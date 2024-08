10 alternative a Tallyfy per migliorare il flusso di lavoro nel 2024

Immaginate questo: È lunedì mattina e state iniziando il lavoro con un lungo elenco di cose da fare che vi ronza in testa. Mentre vi sistemate, notate che la vostra finestra In arrivo è sorprendentemente leggera e il dashboard dei progetti del team è già aggiornato.

No, non c'è stato un turno di notte: è automazioni del flusso di lavoro lavoro. Mentre eravate lontani dalla vostra scrivania, gli strumenti di automazione erano impegnati a programmare riunioni, filtrare email e aggiornare gli stati dei progetti.

L'automazione dei flussi di lavoro utilizza la tecnologia per completare attività ripetitive o che richiedono tempo senza l'intervento umano. Migliora la produttività del team e incrementa le operazioni aziendali.

Tallyfy è un popolare strumento di gestione dei processi aziendali per l'automazione dei flussi di lavoro. Tuttavia, non è libero da problemi quali limiti di personalizzazione, sovraccarico di notifiche e problemi di prestazioni con processi complessi.

Quindi, quale software utilizzare per l'automazione dei processi aziendali? Questo blog post illustra le dieci migliori alternative a Tallyfy per migliorare il flusso di lavoro.

Cosa cercare nelle alternative a Tallyfy?

Ogni strumento di automazione del flusso di lavoro ha pro e contro, quindi è necessario conoscerli al momento della scelta. Iniziate a valutare alcuni fattori di base per identificare quello che meglio si adatta alle vostre esigenze aziendali.

Il software di automazione dei flussi di lavoro scelto deve integrarsi con lo stack tecnologico esistente senza bisogno di assistenza tecnica, evitando lo stress della gestione manuale dei dati

Facilità d'uso: Non è consigliabile un software con una curva di apprendimento troppo ripida. Dovete essere in grado di capire rapidamente come funziona

Funzionalità: La piattaforma di gestione dei processi aziendali ha tutte le funzionalità/funzioni necessarie, come la gestione dei documenti di processo, l'automazione delle attività, la raccolta e l'analisi dei dati per la trasformazione digitale?

Scalabilità: La piattaforma di automazione dei flussi di lavoro deve essere in grado di gestire capacità aggiuntive man mano che l'azienda si espande e i progetti crescono in termini di dimensioni o complessità

Sicurezza: Con i dati aziendali sensibili in gioco, si desidera uno strumento che aderisca alle leggi sulla privacy e sulla sicurezza dei dati e che disponga di solide misure di crittografia per salvaguardare le violazioni dei dati

Reportistica: Dovreste essere in grado di generare report dettagliati e analisi su varie metriche chiave come il tempo di completamento delle attività, il tasso di errore, il risparmio sui costi e la soddisfazione dei clienti

10 alternative a Tallyfy per migliorare il flusso di lavoro nel 2024

1. ClickUp ClickUp è un robusto software di project management progettato per ottimizzare i vostri processi ed eliminare le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo dalla vostra agenda quotidiana. L'integrazione delle applicazioni di lavoro in un unico ambiente collaborativo su ClickUp consente di automatizzare i flussi di lavoro con un'interfaccia drag-and-drop.

Questa piattaforma ha centinaia di funzionalità/funzione flessibili, tra cui Automazioni ClickUp che consente di selezionare oltre 100 tecniche di automazione preconfezionate per snellire i processi, le attività di routine e i passaggi di progetto, per una facile automazione e gestione dei flussi di lavoro.

Costruite automazioni personalizzate basate sui vostri flussi di lavoro grazie a ClickUp Automazioni

Se desiderate assegnare automaticamente attività o commenti, implementare procedure operative standard chiare in tutto il team, modificare assegnatari e priorità, impostare date di scadenza dinamiche o attivare notifiche, ClickUp Automation è in grado di farlo. Modello di flusso di processo di ClickUp è stato creato appositamente per aiutarvi a visualizzare, documentare, monitorare e ottimizzare tutti i passaggi del vostro processo o flusso di lavoro. È possibile invitare i membri del team o gli ospiti al modello per iniziare a collaborare.

