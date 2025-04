I 10 migliori strumenti per gestire e monitorare il debito tecnico nel 2025

Che sia dovuto alla pressione per rispettare le scadenze degli sprint, a soluzioni temporanee per risolvere problemi urgenti, a vincoli tecnologici come i sistemi legacy o semplicemente alla mancanza di competenze, debito tecnico trova diversi modi per accumularsi nella vostra base di codice.

Le correzioni e le soluzioni a breve termine possono aiutare a risolvere i problemi immediati, ma tendono a portare a difficoltà nel lungo periodo: rallentamento dello sviluppo, bug e gravi vulnerabilità di sicurezza.

Ecco perché i team di software devono creare un sistema per gestire il loro crescente debito tecnico. Il modo più conveniente Da fare è utilizzare strumenti per il debito tecnico come editor di codice e Strumenti di IA per il codice .

In questo blog abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti di gestione del debito tecnico presenti sul mercato. Scoprite le loro funzionalità/funzione e come possono aiutarvi a mantenere lo standard del vostro codice.

Cosa cercare negli strumenti per il debito tecnico?

Quando si prende in considerazione uno strumento di gestione del debito tecnico per la propria organizzazione, è importante assicurarsi che sia in linea con gli obiettivi del team di sviluppo, che si sincronizzi con il sistema di gestione esistente e che sia in grado di gestire il debito tecnico strumenti di sviluppo software ed è compatibile con i flussi di lavoro e i processi attuali.

Ecco alcune caratteristiche da valutare per prendere una decisione completa:

Analisi completa del codice : Assicuratevi che lo strumento offra solide funzionalità di analisi del codice, come odori di codice, duplicazioni e complessità, in modo da poter monitorare efficacemente il debito tecnico

: Assicuratevi che lo strumento offra solide funzionalità di analisi del codice, come odori di codice, duplicazioni e complessità, in modo da poter monitorare efficacemente il debito tecnico Supporto linguistico : Verificare che lo strumento per il debito tecnico supporti i linguaggi di programmazione e le piattaforme utilizzate

: Verificare che lo strumento per il debito tecnico supporti i linguaggi di programmazione e le piattaforme utilizzate Visualizzazione e reportistica : Verificare se lo strumento offre funzionalità di visualizzazione, come dashboard interattive, grafici di velocità e altro ancora, per aiutarvi a monitorare e analizzare le metriche del debito tecnico nel tempo

: Verificare se lo strumento offre funzionalità di visualizzazione, come dashboard interattive, grafici di velocità e altro ancora, per aiutarvi a monitorare e analizzare le metriche del debito tecnico nel tempo Integrazioni : Cercate strumenti che si integrino perfettamente con gli strumenti DevOps esistenti e con i sistemi di controllo delle versioni, software di automazione del flusso di lavoro strumenti di project management e altro ancora

: Cercate strumenti che si integrino perfettamente con gli strumenti DevOps esistenti e con i sistemi di controllo delle versioni, software di automazione del flusso di lavoro strumenti di project management e altro ancora Analisi della sicurezza : Oltre ad analizzare la qualità del codice, verificate se lo strumento per il debito tecnico ne verifica le vulnerabilità e i problemi di sicurezza, in modo da poterli affrontare in tempo

: Oltre ad analizzare la qualità del codice, verificate se lo strumento per il debito tecnico ne verifica le vulnerabilità e i problemi di sicurezza, in modo da poterli affrontare in tempo Privacy e sicurezza dei dati: Assicuratevi che lo strumento aderisca alle normative sulla privacy dei dati e agli standard del settore per la gestione di codice e informazioni sensibili sul progetto. Dovrebbe essere dotato di funzionalità/funzione quali il controllo degli accessi in base ai ruoli e la crittografia dei dati

Più di ogni altra cosa, scegliete uno strumento per il debito tecnico che corrisponda alle preferenze del vostro team, aumenta la produttività degli sviluppatori e consente loro di mantenere la qualità del codice.

