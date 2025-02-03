10 alternative a Hive per il project management nel 2025

Frustrati dai limiti di Hive o semplicemente alla ricerca di un cambiamento? Non siete soli.

Pur essendo un popolare strumento di project management, Hive presenta alcuni inconvenienti. Alcuni utenti trovano la sua interfaccia disordinata e confusa, mentre altri lottano con la mancanza di opzioni personalizzate.

Inoltre, il prezzo di Hive può essere proibitivo per le piccole aziende o i freelance con un budget limitato.

Tuttavia, molte alternative a Hive offrono funzionalità simili senza i suoi difetti.

Sia che si tratti di monitorare lo stato di avanzamento di un progetto, di gestire le scadenze o di collaborare con i membri del team, l'esplorazione di queste alternative può aiutarvi a trovare una soluzione che si allinei meglio con le vostre esigenze obiettivi del progetto .

Cosa cercare in un'alternativa ad Hive

Nel selezionare le alternative a Hive per le esigenze di collaborazione del vostro team, dovete considerare diversi fattori chiave.

Questo per garantire che la piattaforma scelta si allinei al meglio con le vostre esigenze di collaborazione requisiti del progetto e gli oggetti. Per aiutarvi a iniziare, ecco una panoramica di ciò che dovreste cercare:

Facilità d'uso: Le migliori alternative a Hive offrono un'interfaccia intuitiva per una rapida adozione all'interno del team e dell'organizzazione

Strumenti di collaborazione: Cercate strumenti che offrano funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale e in collaborazione, l'assegnazione di attività e la condivisione di file

Integrazione: è necessario privilegiare le alternative Hive che offrono una connessione perfetta con altri strumenti, in modo da poter gestire vari aspetti del lavoro senza passare continuamente da una schermata all'altra

Sicurezza: Inutile dire che ogni buon strumento di project management per le aziende dovrebbe includere misure rigorose di protezione dei dati, in modo da non doversi preoccupare dei propri dati

Accessibilità mobile: cercate strumenti che abbiano anche app o interfacce web reattive per la collaborazione in movimento

Le 10 migliori alternative a Hive da usare nel 2024

Ora che sapete cosa dovreste cercare nelle alternative a Hive, esploriamo le 10 migliori scelte che potete prendere in considerazione.

1. ClickUp

Ottimizzate il piano del progetto utilizzando le versatili funzionalità di project management di ClickUp Le funzionalità di project management di ClickUp lo rendono un'ottima alternativa a Hive. Grazie alla sua struttura gerarchica scalabile, è possibile organizzare ordinatamente anche i progetti più complessi in attività e sottoattività secondarie gestibili.

Ma ciò che distingue ClickUp è la sua personalizzazione, che consente ai team di adattare i flussi di lavoro dei progetti alle loro esigenze specifiche. ClickUp offre più di 15 visualizzazioni personalizzabili tra cui schede Kanban, grafici Gantt e viste Gantt, che aiutano i team a organizzare e visualizzare le attività nel modo più adatto al loro flusso di lavoro.

Chiarezza e comprensione a colpo d'occhio con le visualizzazioni dei progetti personalizzabili di ClickUp

E la parte migliore?

Le impressionanti capacità di integrazione di ClickUp. Si connette senza problemi con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro, come Slack, Loom, Google Calendar, Unito, Harvest, Zoom, ecc. Ciò significa flussi di lavoro più fluidi e uno stato di avanzamento del progetto più rapido, senza dover più passare da decine di schermate.

Le sue funzionalità adattabili di monitoraggio del tempo e di reportistica massimizzano la visibilità del progetto.

Approfittate della funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp

ClickUp non è solo un software di project management, ma anche di collaborazione, comunicazione tra team e produttività.

Funzionalità/funzione come menzioni, chat e commenti assegnati all'interno di Attività di ClickUp aiutano i team a comunicare per rimanere allineati e in connessione.

Inoltre, i team leader possono utilizzare La vista Team di ClickUp per visualizzare e gestire il carico di lavoro del team. La Vista Azioni, invece, può visualizzare l'attività del team in tutte le posizioni e suddividerla per singoli utenti.

