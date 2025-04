10 migliori alternative a Vimeo per la registrazione dello schermo nel 2025

Trovare il software di registrazione dello schermo perfetto può completare la vostra esperienza video in un mondo in cui ogni clic e movimento del cursore è importante.

E l'esperto di piattaforme video Vimeo è noto per fare proprio questo.

Tuttavia, molti utenti si trovano a dover affrontare i problemi di riproduzione e il prezzo elevato di Tag, che li spingono a cercare alternative migliori.

Comprendiamo la necessità di trovare una soluzione video che Da fare senza costare una fortuna o compromettere la qualità.

Abbiamo quindi stilato un elenco delle 10 migliori alternative a Vimeo in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Analizzeremo queste gemme della registrazione dello schermo in base alle loro funzionalità/funzioni, alla compatibilità e ai piani tariffari, in modo che possiate trovare la soluzione più adatta a voi o alla vostra azienda.

Cosa cercare in un'alternativa a Vimeo?

Prima di scegliere, dovete sapere quali sono le funzionalità/funzione di cui avete bisogno nella vostra alternativa a Vimeo.

Considerate i seguenti elementi essenziali:

Opzioni di registrazione: Scegliete un'alternativa Vimeo che vi permetta di registrare lo schermo, la webcam e l'audio dal microfono e dal sistema

Scegliete un'alternativa Vimeo che vi permetta di registrare lo schermo, la webcam e l'audio dal microfono e dal sistema Strumenti di modifica: Scegliete un'alternativa con funzionalità/funzione di modifica quali ritaglio, taglio, regolazione del volume e muting per perfezionare le vostre registrazioni

Scegliete un'alternativa con funzionalità/funzione di modifica quali ritaglio, taglio, regolazione del volume e muting per perfezionare le vostre registrazioni Vari formati di output: Assicuratevi che l'alternativa Vimeo supporti diversi formati di file come MP4, MOV e GIF

Assicuratevi che l'alternativa Vimeo supporti diversi formati di file come MP4, MOV e GIF Alta risoluzione: Scegliete un software che fornisca un output ad alta definizione, in modo che i vostri video risultino nitidi e chiari

Scegliete un software che fornisca un output ad alta definizione, in modo che i vostri video risultino nitidi e chiari $$$a facilmente: Cercate un'alternativa a Vimeo che vi permetta di caricare e condividere facilmente le vostre registrazioni, compresa l'opzione di generare collegamenti condivisibili istantaneamente

Cercate un'alternativa a Vimeo che vi permetta di caricare e condividere facilmente le vostre registrazioni, compresa l'opzione di generare collegamenti condivisibili istantaneamente Non ci sono filigrane: Scegliete una piattaforma che non includa filigrane, poiché queste possono ridurre la visibilità dei testi e creare distrazione

Scegliete una piattaforma che non includa filigrane, poiché queste possono ridurre la visibilità dei testi e creare distrazione **Assicuratevi di poter registrare voci fuori campo e di aggiungere narrazione e contesto alle vostre registrazioni

Le 10 migliori alternative a Vimeo da usare nel 2024

Una volta che vi siete fatti un'idea chiara di ciò che vi serve e volete dal vostro software di registrazione dello schermo, sfogliate la nostra scelta delle 10 migliori alternative a Vimeo per il 2024:

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-359-1400x875.png ClickUp Clip /$$$img/

Registra lo schermo e condividilo con il tuo team grazie a ClickUp Clip

ClickUp è un popolare software di collaborazione e produttività all-in-one in grado di gestire progetti di ogni tipo. Include anche un valido strumento di registrazione dello schermo che si integra facilmente nel flusso di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-360-1400x836.png ClickUp Brain /$$$img/

Trascrivi automaticamente le tue registrazioni con ClickUp Brain in pochi minuti

È possibile creare un Clip in qualsiasi conversazione ClickUp con un semplice clic. Inoltre, ClickUp Brain trascrive automaticamente ogni Clip, facilitando l'evidenziazione delle parti importanti e la navigazione all'interno del video.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-361-1400x836.png ClickUp Clip /$$$img/

Trasformate le vostre Clip in attività realizzabili con pochi clic

Condivisione ClickUp Clip è semplice: si può incorporare un video nella piattaforma, condividere un collegato pubblico o scaricare il file video. È anche possibile trasformare i Clip in attività, in modo da mantenere le idee organizzate e attuabili. E con tutti i vostri Clip archiviati nell'Hub Clip, rimanere organizzati non è mai stato così facile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-362-1400x836.png ClickUp Clip /$$$img/

traccia e gestisci tutte le tue clip da un unico e completo hub_

Questo strumento è perfetto per trasmettere messaggi video chiari e senza limiti di tempo. Cattura lo schermo, la finestra o la scheda del browser in tempo reale, registra l'audio e lo condivide facilmente. Inoltre, è facile da usare per i principianti e consente di creare video professionali senza dover ricorrere a complessi software di modifica.

