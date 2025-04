Le principali tendenze del project management da tenere d'occhio nel 2025

Secondo il Project Management Institute (PMI), il PIL totale di industrie focalizzate sui progetti si prevede un aumento a 34,5 trilioni di dollari entro il 2030.

Il project management, così come lo conoscevamo, è cambiato radicalmente. Il lavoro da remoto, i progressi tecnologici e l'IA stanno trasformando il project management.

Stiamo passando da un project management tradizionale e centralizzato a un approccio più collaborativo, guidato dai dati e automatizzato.

Altre tendenze del project management in fase di sviluppo sono il benessere dei dipendenti per una maggiore produttività e le metodologie ibride di project management per la flessibilità, IA project management che ruotano intorno all'automazione e all'aumento dell'efficienza e si concentrano sulle soft skills.

Questa guida illustra le tendenze in evoluzione che formano il lavoro dei project manager. Immergetevi per capire come raggiungere i vostri obiettivi come project manager. 🎯

Tendenza #1. Migliorare il Project Management attraverso IA e Automazioni

Ricordate quando dovevate occuparvi di attività ripetitive come la raccolta di dati e la creazione di reportistica sui progetti? L'IA è qui per farvi risparmiare il tempo e il lavoro richiesto per fare queste attività.

Secondo Gartner, l'Intelligenza Artificiale sostituirà 80% delle attività di project management entro il 2030.

L'IA finirà per automatizzare tutte le attività di routine, anche quelle complesse, consentendo ai project manager di concentrarsi sul pensiero strategico di livello superiore, sulla risoluzione di problemi complessi e sulla gestione degli stakeholder.

Con l'aiuto delle capacità dell'IA, potrete saltare questi passaggi banali nel vostro percorso di project management, permettendovi di diventare un project manager più efficiente ed efficace.

Attività di project management svolte dall'IA

Pensate alle vostre attività principali come project manager:

Stimare le specifiche del progetto: Definire l'ambito del progetto, creare una struttura di ripartizione del lavoro (WBS) e stimare i requisiti di risorse per ciascuna attività

Definire l'ambito del progetto, creare una struttura di ripartizione del lavoro (WBS) e stimare i requisiti di risorse per ciascuna attività Analizzare i rischi : identificare i rischi potenziali, valutarne la probabilità e l'impatto e sviluppare piani di mitigazione e di emergenza

: identificare i rischi potenziali, valutarne la probabilità e l'impatto e sviluppare piani di mitigazione e di emergenza Visualizzazione dei dati : Utilizzare grafici e diagrammi appropriati (ad esempio, diagrammi di Gantt, diagrammi di rete) per rappresentare i dati del progetto e facilitarne il monitoraggio e la reportistica

: Utilizzare grafici e diagrammi appropriati (ad esempio, diagrammi di Gantt, diagrammi di rete) per rappresentare i dati del progetto e facilitarne il monitoraggio e la reportistica Ottimizzare l'allocazione delle risorse : far coincidere i requisiti delle attività con le competenze del team, livellare le risorse per evitare una sovra/sotto allocazione e gestire i conflitti di risorse tra i progetti

: far coincidere i requisiti delle attività con le competenze del team, livellare le risorse per evitare una sovra/sotto allocazione e gestire i conflitti di risorse tra i progetti Generare informazioni sulle prestazioni: Definire KPI, stabilire linee di base, raccogliere e analizzare i dati sulle prestazioni e creare reportistica chiara sulle prestazioni per gli stakeholder

Definire KPI, stabilire linee di base, raccogliere e analizzare i dati sulle prestazioni e creare reportistica chiara sulle prestazioni per gli stakeholder Influenzare le decisioni chiave: Utilizzare dati e analisi per guidare le raccomandazioni, comunicare lo stato del progetto e sostenere decisioni allineate con gli obiettivi del progetto Strumenti di IA faranno parte delle vostre attività di project management, dall'analisi dei dati alla creazione di reportistica sul progetto.

