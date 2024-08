10 alternative Softr per costruire dashboard di progetto nel 2024

La visualizzazione dei dati è molto più di grafici fantasiosi: è un traduttore che trasforma i numeri in una tabella di marcia per l'esito positivo. Rivela schemi e tendenze nascoste, facilitando le decisioni complesse di project management.

Non c'è da sorprendersi, uno studio condotto da Bain & Company ha dimostrato che le aziende che utilizzano la visualizzazione dei dati per i progetti hanno cinque volte più probabilità di prendere decisioni più rapide e tre volte più probabilità di eseguirle.

Considerando quanto tempo si risparmia con uno strumento di questo tipo, ha senso investire in uno strumento di dashboard personalizzato senza codice per gestire i vostri progetti fasi del progetto in modo efficiente. Queste piattaforme intuitive consentono a chiunque, indipendentemente dal background tecnico, di creare dashboard e reportistica interattiva in pochi minuti.

Softr è uno strumento di applicazione web per la creazione di dashboard personalizzati attraverso il suo intuitivo costruttore di app web e modelli precostituiti. Sebbene sia facile da usare, offre funzionalità/funzione personalizzate e limitate.

Siamo quindi qui per aiutarvi con alcuni consigli alternativi a Softr. In questo articolo, approfondiremo le funzionalità/funzioni chiave dei diversi strumenti per la creazione di dashboard personalizzati.

Cosa cercare nelle alternative a Softr?

Prima di passare alle nostre migliori alternative a Softr, analizziamo alcune funzionalità/funzioni chiave da ricercare in un dashboard di lavoro personalizzato:

Personalizzazione: Le opzioni di personalizzazione sono una priorità assoluta. Cercare unsoftware dashboard per il lavoro in grado di gestire processi o progetti complessi

Le opzioni di personalizzazione sono una priorità assoluta. Cercare unsoftware dashboard per il lavoro in grado di gestire processi o progetti complessi **La creazione deve essere semplice, senza bisogno di competenze di codice. I dashboard devono essere di facile utilizzo per garantire l'adozione da parte del team

Gestione del progetto: Un dashboard personalizzato dovrebbe funzionare principalmente come strumento di project management, in modo da completare le attività in tempo

Un dashboard personalizzato dovrebbe funzionare principalmente come strumento di project management, in modo da completare le attività in tempo Integrazione: È utile che il dashboard possa integrarsi con gli altri strumenti utilizzati nel flusso di lavoro o nello stack aziendale

È utile che il dashboard possa integrarsi con gli altri strumenti utilizzati nel flusso di lavoro o nello stack aziendale Prezzi: I piani tariffari devono adattarsi alla crescita dei team per soddisfare le esigenze di progetti in evoluzione senza compromettere le prestazioni

I piani tariffari devono adattarsi alla crescita dei team per soddisfare le esigenze di progetti in evoluzione senza compromettere le prestazioni Aggiornamenti in tempo reale: La dashboard deve avere aggiornamenti dei dati in tempo reale per garantire la visualizzazione delle informazioni più accurate

La dashboard deve avere aggiornamenti dei dati in tempo reale per garantire la visualizzazione delle informazioni più accurate Esperienza dell'utente: Deve avere un'interfaccia visivamente accattivante e intuitiva per migliorare l'esperienza dell'utente

Deve avere un'interfaccia visivamente accattivante e intuitiva per migliorare l'esperienza dell'utente Sicurezza: Il dashboard deve avere solide misure di sicurezza per proteggere i dati sensibili del progetto

Il dashboard deve avere solide misure di sicurezza per proteggere i dati sensibili del progetto Livelli di accesso: Deve offrire diversi livelli di accesso per soddisfare i vari ruoli all'interno del team

Deve offrire diversi livelli di accesso per soddisfare i vari ruoli all'interno del team Reportistica: Il dashboard deve essere in grado di generare report dettagliati per un'analisi approfondita del project management

Le 10 migliori alternative a Softr da utilizzare nel 2024

Scoprite le 10 migliori alternative a Softr nel 2024, studiate per soddisfare le vostre esigenze. Queste opzioni software offrono un intervallo di funzionalità/funzione, dal project management semplificato alla collaborazione senza sforzo, per aumentare la produttività e l'efficienza.