Che si tratti di project management o di creazione di contenuti didattici, ClickUp Clip consente di comunicare in modo efficace ed efficiente. Con la matrice di strumenti di project management di ClickUp, avete tutto ciò che vi serve per supportare la vostra azienda, e pochi strumenti in questo elenco sono così efficienti in termini di costi come ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Registra il tuo schermo senza limiti di tempo e senza filigrane, anche con la versione gratis

Condivisione e registrazione dei video in modo istantaneo e sicuro, senza la necessità di esportarli o caricarli

Trascrizione automatica dei video con ClickUp Brain

Aggiungete la voce alle vostre registrazioni video utilizzando un microfono

Creazione di attività direttamente dalle registrazioni video e assegnazione ai membri del team

Impostare date di inizio, date di scadenza e orari esatti per l'impostazione delle scadenze

Integrazione con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro, come Zoom, Slack, Area di lavoro di Google e Microsoft Office

Personalizzazione degli stati delle attività per un rapido aggiornamento dello stato di avanzamento con un solo sguardo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Clips-gif.gif ClickUp Clip /$$$img/

Migliorate la collaborazione con la registrazione di video senza soluzione di continuità in ClickUp Clip

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento

Assenza di strumenti avanzati per la modifica dei video

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Business : $19/utente al mese

: $19/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Loom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-363.png Loom /$$$img/

via Loom Loom è una popolare alternativa a Vimeo per realizzare rapidamente video professionali. È facile da usare e si può iniziare a registrare con un solo clic.

Sia che stiate dimostrando un software o insegnando qualcosa, Loom vi permette di registrare il vostro schermo senza watermark, rendendolo facile da condividere con il vostro team su diverse piattaforme.

Il sistema di cartelle organizzato evita gli errori, garantendo che i video corretti siano accessibili solo alle persone giuste. Sia che si lavori su Windows che su altri dispositivi, Loom consente di aggiungere note o disegni in tempo reale durante la registrazione.

Il sistema di feedback di Loom consente ai provider di fornire un riscontro immediato attraverso commenti o emoji. È inoltre possibile condividere i file con i team tramite piattaforme di comunicazione integrate come Slack e l'area di lavoro di Google.

Tuttavia, i suoi strumenti di modifica di base e la versione gratis, al limite, possono indurre le persone a cercare un'altra versione di Loom Alternative a Loom .

Funzionalità/funzione migliori di Loom

Registrazione o condivisione dello schermo del computer, del browser e della webcam

Evidenzia le informazioni cruciali sullo schermo per gli spettatori con annotazioni in tempo reale

Ottenere trascrizioni e didascalie in oltre 50 lingue

Riduzione dei filtri per il rumore di qualità non necessari

Integrazione con centinaia di strumenti come Salesforce, Jira, Slack e Zoom

Condivisione di file tramite collegamenti diretti e video incorporati

Registrazione dello schermo tramite l'estensione per Chrome, l'app desktop o l'app per dispositivi mobili

Limiti di Loom

Limitate opzioni di modifica dei video

Diventa molto buggato

Prezzi di Loom

Starter: Free

Free Business: $12,50/autore al mese (fatturati annualmente)

$12,50/autore al mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzi personalizzati

Loom valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1850+ recensioni)

4.7/5 (1850+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

3. Vidyard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-364.png Vidyard /$$$img/

via Vidyard Vidyard è una buona opzione per caricare, organizzare e condividere tutte le demo dei prodotti, i video del marchio e le storie dei clienti da un unico posto. Questo top software di video marketing offre strumenti di IA per ottenere ottimi risultati e una funzionalità di video hosting per tenere insieme tutti i vostri video.

Gli strumenti video interattivi di Vidyard includono anche un registratore di schermo gratuito. Utilizzatelo per creare video dal browser o dal desktop e condividerli con colleghi e clienti.

Vidyard è accessibile tramite un'estensione per Chrome o un'app desktop, entrambe dotate di un comodo editor video integrato e di funzionalità/funzione di messaggistica video.