Gli strumenti di IA vi aiuteranno anche a identificare e gestire i rischi del progetto per evitare il fallimento, fornendo preziose informazioni e supporto durante le revisioni e il monitoraggio.

Ora è possibile utilizzare l'IA per attività più complesse, come l'automazione dell'esecuzione del progetto e la gestione di costi e durata. Vediamo uno dei principali strumenti di IA per aiutarvi a gestire numerosi aspetti del project management.

ClickUp Brain

Volete iniziare a usare l'IA nel vostro software di project management quotidiano? Accelerate il project management con il programma ClickUp Brain . Vi aiuta ad accelerare e ad eseguire il piano di progetto con automazioni di progetto gestione dei progetti.

Con ClickUp Brain è possibile accedere a risposte rapide e precise ricavate dal contesto di qualsiasi attività o progetto all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. In questo modo si evita di chiedere ai membri del team dettagli specifici sul progetto già disponibili in ClickUp.

Automazioni dei riepiloghi/riassunti dei progetti e aggiornamenti di stato con l'AI Project Manager di ClickUp Brain

Questo significa niente più attività manuali. Otterrete aggiornamenti accurati dell'IA e reportistica sullo stato di attività, documenti e membri del team, eliminando la necessità di lavori ripetitivi.

Inoltre, è possibile creare automaticamente attività secondarie allineate con le descrizioni e gestire rapidamente attività come la scrittura di aggiornamenti e il riepilogare/riassumere thread di contenuti. ClickUp Automazioni è il modo perfetto per esplorare i vantaggi dell'IA nel project management. Guadagnerete tempo libero per altre attività di project management.

**Da cui si può dedurre che..: l'IA e l'automazione semplificano le attività di routine del project management, permettendo ai project manager di concentrarsi sul pensiero strategico, sulla risoluzione dei problemi e sulla creazione di relazioni

Tendenza #2. L'importanza crescente di una gestione efficace delle risorse

La gestione delle risorse implica l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse di un'azienda in un progetto. Queste risorse includono beni finanziari, capitale umano e tecnologia dell'informazione.

Un'allocazione intelligente e tempestiva delle risorse è fondamentale per ottenere risultati ottimali dal progetto.

Le aziende devono gestire le risorse disponibili in modo più efficiente, data la probabilità che la recessione economica, le sfide globali e l'escalation delle tensioni internazionali influiscano sulla disponibilità di risorse per avviare e completare i progetti. 41% dei gestori di risorse si trova ad affrontare sfide e ha bisogno di aiuto per ottenere informazioni sulle risorse disponibili o per gestire fondi insufficienti.

Non possono permettersi sforamenti di budget, assunzioni eccessive o investimenti sbagliati. Per questo motivo, le aziende stanno adottando misure per garantire che ogni risorsa sia utilizzata correttamente. Alcuni cambiamenti in questo spazio includono:

**Le organizzazioni utilizzano ora metodologie come Scrum e Kanban e investono in strumenti per l'allocazione e la previsione delle risorse, puntando su pool di talenti globali e altro ancora

**Prevedere in modo proattivo il fabbisogno di risorse: i project manager lavorano continuamente per prevedere i futuri requisiti di risorse in base all'ambito del progetto, alle sequenze e ai rischi potenziali

Tenere sempre traccia del tempo e trovare modi per ottimizzarlo: Il monitoraggio dello stato di avanzamento e la creazione di reportistica sono la strada per il miglioramento continuo. La registrazione del tempo impiegato per completare le diverse attività, lo studio delle lacune e l'analisi delle prestazioni di lavoro in modo più dettagliato possono fornire informazioni preziose

ClickUp vi aiuta a gestire le risorse, occupandosi di tutte le vostre esigenze in un unico luogo. Utilizzate funzionalità come la gestione delle risorse, il monitoraggio del tempo e i moduli digitali per rendere il vostro lavoro efficace ed efficiente e soddisfare le esigenze del progetto.

