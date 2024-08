10 alternative a Databox per il monitoraggio e il reporting dei dati nel 2024

Probabilmente conoscete già Databox. E alcuni dei vostri colleghi del settore lo stanno sicuramente utilizzando per il monitoraggio dei dati, l'analisi incorporata e la reportistica.

Tuttavia, nonostante la sua utilità, Databox può non essere all'altezza di gestire attività complesse sui dati. Manca inoltre di funzionalità di analisi avanzate e può essere costoso per un uso esteso.

Scoprite con noi le 10 migliori alternative a Databox. Dalle interfacce di facile utilizzo alle funzionalità avanzate di analisi predittiva, questi strumenti di visualizzazione dei dati sono adatti a tutti.

**Cosa si deve cercare nelle alternative a Databox?

Molte alternative a Databox possono fornire le funzioni e la flessibilità di cui avete bisogno. Ma quali sono le funzionalità/funzione chiave da ricercare?

Un software di business intelligence veramente moderno ed efficiente deve avere:

Interfaccia facile da usare : Cercate strumenti con un'interfaccia utente semplice e intuitiva che non richieda una formazione approfondita per la navigazione

Opzioni di personalizzazione: Privilegiate le alternative Databox che vi permettono di personalizzare report e dashboard interattivi in base alle vostre esigenze specifiche e al vostro branding

Supporto per l'integrazione: Considerate le piattaforme che possono integrarsi perfettamente con il software e le origini dati esistenti, come le piattaforme CRM o di automazione del marketing

Diversi formati di visualizzazione dei dati: Sarebbe una buona idea selezionare strumenti in grado di combinare i dati e presentarli in modi visivamente accattivanti e informativi, tra cui grafici, diagrammi e mappe di calore

Monitoraggio in tempo reale: Considerare alternative a Databox che offrano funzionalità di monitoraggio dei dati e di reportistica in tempo reale, che possono essere cruciali per il monitoraggio delle campagne e per prendere decisioni tempestive

Accessibilità mobile: Sono da preferire le soluzioni che dispongono di un'app mobile o che rispondono alle esigenze dei dispositivi mobili per l'accesso in movimento, consentendovi di rimanere connessi e informati da qualsiasi luogo

Costi flessibili: Le migliori alternative a Databox si adattano al vostro budget, tenendo conto di eventuali funzionalità/funzioni aggiuntive che potrebbero comportare costi supplementari

Forte supporto clienti: Trovate un'alternativa che fornisca un supporto clienti affidabile, in grado di assistervi in problemi quali l'impostazione, la risoluzione dei problemi e la formazione

Le 10 migliori alternative a Databox da utilizzare nel 2024

Ora che sappiamo cosa cercare in un'alternativa a Databox, consideriamo gli strumenti che offrono alcune o tutte queste funzionalità/funzioni.

1. Looker Studio

via Studio Looker Looker Studio (ex Google Data Studio) è una parte di Looker, una piattaforma di business intelligence (BI) e analisi di proprietà di Google Cloud. Consente di creare e condividere esperienze di dati personalizzate, tra cui report e dashboard interattivi. Da fare senza scrivere query SQL o utilizzare complicati strumenti di BI!

Con Looker Studio è possibile combinare i dati provenienti da tutte le fonti preferite, come il CRM o le piattaforme di marketing, per ottenere un quadro completo della propria azienda.

E la parte migliore? È gratis, sempre aggiornato e ampiamente personalizzabile, il che lo rende una delle alternative più popolari a Databox.

