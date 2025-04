10 migliori app e strumenti per il lavoro autonomo per i freelance nel 2025

L'esito positivo della vostra carriera di freelance dipende quasi interamente dalle app che utilizzate.

Siamo realisti: il freelance non è tutto rose e fiori.

Destreggiarsi tra le scadenze, monitorare le ore, inviare fatture e cercare di non bruciarsi, la quotidianità del freelance può richiedere un pedaggio. Tuttavia, con gli strumenti giusti, è possibile semplificare le operazioni aziendali, aumentare la produttività e, in ultima analisi, rendere la vita più facile.

Da fare, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori app per liberi professionisti del 2024.

In questo post del blog, analizzeremo le funzionalità/funzioni chiave di ogni app, gli svantaggi e i piani tariffari, in modo che possiate prendere decisioni informate in pochi minuti.

Cosa cercare nelle app per lavoratori autonomi?

Le esigenze di un'app per lavoratori autonomi possono variare in modo significativo in base ai servizi offerti e al settore di appartenenza. Tuttavia, abbiamo identificato alcuni aspetti universali da considerare:

Monitoraggio del tempo: Assicuratevi che l'app sia in grado di registrare accuratamente il tempo dedicato a progetti e attività, in modo da poter fatturare con precisione ai vostri client

Assicuratevi che l'app sia in grado di registrare accuratamente il tempo dedicato a progetti e attività, in modo da poter fatturare con precisione ai vostri client Opzioni di fatturazione e di pagamento: Scegliete un'app che abbia strumenti di fatturazione per creare e inviare fatture professionali, tenere traccia dei pagamenti e gestire il monitoraggio dei client

Scegliete un'app che abbia strumenti di fatturazione per creare e inviare fatture professionali, tenere traccia dei pagamenti e gestire il monitoraggio dei client Monitoraggio delle spese: Cercate funzionalità/funzione che facilitino l'acquisizione, l'organizzazione e la gestione delle spese aziendali e delle ricevute ai fini della detrazione fiscale

Cercate funzionalità/funzione che facilitino l'acquisizione, l'organizzazione e la gestione delle spese aziendali e delle ricevute ai fini della detrazione fiscale Gestione dei progetti e delle attività: Questo è un aspetto fondamentale. La vostra app dovrebbe essere in grado di aiutarvi a organizzare le attività e a monitorare i vostri progetti da freelance e dei flussi di lavoro in modo efficiente

Questo è un aspetto fondamentale. La vostra app dovrebbe essere in grado di aiutarvi a organizzare le attività e a monitorare i vostri progetti da freelance e dei flussi di lavoro in modo efficiente Integrazione con il software di contabilità: I freelance devono anche gestire le proprie finanze e le detrazioni fiscali, quindi assicuratevi che la vostra app per lavoratori autonomi sia in grado di connettersi con le app di contabilità più diffuse, come QuickBooks Online o Xero

I freelance devono anche gestire le proprie finanze e le detrazioni fiscali, quindi assicuratevi che la vostra app per lavoratori autonomi sia in grado di connettersi con le app di contabilità più diffuse, come QuickBooks Online o Xero Reportistica e analisi: Optate per un'app con funzionalità dettagliate di reportistica e analisi per ottenere informazioni sulle prestazioni aziendali, sul reddito, sulle spese aziendali e sui dati fiscali

Optate per un'app con funzionalità dettagliate di reportistica e analisi per ottenere informazioni sulle prestazioni aziendali, sul reddito, sulle spese aziendali e sui dati fiscali Accessibilità mobile: Cercate qualcosa che sia disponibile sotto forma di app per dispositivi mobili, in modo da poter accedere e gestire il vostro lavoro e le vostre finanze da qualsiasi dispositivo e ovunque

Le 10 migliori app per il lavoro autonomo da usare nel 2024

Se state cercando di creare proposte, monitorare le ore fatturabili, emettere fatture o redigere contratti legali, c'è un'app che vi aiuterà a Da fare meglio.

Noi siamo in missione per aiutarvi a trovarla!

Date un'occhiata al nostro elenco delle 10 migliori app per lavoratori autonomi da prendere in considerazione nel 2024, curate per coprire tutti gli aspetti della vostra attività di freelance:

1. ClickUp

Come liberi professionisti, potreste trovarvi a passare da email, attività, progetti e promemoria a più app.

E se si potesse fare tutto in un'unica app? Ecco ClickUp.