I 10 migliori strumenti per il debito tecnico nel 2024

Gli strumenti per il debito tecnico non mancano sul mercato. Ma non tutti funzionano per ogni caso d'uso. Questo elenco analizza i 10 migliori strumenti per il team di sviluppo per monitorare e misurare l'efficienza del codice.

Abbiamo scelto questi strumenti dopo diversi test e feedback, in modo che non dobbiate fare tutto da zero. Andiamo!

1. ClickUp

ClickUp è una piattaforma per la produttività e la gestione delle aree di lavoro che può aiutare i team del software pianificano gli sprint, gestiscono i requisiti e semplificano il monitoraggio dei bug da un'unica console.

ClickUp non è forse uno strumento dedicato alla gestione del debito tecnico, ma la sua personalizzazione è molto utile modelli di sviluppo del software , le capacità di project management e le funzionalità di analisi del codice basate sull'IA sono una manna dal cielo per i team che si occupano di software monitorare e gestire il debito tecnico in modo efficiente.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-238.png Utilizzate il modello di registro del debito tecnico di ClickUp per monitorare, gestire e ridurre il vostro debito tecnico https://app.clickup.com/signup?template=t-900902395209&\_gl=1\*hce1ud\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTE2Nzk4NzMuQ2owS0NRandxcFN3QmhDbEFSSXNBRGxaX1RseF9tVzlXX1VKOTJiSHZsTGJtLVFjMFd0MkwzSjR6RFIzdFNQX0FVdm10bEFhSkpPeVZiRWFBZ05JRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTM5Nzg2OTcxOS4xNzEwMzkwMjA2 Scaricare questo modello /$$$cta/

I team di sviluppo possono iniziare duplicando e personalizzando il template Modello di registro dei debiti tecnici di ClickUp . Questo modello di progetto pronto all'uso consente agli sviluppatori di registrare e monitorare il debito tecnico utilizzando metodologie e framework agili.

Ecco come utilizzare il modello (in cinque semplici passaggi):

Iscrivetevi a ClickUp (se non l'avete ancora fatto) e create un'area di lavoro di ClickUp. Quindi, create uno Spazio per il vostro team software

All'interno dello spazio, creare un progetto separato per gestire tutti i problemi e i risultati del debito tecnico

Impostare una Bacheca delle priorità e classificare i debiti in base alla loro priorità, in modo da sapere quando scegliere il debito da risolvere

Utilizzate la Bacheca Kanban per visualizzare tutti i debiti tecnici e il loro stato

Registrate le nuove scoperte di debiti tecnici come attività e aggiungete un contesto come la giustificazione, il livello di gravità e altro ancora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-239-1400x933.png Documenti ClickUp /$$$img/

Creare documenti approfonditi come la strategia, la giustificazione e gli elementi d'azione per debiti tecnici complessi su ClickUp Docs

È possibile creare documenti individuali per ciascun debito tecnico in Documenti di ClickUp e aggiungere il collegato a quell'attività per facilitare la trasparenza e la collaborazione all'interno dei team.

I responsabili tecnici possono anche creare un documento principale che illustri le linee guida di base per la gestione del debito tecnico nella loro organizzazione. Questo può standardizzare il processo, soprattutto quando le organizzazioni hanno più team di sviluppo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-240-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

Analizzate frammenti di codice per trovare lacune logiche, fate un brainstorming di idee per ripulire il codice e ottenete aggiornamenti sullo stato dei vostri debiti tecnologici con ClickUp Brain

Una funzionalità particolarmente utile per i controlli di qualità del codice è ClickUp Brain . ClickUp Brain, uno strumento di IA generativa, può aiutare gli sviluppatori ad analizzare il codice alla ricerca di bug, a ottenere suggerimenti per il refactoring del codice, a fare brainstorming e altro ancora.