È inoltre possibile utilizzare una vista personalizzabile ClickUp Dashboard per monitorare e visualizzare lo stato di avanzamento di progetti e attività.

ClickUp è estremamente facile da usare e consente di iniziare a lavorare in pochi minuti. Offre inoltre supporto online e un servizio clienti proattivo.

In poche parole, ClickUp ha tutto ciò che serve per comunicare in modo efficace, rimanere organizzati e portare avanti i progetti.

Trasformate lo stato di avanzamento del progetto in indicatori visivi con la dashboard flessibile di ClickUp

ClickUp consente inoltre di risparmiare tempo grazie a modelli e automazioni precostituiti.

Per istanza, con Modello di piano di progetto ad alto livello di ClickUp consente di definire facilmente gli obiettivi di lavoro, di allocare le risorse, di fissare le scadenze, di gestire le attività e di monitorare lo stato. Vi aiuta a rimanere motivati e concentrati, consentendovi di fissare obiettivi e misurare le prestazioni.

Accelerate l'avvio di un progetto con il modello di piano di progetto di alto livello di ClickUp

Inoltre, con il piano Free Forever, ClickUp assicura che una pianificazione efficace dei progetti sia alla portata di team di tutte le dimensioni.

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Utilizzate le estese opzioni di personalizzazione per adattare la piattaforma ai vostri flussi di lavoro unici. Grazie a funzionalità come campi personalizzati e stati delle attività e alla possibilità di scegliere tra 15 visualizzazioni, è possibile creare un ecosistema di project management perfettamente in linea con gli oggetti del team

per adattare la piattaforma ai vostri flussi di lavoro unici. Grazie a funzionalità come campi personalizzati e stati delle attività e alla possibilità di scegliere tra 15 visualizzazioni, è possibile creare un ecosistema di project management perfettamente in linea con gli oggetti del team Integrare la gestione delle attività, la collaborazione documentale, il monitoraggio del tempo e l'impostazione degli obiettivi in un'unica piattaforma con ClickUp, che ottimizza il flusso di lavoro e elimina la necessità di più piattaforme , garantendo efficienza e coerenza

, garantendo efficienza e coerenza Organizzate attività, progetti e team in base alla struttura della vostra organizzazione utilizzando il sistema di gerarchia flessibile di ClickUp. Che si tratti di creare spazi, cartelle, elenchi o attività, ClickUp fornisce il quadro di riferimento per un project management efficace, in grado di gestire con facilità progetti di qualsiasi dimensione o complessità

di ClickUp. Che si tratti di creare spazi, cartelle, elenchi o attività, ClickUp fornisce il quadro di riferimento per un project management efficace, in grado di gestire con facilità progetti di qualsiasi dimensione o complessità Semplificare le attività ripetitive e risparmiare tempo e lavoro richiesto grazie a modelli precostituiti e ad automazioni intelligenti, liberando tempo per le decisioni strategiche e le attività di maggior valore

grazie a modelli precostituiti e ad automazioni intelligenti, liberando tempo per le decisioni strategiche e le attività di maggior valore Garantire un seamless project management attraverso i browser web, le applicazioni desktop e i dispositivi mobili

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero sentirsi sopraffatti dalle estese funzionalità/funzione di ClickUp e dalle opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare il settore commerciale per i prezzi

: Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.300+ recensioni)

4,7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Guru delle risorse

via Guru delle risorse Resource Guru è un software di programmazione e project management basato su cloud che aiuta le aziende a gestire efficacemente le proprie risorse umane e fisiche.

Offre funzionalità di pianificazione delle risorse, collaborazione tra team, monitoraggio del tempo e reportistica.

Il software offre un'interfaccia utente visiva per la gestione delle pianificazioni, consentendo di trascinare e rilasciare le prenotazioni, regolare le sequenze temporali e visualizzare la disponibilità in tempo reale.

Inoltre, offre integrazioni con le più diffuse piattaforme di gestione del tempo e del project management, rendendo più facile la sincronizzazione degli orari e dei tempi attività cardine del progetto .

