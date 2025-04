10 migliori software per viaggi e spese da utilizzare nel 2025

Il rimborso manuale di viaggi e spese è noioso. Bisogna mantenere dei fogli di calcolo, raccogliere tutte le ricevute delle spese di viaggio dei dipendenti, verificarle, registrare i dati e approvare i rimborsi. Inoltre, lascia spazio a errori.

Perché affrontare tutta questa seccatura dei dati sulle spese quando è possibile automatizzare il processo con le Automazioni di viaggio e rimborso spese? gestione delle spese software?

Invece di mantenere un registro di centinaia di ricevute fisiche e di grandi righe di spese dei dipendenti, potete semplicemente scansionare le ricevute per registrare le spese e automatizzare i processi di approvazione attraverso flussi di lavoro definiti, rendendo la gestione delle trasferte aziendali più semplice che mai.

Esploriamo i 10 migliori software di gestione dei viaggi e delle spese per supportare le vostre esigenze di viaggio aziendali, le loro funzionalità/funzioni chiave e i prezzi.

Cosa cercare in un software di gestione delle spese e dei viaggi?

Un software per viaggi e spese deve semplificare le prenotazioni, la fatturazione e i rimborsi. Ecco alcune funzionalità che consentono di semplificare il processo di rimborso:

Dashboard intuitivo : Un dashboard intuitivo vi aiuta a monitorare facilmente le spese di viaggio di ciascun dipendente quando presenta una reportistica di spesa digitale. Cercate visualizzazioni personalizzabili, integrazioni con app e monitoraggio del tempo in tempo reale

: Un dashboard intuitivo vi aiuta a monitorare facilmente le spese di viaggio di ciascun dipendente quando presenta una reportistica di spesa digitale. Cercate visualizzazioni personalizzabili, integrazioni con app e monitoraggio del tempo in tempo reale Automazioni : Il software deve compilare automaticamente i dettagli delle transazioni dalle schede aziendali e calcolare i rimborsi spese

: Il software deve compilare automaticamente i dettagli delle transazioni dalle schede aziendali e calcolare i rimborsi spese Acquisizione di ricevute digitali : Dovrebbe essere in grado di estrarre i dati dalle ricevute digitali e compilare i campi delle spese, eliminando la necessità di una voce manuale

: Dovrebbe essere in grado di estrarre i dati dalle ricevute digitali e compilare i campi delle spese, eliminando la necessità di una voce manuale **Le migliori piattaforme di gestione delle spese offrono funzionalità di reportistica e analisi approfondite per aiutare le aziende ad analizzare e gestire le spese di viaggio

Efficacia dei costi: Il software deve offrire prezzi personalizzati e ragionevoli in base alle esigenze aziendali

I 10 migliori software per la gestione delle spese e dei viaggi da utilizzare nel 2024

Ecco i 10 migliori software per viaggi e spese che possono gestire le vostre esigenze aziendali end-to-end, dalla prenotazione dei viaggi alla gestione delle spese, dal monitoraggio del budget alla gestione delle ricevute.

1. TravelPerk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Framex2-1.png TravelPerk /%img/

via Viaggioerk TravelPerk è una piattaforma che offre una gestione trasparente dei viaggi e della reportistica delle spese. Supporta diversi casi d'uso, come le prenotazioni di viaggi di gruppo per le trasferte, la gestione dei viaggi, la gestione delle spese e la fatturazione centralizzata.

Grazie allo strumento di monitoraggio del tempo incorporato, i responsabili delle risorse umane possono monitorare i viaggi dei dipendenti in tempo reale e verificare se stanno rispettando le politiche e le norme sulle spese di viaggio.

