10 migliori app di monitoraggio del lavoro per project manager nel 2025

I project manager e i team leader spesso faticano a valutare la capacità del proprio team. Per gestire le risorse in modo efficiente e aumentare la produttività, è necessario conoscere il carico di lavoro del team come il palmo della mano.

È necessario tenere sotto controllo i dettagli chiave: capire il tempo assegnato ai progetti, la disponibilità dei membri del team a lavorare su nuovi progetti e allineare il loro stato alle durate stimate.

È qui che si rivela utile il software di monitoraggio del lavoro.

Lo scopo chiave di un software di monitoraggio del tempo è quello di aiutare i dipendenti a ottimizzare il loro tempo, a garantire che non perdano opportunità e a mantenere una cultura di trasparenza e crescita.

E questo si traduce direttamente in vantaggi organizzativi. I clienti sono soddisfatti grazie a consegne puntuali, si instaura un rapporto di fiducia e si costruisce una solida reputazione che porta più affari.

Che cos'è il software di monitoraggio dei lavori?

Il software di monitoraggio dei lavori offre ai gestori del team uno sguardo su ogni aspetto delle attività a cui stanno lavorando. Progettati per aiutare i team a pianificare, organizzare e gestire i progetti in modo più efficace, questi strumenti includono funzionalità/funzione come l'elenco delle attività e la programmazione, monitoraggio dei progetti , monitoraggio del tempo, collaborazione e funzionalità di reportistica.

Le aziende possono utilizzare questo software per semplificare i flussi di lavoro dei progetti, monitorare le scadenze, allocare le risorse in modo efficace, migliorare i risultati dei progetti e aumentare la produttività.

Cosa cercare in un software per il monitoraggio dei lavori?

Sul mercato esistono diversi software per il monitoraggio dei lavori, ma è importante sapere come filtrare quello che si adatta alle vostre esigenze.

Prima di acquistare una piattaforma, cercate queste funzionalità/funzione essenziali:

Organizzazione delle attività: Una piattaforma di monitoraggio del lavoro ideale dovrebbe aiutarvi a suddividere i compiti del progetto in attività più piccole, assegnarle ai membri del team e organizzare i compiti

Una piattaforma di monitoraggio del lavoro ideale dovrebbe aiutarvi a suddividere i compiti del progetto in attività più piccole, assegnarle ai membri del team e organizzare i compiti **La possibilità di monitorare lo stato di avanzamento del progetto e le attività cardine e di confrontarle con i dati previsti è uno dei requisiti essenziali di uno strumento di monitoraggio del lavoro

Monitoraggio del tempo: Lo strumento deve essere in grado di registrare e tenere traccia del tempo speso per le attività e i progetti

Lo strumento deve essere in grado di registrare e tenere traccia del tempo speso per le attività e i progetti Gestione delle risorse: Dovete essere in grado di allocare e gestire le risorse del team all'interno dello strumento, dalle risorse umane a quelle finanziarie

Dovete essere in grado di allocare e gestire le risorse del team all'interno dello strumento, dalle risorse umane a quelle finanziarie Strumenti di collaborazione: Cercate la capacità di favorire una comunicazione trasparente tra i team, la condivisione di file e la collaborazione

Cercate la capacità di favorire una comunicazione trasparente tra i team, la condivisione di file e la collaborazione **Personalizzazione: la flessibilità di personalizzare i flussi di lavoro, i campi e le visualizzazioni dei progetti per adattarli alle vostre esigenze può essere un vantaggio significativo

Integrazione: L'integrazione con strumenti e software di terze parti utilizzati nel flusso di lavoro quotidiano semplificherà e velocizzerà il vostro lavoro

L'integrazione con strumenti e software di terze parti utilizzati nel flusso di lavoro quotidiano semplificherà e velocizzerà il vostro lavoro **Reportistica e approfondimenti: il vostro software di monitoraggio dovrebbe essere in grado di analizzare i dati dei progetti e le metriche delle prestazioni utilizzando strumenti di reportistica

Scalabilità: La capacità di scalare con la crescita del team e di gestire la crescente complessità dei progetti è un ottimo componente aggiuntivo

Un singolo sistema di monitoraggio del lavoro potrebbe non offrire tutte queste funzionalità/funzione. Tuttavia, per evitare di appesantire il vostro stack tecnologico, scegliete una piattaforma che offra la maggior parte di queste funzionalità.

