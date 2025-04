10 Migliori software per la gestione dei flussi di lavoro in azienda nel 2025

La gestione dei flussi di lavoro in azienda comporta il completamento di attività e processi che coinvolgono più reparti, senza alcun intervento manuale.

Le aziende in rapida espansione utilizzano il software di gestione dei flussi di lavoro per:

Standardizzare i processi per ottenere risultati coerenti

Ottimizzare e gestire i flussi di lavoro e migliorare le connessioni tra i processi

Eliminare i silos di comunicazione tra i vari reparti e posizioni

Automazioni delle attività manuali che intasano i processi e riducono la produttività del personale

Ridurre gli sprechi, i rischi e i costi eliminando i processi manuali e ripetitivi

Orientare la strategia aziendale con approfondimenti, reportistica e dashboard basati sui dati

Una soluzione di gestione dei flussi di lavoro si concentra sull'automazione e la semplificazione dei flussi di lavoro, integrando diverse applicazioni del luogo di lavoro. Attività che richiederebbero ore o addirittura giorni per essere completate (come l'inserimento di migliaia di righe di dati da più fonti in un CRM) richiedono ora minuti o secondi.

Questo articolo descrive i migliori strumenti di gestione dei flussi di lavoro in azienda, le loro funzionalità/funzione, i limiti e i prezzi per aiutarvi a scegliere quello più adatto.

Cosa cercare in una soluzione per la gestione dei flussi di lavoro in azienda?

Ecco alcune funzionalità/funzione da ricercare nella selezione di un software di gestione del flusso di lavoro aziendale:

Interfaccia semplice, personalizzabile e senza codice: Cercate un'interfaccia semplice e intuitiva che possa essere utilizzata da tutti i membri del team di diversi reparti. Un costruttore drag-and-drop assicura l'orchestrazione di flussi di lavoro personalizzabili in modo rapido e semplice, anche con conoscenze di codice limitate

Cercate un'interfaccia semplice e intuitiva che possa essere utilizzata da tutti i membri del team di diversi reparti. Un costruttore drag-and-drop assicura l'orchestrazione di flussi di lavoro personalizzabili in modo rapido e semplice, anche con conoscenze di codice limitate Integrazioni di terze parti: Poiché i flussi di lavoro aziendali richiedono l'inserimento di set di dati da più applicazioni, documenti, fogli di calcolo e altre fonti, lo strumento di automazione dei flussi di lavoro deve supportare integrazioni di terze parti con database, strumenti di project management, piattaforme finanziarie, calendari, strumenti CRM e sistemi HR

Poiché i flussi di lavoro aziendali richiedono l'inserimento di set di dati da più applicazioni, documenti, fogli di calcolo e altre fonti, lo strumento di automazione dei flussi di lavoro deve supportare integrazioni di terze parti con database, strumenti di project management, piattaforme finanziarie, calendari, strumenti CRM e sistemi HR **Cercate un dashboard di reportistica nel vostro software di gestione del flusso di lavoro aziendale. Dovrebbe visualizzare tutti i flussi di lavoro e i moduli dei processi, identificare i colli di bottiglia dei flussi di lavoro, monitorare le sequenze e stabilire le priorità

Registri di attività: Dal momento che più membri del team e reparti utilizzano flussi di lavoro paralleli per attività diverse, i vostri gestione del flusso di lavoro deve fornire un registro dettagliato delle attività con informazioni sulle interazioni, le comunicazioni e le modifiche apportate dai membri del team per incoraggiare una cultura collaborativa

Dal momento che più membri del team e reparti utilizzano flussi di lavoro paralleli per attività diverse, i vostri gestione del flusso di lavoro deve fornire un registro dettagliato delle attività con informazioni sulle interazioni, le comunicazioni e le modifiche apportate dai membri del team per incoraggiare una cultura collaborativa Scalabilità: Il vostro sistema di workflow aziendale deve essere facilmente adattabile e compatibile con i flussi di lavoro dei processi complessi, man mano che l'azienda cresce. Poiché la maggior parte delle aziende attraversa diverse fasi di trasformazione, il flusso di lavoro deve essere in grado di sopravvivere ad esse senza dover essere ricostruito da zero