Ecco alcune funzionalità/funzione del software di gestione delle risorse di ClickUp:

Risorse visualizzate: Permette una gestione fluida delle risorse con viste Carico di lavoro e Box

Permette una gestione fluida delle risorse con viste Carico di lavoro e Box Timer globale di ClickUp: Gestione efficace del tempo con il timer globale di ClickUp per un'allocazione del tempo e una reportistica senza soluzione di continuità

Gestione efficace del tempo con il timer globale di ClickUp per un'allocazione del tempo e una reportistica senza soluzione di continuità Moduli e formule: Raccoglie informazioni sui fornitori, calcola i costi e condivide le informazioni

Raccoglie informazioni sui fornitori, calcola i costi e condivide le informazioni Spazi e modelli: Gestione dell'inventario, degli impianti, delle attività e degli spazi d'ufficio

Pianificare, organizzare ed eseguire progetti per raggiungere obiettivi condivisi

Takeaway: _Un'efficace gestione delle risorse sta diventando un fattore critico di esito positivo, in quanto i project manager devono ottimizzare strategicamente le diverse risorse e prevedere in modo proattivo le esigenze in un ambiente dinamico

Tendenza #3. Il passaggio al lavoro da remoto e agli ambienti di lavoro flessibili

Il passaggio a modelli di lavoro da remoto e ibridi ha ridefinito il luogo di lavoro. I recenti dati del rapporto annuale di Buffer sullo Stato del lavoro da remoto evidenziano che 60% dei lavoratori a distanza nel 2023 preferisce il lavoro da remoto, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente.

Questa tendenza ha influenzato in modo significativo il modo in cui vengono gestiti i progetti nell'ambiente odierno.

I dipendenti non hanno più bisogno di correre tra le scrivanie degli uffici per terminare il lavoro. Possono invece lavorare da qualsiasi parte del mondo e collaborare via Internet.

Il lavoro da remoto consente ai dipendenti di lavorare ovunque, aumentando il morale e le prestazioni.

Tuttavia, comporta anche alcune sfide:

Riduzione delle interazioni faccia a faccia, che possono influire sulla collaborazione e sulla creazione di relazioni

Difficoltà di comunicazione e maggiori possibilità di disallineamento tra i team distribuiti

Maggiore vulnerabilità della sicurezza informatica quando si lavora al di fuori delle reti tradizionali dell'ufficio

Tuttavia, i project manager possono portare a termine con successo i progetti in impostazioni remote e ibride

Privilegiare la comunicazione e la trasparenza: Stabilire canali di comunicazione cancellati e check-in regolari per garantire che tutti siano sulla stessa pagina

Stabilire canali di comunicazione cancellati e check-in regolari per garantire che tutti siano sulla stessa pagina Utilizzare correttamente gli strumenti di collaborazione: Aiutare il team a lavorare bene insieme utilizzando i seguenti strumenti software di project management , le videoconferenze e la piattaforma per la condivisione di documenti

Aiutare il team a lavorare bene insieme utilizzando i seguenti strumenti software di project management , le videoconferenze e la piattaforma per la condivisione di documenti **Creare opportunità di team-building virtuale e di condivisione delle conoscenze per mantenere un senso di connessione

Affrontare la cybersicurezza: Implementare solidi protocolli di sicurezza e formare i team sulle best practice per la protezione dei dati. ClickUp Project Management offre funzionalità di lavoro da remoto e flessibile, consentendo la collaborazione anche quando il team è geograficamente lontano.

