Modelli gratuiti di albero genealogico in Excel, Word e ClickUp Docs

Fare ricerche sulla storia della propria famiglia ha molti vantaggi: aiuta a stabilire una connessione con le proprie radici, a raccogliere informazioni mediche e a sentirsi più vicini alla propria famiglia. Inoltre, entrare in contatto con i parenti lontani può preservare le connessioni familiari, aiutare a divertirsi con la famiglia allargata e creare un senso di appartenenza.

È possibile rintracciare le proprie radici utilizzando risorse come ancestry.com, parlando con i parenti più anziani o ricercando i documenti del censimento negli archivi nazionali. Una volta ottenuti i dati, è possibile utilizzare un modello di albero genealogico per creare un grafico con tutti i parenti, tracciarli attraverso le generazioni, aggiungere dettagli su di loro e organizzare i grafici per la genealogia.

Gli alberi genealogici, in particolare quelli creati utilizzando software digitale di Mappa mentale il software può essere condiviso anche con altri membri della famiglia, rendendo l'esperienza divertente e collaborativa per apprezzare insieme il patrimonio comune.

Che cosa sono i modelli di albero genealogico?

Un modello di albero genealogico è una struttura pre-progettata che permette di creare un diagramma del proprio lignaggio familiare. In questo modo è possibile organizzare i membri della famiglia per generazione, tracciare le relazioni familiari e aggiungere informazioni su ogni antenato (o discendente).

I quattro aspetti principali di un modello di albero genealogico sono:

Struttura gerarchica : Organizzare cronologicamente i membri della famiglia in modo da poter tracciare facilmente le generazioni e le relazioni

: Organizzare cronologicamente i membri della famiglia in modo da poter tracciare facilmente le generazioni e le relazioni Rami : Per illustrare le singole linee di famiglia e i discendenti collegati a ciascun antenato

: Per illustrare le singole linee di famiglia e i discendenti collegati a ciascun antenato Connettori : Per stabilire relazioni tra i vari membri della famiglia, come genitori, figli, fratelli e coniugi

: Per stabilire relazioni tra i vari membri della famiglia, come genitori, figli, fratelli e coniugi Profili individuali: Forniscono informazioni dettagliate su ogni membro della famiglia, comprese le date di nascita, le professioni e altri dettagli personali

I modelli di albero genealogico sono disponibili in vari formati, sia analogici (grafici, quaderni, raccoglitori, modelli stampabili) che digitali (documenti, fogli di calcolo), lavagna online ). Mentre il primo potrebbe dare un'impressione di vecchia scuola, il secondo può essere più utile per collaborare visivamente e creazione di Bacheca delle idee .

Cosa rende un buon modello di albero genealogico?

Un buon modello di albero genealogico deve aiutare a rendere il vostro albero genealogico informativo e facile da capire.

Ma la scelta di quello giusto può creare confusione con i tanti modelli di albero genealogico che si trovano oggi su Internet. Scegliere un modello fin dall'inizio è fondamentale, perché spostare la storia della famiglia su un nuovo modello nelle fasi successive può diventare una seccatura.

Vediamo cosa cercare in un esempio di albero genealogico, in modo da trovare quello perfetto per tracciare la vostra genealogia.

Struttura chiara e logica : Controllate se il modello di albero genealogico ha una struttura gerarchica che divide le generazioni e può essere modificata per adattarsi alla vostra famiglia

: Controllate se il modello di albero genealogico ha una struttura gerarchica che divide le generazioni e può essere modificata per adattarsi alla vostra famiglia Design personalizzabile : Scegliete un modello che possa essere personalizzato in base alle vostre preferenze di design (colore, font, formattare e altro)

: Scegliete un modello che possa essere personalizzato in base alle vostre preferenze di design (colore, font, formattare e altro) Strumenti di collaborazione : Scegliete un modello di albero genealogico che potete condividere con altri e utilizzare per collaborare e aggiungere suggerimenti

: Scegliete un modello di albero genealogico che potete condividere con altri e utilizzare per collaborare e aggiungere suggerimenti Supporto multimediale : Elencare gli strumenti che supportano vari tipi di media, come immagini, video e file audio. Questo può aiutare a catalogare reperti importanti come foto, ricordi e persino registrazioni di ogni parente

: Elencare gli strumenti che supportano vari tipi di media, come immagini, video e file audio. Questo può aiutare a catalogare reperti importanti come foto, ricordi e persino registrazioni di ogni parente Opzioni multilingue : Per le famiglie bilingue o multilingue, è consigliabile scegliere un modello che possa essere localizzato in diverse lingue. Questo sarebbe incredibilmente vantaggioso, in quanto lo renderebbe più accessibile a tutti i membri della famiglia