Il vostro sistema di workflow aziendale deve essere facilmente adattabile e compatibile con i flussi di lavoro dei processi complessi, man mano che l'azienda cresce. Poiché la maggior parte delle aziende attraversa diverse fasi di trasformazione, il flusso di lavoro deve essere in grado di sopravvivere ad esse senza dover essere ricostruito da zero /IA: Con le funzionalità IA integrate, accelerare attività ripetitive come la creazione di moduli diventa facile e veloce. Ad esempio, i campi modulo suggeriti dall'IA aiutano gli utenti aziendali a creare ed eseguire i moduli più velocemente e a catturare in modo efficiente i set di dati richiesti

**Scegliere uno strumento di gestione dei flussi di lavoro aziendale con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) per consentire la collaborazione tra i membri del team senza ostacolare la privacy dei set di dati riservati

I 10 migliori strumenti per la gestione dei flussi di lavoro in azienda da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Organizzate le attività di ClickUp, con le sue 15 visualizzazioni dinamiche, per una migliore gestione dei progetti e dei flussi di lavoro

Le aziende devono automatizzare i flussi di lavoro, costruire sistemi personalizzati per i diversi casi d'uso e creare modelli di flusso di lavoro standardizzati quando scalano le loro operazioni.

La piattaforma di gestione dei flussi di lavoro Enterprise di ClickUp integra l'automazione dei flussi di lavoro, le funzionalità di IA e la collaborazione nei processi aziendali per pianificare, gestire ed eseguire i flussi di lavoro.

Ecco le funzionalità/funzione che rendono ClickUp ideale per l'automazione e la gestione dei flussi di lavoro aziendali. ClickUp per il project management offre visualizzazioni personalizzate per progetti interfunzionali per scalare le funzioni più velocemente. I manager possono visualizzare lo stato di ogni attività, i relativi membri del team responsabili dell'attività e chi lavorerà alla fase successiva del progetto processo di gestione del flusso di lavoro .

Grazie a queste informazioni, i manager possono identificare con largo anticipo i possibili ostacoli e responsabilizzare il team sullo stato di avanzamento.

Scegliete tra più di 100 pre-costruiti Automazioni ClickUp per snellire e organizzare i flussi di lavoro del team ed eliminare le attività ripetitive. Alcune delle nostre automazioni preferite per ridurre i flussi di lavoro richiesti sono:

Assegnazione automatica delle attività

Aggiornamento degli stati delle attività

Applicazione di modelli precostituiti per snellire i processi del flusso di lavoro ClickUp Brain , l'assistente IA integrato, automatizza elementi come l'assegnazione di un'attività al membro giusto del team, l'aggiunta di Sequenza, il piano delle sottoattività e la compilazione dei dati richiesti nei flussi di lavoro e nei modelli di flusso di lavoro, in modo che i membri del team possano concentrarsi su attività a valore aggiunto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-329.png ClickUp Brain /$$$img/

Automazioni di attività e aggiornamenti nel flusso di lavoro con ClickUp Brain

Sia che stiate creando un nuovo processo, sia che stiate ottimizzando uno esistente, Modello di lavagna online del flusso di processo di ClickUp può aiutarvi a comprendere i processi aziendali, a identificare i colli di bottiglia e a semplificare la comunicazione e la collaborazione con gli stakeholder.

Utilizzate stati, viste e campi personalizzati e create più ambiti di project management per monitorare lo stato del team in ogni passaggio, visualizzare i processi esistenti e dare priorità alle attività in modo realistico.