Alcune funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione dei lavoratori remoti sono:

Obiettivi di ClickUp: Aiutano a rimanere in corso con sequenze designate, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Aiutano a rimanere in corso con sequenze designate, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato Visualizzazioni di ClickUp: Utilizza più di 15 visualizzazioni per facilitare la visualizzazione del flusso di lavoro, ottenere approfondimenti con visualizzazioni avanzate e gestire tempo e risorse

Utilizza più di 15 visualizzazioni per facilitare la visualizzazione del flusso di lavoro, ottenere approfondimenti con visualizzazioni avanzate e gestire tempo e risorse Attività di ClickUp Task Management: La collaborazione è perfetta e la flessibilità di gestione dei progetti è totale

La collaborazione è perfetta e la flessibilità di gestione dei progetti è totale Lavagne online di ClickUp: Utilizzate questo strumento per la collaborazione visiva e per liberare la creatività

Semplificare il project management con le attività di ClickUp Tasks

**L'aumento del lavoro da remoto e ibrido richiede che i gestori del team si adattino dando priorità alla comunicazione, sfruttando strumenti di collaborazione come ClickUp, costruendo una cultura di team virtuale e affrontando i problemi di cybersecurity

Tendenza #4: Incorporazione di approcci Agile al project management

Nel 2024, metodologie agili come Scrum e Kanban offriranno la flessibilità necessaria per rispondere rapidamente ai cambiamenti, consentendo ai team di adeguare le priorità e fornire valore in modo incrementale.

Questo è fondamentale per il project management. Agile permette anche una pianificazione adattiva, con un continuo affinamento dei piani in base al feedback in tempo reale e all'evoluzione delle priorità.

Agile significa essere flessibili, migliorare costantemente e lavorare insieme come un team superpotente. Invece di un progetto gigantesco con un traguardo lontano, l'agile suddivide le cose in parti più piccole chiamate "sprint"

Ad esempio, la combinazione dei modelli Agile e Waterfall permette di raccogliere tutti i dettagli necessari, pur rimanendo sufficientemente flessibili per adattarsi a qualsiasi cambiamento.

Questo approccio unisce i vantaggi di entrambe le metodologie, consentendo cambi e aggiustamenti dopo brevi sprints.

ClickUp Dashboard e l'approccio ibrido di ClickUp al project management coprono tutto, dalla creazione di basi di conoscenza centralizzate all'adozione di flussi di lavoro Agile.

Utilizzate il dashboard del CRM di ClickUp per visualizzare a volo d'uccello le prestazioni commerciali

Le lavagne online di ClickUp e ClickUp Docs contribuiscono a migliorare il project management ibrido, fornendo strumenti per la pianificazione visiva e la documentazione collaborativa.

Takeaway: Il project management agile consente ai team di realizzare progetti con maggiore adattabilità, attenzione al cliente ed efficienza attraverso sprint iterativi e framework flessibili

Tendenza #5: enfatizzare il ruolo dell'intelligenza emotiva e delle soft skills

La stabilità emotiva dei dipendenti è direttamente correlata alla massimizzazione della produttività. I lavoratori felici sono 20% produttività! Ecco perché le aziende moderne danno priorità all'empatia e all'intelligenza emotiva per comunicare efficacemente obiettivi, aspettative e feedback.

Le soft skills e l'intelligenza emotiva sono fondamentali per una forza lavoro globale con culture e background diversi. Sono essenziali per evitare i conflitti e aiutare il lavoro di squadra.

Il Modello di piano d'azione per l'intelligenza emotiva di ClickUp è un potente strumento per sviluppare le competenze di intelligenza emotiva.

Aiuta a creare una strategia per migliorare l'autoconsapevolezza e supportare le emozioni, gestendo efficacemente l'intelligenza emotiva e raggiungendo gli obiettivi del progetto.