Le migliori funzionalità di Looker Studio

Impostazione di avvisi basati su soglie specifiche di dati e notifica immediata in caso di cambiamenti significativi

Collaborazione con i membri del team e facile condivisione di reportistica e dashboard

Incorporamento di report e dashboard in altre applicazioni e siti web

Controllo dell'accesso in base al ruolo e crittografia per una maggiore sicurezza dei dati

Esplorare i dati con un intervallo di visualizzazioni interattive, tra cui grafici, diagrammi e mappe

Limiti di Looker Studio

Può essere complesso per gli utenti che non hanno familiarità con i concetti di modellazione e visualizzazione dei dati

Potrebbe non integrarsi con tutti gli strumenti e le piattaforme di visualizzazione dei dati dell'azienda

Prezzi di Looker Studio

Looker Studio: Free

Free Looker Studio Pro: $9/mese per utente, per progetto

Valutazioni e recensioni di Looker Studio

G2 :4.4/5 (400+ recensioni)

:4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

2. Osservazioni sulle metriche

via Osservazioni sulle metriche Metriche Watch è stato progettato per monitorare e segnalare indicatori di performance chiave (KPI) relativi alle metriche aziendali e di marketing. Vi aiuta a monitorare le prestazioni del vostro sito web, dei canali di social media e delle campagne di marketing.

Grazie al monitoraggio automatico e alle funzionalità di reportistica in tempo reale, è possibile rimanere aggiornati sulle metriche e prendere decisioni informate per migliorare le prestazioni aziendali.

Metriche Watch offre dashboard personalizzabili, reportistica di marketing programmata e opzioni di visualizzazione dei dati. Tutto questo rende l'analisi dei vostri KPI molto più semplice!

Le migliori funzionalità/funzioni di Metrics Watch

Raccoglie dati da varie fonti, come Google Analytics, piattaforme di social media e fonti personalizzate, eliminando una volta per tutte la voce manuale dei dati

Seguire i dati di performance più recenti in tempo reale

Programmare reportistica di marketing per ricevere aggiornamenti regolari suMetriche KPI senza dover controllare manualmente lo strumento

Esportazione dei dati in vari formati, come CSV ed Excel, per ulteriori analisi o condivisioni

limiti di #### Metriche Watch

Strumento a pagamento. Il costo può essere un limite per le piccole aziende

Opzioni di personalizzazione limitate, soprattutto se avete bisogno di funzionalità di monitoraggio molto specifiche

Prezzi di Metriche Watch

Starter: $29/mese

$29/mese Pro: $50/mese

$50/mese Piani premium: $100/mese

$100/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Metriche Watch

G2 :Non ci sono abbastanza recensioni

:Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Anaconda

via Anaconda Anaconda fornisce una piattaforma centralizzata di visualizzazione dei dati per la gestione e il monitoraggio di pipeline di dati, modelli e flussi di lavoro analitici. Semplifica la gestione dei pacchetti e degli ambienti e include un assistente di codifica IA per aiutare lo sviluppo.

Questo strumento di BI può anche monitorare le prestazioni e l'uso dei modelli di apprendimento automatico per controllare l'accuratezza dei modelli, le metriche delle prestazioni e i dati utilizzati per addestrare e valutare i modelli.

Con Anaconda Enterprise è possibile tracciare e monitorare l'esecuzione dei flussi di lavoro di analisi dei dati. Questo include il monitoraggio dell'esecuzione delle singole attività, delle dipendenze tra le attività e dello stato generale del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Anaconda

Documentare e gestire i metadati (origine dati, schema e statistiche di utilizzo) per le risorse di dati

Accesso a migliaia di pacchetti per la scienza dei dati e l'apprendimento automatico, comprese le soluzioni open-source

Integrazione con le più diffuse soluzioni di spazio di archiviazione dei dati, come Hadoop e AWS S3, e con framework di apprendimento automatico, come TensorFlow e PyTorch

Gestire grandi volumi di dati

Limiti di Anaconda

Meno versatile per le organizzazioni che utilizzano un insieme diversificato di piattaforme di analytics

Capacità limitate nei casi d'uso di nicchia o di analisi avanzata

Può richiedere formazione e investimenti aggiuntivi per le organizzazioni che non utilizzano già la produttività di Anaconda

Non esiste una versione gratis

Prezzi di Anaconda

Business: $50/mese per utente

$50/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Anaconda valutazioni e recensioni

G2 :4.6/5 (120+ recensioni)

:4.6/5 (120+ recensioni) Capterra:4.7/5 (70+ recensioni)

4. GeckoBoard

via GeckoBoard Geckoboard è un dashboard in tempo reale che vi aiuta a visualizzare e analizzare i dati e le metriche chiave nel modo più adatto a voi.

