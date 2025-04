10 migliori programmi di affiliazione software nel 2025

I programmi di affiliazione software creano preziose partnership tra marketer, autori e consumatori. In qualità di autore, potete iscrivervi ai migliori programmi di affiliazione del settore software, promuovere prodotti e soluzioni software all'avanguardia attraverso annunci a pagamento e guadagnare commissioni elevate.

Sì, è così semplice!

Se state cercando un modo per incrementare il vostro reddito passivo e aumentare il traffico verso i vostri negozi online, i programmi di marketing di affiliazione software possono aiutarvi.

Questo articolo elenca i 10 migliori programmi di marketing di affiliazione nella nicchia del software per aiutarvi a iniziare. Tuffiamoci!

Cosa cercare nei programmi di affiliazione software?

Prima di iscrivervi a un programma di affiliazione software, verificate diversi fattori, come la dimensione delle reti di affiliazione, i tassi di commissione, le valutazioni delle aziende, la struttura e le sequenze di pagamento delle commissioni. In questo modo si ottiene una ricompensa adeguata per il lavoro richiesto.

Ecco altri elementi vitali da ricercare nei migliori programmi software di affiliazione per incrementare le vostre vendite commerciali.

Reportistica in tempo reale: L'analisi avanzata e in tempo reale è importante nelle campagne di affiliazione per il monitoraggio di KPI come le connessioni degli affiliati, le vendite e le commissioni

L'analisi avanzata e in tempo reale è importante nelle campagne di affiliazione per il monitoraggio di KPI come le connessioni degli affiliati, le vendite e le commissioni Durata del cookie: Si riferisce alla validità del vostro link di affiliazione una volta che il potenziale cliente lo ha collegato. Una maggiore durata dei cookie significa maggiori opportunità di conversazione e pagamenti più elevati

Si riferisce alla validità del vostro link di affiliazione una volta che il potenziale cliente lo ha collegato. Una maggiore durata dei cookie significa maggiori opportunità di conversazione e pagamenti più elevati Integrazione: I migliori programmi di affiliazione software devono integrarsi perfettamente con strumenti di analisi avanzati e gateway di pagamento per ottimizzare i lavori richiesti dal marketing di affiliazione e guidare le vendite.

I migliori programmi di affiliazione software devono integrarsi perfettamente con strumenti di analisi avanzati e gateway di pagamento per ottimizzare i lavori richiesti dal marketing di affiliazione e guidare le vendite. Accesso agli strumenti di marketing: Risorse come banner, testi e modelli per i social media supportano i partner affiliati nel massimizzare i loro lavori richiesti. Pertanto, scegliendo un programma di affiliazione che offre strumenti di social media marketing, è possibile massimizzare i lavori richiesti e le ricompense

Risorse come banner, testi e modelli per i social media supportano i partner affiliati nel massimizzare i loro lavori richiesti. Pertanto, scegliendo un programma di affiliazione che offre strumenti di social media marketing, è possibile massimizzare i lavori richiesti e le ricompense Termini e condizioni: Prima di scegliere un programma di affiliazione, è essenziale esaminarne le varie condizioni, le politiche di pagamento e i requisiti aggiuntivi

10 Migliori programmi di affiliazione software da utilizzare nel 2024

I programmi di affiliazione software consentono alle aziende di generare contenuti relazionabili per gli utenti su larga scala. Abbiamo già parlato di cosa cercare in un buon programma di affiliazione. Ora esploriamo le 10 migliori partnership di affiliazione nel 2024.

1. ClickUp

Prima di parlarvi della piattaforma di marketing affiliato ClickUp, vi presentiamo ClickUp, in modo che sappiate perché le persone si iscrivono. ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one che semplifica i flussi di lavoro e migliora la produttività complessiva del team.

I lavoratori della conoscenza, come i project manager e i team leader, utilizzano ClickUp per pianificare, delegare, monitorare e portare avanti i progetti in modo organizzato, grazie a funzionalità/funzione quali Obiettivi di ClickUp .

