via Birdeye Birdeye è un software di customer experience personalizzato che raccoglie e analizza i feedback dei clienti in tempo reale, aiutandovi a identificare le opportunità di miglioramento della customer experience. La sua funzionalità/funzione di messaggistica IA consente di connettersi, convertire e coinvolgere i clienti attraverso diversi canali.

La parte migliore di questo strumento è la possibilità di classificare le recensioni dei clienti rispetto ai concorrenti locali per identificare i punti di forza e di debolezza della vostra azienda. Inoltre, aiuta a identificare le tendenze di coinvolgimento dei clienti e a ottimizzare i lavori richiesti di conseguenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Birdeye

Converte le risposte ai sondaggi e le recensioni dei clienti in ticket per il supporto clienti

Raccogliere i pagamenti, inviare promemoria per gli appuntamenti e cercare recensioni e referenze, il tutto attraverso un'unica piattaforma

Utilizzate l'app mobile di Birdeye per connettervi con i clienti in mobilità

Lancio di campagne di sondaggio automatizzate per ottenere un feedback immediato dai clienti

Limiti di Birdeye

Le opzioni di supporto multilingue sono limitate

Non supporta il filtraggio o la segmentazione avanzata dei dati dei clienti

Prezzi di Birdeye

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni aziendali e al settore di appartenenza

Valutazioni e recensioni di Birdeye

G2: 4.8/5 (oltre 2.000 recensioni)

4.8/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

6. Zoho Desk (migliore per un servizio clienti personalizzato con l'IA)

via Zoho Desk Zoho Desk è un software completo per la gestione dell'esperienza dei clienti che consente di risolvere le query dei clienti, monitorare le valutazioni di felicità dei clienti, automatizzare il flusso di lavoro e identificare i problemi del servizio clienti.

Zia, l'assistente IA di Zoho, è integrato nel sito web e nell'app. I personalizzati possono chattare con Zia per ottenere risposte pertinenti alle loro query. L'assistente IA analizza il sentiment di ogni ticket e lo contestualizza per fornire soluzioni adeguate.

Zoho Desk offre un sistema di ticketing omnichannel e una visualizzazione intuitiva dei ticket che aiuta a risolvere i ticket rapidamente e a migliorare l'esperienza del cliente. Inoltre, Zoho CRM è automaticamente integrato in Zoho Desk per accedere ai dati rilevanti e fornire soluzioni personalizzate ai clienti.

Le migliori funzionalità di Zoho Desk

Raccoglie i ticket di supporto da vari canali e li organizza in un'unica interfaccia per ridurre i tempi di risposta dei clienti

Prevenire la sovrapposizione dei ticket grazie alla funzionalità di rilevamento delle collisioni tra gli agenti

Misurare la felicità dei clienti attraverso analisi avanzate e identificare le aree di miglioramento

Ricevere notifiche per le soluzioni non utili con l'assistente IA

Limiti di Zoho Desk

Le capacità di reportistica della dashboard sono limitate

Sono stati segnalati problemi con Zoho Desk quando si cerca di integrarlo con Office 365

Prezzi di Zoho Desk

Free: 15 giorni di versione di prova

15 giorni di versione di prova Express: $7 al mese per utente

$7 al mese per utente Standard : $14 al mese per utente

: $14 al mese per utente Professionale : $23 al mese per utente

: $23 al mese per utente Azienda: $40 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4,4/5 (5.000+ recensioni)

4,4/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

7. GainSight (il migliore per l'implementazione del self-service per i clienti)

via Vista d'insieme GainSight è un altro software efficace per la gestione dell'esperienza dei clienti. Offre risorse self-service centralizzate, call-to-action automatizzate e funzionalità/funzione di coinvolgimento in app per un onboarding fluido dei clienti. È anche possibile contattare i clienti direttamente nell'app per accelerare l'onboarding.

Gainsight vi aiuta a raccogliere e analizzare i feedback in qualsiasi fase del customer journey e a identificare le tendenze per migliorare l'esperienza del cliente. La parte migliore è che organizza tutti i dati strutturati e non strutturati dei clienti, come le risposte ai sondaggi, le recensioni online e le note delle riunioni, in un unico posto. Questo vi aiuta a convertire le intuizioni dei dati in elementi attuabili.

Le migliori funzionalità/funzione di GainSight

Personalizzazione dell'esperienza dell'utente in base alle esigenze del cliente grazie a opzioni avanzate come la segmentazione basata sulle esigenze e quella comportamentale

Identificare le cause principali di una cattiva esperienza del cliente e collaborare con i diversi reparti per risolverle

Utilizzare le funzionalità di analisi integrate per monitorare le metriche chiave del coinvolgimento e del comportamento degli utenti

Limiti di GainSight

Manca una funzionalità di analisi predittiva per la previsione della rinuncia dei clienti

Prezzi di GainSight

Essenziale : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Aziende: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di GainSight

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 40 recensioni)

8. Qualtrics (il migliore per la gestione dei sondaggi)

via Qualtrics Qualtrics utilizza un approccio basato sui dati per migliorare l'esperienza del cliente. Raccoglie e analizza i feedback non strutturati e strutturati dei clienti attraverso diversi canali lungo l'intero percorso del cliente, consentendo di analizzare le interazioni con i clienti e di valutare quali sono i punti di contatto più importanti.