Vediamo le 10 migliori opzioni presenti oggi sul mercato!

I 10 migliori software di monitoraggio del lavoro da usare nel 2024

Abbiamo condotto ricerche approfondite, chiesto recensioni agli utenti e provato noi stessi gli strumenti per trovare il miglior software di monitoraggio dei lavori per voi e per i vostri team. Esploriamo questi strumenti in dettaglio.

1. ClickUp

ClickUp è un software completo per il project management che vi aiuta a gestire i progetti come un professionista, aiutandovi a pianificare, organizzare e collaborare alle attività e a monitorare il tempo. La piattaforma di project management di ClickUp offre visibilità sui dettagli di ogni progetto a cui lavora il team, fungendo efficacemente da piattaforma di monitoraggio dei lavori. Questa panoramica consente di allineare le attività quotidiane agli obiettivi a lungo termine dell'azienda, di stimare la portata del lavoro e di allocare le risorse.

Monitorare i progetti in corso in un colpo d'occhio con i grafici di Gantt di ClickUp I grafici di Gantt di ClickUp, facili da comprendere Vi destreggiate tra più progetti? Gli agili dashboard di ClickUp e le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, tra cui la vista Bacheca, la vista Gantt e la vista Elenco, rendono il monitoraggio dei progetti un gioco da ragazzi.

Gestite più progetti senza sforzo e unificate team interfunzionali con la dashboard visiva di ClickUp

Suddividete i vostri grandi progetti in parti gestibili usando Attività di ClickUp . Utilizzate le funzionalità/funzione di ClickUp per assegnare priorità alle attività, creare attività secondarie all'interno delle attività e personalizzare la piattaforma in base alle vostre esigenze grazie alle oltre 35 ClickApp.

Il strumento di gestione delle attività gestisce anche la comunicazione interna e tiene informati gli stakeholder con la possibilità di:

Aggiungere più assegnatari e osservatori a un'attività

Lasciare commenti sulle attività assegnate

Parlare con il team e scambiare file e note relative a un'attività in tempo reale utilizzando la vista Chattare

Stabilire canali di comunicazione chiari attraverso i commenti assegnati alle attività di ClickUp

Se il monitoraggio dello stato di avanzamento e degli aggiornamenti delle attività comporta un notevole impegno manuale, è possibile risparmiare tempo impostando Automazioni di ClickUp e di dare al team la possibilità di concentrarsi sugli elementi chiave che fanno muovere l'ago della bilancia.

Ecco un esempio:

Automazione trigger: Quando lo stato di un'attività passa da "In corso" a "Completato"

Azioni di automazione:

Assegna qualcuno : Assegna l'attività al tester QA per la revisione del lavoro completato

: Assegna l'attività al tester QA per la revisione del lavoro completato Aggiungi data di scadenza : Impostare una data di scadenza per la revisione QA, 3 giorni dopo che l'attività è stata completata

: Impostare una data di scadenza per la revisione QA, 3 giorni dopo che l'attività è stata completata Aggiungi commento: Pubblica automaticamente un commento all'attività per notificare al tester QA che l'attività è pronta per la revisione

Riducete i lavori manuali inutili con ClickUp Automazioni

E se siete alla ricerca di informazioni sul tempo speso per ogni attività rispetto al tempo pianificato dal vostro team, Monitoraggio del tempo del progetto di ClickUp semplifica il processo, sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. I membri del team possono lavorare da qualsiasi dispositivo o piattaforma di loro scelta, monitorare il tempo in modo comodo e aggiungere note alle voci di tempo per fare riferimento all'attività a cui stanno lavorando.

Passare da una piattaforma all'altra senza perdere ore fatturabili con il monitoraggio del tempo di ClickUp

Utilizzate già uno strumento di monitoraggio del tempo? Integrate le vostre app preferite per il monitoraggio del tempo, come Toggl, Harvest o Clockify, con ClickUp per sincronizzare le ore registrate.