La piattaforma permette anche di decidere chi può vedere i video pubblicati. Volete che un video sia privato? Proteggetelo con una password. Volete condividerlo con il mondo? Cambiate le impostazioni di accesso in Pubblico o Chiunque con il collegato.

considerate queste opzioni alternative a Vidyard per trovare un'opzione più adatta!

Le migliori funzionalità/funzione di Vidyard

Raccoglie tutti i video, i documenti e le risorse commerciali per la collaborazione

Registrazione dello schermo o della scheda del browser, con o senza webcam

Gestite e migliorate i vostri video con l'hosting e l'analisi di Vidyard

Semplificazione del piano video con script personalizzati generati dall'IA

Ricevere notifiche quando qualcuno visualizza il vostro video messaggio

Caricare video in vari formati (MP4, MOV, ecc.)

Personalizzare il player dei video con miniature, capitoli e spiegazioni personalizzate

Limiti di Vidyard

La complessa interfaccia utente può confondere i nuovi utenti

Alcuni utenti trovano i piani tariffari costosi, dato l'intervallo di funzionalità/funzione dello strumento

Limitate opzioni di modifica dei video

Prezzi di Vidyard

**Gratis

Pro : $29/mese

: $29/mese Plus : $89/mese

: $89/mese Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vidyard

G2: 4.5/5 (950+ recensioni)

4.5/5 (950+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

4. Wistia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-365-1400x808.png Wistia /$$$img/

via Wistia Wistia è un ottimo strumento per incorporare video player di alta qualità e personalizzabili nel vostro sito web. È perfetto per i marketer che utilizzano video con elementi di branding pesanti.

È dotato di un'opzione di registrazione video, nota anche come Soapbox, un registratore di schermo e webcam progettato per team e marketer. È facile da usare e ha funzionalità/funzione come l'incorporazione, la condivisione e l'analisi.

Le analisi sono molto dettagliate e consentono di capire come le persone interagiscono con i video, aiutandovi a migliorare i vostri lavori richiesti. Inoltre, è dotato di funzionalità/funzione di modifica dei video e di strumenti per la generazione di contatti.

Le migliori funzionalità/funzione di Wistia

Creazione di demo di prodotti, tutorial e altro ancora con registratori di schermo e webcam

Ospitare i video in modo rapido e sicuro senza pubblicità o distrazioni

Cattura le informazioni degli spettatori e prompt di azione con moduli e CTA nel video

Utilizzate gli analytics nativi per ottimizzare il coinvolgimento e il ROI

Costruite il vostro marchio con un player video personalizzabile e funzionalità/funzione di accessibilità

Gestite i video su tutti i canali e le piattaforme in un unico posto con il Channel Content Management (CCM)

Integrazione con oltre 30 strumenti, tra cui Drip, HubSpot, YouTube e Zoom

Limiti di Wistia

Struttura dei prezzi costosa

L'analisi dei video può essere fonte di confusione per i nuovi utenti

Manca la traduzione automatica delle voci fuori campo

eccone alcuni alternative a Wistia che potete prendere in considerazione per evitare queste limitazioni.

Prezzi di Wistia

**Gratuito

Plus: $24/mese

$24/mese Pro: $99/mese

$99/mese Avanzato: $399/mese

$399/mese Premium: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wistia

G2: 4.6/5 (550+ recensioni)

4.6/5 (550+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

5. Sintesi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-366-1400x760.png Sintesi /$$$img/

via Sintesi Synthesia è una piattaforma di creazione video alimentata dall'IA che consente di realizzare video professionali senza utilizzare microfoni, telecamere, attori o studi. Utilizza l'IA per creare avatar in grado di vocalizzare gli script per rendere i video più simili a quelli umani e interattivi.

Se avete bisogno di funzionalità/funzione semplici, Synthesia le offre. Ha un registratore di schermo che non richiede strumenti aggiuntivi, didascalie chiuse per aggiungere sottotitoli e diversi rapporti di aspetto per creare video per tutti i tipi di piattaforme.

Synthesia offre anche diversi avatar IA, modelli, sfondi personalizzati e funzionalità/funzione come le didascalie chiuse e la clonazione della voce per rendere la creazione di video facile e coinvolgente per tutti.

