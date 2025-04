10 Software di automazione IT per semplificare i processi IT nel 2025

Nel 2024, il software di automazione IT continuerà a rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni operano.

Con le organizzazioni di tutto il mondo che si concentrano sull'efficienza operativa e sulla trasformazione digitale per ottenere significativi risparmi sui costi, l'enfasi sullo sfruttamento di strumenti di automazione intelligenti per snellire i processi aziendali è più critica che mai.

Scoprire gli strumenti giusti per l'automazione dei carichi di lavoro è la chiave per i team e i professionisti IT desiderosi di trasformare le attività manuali in processi automatizzati. Questa guida esplora i 10 migliori software di automazione IT progettati per aumentare la produttività in tutti i processi aziendali.

Cosa bisogna cercare nel software di automazione IT?

La selezione del giusto software di automazione IT va oltre la semplice facilità d'uso; si tratta di mettere il team in condizione di ottenere di più con meno. Ecco su cosa dovreste concentrarvi:

Automazione robotica dei processi (RPA): Cercate una piattaforma di automazione che supporti la RPA per automatizzare attività ripetitive o basate su regole. È come un assistente digitale che può imitare le azioni umane su un computer, come la voce o la compilazione di moduli

Cercate una piattaforma di automazione che supporti la RPA per automatizzare attività ripetitive o basate su regole. È come un assistente digitale che può imitare le azioni umane su un computer, come la voce o la compilazione di moduli Automazione del flusso di lavoro : Assicurarsi che lo strumento di automazione IT scelto possa automatizzare interi flussi di lavoro. Questo è essenziale per snellire i processi aziendali e gestire le attività in modo efficiente senza interventi manuali

: Assicurarsi che lo strumento di automazione IT scelto possa automatizzare interi flussi di lavoro. Questo è essenziale per snellire i processi aziendali e gestire le attività in modo efficiente senza interventi manuali Gestione di patch e configurazioni : dare priorità a un software di automazione IT che garantisca l'aggiornamento e la sicurezza dei sistemi, automatizzando l'implementazione di patch e modifiche alla configurazione

: dare priorità a un software di automazione IT che garantisca l'aggiornamento e la sicurezza dei sistemi, automatizzando l'implementazione di patch e modifiche alla configurazione Gestione degli asset e degli endpoint: Assicuratevi che il software di automazione del carico di lavoro possa aiutarvi a tenere traccia di tutti gli asset e gli endpoint IT in modo che siano gestiti e messi in sicurezza in modo efficiente

Assicuratevi che il software di automazione del carico di lavoro possa aiutarvi a tenere traccia di tutti gli asset e gli endpoint IT in modo che siano gestiti e messi in sicurezza in modo efficiente Automazione di attività e carichi di lavoro: Selezionate gli strumenti di automazione IT in grado di automatizzare le attività ripetitive e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, consentendovi di gestire carichi di lavoro elevati con facilità

Selezionate gli strumenti di automazione IT in grado di automatizzare le attività ripetitive e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, consentendovi di gestire carichi di lavoro elevati con facilità **Automazione dei processi aziendali: si consiglia di considerare anche la capacità del software di automatizzare i processi aziendali principali per una maggiore efficienza ed efficacia

Capacità di apprendimento automatico e IA: Cercate un software di automazione IT che incorpori l'IA per prevedere i risultati e prendere decisioni intelligenti

Cercate un software di automazione IT che incorpori l'IA per prevedere i risultati e prendere decisioni intelligenti Capacità di integrazione: Il software scelto software per l'automazione delle attività deve integrarsi perfettamente con i sistemi esistenti e supportare l'automazione su più piattaforme

I 10 migliori software per l'automazione IT da usare nel 2024

Tra la miriade di opzioni disponibili, alcuni strumenti si sono distinti come alleati indispensabili per i professionisti IT. Ecco un'analisi più approfondita dei 10 principali strumenti che hanno attirato l'attenzione per le loro solide capacità di automazione.