Offre anche widget che visualizzano i dati più essenziali di applicazioni come Google Analytics e Salesforce, come grafici, tabelle e testi. È possibile condividere questi dashboard con i membri del team e con più client, rendendo più semplice il monitoraggio delle prestazioni e dello stato.

Geckoboard è una delle alternative più semplici a Databox ed è facile da usare. Aggiorna automaticamente i dati in tempo reale, fornendo le informazioni più aggiornate. Questo Software KPI consente anche di filtrare i dati; ora è possibile concentrarsi su sottoinsiemi specifici di informazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di GeckoBoard

Possibilità di scegliere tra una varietà di temi, layout e schemi di colore per personalizzare l'aspetto dei dashboard dei dati

Impostazione delle autorizzazioni per i dati in modo che solo gli utenti autore possano accedere alle informazioni sensibili

Visualizzare i dati storici per monitorare le tendenze nel tempo

Limiti di GeckoBoard

Le origini dati personalizzate possono richiedere una programmazione aggiuntiva e competenze tecniche per trasformazioni complesse dei dati

Ha un limite alla quantità di dati che possono essere visualizzati in un singolo widget

Non esiste una versione gratuita

Prezzi di GeckoBoard

Essenziale: $49/mese

$49/mese Pro: $99/mese

$99/mese Scala: $699/mese

Valutazioni e recensioni su GeckoBoard

G2 :4.3/5 (40+ recensioni)

:4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

5. Che paragrafo

via Cosa c'è nel paragrafo Whatagraph è un programma completo e di facile utilizzo strumento di reportistica per i clienti progettato per semplificare la visualizzazione e l'analisi dei dati per le campagne di marketing digitale. Offre molte funzionalità/funzione, tra cui modelli personalizzabili, monitoraggio dei dati in tempo reale e generazione automatizzata di report.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, è possibile creare facilmente report di marketing visivamente accattivanti che mostrano le metriche chiave delle prestazioni su vari canali, come i social media e l'email marketing.

Whatagraph si integra anche con piattaforme popolari come $$$a, Google Analytics, Facebook Ads e Instagram Insights, rendendolo uno strumento versatile per i marketer.

Le migliori funzionalità di Whatagraph

Personalizzazione dei modelli e generazione di reportistica di marketing personalizzata

Monitoraggio dei dati in tempo reale per approfondimenti sempre aggiornati

Generazione automatica di reportistica per risparmiare tempo

Integrazione dei dati dalle più diffuse piattaforme di marketing

Lavorate rapidamente e senza interruzioni grazie alla sua interfaccia utente

Limiti di Whatagraph

Mancanza di analisi aziendali avanzate

Limitato supporto per alcune origini dati

Il prezzo potrebbe non essere adatto alle piccole aziende o ai singoli addetti al marketing

Che prezzo

Essenziale: $249/mese (fatturati annualmente)

$249/mese (fatturati annualmente) Avanzato: $499/mese (fatturati annualmente)

$499/mese (fatturati annualmente) Personalizzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Whatagraph

G2 :4.5/5 (260+ recensioni)

:4.5/5 (260+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

6. Klipfolio Powermetrics

via Klipfolio Powermetrics Klipfolio PowerMetrics è uno strumento di BI e di visualizzazione dei dati basato su cloud che consente di creare dashboard e report personalizzati a partire dai dati.

Offre un intervallo di connettori di dati, tra cui Google Analytics, Salesforce e MySQL, per aiutarvi a integrare le vostre origini dati.

Questo strumento di gestione dei dati offre anche una libreria di modelli di dashboard e widget precostituiti, che facilitano l'avvio dell'attività.