Le migliori funzionalità/funzione di Synthesia

Registra il tuo schermo, aggiungi sottotitoli e ridimensiona con il giusto rapporto di aspetto

Creare video coinvolgenti con oltre 160 avatar IA diversi e personalizzabili

Aggiunta di voci professionali dell'IA di diverso tipo

Traduzione automatica dei video in più di 120 lingue

Clona la tua voce e aggiungila all'avatar personalizzato

Scegliete tra oltre 300 modelli per diversi casi di utilizzo

Collaborare con il team creando aree di lavoro condivise

Incorporare i video ovunque sia necessario

Limiti di Synthesia

Curva di apprendimento ripida

La versione per browser è lenta a reagire

La libreria di avatar è limitata

dai un'occhiata a questi {\an8}Altre alternative a Synthesia che non presentano tali svantaggi

Prezzi di Synthesia

Starter: $29/mese

$29/mese Autore: $89/mese

$89/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Synthesia

G2: 4.7/5 (1300+ recensioni)

4.7/5 (1300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Brightcove

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-367.png Brightcove /$$img/

via Brightcove Brightcove è una piattaforma di video hosting che aiuta le aziende a gestire, condividere e trasmettere i propri video. Molte grandi aziende si affidano a questa piattaforma perché è scalabile, affidabile e sicura.

Le organizzazioni dei media usano Brightcove per monetizzare i video, aumentare la portata, coinvolgere il pubblico e offrire video multilingue. Le aziende invece lo usano per attirare nuovi clienti, vendere più produttività, coinvolgere i dipendenti e costruire il proprio marchio attraverso il marketing digitale con i video.

Sebbene non disponga di un registratore di schermo integrato, Brightcove fornisce strumenti con funzionalità quali il miglioramento del flusso di lavoro e la gestione dei contenuti. È inoltre possibile integrarlo con piattaforme CMS di terze parti come Adobe Experience Manager per registrare lo schermo.

Le migliori funzionalità/funzione di Brightcove

Host, schermi di condivisione gestire e pubblicare video con Video Cloud

Utilizzate il lettore per godere di una riproduzione video veloce e di alta qualità su tutti i dispositivi

Creare portali, pagine di destinazione e siti di live-streaming personalizzati

Migliorare la qualità della riproduzione dei video utilizzando impostazioni predefinite e suggerimenti per la codifica

Monetizzate i contenuti utilizzando modelli basati su annunci, sottoscrizioni o ibridi, con strumenti di marketing per la generazione di contatti e la diffusione globale

Limiti di Brightcove

Curva di apprendimento ripida

Mancanza di dati analitici su video e audio

Mancanza di metriche per lo streaming dal vivo

Prezzi di Brightcove

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brightcove

G2: 4/5 (40+ recensioni)

4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (17+ recensioni)

7. Video di Office 365

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-377.png Video di Office 365 /$$$img/

via Flusso Microsoft Se la vostra azienda si basa in gran parte sull'ecosistema Microsoft, Office 365 Video o Microsoft Stream sono ideali per tutte le attività video.

Con Stream, potete creare video esplicativi registrando il vostro schermo o voi stessi e personalizzarli aggiungendo testi, disegni o effetti. È possibile registrare direttamente le riunioni condotte su Teams, monitorare il coinvolgimento con analisi dettagliate e accedere a tutto questo da qualsiasi dispositivo.

Come qualsiasi altro file Microsoft, i video vengono archiviati in SharePoint, Teams e OneDrive. In questo modo il team può condividere e collaborare con facilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Office 365 Video

Registrate voi stessi o il vostro schermo in base alle vostre esigenze

Annotazione e personalizzazione dei video con testi ed effetti

Misurazione del coinvolgimento tramite la funzionalità/funzione di analisi

Registrazione diretta delle riunioni da Teams

Condivisione dei video in varie app del sistema Microsoft 365

Limiti di Office 365 Video

Qualità di riproduzione dei video incoerente

Impossibilità di condividere i file con ospiti esterni all'organizzazione

Problemi di buffering

Pensato per le aziende piuttosto che per i singoli individui

Prezzi di Office 365 Video

Personale: $69,99/anno

$69,99/anno Famiglia: $99,99/anno

$99,99/anno Business Basic: $6/utente al mese

$6/utente al mese Business Standard: $12,50/utente al mese

$12,50/utente al mese Business Premium: $22/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Office 365 Video

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: NA

8. Adobe Experience Manager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-378.png Adobe Experience Manager /$$$img/

via Adobe Experience Manager Con lo strumento Adobe Experience Manager (AEM), basato su cloud, le aziende possono gestire contenuti e file digitali e creare, organizzare e condividere contenuti su varie piattaforme online.

Come Brightcove, AEM non ha un registratore di schermo incorporato. Tuttavia, è possibile utilizzarlo con l'LMS di Adobe chiamato Adobe Learning Manager (ALM). Con ALM, gli utenti possono registrare, modificare e condividere screenshot, video da webcam e clip audio e caricare questi file direttamente dai loro dispositivi utilizzando un'unica dashboard.