1. ClickUp

Trasformate le vostre operazioni con La soluzione all-in-one di ClickUp per l'IT e il PMO che facilita la gestione efficiente delle attività di routine e il monitoraggio e il project management a distanza di progetti complessi. Consente ai team IT di gestire i flussi di lavoro , l'assegnazione delle attività e gli aggiornamenti attraverso un'interfaccia di facile utilizzo, assicurando che i progetti procedano in modo fluido ed efficiente.

Grazie alla possibilità di monitorare i flussi di lavoro, specificare eventi e impostare condizioni precise che attivano l'automazione, ClickUp permette ai team IT di creare flussi di lavoro personalizzati che si adattano automaticamente alle esigenze del progetto. È inoltre possibile iniziare rapidamente a lavorare utilizzando il suo modelli IT personalizzati , tra cui modelli di flusso di lavoro progettati per gestire progetti e attività IT.

Inoltre, potete migliorare i vostri flussi di lavoro IT integrando ClickUp con oltre 1.000 app esterne, portando tutti i vostri strumenti in un'unica piattaforma coesa.

L'attività di ClickUp™ con l'IA Project Manager consente di risparmiare tempo e lavoro grazie alla creazione automatica di reportistica e di aggiornamenti di stato con l'IA, all'automazione di attività ricorrenti e alla generazione di attività e sottoattività (e descrizioni di attività) basate su elementi di standup, tra le altre cose.

Grazie alle sue funzionalità/funzioni avanzate, questo software per l'automazione del flusso di lavoro gestisce automaticamente la pianificazione, la distribuzione delle attività, gli aggiornamenti di stato, le assegnazioni e le modifiche di priorità. Questo manager di automazione dei processi riduce il tempo e le risorse dedicate alla gestione dell'IT e garantisce che le attività e gli altri incarichi siano creati e gestiti con precisione ed efficienza.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Possibilità di scegliere tra oltre 100 soluzioni precostituite Automazioni di ClickUp che consentono l'automazione di attività, stati, incarichi e molto altro ancora, espressamente studiati per ottimizzare le operazioni IT

gestire l'elenco delle automazioni da un'unica piattaforma in ClickUp_

Sfruttare ClickUp Brain per trovare istantaneamente le informazioni tra le attività, i documenti, le app connesse e le conoscenze aziendali, e automatizzare i lavori di routine per una produttività e un'efficienza senza precedenti

preparate il documento dei requisiti del vostro progetto con ClickUp Brain AI_

Personalizzate la vostra logica di automazione con Campi personalizzati e condizioni per garantire che ogni automazione si adatti esattamente al flusso di lavoro e ai requisiti del team

mappate le vostre esigenze con la funzione di mappatura dei campi personalizzati di ClickUp

Utilizzate attività, sprint e milestone per gestire i progetti IT dall'inizio al completamento, con funzionalità come grafici Gantt, schede Kanban e viste Gantt per pianificare e monitorare lo stato

raggruppamento delle attività per stato nella vista Kanban di ClickUp

Operare senza preoccuparsi della sicurezza dei dati, sapendo che La soluzione ClickUp per il project management è conforme alle norme SOC2 e GDPR. Inoltre, ClickUp protegge tutti i dati in transito con TLS 1.2 e tutti i dati a riposo con la crittografia AES-256 di Amazon KMS

Pianificate e visualizzate progetti IT e flussi di lavoro complessi con Mappe mentali di ClickUp e Lavagne online che facilitano sessioni di brainstorming e strategia e mappare visivamente i processi più complessi

assegnare attività con facilità grazie a ClickUp Whiteboard

Limiti di ClickUp

L'estensione delle opzioni di personalizzazione può inizialmente confondere i nuovi utenti

Alcune visualizzazioni e funzionalità non sono ancora disponibili nell'app mobile, il che limita l'accesso in movimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Atera

via Atera Automazioni è all'avanguardia nell'automazione dell'IT e offre strumenti robusti che semplificano e migliorano il lavoro dei professionisti dell'IT. Dalla creazione di punti di ripristino del sistema alla gestione dei riavvii dei server, dal monitoraggio remoto all'esecuzione di processi di deframmentazione completi, la suite di Atera è progettata per gestire automaticamente molte attività.