Poiché le aziende hanno a che fare con flussi di lavoro complessi e processi interconnessi, devono dare priorità alla coerenza e all'automazione delle attività ripetitive per ridurre al minimo le rielaborazioni. ClickUp per i team aziendali allinea i team verso obiettivi condivisi, semplifica la collaborazione interfunzionale e consente la gestione del flusso di lavoro su un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Flussi di lavoro automatizzati: Risparmiate il tempo del team automatizzando i flussi di lavoro con oltre 50 azioni precostituite in ClickUp Automazioni. Mantenete il flusso di lavoro in movimento collegando le azioni a stati, tag e sequenze in evoluzione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-12.gif ClickUp Automazioni /$$$img/

Impostazione di automazioni personalizzate in ClickUp per le attività ripetitive

Modelli precostituiti: I progetti possono essere avviati rapidamente grazie a oltre 1000 modelli personalizzabili per processi e attività

I progetti possono essere avviati rapidamente grazie a oltre 1000 modelli personalizzabili per processi e attività Tracciamento, reportistica e collaborazione semplificati: Automatizzate il monitoraggio dello stato del vostro team per raggiungere un obiettivo condiviso, create visualizzazioni personalizzate allineate al vostro team e semplificate la collaborazione interfunzionale con ClickUp Chat , ClickUp Lavagne online e Documenti ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-42.gif Connessione di documenti a flussi di lavoro personalizzati in ClickUp /$$$img/

Aggiungere widget per aggiornare i flussi di lavoro, modificare gli stati, assegnare attività e altro ancora direttamente nell'editor di ClickUp

**Automazione della gestione delle attività assegnando compiti ai membri del team, impostando sequenze temporali, creando sottocompiti e compilando campi di dati con ClickUp Brain. ClickUp Brain riepiloga/riassume anche le note delle riunioni e i thread e aiuta a creare brief di progetto in pochi secondi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread_Summarization_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante grazie a ClickUp Brain

Operazioni centralizzate: Utilizzare ClickUp per i team operativi per centralizzare le attività di gestione delle conoscenze e dei flussi di lavoro, ridurre l'uso di più strumenti e migliorare l'efficienza del team. Con oltre 1.000 integrazioni, è possibile centralizzare facilmente il lavoro quotidiano, comprese le app preferite, all'interno di ClickUp

Utilizzare ClickUp per i team operativi per centralizzare le attività di gestione delle conoscenze e dei flussi di lavoro, ridurre l'uso di più strumenti e migliorare l'efficienza del team. Con oltre 1.000 integrazioni, è possibile centralizzare facilmente il lavoro quotidiano, comprese le app preferite, all'interno di ClickUp Sicurezza e conformità: Con ClickUp potete essere certi che i vostri dati sono al sicuro. Tutti i dati di ClickUp sono criptati a riposo utilizzando la crittografia AES-256 e le comunicazioni delle applicazioni web sono criptate con TLS 1.2. Siamo conformi alle norme SOC2, ISO e PCI

Limiti di ClickUp

L'estensione delle funzionalità/funzione può talvolta sopraffare un nuovo utente

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.400+ recensioni)

: 4.7/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Flusso di baci

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Kissflow-dashboard-image-1400x787.png Kissflow dashboard /$$img/

via Kissflow I flussi di lavoro personalizzati e scalabili di Kissflow automatizzano le attività, eliminano gli sprechi, riducono i costi, aumentano il ROI e aiutano i membri del team ad accedere alle risorse giuste per accelerare la consegna dei progetti.

Come software di gestione dei flussi di lavoro in azienda, Kissflow automatizza i flussi di lavoro senza il coinvolgimento del team IT, aumentando la visibilità dei processi e generando reportistica in tempo reale sulle attività e sulle prestazioni dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow

Creazione di flussi di lavoro personalizzabili per l'automazione di attività ripetitive attraverso l'interfaccia utente intuitiva di Kissflow

Assegnazione automatica delle attività ai membri giusti del team per garantire la riunione degli SLA e il rispetto delle date di scadenza dei progetti

Monitoraggio di tutti i flussi di lavoro multipli in un dashboard centralizzato per la massima visibilità delle operazioni di gestione dei processi aziendali

Limiti di Kissflow

La capacità di aggiornare automaticamente i dataset di Kissflow deve essere migliorata, poiché a volte è necessario un intervento manuale

Prezzi di Kissflow

Basic: $1500/mese con funzionalità/funzione limitate

$1500/mese con funzionalità/funzione limitate Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti di Kissflow

G2: 4.3/5 (oltre 500 recensioni)

4.3/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.1/5 (50+ recensioni)

3. Flusso di C

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Cflow-Dashboard-1400x602.png Dashboard di Cflow /$$img/

via Flusso C Il software per i flussi di lavoro di Cflow è adatto ai team con più dipartimenti coinvolti nelle operazioni aziendali, come le risorse umane, le vendite e il marketing, la finanza, l'IT e gli acquisti.