I team possono anche automatizzare gli aggiornamenti di stato, riepilogare documenti e progetti e trovare informazioni importanti attraverso lo strumento. Ciò lo rende un ottimo assistente virtuale per gli sviluppatori che vogliono migliorare la loro produttività ed efficienza.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Registrare i debiti tecnici : semplificare il processo di registrazione degli elementi di debito tecnico aggiungendoli a un progetto separato in ClickUp o utilizzando tag ed etichette

: semplificare il processo di registrazione degli elementi di debito tecnico aggiungendoli a un progetto separato in ClickUp o utilizzando tag ed etichette Monitoraggio delle tendenze storiche del debito : Visualizzate il vostro debito tecnico complessivo e monitorate le tendenze a misurare il vostro rapporto di debito tecnico nel tempo

: Visualizzate il vostro debito tecnico complessivo e monitorate le tendenze a misurare il vostro rapporto di debito tecnico nel tempo Documentate i vostri processi : gestite tutta la documentazione relativa al vostro debito tecnico, compresi i codici legacy, i piani di ristrutturazione dell'architettura e altro ancora

: gestite tutta la documentazione relativa al vostro debito tecnico, compresi i codici legacy, i piani di ristrutturazione dell'architettura e altro ancora Cervellare con l'IA : Utilizzate le funzionalità GenAI di ClickUp Brain per analizzare il vostro codice o trovare soluzioni alle vostre sfide di codifica

: Utilizzate le funzionalità GenAI di ClickUp Brain per analizzare il vostro codice o trovare soluzioni alle vostre sfide di codifica Integrazione con gli strumenti di analisi del codice: Sebbene ClickUp non offra un'analisi del codice integrata, può integrarsi con gli strumenti di analisi del codice. In questo modo è possibile importare i problemi di debito tecnico direttamente nelle attività di ClickUp per un migliore monitoraggio

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain è disponibile solo sui piani a pagamento

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento piuttosto ripida

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ recensioni)

: 4.7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

2. CodiceScena

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-241.png CodeScene /%img/

via CodiceScena CodeScene è uno strumento di analisi e visualizzazione del codice che controlla la qualità del codice e ne mette in relazione lo stato di salute con altri fattori come il tipo di codice, gli autori e i progetti. In questo modo gli utenti possono conoscere i modelli comportamentali del team e il modo in cui influenzano il codice.

Ad esempio, è possibile conoscere i punti di forza del team, come le conoscenze tecniche o l'esperienza di sistema, e capire se è necessario assegnare risorse diverse a un progetto per migliorare la salute del codice.

CodeScene offre anche informazioni sulla "salute architettonica" complessiva della vostra base di codice Questo include metriche come l'accoppiamento e la coesione del codice per aiutare a identificare potenziali difetti di progettazione che contribuiscono al debito tecnico.

Le migliori funzionalità/funzioni di CodeScene

Capire lo stato di salute del codice per singolo coder, team o progetto e ottenere informazioni sulle dinamiche del team

Automazioni delle revisioni del codice con controlli di qualità predefiniti per ridurre i tempi di sviluppo

Rifattorizzare il codice legacy e risolvere facilmente il debito tecnico con gli strumenti di IA per il refactoring del codice

Limiti di CodeScene

Gli utenti segnalano una curva di apprendimento ripida, aggravata da un'esperienza UX non proprio intuitiva

L'enfasi di CodeScene sull'interazione degli sviluppatori con il codice potrebbe non risolvere direttamente tutti i problemi di debito tecnico

Prezzi di CodeScene

Standard : €20/mese per autore attivo

: €20/mese per autore attivo Pro : €30/mese per autore attivo

: €30/mese per autore attivo Azienda: Prezzi personalizzati

CodeScene valutazioni e recensioni

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

3. Perforce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-242-1400x891.png Perforce /$$$img/

via Perforce (su Gliffy) Perforce è una piattaforma DevOps all-in-one che consente ai team di sviluppo di gestire tutto, dal controllo delle versioni alla revisione del codice, dalla gestione dei requisiti al project management agile.

Progettata per le aziende di software su larga scala, Perforce include soluzioni chiave come la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, l'analisi statica del codice e l'automazione dell'infrastruttura IT, per citarne alcune.