Grazie all'integrazione di potenti funzionalità di scripting, i team IT possono automatizzare i processi e risolvere preventivamente i problemi, garantendo operazioni più fluide ed efficienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Atera

Migliora l'automazione con solide funzionalità di scripting per l'esecuzione manuale o programmata di script

Semplificare le operazioni IT e l'assistenza su tutti i dispositivi con strumenti di automazione IT completi

Risparmiare tempo e garantire l'integrità del sistema con l'automazione della gestione delle patch per le vulnerabilità di sicurezza

Accesso a una libreria di script condivisi per soluzioni di automazione IT flessibili e personalizzabili

Integrazione di PowerShell per attività di automazione avanzate, che unisce l'efficienza della riga di comando alla potenza degli strumenti dell'interfaccia grafica

Limiti di Atera

Sebbene la libreria di script condivisi sia estesa, casi d'uso specifici possono richiedere una personalizzazione degli script più complessa che potrebbe mettere in difficoltà gli utenti meno esperti

Prezzi di Atera

Professionale: $169/mese per tecnico (fatturati annualmente)

$169/mese per tecnico (fatturati annualmente) Expert: $229/mese per tecnico (fatturati annualmente)

$229/mese per tecnico (fatturati annualmente) Master: $269/mese per tecnico (fatturati annualmente)

$269/mese per tecnico (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato per reparto

Valutazioni e recensioni di Atera

G2: 3.3/5 (88 recensioni)

3.3/5 (88 recensioni) Capterra: 4.6/5 (344 recensioni)

3. ProcessMaker

via ProcessMaker ProcessMaker consente l'automazione intelligente dei processi batch, permettendo ai team di automatizzare e distribuire i flussi di lavoro aziendali con una facilità senza precedenti. Questa piattaforma a basso codice combina IA e Natural Language Processing per aiutare gli utenti aziendali ad automatizzare i flussi di lavoro senza avere competenze di codifica.

Offre agli sviluppatori strumenti ricchi per personalizzare progetti di automazione complessi e ottimizzare i processi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di ProcessMaker

Utilizzo di una piattaforma a basso codice per una facile creazione e implementazione dei flussi di lavoro, migliorando l'agilità

Accesso a soluzioni di settore su misura per il settore bancario, educativo e manifatturiero per aumentare la produttività

Beneficiare di flussi di lavoro specifici per i reparti finanza, risorse umane e IT, per migliorare l'efficienza delle attività

Sfruttare l'IA generativa per automatizzare flussi di lavoro complessi e interfunzionali, per un'efficienza e una riduzione dei costi senza pari

Iniziare in piccolo e scalare in base alle esigenze con un'implementazione scalabile, per garantire una rapida realizzazione del valore

Limiti di ProcessMaker

L'integrazione di ProcessMaker con i sistemi esistenti per un flusso di dati continuo può richiedere una fase di apprendimento

Prezzi di ProcessMaker

Piattaforma: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pro: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ProcessMaker

G2: 4.3/5 (287 recensioni)

4.3/5 (287 recensioni) Capterra: 4.5/5 (175 recensioni)

4. Automazioni di marea

via Automazione delle maree Tidal si distingue per una piattaforma moderna, scalabile e sicura che soddisfa le esigenze di automazione di ambienti aziendali complessi. In esecuzione on-premise o nel cloud, Tidal facilita l'automazione dei carichi di lavoro su diverse infrastrutture, semplificando l'orchestrazione di applicazioni, middleware e infrastrutture fisiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Tidal per il Carico di lavoro

Garantisce l'esecuzione dei carichi di lavoro senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme, sia on-premises che cloud-based

Utilizzo di oltre 60 integrazioni precostituite per un'automazione completa delle applicazioni

Utilizza una pianificazione basata su tempo ed eventi per un controllo preciso sull'esecuzione delle attività

