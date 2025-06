10 Migliori alternative e concorrenti di Timely nel 2025

L'esito positivo professionale e personale dipende in larga misura dalla gestione del tempo, soprattutto nel mondo aziendale. Tecniche di gestione del tempo sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi.

È qui che entrano in gioco strumenti di monitoraggio del tempo come Timely.

Timely è una popolare applicazione alimentata dall'IA che aiuta i professionisti a gestire il proprio tempo e a riportare le attività in modo accurato. Tuttavia, a seconda delle specifiche esigenze di monitoraggio delle attività, programmazione dei dipendenti e gestione del team, potrebbe non essere adatta a tutti.

In questo post discuteremo le 10 principali alternative a Timely ed esploreremo le loro funzionalità/funzioni chiave, le restrizioni, i costi e le recensioni degli utenti per aiutarvi a fare la scelta giusta.

**Cosa si deve cercare nelle alternative a Timely?

Nell'esplorare le alternative a Timely, è essenziale essere consapevoli delle proprie esigenze e dei propri requisiti specifici. Ecco alcuni fattori da considerare:

Facilità d'uso: Cercate programmi con curve di apprendimento minime e un'interfaccia facile da usare. Scorciatoie da tastiera e dashboard personalizzabili possono migliorare l'usabilità e accelerare il flusso di lavoro

Verificare che il sostituto di Timely selezionato lavori con i dispositivi e il mix di software attualmente in uso. Dovrebbe integrarsi senza problemi con i sistemi operativi e gli strumenti di project management in uso

Verificare che il sostituto di Timely selezionato lavori con i dispositivi e il mix di software attualmente in uso. Dovrebbe integrarsi senza problemi con i sistemi operativi e gli strumenti di project management in uso Caratteristiche: Cercate funzionalità/funzione quali progetto monitoraggio del tempo gestione delle attività, pianificazione e strumenti di collaborazione con il team oltre alla gestione del tempo. Per trasformare la vostra agenda frenetica in giornate ben organizzate, una buona alternativa a Timely dovrebbe avere funzionalità/funzione come un strumento di matrice per la gestione del tempo Opzioni di integrazione: Scegliete uno strumento che si integri facilmente con altri strumenti e piattaforme che utilizzate regolarmente, come Slack, l'area di lavoro di Google, Microsoft Office, ecc.

Opzioni di integrazione: Scegliete uno strumento che si integri facilmente con altri strumenti e piattaforme che utilizzate regolarmente, come Slack, l'area di lavoro di Google, Microsoft Office, ecc.

Le 10 migliori alternative a Timely da usare nel 2024

Esploriamo ora i 10 migliori concorrenti di Timely che aumenteranno la vostra produttività nel 2024:

1. ClickUp

tenete traccia delle sequenze temporali di tutti i progetti con il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

ClickUp è un'app all-in-one creata per soddisfare ogni esigenza di produttività, con funzionalità/funzioni che competono con il sistema di monitoraggio del tempo e le capacità di Timely.

Il ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti è una funzionalità/funzione che permette di iniziare a lavorare in pochi secondi. Supporta i browser desktop, mobile e web, in modo da poter monitorare il tempo e tenere sotto controllo tutte le attività anche in movimento. Utilizzo modelli personalizzabili per il blocco del tempo per dare il via al vostro piano e massimizzare l'efficienza.

Questi modelli offrono blocchi di durata diversa (15 minuti, 30 minuti, ecc.) e formati diversi, come giornaliero, settimanale e mensile. In questo modo è possibile provare diversi approcci alle voci e trovare quello più adatto alle proprie esigenze e ai propri commit.

riepilogare/riassumere rapidamente i thread con ClickUp Brain

Utilizzare ClickUp Brain per programmare e gestire in automazione nuovi progetti, oltre che per automatizzare attività, sequenze temporali, fogli di calcolo, tempi registrati, roadmap e altro ancora. Con ClickUp, siete liberi di lavorare su attività importanti del progetto e di fare costantemente progressi.