Le migliori funzionalità/funzione del Guru delle risorse

Pianificazione e assegnazione di risorse, come dipendenti, attrezzature e sale riunioni, con una piattaforma di facile utilizzo

Condivisione degli orari, comunicazione della disponibilità e coordinamento delle attività in modo efficiente

Ottenere informazioni sull'utilizzo, la disponibilità e le prestazioni delle risorse

Limiti del Guru delle risorse

Si può riscontrare un certo grado di complessità nella fase di configurazione iniziale e nell'interfaccia

Rispetto alle interfacce più avanzate, questa piattaforma può presentare dei limiti di personalizzazione

Prezzi di Resource Guru

Piano Grasshopper: $5/utente al mese

$5/utente al mese Piano Blackbelt: $8/utente al mese

$8/utente al mese Piano Master: $12/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Resource Guru

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

3. Airtable

via Airtable Airtable è una soluzione di project management basata su cloud che combina la flessibilità di un foglio di calcolo e la potenza di un database.

È popolare per la sua facilità d'uso e la sua versatilità per diversi casi d'uso, tra cui project management, monitoraggio delle attività, gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e gestione dell'inventario.

Una delle funzionalità/funzione chiave di Airtable è la sua capacità di integrarsi con altri strumenti e servizi popolari, come Slack, Google Drive e Zapier. Ciò consente di automatizzare le attività, importare dati da altre fonti e collaborare con i membri del team in modo più efficace.

Oltre che per la sua flessibilità, Airtable è noto anche per la sua convenienza.

Sebbene sia disponibile un piano gratuito, è possibile passare a piani a pagamento per ottenere funzionalità aggiuntive e spazio di archiviazione. Questo rende Airtable un'opzione interessante per le piccole e grandi aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Create tabelle altamente personalizzabili, note come basi, per organizzare le informazioni. Definite i campi, scegliete tra vari tipi di dati (come testo, allegati, caselle di controllo, date e altro) e personalizzate il layout in base a specifiche esigenze obiettivi di project management Visualizzate le informazioni in vari modi con griglie, calendari, Kanban e gallerie.

Analizzare e lavorare con grandi insiemi di dati utilizzando funzionalità/funzione come filtri, ordinamento e raggruppamento per concentrarsi su sottoinsiemi specifici di dati.

Limiti applicabili

Gli utenti dei piani Free o di livello inferiore possono incontrare limiti nell'espansione del database o nell'archiviazione di grandi quantità di informazioni senza passare ai piani più costosi di Airtable

Gli utenti potrebbero anche sperimentare tempi di caricamento lenti con grandi insiemi di dati

Prezzi di Airtable

Piano Free

Piano Teams: $24/seduta al mese

$24/seduta al mese Piano Business: $54/seduta al mese

$54/seduta al mese Scala Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni Airtable

G2: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

4.6/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

4. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadra Il lavoro di squadra è una collaborazione e una software di project management che aiuta i team a organizzare le attività, a comunicare in modo efficace e a monitorare lo stato degli incarichi.

La piattaforma Teamwork offre funzionalità/funzione quali la gestione delle attività, la condivisione dei file, il monitoraggio del tempo, i grafici di Gantt e la messaggistica del team.

È utilizzata da aziende e team per ottimizzare il flusso di lavoro e migliorare la produttività. È possibile accedere a Teamwork tramite il sito web o le app mobili per dispositivi iOS e Android.

Le migliori funzionalità/funzione di Teamwork

Traccia il tempo trascorso dai membri del team su attività e progetti grazie a uno strumento di monitoraggio del tempo integrato, che fornisce preziose informazioni sullo stato del progetto e sull'allocazione delle risorse

Comunicare in tempo reale grazie alle funzionalità di messaggistica integrate. I membri del team possono partecipare a conversazioni individuali o di gruppo, condividere aggiornamenti e collaborare alle attività senza lasciare la piattaforma

Generare reportistica completa per analizzare le prestazioni del progetto e prendere decisioni basate sui dati

Limiti del lavoro di squadra

I nuovi utenti possono incontrare una curva di apprendimento con Teamwork a causa delle sue estese funzionalità/funzioni

Prezzi di Teamwork

**Gratis

Delivery: $13,99/utente al mese

$13,99/utente al mese Crescita: $25,99/utente al mese

$25,99/utente al mese Scala: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni del lavoro di squadra

G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

5. Basecamp

via Basecamp Basecamp offre una suite di funzionalità progettate per aiutare i team a organizzare le attività, comunicare e collaborare in modo efficace.