Monitorare le attività di pianificazione in modo proattivo con avvisi e azioni di ripristino automatico

Ottimizza l'utilizzo delle risorse grazie alla gestione integrata delle risorse

Facilita l'integrazione e la manutenzione da parte degli sviluppatori grazie al supporto completo di API e CLI

Limiti del Carico di lavoro di Tidal

Frequente ricorso al supporto clienti per problemi minori o bug

Il lungo processo di configurazione iniziale richiede molto tempo e lavoro richiesto

Prezzi di Carico di lavoro Automazioni di Tidal

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Carico di lavoro Tidal

G2: 4.7/5 (57 recensioni)

4.7/5 (57 recensioni) Capterra: 4.7/5 (32 recensioni)

5. NinjaOne

via NinjaOne Il cuore dell'offerta di NinjaOne è la sua semplicità e potenza. Fornisce ai team IT gli strumenti necessari per gestire gli endpoint su scala, distribuire e gestire le patch e automatizzare le attività IT. La sua piattaforma è valutata positivamente per aver reso le operazioni IT più fluide ed efficienti e supporta un ampio intervallo di attività di gestione IT.

Le migliori funzionalità/funzione di NinjaOne

Centralizzazione del monitoraggio di tutte le risorse IT con la gestione degli endpoint

Identificare e correggere rapidamente le vulnerabilità attraverso la gestione delle patch

Assistenza remota senza soluzione di continuità grazie all'accesso con un solo clic

Implementazione di soluzioni di backup complete per gli endpoint in distribuzione

Risparmiare tempo sulle azioni ripetitive grazie all'automazione delle attività IT più comuni

Riduzione delle superfici di attacco e gestione centralizzata delle applicazioni di sicurezza con soluzioni di sicurezza in bundle

Gestione proattiva della salute degli endpoint con funzionalità di monitoraggio e avviso

Limiti di NinjaOne

Mancanza del supporto per il provisioning SCIM con Azure

L'assenza di SAML con Azure e del supporto multi-tenancy limita le opzioni di SSO per i clienti che utilizzano il proprio tenant Azure

Prezzi di NinjaOne

Preventivi personalizzati in base alle singole esigenze aziendali

Valutazioni e recensioni di NinjaOne

G2: 4.8/5 (1102 recensioni)

4.8/5 (1102 recensioni) Capterra: 4.8/5 (204 recensioni)

6. Pipefy

via Pipefy Pipefy si distingue come un solido software e una piattaforma di automazione dei processi potenziata dall'IA che riduce significativamente i costi aziendali e i requisiti di risorse IT. È stato progettato per semplificare i flussi di lavoro orientati ai servizi, migliorare l'efficienza operativa ed eliminare lo stack sprawl con un unico strumento completo.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipefy

Centralizza i flussi di lavoro relativi agli acquisti, alle risorse umane e alla gestione dei servizi per un'automazione semplificata

Semplificare la creazione dei processi per gli utenti non tecnici con un co-pilota IA, che copre fino all'85% della creazione dei flussi di lavoro

Garantire un'automazione senza soluzione di continuità grazie alla connessione con oltre 300 app e sistemi per un'integrazione completa

Mantenere la sicurezza e la conformità dei dati con le certificazioni SOC2, ISO 27001, SSO e MFA

Ottenere informazioni strategiche grazie alla visibilità dei processi end-to-end, ai registri di audit e al controllo degli accessi basato sui ruoli

Ridurre i costi di implementazione e il fabbisogno di risorse IT, migliorando l'efficienza dei costi complessivi

Raggiungere rapidamente il ROI con l'implementazione rapida potenziata dall'IA

Limiti di Pipefy

Alcune email di automazione potrebbero essere indirizzate alle cartelle spam dei destinatari, con un impatto sull'efficienza della comunicazione

Prezzi di PEPHY

Starter: Free per un massimo di 10 utenti e 5 processi

Free per un massimo di 10 utenti e 5 processi Business: $24/mese per utente

$24/mese per utente Azienda: $40/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipefy

G2: 4.6/5 (223 recensioni)

4.6/5 (223 recensioni) Capterra: 4.6/5 (305 recensioni)

7. Dynatrace

via Dynatrace Dynatrace offre una piattaforma unificata per l'osservabilità e la sicurezza, progettata per semplificare le complessità del cloud e consentire un'innovazione sicura grazie alle sue analisi basate sull'IA. Questa piattaforma fornisce una visibilità completa su tutto lo stack tecnologico, favorendo l'efficienza delle operazioni e il miglioramento delle esperienze digitali.