Il Il software di project management ClickUp riunisce tutte le attività, i dati e il team in un unico luogo. È progettato per team di qualsiasi dimensione e con qualsiasi budget.

La parte migliore? Software di project management per freelance di ClickUp offre un'ampia gamma di funzionalità/funzione appositamente create per i freelance, per monitorare la durata stimata, impostare stime, gestire i carichi di lavoro e persino semplificare le fatture, il tutto in un'unica schermata facile da usare.

Visualizzate i vostri progetti e i vostri client nel modo che preferite con le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp

ClickUp dispone anche di funzionalità/funzione di project management con 15+ visualizzazioni personalizzabili che si adattano alle esigenze individuali, consentendo ai freelance di visualizzare e monitorare il proprio lavoro in modo adeguato a ogni progetto o client.

Queste visualizzazioni includono la vista Elenco per avere una vista dettagliata dei progetti, la vista Kanban per gli aggiornamenti specifici sullo stato e la vista Calendario per pianificare il carico di lavoro: tutte queste e altre ancora vi danno la flessibilità di organizzare e concentrarvi sulle attività nel modo che preferite.

Privilegiate le attività in base a urgenza, alta, normale e bassa, e rispettate le scadenze

Se il sulla propria dashboard, le attività necessitano di maggiore attenzione rispetto ad altri, utilizzate Le funzionalità di ClickUp per la definizione delle priorità delle attività per impostare i livelli di urgenza e le scadenze per completare i compiti in tempo.

Monitorate le ore fatturabili con il Project Time Tracker di ClickUp e semplificate il processo di fatturazione

Potete anche utilizzare Lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp per i progetti è un comodo strumento per i freelance che registra con precisione le ore impiegate nei progetti per la fatturazione ai client, facilitando il processo di fatturazione e assicurando che tutti vengano pagati equamente.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-127.png Creare fatture e monitorare i pagamenti con il modello di fattura per freelance ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171984 Scarica questo modello /$$$cta/

Questo significa che dovete ancora creare le vostre fatture? No, non è così. Accedete all'enorme libreria di ClickUp di modelli personalizzabili modelli per freelance e scegliete il modello di fattura che preferite.

Ad esempio, con l'opzione Modello di fattura per freelance ClickUp clickUp è un modello di fattura per freelance che consente di creare facilmente fatture professionali, monitorare i pagamenti e archiviare in sicurezza tutte le informazioni sui clienti in un'unica area di lavoro.

I vantaggi dell'utilizzo di questo modello includono:

Fatture personalizzabili che possono essere adattate alle esigenze di qualsiasi client o progetto

Monitoraggio dei pagamenti semplificato, per evitare che le fatture vadano perse

Automazioni di promemoria per la fatturazione, per pagamenti puntuali e per ridurre il tempo dedicato ai contatti con i clienti

Scarica questo modello

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Utilizzare date di inizio, date di scadenza e orari precisi nelle attività per una pianificazione precisa

Aggiungere per la stima della durata stimata alle attività per pianificare il carico di lavoro

Ottenere ore fatturabili e report accurati con il monitoraggio del tempo

Utilizzare Mappe mentali per fare brainstorming di idee e suddividere progetti complessi

Lanciate ed eseguite rapidamente i vostri progetti con i modelli preconfezionati di ClickUp

Impostazione di diritti di accesso personalizzati per i client in base alle esigenze del progetto

Connessione di oltre 1000 app come $$$a, Google Drive, Teams e Zoom

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento per i nuovi utenti

L'app mobile non ha tutte le funzionalità/funzioni della versione desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9450+ recensioni)

4.7/5 (9450+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4050+ recensioni)

2. Apploye

via Apploye Apploye combina tre processi essenziali per i freelance in un hub facile da usare: monitoraggio del tempo, pianificazione del progetto e programmazione.

Traccia il tempo dedicato alle attività, aiutandovi a rimanere concentrati grazie a strumenti interessanti come il Pomodoro timer. È possibile gestire il tempo e il budget speso per i singoli progetti grazie a funzionalità/funzione quali progetti e budget.