Grazie alle oltre 1000 integrazioni di app, tra cui Google, Dropbox, Salesforce e Trello, i diversi team possono accelerare le attività quotidiane, dedicare meno tempo all'assegnazione dei compiti e accedere rapidamente ai documenti esistenti, riducendo i lavori richiesti.

Grazie a flussi di lavoro personalizzati ed efficienti e a una piattaforma sicura basata su cloud, rimanere produttivi è più facile con il flusso di lavoro aziendale di Cflow e con il suo sistema di gestione delle risorse umane project management di Cflow .

Le migliori funzionalità/funzioni di Cflow

Organizzate i flussi di lavoro per migliorare le operazioni di project management, indipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla posizione. Cflow automatizza i flussi di lavoro quotidiani e consente di risparmiare tempo su attività ripetitive come l'approvazione delle fatture e delle richieste di acquisto

Modellate i flussi di lavoro del vostro team utilizzando un costruttore di flussi di lavoro visivi drag-and-drop per creare più modelli di flusso di lavoro per diversi casi d'uso

Utilizzare lo strumento Business Activity Monitor (BAM) di Cflow per monitorare tutte le attività del processo e generare reportistica personalizzata per una panoramica dei processi e per prendere decisioni informate sulle operazioni aziendali

Limiti di Cflow

Cflow può ritardare l'elaborazione dei dati quando si lavora con grandi insiemi di dati

Prezzi di Cflow

Happy: $12/utente/mese per 20 processi e 10 report dashboard

$12/utente/mese per 20 processi e 10 report dashboard Joy: $16/utente/mese per processi illimitati e 50 report dashboard

$16/utente/mese per processi illimitati e 50 report dashboard Bliss: $22/utente/mese per processi illimitati e report dashboard illimitati

Valutazioni dei clienti di Cflow

G2: 5/5 (50+ recensioni)

5/5 (50+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Flusso di gravità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Gravity-Flow-Dashboard-1400x685.png Gravity Flow dashboard /$$img/

via Flusso di gravità Gravity Flow è un plugin per WordPress per la creazione e l'esecuzione di moduli e flussi di lavoro personalizzati.

Se la vostra azienda utilizza moduli su più punti di contatto per acquisire insiemi di dati, Gravity Flow è la soluzione più adatta flusso di lavoro app che instrada automaticamente gli invii di moduli all'interno delle attività di gestione dei processi aziendali.

Gravity Flow aiuta a configurare anche i vecchi siti web WordPress con flussi di lavoro complessi grazie alle integrazioni integrate e agli strumenti visivi. È possibile avviare facilmente processi automatizzati per utenti registrati e non registrati senza attriti.

Le migliori funzionalità/funzione di Gravity Flow

Utilizzate Gravity Modulo per generare e integrare moduli per molteplici processi aziendali e casi d'uso come l'onboarding, la generazione di fatture e l'elaborazione di domande nel vostro sito web WordPress

Costruite automazioni interattive personalizzate e ottimizzate i flussi di lavoro con oltre 40 passaggi d'azione predefiniti

Sicurezza di livello aziendale per le aziende basate su moduli che archiviano i dati sul cloud

Limiti di Gravity Flow

Gli utenti si sono lamentati del fatto che le traduzioni di Gravity Flow non funzionano correttamente

Prezzi di Gravity Flow

Licenza Core: $99/anno per un sito WordPress

$99/anno per un sito WordPress Licenza Pro: $299/anno per tre siti WordPress

$299/anno per tre siti WordPress Licenza Ultimate: $447/anno per 50 siti WordPress

Valutazioni dei clienti di Gravity Flow

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Alveare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Hive-Dashboard.png Dashboard di Hive /$$$img/

via Alveare Il software di gestione del flusso di lavoro di Hive comprende app per la gestione del lavoro, l'automazione delle attività, la collaborazione, la reportistica e il controllo.