1. ClickUp

ClickUp è un software personalizzato ideale per la gestione dei progetti dashboard del progetto grazie alle sue funzionalità di project management, collaborazione e automazione che non richiedono competenze di codice.

La visibilità delle attività in tempo reale facilita l'identificazione dei colli di bottiglia, il miglioramento della produttività e il completamento dei progetti in tempo.

Creazione di progetti personalizzati ClickUp Dashboard per i requisiti specifici del progetto, utilizzando campi personalizzati e varie visualizzazioni per monitorare lo stato, gestire le attività e collaborare in modo efficace.

Visualizzare i progetti in modo efficace con ClickUp Dashboard

Creazione rapida di elenchi di cose da fare con Attività di ClickUp che inserisce automaticamente i dati nei calendari del team. La funzione di trascinamento consente ai project manager di riorganizzare le scadenze e di impostare le dipendenze delle attività in base alle urgenze.

Visualizzare, gestire, assegnare e dare priorità alle attività di ClickUp Tasks

Sfruttare Automazioni di ClickUp per semplificare le attività ripetitive e snellire i flussi di lavoro.

Che si tratti di assegnare attività in base a determinati criteri, di aggiornare automaticamente gli stati o di inviare notifiche ai membri del team, ClickUp consente di migliorare la produttività e di aiutare i team a rimanere organizzati sugli obiettivi all'interno di dashboard personalizzati.

Questi dashboard assicurano che le operazioni senza intoppi e che possiate gestire tutto il vostro lavoro da un'unica piattaforma.

Creare azioni automatiche triggerate da eventi o condizioni specifiche utilizzando ClickUp Automazioni

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestione delle attività in tempo reale per una migliore visibilità dei colli di bottiglia e una maggiore produttività

Snellire i flussi di lavoro con potenti opzioni di automazione

Personalizzate le dashboard utilizzando modelli specifici per il settore e campi personalizzati per un monitoraggio dei dati personalizzato

Configurate il vostro lavoro per qualsiasi team usandoClickApp per il lavoro gestione, collaborazione, organizzazione e reportistica del lavoro

Visualizzazione dei progetti in più formati, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario, per una gestione versatileproject management* Integrazione perfetta con gli strumenti più diffusi come Slack, Google Drive e Zapier

Limiti di ClickUp

C'è una curva di apprendimento per le funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.400+ recensioni)

4,7/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Adalo

via Adalo Adalo è specializzato nello sviluppo di app per dispositivi mobili e web, consentendo di creare app native senza codice. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, è possibile progettare facilmente dashboard personalizzati per dispositivi mobili.

L'interfaccia user-friendly di Adalo e l'estensione della libreria di componenti precostituiti consentono di progettare dashboard personalizzati per progetti con funzionalità drag-and-drop, esperienza di app nativa e funzionalità offline opzionale.

È inoltre possibile utilizzare la funzionalità di azioni personalizzate di Adalo per triggerare azioni come l'invio di email e la connessione con API. È possibile utilizzare Adalo anche per creare prototipi di app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adalo

Ottimizzate i processi aziendali costruendo strumenti di comunicazione interna e app per il supporto clienti

Personalizzate la vostra app (palette di colori, icone, loghi, font) per adattarla all'identità del vostro marchio

Garantire aggiornamenti e sincronizzazione in tempo reale su tutti i dispositivi

Integrazione perfetta con servizi di terze parti come Mixpanel e Airtable

Limiti di Adalo

Alcune funzionalità/funzione avanzate possono richiedere dei workaround

Limitato supporto per strutture di dati complesse

Prezzi di Adalo

**Gratis

Starter: $45/mese

$45/mese Professionista: $65/mese

$65/mese Team: $200/mese

$200/mese Business: $250/mese

Valutazioni e recensioni di Adalo

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 3.5/5 (20+ recensioni)

3. AppSheet

via Google AppSheet di Google è un'altra eccellente alternativa a Softr, completamente integrata con l'area di lavoro di Google. AppSheet supporta lo sviluppo di applicazioni basate sui dati, consentendo di creare app e dashboard che sfruttano strutture di dati e flussi di lavoro complessi.