Inoltre, Apploye è in grado di calcolare automaticamente le vostre ore di lavoro e di generare fatture a tempo per voi quando si tratta di fatturare ai client.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Apploye

Monitoraggio del tempo sia in modalità online che offline

Tenete d'occhio le attività con l'aiuto dello strumento di monitoraggio del tempo

Generare reportistica sulle attività per capire le proprie prestazioni

Integrazione con app di project management come ClickUp e Asana

Mantenere la sicurezza con l'hosting Amazon AWS e la crittografia SSL

Limiti di Apploye

Altre funzionalità, come la pianificazione delle attività e la gestione delle ferie, sono in fase di sviluppo

Prezzi di Apploye

Standard: $5/utente al mese

$5/utente al mese Elite: $7/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Apploye

G2: 4.5/5 (10+ recensioni)

4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

3. Orologio

via Orologio Clockify è un'applicazione di software gratuito per il monitoraggio del tempo che può diventare un vero e proprio strumento di gestione del tempo, il che lo rende una buona opzione per i liberi professionisti.

È possibile tenere facilmente traccia dei progetti, registrare le ore di lavoro e redigere fogli di presenza ordinati per la fatturazione ai clienti.

Clockify vi aiuta anche a capire dove va il vostro tempo. È possibile consultare reportistica dettagliata per vedere cosa si sta facendo, confrontarlo con quello che si pensava di fare e vedere quanto si sta facendo bene nel tempo.

La piattaforma si connette anche con molte altre app, in modo da poterla combinare con i vostri strumenti preferiti e mantenere la vostra produttività senza dover cambiare continuamente strumento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Monitoraggio del tempo manuale o automatico da qualsiasi dispositivo

Prendere decisioni migliori con reportistica in tempo reale

Connettersi con i team con la messaggistica in-app

Gestione e approvazione delle tabelle orarie con facilità

Sincronizzazione di tutti i calendari grazie all'integrazione di Google Calendar o Microsoft Outlook

Limiti di Clockify

Alcuni utenti trovano l'interfaccia obsoleta

Struttura rigida dei prezzi

Prezzi di Clockify

Basic: $4,99/utente al mese

$4,99/utente al mese Standard: $6,99/utente al mese

$6,99/utente al mese Pro: $9,99/utente al mese

$9,99/utente al mese Enterprise: $14,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4.5/5 (160+ recensioni)

4.5/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4800+ recensioni)

4. QuickBooks

via QuickBooks Siete alla ricerca di un software di account completo in grado di gestire le vostre finanze mentre vi concentrate sulla crescita della vostra azienda? Provate QuickBooks.

Questa app semplice ed efficace per i lavoratori autonomi vi aiuta a monitorare i vostri guadagni e le vostre spese, a gestire le tasse e gli storni, a inviare fatture ai client e a visualizzare reportistica sulle vostre finanze.

QuickBooks si distingue per la semplificazione degli account bancari. Se importate le vostre transazioni bancarie nel software, questo ordinerà automaticamente le voci e vi farà risparmiare tempo. Inoltre, consente di caricare facilmente le ricevute scattando foto invece di digitarle.

Inoltre, il costruttore di report personalizzati consente di organizzare facilmente i report finanziari nel modo desiderato. E se state monitorando gli elementi che vendete, QuickBooks vi farà sapere quando siete a corto di elementi e quali sono quelli che vendono di più.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks

Monitoraggio delle entrate e delle spese aziendali con precisione e facilità

Assistenza fiscale grazie al monitoraggio del chilometraggio, alla stima delle imposte trimestrali e alla preparazione della dichiarazione dei redditi

Creazione di fatture, automazione di fatture ricorrenti e monitoraggio di tutti i pagamenti

Generazione di report personalizzati con dettagli come i conti economici e le dichiarazioni IVA

Gestione di più valute

Mantenere i dettagli finanziari privati con password e crittografia

Limiti di QuickBooks

Manca il pagamento diretto delle bollette dalla piattaforma

Alcuni utenti hanno segnalato uno scarso supporto clienti

Relativamente costoso per i liberi professionisti

Prezzi di QuickBooks

Simple Start: $30/mese

$30/mese Essenziale: $60/mese

$60/mese Plus: $90/mese

$90/mese Avanzato: $200/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

G2: 4/5 (oltre 3200 recensioni)

4/5 (oltre 3200 recensioni) Capterra: 4.3/5 (6400+ recensioni)

5. Avvocato Rocket

via Avvocato di razzo Che si tratti di un freelance o di una piccola azienda, avere un team legale è la chiave per mantenere forte la propria attività. E Rocket Lawyer potrebbe fare al caso vostro.

Dalla preparazione dei documenti legali alla consulenza di professionisti, Rocket Lawyer si occupa del fronte legale quando si avvia un'attività in proprio.

