GitLab vs. GitHub: Quale strumento DevOps è il migliore nel 2024?

La scelta tra Gitlab e GitHub nello sviluppo del software lascia spesso molti di noi di fronte a un bivio. Ognuno ha la sua strategia, i suoi punti di forza e la sua schiera di follower. Nel 2024, il dibattito tra Gitlab e GitHub continua ad appassionare gli sviluppatori e i team che cercano di ottenere il massimo Strumento DevOps .

Queste piattaforme si sono evolute in ecosistemi completi che supportano l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. Che si tratti di gestire repository privati, di integrare strumenti di terze parti o di affrontare le complessità del CI/CD, la scelta tra Gitlab e GitHub influisce sul modo in cui i progetti Git si sviluppano.

Esploriamo le sfumature di Gitlab e GitHub e vediamo quale piattaforma si adatta meglio alle vostre esigenze di sviluppo e collaborazione.

**Che cos'è Gitlab?

via GitLab Gitlab è una piattaforma DevSecOps completa, fornita come singola applicazione. Cambia radicalmente il modo in cui i team di sviluppo, sicurezza e operativi collaborano e costruiscono il software.

Offrendo un'esperienza integrata e senza soluzione di continuità lungo l'intero ciclo di vita dello sviluppo, Gitlab ottimizza la gestione dei progetti, la versione del codice e l'integrazione e la distribuzione continue (CI/CD), diventando uno strumento formidabile per gli sviluppatori che desiderano aumentare l'efficienza e la produttività.

Funzioni di Gitlab

Gitlab si distingue per le sue funzionalità/funzione complete che supportano il processo di sviluppo end-to-end. Questa piattaforma open-source offre un sistema all-in-one di per i team di software dal project management alla gestione del codice sorgente, dal CI/CD al monitoraggio e alla sicurezza.

1. Integrazione continua/dispiegamento continuo (CI/CD)

Le funzionalità CI/CD di Gitlab automatizzano il processo di consegna del software, dalla codifica iniziale alla distribuzione, migliorando l'efficienza e riducendo gli errori manuali.

2. Monitoraggio di progetti e problemi

Con Gitlab, i team possono monitorare lo stato di avanzamento e gestire i progetti con strumenti agili e metodologie, utilizzando Bacheche, elenchi e problemi per mantenere tutto organizzato e trasparente.

3. Gestione del codice sorgente

Gitlab fornisce un robusto sistema di controllo delle versioni per i repository di codice, supportando la gestione del codice sorgente il codice collaborativo e processi di revisione del codice con richieste di unione, fork e versioni del ramo.

4. Wiki per la documentazione

Gitlab include un wiki integrato che facilita la creazione, la condivisione e il mantenimento della documentazione del progetto. In questo modo i team possono tenere tutta la documentazione in un unico luogo, facilmente accessibile e aggiornato, garantendo la condivisione e la conservazione della conoscenza all'interno del team.

5. Registro dei contenitori integrato

Il registro dei container integrato in Gitlab semplifica la gestione dei container. Consente ai team di creare, inviare e condividere immagini Docker all'interno dei loro progetti Gitlab. Questo approccio integrato semplifica il flusso di lavoro per la gestione delle immagini Docker e la distribuzione di applicazioni containerizzate, eliminando la necessità di registri di terze parti.

6. Suggerimenti di codice Gitlab Duo

Gitlab sfrutta l'IA generativa per fornire il completamento e la generazione del codice per aiutare i provider a semplificare le loro attività. Offre il completamento del codice per la riga correntemente digitata e genera codice in base ai commenti in linguaggio naturale. Aiuta i provider a semplificare il processo di sviluppo suggerendo frammenti di codice pertinenti, completando linee di codice e generando funzioni in base al contesto fornito.

Questa funzionalità/funzione è disponibile per i livelli Premium e Ultimate e richiede il componente aggiuntivo Gitlab Duo Pro. Supporta un intervallo di estensioni e linguaggi, migliorando il flusso di lavoro di sviluppo con suggerimenti guidati dall'IA che si adattano allo stile di codifica dell'utente e al contesto del progetto.

Prezzi di Gitlab

Gitlab offre un intervallo di opzioni di prezzo che si adattano alle esigenze di diversi team e progetti:

Free

Premium : $19 per utente/mese (con fatturazione annuale)

: $19 per utente/mese (con fatturazione annuale) Ultimate: $99 per utente/mese (addebitato annualmente)

Che cos'è GitHub?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/GitHub-1400x666.png La pagina iniziale di GitHub /$$$img/

via GitHub GitHub è un servizio di hosting basato su cloud che consente di gestire un repository Git. Fornisce una piattaforma per il controllo delle versioni e la collaborazione, consentendo ai provider di lavorare insieme ai progetti da qualsiasi luogo.

GitHub semplifica il processo di condivisione e pubblicazione del codice, rendendolo uno strumento essenziale per il software open-source e per i codici aziendali privati. Integrando la revisione del codice e il CI/CD in un'unica piattaforma, GitHub facilita lo sviluppo continuo di progetti software.

Funzioni di GitHub

GitHub è rinomato per le sue ricche funzionalità/funzione che supportano il ciclo di vita dello sviluppo, migliorano la collaborazione e semplificano il project management. La sua interfaccia intuitiva e l'approccio guidato dalla comunità lo rendono uno dei preferiti dagli sviluppatori di tutto il mondo.