Per un bilancio e una contabilità accurati del progetto, utilizzate ClickUp for Time Management per creare un elenco di lavori fatturabili. Con funzionalità/funzione quali la reportistica personalizzata e le tabelle orarie di ClickUp, ClickUp semplifica il monitoraggio delle ore, l'assegnazione delle risorse e la conoscenza delle tempistiche dei progetti.

Quando siete in viaggio, monitorate il tempo sul vostro cellulare applicazione per l'orologio del tempo facilmente.

tenere il passo con le scadenze delle attività di ClickUp Timesheets

ClickUp è una delle migliori alternative a Timely, che fornisce una soluzione completa per la gestione e il monitoraggio del tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Sfruttare Gestione del tempo di ClickUp per organizzare gli appuntamenti in calendario, le attività di lavoro e le promemoria automatiche

Personalizzate il modo in cui utilizzate ClickUp con pochi clic, utilizzando una serie di modelliMonitoraggio delle ore fatturabili Everhour, uno strumento di project management e monitoraggio del tempo, mira a migliorare l'efficienza e a snellire i processi. La sua capacità di integrarsi con i più diffusi sistemi di project management come Basecamp, Trello e Asana lo rende una risorsa utile.

Con la sua semplice gestione del tempo everhour offre funzionalità di project management, analisi approfondite, monitoraggio e rilevamento automatico delle attività e un cronometraggio preciso per tutti i progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Everhour

Utilizzate Zapier per spostare facilmente i dati tra Everhour e oltre 1000 app

Scoprire chi sta lavorando in tempo reale senza distrarre i membri del team

Integrazione perfetta con le piattaforme di project management più diffuse, come Asana

Limiti di Everhour

Il tempo è arrotondato per eccesso e non viene salvato con precisione

L'utilizzo dell'applicazione richiede una curva di apprendimento

Prezzi di Everhour

Free (per un massimo di 5 postazioni)

(per un massimo di 5 postazioni) Teams: $10/mese

Valutazioni e recensioni di Everhour

G2: 4.7/5 (160+ recensioni degli utenti)

4.7/5 (160+ recensioni degli utenti) Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni di utenti)

4. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor è una piattaforma di analisi della forza lavoro che fornisce informazioni preziose da ogni livello dell'azienda attraverso reportistica e dashboard dettagliati. Per i team pagati a ore, il software di monitoraggio del tempo offre funzionalità/funzione che semplificano le buste paga e la fatturazione.

Misura la durata delle attività e l'utilizzo di Internet e delle app. Questo strumento consente di identificare facilmente le aree di miglioramento e le lacune in termini di capacità e di ottenere informazioni utili per migliorare la produttività del lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Doctor

Analizzare i report sulla connettività Internet per risolvere i problemi di hardware e connettività

Tiene traccia delle ore di lavoro, anche quando non è in linea

Utilizzo del monitoraggio GPS e delle promemoria per la gestione dei dipendenti fuori sede

Bilanciare il benessere dei dipendenti con la produttività per aumentare la redditività

Limiti del Time Doctor

Le integrazioni possono avere dei limiti in termini di funzioni

Funzioni mobili limitate

Prezzo di Time Doctor

Basic: $7/mese

$7/mese Standard: $10/mese

$10/mese Premium: $20/mese

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4.4/5 (370+ recensioni di utenti)

4.4/5 (370+ recensioni di utenti) Capterra: 4.6/5 (oltre 500 recensioni di utenti)

5. ClickTime

via Tempo di clic ClickTime è un robusto software di monitoraggio del tempo e di gestione delle spese per aziende di tutte le dimensioni. Utilizza reportistica e analisi per comprendere l'utilizzo del budget dei progetti e la produttività del personale. Gli approfondimenti sui progetti del provider possono fornire informazioni sui risultati dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickTime

Personalizzazione dei timesheet in base alle esigenze aziendali e tracciamento delle variabili