È una soluzione ideale per i team che vogliono organizzarsi e raggiungere più velocemente gli oggetti. Consente il monitoraggio dei traguardi di sprint, la gestione degli OKR dei dipendenti e le scorecard settimanali per l'esito positivo dei progetti.

imposta e monitora i tuoi obiettivi con ClickUp Obiettivi

Il ClickUp Dashboard fornisce una visualizzazione completa di tutti i progetti, consentendo ai Teams di monitorare lo stato dei progetti, identificare i colli di bottiglia e prendere decisioni informate per aumentare l'efficienza.

utilizzate il dashboard di ClickUp per migliorare le prestazioni dei progetti e gestire i gruppi di lavoro

Il nostro ClickUp Project Management automatizza la pianificazione, l'esecuzione e la reportistica dei progetti. Inoltre, crea automaticamente attività e sottoattività e riepiloga i thread di discussione, rendendolo una piattaforma eccellente per la collaborazione tra team interfunzionali. Aspettate, non abbiamo ancora terminato!

utilizzate la soluzione ClickUp Project Management per migliorare la collaborazione e aumentare l'efficienza ClickUp Visualizza serve sia i gestori del progetto che i membri del team in modo unico. Mentre i primi possono seguire lo stato di avanzamento del progetto, i membri del team possono personalizzare la vista del loro lavoro con 15+ visualizzazioni personalizzabili per dare priorità alle attività e rimanere organizzati.

visualizzate il vostro lavoro in 15+ visualizzazioni personalizzabili con ClickUp View_

Se siete già alla guida di una grande azienda marketing affiliato clickUp può aiutarvi a semplificare anche questo! Funge da piattaforma di gestione delle affiliazioni. Utilizzo Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp per analizzare e monitorare le prestazioni delle vostre campagne di marketing di affiliazione e scoprire strategie per incrementare i ricavi.

Utilizzate il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp per pianificare, eseguire e gestire le vostre campagne di marketing su un'unica piattaforma

Programma di marketing di affiliazione di ClickUp

Candidati qui per iniziare a guadagnare

Parliamo del Programma di affiliazione ClickUp . In qualità di partner affiliato di ClickUp, è possibile guadagnare un reddito da affiliato fino a $$$a per ogni nuovo cliente portato da voi. Il mio lavoro si svolge in tre semplici passaggi:

Iscriversi per il programma e ottenere un collegato di affiliazione

Promuovere ClickUp e fare in modo che nuovi utenti si iscrivano utilizzando il link di affiliazione

Guadagnare una commissione per ogni utente che attiva il proprio account utilizzando il vostro link di affiliazione

Il processo di pagamento è semplice e rapido: si riceve il denaro 15 giorni dopo il blocco dell'account.

Nota: La segnalazione di clienti non conta se il potenziale cliente è già cliente ClickUp.

Migliori funzionalità/funzione

Tra le varie funzionalità/funzione di ClickUp, ne ricordiamo alcune che ne fanno una centrale di produttività nel mondo digitale:

Reportistica completa : Visualizzazione dello stato di avanzamento di un progetto, monitoraggio delle prestazioni del team e decisioni intelligenti grazie a dashboard personalizzabili

: Visualizzazione dello stato di avanzamento di un progetto, monitoraggio delle prestazioni del team e decisioni intelligenti grazie a dashboard personalizzabili Monitoraggio degli obiettivi : Streamline impostazione degli obiettivi e il monitoraggio per i team per monitorare le scadenze e modificare gli obiettivi di conseguenza

Collaborazione efficiente: Utilizzare ClickUp Lavagna online per visualizzare idee e flussi di lavoro e collaborare con il team in tempo reale

Utilizzare ClickUp Lavagna online per visualizzare idee e flussi di lavoro e collaborare con il team in tempo reale Automazioni: Aumentate la produttività con ClickUp Brain che automatizza varie attività come la stesura di risposte ai messaggi, la creazione di modelli, la trascrizione di video e il riepilogare/riassumere attività e thread

Limiti

ClickUp offre un'ampia varietà di modelli e soluzioni che possono risultare troppo impegnative per i nuovi utenti

ClickUp dispone di un supporto via email e testo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma non di un supporto telefonico immediato