Questa alternativa a Hive consente agli utenti di creare e gestire progetti, stabilire scadenze, assegnare attività, condividere file, comunicare attraverso messaggi e commenti e monitorare lo stato di avanzamento in un'unica piattaforma centralizzata.

La sua semplicità e facilità d'uso lo rendono adatto a team di varie dimensioni e settori.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Consolida tutte le discussioni, gli aggiornamenti e i commenti del team nello spazio progetti di Basecamp e migliora la collaborazione con discussioni a thread, allegati e menzioni

Sostituire email, messaggi istantanei e app diverse con una piattaforma centralizzata. In questo modo, tutti hanno accesso alle stesse informazioni e possono fare riferimento alle conversazioni precedenti con facilità

Utilizzate le funzionalità di gestione delle attività di Basecamp, come gli elenchi di cose da fare, le scadenze, la prioritizzazione delle attività, il monitoraggio e gli incarichi.

Sfruttate l'interfaccia semplice e intuitiva di Basecamp. Aggiungete, aggiornate e completate facilmente le attività per un project management efficiente

Limiti di Basecamp

Senza un monitoraggio del tempo incorporato, gli utenti possono dover fare affidamento su piattaforme di terze parti per gestire il proprio tempo, con conseguenti potenziali inefficienze nel flusso di lavoro

Basecamp presenta problemi di scalabilità con progetti su larga scala ed è più adatto per incarichi di piccole e medie dimensioni

Prezzi di Basecamp

Basecamp Basic : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Basecamp Pro Unlimited: $299/mese

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4.1/5 (5.000+ recensioni)

4.1/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (14.000+ recensioni)

6. Jira

via Jira Nell'elenco delle alternative a Hive figura anche Jira, un popolare strumento di project management sviluppato da Atlassian. È usato principalmente per il monitoraggio dei problemi e dei bug e per la gestione delle attività.

Jira consente ai team di organizzare elementi di azione, assegnare lavori, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare su sviluppo del progetto .

Offre flussi di lavoro personalizzabili, schede Kanban e Scrum e reportistica. Si integra anche con altri strumenti comunemente utilizzati nei flussi di lavoro dello sviluppo software e del project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Gestite attività e bug utilizzando le funzionalità complete di Jira per il monitoraggio dei problemi

Migliorare la produttività integrando Jira con una serie di strumenti e servizi di terze parti

Ottenere informazioni preziose sulle prestazioni dei progetti e prendere decisioni informate con l'analisi e la reportistica avanzata di Jira

Sfruttare le autorizzazioni degli utenti di Jira per garantire che tutti i membri del team abbiano il livello di accesso desiderato a tutte le funzioni di Jira

Limiti di Jira

L'estensione delle funzionalità/funzione di Jira può richiedere agli utenti che si avvicinano per la prima volta alla piattaforma di dedicare tempo e lavoro richiesto per comprenderla appieno

L'impostazione di Jira in base ai requisiti del progetto può risultare complessa e dispendiosa in termini di tempo senza l'aiuto di esperti tecnici

Prezzi di Jira

**Gratis

Standard: 8,15 dollari/utente al mese

8,15 dollari/utente al mese Premium: $16/utente al mese

$16/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

Controlla questi **Alternative a Jira

7. Scoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-237-1400x796.png Scoro è un leader tra le alternative a Hive per le operazioni finanziarie /$$$img/

via Scoro Scoro è una piattaforma centralizzata che consente alle aziende di organizzare e supervisionare in modo efficiente le varie operazioni.

Offrendo funzionalità/funzione quali project management, monitoraggio del tempo, fatturazione e gestione finanziaria, Scoro consente di snellire i processi, allocare le risorse in modo efficace e migliorare la produttività complessiva.

Inoltre, Scoro semplifica la fatturazione, consente il monitoraggio dei pagamenti e fornisce strumenti per la gestione di spese e budget.