Takeaway: _L'esito positivo di un progetto si basa sempre più sull'intelligenza emotiva e sulle soft skill, su relazioni solide, su una cultura del lavoro positiva e sull'adattabilità in un futuro guidato dall'IA

Tendenza #6: Uso crescente di strumenti e soluzioni avanzate per il project management

La moltitudine di attività, dipendenti ed email che i project manager devono gestire può essere schiacciante. Per avere successo, utilizzano strumenti sofisticati strumenti per il project management come ClickUp, che sfruttano la potenza dell'IA e offrono diversi vantaggi dal loro utilizzo, come ad esempio:

Ottimizzazione delle risorse: Creare sequenze, valutare la disponibilità e garantire un alto grado di precisione con strumenti avanzati di project management

Creare sequenze, valutare la disponibilità e garantire un alto grado di precisione con strumenti avanzati di project management Pianificazione della capacità: Gestione e misurazione della capacità del team con softwar per il project management visualizzando i piani di lavoro

Gestione e misurazione della capacità del team con softwar per il project management visualizzando i piani di lavoro Valutazione e monitoraggio dei rischi: Calcolo dei rischi potenziali con grande precisione grazie a questi strumenti

Strumenti e soluzioni per la gestione dei progetti come ClickUp lavorano come vostri assistenti, semplificando il project management in modi che non avreste mai immaginato possibili.

ClickUp dispone di strumenti avanzati per il project management, dotati di una gestione completa delle conoscenze e del lavoro:

Task e project management: Create e organizzate i progetti in attività. Impostate date di scadenza e priorità e assegnate le attività ai membri del team. I grafici di Gantt e le viste Gantt forniscono una rappresentazione visiva delle sequenze temporali dei progetti

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

**ClickUp offre funzionalità/funzione per la gestione della conoscenza, consentendo di archiviare e organizzare le informazioni in modo efficace. Creazione e condivisione di pagine Wiki, documentazione e note tra i membri del team

**ClickUp offre funzionalità di reportistica per monitorare lo stato del progetto, le prestazioni del team e altre metriche. Dashboard e strumenti di reportistica personalizzabili forniscono informazioni su vari aspetti del progetto

ClickUp promuove la standardizzazione dei processi per risolvere tutte le vostre preoccupazioni e per dotarvi della migliore strumenti per il project management e pratiche per i vostri progetti.

Takeaway:_Strumenti avanzati di project management come ClickUp snelliscono i processi, ottimizzano le risorse, riducono i rischi e aiutano i project manager a raggiungere maggiore efficienza ed esito positivo

Tendenza #7: La necessità di gestire il cambiamento nel project management

Anche con un piano meticoloso, possono sorgere ritardi e ostacoli imprevisti, che rendono necessari aggiustamenti delle sequenze iniziali, dei budget e dell'allocazione delle risorse.

La gestione del cambiamento è emersa come una tendenza importante che domina il project management nel 2024.

Ciò è dovuto principalmente alla crescente imprevedibilità di vari fattori, che vanno dalla conservazione dei talenti alle economie globali. Inoltre, la gestione del cambiamento comprende aspetti umani e culturali, tra cui barriere di comunicazione e collaborazione, dimissioni e altre sfide.

Un approccio strategico alla gestione del cambiamento può essere di grande aiuto, ma la padronanza dell'abilità di identificare il momento giusto per incorporarlo e implementarlo è inestimabile.

Affrontare l'evoluzione dei requisiti è essenziale per rimanere al passo con il mercato e superare le difficoltà le sfide del project management .

Cerchiamo di capire quali sono i passaggi fondamentali per un efficace project management del cambiamento in un progetto in corso:

Costruire la fiducia: Il primo passaggio cruciale per incorporare senza problemi i cambiamenti è conquistare la fiducia dei dipendenti

Il primo passaggio cruciale per incorporare senza problemi i cambiamenti è conquistare la fiducia dei dipendenti Fornire una motivazione: Fornire le ragioni della necessità dei cambiamenti ed educare i dipendenti sui benefici. Quando i dipendenti capiranno il lavoro richiesto, lavoreranno meglio

Fornire le ragioni della necessità dei cambiamenti ed educare i dipendenti sui benefici. Quando i dipendenti capiranno il lavoro richiesto, lavoreranno meglio Pazienza: È fondamentale che il project manager capisca che il cambiamento sarà graduale e potrebbe richiedere una riprogrammazione

Siete preoccupati di gestire tutti questi cambiamenti in una volta sola? Non preoccupatevi.