Klipfolio PowerMetrics è progettato per aziende di tutte le dimensioni e può essere utilizzato in diversi settori. Offre una versione di prova gratuita e piani di sottoscrizione con prezzi basati sul numero di utenti e sulle origini dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Klipfolio Powermetric

Possibilità di scegliere tra diversi tipi di grafici, tra cui grafici a linee, a barre e a torta

Visualizzare i dati in tempo reale per prendere decisioni informate basate sulle informazioni più aggiornate

Condivisione di dashboard e reportistica con i membri del team

Manipolate i dati utilizzando formule e calcoli per un'analisi flessibile dei dati

Compilare i dati da più origini dati grazie alle integrazioni con dbt, Snowflake, Google Analytics, HubSpot, ecc.

Limiti di Klipfolio Powermetrics

Manca di funzionalità avanzate di trasformazione dei dati

Per i nuovi utenti questo strumento è complesso

Il modello di prezzo può essere più alto per le grandi organizzazioni

Prezzi di Klipfolio Powermetrics

**Gratis

Standard: $300/mese

$300/mese Personalizzato: $800/mese (fatturati annualmente)

Klipfolio Powermetrics valutazioni e recensioni

G2 :4.5/5 (250+ recensioni)

:4.5/5 (250+ recensioni) Capterra:4.7/5 (180+ recensioni)

7. AgencyAnalytics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-332-1400x886.png AgenziaAnalitica /%img/

via AgenziaAnalitica AgencyAnalytics è una piattaforma di marketing completa, progettata specificamente per i marketer digitali che hanno bisogno di strumenti robusti per monitorare e rendicontare efficacemente i dati delle campagne.

Questa piattaforma di visualizzazione dei dati offre una suite integrata di funzionalità/funzione che supportano SEO, PPC, social media, email marketing e reportistica personalizzabile.

AgencyAnalytics si distingue per essere una piattaforma di strumento di reportistica per la sua interfaccia e le sue capacità di facile utilizzo.

È possibile estrarre dati e creare reportistica su misura per i client, dimostrando facilmente il valore dei vostri servizi e fornendo informazioni dettagliate sulle prestazioni delle campagne.

AgencyAnalytics è una delle alternative a Databox preferite dalle agenzie di marketing, dai freelance e dai team di marketing interni che desiderano ottimizzare il flusso di lavoro e realizzare campagne di esito positivo.

Le migliori funzionalità/funzione di AgencyAnalytics

Creazione di dashboard personalizzate per il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni delle campagne

Monitoraggio del posizionamento delle parole chiave, dei backlink e della salute della SEO sulla pagina

Monitoraggio delle prestazioni degli annunci, gestione dei budget e ricerca delle parole chiave

Pianificazione dei post, monitoraggio dell'engagement e analisi del pubblico

Segmentare il pubblico, monitorare le prestazioni delle campagne e monitorare il coinvolgimento delle email

Creazione di reportistica su misura per i client con dati provenienti da più piattaforme

Limiti di AgencyAnalytics

Non fornisce funzionalità avanzate di social listening, che alcuni utenti potrebbero richiedere

L'estensione delle funzionalità e delle capacità può essere eccessiva per i principianti

Alcune funzionalità, come l'etichetta bianca e i report sulle campagne incrociate, sono disponibili solo con le fasce di prezzo più elevate

Prezzi di AgencyAnalytics

Freelancer: $12/mese per campagna client

$12/mese per campagna client Agenzia: $18/mese per campagna client

$18/mese per campagna client Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Il Keyword Rank Tracker è opzionale con un supplemento di $50 al mese

Valutazioni e recensioni di AgencyAnalytics

G2 : 4.7/5 (277 recensioni)

: 4.7/5 (277 recensioni) Capterra:4.8/5 (113 recensioni)

8. Cyfe

via Cyfe Cyfe è un'app per dashboard aziendali all-in-one che consente di monitorare e analizzare i dati provenienti da più fonti in un unico dashboard in tempo reale.

Che si tratti di monitoraggio del coinvolgimento sui social media, delle metriche commerciali o dell'analisi del sito web, Cyfe consente di creare dashboard personalizzate con widget che visualizzano le informazioni necessarie a colpo d'occhio.