Gli sviluppatori possono anche registrare i loro debiti tecnici e monitorare lo stato dei vari problemi su Perforce utilizzando il suo strumento di project management agile. Questa combinazione di produttività degli sviluppatori e funzionalità/funzione rende Perforce un ottimo strumento per le grandi aziende che gestiscono progetti software complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Perforce

Creare rami isolati di codice per sperimentazioni e refactoring e salvaguardare la vostra base di codice

Visualizzate il vostro processo di gestione del debito tecnico e aggiungete più contesto utilizzando Gliffy, lo strumento di diagramma di Perforce

Semplificare tutti i strategie operative e processi (sviluppo di nuove funzionalità/funzione, valutazione dei rischi, test e debug) da un'unica console

Comprendere e risolvere i debiti tecnici storici utilizzando la cronologia del controllo delle versioni e le capacità di unire di Perforce

Eseguire una serie di attività di test come scansioni biometriche, continue e geologiche per individuare tempestivamente i problemi

Limiti di Perforce

Può risultare lento e poco intuitivo quando si eseguono scansioni complesse del codice

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida a causa della mancanza di formazione e risorse sufficienti

Può risultare costoso per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni

Prezzi di Perforce

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Perforce

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

4. Dimensione del passo IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-243.png Dimensione del passo IA /$$$img/

via Dimensione del passo IA Stepsize IA è uno strumento generativo di IA che aiuta i team di sviluppo a monitorare e gestire il debito tecnico in modo più efficiente. A differenza di altri strumenti di analisi del codice, Stepsize IA è un "tracker" che aiuta gli sviluppatori a elencare i debiti tecnici lungo il ciclo di vita di un progetto e ad affrontarli in ogni progetto.

Stepsize IA è noto per le sue capacità di intelligenza artificiale, come la generazione di reportistica contestuale e di riepiloghi/riassunti automatizzati del debito tecnico a livello di progetto. Può anche aiutare gli ingegneri a misurare il debito tecnico in base al lavoro richiesto e all'impatto, in modo da poter stabilire meglio le priorità.

Le migliori funzionalità/funzione di Stepsize IA

Ottenere approfondimenti e commenti a livello di progetto sul flusso dei dati, sul debito tecnico e sul monitoraggio dei problemi

Generazione di aggiornamenti automatici sul debito tecnico e sugli ultimi problemi grazie all'IA

Aggiunta di annotazioni in linea al codice per aggiungere contesto e gestire i problemi di debito tecnico direttamente dal vostro editor di codice

Integrazione con tutti i più diffusi editor di codice e tracker di problemi per sincronizzare il debito tecnico su tutte le piattaforme

Limiti dell'IA di Stepsize

Supporta solo un numero limitato di linguaggi di programmazione

È necessario integrare Stepsize IA con altri strumenti di analisi del codice per effettuare test approfonditi sulla qualità del codice e scansioni di vulnerabilità

Alcuni utenti riferiscono che l'integrazione di Stepsize IA con altri strumenti può essere complessa

Prezzi di Stepsize IA

Teams : $29/mese per Jira board o Linear Team

: $29/mese per Jira board o Linear Team Configurazione personalizzata: $29/mese per scheda Jira o Linear Team

Stepsize IA valutazioni e recensioni

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

5. Sonarqube

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-244.png SonarQube /$$$img/

via SonarQube SonarQube è un'alternativa open-source agli strumenti commerciali di analisi e test del codice. Supporta più di 30 linguaggi di programmazione e offre una serie di soluzioni per l'analisi del codice e la gestione della qualità per i team di sviluppo software.

Le funzionalità/funzione chiave includono l'analisi personalizzata del codice, la misurazione del debito tecnico attraverso metriche approfondite sulla salute del codice (punteggio di complessità, duplicazioni e altro) e persino uno strumento di rilevamento dei segreti per prevenire le violazioni della sicurezza.

SonarQube dispone anche di una vivace comunità di sviluppatori e di oltre 50 plugin che aiutano gli sviluppatori a trovare risposte alle loro domande e a diventare più efficienti.