Grazie alle funzionalità di CRM integrate nel software, le aziende possono mantenere relazioni efficaci con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Scoro

Con Scoro è possibile impostare con precisione ruoli e autorizzazioni degli utenti per controllare l'accesso ai dati e le funzioni

Migliorare la sicurezza e la conformità, promuovendo al contempo la collaborazione e l'account all'interno dell'organizzazione

Personalizzate Scoro in base ai requisiti e ai flussi di lavoro specifici del settore per migliorare l'efficienza, l'organizzazione e la redditività delle aziende di tutte le dimensioni

Limiti di Scoro

La natura altamente personalizzabile di Scoro rende difficile l'integrazione con software o piattaforme di terze parti esistenti, con conseguenti problemi di compatibilità

Poiché Scoro non offre una versione gratuita, potrebbe non essere adatto a tutti gli utenti che cercano alternative a Hive

Prezzi di Scoro

Essenziale: $28/utente al mese

$28/utente al mese Standard: $42/utente al mese

$42/utente al mese Pro: $71/utente al mese

$71/utente al mese Ultimo: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Scoro

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

8. Accelo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/maxresdefault-1.jpg Accelo dashboard /%img/

via Accelo Accelo è una piattaforma software basata su cloud che offre strumenti per il project management, la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), il monitoraggio del tempo, la fatturazione e il billing.

La piattaforma è particolarmente popolare tra le aziende di servizi professionali come le società di consulenza, le agenzie di marketing e i provider di servizi IT.

Accelo mira a snellire i flussi di lavoro e a migliorare la collaborazione tra i membri del team, fornendo una piattaforma centralizzata dove è possibile monitorare i progetti, comunicare con i client e gestire orari e risorse.

Si integra inoltre con diverse applicazioni e servizi di terze parti, consentendo di connettere ad Accelo gli strumenti e le origini dati esistenti per ottenere una soluzione più completa.

Le migliori funzionalità/funzione di Accelo

Creazione di report e dashboard personalizzabili per monitorare gli indicatori di performance chiave (KPI), monitorare lo stato dei progetti, analizzare le metriche finanziarie e valutare le prestazioni del team

Usufruite di un intervallo di modelli di report precostituiti e di opzioni di visualizzazione e generate report informativi che soddisfino le vostre preferenze

Gestite il carico di lavoro del team e ottimizzate l'utilizzo delle risorse con le funzionalità di gestione delle risorse di Accelo. È possibile visualizzare facilmente i programmi del team, identificare potenziali colli di bottiglia o conflitti e apportare le modifiche necessarie per garantire una produttività ottimale piano del progetto Limiti di Accelo

Le opzioni di personalizzazione possono essere limitate rispetto ad altre piattaforme, limitando l'adattabilità ad alcune esigenze aziendali di nicchia

Essendo una delle migliori alternative a Hive, Accelo non offre un piano Free, il che può costituire un limite

Prezzi di Accelo

Professionale: $50/utente al mese

$50/utente al mese Business: $70/utente al mese

$70/utente al mese Advanced: $90/utente al mese

$90/utente al mese Elite: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Accelo

G2: 4.4/5 (400+ recensioni)

4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

9. Produttivo.io

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Productive.io-Dashboard-Image-1400x855.png Productive.io è anche nel nostro elenco di alternative ad Hive per le aziende di servizi /$$$img/

via Produttività.io Productive.io è pensato per le aziende basate sui servizi, in particolare per le agenzie e le società di consulenza, che vogliono ottimizzare le loro operazioni e massimizzare l'efficienza.

Consente di gestire in modo efficace ogni aspetto del progetto, dalla fase iniziale alla fase di gestione piano del progetto sviluppo alla consegna finale.

Le sue intuitive soluzioni di project management facilitano l'assegnazione delle attività, il monitoraggio dello stato di avanzamento e l'allocazione delle risorse, assicurando che i progetti rispettino i tempi e il budget.

Inoltre, le funzionalità integrate di monitoraggio del tempo della piattaforma consentono una fatturazione accurata e un'analisi approfondita della produttività del team.

Grazie alle funzionalità di gestione finanziaria, come la fatturazione, il monitoraggio delle spese e la reportistica finanziaria, Productive.io consente alle aziende di mantenere la redditività e la salute finanziaria.