Funzionalità/funzione migliori di TravelPerk

Controllate il vostro budget di viaggio con informazioni in tempo reale dal dashboard interattivo di TravelPerk

Aggiunta di potenti integrazioni in un solo clic per gestire tutte le spese da un unico luogo

Modificate le vostre prenotazioni in qualsiasi momento con Flexi Perk, una soluzione one-tap per prenotare biglietti aerei e hotel a qualsiasi tariffa e cancellarli in qualsiasi momento

Visualizzare lo stato del viaggio in tempo reale con una mappa interattiva

Ottenere informazioni sull'impronta di carbonio dei viaggi per introdurre soluzioni di viaggio sostenibili

Limiti di TravelPerk

Le opzioni di prenotazione dei viaggi sono limitate

Necessita di potenziali miglioramenti dell'interfaccia utente per le prenotazioni di viaggio. Ad esempio, non è possibile cercare direttamente gli hotel e bisogna scorrere l'intero elenco

Prezzi di TravelPerk

Inizio : Free

: Free Premio : $99/mese+3% di prenotazione

: $99/mese+3% di prenotazione Pro : $299/mese+3% di prenotazione

: $299/mese+3% di prenotazione Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su TravelPerk

G2 : 4.6/5 (1500+ recensioni)

: 4.6/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (404 recensioni)

2. Fyle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Fyle.jpg Fyle /%img/

via Stile Fyle è una soluzione di gestione delle spese che automatizza il processo di spese e rimborsi, compresa la riconciliazione delle spese delle schede aziendali e l'elaborazione dei rimborsi spese dei dipendenti. Si connette al vostro software di account per monitorare le spese di fornitori, progetti e reparti.

È possibile integrare Fyle con NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR e QuickBooks. Da fare a meno delle funzionalità di gestione dei viaggi, ma può essere integrato con TravelPerk per analizzare e rendicontare le spese di viaggio dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fyle

Sfrutta l'IA conversazionale per raccogliere le note spese digitali e abbinarle alla transazione con la carta di credito

Automazioni nella compilazione dei moduli per le spese, invio delle relazioni e sincronizzazione delle spese con i software di account come Quickbooks, Sage e Xero

Ottenere informazioni in tempo reale sui dati di spesa attraverso il potente e avanzato dashboard di analisi

limiti di #### Fyle

Le categorie di spesa limitate di Fyle rendono difficile la registrazione accurata di tutti i tipi di spesa

Presenta una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Fyle

Standard : $6,99 al mese per utente, con fatturazione annuale

: $6,99 al mese per utente, con fatturazione annuale Business : $11,99 al mese per utente, fatturati annualmente

: $11,99 al mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Prezzi personalizzati

Fyle valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (1300+ recensioni)

: 4.6/5 (1300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (146 recensioni)

3. WeGoPro (ex Travelstop)

via WeGoPro (ex Travelstop) WeGoPro è un software di prenotazione e gestione dei viaggi e di monitoraggio delle spese. Contiene oltre 800 compagnie aeree e 600.000 hotel elencati per facilitare la prenotazione e il controllo dei viaggi da parte delle aziende.

Con WeGoPro è possibile monitorare le spese dell'intera azienda su un'unica dashboard in tempo reale. Consente inoltre di mantenere un registro dei viaggiatori frequenti che violano le politiche di viaggio e la conformità.

Le migliori funzionalità di WeGoPro

Risparmia ore di lavoro manuale e accelera i rimborsi grazie alla reportistica automatizzata delle spese

Gestione delle spese in più valute con valutazioni istantanee per gestire le spese aziendali globali senza ritardi

Ottenere approfondimenti basati sui dati attraverso una visualizzazione consolidata delle spese per categoria di spesa o reparto in un unico luogo

Monitoraggio in tempo reale dei dati dei viaggiatori d'affari e garanzia di sicurezza e supporto immediato grazie a mappe interattive

Limiti di WeGoPro

Offre opzioni di alloggio limitate rispetto ad altre piattaforme di gestione dei viaggi

I prezzi più alti per prenotazione possono incidere sul budget di viaggio, soprattutto per le piccole aziende

Prezzi di WeGoPro

Standard : $10/prenotazione

: $10/prenotazione Premium : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Spese: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di WeGoPro

G2 : 4.4 /5 (12 recensioni)

: 4.4 /5 (12 recensioni) Capterra: 4.3/ 5 (18 recensioni)

4. Spesa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Expensify-1.png

/$$$img/

via Espriminsificare Expensify è un'app per la gestione delle spese con monitoraggio illimitato delle ricevute. La sua funzionalità/funzione SmartScan scansiona tutte le ricevute in un solo clic e le carica automaticamente sulla dashboard.