La sua forza risiede nella capacità di creare app che si integrano con diverse origini dati, automatizzano i processi e sincronizzano i dati in tempo reale. Ciò che lo rende ancora migliore è la funzionalità di visualizzazione dei dati, che rende i dashboard ricchi di informazioni.

Abilitate la sicurezza e l'autenticazione in base ai ruoli quando più dipendenti utilizzano i dashboard.

Funzionalità/funzione migliori di AppSheet

Sfruttare una potente modellazione dei dati per applicazioni complesse

Utilizzo di bot per automatizzare azioni come il trigger delle notifiche

Utilizzo dell'IA integrata (Duet IA) per la generazione intelligente di app

Abilitazione della funzione offline per una produttività ininterrotta

Automazioni di processi aziendali e flussi di lavoro complessi con configurazioni avanzate dei bot

Sfruttare le origini dati, tra cui Google Analytics, moduli, codici a barre, posizioni, firme e foto

Limiti di AppSheet

Limitato controllo sull'aspetto delle app senza codice

Curva di apprendimento più ripida per funzioni avanzate

Prezzi di AppSheet

Starter: $5/utente al mese

$5/utente al mese Core: $10/utente al mese

$10/utente al mese Enterprise Standard: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise Plus: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di AppSheet

G2: 4.8/5 (300+ recensioni)

4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

4. Scivolare

via Scivolare Glide è la piattaforma più user-friendly per costruire app mobili e web direttamente senza scrivere codice.

Queste dashboard per progetti hanno una sincronizzazione dei dati in tempo reale. Grazie all'intuitiva interfaccia drag-and-drop e alle opzioni di progettazione personalizzabili, Glide semplifica la creazione di dashboard dinamici su misura per le esigenze del progetto.

Il dashboard può essere facilmente gestito con componenti quali pannelli di configurazione e anteprime dei dispositivi. Consente inoltre la collaborazione in tempo reale e aiuta a controllare il login e l'accesso degli utenti per un lavoro basato sui ruoli.

Le migliori funzionalità/funzioni di Glide

Creare flussi di lavoro complessi per aggiornamenti e attività e collegarli ad altri strumenti

Si integra facilmente con Fogli Google per importare i dati aziendali esistenti in tempo reale

Utilizzate la dashboard su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo

Possibilità di scegliere tra oltre 400 modelli per costruire e personalizzare le dashboard

Limiti di Glide

Integrazioni limitate con servizi di terze parti o accesso ad origini dati esterne

Dipendenza da Fogli Google per lo spazio di archiviazione dei dati

Prezzi di Glide

Free: Per due editor con funzionalità/funzioni limitate

Per due editor con funzionalità/funzioni limitate Maker: A partire da $60/mese

A partire da $60/mese Team: A partire da $125/mese

A partire da $125/mese Business: A partire da $310/mese

Glide valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (500+ recensioni)

: 4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

5. Noloco

via Noloco Noloco è un'altra piattaforma che non richiede conoscenze di codice per creare strumenti interni personalizzati, CRM e portali per i client. Noloco si distingue per l'estensione della sua libreria e si concentra sullo sviluppo di app web e mobili oltre che sulla creazione di dashboard.