Una volta iscritti, potete parlare con tutti gli avvocati che volete ogni volta che avete bisogno di aiuto e chiedere loro di esaminare i vostri documenti. Inoltre, ci sono oltre 300 modelli di moduli tra cui scegliere, che coprono molti requisiti legali diversi, come affittare un locale o scrivere una lettera per richiedere un servizio.

Le migliori funzionalità/funzione di Rocket Lawyer

Connessione con un avvocato per rispondere alle controversie sui documenti

Creazione di contratti personalizzati, documenti per la costituzione di SRL, marchi, ecc.

Facilità di navigazione grazie a interviste guidate, istruzioni chiare e modelli personalizzati

Accesso a oltre 300 modelli per rispondere a diverse esigenze legali

Limiti di Rocket Lawyer

Richiede i dati della carta di credito per l'iscrizione

Opzioni di iscrizione limitate

Mancano pacchetti LLC di base

Prezzi di Rocket Lawyer

Rocket Legal: $39,99/mese, con fatturazione mensile

$39,99/mese, con fatturazione mensile Rocket Legal+: $19,99/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Rocket Lawyer

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (6400+ recensioni)

6. Evernote

via Evernote Se avete bisogno di un posto dove raccogliere tutte le vostre idee brillanti, i vostri pensieri e i vostri piani in un unico hub organizzato, prendete in considerazione Evernote.

Potete annotare idee, attività e dettagli importanti nelle note, assicurandovi che tutto sia facile da trovare su tutti i vostri dispositivi. Evernote organizza i vostri appunti in quaderni e tag, in modo da tenere separate e ordinate le diverse parti della vostra azienda.

Condividete i taccuini e collaborate ai progetti con i team in tempo reale, digitalizzate e archiviate le immagini di fatture, ricevute e schede aziendali con lo scanner per documenti di Evernote e mantenete il vostro spazio di lavoro libero.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Cattura pagine web, articoli e immagini con il clipper web

Scansione e digitalizzazione di documenti con lo scanner integrato

Registrare note audio invece di annotarle in continuazione

Rimanere in cima alle attività con gli elenchi di cose da fare e le promemorie

Avvio di progetti con modelli personalizzabili

Limiti di Evernote

Non è possibile annotare i PDF scansionati

L'organizzazione complicata rende difficile la posizione dei file

Spazio limitato nella versione gratuita

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $14,99/mese

$14,99/mese Professionale: $17,99/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4.4/5 (oltre 2000 recensioni)

4.4/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (8200+ recensioni)

7. Trello

via Trello Trello è un popolare programma di strumento per il project management con un layout visivo che aiuta a tenere traccia delle attività e delle scadenze. È possibile organizzare tutto in bacheche, elenchi e schede e spostarle facilmente.

Trello non è solo per i lavori in proprio, ma può essere usato anche per collaborare con altri freelance, team e client. Inoltre, è possibile personalizzare i flussi di lavoro per adattarli alle proprie esigenze specifiche, rendendo ancora più facile la gestione dei progetti.

È anche possibile connettere Trello ad altre app, automatizzare attività ripetitive e rendere più efficienti i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Visualizzare progetti, attività e cardine su Bacheche Kanban Monitoraggio delle scadenze con la visualizzazione Calendario

Accesso a una serie di modelli diversi per risparmiare tempo

Integrazione con più di 200 app attraverso la funzionalità/funzione Power-Ups

Creare regole e trigger per controllare le azioni del flusso di lavoro

Limiti di Trello

Personalizzazioni limitate

Difficoltà di ricerca delle schede

Ha una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard: $6/utente al mese

$6/utente al mese Premium: $12,50/utente al mese

$12,50/utente al mese Enterprise: $17,50/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (18500+ recensioni)

4.4/5 (18500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (8200+ recensioni)

8. Proporre

via Proporre Per i freelance, una proposta ben scritta è la chiave per chiudere gli affari più importanti. Con Proposify, è possibile generare automaticamente proposte dall'aspetto eccellente in pochi minuti.

La piattaforma offre un'ampia selezione di modelli personalizzabili per diversi tipi di client. Grazie a funzionalità come la firma elettronica, è possibile far firmare ai client le proposte direttamente dall'app.