È possibile sincronizzare Expensify con i software aziendali di account, risorse umane e viaggi per riunire tutti i dati e semplificare i processi di revisione finanziaria.

Le migliori funzionalità/funzione di Expensify

Cattura tutte le ricevute in un solo clic con SmartScan per importare automaticamente le spese e ottenere rimborsi rapidi

Guadagnare fino al 2% di cashback sulle schede Expensify per transazioni superiori a 250.000 dollari

Creazione di regole di spesa per categorizzare automaticamente i pagamenti ricorrenti

Limiti di Expensify

L'invio di reportistica separata per le schede personali e aziendali può essere eccessivo per i dipendenti

I frequenti problemi nel processo di scansione delle ricevute richiedono un lavoro manuale per l'invio delle note spese

Prezzi di Expensify

Collect : 5 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale

: 5 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale Controllo: $9/mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Expensify

G2 : 4.5/5 (5100+ recensioni)

: 4.5/5 (5100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1000+ recensioni)

5. Navan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Navan-1400x1167.webp Navan /$$$img/

via Navan Navan è un software di automazione della gestione delle spese che raccoglie i dettagli delle spese aziendali dalle ricevute dei dipendenti e dalle spese delle schede aziendali. Le aziende possono limitare l'uso delle schede per evitare spese eccessive da parte dei dipendenti.

È possibile utilizzare Navan per rimborsare le spese vive dei viaggiatori aziendali in 45 Paesi e 25 valute. Inoltre, Navan Rewards permette ai dipendenti di guadagnare premi per i loro viaggi.

Le migliori funzionalità/funzione di Navan

Monitoraggio delle spese di viaggio dei dipendenti con reportistica delle spese e analisi

Ottenete dati in tempo reale sulle emissioni di anidride carbonica per monitorare i vostri obiettivi di viaggio sostenibile

Limiti di Navan

Il team del supporto clienti potrebbe impiegare più tempo del solito per rispondere ai vostri ticket di assistenza

La mancanza di supporto per il GPS offline rende difficile la registrazione degli spostamenti quando i dipendenti si recano in un altro Paese senza una scheda SIM internazionale

Prezzi Navan

Crescita : Gratis

: Gratis Professionale: Prezzi personalizzati

Navan valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (7500+ recensioni)

: 4.7/5 (7500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (176 recensioni)

6. Felicità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/happay.jpg

/$$$img/

via Happay Happay è una piattaforma completa per la gestione dei viaggi e delle spese. Offre diverse soluzioni di gestione delle spese per vari casi d'uso, come lo strumento di auto prenotazione (SBT) per prenotare biglietti di viaggio e hotel per scopi aziendali e Xpendite per tracciare automaticamente le spese da oltre sei fonti.

La sua soluzione di audit intelligente aiuta i manager a identificare e segnalare le violazioni delle politiche di viaggio da parte dei dipendenti. Le analisi intelligenti di Happay offrono preziose informazioni sui modelli di spesa dei dipendenti, consentendo un maggiore controllo sulle spese aziendali.

Inoltre, la sua perfetta integrazione con i sistemi di account lo rende la soluzione definitiva per una gestione finanziaria efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Happay

Ottenere una reportistica delle spese accurata al 100% da 6+ fonti con Happay Xpendite

Rilevare ricevute duplicate e violazioni delle politiche utilizzando SmartAudit per garantire la conformità

Gestisci i tuoi viaggi e le tue spese da qualsiasi luogo con l'app mobile di Happay con tutte le funzionalità/funzione del web

Ottenere informazioni in tempo reale su viaggi e spese con DeepAnalyze per prendere decisioni ben informate

Limiti di Happay

Può richiedere molto tempo e portare a reportistica errata

Può essere difficile gestire le spese che coinvolgono più categorie di spesa, progetti e valute

Prezzi di Happay

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Happay

G2 : 4.5/5 (305 recensioni)

: 4.5/5 (305 recensioni) Capterra: 4.6/5 (829 recensioni)

7. Emburse Certify

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Emburse-Certify.png Emburse Certify /$$$img/

via Emcertifica Emburse è un altro popolare software di gestione delle spese per creare, presentare e approvare le spese. Fornisce anche un sistema di gestione dei viaggi e delle spese che semplifica il piano di viaggio, la conformità alle politiche, la registrazione delle spese e la raccolta di informazioni sui visti e sulla salute dei viaggiatori.