Offre molti modelli di grande impatto visivo con opzioni personalizzate per vari settori e casi d'uso. È possibile aggiungere logiche di condizione per automatizzare parti del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Noloco

Possibilità di scegliere tra otto layout per la visualizzazione dei dati

Garantisce aggiornamenti in tempo reale e una visualizzazione dinamica

Personalizzazione senza sforzo con un'interfaccia drag-and-drop

Collaborazione in tempo reale con il vostro team

Limiti di Noloco

Limitate opzioni di personalizzazione avanzata

Non è in grado di gestire grandi impostazioni di dati o problemi complessi

Prezzi di Noloco

Starter: $49/mese

$49/mese Professionale : $149/mese

: $149/mese Business: $319/mese

Noloco valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

4.9/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Flusso web

via Flusso web Webflow è una piattaforma di progettazione e sviluppo web a basso codice e altamente avanzata che consente di completare il controllo sul design e sulle interazioni del sito web.

Webflow consente di creare dashboard dinamici grazie a un editor visivo intuitivo e a potenti funzionalità CMS. Semplifica la creazione di dashboard per progetti con elementi di design unici e personalizzati.

È possibile utilizzare Webflow con strumenti come Memberstack per creare funzionalità/funzione come la fatturazione e la bollettazione. È anche possibile progettare interazioni a scorrimento e a più passaggi senza scrivere codice.

Le migliori funzionalità/funzione di Webflow

Creazione di dashboard completamente personalizzati con un drag-and-drop perfetto al pixel

Utilizza Flexbox e CSS Grid per opzioni avanzate di layout

Include hosting e CMS per una gestione perfetta del sito web

Integrazione con Zapier per automatizzare i flussi di lavoro

Limiti di Webflow

Limitato supporto per strutture di database complesse

Le capacità del backend sono relativamente limitate

Prezzi di Webflow

**Gratis

Basic: $18/mese

$18/mese CMS: $29/mese

$29/mese Business: $49/mese

$49/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Webflow

G2: 4.4/5 (oltre 500 recensioni)

4.4/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

7. Caspio

via Caspio Caspio è uno strumento scalabile a codice ridotto per la creazione di applicazioni di database online. È possibile trascinare e rilasciare o utilizzare gli strumenti integrati per l'integrazione dei dati per creare dashboard visivamente accattivanti e adatti ai requisiti specifici del progetto.

Caspio è specializzato nello sviluppo di applicazioni basate su database, ed è quindi ideale per le applicazioni con requisiti di dati complessi. Inoltre, aiuta a creare grafici e reportistica di grande impatto sulla vostra azienda dashboard per migliorare il processo decisionale .

Le migliori funzionalità/funzione di Caspio

Visualizzazione di dati unici su un'unica pagina in base alle proprie esigenze

Importare facilmenteI dati dei fogli di Excel e database di accesso

Creare app più velocemente con lo strumento punta e clicca

Implementate il controllo degli accessi basato sui ruoli per una maggiore sicurezza

Limiti di Caspio

Limitate opzioni di personalizzazione del design rispetto ad alcune alternative

Prezzi più alti per utenti e spazi di archiviazione aggiuntivi

Prezzi di Caspio

**Gratis

Starter: $50/mese

$50/mese Professionale: $600/mese

$600/mese Azienda: $2250/mese

Valutazioni e recensioni di Caspio

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

8. Compositore visivo/WPBakery

via Compositore visivo WPBakery o Visual Composer è un costruttore di siti web di facile utilizzo, usato principalmente come plugin di WordPress, ma può essere usato anche per creare dashboard personalizzate.

Visual Composer semplifica la creazione e la progettazione di dashboard accattivanti per un dominio personalizzato. L'hub di Visual Composer consente di accedere a elementi, modelli e componenti aggiuntivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Visual Composer

Utilizzare opzioni di design avanzate con effetti di sfondo

Creazione di layout personalizzati con la funzionalità/funzione Theme Builder

Garantire una visualizzazione ottimale su qualsiasi dispositivo con un design responsivo