Le migliori funzionalità di Sonarqube IA

Utilizzate il motore di test statico della sicurezza delle applicazioni (SAST) per eseguire l'analisi statica del codice e segnalare potenziali problemi

Ricevere un feedback preciso e intuizioni attuabili in base al linguaggio di programmazione e allo stile di sviluppo

Rifiutare automaticamente le pipeline che non corrispondono alle linee guida o alla formattazione del codice predefinite

Catturare e risolvere i problemi all'inizio del ciclo di sviluppo integrando SonarQube con l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) e le pipeline di distribuzione continua (CD)

Limiti dell'IA di Sonarqube

In alcuni casi è stato segnalato che Sonarqube genera segnalazioni di problemi falsi positivi

L'impostazione di SonarQube per i team di sviluppo di grandi dimensioni può essere un processo che richiede molto lavoro e tempo

Limitate funzionalità/funzione di reportistica rispetto a strumenti simili per il debito tecnico

Prezzi di Sonarqube IA

**Gratuito

Sonar Cloud : A partire da 11,81 dollari per 100 mila linee di codice (fatturati mensilmente)

: A partire da 11,81 dollari per 100 mila linee di codice (fatturati mensilmente) Sviluppatore : A partire da 160 dollari per 100 mila linee di codice (fatturati annualmente)

: A partire da 160 dollari per 100 mila linee di codice (fatturati annualmente) Azienda : A partire da 21.600 dollari per 1 milione di linee di codice (fatturati annualmente)

: A partire da 21.600 dollari per 1 milione di linee di codice (fatturati annualmente) Data Center: A partire da 136.600 dollari per 20 milioni di linee di codice (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Sonarqube IA

G2 : 4.5/5 (60+ recensioni)

: 4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

6. Evidenziazione del cast

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-245.png Evidenziazione CAST /$$$img/

via Evidenziazione CAST CAST Highlight è uno strumento di intelligence del software che fornisce ai team di sviluppo una panoramica completa dello stato di salute di una base di codice e dei potenziali ostacoli che potrebbero presentarsi.

Le sue funzionalità/funzione chiave includono una console centrale per monitorare lo stato di tutte le app, un controllore di vulnerabilità per eseguire scansioni automatizzate del codice e segnalare i problemi, e dashboard personalizzabili per fornire informazioni approfondite sulle prestazioni del codice.

Una funzionalità particolarmente unica di CAST Highlight è l'analisi della sostenibilità. Grazie a dati come i punteggi di impatto ambientale, le stime delle emissioni di CO2 e le carenze ecologiche, è possibile ridurre l'impronta ambientale del software e diventare più efficienti dal punto di vista energetico e dei costi.

Le migliori funzionalità di CAST Highlight

Identificate i punti deboli delle librerie open-source utilizzate nel vostro codice e analizzate il loro potenziale rischio sulle vostre applicazioni

Personalizzate dashboard con metriche chiave e ottenete un quadro chiaro dello stato di salute del vostro portfolio software nel tempo

Segmentare automaticamente e dare priorità alle applicazioni per la migrazione al cloud in base all'impatto aziendale e alle considerazioni tecniche

Individuare le "carenze ecologiche" del vostro codice, come la riduzione delle emissioni di CO2 o una maggiore efficienza energetica

CAST Evidenzia i limiti

Non adatto alle piccole e medie imprese

Alcuni utenti segnalano un "sovraccarico di dati" a causa dei continui avvisi e notifiche

Prezzi di CAST Highlight

Completato : A partire da 39.000 dollari per 25 app (fatturati annualmente)

: A partire da 39.000 dollari per 25 app (fatturati annualmente) Cloud : A partire da $27.000 per 25 app (fatturati annualmente)

: A partire da $27.000 per 25 app (fatturati annualmente) SCA : A partire da 28.000 dollari per 25 app (fatturati annualmente)

: A partire da 28.000 dollari per 25 app (fatturati annualmente) Green: A partire da $11.000 per 25 app (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di CAST Highlight

G2 : 4.5/5 (70+ recensioni)

: 4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: Non disponibile

7. ReSharper

![ReSharper]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-246-1400x822.pn.../%img/

via Stile di controllo Checkstyle, introdotto nei primi anni 2000, è uno strumento open-source per formattare il codice e per l'analisi statica del codice per progetti Java. Può aiutare gli sviluppatori a stabilire uno stile di codifica uniforme in tutti i progetti, aggiungendo convenzioni di denominazione, spazi vuoti e altro.