Le migliori funzionalità/funzione di Dynatrace

Migliora le prestazioni con una visibilità completa degli ambienti multi-cloud grazie all'osservabilità dell'infrastruttura

Migliorare le prestazioni delle applicazioni e l'esperienza degli utenti attraverso un monitoraggio dettagliato con l'osservabilità delle applicazioni

Salvaguardia delle applicazioni e dell'infrastruttura con il rilevamento e l'analisi delle minacce avanzate

Ottimizzare l'esperienza dell'utente finale attraverso i canali digitali con il monitoraggio dell'esperienza digitale

Ottenere informazioni sulle prestazioni aziendali dalle metriche digitali con l'analisi aziendale

Semplificare le operazioni con il rilevamento e la risoluzione automatizzati dei problemi

Riunire le esigenze aziendali specifiche con soluzioni di osservabilità e sicurezza su misura

Limiti di Dynatrace

I feedback indicano problemi nell'ottenere risposte tempestive da parte del supporto e difficoltà nell'accedere al supporto dal vivo per problemi urgenti

Alcuni utenti hanno riferito che lo strumento è difficile da imparare e lento da navigare

Prezzi di Dynatrace

Prezzi personalizzati in dipendenza dei moduli selezionati

Valutazioni e recensioni di Dynatrace

G2: 4.5/5 (1242 recensioni)

4.5/5 (1242 recensioni) Capterra: 4.6/5 (51 recensioni)

8. Lotto attivo

via ActiveBatch ActiveBatch offre una solida piattaforma per l'automazione end-to-end, dai processi IT ai flussi di lavoro aziendali. Con i suoi passaggi di lavoro senza codice, la programmazione dei lavori basata su eventi e le sue ampie integrazioni, è stato progettato per rendere l'automazione accessibile ed efficiente.

Le sue capacità di automazione dei carichi di lavoro, di trasferimento dei file e dell'infrastruttura cloud, tra le altre, ne evidenziano la versatilità nel rispondere alle diverse esigenze delle aziende moderne.

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveBatch

Accesso a centinaia di passaggi pre-costruiti con la Job Step Library, eliminando lo scripting personalizzato e riducendo i tempi di sviluppo

Migliora la reattività e l'efficienza operativa grazie a funzionalità avanzate di pianificazione dei lavori basate su eventi

Ottimizzare gli investimenti nell'infrastruttura cloud con il provisioning dinamico delle risorse attraverso il provisioning e la gestione del cloud

Garantire l'affidabilità del servizio e prevenire i guasti con la gestione proattiva degli SLA

Proteggere i sistemi e i dati con solide funzionalità di sicurezza, auditing e governance

Limiti di ActiveBatch

L'impossibilità di creare pianificazioni che includano i secondi limita potenzialmente le attività che richiedono tempi precisi

Alcuni utenti menzionano che la funzionalità/funzione di reportistica non soddisfa le loro esigenze, suggerendo la possibilità di migliorare la visualizzazione dei dati e la profondità della reportistica

Le restrizioni nell'impostazione dei calendari delle ferie per data e intervallo di tempo potrebbero influire sulla flessibilità della pianificazione durante periodi di lavoro non standard

Prezzi di ActiveBatch

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ActiveBatch

G2: 4.6/5 (191 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (56 recensioni)

9. Nintex

via Nintex Nintex è una suite robusta e di facile utilizzo per l'automazione di processi aziendali complessi, dall'identificazione e gestione dei processi all'automazione dei flussi di lavoro e all'analisi.