Estensione delle funzioni grazie all'integrazione con altri plugin popolari

Limiti di Visual Composer

Limitate opzioni di personalizzazione avanzata per gli sviluppatori

Problemi di compatibilità con alcuni plugin di terze parti

Prezzi di Visual Composer

Singolo: $49/anno per un sito web

$49/anno per un sito web Plus: $99/anno per cinque siti web

$99/anno per cinque siti web Accelerate: $149/anno per 20 siti web

$149/anno per 20 siti web Agenzia: $349/anno per 1000 siti web

Visual Composer valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (20+ recensioni)

4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

9. Torta di Appy

via Torta di Appy Appy Pie è uno degli strumenti di IA no-code che trasforma un sito web in un'app. Appy Pie si concentra sullo sviluppo di app mobili per vari casi d'uso, offrendo un'interfaccia user-friendly e un'estesa libreria di modelli. È perfetto per progetti che richiedono un approccio mobile-first.

È inoltre possibile utilizzare gli strumenti di IA di Appy Pie per creare la grafica della dashboard. È possibile automatizzare i flussi di lavoro e aggiungere filtri, mappature di campi e logiche di condizione.

Lo strumento offre anche l'autenticazione a due fattori e la crittografia per una maggiore sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzione di Appy Pie

Sviluppare app senza fatica con un'interfaccia di editor drag-and-drop

Esplorazione di una vasta libreria di modelli ed elementi di design precostituiti

Testate la funzione dell'app in tempo reale con un'anteprima dal vivo

Migliorare le funzionalità delle app integrandole con servizi popolari come Google Mappa e Shopify

Limiti di Appy Pie

Si affida a servizi e origini dati di terze parti per alcune funzionalità/funzione

Le prestazioni dell'app possono variare a seconda della complessità e delle dimensioni

Prezzi di Appy Pie

Basic: $16/app al mese

$16/app al mese Gold : $36/app al mese

: $36/app al mese Platinum: $60/app al mese

$60/app al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Appy Pie

G2 : 4.7/5 (1300+ recensioni)

: 4.7/5 (1300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

10. SuiteDash

via SuiteDash SuiteDash è una piattaforma all-in-one per portali client, project management e fatturazione. È possibile progettare e personalizzare senza sforzo dashboard a partire da vari widget, grafici e moduli precostituiti o creare componenti personalizzati che si adattino al resto del piano aziendale.

Con SuiteDash è possibile creare dashboard per monitorare lo stato dei progetti, gestire le relazioni con i clienti e analizzare le prestazioni aziendali, migliorando la produttività, la collaborazione e il processo decisionale.

Serve come piattaforma centralizzata per la gestione dei progetti e delle interazioni con i client.

Le migliori funzionalità di SuiteDash

Comunicazione e condivisione di file in sicurezza con un portale per i clienti

Monitoraggio delle attività e collaborazione con il team grazie a strumenti per il project management * Gestite le finanze in modo efficiente con funzioni di fatturazione e bollettazione

Personalizzazione del marchio con le opzioni di etichetta bianca

Limiti di SuiteDash

Limiti di personalizzazione rispetto agli strumenti specializzati

Problemi occasionali di prestazioni durante i picchi di utilizzo

Prezzi di SuiteDash

Start: $19/mese

$19/mese Thrive: $49/mese

$49/mese Pinnacle: $99/mese

Valutazioni e recensioni di SuiteDash

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

Scegliere lo strumento di codice giusto

Con le numerose alternative di Softr app builder disponibili nel 2024, è il momento ideale per esplorare nuove opzioni. Sia che abbiate bisogno di una piattaforma senza codice, di un costruttore di app per dispositivi mobili o di uno strumento completo per realizzare i vostri progetti obiettivi di project management le dieci alternative discusse in questo articolo dovrebbero essere in grado di risolvere le vostre esigenze di dashboard.

Tra i contendenti, ClickUp è un'opzione eccellente, che offre versatilità e funzioni. Le sue solide funzionalità/funzione e le sue capacità di integrazione garantiscono un inserimento armonioso nell'ecosistema tecnologico esistente.

ClickUp è una testimonianza di innovazione, in grado di colmare il divario tra design e produttività con una grazia senza sforzo. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp!