Come usare l'intelligenza artificiale per scrivere e-mail (con suggerimenti)

Immaginate questo: Siete seduti alla vostra scrivania, fissate uno schermo vuoto e cercate di comporre un'email perfetta. Ma trovare le parole giuste sembra impossibile.

E così... 🥁

Guardi verso l'IA. 👀

L'intelligenza artificiale (IA) sta cambiando drasticamente il modo in cui vengono svolti i lavori digitali. Un tempo scrivere email eccellenti era considerata un'abilità rara. Oggi non è più così, grazie agli strumenti di IA!

Un sondaggio del 2023 di email marketer negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa rivela che oltre la metà (51%) degli addetti al marketing ritiene che l'IA email marketing più efficace dei metodi tradizionali. Questo include anche la scrittura di un'email.

IA assistenti alla scrittura di email possono creare email chiare, concise e professionali che ottengono risultati. La ciliegina sulla torta è il tempo che si risparmia integrando l'IA nel processo di scrittura delle email.

Questa guida per principianti su come usare l'IA per scrivere le email ha trattato tutti i vantaggi, le considerazioni etiche, gli strumenti, i suggerimenti e i trucchi per includere senza problemi l'IA nel processo di scrittura delle email.

Ma prima di questo, scoprite alcune opportunità che probabilmente vi sfuggono se non avete fatto amicizia con l'IA.

Benefici dell'uso dell'IA per la scrittura di email

Scoprite come l'IA può trasformare le vostre email in comunicazioni convincenti che non possono essere ignorate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI-1.gif ClickUp AI /$$$img/

Utilizzate l'assistente di scrittura IA di ClickUp per generare post per il blog, fare brainstorming di idee, comporre email e altro ancora

Risparmiare tempo e lavoro richiesto sulle email ripetitive

Immaginate di non dover più scrivere un'altra email di check-in o di follow-up. Strumenti di scrittura per l'IA possono automatizzare queste email di routine, imparando il vostro stile di scrittura e generando bozze basate su modelli di email predefiniti. Personalizzate queste bozze con pochi clic per liberare tempo prezioso. Con tutto il tempo risparmiato, arrivare a Finestra In Arrivo Zero potrebbe essere possibile!

Aumenta l'efficienza con comunicazioni coerenti e personalizzate

L'IA può analizzare le risposte alle email e le conversazioni passate e identificare gli schemi del vostro stile di scrittura, compresi il tono e il vocabolario. Così, la prossima volta che l'IA genera una risposta, può generare un testo che suona esattamente come voi. Da fare mantenendo una voce coerente e professionale per tutta la comunicazione.

Riduzione degli errori grammaticali

Anche i correttori di bozze più meticolosi possono non notare un errore di battitura o grammaticale. Utilizzate l'IA per scansionare le email alla ricerca di errori di ortografia, punteggiatura o struttura della frase. Assicuratevi che le vostre email lascino un'impressione di pulizia e professionalità.

Personalizzare le comunicazioni per aumentare il coinvolgimento

Sfruttate la capacità dell'IA di segmentare il vostro elenco di contatti. Quindi, chiedete all'IA di personalizzare le vostre email con dettagli specifici come il nome del destinatario, l'azienda o le interazioni precedenti. Fate in modo che le vostre email sembrino pensate per ogni destinatario.

Creare argomenti convincenti

Un oggetto ben scritto è fondamentale per far aprire le email. L'IA è in grado di analizzare le email più performanti e di identificare gli elementi che rendono i messaggi e le loro righe di oggetto così efficaci.

Ancora meglio, l'IA può utilizzare il suo vasto database per suggerire argomenti forti per le email che catturano l'attenzione, invogliano il destinatario ad aprire l'email e, in definitiva, trasmettono il messaggio.

Come scrivere email usando l'IA

Introduzione a ClickUp Brain

ClickUp Brain è una suite di funzionalità/funzione di IA all'interno di ClickUp, che offre funzionalità di IA in conversazione, contestuali e basate sui ruoli, accessibili da qualsiasi punto di ClickUp, per aiutarvi a lavorare più velocemente e ad essere più produttivi.

Non solo può rispondere a tutte le domande sull'attività di ClickUp, ma può anche automatizzare le attività e generare qualsiasi tipo di testo.

Oltre ad altri Creazione di contenuti guidati dall'IA clickUp Brain può aiutarvi nella composizione delle email. Ecco come:

Stesura di una nuova email con ClickUp Brain

Individuare un'attività aperta e spostarsi nella sezione dei commenti

Fare clic sull'icona dell'email

Digitare il comando slash " /Scrivi email " e premere Invio o Invio nel campo dei commenti

" e premere o nel campo dei commenti Apparirà una finestra modale ClickUp Brain. Inserite un argomento che riepiloghi brevemente lo scopo dell'email. ClickUp Brain analizzerà questo punto di discussione e genererà una bozza di email in base alle indicazioni fornite.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image.gif ClickUp per la generazione di email con elementi personalizzati per un tono professionale | Gli strumenti di IA per la scrittura di email utilizzano l'apprendimento automatico per analizzare il testo e generare nuovi testi per le email /$$$img/

Scrivere velocemente email senza errori con ClickUp AI

Personalizzate la bozza generata a vostro piacimento. ClickUp Brain offre anche altre opzioni:

Copiare il testo dell'email generato.

Se necessario, fate clic su Prova ancora per indicare a ClickUp Brain di generare una versione diversa dell'email basata sullo stesso argomento.

Rispondere a un'email esistente con ClickUp Brain

Nell'area di lavoro di ClickUp, posizionare l'email a cui si desidera rispondere. Quindi, fare clic sul thread di email per aprirlo.

Nella casella di risposta, digitare il carattere del comando slash '/' seguito da reply e premere Invio. ClickUp Brain vi fornirà due metodi per creare una risposta:

Creare il vostro discorso riepilogando/riassumere i punti chiave della vostra risposta nel campo designato

Utilizzare modelli di prompt già pronti come punto di partenza per la risposta, risparmiando tempo e lavoro richiesto. Se si sceglie un prompt già scritto, potrebbe essere necessario inserire dettagli specifici per personalizzarlo per il thread email.

Una volta che avete un argomento di conversazione, ClickUp Brain genererà una bozza di email di risposta basata sui vostri input. A questo punto, in modo simile all'email generata per le nuove email, è possibile:

Copiare il testo di risposta Fare clic su Prova di nuovo per indicare a ClickUp Brain di generare un'altra versione di risposta utilizzando lo stesso argomento



/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-580-1400x1131.png processo di creazione di un'email da ClickUp Brain, uno strumento di scrittura di email AI /$$$img/

Rispondere con ClickUp AI quando si riceve una risposta alla propria email

Nota: ClickUp Brain lavora anche con Documenti ClickUp per migliorare il processo di creazione dei testi.

Utilizzate ClickUp Brain per:

Fare un brainstorming di idee per i contenuti e utilizzare le migliori nei documenti

Generare varianti di copy e headline per test A/B

Correggere i documenti alla ricerca di errori grammaticali e di ortografia

Riepilogare informazioni o dati complessi nei documenti e nelle attivitàRiepilogare le note delle riunioni con [nome/i] per discutere di [argomento della riunione]. Suggerite un paio di orari potenziali entro la prossima settimana ed esprimete la vostra flessibilità per soddisfare la loro disponibilità.{\i}

ClickUp Brain output (esempio):

oggetto: Richiesta di riunione: Discutere [Argomento della riunione]_

{\an8}Ciao [nome/i],{\an8}

_Vorrei fissare una riunione per discutere più dettagliatamente di [argomento della riunione]. Sarà un'occasione preziosa per [spiegare lo scopo della riunione]

sono disponibile a riunirmi la prossima settimana in [suggerisci alcune date e orari specifici]. Mi faccia sapere in quale fascia oraria lavora meglio, o se ha in mente orari alternativi.{\i}

non vedo l'ora di entrare in connessione!

i miei migliori saluti,{\i}

{\a6}Il tuo nome è un nome che non ha bisogno di essere cambiato

6. Presentarsi

Prompt: _Crea un'email di presentazione per te stesso a [nome] nel tuo nuovo ruolo presso [nome dell'azienda]. Menziona brevemente il tuo background ed esprimi interesse per la connessione e la collaborazione

ClickUp Brain output (esempio):

oggetto: Introduzione: [Nome] - Nuovo [Titolo del lavoro]] presso [Nome dell'azienda]_

{\an8}Caro [Nome],{\an8}

ti scrivo per presentarmi come [Il tuo nome]], il nuovo [Il tuo titolo di lavoro] di [Nome dell'azienda]. Sono entusiasta di entrare a far parte del team di marketing e di contribuire a [menzione di un'area specifica del lavoro dell'azienda]

in precedenza ho lavorato presso [azienda precedente] dove ho [descrivere brevemente la sua esperienza]. Ho una solida esperienza in [menzione delle competenze pertinenti] e una passione per [menzione dell'area di competenza]

ho familiarizzato con il vostro lavoro su [menzionare qualcosa di specifico che avete trovato sul loro lavoro] e credo che ci possano essere opportunità di collaborazione in futuro. Sarei grato di potervi incontrare presto per saperne di più sul vostro ruolo ed esplorare potenziali sinergie

la prego di farmi sapere se è disponibile per una breve telefonata o per una chat virtuale al caffè, quando preferisce

grazie per il suo tempo e non vedo l'ora di entrare in connessione!

cordiali saluti

{\an8}Non è un nome da poco

7. Consegnare cattive notizie

Prompt: _Componete un'email a [nome] che li informi di [notizie negative]. Esprimete empatia per la loro situazione e offrite assistenza o risorse disponibili

ClickUp Brain output (esempio):

oggetto: Riguardo a [Breve descrizione della cattiva notizia]_

{\an8}Caro [Nome],{\an8}

le scrivo per informarLa su [spiegare la cattiva notizia in modo chiaro e conciso]. Capisco che questa notizia possa essere deludente e mi scuso sinceramente per gli eventuali disagi che potrebbe causare.{\i}

se applicabile, spiegare le ragioni della decisione. Abbiamo un grande valore per lei e vogliamo assicurarle che siamo qui per supportarla in questo momento.{\an8}[menzionare ciò che lei apprezza di loro]

offrite suggerimenti per soluzioni o risorse specifiche che potrebbero essere utili. Non esiti a contattarci in caso di domande o di necessità di ulteriore assistenza.{\i}

cordiali saluti

{\an8}[Il suo nome]

8. Richiesta di feedback

Prompt: _Disegnate un'email a [nome] che richieda il loro feedback su [nome del progetto] o [deliverable specifico]. Delineate le aree specifiche su cui desiderate un feedback ed esprimete il vostro apprezzamento per il loro contributo

ClickUp Brain output (esempio):

oggetto: Feedback richiesto: [Nome del progetto] o [Fornitura specifica]_

{\an8}Caro [Nome],{\an8}

le scrivo per sollecitare il Suo prezioso feedback su [nome del progetto] o [consegna specifica]. Le sue intuizioni e la sua esperienza saranno molto apprezzate

in particolare, mi interesserebbe il vostro feedback su [menzione delle aree specifiche su cui vorreste avere un riscontro, ad esempio chiarezza, funzione, design]. Il suo punto di vista sarà cruciale per aiutarci a [spiegare come verrà utilizzato il contenuto generato dal _feedback]

sentitevi liberi di essere sinceri e di fornire qualsiasi critica costruttiva. Diamo valore al vostro feedback onesto e ci sforziamo di migliorare continuamente il nostro lavoro.{\i}

grazie in anticipo per il vostro tempo e la vostra considerazione

i nostri migliori saluti

{\an8}Il vostro nome...{\an8}

9. Offrire assistenza o supporto

Prompt: _Crea un'email a [nome] offrendo la tua assistenza per [attività o sfida specifica]. Nota brevemente la tua esperienza o le tue capacità ed esprimi la tua disponibilità a collaborare