Inoltre, grazie ad avvisi e reportistica automatizzata, potete rimanere al corrente dei cambiamenti importanti senza doverli controllare continuamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Cyfe

Tenere traccia di tutte le metriche aziendali più importanti in un unico luogo

Approfondite i vostri dati con dashboard personalizzati con grafici e diagrammi

Impostazione di avvisi e reportistica per essere sempre informati

Connessione con oltre 100 servizi e app popolari per importare dati senza sforzo

Condividete dashboard incorporabili con il vostro team o i vostri client per una collaborazione senza interruzioni

Mantenete i vostri dati in sicurezza grazie alla crittografia SSL e ai controlli di accesso per gli utenti

Limiti di Cyfe

Limitate opzioni di visualizzazione dei dati

Curva di apprendimento ripida per le funzionalità/funzione avanzate

Prezzi di Cyfe

Starter: $19/mese

$19/mese Standard: $29/mese

$29/mese Pro: $49/mese

$49/mese Premier: $89/mese

$89/mese Agenzia: A partire da $150/mese

Cyfe valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra:4.6/5 (70+ recensioni)

9. DashThis

via DashQuesto DashThis è un potente strumento per semplificare la reportistica del marketing digitale. Grazie alla sua interfaccia user-friendly, è possibile creare facilmente dashboard personalizzati che tracciano e analizzano i lavori richiesti dal marketing.

Sia che utilizziate Google Analytics, Facebook Ads o altre origini dati, questa piattaforma di visualizzazione dei dati integra perfettamente i dati di queste e di molte altre piattaforme per darvi una visualizzazione completa delle vostre prestazioni.

È possibile personalizzare i report con widget drag-and-drop, condividerli con il team o i client e persino programmare aggiornamenti automatici via email.

Le migliori funzionalità di DashThis

Creare dashboard personalizzati e visivamente gradevoli con widget provenienti da varie origini dati

Consolidamento dei dati provenienti da Google Analytics, Facebook Ads e altro ancora

Pianificazione degli aggiornamenti via email e invio automatico di reportistica

Creazione di report con etichetta bianca con la vostra reportistica

Iniziare rapidamente con modelli preimpostati per i report standard

Condivisione dei report in formato PDF, Excel o CSV

Limiti di DashThis

Ritardo nell'elaborazione di origini dati esterne

Opzioni di esportazione e di formattazione dei reportistiche limitate

Prezzi di DashThis

Individuale: $49/mese

$49/mese Professionista: $149/mese

$149/mese Aziendale: $289/mese

$289/mese Standard: $449/mese

DashThis valutazioni e recensioni

G2 :4.8/5 (70+ recensioni)

:4.8/5 (70+ recensioni) Capterra:4.4/5 (20+ recensioni)

10. Datapad

via Datapad Datapad è stato progettato per semplificare la creazione, la visualizzazione e la condivisione di analisi di dati senza ricorrere al codice.

La sua intuitiva interfaccia drag-and-drop consente di manipolare e visualizzare i dati senza sforzo. Sia che lavoriate con fogli di calcolo, database o API, Datapad vi copre.

Questo strumento di visualizzazione dei dati offre solide funzionalità di collaborazione e una perfetta integrazione con altri strumenti come GitHub e Slack.

Le migliori funzionalità/funzione di Datapad

Analizzare impostazioni di dati complesse con facilità grazie a un'intuitiva interfaccia drag-and-drop

Crea visualizzazioni straordinarie che danno vita ai dati e li rendono facilmente comprensibili

Collaborazione perfetta con il team, consentendo a più utenti di lavorare simultaneamente allo stesso progetto

Proteggere le informazioni sensibili con funzionalità/funzione quali il controllo degli accessi in base ai ruoli e la crittografia dei dati

Utilizzare funzionalità analitiche avanzate, come la modellazione predittiva e l'apprendimento automatico, per ottenere approfondimenti dai dati

Limiti del Datapad

Le opzioni di visualizzazione presentano limiti di personalizzazione rispetto ad altre piattaforme, ostacolando potenzialmente gli utenti con esigenze di progettazione specifiche

