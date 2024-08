10 migliori strumenti di mockup per creare bozze di design nel 2024

Avete mai immaginato una revisione del sito web ma avete esitato a causa dei costi e del lavoro richiesto per implementare le modifiche? Immaginate di trasformare le vostre idee in splendidi mockup interattivi prima di scrivere qualsiasi codice. Questa è la magia degli strumenti di mockup.

Essi vi aiutano a creare wireframe, ovvero le bozze del vostro progetto web che mostrano come saranno disposti i contenuti di ogni pagina, la navigazione e gli elementi dell'interfaccia utente. Inoltre, vi aiutano a comunicare le vostre idee a client, collaboratori e stakeholder.

Perché la creazione di mockup è essenziale? È semplice. Apportare modifiche direttamente a un sito web o a un prodotto dal vivo può richiedere molto tempo, essere costoso e potenzialmente dannoso. Gli strumenti di mockup offrono un ambiente sicuro ed efficiente per sperimentare, iterare e perfezionare la visione del progetto prima di investire risorse significative.

Con gli strumenti di mockup è possibile trasformare i concetti di design in realtà. È possibile applicare le best practice e i principi di UX design che imparate dai libri e corsi per creare mockup interattivi.

Questa guida approfondisce i 10 migliori strumenti di mockup del 2024, consentendovi di migliorare il vostro processo di progettazione e dare vita ai vostri sogni di design. Dai modelli più potenti e ricchi di funzionalità alle opzioni più semplici per gli utenti, esploreremo lo strumento perfetto per trasformare le vostre idee statiche in mockup dinamici e rivoluzionare il vostro flusso di lavoro.

Cosa cercare in uno strumento di mockup?

Prima di scegliere uno strumento di mockup, è necessario sapere cosa si vuole ottenere con esso.

Ecco alcune importanti funzionalità/funzione che dovreste cercare in tutti gli strumenti di mockup:

Interfaccia utente intuitiva: Lo strumento deve avere un'interfaccia utente facile, intelligente e adattabile. Non si vuole perdere tempo a capire come usarlo

Lo strumento deve avere un'interfaccia utente facile, intelligente e adattabile. Non si vuole perdere tempo a capire come usarlo Elementi e componenti: La presenza di una varietà di elementi e componenti, come pulsanti, icone e font, può migliorare l'efficienza del mockup e far risparmiare tempo nella ricerca di risorse esterne

La presenza di una varietà di elementi e componenti, come pulsanti, icone e font, può migliorare l'efficienza del mockup e far risparmiare tempo nella ricerca di risorse esterne Collaborazione in tempo reale: Dovrebbe avere funzionalità/funzione che permettano di modificare in tempo reale, lasciare commenti e avere una registrazione della cronologia delle versioni per una maggiore trasparenza e una migliore collaborazione

Dovrebbe avere funzionalità/funzione che permettano di modificare in tempo reale, lasciare commenti e avere una registrazione della cronologia delle versioni per una maggiore trasparenza e una migliore collaborazione **Compatibilità con i dispositivi: lo strumento deve essere compatibile con i vari dispositivi utilizzati quotidianamente e deve essere disponibile sul cloud per un accesso immediato

Funzionalità/funzione di personalizzazione: Lo strumento di mockup deve offrire capacità di personalizzazione per adattarsi alle linee guida del design del marchio

Tenendo a mente questi fattori, sarete ben attrezzati per trovare uno strumento di mockup che diventi una risorsa inestimabile nel vostro percorso di progettazione. Ricordate che lo strumento ideale deve integrare il vostro flusso di lavoro e stimolare la vostra creatività.

I 10 migliori strumenti di mockup da usare nel 2024

Siete pronti a scoprire i migliori strumenti di mockup per i vostri progetti di web design nel 2024? Ecco il nostro elenco curato dei 10 migliori strumenti di mockup che potrete utilizzare per creare wireframe e prototipi sorprendenti e realistici.