La funzionalità di automazione di Qualtrics assegna automaticamente le azioni ai team giusti per rispondere rapidamente alle query dei clienti. Inoltre, aiuta a costruire segmenti e profili di clienti per personalizzare le interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità di Qualtrics

Ottenere avvisi in tempo reale quando vengono rilevate parole o termini trigger specifici nei feedback dei clienti

Accesso a modelli di sondaggio personalizzati per soddisfare le esigenze dei clienti più diversi

Centralizzare tutte le interazioni e i feedback dei clienti in un unico luogo per creare profili personalizzati e personalizzare l'esperienza dei clienti

Automazione dei flussi di lavoro per fornire soluzioni rapide ai clienti e prevederne il comportamento

Limiti di Qualtrics

Sono necessarie alcune competenze di codice per personalizzare i sondaggi al di là delle opzioni di base disponibili

Da fare: non offre strumenti sufficienti per la manipolazione dei dati in massa

Prezzi di Qualtrics

Prezzi personalizzati in base alla dimensione aziendale e al settore di appartenenza

Valutazioni e recensioni su Qualtrics

G2: 4.4/5 (500+ recensioni)

4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: N/A

9. Live Agent (migliore per offrire un help desk multicanale)

via Agente in tempo reale Live Agent è una piattaforma di customer experience completamente personalizzata con funzionalità avanzate di help desk, self-service e gestione dei ticket. Il suo widget per la chat dal vivo consente agli agenti di rispondere rapidamente alle richieste dei clienti. È possibile integrarlo in qualsiasi sito web e app per un servizio clienti veloce.

Live Agent fornisce anche il software necessario per impostare un call center che gestisca le query complesse dei clienti e fornisca un supporto personalizzato. Questo aiuta a costruire la fiducia e la fedeltà dei clienti.

Ciò che distingue questo software da altre soluzioni software per l'esperienza del cliente è l'integrazione delle app dei social media. È possibile collegarsi con i clienti tramite le app dei social media direttamente dal sistema di ticketing.

funzionalità/funzione migliori di #### Live Agent

Gestisce i messaggi dei clienti su diverse piattaforme sociali in un unico posto, riducendo la possibilità di perdere il monitoraggio dei commenti, dei messaggi diretti e delle menzioni dei clienti

Aiuta gli agenti a tenere traccia dei problemi dei clienti che non possono essere risolti immediatamente utilizzando il software di ticketing

Seguire il percorso di risoluzione dei ticket dei clienti in un unico thread grazie alla funzionalità/funzione ibrida di ticket

Limiti dell'Agente Live

Alcuni utenti ritengono che la funzione di reportistica possa essere migliorata

Non è possibile visualizzare i tag dei ticket nella pagina principale

Prezzi di Live Agent

Free: 30 giorni di versione di prova

30 giorni di versione di prova Piccolo : $15 al mese per utente

: $15 al mese per utente Medio : $35 al mese per utente

: $35 al mese per utente Grande : $59 al mese per utente

: $59 al mese per utente Azienda: $85 al mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Live Agent

G2: 4,5/5 (1.400+ recensioni)

4,5/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

10. Medallia (il migliore per la gestione completa dei feedback)

via Medallia Medallia aiuta a catturare, monitorare e agire sul feedback dei dati dei clienti in tempo reale. Una delle sue funzionalità/funzione è quella di analizzare i feedback provenienti da numerose fonti per prevedere le esigenze e il comportamento dei clienti esistenti e potenziali. La piattaforma aiuta anche a identificare i clienti che potrebbero essere a rischio di abbandono e suggerisce la migliore linea d'azione in base a questi risultati.

Mi piace il modo in cui Medallia offre approfondimenti sul comportamento digitale dei clienti. Monitora automaticamente l'impegno dei clienti sul sito web e sulle app e suggerisce idee per personalizzare le interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Medallia

Ottenere un feedback accurato dei clienti in tutte le aree geografiche traducendo il parlato in testo in oltre 30 lingue grazie all'IA

Monitoraggio automatico del comportamento dei clienti, compreso il tempo di attenzione e il numero di clic

Ottenere informazioni dettagliate sui feedback video dei clienti grazie alla tecnologia di riconoscimento degli oggetti

Imparare i benchmark della concorrenza e analizzare i viaggi dei clienti

Limiti di Medallia

Il processo di implementazione è lungo e richiede molte risorse

Manca di una funzionalità/funzione di analisi predittiva

Prezzi di Medallia

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni aziendali e al settore di appartenenza

Valutazioni e recensioni su Medallia

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

Migliorare l'esperienza del cliente con ClickUp

Migliorare l'efficienza del supporto clienti, analizzare le informazioni in tempo reale, offrire un'esperienza personalizzata e gestire i reclami dei clienti richiede un approccio sistematico. Questo è esattamente il motivo per cui avete bisogno di una soluzione software all-in-one per l'esperienza del cliente come ClickUp.

ClickUp vi aiuta a visualizzare tutte le relazioni con i clienti in un colpo d'occhio, a centralizzare i dati dei clienti, a personalizzare i contatti con i clienti e molto altro ancora. Inoltre, automatizza le attività per migliorare l'efficienza del servizio clienti. Registrati gratis su ClickUp per portare la vostra esperienza personalizzata al livello successivo!