È possibile impostare pre-approvazioni per le spese di viaggio per un migliore controllo dei costi. Inoltre, elimina attività manuali come l'invio di un documento di reportistica delle spese o una ricevuta fisica.

Funzionalità/funzione migliori di Emburse Certify

Programmate la creazione automatica di una nota spese con ReportExecutive per evitare il noioso lavoro della reportistica manuale

Individuare violazioni e duplicati utilizzando Embrace Audit per un processo trasparente di gestione dei rimborsi e delle spese

Elimina i colli di bottiglia del flusso di cassa fornendo una pre-approvazione dei programmi di viaggio

Migliora il processo decisionale finanziario analizzando le spese e i modelli di spesa

Limiti di Embrace Certify

L'interfaccia utente complessa rende difficile per gli utenti navigare all'interno dell'app

Offre funzionalità/funzione di integrazione limitate

Prezzi di Emburse Certify

Certificare ora: $12/mese per utente

$12/mese per utente Professionale: Prezzo personalizzato

Embrace Certify valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (2035 recensioni)

: 4.5/5 (2035 recensioni) Capterra:4.7/5 (1279 recensioni)

8. SAP Concur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/SAP-Concur.jpg SAP Concur /$$$img/

via SAP Concur SAP Concur offre una soluzione integrata per la gestione di spese, viaggi e fatture. Mette in connessione le spese di viaggio e la fatturazione dei dipendenti in un unico sistema per offrire maggiore visibilità alle transazioni e garantire la conformità.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP Concur

Automazione del sistema di gestione delle spese con Concur expense ed elaborazione più rapida dei rimborsi

Analizzare i dati e gli approfondimenti delle spese aziendali e le tempistiche di liquidazione delle fatture con dashboard complete

Semplificare i dettagli dei viaggi aziendali grazie alla connessione di viaggi, viaggiatori e itinerari in un'unica posizione con Concur Travel

Automazioni nell'elaborazione degli account da pagare per ridurre i potenziali rischi di frode e conformità

Limiti di SAP Concur

Impossibilità di mostrare le reportistiche di spesa più vecchie di 90 giorni

Ha un tempo di risposta elevato per i ticket di supporto

Prezzi di SAP Concur

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP Concur

G2 : 4.0/5 (6000+recensioni)

: 4.0/5 (6000+recensioni) Capterra: 4.3/5 (2030 recensioni)

9. TravelBank

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/TravelBank.webp Banca Viaggi /$$$img/

via TravelBank TravelBank è un'altra soluzione completa per la gestione delle schede, il monitoraggio delle spese e la gestione dei viaggi. Con TravelBank è possibile inviare report digitali sulle spese, automatizzare le approvazioni, ottimizzare le spese di viaggio, riconciliare le transazioni delle schede aziendali e ottenere una migliore visibilità dei dati.

Le migliori funzionalità di TravelBank

Monitoraggio dell'allocazione e della spesa dei fondi per controllare le spese aziendali

Prevedere le spese future e pianificare il budget di viaggio di conseguenza

Integrazione di tutte le schede di viaggio aziendali virtuali e sincronizzazione automatica delle transazioni nella piattaforma di gestione delle spese di TravelBank

Limiti di TravelBank

Può essere difficile modificare le prenotazioni

Lo strumento di scansione cattura a volte informazioni errate dal caricamento delle ricevute

Prezzi di TravelBank

Viaggio : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Spese : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Viaggi e spese: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su TravelBank

G2 : 4.5/5 (333 recensioni)

: 4.5/5 (333 recensioni) Capterra: 4.7/5 (226 recensioni)

10. Zoho Expense

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Zoho-Expense-1400x844.png Zoho Expense /$$img/

via Zoho Expense Zoho Expense è uno strumento di gestione dei viaggi e delle spese per le aziende che consente di automatizzare la reportistica delle spese e di semplificare la prenotazione dei viaggi aziendali. Inoltre, esegue l'autoscansione delle transazioni su carta di credito e carta aziendale con le relative ricevute per una migliore riconciliazione. È anche possibile impostare le diarie per i dipendenti in diverse regioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Expense