1. ClickUp

ClickUp, lo strumento completo di strumento di produttività per i Teams di progettazione è senza dubbio uno dei migliori strumenti di mockup per i designer che desiderano migliorare i loro progetti di design, comprese le bozze di documenti e presentazioni.

Sia che stiate costruendo un prototipo di sito web, un'app o una produttività, ClickUp lavora perfettamente come strumento di project management, strumento di mockup per siti web, strumento di wireframing e uno strumento software per la progettazione UX.

Completa gli strumenti di collaborazione visiva, come lavagne e mappe mentali, con funzionalità di gestione dei progetti e delle attività per accelerare il processo di progettazione e aumentare la percentuale di completamento del progetto.

Iniziate il vostro progetto di mockup e collaborate in tempo reale con i vostri stakeholder utilizzando le lavagne online di ClickUp

Il cuore delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp per i designer è costituito da Lavagne online di ClickUp e la sua estesa libreria di modelli.

Schizzate wireframe, flussi di utenti e concetti di layout direttamente sulle lavagne online di ClickUp. Utilizzate strumenti come penne, caselle di testo, note adesive e forme per dare vita alle vostre idee iniziali di progettazione. Le lavagne online si integrano anche con elementi multimediali, permettendovi di aggiungere immagini alle vostre lavagne senza alcuno sforzo.

Più membri del team possono lavorare contemporaneamente sulla lavagna online, favorendo un ambiente dinamico di brainstorming. Condividete idee, raccogliete feedback e iterate le vostre bozze e wireframe in tempo reale.

Che si tratti di grafici, diagrammi o presentazioni, queste lavagne online offrono la tela perfetta per trasformare i concetti in attività realizzabili. Potete aggiungere un contesto al vostro lavoro collegando le lavagne alle attività di ClickUp, ai file, ai documenti e altro ancora. Inoltre, potete conservare tutti i wireframe e i mockup all'interno di ClickUp, insieme alle attività e alle discussioni del progetto, per un facile accesso e riferimento.

Ma questa non è la parte migliore! ClickUp Brain eleva la vostra creatività generando automaticamente personas, componenti, percorsi dell'utente e brief creativi basati sui vostri prompt e requisiti.

Eliminando il lavoro impegnativo da questo processo, lo strumento aiuta i designer e le persone coinvolte nel progetto a risparmiare costi e tempo.

ClickUp supporta anche i commenti e le menzioni, le approvazioni rapide, le iterazioni rapide, le annotazioni sui mockup, le integrazioni con i file Figma e InVision e la collaborazione con collaboratori esterni.

Inoltre, Modello di piano per il progetto di design del sito web di ClickUp consente di organizzare e pianificare i progetti di design in un unico luogo, per un processo di progettazione più efficiente ed efficace. Questo modello fornisce il giusto equilibrio tra le risorse e le attività per eseguire in modo efficiente il piano di progettazione e sviluppo del sito web.

Questo modello vi aiuterà a

Delineare l'intero processo di progettazione di un sito web, dall'inizio alla fine

Dividere ogni attività in attività secondarie gestibili per un'assegnazione migliore

Monitorare lo stato di avanzamento e stabilire le priorità per rispettare le scadenze

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestite l'intero ciclo di vita del progetto con un set completo di strumenti per il project management, la progettazione di siti web e la gestione dei documenti

Create e modificate in modo efficiente progetti e documenti di design di siti web con la funzione drag-and-drop e la lavagna online di ClickUp

Fornite e ricevete feedback direttamente su attività e documenti all'interno di ClickUp. Utilizzate commenti, menzioni e discussioni in tempo reale per garantire una comunicazione chiara e un'iterazione efficace

UtilizzareAutomazioni di ClickUp per semplificare le attività ripetitive, come l'invio di email di notifica al completamento dell'attività o l'aggiornamento automatico dei documenti in base a criteri specifici

Archiviare risorse di progettazione, moodboard e materiali di riferimento in modo centralizzato all'interno di un'area designataClickUp Documenti* Organizzate e accedete a tutte le risorse del progetto, come documenti, componenti ed elementi, con oltre 15 visualizzazioni ClickUp personalizzabili