Inoltre, si connette con altre app per liberi professionisti, come FreshBooks, in modo da poter gestire la fatturazione e l'elaborazione dei pagamenti in un'unica soluzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Proposify

Abbinate lo stile di ogni client o introducete il vostro marchio con modelli personalizzati

Utilizzo di prezzi interattivi, in modo che i client possano regolare le opzioni all'interno della proposta

Memorizzare e riutilizzare il contenuto della proposta

Monitoraggio dello stato della proposta con utili metriche e analisi

Accesso in mobilità tramite l'app mobile

Limiti di Proposify

L'editor di testo è molto difettoso per alcuni utenti

Manca di notifiche o avvisi personalizzati

Prezzi di Proposify

Piano Teams: $49/utente al mese

$49/utente al mese Piano Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Proposify

G2: 4.4/5 (18500+ recensioni)

4.4/5 (18500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (270+ recensioni)

9. Striscia

via Striscia Stripe è uno strumento di pagamento online globale per tutti i tipi di aziende, particolarmente utile per i liberi professionisti. Grazie al checkout personalizzato, alla scheda informazioni sul cliente e alle sottoscrizioni, Stripe consente di gestire le transazioni dei client in un unico hub.

I liberi professionisti o i titolari di piccole aziende possono facilmente configurare i loro account, creare collegamenti per i pagamenti o aggiungere una cassa al loro sito web. Inoltre, grazie alla fatturazione integrata, è possibile elaborare i pagamenti con pochi semplici passaggi.

Le migliori funzionalità/funzione di Stripe

Gestite i pagamenti e le fatture ricorrenti per mantenere il vostro flusso di cassa in ordine

Mantiene i vostri account bancari e le transazioni in sicurezza con la crittografia e l'SSL

Integrazione facile nel vostro sito web o nella vostra app grazie a una semplice API

Porta la tua azienda in tutto il mondo con 135+ valute

Limiti di Stripe

C'è una commissione di transazione per ogni pagamento effettuato

Funzione complicata per i pagamenti ricorrenti

Configurazione e configurazione complicata

Prezzi di Stripe

Stripe ha una struttura di prezzi per transazione.

Standard: 2,9% + 30¢ di addebito per esito positivo per le schede nazionali

2,9% + 30¢ di addebito per esito positivo per le schede nazionali Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Stripe

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (270+ recensioni)

10. Wix

via Wix Wix è un ottimo strumento senza codice per i freelance o i liberi professionisti che vogliono creare un sito web di alto livello. Offre una ricca libreria di modelli da personalizzare per mostrare i propri servizi o la propria produttività.

Grazie al facile sistema drag-and-drop di Wix, potete progettare il vostro sito proprio come volete. Inoltre, è dotato di funzionalità SEO integrate per assicurarvi di essere notati dal vostro pubblico di traguardo.

Se la vostra attività è la vendita di prodotti, Wix vi permette di creare un negozio online e di vendere in tutto il mondo. I suoi URL e tag personalizzabili assicurano che le persone possano scoprire il vostro sito online. Nel complesso, Wix è un'ottima scelta per i freelance che desiderano una solida presenza online per attirare client o clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Wix

Costruire un sito web automaticamente con Wix ADI (intelligenza artificiale di progettazione)

Accesso a oltre 800 modelli e ricerca di quello più adatto alle proprie esigenze

Migliorate la visibilità del sito web con gli strumenti SEO integrati

Utilizzate gli strumenti per la visualizzazione dei prodotti e le opzioni di pagamento sicure di Wix Stores

Limiti di Wix

Il negozio di modelli tende a essere lento e buggato

La versione gratis ha limiti SEO e mostra annunci inutili

Prezzi di Wix

Light: $17/mese

$17/mese Core: $29/mese

$29/mese Business: $36/mese

$36/mese Business Elite: $159/mese

Valutazioni e recensioni su Wix

G2: 4.2/5 (1600+ recensioni)

4.2/5 (1600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9400+ recensioni)

Dai forza al tuo Business aziendale con ClickUp oggi stesso!

Come freelance, dovete indossare diversi cappelli per gestire un'intera azienda da soli. Ma non c'è bisogno di bilanciare mille app diverse per Da fare, soprattutto quando ClickUp può gestire praticamente tutto per voi.

Se avete bisogno di stabilire le priorità delle vostre attività clickUp ha una soluzione per ogni ostacolo che potreste incontrare durante la crescita della vostra azienda. Non ci credete? Iscrivetevi a ClickUp e porta la tua carriera di freelance al livello successivo!