Utilizzate ClickUp per una facile integrazione con le più diffuse app per il monitoraggio del tempo

ClickUp software gratuito per il project management è dotato anche di modelli pronti all'uso per semplificare ulteriormente il monitoraggio dei lavori. Modelli per l'ambito del progetto aiutano i project manager a organizzare i dettagli e i componenti critici di un nuovo progetto. Modelli di tracker di progetto consentono di risparmiare tempo prezioso per il monitoraggio del tempo senza sacrificare l'integrità del progetto.

Ottenete una chiara visibilità sullo stato di avanzamento delle attività con il modello di Project Tracker di ClickUp

Ad esempio, Modello Project Tracker di ClickUp consente di monitorare facilmente progetti complessi. È possibile raggruppare le attività in una determinata fase e monitorarle di conseguenza. I membri del team assegnati possono tracciare le loro attività nel progetto, assicurando che il manager e tutti gli altri membri del team siano sulla stessa pagina.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creare fasi o stati personalizzati del lavoro che riflettano il vostro flusso di lavoro specifico. È inoltre possibile impostare campi personalizzati per acquisire ulteriori dettagli specifici del lavoro, come priorità, client o budget

che riflettano il vostro flusso di lavoro specifico. È inoltre possibile impostare campi personalizzati per acquisire ulteriori dettagli specifici del lavoro, come priorità, client o budget Stabilire relazioni tra i lavori per vedere come sono connessi tra loro e come il completamento di uno potrebbe avere un impatto su un altro. Questo aiuta a gestire progetti complessi con più lavori

per vedere come sono connessi tra loro e come il completamento di uno potrebbe avere un impatto su un altro. Questo aiuta a gestire progetti complessi con più lavori StandUp per le riunioni giornaliere o settimanali con le attività ricorrenti

con le attività ricorrenti Permettere ai dipendenti di registrare il tempo da qualsiasi dispositivo a loro scelta, utilizzando l'app desktop o mobile di ClickUp, la versione web o l'estensione gratuita per Chrome

a loro scelta, utilizzando l'app desktop o mobile di ClickUp, la versione web o l'estensione gratuita per Chrome Offrite ai membri del team la flessibilità di passare da un dispositivo all'altro senza perdere ore con Global Timer

senza perdere ore con Global Timer Raccogliete informazioni sull'attività e sulle prestazioni dei dipendenti con report dettagliati su fogli di presenza, tempo rilevato, reportistica e stima del tempo

Limiti di ClickUp

Presenta una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su qualsiasi piano a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Orari di Justworks

via Ore di lavoro Justworks Hours è uno strumento di monitoraggio del tempo progettato per rendere il team più efficiente e produttivo. Adatto ad aziende di tutte le dimensioni, lo strumento assicura che i dipendenti vengano compensati per il loro lavoro senza perdere tempo con il monitoraggio manuale del tempo.

Lo strumento riduce al minimo gli errori nel monitoraggio delle ore registrate, aiutandovi a essere conformi alle leggi sul lavoro, a evitare sanzioni legali e a mantenere pratiche trasparenti sul posto di lavoro.

Questo software di monitoraggio dei dipendenti è facile da usare sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. I dipendenti possono timbrare il cartellino con la piattaforma web, l'app mobile o Slack.

I datori di lavoro possono monitorare i turni, generare reportistica, verificare la posizione con il geofencing e includere nel sistema gli appaltatori quando il team cresce oltre i dipendenti a ore.

Le migliori funzionalità/funzione di Justworks Hours

Sincronizzazione automatica dei turni approvati e registrati con la vostra Professional Employer Organization (PEO) o con il vostro software per le buste paga

Mantenere le pratiche corrette con avvisi integrati per gli straordinari e promemoria automatici per i pasti e il riposo

Allocare le risorse, impostare i budget e gestire meglio la vostra forza lavoro con reportistica dettagliata su orari, buste paga e straordinari

L'inserimento di dipendenti in ufficio e da remoto è semplice sulla piattaforma

Limiti delle ore di Justworks

Può risultare costoso per le piccole aziende

Prezzi di Justworks Hours

Basic: $59/mese per dipendente (per PEO, monitoraggio del tempo incluso)

$59/mese per dipendente (per PEO, monitoraggio del tempo incluso) Plus: $99/mese per dipendente (per PEO, incluso il monitoraggio del tempo)

Valutazioni e recensioni di Justworks Hours

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

3. Pianificatore hub

via Pianificatore dell'hub Hub Planner è un piano di gestione, pianificazione e programmazione delle risorse che offre visibilità su progetti e risorse sotto un unico tetto. Utilizzate questo strumento per valutare come i membri del vostro team utilizzano il loro tempo, quali dipendenti sono disponibili per nuovi progetti e per trovare immediatamente i dipendenti con impostazioni specifiche.