È possibile integrare Checkstyle con le pipeline CI/CD e automatizzare le revisioni del codice.../%href/

vi... ReSharper di JetBrains è una popolare estensione di analisi del codice per gli sviluppatori .NET. Viene utilizzata principalmente all'interno di Microsoft Visual Studio e presenta funzionalità avanzate di analisi e refactoring del codice, navigazione semplificata, completamento intelligente del codice e altro ancora.

ReSharper migliora anche l'esperienza di IntelliSense (lo strumento di completamento del codice integrato in Visual Studio) per gli sviluppatori .NET, offrendo loro funzionalità aggiuntive come suggerimenti di codice basati sul contesto e suggerimenti di importazione automatica.

Le migliori funzionalità/funzioni di ReSharper

Ristruttura il codice con le opzioni di refactoring integrate e migliora l'organizzazione e la leggibilità del codice

Eseguite ispezioni del codice e risolvete potenziali problemi con suggerimenti automatici di correzione rapida da parte di ReSharper

Impostazione di linee guida per la formattazione del codice specifiche per la lingua e standardizzazione della base di codice

Utilizzate le azioni di generazione del codice per generare proprietà e sovraccarichi e per creare codice boilerplate

Limiti di ReSharper

ReSharper è progettato per l'ecosistema .NET e non supporta altri sistemi di sviluppo

L'esecuzione di analisi complesse del codice può rallentare il sistema

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento

Prezzi di ReSharper

Gratis : ReSharper è gratis per studenti, insegnanti e comunità

: ReSharper è gratis per studenti, insegnanti e comunità Organizzazioni : A partire da $34.90/mese per utente

: A partire da $34.90/mese per utente Singoli: A partire da $13,90/mese per utente

Valutazioni e recensioni su ReSharper

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: Non disponibile

8. Stile di controllo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-247.png Stile di controllo /$$$img/

via Stile di controllo Checkstyle, introdotto nei primi anni 2000, è uno strumento open-source per formattare il codice e per l'analisi statica del codice per progetti Java. Può aiutare gli sviluppatori a stabilire uno stile di codifica uniforme in tutti i progetti, aggiungendo convenzioni di denominazione, spazi vuoti e altro.

È possibile integrare Checkstyle con le pipeline CI/CD e automatizzare le revisioni del codice per garantire che tutto il codice segua regole e linee guida predefinite. Ciò si rivela particolarmente vantaggioso per i progetti open-source con diversi collaboratori o per i piccoli team Java che necessitano di un controllore di formattare semplice e gratuito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Checkstyle

Standardizzare la formattazione della base di codice per garantire una facile leggibilità

Creazione di regole personalizzate per segnalare problemi di formattazione specifici per l'organizzazione

Integrazione con gli IDE e avvisi in tempo reale su eventuali violazioni della formattazione del codice

Limiti di Checkstyle

Checkstyle supporta solo Java

Offre solo controlli di base sulla qualità del codice

Prezzi di Checkstyle

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Checkstyle

G2 : 4.3/5 (21 recensioni)

: 4.3/5 (21 recensioni) Capterra: Non disponibile

9. Mend.io

via Mend.io Mend mira a semplificare la sicurezza delle applicazioni automatizzando i processi e fornendo ai provider gli strumenti necessari per scrivere codice sicuro. Come strumento di AppSec di livello aziendale per i team di sviluppo e sicurezza, Mend dispone di strumenti unici ma complementari per entrambe le funzioni.

Offre una suite di strumenti che affrontano vari aspetti della sicurezza delle applicazioni, concentrandosi in particolare sull'automazione delle attività e sulla riduzione dell'onere per i team di sviluppo. Alcune funzionalità/funzione chiave includono l'analisi del codice personalizzato, l'identificazione automatizzata dei rischi open-source e il rilevamento precoce delle vulnerabilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mend.io

Aumenta la velocità di sviluppo e la qualità del codice analizzando il codice e risolvendo i problemi in tempo reale

Consolidamento dei flussi di dati, unire problemi comuni e risolvere più vulnerabilità con un'unica modifica del codice