Adattate ClickUp al vostro processo di progettazione specifico. Create campi personalizzati per monitorare le iterazioni del progetto, utilizzate moduli per raccogliere i feedback dei clienti e sfruttate le integrazioni con i software di progettazione per un flusso di lavoro senza interruzioni

Limiti di ClickUp

ClickUp è più di un semplice software di mockup, quindi potrebbe essere necessario un po' di tempo per padroneggiare tutte le sue funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Moquette

via Moquette Moqups è un popolare strumento di mockup gratuito che consente di creare mockup, wireframe e prototipi per i progetti di siti web o prodotti.

Lo strumento offre un ampio intervallo di layout, modelli di progettazione grafica e gli elementi, come icone, stencil, immagini e font, per sviluppare e progettare facilmente la pagina di un prodotto o di un sito web.

Se le vostre esigenze riguardano la creazione di wireframe, diagrammi o lavagne online, Moqups è un ecosistema completo di strumenti che elimina la necessità di passare da una piattaforma all'altra.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moqups

Integrazione di Moqups con altri software, come Google Drive, Jira, Okta, Slack e Microsoft Azure

Collaborazione con il team in tempo reale sui progetti di design

Accesso a Moqups da qualsiasi dispositivo e piattaforma

Limiti di Moqups

Moqups può richiedere molto tempo, poiché è necessario selezionare e modificare ogni elemento individualmente utilizzando l'editor drag-and-drop

La versione gratuita non permette di scaricare il mockup finale

Prezzi di Moqups

**Gratuito

Solo : $12/mese

: $12/mese Teams: $24/mese

$24/mese Unlimited: $65/mese

Valutazioni e recensioni di Moqups

G2: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

3. Figma

via Figma Figma è uno strumento di mockup per siti web popolare tra i designer per la creazione di wireframe e prototipi interattivi per siti web e app mobili. È adatto sia ai principianti che ai non esperti certificazione di design e progettisti esperti, dato che offre elementi e componenti sia precostituiti che personalizzabili.

Il team può lavorare facilmente con questo strumento, perché i progetti vengono creati sulla stessa app web. In questo modo tutti possono vedere lo stato di avanzamento del progetto e condividere subito le proprie idee. Possono anche lasciare un feedback direttamente sui file di progettazione sotto forma di commenti.

Figma è stato costruito in particolare per supportare la progettazione UI e UX e offre funzionalità/funzione quali sistemi di progettazione con componenti collegati all'UI, software di prototipazione interattiva e una vasta libreria di stili di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Collegare Figma con altri software, come Trello, Jira, Slack, Zoom e Asana, per ottimizzare il flusso di lavoro

Utilizzare vari plugin e widget per semplificare e velocizzare le attività di progettazione

Dare e ricevere feedback direttamente sui wireframe per migliorare la comunicazione e la collaborazione

Limiti di Figma

Figma non supporta molte lingue, il che può limitare la vostra portata globale

Figma necessita di sistemi potenti con una grande memoria e potrebbe non funzionare bene su sistemi più vecchi o più lenti

Prezzi di Figma

Starter: Free

Free Professionale: $12/utente al mese (fatturati annualmente)

$12/utente al mese (fatturati annualmente) Organizzazione: $45/utente al mese (fatturati annualmente)

$45/utente al mese (fatturati annualmente) Azienda: $75/utente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/5 (1000+ recensioni)

4.7/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (700+ recensioni)

4. Mockplus

via Mockplus Se la collaborazione efficace del team è una priorità per voi, Mockplus dovrebbe essere il vostro strumento preferito. È uno strumento di mockup che aiuta a creare prototipi interattivi di interfacce utente per i progetti software. Lo strumento dispone di un'ampia gamma di strumenti modello di wireframe libreria composta da kit UI di alta e bassa qualità e gratuiti.