Offre anche funzionalità di piattaforma di project management, che consentono di gestire le attività cardine del progetto impostare valutazioni dinamiche per la fatturazione e pianificare le spese finanziarie. I dipendenti possono utilizzare la piattaforma per richiedere permessi annuali o programmare ferie utilizzando il pianificatore di risorse o i moduli di richiesta.

Lo strumento è adatto sia alle PMI che alle aziende. I manager di tutti i settori possono utilizzare questo strumento per tenere sotto controllo la gestione delle capacità.

Le migliori funzionalità/funzione di Hub Planner

Misurare il tempo trascorso sui progetti confrontando il tempo effettivo riportato dai timesheet con il tempo previsto

Visibilità delle prestazioni individuali o collettive con analisi in tempo reale

Aggiungete dashboard a qualsiasi report e confrontate i numeri effettivi con il tempo pianificato per spese, utilizzo e ore di lavoro

Pianificare il lavoro non legato al progetto, come le ferie o le riunioni

Limiti di Hub Planner

Le analisi rivelano intuizioni limitate

Mancanza di opzioni personalizzate

Prezzi di Hub Planner

Plug & Play: $7/utente al mese (fatturati annualmente)

$7/utente al mese (fatturati annualmente) Premium: $18/utente al mese (fatturati annualmente)

$18/utente al mese (fatturati annualmente) Business Leader: $54/utente al mese (fatturati annualmente)

valutazioni e recensioni di #### Hub Planner

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

4. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet è una piattaforma di gestione del lavoro per l'intero ciclo di vita del progetto: dal piano, alla gestione delle risorse, all'impostazione del budget, fino alla consegna dei progetti.

È potente per progetti complessi con molteplici dipendenze. Il dashboard consente di generare reportistica in tempo reale sullo stato e sulle prestazioni del progetto.

Se il team ha difficoltà a gestire lavori ripetitivi, è possibile automatizzarli con flussi di lavoro ricorrenti o basati su condizioni.

Questo software per il monitoraggio dei lavori è ideale per le aziende o le PMI in fase di rapida espansione.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Visualizzazione dello stato di avanzamento con grafici Gantt, schede Kanban o vista Gantt

Allocazione efficace delle risorse con le visualizzazioni delle risorse e le mappe di calore

Monitoraggio delle soglie di costo e degli sforamenti per ottimizzare il budget

Utilizzate le integrazioni con Slack, Google Area di lavoro, Jira e Microsoft Teams per portare tutte le informazioni su un'unica piattaforma

Limiti di Smartsheet

L'interfaccia mobile è un po' ingombrante

Prezzi di Smartsheet

**Gratis

Pro: $9/utente al mese

$9/utente al mese Business: $32/utente al mese

$32/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4.4/5 (14.000+ recensioni)

4.4/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

5. Lavoro sul web

via Lavoro sul web WebWork è uno strumento software per il monitoraggio dei progetti che aiuta i datori di lavoro e i project manager a monitorare le attività dei dipendenti e a gestire i progetti all'interno di una piattaforma unificata.

Lo strumento cattura screenshot casuali per dare visibilità ai progetti a cui lavorano i membri del team. È disponibile come app desktop, app mobile ed estensione per Chrome e lavora anche sul browser. In questo modo, la forza lavoro può lavorare da qualsiasi piattaforma e registrare il tempo registrato senza perdere ore.

WebWork semplifica anche il monitoraggio dei lavori. È possibile monitorare lo stato delle attività, personalizzare la visualizzazione e dare priorità ai lavori in base alla loro importanza o alle scadenze. Il team può utilizzare la funzionalità/funzione di chat per collaborare e condividere le risorse relative al progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di WebWork

Gestione efficiente del tempo con il monitoraggio del tempo multipiattaforma

Rilevare i modelli di lavoro e migliorare le prestazioni con la reportistica

Calcolo accurato delle ore fatturabili e generazione di fatture in base alle valutazioni orarie

Limiti di WebWork

Non è possibile impostare fusi orari personalizzati per i diversi dipendenti

Prezzi di WebWork

Pro: $4,99/utente al mese

$4,99/utente al mese Plus: $7,99/utente al mese

$7,99/utente al mese Premium: $11,99/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### WebWork

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

6. Correre

via Eseguire Runn è un software di gestione delle risorse con tabelle orarie integrate, project management, gestione delle capacità e funzionalità/funzione di previsione.