Ottenere passaggi chiari e attuabili su come risolvere i problemi e prevenirne di simili in futuro

Avviare controlli di sicurezza periodici e automatizzati durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo per individuare tempestivamente le vulnerabilità ed evitare problemi di conformità

Limiti di Mend.io

Mend.ioa potrebbe non essere adatto alle piccole aziende, in quanto offre solo piani annuali destinati a un minimo di 25 sviluppatori

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altri strumenti simili

Prezzi di Mend.io

Mend Renovate : A partire da 25.000 dollari all'anno per 100 sviluppatori

: A partire da 25.000 dollari all'anno per 100 sviluppatori Mend SCA : A partire da 18.000 dollari all'anno per 25 sviluppatori

: A partire da 18.000 dollari all'anno per 25 sviluppatori Mend Container : A partire da 15.000 dollari all'anno per 100 sviluppatori

: A partire da 15.000 dollari all'anno per 100 sviluppatori Mend SAST: A partire da 18.000 dollari all'anno per 25 sviluppatori

Valutazioni e recensioni di Mend.io

G2 : 4.3/5 (100+ recensioni)

: 4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: Non disponibile

10. Scala di squadra

via Scala di squadra Teamscale di CQSE è una piattaforma di gestione della qualità del software creata nel 2010 dai ricercatori dell'Università Tecnica di Monaco.

Lo strumento è noto per le sue funzionalità di analisi automatizzata del codice, come l'ispezione continua, i profili di qualità personalizzabili e le funzionalità/funzione di analisi della sicurezza.

Altre funzionalità/funzione chiave di Teamscale sono l'ampio intervallo di linguaggi di programmazione e framework e l'estensione di reportistica e dashboard per monitorare e gestire il rapporto debito tecnico e le tendenze della qualità del codice.

Inoltre, si integra con i più diffusi sistemi di monitoraggio dei problemi e di backlog di produttività sistemi come Jira e GitHub, che consentono la collaborazione tra più team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamscale

Analizzare i dati provenienti da diverse origini dati, come repository di codice, bug tracker e persino strumenti di gestione dei requisiti

Evidenzia le aree non testate del codice ed esegue test di qualità di periodo sul codice stesso

Ottenere dati e metriche approfondite sulla qualità del codice, analizzare i problemi di sicurezza e testare l'architettura del software

Integrate Teamscale con i vostri strumenti di collaborazione, gestione del codice e strumenti di monitoraggio dei bug per unificare i vostri dati

Limiti di Teamscale

Teamscale non offre un piano gratuito o una versione di prova gratuita per gli utenti

Non sono attualmente disponibili funzionalità di intelligenza artificiale

Prezzi di Teamscale

Pay-as-you-go: A partire da 110 euro per utente per cinque utenti, al mese

Valutazioni e recensioni di Teamscale

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

Analizzare il codice e ridurre il debito tecnico con ClickUp

La gestione del debito tecnico nella vostra base di codice offre una serie di vantaggi: potete migliorare la velocità del vostro team di sviluppo e aumentare la sicurezza del codice. Da fare utilizzando gli strumenti per la gestione del debito tecnico.

Potete utilizzare uno qualsiasi degli strumenti che abbiamo elencato in questo blog, e sicuramente saranno utili al vostro team di sviluppo software.

Tuttavia, vi suggeriamo di provare ClickUp per iniziare a gestire il debito tecnico.

ClickUp è una soluzione all-in-one per la gestione dell'area di lavoro, dotata di strumenti integrati per la gestione dei progetti, la creazione di documenti e la comunicazione con il team. Questo lo rende un ottimo strumento per il monitoraggio del debito tecnico e la creazione di documentazione che spiega i vincoli delle API, le incongruenze aziendali e altro ancora.

I team possono anche collaborare tra loro direttamente all'interno della piattaforma ClickUp, utilizzando vari strumenti di comunicazione e collaborazione integrati, come le lavagne online, i Clip, la vista Team e altro ancora.

Perché non provare ClickUp? Iscrivetevi gratuitamente e scoprite come ClickUp può aiutarvi a perfezionare la vostra base di codice e ad aumentare la produttività degli sviluppatori.