Le migliori funzionalità/funzione di Productive.io

Ottenere informazioni preziose sulle prestazioni del team, sullo stato dei progetti e sulle metriche finanziarie grazie a dashboard e reportistiche personalizzabili

Collaborare con i clienti in modo trasparente e organizzato sul portale dei clienti

Accedere alle sequenze dei progetti, visualizzare gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e comunicare con il team direttamente sulla piattaforma

Limiti di Produttività.io

Gli utenti possono incontrare dei limiti nella personalizzazione di i modelli di project management e flussi di lavoro per adattarli alle proprie esigenze

Productive.io, una delle tante alternative a Hive, non offre un piano di sottoscrizione a costo zero. Questo può ostacolare l'ingresso di nuovi utenti nella piattaforma

Prezzi di Productive.io

Essenziale: $11/mese

$11/mese Professionale: $28/mese

$28/mese Ultimate: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Produttive.io

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

10. Monday.com*

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Monday.com\_.jpg Monday.com /$$$img/

via Monday.com Monday.com è uno strumento di project management basato su cloud che aiuta a gestire attività, progetti e flussi di lavoro in modo più efficiente.

Fornisce una piattaforma visiva e interattiva in cui è possibile creare e personalizzare schede per gestire il lavoro.

Ogni bacheca rappresenta un progetto e all'interno di ogni bacheca si possono creare colonne per rappresentare fasi o aspetti diversi del progetto, come Da fare, In corso e Terminato.

Una delle principali funzionalità/funzione di Monday.com è la sua flessibilità. È possibile personalizzare le bacheche e le colonne per adattarle alle proprie esigenze e ai propri flussi di lavoro. È possibile aggiungere alle attività e ai progetti vari tipi di dati, come testo, numeri, date e file.

Monday.com offre anche molti modelli che potete usare come punto di partenza per i vostri progetti, tra cui modelli per il project management, il marketing, le vendite, le risorse umane e altro ancora.

Grazie alle funzionalità di collaborazione di Monday.com, è possibile assegnare attività ai membri del team, impostare scadenze e monitorare lo stato.

Potete anche comunicare tra di voi utilizzando commenti e menzioni e condividere file e documenti direttamente all'interno della piattaforma. Monday.com si integra con i più diffusi software di collaborazione tra team, come Slack, Google Drive e Microsoft Teams, consentendovi di ottimizzare i flussi di lavoro e di accedere a tutto il vostro lavoro in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Conserva un registro dettagliato di tutte le attività degli utenti all'interno della piattaforma; traccia le modifiche, identifica gli errori e mantiene la responsabilità

Sincronizzazione con i calendari degli utenti, per consentire loro di visualizzare le attività e le scadenze insieme agli altri commit

Creazione di un portale clienti per la condivisione di aggiornamenti e informazioni sui progetti con i clienti, per migliorare la comunicazione e la trasparenza

Importare ed esportare dati in vari formati e trasferire facilmente le informazioni da e verso altri sistemi

Salvare versioni precedenti dei file per tornare a versioni precedenti, se necessario. Questo aiuta a prevenire la perdita di dati e garantisce che le informazioni più aggiornate siano sempre disponibili

Limiti di Monday.com

L'estensione delle funzionalità/funzione può essere eccessiva per i nuovi utenti

Il piano Free ha delle limitazioni rispetto ai piani a pagamento, come un numero inferiore di utenti e di bacheche, e manca di funzionalità avanzate come l'automazione e le integrazioni di terze parti

Prezzi di Monday.com

free Forever: Per sempre

Base: $12/postazione al mese

$12/postazione al mese Standard: $14/seduta al mese

$14/seduta al mese Pro: $24/seduta al mese

$24/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4.7/5 (10.000+ recensioni)

4.7/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Ottieni una potente alternativa a Hive

Dopo aver esplorato le varie alternative a Hive, scegliete uno strumento di project management che soddisfi e superi le aspettative del vostro team.

Ognuna di queste alternative ad Hive ha i suoi punti di forza e di debolezza e offre funzionalità/funzioni uniche che i project manager devono prendere in considerazione.

Tuttavia, tra queste alternative a Hive, ClickUp si distingue come una scelta eccellente nella ricerca di una piattaforma di project management completa. Quindi, se siete pronti a migliorare il vostro project management e a ottenere migliori informazioni aziendali, iscrivetevi gratis a ClickUp!