Prezzi

ClickUp offre quattro diverse categorie di prezzi per i suoi utenti:

Gratuito: per sempre

per sempre Unlimitato : $7 al mese

: $7 al mese Business : $12/mese

: $12/mese Aziende : Contattare il team commerciale per ottenere una demo

: Contattare il team commerciale per ottenere una demo ClickUp Brain: Aggiungete $5 per utente/mese a qualsiasi piano a pagamento per ClickUp AI

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (9000+ recensioni)

: 4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

2. Programma di affiliazione Semrush

Tra i numerosi altri vantaggi del Semrush affiliato progariete ecco i due in cima all'elenco:

Gli affiliati al software guadagnano 200 dollari per ogni vendita commerciale

Più 10 dollari in più per ogni versione di prova gratuita da parte dei vostri referenti

Questo offre un'allettante opportunità a marketer affiliati, editori di contenuti, marketer digitali e piccole agenzie di marketing di guadagnare e monitorare le loro commissioni in cambio della segnalazione di Semrush ai clienti attraverso varie strategie di marketing.

Il programma di affiliazione di Semrush lavora sul modello di attribuzione dell'ultimo clic, dove è possibile ottenere benefici anche 120 giorni dopo che un potenziale cliente ha cliccato sul vostro link di riferimento. Si ottiene un dashboard personalizzato per gestire i pagamenti degli affiliati e si ottiene l'accesso ad altri strumenti di marketing come banner e pagine di destinazione per facilitare il processo di referral.

3. Programma di affiliazione Norton

Norton è da tempo un nome affidabile nel campo della sicurezza informatica. Di recente ha acquisito Lifelock per rilasciare il programma di affiliazione Programma di affiliazione Norton Lifelock che promette commissioni elevate.

Quindi, se siete alla ricerca di generosi pagamenti senza limiti massimi sulle commissioni, Lifelock by Norton può essere il software di affiliazione giusto.

Con il programma di affiliazione di Norton, è possibile accedere al supporto per la gestione dell'account da parte dei loro esperti dedicati e ad altri strumenti di promozione e marketing per migliorare i propri profitti.

Potete aderire a questo programma di affiliazione e iniziare a guadagnare in tre semplici passaggi:

Iscriversi compilando un semplice modulo di iscrizione

Promuovere Lifelock, leader nella protezione contro il furto d'identità

Iniziare a guadagnare premi illimitati per i referral

4. Programma di affiliazione Monday

Monday ha uno dei migliori programmi di affiliazione software, che vi permette di ottenere fino al 100% di commissioni sul primo anno di vendite dei vostri clienti personalizzati. Inoltre, è possibile massimizzare i propri guadagni grazie a un supporto clienti immediato e a statistiche approfondite sulle prestazioni. Programma di affiliazione Monday offre anche diverse risorse di marketing come modelli di post per i social media, banner e collegati per ottimizzare i profitti. Offre pagamenti mensili tramite Stripe o PayPal.

è il più adatto ai professionisti dei social media e alle agenzie di marketing. Offre provvigioni progressive secondo i seguenti piani:

15% sul piano base

20% sul piano pro e

25% per il piano Enterprise

Il programma prevede un estensivo processo di inserimento, che include il completamento di un modulo di iscrizione dettagliato. Una volta iscritti, potrete monitorare i vostri guadagni utilizzando un dashboard personale e ricevere pagamenti mensili e vantaggi extra sul vostro account tramite PayPal.

6. Programma di affiliazione stellare

Guadagna oltre 150.000 dollari di commissioni annue grazie a Stelaffiliati di larprogramma . Ha una struttura di pagamento dinamica per i suoi affiliati:

30% per le commissioni di voce

40% per gli affiliati performanti (vendite superiori a $8000 al mese)

50% per gli affiliati potenti (vendite superiori a 12.000 dollari al mese)

Inoltre, c'è una commissione del 10% sui siti di coupon.

Oltre ai pagamenti elevati, il programma di affiliazione offre un supporto dedicato agli affiliati e diversi materiali di promozione, come contenuti di prodotto, feed di prodotto e link di testo, per non perdere nessuna vendita commerciale.

7. Programma di affiliazione Adobe

Adobe offre un ampio intervallo di app creative che è possibile segnalare ad altre persone e ottenere la possibilità di guadagnare denaro interessante come partner affiliato Adobe. Adobe's affiliato prprogramma promette valutazioni variabili sulla sua libreria di strumenti creativi, tra cui Creative Cloud, Document Cloud e Adobe Stock.

Le valutazioni per Creative e Document Cloud sono:

Sottoscrizione mensile: 85% del primo mese

Sottoscrizione annuale (pagamento mensile): 85% del primo mese

Sottoscrizioni annuali (pagamento unico): 8.33% del primo anno

Il pagamento per Adobe Stock è di 72 dollari per le sottoscrizioni mensili e annuali. Tuttavia, Document Cloud e Stock sono disponibili in un numero limitato di Paesi. Pertanto, prima di aderire al programma, leggere attentamente le politiche pertinenti.

Oltre alle opportunità di monetizzazione per i suoi partner, il programma di affiliazione Adobe premia anche i suoi personalizzati:

Creative Cloud per singoli e gruppi

Pagamenti gratis quando acquistano attraverso il vostro collegato

Forti sconti per gli studenti

8. Programma di affiliazione Crexi

Crexi è una società di software che si occupa di intelligence immobiliare. La piattaforma offre una generosa marketing di affiliazioneram . Le commissioni di affiliazione sono fino a 50 dollari per lead per aver segnalato il software di Crexi al proprio pubblico.

Tuttavia, la durata dei cookie è di 7 giorni, il che significa che il tempo a disposizione per convertire i potenziali clienti in clienti è limitato.

Accedete alla sua interfaccia utente e al suo solido sistema di monitoraggio se volete ottenere un flusso di reddito passivo affidabile.

9. Programma di affiliazione Wix

Wix è un software leader nella costruzione di siti web che genera un enorme volume di traffico sui suoi siti. Quindi, se sei un autore di contenuti o un digital marketer con un sito web ad alto volume con Wix, puoi promuovere Wix sul tuo sito web e guadagnare commissioni. Marchio di affiliazione Wixeing programma offre diversi vantaggi come referenti illimitati, risorse creative e un dashboard intuitivo. È possibile aderire al programma di affiliazione Wix compilando i dettagli di base e iniziare a guadagnare potenziali premi promuovendo i piani premium Wix sul proprio sito web.

10. Programma di affiliazione HubSpot

Siete autori di contenuti o educatori digitali che amano creare contenuti significativi, soprattutto per i professionisti aziendali? Se sì, allora il Programma di affiliazione HubSpot è perfetto per voi.

Ha una struttura di pagamento a livelli, il che significa che più si converte, più si può guadagnare. Potete iniziare guadagnando una commissione ricorrente del 30% per un massimo di 1 anno e poi ricevere un bonus aggiuntivo per un maggior numero di conversioni al mese.

Inoltre, potete scegliere tra la loro grande libreria di strumenti creativi, che vi guideranno nella promozione di HubSpot ai vostri potenziali clienti. Per iniziare a lavorare come affiliato HubSpot, è necessario iscriversi al programma e attendere uno o due giorni per la revisione della domanda. Una volta approvato, si può iniziare a guadagnare inserendo i collegati nei contenuti rilevanti.

Marketing di affiliazione semplificato

Il marketing di affiliazione, se terminato nel modo giusto, può essere un'efficace strategia di marketing, che offre una condivisione dei profitti ai propri provider. Con l'aumento dei prodotti software, questa situazione non cambierà presto.

Assicuratevi di iscrivervi a più programmi. Ma gestite gli affiliati e tenete traccia delle vostre commissioni utilizzando un software dedicato al monitoraggio degli affiliati o uno strumento di project management.

Sia che siate esperti di marketing di affiliazione o che abbiate appena iniziato, ClickUp può aiutarvi a ridurre la confusione e a tenere traccia delle vostre campagne di affiliazione. Iscrivetevi a un sito web account ClickUp gratuito oggi!