Il potente strumento di ricerca di Runn vi aiuta a selezionare la vostra forza lavoro e a trovare i membri del team adatti al vostro prossimo progetto. Fornisce una panoramica chiara degli orari di tutti con mappe di calore, assicurando che non ci siano conflitti di risorse.

È possibile consentire ai team di compilare automaticamente le tabelle orarie. Monitorate in tempo reale lo stato dei progetti e i timesheet rispetto ai dati previsti per comprendere meglio le prestazioni complessive dell'azienda.

La funzionalità di reportistica offre uno sguardo sulla vostra azienda con grafici, tabelle e diagrammi dinamici, consentendovi di estrarre preziose informazioni e di identificare i margini di miglioramento.

le migliori funzionalità/funzione di #### Runn

Assegnare attività ai membri del team con la funzionalità di trascinamento e rilascio

Filtrare i Teams in base ai ruoli, alle competenze, ai team e ai tag

Visualizzate il portfolio dei progetti, comprese le fasi e le attività cardine, e date priorità alle attività più importanti

Registrare le ore fatturabili e non fatturabili con semplici tabelle orarie

Limiti di Runn

Richiede tempo per l'impostazione

Opzioni di reportistica al limite

Prezzi di Runn

**Gratis

Pro: $10/utente al mese

$10/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Runn valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (Non abbastanza recensioni)

4.5/5 (Non abbastanza recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

7. Asana

via Asana Come software di project management, Asana vi tiene aggiornati sullo stato dei vostri progetti, offre visibilità sul carico di lavoro del team e aiuta a stabilire una comunicazione trasparente tra le parti interessate.

La funzionalità/funzione di carico di lavoro valuta l'impegno del team e se ha la capacità di gestire nuovi progetti. La funzionalità di monitoraggio del tempo aiuta a misurare il tempo speso per le attività, in modo da poter impostare con precisione i budget, mentre i dashboard di reportistica trasformano i dati raccolti in approfondimenti visivi.

Asana si rivolge a team di tutte le dimensioni, sia che si tratti di piccole aziende in erba che di imprese.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Utilizzare modelli di progetto e aggiungere automazioni per ridurre il lavoro manuale

Personalizzare le sezioni del progetto e passare da un layout all'altro, come Gantt, elenco, calendario, tabellone o Sequenza

Visualizzate la capacità del vostro team e riequilibrate il carico di lavoro con la funzionalità/funzione

Automazione dei processi in tutto lo stack tecnologico con oltre 270 integrazioni

Limiti di Asana

Può risultare costoso per le piccole aziende

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter: $13,49/utente al mese

$13,49/utente al mese Avanzato: 30,49/utente al mese

30,49/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Asana

G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

4,3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

8. Monday

via Monday Dal project management, alla gestione delle attività, all'allocazione delle risorse, Monday permette di guardare ai progetti come a un libro aperto. L'interfaccia visiva è accattivante e si adatta bene ai team creativi.

Se volete sapere quanto tempo il vostro team dedica ad attività specifiche, potete aggiungere la colonna Monitoraggio del tempo al vostro flusso di lavoro. È possibile avviare o mettere in pausa le attività utilizzando il pulsante play. Tuttavia, questa funzionalità/funzione è disponibile solo per i piani Pro e Enterprise.

Monday è una piattaforma collaborativa che vi tiene aggiornati sullo stato dei progetti e permette a tutte le parti interessate di essere al corrente dei progetti, di comunicare e di mantenere un ambiente di lavoro trasparente.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Impostazione di obiettivi e finalità, definizione di progetti e processi per la realizzazione degli oggetti e creazione di attività per allineare i progetti e i processi agli obiettivi

Pianificare, programmare e allocare le risorse per bilanciare il carico di lavoro dei dipendenti

Organizzare il flusso di lavoro dando priorità alle attività, assegnando le titolarità e impostando le scadenze

Visualizzate lo stato di avanzamento grazie a dashboard in tempo reale

Limiti di Monday

Alcuni utenti si lamentano del ritardo delle notifiche

Funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo limitate

Prezzi del lunedì

**Gratis

Basic: $12/utente al mese

$12/utente al mese Standard: $14/utente al mese

$14/utente al mese Pro: $24/utente al mese

$24/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

9. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadra Come piattaforma di gestione del lavoro, Teams consente di organizzare le risorse del team, stimare le sequenze temporali e tenere traccia delle ore registrate in modo accurato.

