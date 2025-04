ClickUp è stata inserita nell'elenco annuale di Fast Company delle aziende più innovative del mondo del 2025

ClickUp si unisce alle fila di Nvidia, YouTube, Taco Bell e altri

San Diego, California - 19 marzo 2024 - ClickUp , la piattaforma di produttività che riunisce il lavoro in un unico luogo, è stata inserita nel prestigioso elenco delle aziende più innovative del mondo del 2024 stilato da Fast Company.

L'elenco di quest'anno punta i riflettori sulle aziende che con le loro innovazioni stanno formando l'industria e la cultura. Queste organizzazioni stanno impostando nuovi standard e raggiungendo notevoli attività cardine in tutti i settori dell'economia. Oltre alle 50 aziende più innovative del mondo, Fast Company premia 606 organizzazioni in 58 settori e regioni.

"È incredibile essere riconosciuti nella Top 10 della categoria Workplace di questo prestigioso elenco per il secondo anno di fila!", ha dichiarato Zeb Evans, CEO e fondatore di ClickUp. "Stiamo raddoppiando l'innovazione nel 2024 e siamo sulla buona strada per raggiungere diverse attività cardine nel nostro viaggio per diventare l'app per il lavoro Tutto. All'inizio di quest'anno abbiamo lanciato ClickUp Brain, la prima rete neurale di IA per il lavoro. ClickUp Brain è la prima offerta di IA che estrae le conoscenze dall'area di lavoro di un'intera organizzazione per eliminare il lavoro sul lavoro e far risparmiare tempo alle persone. Il tempo è la nostra risorsa più preziosa e ci teniamo a restituirlo ai nostri clienti"

The World's Most Innovative Companies è il marchio di fabbrica di Fast Company e uno dei lavori editoriali più attesi dell'anno.

gli editor e i redattori di Fast Company hanno identificato le aziende che guidano lo stato in tutto il mondo e in tutti i settori, valutando migliaia di invii attraverso un processo di candidatura competitivo. Il risultato è una guida all'innovazione che abbraccia tutto il mondo, dalle startup in fase iniziale ad alcune delle aziende di maggior valore al mondo. il pacchetto delle aziende più innovative di Fast Company è disponibile online , in modulo app su iTunes e in edicola a partire dal 26 marzo. L'hashtag è #FCMostInnovative.

"Il nostro elenco delle aziende più innovative è uno sguardo completo sull'economia dell'innovazione e un'istantanea delle tendenze aziendali che hanno caratterizzato l'anno", ha dichiarato Brendan Vaughan, caporedattore di Fast Company. "Nel 2023 abbiamo assistito a innovazioni straordinarie su tutti i fronti, ma anche a una serie di modelli chiari: la crescente impronta e l'impatto dell'IA, il ritorno trionfale degli eventi dal vivo e i grandi passi avanti nella tecnologia del clima. Ci troviamo di fronte a sfide scoraggianti su molti fronti, ma le soluzioni che abbiamo celebrato nel MIC mi fanno ben sperare per il futuro"

Quest'ultimo riconoscimento si aggiunge ai numerosi premi e riconoscimenti ottenuti da ClickUp, che è stata anche nominata Inc Power Partner e uno di Forbes tra i migliori datori di lavoro per start-up in America nel 2024 . È stata inoltre nominata numero 1 in diverse categorie G2, tra cui Project & Portfolio Management Work Management e Project Collaboration.

INFORMAZIONI SU CLICKUP

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività al mondo che si adatta al modo in cui le persone vogliono lavorare. Sostituisce tutti i singoli strumenti di produttività sul posto di lavoro con un'unica piattaforma unificata che include IA, project management, collaborazione documentale, lavagne, fogli di calcolo e obiettivi. Fondata nel 2017 e con sede a San Diego, ClickUp ha la missione di rendere il mondo più produttivo. Tra le aziende SaaS in più rapida crescita al mondo, ClickUp ha aiutato più di 10 milioni di utenti e 2 milioni di team a condurre una vita più produttiva e a risparmiare almeno un giorno ogni settimana. Per saperne di più, visitate il sito www.clickup.com .

SULLA SOCIETÀ VELOCE

Fast Company è l'unico marchio mediatico interamente dedicato all'intersezione vitale tra business, innovazione e design, che coinvolge i leader, le aziende e i pensatori più influenti sul futuro del business. Con sede a New York, Fast Company è pubblicata da Mansueto Ventures LLC, insieme alla nostra pubblicazione sorella Inc., ed è disponibile online all'indirizzo www.fastcompany.com .