È stata progettata per soddisfare le diverse esigenze di automazione delle organizzazioni, offrendo strumenti per l'automazione dei moduli, l'automazione dei processi robotici (RPA), la generazione di documenti e altro ancora. Questa versatilità rende Nintex una scelta obbligata per le aziende che intendono migliorare i loro lavori di trasformazione digitale.

Le migliori funzionalità/funzione di Nintex

Connessione perfetta di persone, processi e dati con app basate su cloud attraverso l'automazione dei flussi di lavoro

Acquisizione o visualizzazione di dati in modo efficiente con moduli digitali

Libera tempo prezioso per lavori strategici automatizzando attività manuali e ripetitive con l'automazione dei processi robotici (RPA)

Semplificare la gestione del ciclo di vita dei documenti, soprattutto in ambienti Salesforce

Ottenere preziose informazioni sui processi automatizzati per aiutare le aziende a migliorare e ottimizzare continuamente con gli analytics

Limiti di Nintex

Nintex potrebbe non essere la scelta ottimale per attività che richiedono l'analisi di file CSV o la gestione di grandi volumi di dati, a causa dei limiti delle prestazioni

Può offrire una minore flessibilità nella personalizzazione delle interfacce rispetto ad altre piattaforme che consentono un design più denso e personalizzato

Prezzi Nintex

Pro: $25.000 (fatturati annualmente)

$25.000 (fatturati annualmente) Premium: $50.000 (fatturati annualmente)

$50.000 (fatturati annualmente) Custom: Prezzi personalizzati con funzionalità/funzione personalizzate

Valutazioni e recensioni di Nintex

G2: 4.3/5 (1021 recensioni)

Capterra: 4.1/5 (82 recensioni)

10. Zluri

via Zluri La piattaforma di Zluri fornisce una visibilità senza precedenti sullo stack SaaS di un'organizzazione, offrendo visibilità sull'utilizzo delle applicazioni, sull'accesso degli utenti e sulla spesa. Consente ai team IT di riprendere il controllo delle applicazioni SaaS grazie a potenti azioni e flussi di lavoro progettati per affrontare le sfide più comuni della gestione SaaS.

Dalla prevenzione dell'IT ombra alla ottimizzare i flussi di lavoro e la gestione degli asset, Zluri assicura che le aziende possano prendere decisioni informate per ottenere risultati IT positivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Zluri

Monitoraggio continuo dello shadow IT, gestione dei contratti e ottimizzazione delle licenze per risparmiare sui costi

Migliora la sicurezza e la conformità semplificando il controllo dell'accesso degli utenti alle applicazioni SaaS

Garantire l'aderenza ai principi di minimo privilegio con revisioni regolari dei diritti di accesso degli utenti

Utilizzare l'esteso catalogo di oltre 800 integrazioni sicure per ottenere la compatibilità con quasi tutti gli ambienti IT

Promozione della flessibilità e dell'adattabilità e creazione di integrazioni personalizzate in poche settimane attraverso API aperte e iPaaS estensibile

Limiti di Zluri

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia utente confusa e poco intuitiva

L'implementazione iniziale può richiedere molto tempo ed essere complessa

Prezzi di Zurluri

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zluri

G2: 4.7/5 (123 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (24 recensioni)

Streamline le operazioni IT con ClickUp

Gli strumenti giusti semplificano le operazioni e usufruiscono di nuovi livelli di efficienza e innovazione all'interno dei team IT. Ciascuna piattaforma del nostro elenco offre punti di forza unici, adatti a diversi aspetti dell'automazione dei processi IT e aziendali, dalla gestione delle attività all'ottimizzazione dei flussi di lavoro, dalla gestione SaaS alla sicurezza.

Per migliorare la produttività e l'efficienza operativa della vostra organizzazione, è fondamentale fare il passo successivo verso la trasformazione digitale. Esplorate queste opzioni e vedete come possono adattarsi alla vostra strategia IT. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso e scoprite la differenza che può fare nell'automazione dei vostri processi IT.