È possibile ottimizzare il piano delle capacità anticipando il fabbisogno di risorse, monitorando le pipeline dei progetti e sapendo quando è necessario più personale di supporto. Con una panoramica completa del carico di lavoro di ciascuno, potete decidere di riassegnare le attività o modificare i dettagli del progetto per garantirne la consegna nei tempi previsti.

Questa piattaforma, pensata principalmente per agenzie, aziende IT e servizi di consulenza, può essere adattata a diversi tipi di aziende, grandi o piccole.

Funzionalità/funzione migliori di Teamwork

Invio di avvisi automatizzati per ricordare ai dipendenti di registrare il loro tempo

Utilizzare il monitoraggio del tempo per registrare le ore, gestire i budget e generare fatture senza errori e in tempo

Visualizzate in modo centralizzato le ore stimate, assegnate, registrate e disponibili

Guardate il flusso di lavoro del vostro team e gestite efficacemente il piano delle risorse a breve e a lungo termine

Limiti del lavoro di squadra

L'esportazione di reportistica può essere una seccatura

Prezzi di Teamwork

**Gratis

Delivery: $13,99/utente al mese

$13,99/utente al mese Crescita: $25,99/utente al mese

$25,99/utente al mese Scala: Prezzo personalizzato

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

10. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff è un software per il monitoraggio del tempo, la gestione della forza lavoro e l'analisi delle attività.

Consente al team di risparmiare tempo grazie al monitoraggio automatico del tempo e alle buste paga. Lo strumento si integra con PayPal, Payoneer, Wise e altri metodi/modalità di pagamento, consentendo il rilascio automatico dei pagamenti in base alle ore fatturabili.

È inoltre possibile creare report personalizzabili con i dati ricavati dal monitoraggio del tempo, delle attività e della collaborazione del team e utilizzare queste informazioni per prendere decisioni aziendali critiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff:

Monitoraggio delle ore dei dipendenti da remoto, ibridi e in ufficio e monitoraggio accurato della fatturazione

Consentire ai dipendenti di registrare le ore da qualsiasi sistema operativo o dispositivo di loro scelta

Gestire turni, disponibilità e richieste di PTO ed evitare conflitti di programmazione con la funzionalità/funzione di pianificazione dei dipendenti

Generare reportistica con Hubstaff Insights e identificare le tendenze e i modelli dei dati

Limiti di Hubstaff:

Può essere difficile impostare diversi fusi orari in Hubstaff

Prezzi di Hubstaff

**Gratis

Starter: $7/utente al mese

$7/utente al mese Crescita: $9/utente al mese

$9/utente al mese Teams: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: $25/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Hubstaff

G2: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

4,3/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

Le app per il monitoraggio dei lavori assicurano che il duro lavoro dei vostri dipendenti non vada perso di vista, dando spazio a pagamenti trasparenti e accurati. I membri del team visualizzano chiaramente le attività per le quali impiegano il loro tempo e possono utilizzarle per gestire le loro ore di lavoro e mantenere la produttività.

Questi strumenti aiutano le organizzazioni a gestire le risorse per i progetti in corso e per quelli futuri. Offrono reportistica in tempo reale per decidere quanto budget assegnare a ciascun progetto e quando e dove rimodulare le risorse.

Non esiste una piattaforma di monitoraggio del lavoro così potente e fluida come ClickUp, sia che si tratti di project management, monitoraggio del tempo, stima del budget, allocazione delle risorse o di tutte queste attività combinate.

Come piattaforma all-in-one, mantiene il vostro stack tecnologico snello e più efficiente, aggiornandovi sullo stato di tutti i vostri progetti. Iniziare a lavorare con ClickUp e gestite la vostra forza lavoro con fiducia!