Gli utenti possono avere problemi di compatibilità con alcuni formati di file o strutture di dati

Prezzi di Datapad

**Gratis

Standard: $30/mese

$30/mese Business: $100/mese

Valutazioni e recensioni di Datapad

G2 :4.2/5 (20+ recensioni)

:4.2/5 (20+ recensioni) Capterra:Non ci sono abbastanza recensioni

Altri strumenti di gestione dei dati

Ora conoscete le migliori alternative a Databox se cercate uno strumento di visualizzazione dei dati puro e semplice. Ma che dire di altri strumenti in grado di monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale e di fornire approfondimenti sul progetto, offrendo molto di più?

Anche se non ha le capacità di registrare e integrare i dati (non ancora, comunque), ClickUp è un'eccellente soluzione di gestione dei dati per le aziende di tutte le dimensioni. Con dashboard personalizzabili di ClickUp è possibile gestire e condividere facilmente l'analisi dei dati all'interno dell'organizzazione o del team.

Monitorate le prestazioni commerciali, i ricavi generati, l'attività della pipeline e altro ancora con report personalizzati e dashboard in ClickUp Dashboard di ClickUp combinano reportistica proveniente da varie fonti come Google Analytics, HubSpot, Salesforce e altri strumenti, tutti aggiornati in tempo reale. Questo livello di visibilità vi consente di essere sempre informati sulle prestazioni delle campagne, sullo stato della pipeline commerciale e sui risultati ottenuti kPI del progetto senza ritardi.

Selezione di oltre 100 Automazioni ClickUp per semplificare i flussi di lavoro, le attività di routine, i passaggi di progetto e altro ancora

Inoltre, la funzionalità Automazioni di ClickUp è preziosa per le notifiche proattive. È possibile impostare avvisi in caso di deviazioni nelle metriche o di superamento di soglie predefinite. Ad esempio, se i tassi di conversione calano inaspettatamente o se si verifica un'improvvisa impennata delle richieste dei clienti, ClickUp può notificare automaticamente i team interessati, consentendo di affrontare i problemi con tempestività e di mantenere la coerenza delle prestazioni.

Le integrazioni hanno un ruolo importante nell'attrattiva di ClickUp, soprattutto per i professionisti del settore commerciale e del marketing. ClickUp può essere collegato senza problemi a strumenti chiave come HubSpot, Fogli Google, Slack, Salesforce, Calendly e Tableau. Questa integrazione semplifica il flusso dei dati e la collaborazione tra i team, migliorando l'efficienza e riducendo gli errori manuali di voce.

Con Modello di reportistica analitica di ClickUp , vi fornirà le informazioni necessarie per monitorare il vostro stato e prendere decisioni più intelligenti, il tutto in un unico posto!

Ma non è tutto. ClickUp offre anche funzionalità di reportistica e analisi personalizzabili. Potete creare report personalizzati in base alle vostre esigenze specifiche, che si tratti di reportistica sulle prestazioni, analisi del ROI o progetti di previsione. Questo livello di personalizzazione vi permette di ottenere informazioni utili e di prendere decisioni basate sui dati che favoriscono la crescita strategica.

E la parte migliore? ClickUp offre aree di lavoro collaborative e funzioni di gestione delle attività. I team commerciali e di marketing possono collaborare ai progetti, assegnare compiti, fissare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento all'interno di ClickUp. Questo ambiente coeso favorisce il lavoro di team, migliora la produttività e garantisce l'allineamento agli obiettivi organizzativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Personalizzate la vostra dashboard con widget personalizzati, layout e informazioni di baseTipi di grafico di ClickUp per un'analisi e un'organizzazione efficiente dei dati. Utilizzate i filtri per concentrarvi su punti di dati specifici e ordinateli in modo da facilitare l'analisi delle categorie per identificare le tendenze