: Per le famiglie bilingue o multilingue, è consigliabile scegliere un modello che possa essere localizzato in diverse lingue. Questo sarebbe incredibilmente vantaggioso, in quanto lo renderebbe più accessibile a tutti i membri della famiglia Sicurezza e privacy: Privilegiare modelli con impostazioni di privacy e misure di sicurezza integrate per proteggere i dati personali sensibili da accessi non autorizzati

Ricordate che un modello di albero genealogico dovrebbe avere queste funzionalità e permettervi di personalizzarlo in base alle vostre esigenze. Ecco perché abbiamo preparato per voi l'elenco perfetto di modelli di albero genealogico stampabili.

6 Modelli di albero genealogico gratis in Word, Excel e ClickUp

Esplorate alcuni dei nostri modelli di albero genealogico digitale preferiti (e gratis) per aiutarvi a organizzare facilmente la storia della vostra famiglia.

1. Modello di albero genealogico di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di albero genealogico ClickUp consente di organizzare la ricerca genealogica in modo collaborativo modello di lavagna online virtuale . Essendo digitale, è possibile aggiungere nuove attività cardine, come matrimoni, nascite e decessi, e tenerla aggiornata con le ultime informazioni.

Aggiungete elementi come scarabocchi e immagini per rendere il vostro albero genealogico più accattivante con le lavagne online di ClickUp

Questo modello è basato su ClickUp Lavagna online e dispone di un supporto multimediale che facilita l'aggiunta di immagini e registrazioni per contestualizzare la storia di ogni membro della famiglia.

Inoltre, a differenza dei documenti e dei fogli di calcolo, ClickUp Whiteboard è completamente personalizzabile e consente di aggiungere molti altri elementi di design, come forme, scarabocchi e grafica, a un modello di albero genealogico vuoto. È inoltre possibile creare un albero di famiglia mappa mentale per fare un brainstorming di idee con la vostra famiglia.

Potete anche condividerla con la vostra famiglia allargata, in modo che possa aggiungere altro contesto o darvi suggerimenti.

Scaricate questo modello

2. Modello di diagramma di parentela per lavagna online ClickUp

Scaricare questo modello

ClickUp fornisce anche un altro modello di albero genealogico gratis, il modello Modello di diagramma di parentela di ClickUp per la lavagna online che può essere utilizzato anche per costruire il proprio albero genealogico e tracciare la propria discendenza. Come il modello menzionato in precedenza, anche il modello Kinship Diagram è una lavagna online con tutte le funzionalità/funzione necessarie per creare un albero genealogico ricco di dati e accattivante.

Aggiungete il modello di lavagna online Kinship Diagram alla vostra area di lavoro, inserite i dettagli del vostro lignaggio, usate i connettori per visualizzare le relazioni tra i membri della famiglia e includete informazioni personali come aneddoti e attività cardine per ogni individuo per garantire una storia familiare approfondita.

Una volta terminato, potete semplicemente condividere il diagramma dell'albero genealogico con la vostra famiglia allargata utilizzando un link privato o pubblico, in modo che tutti possano visualizzarlo, condividere i loro commenti e colmare le lacune. O, ancora meglio, organizzare una riunione virtuale e lavorare insieme al vostro albero genealogico.

Un'altra idea è quella di creare un progetto di gruppo per il vostro albero genealogico su ClickUp, aggiungervi i membri della vostra famiglia e assegnare loro delle attività da completare, come la ricerca del membro della famiglia responsabile della creazione del grafico dell'albero genealogico. In questo modo si può creare un'esperienza divertente di legame con i membri della famiglia allargata, imparando di più sui propri antenati e sulla storia condivisa.

Una funzionalità/funzione vantaggiosa è ClickUp Brain aI Writer for Work, un assistente di scrittura virtuale integrato nell'area di lavoro di ClickUp che può aiutare a fare molte cose.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-222-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

Fai domande e scrivi meglio, più velocemente e senza sforzo con ClickUp Brain

Ad esempio, potete usarlo come assistente di scrittura per aiutarvi a redigere e modificare i vostri aneddoti, come traduttore per aiutarvi a localizzare l'albero genealogico in diverse lingue e altro ancora.

ClickUp Brain può anche aiutarvi a cercare informazioni, a rivedere e a rispondere ai commenti di altri membri della famiglia.

Scarica questo modello

3. Modello di albero genealogico in Microsoft Word di Template.net

via Modello.net Il prossimo modello di questo elenco proviene da Template.net, una libreria gratis nota per i suoi modelli pronti all'uso per quasi tutto.

Questo Modello semplice di albero genealogico è un one-pager che include un albero con bolle per i vari membri della famiglia. Può ospitare fino a tre generazioni e otto membri della famiglia.

È possibile scaricare immediatamente questo modello e modificarlo con qualsiasi elaboratore di testi, come MS Word, Google Documenti e Apple Pages. Da fare, è possibile esportarlo in PDF o stamparlo come poster. Questo lo rende una risorsa eccellente per studenti e insegnanti che lavorano a progetti di alberi genealogici.

Scarica questo modello

4. Modello di albero genealogico semplice e leggero per Documenti Google di GooDocs

via GooDocs GooDocs, un'altra popolare libreria di modelli gratis, fornisce una libreria di modelli gratuita Modello di albero genealogico leggero e semplice . Questo semplice albero genealogico in testo mette in connessione i membri della famiglia tramite linee. È disponibile in due dimensioni predefinite, A4 e US Letter, e si può modificare sia su Google Documenti che su MS Word.

Nel documento è presente anche una sezione in cui è possibile inserire un paragrafo o due sulla propria famiglia o sullo scopo dell'albero genealogico.

Inoltre, mentre il modello originale consente di inserire dati per un massimo di cinque generazioni, è possibile aggiungerne altri utilizzando le forme e i connettori predefiniti del proprio word processor. Inoltre, a seconda delle opzioni di collaborazione del vostro elaboratore di testi, potete condividerlo con un membro della famiglia per avere un riscontro.

Pur essendo un ottimo modello di albero genealogico (più dettagliato del precedente di Template.net), è più adatto a un'impostazione didattica.

Scarica questo modello

5. Modello di albero genealogico di 7 generazioni in Microsoft Word by Template.net

via Modello.net Se si vuole tracciare la storia della propria famiglia attraverso più generazioni, questo modello di albero genealogico a 7 generazioni di Template.net può essere un ottimo punto di partenza.

Permette di visualizzare sette generazioni della vostra famiglia su un'unica pagina. Inoltre, è facile da duplicare nell'elaboratore di testi di vostra scelta e compilare i dettagli dei membri della vostra famiglia.

Poiché i word processor sono semplici da usare, il modello può essere accessibile anche ai membri più anziani della famiglia che potrebbero non essere molto esperti di tecnologia. Una volta aggiunti i dati della famiglia, è possibile stamparli o salvarli in formato PDF.

Scarica questo modello

6. Modello di albero genealogico in Excel di Vertex.com

via Vertex.com Il finale Modello di albero genealogico è un modello di scaricabile con un diagramma di flusso di Vertex.com con modelli predefiniti per alberi genealogici di sei e sette generazioni. È sufficiente duplicare il foglio di calcolo in Fogli Google e iniziare a inserire le informazioni sulla propria famiglia, senza bisogno di formattare.

Si tratta di una risorsa comoda per chi sta iniziando a fare ricerche sul proprio albero genealogico e vuole memorizzare i dettagli di base di ogni membro della famiglia. Inoltre, consente di visualizzare una panoramica di tutti i membri della famiglia in un'unica schermata.

Un'altra idea è quella di trattare questo modello come una "tabella dei contenuti" per il vostro albero genealogico, creando un documento in cui inserire la storia di ogni membro della famiglia e aggiungendo il collegato al suo nome in questo foglio di calcolo.

È inoltre possibile integrare questo foglio di calcolo con un'altra risorsa gratuita di Vertex: il suo tracker per la ricerca genealogica che consente di monitorare lo stato delle ricerche. Questo tracker include filtri per classificare i membri della famiglia come maschi o femmine, dati di nascita e morte e collegamenti aggiuntivi come i necrologi.

Scarica questo modello

Conserva la tua eredità con i modelli di albero genealogico

Tracciare il lignaggio della propria famiglia può essere incredibilmente appagante. Che siate un principale che aiuta i propri figli a comprendere la loro cultura, un insegnante che assiste gli studenti nell'esplorazione del loro patrimonio o un adulto che documenta la storia della propria famiglia, questi modelli di genealogia possono essere utili.

Per chi vuole affrontare il progetto dell'albero genealogico in modo più strutturato e organizzato, suggeriamo di utilizzare ClickUp.

Ha i modelli di albero genealogico più flessibili e le migliori capacità di project management per aiutarvi a rimanere organizzati e a costruire il vostro albero genealogico insieme agli altri membri della vostra famiglia. Iscriviti gratis e scoprite come ClickUp può aiutarvi a creare un albero genealogico approfondito, organizzare le vostre ricerche, ospitare riunioni virtuali con la famiglia e molto altro ancora.