Utilizzate lo strumento di project insights per prevedere la redditività dei progetti

Visualizzate e pianificate la capacità del vostro team per garantire carichi di lavoro bilanciati

Limiti di ClickTime

Il layout del programma può essere difficile da capire

Gli utenti non possono regolare l'obiettivo giornaliero per le ore minime di lavoro

Prezzi di ClickTime

Starter: $15/mese

$15/mese Teams: $19/mese

$19/mese Premier : $31/mese

: $31/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickTime

G2: 4.6/5 (oltre 790 recensioni di utenti)

4.6/5 (oltre 790 recensioni di utenti) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni di utenti)

6. Attivare/disattivare

via Attivare/disattivare Gli utenti di Toggl possono monitorare facilmente il tempo tra progetti, attività e client, conoscendo le ore fatturabili e aumentando la produttività. Oltre al monitoraggio del tempo, lo strumento offre opzioni per il monitoraggio dei progetti e del carico di lavoro del team. È possibile monitorare le ore di lavoro del personale, monitorare le ore fatturabili, creare reportistica e distribuire le responsabilità delle risorse per evitare il burnout.

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl

Generazione di reportistica chiara e completa con tutti i dettagli necessari per una facile creazione delle fatture

Organizzare le attività di progetto, monitorare le ore di progetto e confrontare i tempi e le spese previsti ed effettivi

Monitoraggio del tempo attraverso le app web, mobile e desktop

Limiti di attivazione/disattivare Toggl

L'aggiunta di attività mentre il timer è in funzione può essere scomoda

La modifica delle informazioni sull'area di lavoro può essere talvolta problematica

Prezzi di Toggl

Free (per un massimo di 5 utenti)

(per un massimo di 5 utenti) Starter: $10/mese

$10/mese Premium : $20/mese

: $20/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Attività/disattivare Toggl e valutazioni

G2: 4,6/5 (oltre 1500 recensioni di utenti)

4,6/5 (oltre 1500 recensioni di utenti) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni di utenti)

7. BigTime

via BigTime BigTime è uno strumento di monitoraggio del tempo e un programma di fatturazione per professionisti e società di servizi professionali. Consente agli utenti di gestire in modo efficiente i progetti, monitorare il tempo e semplificare le procedure di fatturazione.

BigTime consente di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e la redditività grazie alle funzionalità configurabili di monitoraggio del tempo, ai dashboard e alle funzioni di reportistica. Con BigTime è possibile fornire ai project manager le informazioni di cui hanno bisogno per rimanere in carreggiata.

Le migliori funzionalità/funzione di BigTime

Compilazione automatica di informazioni ripetitive per accelerare la creazione delle voci

Monitoraggio e gestione dei budget dei progetti con monitoraggio in tempo reale

Ricevere informazioni pratiche su errori immediati nella fatturazione

Limiti di BigTime

L'apprendimento degli strumenti di analisi può essere difficile all'inizio

Gli utenti non possono annullare una fattura

Prezzi BigTime

Essenziale: $20/mese per utente

$20/mese per utente Avanzato : $35/mese per utente

: $35/mese per utente Premier: $45/mese per utente

Valutazioni e recensioni di BigTime

G2: 4.5/5 (oltre 1300 recensioni di utenti)

4.5/5 (oltre 1300 recensioni di utenti) Capterra: 4.6/5 (oltre 600 recensioni di utenti)

8. Paymo

via Paymo Paymo è un software di project management e monitoraggio automatizzato del tempo per piccole e medie imprese e liberi professionisti. Da fare in un unico posto, sia per la gestione dei progetti, sia per il monitoraggio del tempo, sia per la fatturazione ai client.

Paymo offre diversi metodi di monitoraggio del tempo automatizzati, garantendo un'acquisizione accurata dei dati su tutti i dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Paymo

Monitoraggio del tempo in blocco per più progetti settimanali

Trasformazione dei fogli di presenza in fatture per l'elaborazione del pagamento in base alle ore di lavoro

Visualizzazione dei flussi di lavoro con schede Kanban personalizzabili

Limiti di Paymo

I prezzi possono essere elevati per le aziende più piccole

Le versioni per dispositivi mobili hanno funzioni limitate rispetto alla versione per desktop

Prezzi Paymo

**Gratis

Starter: $9,9/mese per utente

$9,9/mese per utente Piccolo ufficio : $15,9/mese per utente

: $15,9/mese per utente Business: $23,9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2: 4.6/5 (550+ recensioni degli utenti)

4.6/5 (550+ recensioni degli utenti) Capterra: 4.7/5 (650+ recensioni utente)

9. Beebole

via Area di lavoro di Google Beebole aiuta le piccole aziende a diventare più produttive monitorando il tempo e le risorse in modo più efficace. Utilizza timer, voci manuali e app mobili per garantire la raccolta dei dati corretti su tutti i dispositivi e le posizioni. Grazie agli strumenti di reportistica e di analisi, è possibile conoscere meglio l'utilizzo delle risorse, la redditività dei progetti e i tempi registrati dal team.

Le migliori funzionalità/funzione di Beebole

Monitoraggio di aspetti specifici dei progetti, come client, lavori, fatture o tutto insieme

Utilizzare le funzionalità di monitoraggio del tempo per richiedere, approvare e gestire facilmente le ferie dei dipendenti

Utilizza la crittografia a 256 bit per mantenere in sicurezza i dati delle tabelle orarie

Utilizzo di Beebole in più lingue per soddisfare i team più diversi

Limiti di Beebole

La curva di apprendimento per l'utilizzo della funzionalità/funzione di budgeting è più ripida

Gli strumenti per personalizzare i risultati della ricerca e creare reportistica accurata sono limitati

Prezzi di Beebole

6,99 euro/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Beebole

G2: 4.5/5 (oltre 60 recensioni di utenti)

4.5/5 (oltre 60 recensioni di utenti) Capterra: 4.7/5 (oltre 150 recensioni di utenti)

10. Tempo di tracciamento

via Tempo di tracciamento TrackingTime è uno strumento semplice ma potente per la gestione del tempo da parte di aziende e liberi professionisti. Grazie alle sue funzionalità/funzione e all'interfaccia utente, è facile gestire progetti e misurare la produttività. TrackingTime offre una serie di modi per tenere traccia del tempo e sincronizzare lo stato con gli strumenti di uso quotidiano. Gli strumenti di reportistica e di analisi consentono agli utenti di prendere decisioni intelligenti e di migliorare i propri flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di TrackingTime

Sincronizzazione con gli strumenti quotidiani per adattarsi alle routine di lavoro

Utilizzate opzioni avanzate come il blocco del tempo per allinearvi meglio alle esigenze del vostro team

Monitoraggio di quasi tutto con il timer accessibile dal browser

Limiti di TrackingTime

Gli utenti possono talvolta riscontrare problemi di navigazione

L'integrazione con altri strumenti di gestione può essere resa più fluida

Prezzi di TrackingTime

**Gratis

Freelancer: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

Valutazioni e recensioni di TrackingTime:

G2: 4.5/5 (80+ recensioni degli utenti)

4.5/5 (80+ recensioni degli utenti) Capterra: 4.6/5 (35+ recensioni utente)

Trova l'alternativa perfetta per le tue esigenze tempestive

La cosa chiave da sapere su Timely, o sulle app per il monitoraggio del tempo in generale, è che non si tratta mai di un semplice monitoraggio del tempo. Se siete un'azienda, state monitorando e gestendo attività, progetti, team, client, fatture, produttività e molto altro. Beh, avete capito l'idea!

È proprio per questo che avete bisogno di una piattaforma di produttività all-in-one che gestisca tutti gli aspetti della vostra azienda. ClickUp può aiutarvi a fare tutto questo e anche di più. Registratevi per ClickUp e da fare con più tempo a disposizione.