Hive Automazioni crea attività, assegna titolari e modifica gli stati. Una volta stabilito un flusso di lavoro per un'attività specifica, non è necessario controllare o monitorare lo stato: Hive Automate lo fa per voi.

Hive Analytics monitora le azioni e i progetti nell'area di lavoro, analizza il tempo trascorso su ogni azione e progetto e fornisce informazioni di alto livello sulle metriche critiche e sui problemi in sospeso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive

Creazione di flussi di lavoro personalizzati in più passaggi senza alcuna esperienza di codice grazie al costruttore di flussi di lavoro drag-and-drop di Hive

Costruite le vostre soluzioni di flusso di lavoro personali, selezionate i trigger e le azioni di automazione e impostate condizioni di automazione personalizzate sia per Hive to Hive che per Hive to other tools

Utilizzate il costruttore di moduli no-code di Hive per importare informazioni da più origini dati e creare moduli no-code condivisibili per una collaborazione agevole tra team

Limiti di Hive

Gli utenti hanno lamentato l'incapacità di Hive di integrarsi con i provider di servizi SMS

Prezzi di Hive

Free: $0 per 200MB di spazio di archiviazione e dieci membri dell'area di lavoro

$0 per 200MB di spazio di archiviazione e dieci membri dell'area di lavoro Starter: $1,50/mese/utente per uno spazio di archiviazione illimitato e dieci membri dell'area di lavoro

$1,50/mese/utente per uno spazio di archiviazione illimitato e dieci membri dell'area di lavoro Team: $5/mese/utente per uno spazio di archiviazione illimitato e 50 membri dell'area di lavoro

$5/mese/utente per uno spazio di archiviazione illimitato e 50 membri dell'area di lavoro Azienda: Prezzo personalizzato

valutazioni dei clienti di #### Hive

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

4,6/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (190+ recensioni)

6. ProcessMaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Process-Maker-Dashboard.png ProcessMaker dashboard /$$$img/

via ProcessMaker ProcessMaker è un software di gestione dei flussi di lavoro aziendali alimentato dall'IA con un'interfaccia semplice e senza codice che migliora la produttività del team.

Grazie alle automazioni intelligenti, i team possono automatizzare e distribuire i flussi di lavoro in modo semplice esempi di flussi di lavoro come l'approvazione delle fatture, l'inserimento dei dipendenti, la gestione dei servizi aziendali e gli acquisti.

La piattaforma automatizza i flussi di lavoro aziendali interfunzionali e il flusso di dati tra sistemi e reparti integrando IA e NLP (elaborazione del linguaggio naturale).

le migliori funzionalità/funzioni di #### ProcessMaker

Connessione e orchestrazione di processi aziendali, dati e sistemi complessi da app e flussi di dati esistenti

Implementare automazioni intelligenti combinando IA generativa, elaborazione intelligente dei documenti, automazione dei processi aziendali e motori decisionali

Utilizzo di modelli precostituiti con processi predefiniti, condivisione di flussi di lavoro con esito positivo e salvataggio di processi unici come modelli da utilizzare in futuro

Limiti di ProcessMaker

I moduli web non sono facilmente personalizzabili

Prezzi di ProcessMaker

Piattaforma: Prezzo personalizzato e assenza di funzionalità/funzione come il costruttore di schermate mobili, il test dei processi

Prezzo personalizzato e assenza di funzionalità/funzione come il costruttore di schermate mobili, il test dei processi Pro: Prezzo personalizzato e assenza di funzionalità/funzione quali moduli IA, ricerca IA

Prezzo personalizzato e assenza di funzionalità/funzione quali moduli IA, ricerca IA Enterprise Plus: Prezzo personalizzato e accesso a tutte le funzionalità/funzione avanzate

valutazioni dei clienti su #### ProcessMaker

G2: 4,3/5 (280+ recensioni)