Conosciuto per il suo pacchetto completo di opzioni di prototipazione, test, iterazione e scalabilità, Mockplus offre tre produttività per diverse fasi di sviluppo del design. Mockplus Cloud è incentrato sulla collaborazione, Mockplus RP è un piano gratuito per la progettazione di prototipi e MockPlus DS è il migliore per apportare modifiche ai progetti esistenti.

Funzionalità/funzione come la prototipazione rapida, la progettazione vettoriale dell'interfaccia utente, i codici personalizzati e la collaborazione a distanza ne fanno una scelta popolare tra i principianti. Inoltre, Mockplus supporta anche altri software di progettazione, come Adobe Photoshop, permettendo ai designer di esportare i file in diversi formati.

Le migliori funzionalità/funzione di Mockplus

Personalizzate il vostro design con elementi precostituiti, come icone, font e altri componenti, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Integrazione di Mockplus con vari software, come Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark e Adobe XD, per migliorare il flusso di lavoro della progettazione

Monitorare lo stato del progetto e collaborare con i membri del team in modo semplice con Mockplus

Connessione efficace tra product manager, sviluppatori e designer per coordinare meglio i progetti, fin dall'inizio

Limiti di Mockplus

Mockplus richiede plugin per caricare file di diversi formati, che possono essere scomodi o incompatibili

La disponibilità di molte funzionalità/funzione può essere eccessiva o confusa per i principianti

Prezzi di Mockplus

Individuale

**Gratuito

Annuale: $99 (fatturati annualmente)

$99 (fatturati annualmente) Perpetuo: $499 (pagamento unico)

Teams

Free

Ultimate: $29,50/utente al mese

$29,50/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Mockplus valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Meraviglioso

via Meraviglia Se state cercando uno strumento di mockup gratis che vi aiuti a semplificare il processo di feedback, Marvel è quello che fa per voi. Lo strumento riduce essenzialmente ogni attrito nell'ottenere approvazioni tempestive nelle diverse fasi e per le varie versioni di un prototipo di design.

La funzionalità/funzione Handoff di Marvel facilita la collaborazione e il passaggio di consegne tra designer e sviluppatori.

Fornisce specifiche di progetto dettagliate, risorse e una modalità di ispezione per gli sviluppatori per estrarre informazioni. Commenti, annotazioni e un'efficiente esportazione degli asset migliorano la comunicazione.

Marvel dispone di un repository di immagini precaricate con un'interfaccia di progettazione drag-and-drop facilmente navigabile e librerie di team che aiutano a mantenere la coerenza dei requisiti di branding.

Le migliori funzionalità/funzioni di Marvel

Progettate e prototipate i mockup dei vostri siti web o prodotti con gli strumenti intuitivi e potenti di Marvel

Testate e convalidate i vostri mockup con utenti reali e ottenete feedback e approfondimenti

Esportazione e condivisione dei mockup con i client e gli stakeholder in vari formati, come PDF, PNG, HTML e Sketch

Limiti di Marvel

Ha una libreria limitata di componenti ed elementi, che può limitare le opzioni di progettazione

Ha alcune funzionalità/funzione che non sono fluide o facili da usare, il che può influire sull'esperienza dell'utente

Prezzi di Marvel

**Gratuito

Pro : $10/mese

: $10/mese Teams: $30/mese

$30/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni Marvel

G2: 4.2/5 (oltre 200 recensioni)

4.2/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

6. UXPin

via UXPin Lo strumento di prototipazione UXPin è orientato ai componenti del codice, il che consente di utilizzare i componenti dell'interfaccia utente esistenti per costruire mockup. La tecnologia Merge consente ai designer di progettare con gli stessi componenti di codice dell'interfaccia utente utilizzati dagli sviluppatori per realizzare il prodotto.

In questo modo è possibile creare un mockup personalizzato dell'interfaccia utente in linea con le linee guida del marchio. Integrazione con Storybook, repository Git o pacchetto NPM per utilizzare gli stessi componenti di codice del vostro sistema di progettazione, app o sito web.