ClickUp vi accompagnerà in ogni passaggio e vi assisterà nella gestione del cambiamento. Le sue funzionalità facilmente adattabili, le cartelle personalizzabili pronte all'uso e i modelli di gestione delle modifiche aiutano a monitorare le modifiche in modo approfondito.

Impostazione di stati personalizzati e automazione delle attività ripetitive con ClickUp

ClickUp è altamente personalizzabile, consentendovi di adattare la piattaforma al vostro flusso di lavoro e alle vostre esigenze Configurate campi personalizzati, stati e flussi di lavoro in base al modo in cui lavorano i team.

**Un efficace change management è fondamentale per l'esito positivo dei progetti. Garantisce l'adattabilità a requisiti mutevoli, transizioni fluide e un'adesione sostenuta da parte del team

Tendenza #8: Il potere dei dati analitici nel project management

I project manager utilizzano ora i dati per prendere decisioni più informate su ciò che funziona e ciò che non funziona. Inoltre, la raccolta e l'analisi dei dati è diventata molto più semplice con l'aiuto dell'IA.

I dati forniscono una comprensione completa dei vostri client, comprese le loro posizioni e le risorse necessarie per servirli.

Offrono anche informazioni sul lavoro interno dell'organizzazione, come le prestazioni dei dipendenti e i dettagli dei progetti.

Gli strumenti di project management come ClickUp aiutano a comprendere le esigenze di dati del progetto e a impostare le iniziative per raccogliere e analizzare i dati pertinenti.

Il modello di reportistica analitica di ClickUp:

Fornisce preziose informazioni sulle metriche chiave delle prestazioni

Identifica le aree di miglioramento e di crescita

Traccia e misura gli stati di avanzamento

Consente di prendere decisioni informate sul futuro del progetto

ClickUp Reportistica dispone di stati, visualizzazioni e campi personalizzati per fornire una soluzione completa per l'analisi dei dati del progetto.

Analizzate tutti i vostri dati e ottenete preziose informazioni con la reportistica di ClickUp

**L'analisi dei dati fornisce ai project manager le informazioni necessarie per ottimizzare l'allocazione delle risorse, prevedere i risultati e prendere decisioni informate che favoriscono l'esito positivo dei progetti

Futuro del project management

Le organizzazioni possono trarre notevoli vantaggi dal project management abbracciando le tendenze attuali e integrando il supporto dell'AI e la flessibilità del lavoro da remoto.

Queste strategie motivano i dipendenti e aumentano la produttività, offrendo un vantaggio competitivo nei loro settori.

Scoprite ClickUp, la soluzione definitiva per il project management. Integra perfettamente gli strumenti di project management, condivisione delle conoscenze e collaborazione in un'unica piattaforma.

Permette al vostro team di essere al passo con l'evoluzione delle tendenze del project management senza perdere un colpo. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e sperimenta il futuro del project management.

Frequenze comuni

**1. Quali sono le principali tendenze del project management?

Le principali tendenze nella gestione dei progetti sono l'integrazione dell'IA, la gestione delle risorse, la gestione del cambiamento e il lavoro flessibile.

**2. Quali sono le tendenze del project management nel 2024?

Le principali tendenze nella gestione dei progetti nel 2024 includono la gestione ibrida dei progetti, l'analisi dei dati, gli strumenti avanzati di project management, l'integrazione dell'IA, la cultura del lavoro ibrida e l'intelligenza emotiva.

**3. Da fare: cosa significa 'tendenza' nel project management?

Il termine "tendenza" si riferisce ai cambiamenti e alle direzioni più recenti delle iniziative di project management. Rimanere informati sulle ultime tendenze è essenziale per rimanere competitivi e massimizzare l'esito positivo dei progetti.