4,3/5 (280+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (170+ recensioni)

7. Flusso di lavoro pneumatico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Pneumatic-Dashboard.png Dashboard pneumatico /$$$img/

via Pneumatico Pneumatic è un sistema di gestione dei flussi di lavoro SaaS per lo sviluppo iterativo e il miglioramento continuo dei processi aziendali. Iniziate a documentare i processi aziendali utilizzando modelli di flusso di lavoro, quindi eseguiteli, verificatene le prestazioni, identificate i colli di bottiglia e apportate modifiche per massimizzare l'efficienza.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Pneumatic Workflow

Utilizzate lo strumento Pneumatic Template Builder per creare e perfezionare nuovi modelli, apportare modifiche a quelli già esistenti modelli esistenti per aggiungere nuove procedure operative standard e aggiungere o rimuovere i titolari dei modelli

Eseguire più flussi di lavoro da ogni modello di flusso di lavoro e creare nuovi flussi di lavoro clonando quelli esistenti

Utilizzare il dashboard di Pneumatic per avere una panoramica dei flussi di lavoro e assegnare le attività a ciascun utente in modo che identifichi i blocchi e stabilisca le priorità

Limiti del flusso di lavoro Pneumatic

Non è adatto alle grandi aziende con flussi di lavoro complessi

Prezzi del flusso di lavoro pneumatico

Unlimitato: $99/mese senza un responsabile dell'implementazione dedicato

$99/mese senza un responsabile dell'implementazione dedicato Fractional COO: $599/mese con un responsabile dell'implementazione dedicato e altre funzionalità/funzione avanzate

Valutazioni dei clienti sul flusso di lavoro pneumatico

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Via del processo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Process-Street-Dashboard.png Process Street dashboard /$$$img/

via Via del processo Process Street è un software di automazione dei processi aziendali che sostituisce le attività manuali con flussi di lavoro senza codice. Si integra con app di terze parti come Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive e altri strumenti di automazione per creare flussi di lavoro personalizzati per l'invio di email, l'importazione di dati, l'invio di fatture e attività simili.

Process Street vi aiuta ad aggiornare e perfezionare regolarmente le regole di automazione dei flussi di lavoro senza impattare sull'intero sistema o interrompere le attività in corso.

Le migliori funzionalità/funzione di Process Street

Creare catene di valore robuste end-to-end attraverso moduli personalizzati e flussi di lavoro automatizzati e gestire il flusso di informazioni tra diversi team, reparti e processi

Generare reportistica sulle prestazioni dell'automazione dei flussi di lavoro per monitorare le prestazioni dei team e identificare i colli di bottiglia a livello individuale o di squadra all'interno di una dashboard intuitiva

Impostazione di logiche di condizione, come if/then, per adattarsi automaticamente alle diverse situazioni e ai requisiti del team

Limiti di Process Street

Senza una libreria di processi riutilizzabile, è difficile collegare processi ed eventi

Prezzi di Process Street

Startup: $100/mese e sviluppo limitato dell'app

$100/mese e sviluppo limitato dell'app Pro: $1500/mese e personalizzazione limitata (fatturati annualmente)

$1500/mese e personalizzazione limitata (fatturati annualmente) Enterprise: Prezzi personalizzati con accesso a tutte le funzionalità/funzione e alle personalizzazioni

Process Street valutazioni dei clienti

G2: 4,6/5 (oltre 350 recensioni)

4,6/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 600 recensioni)

9. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Wrike-Dashboard-Image-1400x800.png Wrike dashboard /$$$img/

via Wrike Create flussi di lavoro personalizzati e aree di lavoro automatizzate per i vostri team e reparti aziendali utilizzando la configurazione dei flussi di lavoro di Wrike.