Potete sbizzarrirvi con lo strumento di progettazione predefinito o con i diversi elementi dell'interfaccia utente incorporati. Lo strumento si concentra sul percorso dell'utente e sul mappa dei processi e dispone anche di un'opzione heatmap che monitora il comportamento dell'utente in termini di clic e scorrimento.

Le migliori funzionalità/funzione di UXPin

Simulazione del daltonismo e controllo del contrasto durante il test del prototipo

Creazione di prototipi basati sulla logica che consentono di definire regole e condizioni personalizzate

Provate UXPin gratis prima di pagare un piano di sottoscrizione adatto alle vostre esigenze

Limiti di UXPin

Consente una sola azione di annullamento, il che rende difficile annullare le modifiche indesiderate

Ha un'interfaccia utente fluida ma lenta, che può aumentare i tempi di elaborazione

Prezzi di UXPin

**Gratis

Essenziale: $8/editor al mese

$8/editor al mese Avanzato: $39/editor al mese

$39/editor al mese Professionale: $83/editor al mese

$83/editor al mese Aziendale: $149/editor al mese

$149/editor al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UXPin

G2: 4.2/5 (110+ recensioni)

4.2/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (20+ recensioni)

7. Schizzo

via Schizzo Sketch è uno strumento di mockup per gli utenti di macOS. È utile per progettare prototipi, interfacce utente e persino icone, grazie a una tela basata su pixel.

Dato che Sketch consente di realizzare semplici disegni vettoriali e prototipi complessi, è possibile assemblare rapidamente un layout utilizzando singoli elementi grafici vettoriali e una combinazione di artboard predefiniti.

È possibile controllare ogni pixel della pagina e disegnare con uno strumento penna o creare forme a scelta.

Sketch ha una vasta comunità di designer che hanno creato kit di progettazione accessibili gratuitamente a tutti gli utenti di Sketch.

Le migliori funzionalità/funzione di Sketch

Scaricare una vasta libreria di disegni, icone, pulsanti e altri elementi con un solo clic

Collaborazione in tempo reale con designer e altre parti interessate su tutti i dispositivi utilizzando aree di lavoro condivise

Monitoraggio degli stati, dei feedback e dei commenti dei membri del team con divertenti cursori con codice colore e nome

Limiti di Sketch

Sketch ha una curva di apprendimento ripida, poiché le opzioni e gli elementi di progettazione non sono facili da trovare

Sketch è destinato solo agli utenti Mac e vi si può accedere solo via web

Prezzi di Sketch

Sottoscrizione standard: $12/mese per editor

$12/mese per editor Licenza solo Mac: $120/postazione

$120/postazione Sottoscrizione aziendale: $20/editor al mese (con fatturazione solo annuale)

Valutazioni e recensioni di Sketch

G2: 4.5/5 (1200+ recensioni)

4.5/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (800+ recensioni)

8. Wondershare Mockitt

via Wondershare Mockitt Wondershare Mockitt mira specificamente a creare mockup dell'interfaccia utente e prototipi potenziati dall'IA. Con questo strumento è possibile sviluppare wireframe, diagrammi di flusso e mappe mentali.

La parte più semplice dell'utilizzo di Wondershare Mockitt è la progettazione di flussi di lavoro realistici, artboard multipli e interazioni fluide utilizzando gli elementi integrati.

Ma non è solo per i designer. Quando si tratta di ispezione, gli sviluppatori possono esaminare il progetto e convertire facilmente i pixel in codice senza avere una laurea in design.

Mockitt IA offre anche una progettazione intelligente senza sforzo per portare le idee di design alla realtà in modo accurato e istantaneo. Questa funzionalità è ancora nuova, ma vale la pena provarla.

Le migliori funzionalità/funzione di Wondershare Mockitt

Imparare da un'ampia libreria di risorse e migliorare la produttività

Condividete, modificate e ottenete feedback sui vostri mockup in tempo reale e collaborate senza sforzo con il vostro team

Utilizzate la tecnologia IA per creare e testare i vostri prototipi

Limiti di Wondershare Mockitt

Non si integra con altri software, il che può limitare il vostro flusso di lavoro

Richiede una curva di apprendimento ripida, poiché si basa su tecnologie basate sull'IA

Prezzi di Wondershare Mockitt

Starter: Free

Free Professionale: $12/editor al mese

$12/editor al mese Azienda: $15/editor al mese

Valutazioni e recensioni di Wondershare Mockitt

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Studio InVision

via InVision InVision Studio è uno strumento di design e UI mockup per la creazione di prototipi con disegni vettoriali, livelli flessibili e un numero infinito di pagine canvas.

InVision Studio offre una suite di strumenti per archiviare e condividere il flusso di lavoro di progettazione dei prodotti e una libreria per archiviare tutti i componenti UX del marchio.

È uno strumento di prototipazione mockup altamente collaborativo, in grado di creare prototipi responsive senza scrivere codice. I progetti creati possono essere condivisi con il team e i client per un feedback in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di InVision Studio

Creazione e utilizzo di animazioni complesse per i video

Testate il vostro prototipo sul vostro telefono con un semplice clic

Scaricate i file da software come Sketch e importateli in InVision Studio

Limiti di InVision Studio

Nessuna opzione per i plugin

Spesso può risultare lento e con problemi di funzionamento

Prezzi di InVision Studio

**Gratis

Starter: $15/designer al mese

$15/designer al mese Professionista: $25/designer al mese

$25/designer al mese Team: $99/mese

Valutazioni e recensioni di InVision Studio

G2: 4.4/5 (670+ recensioni)

4.4/5 (670+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (740+ recensioni)

10. Balsamiq

via Balsamiq Balsamiq è uno strumento di mockup che crea prototipi ricreando l'esperienza di progettazione su una lavagna online o su carta. Torna alle basi della creazione di layout con carta e penna, ma su uno schermo.

Mentre il prototipo può sembrare disegnato su carta, il progetto può passare a un aspetto più professionale per le presentazioni. Naturalmente supporta la prototipazione low-fi e high-fi.

Balsamiq si concentra sul contenuto e sulla struttura del progetto, come dimostrano anche i suoi modelli predefiniti. Permette di posizionare gli elementi utilizzando le funzionalità di trascinamento per ridurre le tempistiche di completamento. Inoltre, Balsamiq offre una vasta libreria di componenti e consente di esportare e importare dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Balsamiq

Imparare e usare Balsamiq è facile, perché ha un'interfaccia semplice e intuitiva

Risparmiare tempo e migliorare le valutazioni grazie a modelli personalizzabili per i mockup

Lavorate con i membri del vostro team e condividete note e feedback sui vostri prototipi

Limiti di Balsamiq

Ha una semplice schermata in bianco e nero, che può risultare noiosa o limitante per alcuni progettisti

Non supporta la conversione da fili a bassa fedeltà a fili ad alta fedeltà, che può richiedere strumenti o passaggi aggiuntivi

Prezzi di Balsamiq

2 progetti: $9/mese

$9/mese 20 progetti: $49/mese

$49/mese 200 progetti: $199/mese

Valutazioni e recensioni su Balsamiq

G2: 4.2/5 (490+ recensioni)

4.2/5 (490+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (380+ recensioni)

Progetta i tuoi mockup senza sforzo

Un mockup o un wireframe progetto di design richiede la collaborazione di designer, sviluppatori e product manager. Ecco perché ClickUp è lo strumento di mockup giusto per qualsiasi progetto di design.

Dispone di funzionalità di project management e di uno strumento di whiteboarding dedicato che aiuta a dare vita ai prototipi. A differenza di altri strumenti che possono essere limitati, difficili o isolati, ClickUp ha tutto ciò che serve in un unico posto.

Avere tutti sulla stessa pagina è essenziale per mantenere una visione coerente e consegnare i progetti in tempo.

Con ClickUp è possibile portare i progetti, i mockup e i wireframe dalla fase di progettazione alla fase di sviluppo con tutti i soggetti interessati. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!