È inoltre possibile utilizzare un software di registrazione dello schermo, Adobe Captivate, un software di registrazione reattivo che automatizza la registrazione di schermate in full-motion, per aiutarvi a realizzare video di formazione e moduli di valutazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Experience Manager

Creare contenuti accattivanti con facilità grazie ad ALM e al suo semplice design

Creazione di pagine web e gestione delle risorse nel CMS

Integrazione di strumenti come Captivate per creare registrazioni interattive delle schermate

Personalizzare i contenuti in base al comportamento e alle preferenze dell'utente

Accesso alle risorse AEM direttamente da Adobe Creative Cloud

Monitoraggio dello stato su un'unica dashboard

Limiti di Adobe Experience Manager

L'interfaccia complessa rende difficile la navigazione

Richiede molta formazione per i principianti

Prezzi di Adobe Experience Manager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Experience Manager

G2: 4/5 (280+ recensioni)

4/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

9. Dacast

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-379.png Dacast /%img/

via Dacast Dacast è una piattaforma video per aziende, organizzazioni non profit ed eventi che consente agli utenti di trasmettere video in diretta e on-demand utilizzando un'unica dashboard. Grazie a un hosting sicuro e a un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è al servizio di oltre 15.000 client da più di 10 anni.

La piattaforma consente di vedere come il pubblico si impegna con i contenuti, di analizzare i video più performanti e di monitorare le entrate e le posizioni degli spettatori. Lo strumento video consente di pubblicare, registrare e condividere flussi live, in modo che gli spettatori possano guardarli in qualsiasi momento.

Funzionalità/funzione migliori di Dacast

Trasmettete e registrate eventi dal vivo senza problemi utilizzando i migliori CDN

Connessione di video in diretta e contenuti on-demand tramite API

Guardare i video su qualsiasi dispositivo con un lettore HTML5

Personalizzazione, guadagno e monitoraggio delle statistiche

Condivisione di informazioni e formazione grazie a un portale online sicuro

Streaming di alta qualità e a bassa latenza per eventi sportivi

Limiti di Dacast

Servizio clienti personalizzato

Mancano chattare e reazioni dal vivo

Le analisi tendono a essere confuse

Prezzi Dacast

Starter: $39/mese (fatturati annualmente)

$39/mese (fatturati annualmente) Eventi: $63/mese (fatturati annualmente)

$63/mese (fatturati annualmente) Scala: $250/mese

$250/mese Personalizzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Dacast

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

10. Giocatore di flusso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-380-1400x766.png Giocatore di flusso /$$$img/

via Flowplayer Gli editori e i media utilizzano la piattaforma video online Flowplayer per gestire e trasmettere video di livello professionale.

Aiuta gli utenti a gestire le trasmissioni in diretta e risolve le sfide della creazione di video sia per le grandi case editrici che per le piccole aziende. È possibile trasmettere e registrare video in diretta per tutti e guadagnare attraverso soluzioni di monetizzazione.

Nel frattempo, le analisi video di Flowplayer offrono approfondimenti in tempo reale sul contenuto e sul pubblico, aiutandovi a capire le tendenze del coinvolgimento e delle prestazioni dei video.

Le migliori funzionalità/funzione di Flowplayer

Streaming e registrazione di eventi dal vivo o streaming di video preregistrati

Visualizzazione di un box popup dopo il video con contenuti personalizzabili come collegamenti e immagini

Condivisione facile dei video sui social media

Supporta diversi formati video e audio, come MP4, FLV e flussi HLS

Opzioni di riproduzione personalizzate come l'autoplay e i sottotitoli

Limiti di Flowplayer

La piattaforma tende a essere molto buggata

L'interfaccia non è così intuitiva come altre elencate in questo articolo

Prezzi di Flowplayer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flowplayer

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Preparate registrazioni dello schermo di alta qualità con ClickUp!

Uno strumento di registrazione dello schermo affidabile può far risaltare i vostri contenuti se avete in programma di ospitare un webinar o di tenere una presentazione aziendale.

Con lo strumento di registrazione dello schermo di ClickUp, ricco di funzionalità, potete catturare i vostri contenuti con pochi e rapidi clic, senza watermark, qualità video compromessa o costi nascosti.

Tuttavia, la vera novità è che ClickUp integra facilmente la creazione di attività nella registrazione dello schermo. Ciò significa che potete gestire i vostri progetti e collaborate in modo più efficiente con il vostro team per qualsiasi attività che richieda video e screengrab. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e catturate registrazioni di schermo di alta qualità!