con widget personalizzati, layout e informazioni di baseTipi di grafico di ClickUp per un'analisi e un'organizzazione efficiente dei dati. Utilizzate i filtri per concentrarvi su punti di dati specifici e ordinateli in modo da facilitare l'analisi delle categorie per identificare le tendenze Rimanete informati anche in viaggio con l'accesso mobile. Visualizzate e interagite con i vostri dashboard su qualsiasi dispositivo, in modo da essere sempre aggiornati, indipendentemente da dove vi trovate. Inoltre, non è necessario aggiornare manualmente; le dashboard di ClickUp visualizzano automaticamente i dati in tempo reale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views-1.gif 15+ visualizzazioni in ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro delle risorse umane in base alle vostre esigenze /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro dei dati in base alle vostre esigenze

Scegliete tra un'ampia gamma di opzioni **Visualizzazioni di ClickUp , ognuna delle quali offre vantaggi unici. La vista Elenco aiuta nella gestione dettagliata delle attività, mentre la vista Bacheca offre una rappresentazione visiva delle stesse. La visualizzazione Calendario aiuta a tenere traccia delle scadenze e degli eventi in ordine cronologico, cancellando la panoramica delle attività programmate e delle date importanti

**Visualizzazioni di ClickUp , ognuna delle quali offre vantaggi unici. La vista Elenco aiuta nella gestione dettagliata delle attività, mentre la vista Bacheca offre una rappresentazione visiva delle stesse. La visualizzazione Calendario aiuta a tenere traccia delle scadenze e degli eventi in ordine cronologico, cancellando la panoramica delle attività programmate e delle date importanti Attingete ai dati da origini dati come HubSpot, Fogli Google, Slack, Salesforce, Calendly e Tableau. Le solide capacità di integrazione di ClickUp aiutano a centralizzare i dati e a semplificare il flusso di lavoro

come HubSpot, Fogli Google, Slack, Salesforce, Calendly e Tableau. Le solide capacità di integrazione di ClickUp aiutano a centralizzare i dati e a semplificare il flusso di lavoro Condividere facilmente le dashboard con gli stakeholder o i collaboratori. Esportate il vostro dashboard in formato PDF o CSV o condividete un collegato per fornire l'accesso ad altri

con gli stakeholder o i collaboratori. Esportate il vostro dashboard in formato PDF o CSV o condividete un collegato per fornire l'accesso ad altri Impostazione di trigger e azioni per risparmiare tempo e semplificare il flusso di lavoro. Automazioni di attività ripetitive o notifiche in base a condizioni predefinite

Limiti di ClickUp

Abituarsi a tutte le funzioni può richiedere un po' di tempo. Tuttavia, una volta che gli utenti hanno acquisito familiarità, possono facilmente sfruttare appieno le capacità dello strumento

Alcuni utenti possono scoprire di non aver bisogno o di non utilizzare tutte le funzionalità/funzione disponibili in ClickUp, il che può portare a una sensazione di complessità per coloro che preferiscono un approccio più semplice. Tuttavia, ClickUp consente agli utenti di personalizzare l'area di lavoro per concentrarsi sulle funzionalità/funzione più importanti per loro

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende:Contattare il settore commerciale per i prezzi *ClickUp Brain: Disponibile per tutti i piani a pagamento a $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.200+ recensioni)

: 4.7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

Aggiornamento della Business Intelligence con lo strumento giusto

Esistono diverse alternative a Databox per il monitoraggio e la reportistica. È possibile selezionare lo strumento di gestione dei dati più adatto considerando la facilità d'uso, la personalizzazione, le integrazioni disponibili, le opzioni di visualizzazione, il monitoraggio in tempo reale, i prezzi e il supporto clienti.

La piattaforma di project management di ClickUp offre molto di più della reportistica e del monitoraggio dei dati in tempo reale. Offre un'interfaccia di facile utilizzo, dashboard interattivi e visivamente accattivanti, una perfetta integrazione con vari strumenti e prezzi competitivi.

A tutto questo aggiungete un processo di supporto clienti di prim'ordine! Se state cercando di portare le capacità di BI della vostra azienda a un livello superiore, provate ClickUp !