Semplificate la visualizzazione dei progetti con una panoramica chiara e concisa del vostro flusso di lavoro end-to-end

ClickUp Brain lavora come un copywriter virtuale. Risponde rapidamente ai messaggi con la stenografia e crea copie da zero con il vostro tono. Potete anche automatizzare i riepiloghi/riassunti del progetto e chiedere a ClickUp Brain di fornire reportistica sullo stato del progetto e sui membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Fate brainstorming, aggiungete note, file e collegamenti e riunite le vostre idee migliori su una tela creativa con ClickUp Whiteboard

Strutturare l'intero flusso di lavoro, a partire dal più piccolo elemento da fare, in aree di lavoro, spazi, cartelle, elenchi e attività

SfruttareVisualizzazioni di ClickUp per visualizzare attività, progetti e flussi di lavoro nel modo migliore per voi. Dispongono di oltre 15 opzioni personalizzabili

Monitorate il vostro lavoro quotidiano e seguite lo stato di avanzamento in vari formati con ClickUp Views

Integrazione con più di 1000 app, tra cui Calendly, Fogli Google, Dropbox, Slack, Airtable e GitHub

Utilizzo di una libreria di trigger e azioni per personalizzare e implementare le attività

Pianificare gli incarichi, seguire lo stato di avanzamento dei progetti, gestire le scadenze e gestire i colli di bottiglia conVista Gantt di ClickUp* Impostazione delle Automazioni, dagli aggiornamenti di stato alle date di scadenza, in modo che il vostro processo inizi esattamente quando lo desiderate

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è una funzionalità a pagamento

Non tutte le funzionalità di ClickUp sono attualmente disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free per sempre

Unlimitato: $7 al mese per utente

$7 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

2. Via del processo

via Via del processo Process Street è una lista di controllo e di software di automazione dei flussi di lavoro che consente alle aziende di costruire e monitorare i processi esistenti, collaborare con i team e monitorare i lavori.

Uno dei suoi punti di forza è la programmazione di flussi di lavoro da eseguire automaticamente, regolarmente o una sola volta, a una data o a un'ora specifica.

Process Street può essere utilizzato per diverse attività, dall'onboarding dei dipendenti al follow-up commerciale, fino alla gestione degli eventi.

Le migliori funzionalità di Process Street

Accesso a un repository centralizzato per l'archiviazione dei dati

Acquisizione, organizzazione e condivisione di procedure operative standard e di informazioni critiche per il team con un semplice editor di documenti

Creazione e personalizzazione di moduli, sondaggi e quiz che si integrano facilmente nei flussi di lavoro automatizzati

Ottenere una panoramica di tutte le attività sulla piattaforma monitorando lo stato di più liste di controllo contemporaneamente

Limiti di Process Street

L'app mobile della piattaforma non ha una versione per Android

L'assegnazione di attività a una singola persona all'interno di un flusso di lavoro è macchinosa; gli utenti aziendali devono impostare un nuovo flusso di lavoro o assegnare le attività individualmente

Prezzi di Process Street

Startup: $100 al mese

$100 al mese Pro: $1.500 al mese

$1.500 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Process Street valutazioni dei clienti

G2: 4.6/5 (oltre 350 recensioni)

4.6/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 600 recensioni)

3. Nucleo Coolfire

via Nucleo Coolfire Se siete alla ricerca di un sistema di gestione del lavoro flessibile con collaborazione in tempo reale, Coolfire Core fa al caso vostro. Si adatta facilmente alle esigenze aziendali, aiutando voi e il vostro team a sapere quali sono le scadenze, le prossime e le cose che richiedono la vostra attenzione.

Questa alternativa a Teams digitalizza e automatizza il lavoro dei team interni, dei clienti, degli appaltatori e dei fornitori, dando loro accesso in tempo reale a lavori, ordini e consegne.

Coolfire Core è una piattaforma di gestione dei processi aziendali affidabile per agenzie governative e aziendali, dalle Operazioni Speciali dell'Esercito degli Stati Uniti a Enterprise Rent-A-Car e American Expediting Company.

Le migliori funzionalità di Coolfire Core

Organizza il lavoro, assegna i compiti al team e monitora lo stato di avanzamento grazie alla tecnologia brevettata Sessions

Coordinare il lavoro all'interno e all'esterno del team con app per dispositivi mobili Android e iOS, condividere collegamenti e allegare file per documentare lo stato di avanzamento

Utilizzate moduli di lavoro digitali che strutturano i lavori e catturano i dettagli necessari per completare il lavoro

Limiti di Coolfire Core

I frequenti aggiornamenti del software possono talvolta introdurre piccoli bug nel sistema

Prezzi di Coolfire Core

Versione di prova gratuita

A partire da 450 dollari al mese

Valutazioni dei clienti su Coolfire Core

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Microsoft Power Automazioni

via Microsoft Power Automazioni Conosciuta in precedenza come Microsoft Flow, Microsoft Power Automate è una piattaforma di automazione cloud che consente alle aziende di automatizzare attività manuali ripetitive e processi cartacei utilizzando un'interfaccia di flusso di lavoro drag-and-drop o un flusso sequenziale basato su regole.

Per istanza, è possibile visualizzare un processo creando un diagramma di flusso contenente diversi passaggi, variabili e cicli e poi replicarlo su Microsoft Power Automate.

Questo strumento è adatto sia ai codificatori che ai non codificatori. Per un'implementazione rapida, è possibile scegliere tra diversi strumenti incorporati modelli di flusso di lavoro dall'ingestione dei dati ai report personalizzati predefiniti.

Microsoft Power Automate si integra con altri strumenti Microsoft, come Excel, OneDrive e Teams, per un flusso di lavoro ininterrotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Power Automate

Invio di avvisi via email alle parti interessate, in modo che siano sempre aggiornate sugli eventi recenti

Utilizzare sistemi legacy automatizzati con azioni pre-costruite o personalizzate dell'interfaccia utente utilizzando l'automazione dei processi robotici (RPA)

Impiego di vari processi di raccolta dati automatizzati, come la conversione di PDF in testo, l'estrazione di testo da un'immagine o la conversione di PDF in word

Limiti di Microsoft Power Automate

Curva di apprendimento ripida a causa della mancanza di guide e materiali di formazione

Le prestazioni possono diminuire quando si lavora con grandi impostazioni di dati, con un impatto sull'efficienza del sistema

Prezzi di Microsoft Power Automate

Versione di prova gratuita

Power Automate Premium: $15 per utente al mese

$15 per utente al mese Power Automate Process: $150 per bot al mese

Valutazioni dei clienti di Microsoft Power Automate

G2: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

4.5/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4/4 (150+ recensioni)

5. Flusso di baci

via Kissflow Kissflow è un sistema ospitato nel cloud gestione dei flussi di lavoro piattaforma che aiuta le aziende a progettare, creare e personalizzare i propri flussi di lavoro senza scrivere una sola riga di codice.

Dai rimborsi chilometrici alla fatturazione degli ordini di acquisto, dall'inserimento dei dipendenti allo sviluppo del software, con l'interfaccia user-friendly di Kissflow è possibile modificare e gestire i flussi di lavoro per qualsiasi cosa.

È inoltre possibile identificare i colli di bottiglia operativi con una rapida rappresentazione visiva dei flussi di lavoro e automatizzare le email di trigger per il team, in modo da tenere sotto controllo attività e scadenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow

Monitoraggio efficace dei flussi di lavoro e delle metriche con reportistica precostituita

Accesso a modelli predefiniti, in modo da non dover costruire i flussi di lavoro da zero

Raccogliere i vantaggi di una configurazione semplice dell'integrazione, dell'implementazione dei processi e dello sviluppo diflussi di lavoro app senza assistenza tecnica

Delegate le attività con formule, elenchi di utenti e tabelle e controllate chi può avviare un processo e cosa può vedere o modificare a ogni passaggio

Limiti di Kissflow

Il supporto clienti può essere lento a rispondere, il che è problematico data la matrice di strumenti della piattaforma

La transizione a una nuova versione comporta un forte aumento di prezzo e un processo di migrazione noioso

Prezzi di Kissflow

Basic: 1.500 dollari al mese

1.500 dollari al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti di Kissflow

G2: 4.3/5 (oltre 500 recensioni)

4.3/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.1/5 (55 recensioni)

6. Pipefy

via Pipefy Pipefy è uno strumento di gestione dei processi senza codice che aiuta i team di risorse umane, finanza, IT, supporto clienti e marketing a creare, organizzare e supervisionare i loro flussi di lavoro su un'unica piattaforma.

Dotato di tutti i tipi di scenari operativi, consente di creare flussi di lavoro basati sulle best practice del vostro settore, utilizzando il suo sistema di gestione dei processi strumenti di mappatura dei processi .

Se volete monitorare gli SLA in modo più efficiente, migliorare il lavoro dei provider o fornire un servizio clienti migliore, Pipefy può fornirvi gli strumenti necessari per svolgere le vostre attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipefy

I vantaggi dell'integrazione di ERP, database e soluzioni verticali archiviati in cloud privati o in sistemi on-premise

Creare flussi di lavoro personalizzati definendo il punto di partenza, le fasi e le integrazioni necessarie. Impiegare Kanban e Scrum

Centralizzare tutti i flussi di lavoro procure-to-pay - acquisti, pagamenti, approvazioni e altro - e connettersi con le parti interessate tramite un hub centrale

Limiti di Pipefy

Manca la capacità di fare reportistica direttamente sui record del database in connessione, rendendo necessarie soluzioni manuali

Le opzioni di filtraggio dei dati sono limitate e portano a un'eccessiva dipendenza dalle etichette

Prezzi di Pipefy

Per chi inizia: Free

Free Business: $20 per utente al mese

$20 per utente al mese Azienda: $34 per utente al mese

Valutazioni dei clienti di Pipefy

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6 (300+ recensioni)

7. ProcessoPiano

via Piano di processo ProcessPlan è una soluzione dinamica basata su cloud e alimentata dall'IA che automatizza l'intero ciclo di vita dei processi aziendali utilizzando strumenti di monitoraggio delle attività, branding degli account, single sign-on e pianificazione.

La tecnologia di Machine Learning (ML) di ProcessPlan identifica in modo proattivo i potenziali problemi, prevenendoli prima che si presentino, rendendola fondamentale per reparti come la contabilità, il project management e le operazioni.

La libreria di risorse in estensione offre esempi di flussi di lavoro e modelli di processo per centinaia di casi d'uso aziendali e settori.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProcessPlan

Utilizza dipendenti robot addestrati per svolgere le attività di amministratore, come l'esecuzione di reportistica, la ricerca e la compilazione di moduli

Completano le attività assegnate via email, chattare e altri programmi di terze parti; non è richiesto il login

Assegnare e distribuire automaticamente le attività alle persone adatte nei momenti appropriati ogni volta che il flusso di lavoro viene eseguito

Gestire in sicurezza i dati aziendali insieme ai processi e ai flussi di lavoro con una base di conoscenze integrata

Limiti di ProcessPlan

Le automazioni possono creare confusione e non funzionare con tutti i campi selezionati, richiedendo versioni di prova e di errore

Può diventare poco reattivo con codici estesi e manca di funzionalità/funzione di salvataggio automatico, il che ostacola la gestione di automazioni complesse

Prezzi di ProcessPlan

Uomini: 29 dollari al mese per utente

29 dollari al mese per utente Robot: Componente aggiuntivo opzionale con prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti di ProcessPlan

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Materia successiva

via La prossima questione Next Matter è una piattaforma di gestione dei processi aziendali per le aziende di medie e grandi dimensioni che desiderano integrare nei loro sistemi l'automazione dei processi per le attività mission-critical, comprese le funzioni di CRM.

Uno dei suoi tipici esempi di automazione dei processi aziendali è la personalizzazione e la gestione di flussi di lavoro complessi con un ampio controllo delle autorizzazioni, che migliora la visibilità dei processi e l'efficienza aziendale.

Che si tratti di una fintech in rapida espansione o del prossimo gigante dell'e-commerce, Next Matter è estremamente utile in quanto si integra con Microsoft Office e fornisce report e analisi dettagliate per migliorare il processo decisionale e il monitoraggio delle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Next Matter

Integrazione del vostro attuale stack tecnologico con un'API REST personalizzata

Personalizzazione dei flussi di lavoro per avviarli, metterli in pausa o terminarli in base a determinati eventi trigger

Assegnazione di passaggi del processo singoli o multipli a collaboratori esterni oltre alla consueta assegnazione di attività per i team

Limiti di Next Matter

I processi più grandi all'interno del sistema subiscono un ritardo di caricamento significativo

Le integrazioni sono complesse, il materiale di formazione è scarso e il supporto risente delle differenze di fuso orario, causando ritardi

Prezzi di Next Matter

Costruire i propri flussi di lavoro: $180 per flusso di lavoro al mese

$180 per flusso di lavoro al mese Next Matter costruisce i flussi di lavoro per voi: $300 per flusso di lavoro al mese

$300 per flusso di lavoro al mese Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti Next Matter

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. VisualCron

via VisualCron VisualCron è uno strumento di integrazione e automazione dei flussi di lavoro per Windows, progettato per aiutare le aziende ad automatizzare i processi manuali, come la gestione dei dati, la programmazione dei lavori, la verifica e altro ancora.

Consente di utilizzare un pianificatore di attività integrato per creare attività, assegnarle al team e generare reportistica per esaminare le prestazioni. È anche possibile ordinare i file locali o remoti applicando filtri basati su cartelle, dimensioni dei file, data e contenuto.

Le migliori funzionalità di VisualCron

Trascinate, fate clic e create con un'interfaccia coerente e facile da imparare

Connessione locale o remota via Internet per controllare un VisualCron Server

Utilizza i protocolli standard per il trasferimento di file e l'esecuzione di script su diverse piattaforme, come SFTP, SCP e HTTP

Utilizzare le API per integrare il sistema con diverse piattaforme di terze parti, come SAP, OneDrive, SharePoint e Slack

Limiti di VisualCron

Una curva di apprendimento ripida a causa della vasta gamma di attività e combinazioni di variabili

Viene criticato l'acquisto obbligatorio di un piano di assistenza per il trasferimento delle licenze, anche tra server diversi

Prezzi di VisualCron

Licenza per 1 server (Basic): 229 dollari al mese

229 dollari al mese Licenza per 1 server (Pro): 249 dollari al mese

249 dollari al mese Licenza per siti (Pro): $1.249 al mese

$1.249 al mese Licenza nazionale (Pro): $1.599 al mese

$1.599 al mese Licenza mondiale (Pro): $1.999 al mese

Valutazioni dei clienti di VisualCron

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. ProcessMaker

via ProcessMaker ProcessMaker è uno strumento di workflow per l'automazione dei processi aziendali (BPA) in codice basso che consente di automatizzare e distribuire i flussi di lavoro aziendali per ottimizzare l'allocazione delle risorse per i lavori mission-critical.

È particolarmente adatto ai titolari di aziende di medie dimensioni, ai responsabili IT, agli architetti aziendali e agli ingegneri software. È possibile ricavare informazioni dai dati non strutturati grazie all'estrazione e alla classificazione automatizzata dei dati.

È anche possibile creare facilmente i propri modelli utilizzando quelli già pronti del Process Modeler o del software di progettazione dei flussi di lavoro ProcessMaker. Si integra con molti strumenti, tra cui Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProcessMaker

Crea ricevute elettroniche, lettere, conferme, fatture e contratti necessari per gestire qualsiasi azienda con il suo Document Builder

Creare processi e script e tradurli in più lingue in pochi minuti

Accesso ai dati in modalità offline. Sincronizzateli in un secondo momento, quando sarete online

Correzione di bozze per il futuro grazie all'integrazione con i sistemi principali e all'eliminazione dei silos di dati e applicazioni

Limiti di ProcessMaker

Richiede competenze di programmazione, in particolare in PHP e JavaScript, per l'uso pratico, il che lo rende meno adatto allo sviluppo per l'utente finale

Le nuove versioni possono introdurre bug e mettere il sistema offline senza alcuna notifica preventiva

Prezzi di ProcessMaker

Piattaforma: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pro: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

ProcessMaker valutazioni dei clienti

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

4,3/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

Migliora il tuo flusso di lavoro con la migliore piattaforma di gestione dei processi aziendali

Cerca e valuta come ogni alternativa di Teams può migliorare il tuo flusso di lavoro e rendere il tuo team ancora più produttivo. Il giusto software di automazione dei processi aziendali vi aiuta a prendere decisioni sicure e basate sui dati per le vostre applicazioni aziendali e la gestione dei flussi di lavoro.

ClickUp è la migliore alternativa a Tallyfy per aiutare voi e il vostro team a concentrarvi sulla collaborazione e sulla creatività, anziché su attività di amministratore. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per iniziare.