Wrike aiuta i team di grandi dimensioni a personalizzare i propri flussi di lavoro con un'automazione personalizzata, in cui impostare le proprie regole e i propri trigger. Crea approvazioni automatiche, moduli di richiesta e progetti ripetibili per eliminare il lavoro manuale nelle operazioni aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Utilizzate i modelli di automazione del flusso di lavoro integrati in Wrike per pianificare i progetti, suddividerli in attività più brevi, semplificare la visualizzazione e consegnare i progetti entro le scadenze pianificate per ottenere una maggiore soddisfazione dei client

Filtrare automaticamente le attività, organizzare l'area di lavoro e fissare gli elenchi di cose da fare in base alle priorità.

Utilizzate gli strumenti di collaborazione in app per pianificare i progetti, abilitare la modifica dal vivo e definire le consegne senza aspettare le risposte delle email

Limiti di Wrike

Funzionalità/funzione essenziali come le approvazioni sono disponibili nell'app mobile ma mancano nell'app desktop di Wrike

Prezzi di Wrike

Gratis

Teams: $9,8/mese per 2-25 utenti

$9,8/mese per 2-25 utenti Business: $24,8/mese per 5-200 utenti

$24,8/mese per 5-200 utenti Enterprise: Prezzo personalizzato per un numero di utenti da 5 a illimitato con sicurezza e scalabilità di livello aziendale

Prezzo personalizzato per un numero di utenti da 5 a illimitato con sicurezza e scalabilità di livello aziendale Pinnacle: Prezzo personalizzato per un numero di utenti da 5 a illimitato con analisi avanzate

Valutazioni dei clienti di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 2.500 recensioni)

10. Nintex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Nintex-Dashboard-1400x636.png Dashboard di Nintex /$$$img/

via Nintex Il sistema di gestione dei flussi di lavoro Nintex è noto per l'interfaccia utente intuitiva e la facile integrazione con applicazioni di terze parti.

Nintex utilizza strumenti di IA per creare flussi di lavoro in pochi minuti, integrare vari repository interni ed esterni e sviluppare processi aziendali end-to-end per automatizzare le operazioni, la gestione dei dati e la modellazione e mappatura dei processi.

Il dashboard analitico precostituito di Nintex fornisce informazioni utili sulle automazioni in corso nell'organizzazione. Monitorate e misurate lo stato delle istanze dei vostri flussi di lavoro, la gestione dell'inventario e l'impatto aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Nintex

Utilizzo di un file software di documentazione dei processi per unire i dati nei documenti senza doverli incollare e automatizzare l'instradamento dei documenti per le revisioni, la firma e l'archiviazione nel cloud

Creare processi personalizzati di automazione del flusso di lavoro per importare dati da diverse fonti all'interno dell'organizzazione e prendere decisioni migliori

Concettualizzare, visualizzare e iterare i flussi di lavoro agili con il designer canvas drag-and-drop di Nintex

Limiti di Nintex

Funzionalità come la mappatura dei processi possono essere difficili per gli utenti alle prime armi

Prezzi di Nintex

Pro: $25.000/anno per 2.000 generazioni di documenti

$25.000/anno per 2.000 generazioni di documenti Premium: $50.000/anno per 10.000 generazioni di documenti

$50.000/anno per 10.000 generazioni di documenti Personalizzato: Prezzi personalizzati per le generazioni di documenti personalizzate

Valutazioni dei clienti Nintex

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4,1/5 (80+ recensioni)

Trova il miglior software di gestione dei flussi di lavoro per il tuo team

Se il vostro team passa troppo tempo ad assegnare manualmente le attività e a passare da un'applicazione all'altra per raccogliere diversi dati, è arrivato il momento di utilizzare un software di gestione dei flussi di lavoro aziendale.

Se state iniziando, vi consigliamo ClickUp come soluzione di gestione dei flussi di lavoro adatta ai principianti per automatizzare i vostri flussi di lavoro. Dispone di modelli precostituiti per migliorare i processi aziendali ed è alimentato da ClickUp Brain per eliminare le attività ripetitive.

Ciò che distingue ClickUp come il miglior software di gestione dei flussi di lavoro in azienda è la combinazione dell'automazione dei flussi di lavoro con il project management per eseguire i flussi di lavoro manualmente e con azioni automatizzate.

Per iniziare, registratevi gratis su ClickUp.