ClickUp Brain output (esempio):

oggetto: Offerta di supporto per [attività o sfida specifica]_

{\an8}Ciao [nome],{\an8}

_Mi sono imbattuto nel tuo recente post/messaggio riguardante [menzione dell'attività o della sfida specifica]. Ho notato che stavi incontrando [menzionare brevemente la difficoltà] e volevo offrirti il mio aiuto.{\i}

ho esperienza in [menzionare l'esperienza pertinente] e credo di poterti aiutare con [spiegare in che modo puoi aiutarmi]. Sono felice di discuterne ulteriormente e di vedere se c'è un modo in cui posso contribuire al suo esito positivo.{\i}

non esitate a contattarmi se siete interessati a collaborare o avete bisogno di assistenza

i miei migliori saluti

{\a6}Il vostro nome

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/writing-volunteering-email-with-ClickUp-Brain.png

/%img/

Un'email di campione creata con ClickUp Brain

10. Negoziare una scadenza

Prompt: Componete un'email a [nome nel corpo dell'email_] richiedendo un'estensione della scadenza per [nome dell'attività]. Spiegate il motivo del ritardo e proponete una nuova scadenza realistica. Esprimete il vostro impegno a completare l'attività con un'alta qualità.{\i}

ClickUp Brain output (esempio):

oggetto: Richiesta di estensione della scadenza: [Nome dell'attività]_

{\an8}Caro [Nome],{\an8}

le scrivo per richiedere un'estensione della scadenza per [nome dell'attività], che doveva essere consegnata il [scadenza originale]. A causa di [spiegare il motivo del ritardo in modo professionale, conciso e tempestivo], prevedo di aver bisogno di ulteriore tempo per garantire un completamento di alta qualità_

propongo una nuova scadenza pari a [nuova scadenza realistica]. Questo lasso di tempo mi consentirà di [spiegare come verrà utilizzato il tempo aggiuntivo per raggiungere un'elevata qualità]. Comprendo l'importanza della riunione delle scadenze e mi scuso per gli inconvenienti causati da questo ritardo.{\i}

mi impegno a fornire un lavoro eccellente su questa attività. Mi faccia sapere se la nuova scadenza proposta è di suo gradimento. Sarò lieto di discuterne ulteriormente o di rispondere a qualsiasi domanda

grazie per la vostra comprensione e flessibilità

cordiali saluti

{\a6}Il suo nome

**Relative:{\i}

Inizia con ClickUp Brain gratis oggi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-46-1400x640.png Argomento efficacemente realizzato in un'email AI da ClickUp Brain. | Immagine che mostra campagne email e email generate dall'IA per risparmiare tempo e input dell'utente con l'utile ClickUp AI /$$$img/

Procuratevi un assistente virtuale con ClickUp Brain

ClickUp Brain aiuta a prendere note analizzare i dati, creare email convincenti e recuperare tempo prezioso. Ricordate di assicurarvi che l'area di lavoro di ClickApp Email sia abilitata se desiderate utilizzare le funzionalità/funzione relative all'email all'interno di ClickUp.

Usate ClickUp Brain per liberarvi dal blocco della scrittura o dalle attività ripetitive di ClickUp, ma personalizzate il contenuto generato con la vostra voce e le vostre intuizioni. La vera forza sta nella sinergia tra la creatività umana e l'efficienza dell'IA.

Oltre a ClickUp Brain, ClickUp offre anche potenti funzionalità di gestione delle attività, collaborazione e monitoraggio del tempo che possono aiutare i team a lavorare meglio insieme in modo produttivo. Iscriviti gratis.