Visualizzate le richieste di viaggio dei vostri dipendenti con analisi istantanee e dashboard intuitivi

Automazioni nel monitoraggio dei chilometri percorsi senza compromettere la sicurezza dei dati

Migliora la verifica delle spese e il controllo delle frodi, in modo da non dover rivedere manualmente ogni transazione

Semplificazione del monitoraggio delle ricevute aziendali grazie alla scansione automatica avanzata in più di 14 lingue

Limiti di Zoho Expense

Piccole discrepanze nella funzionalità di riconoscimento delle ricevute portano a una reportistica delle spese inefficace

Le integrazioni sono al limite

Prezzi di Zoho Expense

**Gratuito

Standard : $4/mese per utente, con fatturazione annuale

: $4/mese per utente, con fatturazione annuale Premium : $6/mese per utente, fatturati annualmente

: $6/mese per utente, fatturati annualmente Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zoho Expense

G2 : 4.5/5 (1100+ recensioni)

: 4.5/5 (1100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (900+ recensioni)

Altri strumenti di gestione dei viaggi

Il software di gestione delle spese di viaggio può aiutare a monitorare gli eccessi di spesa e le violazioni delle politiche di viaggio. Tuttavia, per evitare di spendere troppo, è necessario un piano di viaggio strategico. Provate ClickUp, una piattaforma all-in-one per creare piani di viaggio intelligenti.

ClickUp

Con ClickUp è possibile creare piani di viaggio dettagliati, personali o aziendali, a costi contenuti. È uno strumento di viaggio all-in-one per travel manager e privati. Iniziare con piano di bilancio . Per questo, non è necessario un Strumento di IA per l'accounting . Utilizzare Documenti di ClickUp per collaborare con il team di viaggio, discutere i budget e creare itinerari.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Docs.gif ClickUp Documenti /$$$img/

utilizza i documenti di ClickUp per collaborare alle idee di viaggio

Con ClickUp per la finanza , voi e il vostro team finanziario potete monitorare gli obiettivi finanziari dell'organizzazione e impostare di conseguenza il budget per i viaggi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUps-Finance-1400x764.png

/$$$img/

seguite le vostre finanze e calcolate i vostri profitti con ClickUp's Finance

Successivamente, è necessario modelli di itinerario per pianificare un viaggio d'affari senza problemi.

ClickUp offre diversi modelli di itinerario per soddisfare le diverse esigenze di viaggio. Questi modelli aiutano a a pianificare in modo più efficace e gestire le modifiche dell'ultimo minuto al piano.

È inoltre possibile semplificare la pianificazione dei viaggi aziendali o personali con Il modello di pianificazione dei viaggi di ClickUp. Il modello consente di monitorare le prenotazioni di voli e hotel e di condividere i piani di viaggio con amici, familiari o colleghi.

Ora che avete pianificato il vostro viaggio e il budget, è il momento di creare un programma per il vostro viaggio con La visualizzazione del calendario di ClickUp . È possibile pianificare tutte le attività del viaggio, compresi i giorni di riposo e i tempi di viaggio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-335.png Calendario di ClickUp /$$$img/

Trascinare e rilasciare gli eventi sul calendario con ClickUp

Semplificare la pianificazione e la gestione dei viaggi con ClickUp

La scelta del giusto software di gestione delle trasferte e delle spese è essenziale per garantire la conformità, mantenere il flusso di cassa ed elaborare rapidamente i rimborsi.

Tuttavia, spesso mancano funzionalità/funzione di pianificazione dei viaggi e hanno opzioni di prenotazione costose.

ClickUp è la soluzione migliore per colmare questo divario. Combinate i vostri processi di gestione dei viaggi e delle spese con ClickUp per semplificare la pianificazione e l'esecuzione dei viaggi aziendali, che a sua volta risulta in una migliore gestione delle spese. Iscriviti su ClickUp gratis per organizzare i piani di viaggio e monitorare i costi dei viaggi aziendali senza sforzo!