1. Sistema di controllo delle versioni e collaborazione

GitHub offre potenti strumenti per il ramo, l'unione e le richieste pull, consentendo a più sviluppatori di lavorare sullo stesso progetto in modo efficiente e senza conflitti.

2. Azioni GitHub per CI/CD

Le azioni GitHub automatizzano il flusso di lavoro dall'idea alla produttività, consentendo di costruire, testare e distribuire il codice direttamente nell'ecosistema di GitHub.

3. Monitoraggio dei problemi e dei progetti

Con il monitoraggio dei problemi e le schede di progetto, il repository GitHub fornisce strumenti completi per pianificare e tracciare il lavoro, gestire i progetti e rimanere allineati con il team.

4. Sicurezza e scansione del codice

GitHub va oltre le funzioni di base di Git per garantire la sicurezza del codice. Grazie alle funzionalità/funzione di sicurezza integrate, tra cui la scansione automatica dei codici e gli avvisi di vulnerabilità, GitHub rende più facile identificare e risolvere i problemi di sicurezza prima che diventino problematici, assicurando che i progetti siano protetti a ogni passaggio.

5. Pagine di GitHub

Le pagine GitHub offrono ai provider un modo semplice per ospitare e pubblicare siti web direttamente dal loro repository GitHub. Questa funzionalità/funzione è perfetta per le homepage dei progetti, per la documentazione e per i siti personali o organizzativi e rappresenta uno strumento prezioso per la condivisione del proprio lavoro con il mondo.

6. Copilot di GitHub

GitHub Copilot lavora come il vostro sito web Assistente IA per il codice e migliora flussi di lavoro degli sviluppatori offrendo suggerimenti in tempo reale basati sull'IA. Trasforma prompt in linguaggio naturale in suggerimenti di codice basati sul contesto e sulle convenzioni di stile del progetto. Aumenta la produttività dello sviluppatore di ben 55% e aiuta gli sviluppatori a migliorare la qualità del codice.

Prezzi di GitHub

La struttura dei prezzi di GitHub è progettata per soddisfare le esigenze di singoli, team e aziende, con piani gratuiti e a pagamento:

**Free

Team : $4 per utente/mese

: $4 per utente/mese Azienda : $21 per utente/mese

: $21 per utente/mese GitHub One: Prezzo personalizzato

Gitlab vs GitHub: Funzionalità/funzione a confronto

Sia GitHub che Gitlab offrono strumenti per semplificare il processo di sviluppo, dalla codifica iniziale agli strumenti di distribuzione finale. Gitlab si posiziona come un'unica applicazione per l'intero ciclo di vita DevSecOps, mentre GitHub brilla per la sua vasta comunità e per le funzionalità/funzione di collaborazione per gli sviluppatori di tutto il mondo.

Confrontiamo le loro funzionalità/funzione chiave per vedere come si posizionano l'una rispetto all'altra.

Funzione #1: integrazione continua/dispiegamento continuo (CI/CD)

GitLab è leggermente in vantaggio nel CI/CD grazie al suo ambiente CI/CD integrato e altamente integrato che si adatta perfettamente al ciclo di vita DevOps. Consente di eseguire test, distribuzione e monitoraggio in più passaggi senza integrazioni di terze parti.

GitHub, invece, offre GitHub Actions, che fornisce potenti funzionalità di automazione, ma potrebbe richiedere una maggiore configurazione e integrazione con strumenti di terze parti per raggiungere un livello di automazione del flusso di lavoro simile a quello di Gitlab.

Funzione #2: Monitoraggio di progetti e problemi

Per quanto riguarda il monitoraggio di progetti e problemi, GitHub ha un leggero vantaggio. La sua interfaccia utente è intuitiva e il sistema di monitoraggio dei problemi è robusto, rendendo più facile per i team collaborare, tenere traccia dello stato e gestire i progetti. GitHub Projects si integra strettamente con l'ecosistema GitHub, offrendo schede in stile Kanban per organizzare attività e flussi di lavoro.

Anche Gitlab offre strumenti completi di project management, tra cui il monitoraggio dei problemi e le Bacheche. Tuttavia, la comunità e l'adozione diffusa di GitHub gli conferiscono un certo vantaggio in termini di collaborazione e usabilità per un pubblico più ampio.

Funzione #3: Piattaforma di controllo delle versioni e collaborazione

Sia Gitlab che GitHub sono basati su Git e offrono un eccellente supporto per le piattaforme di controllo delle versioni e la collaborazione. Tuttavia, GitHub si distingue per il suo approccio al social coding, favorendo una comunità vasta e attiva in cui gli sviluppatori possono facilmente condividere, seguire e contribuire al lavoro degli altri. Il sistema di richieste di pull di GitHub è particolarmente apprezzato per il suo processo di revisione del codice.

Gitlab offre strumenti di collaborazione simili, tra cui le richieste di unione, che sono paragonabili alle richieste pull di GitHub. Sebbene i sistemi di controllo delle versioni e gli strumenti di collaborazione di Gitlab siano solidi e integrati nell'approccio a un'unica applicazione, la comunità e la base di utenti più ampia di GitHub potrebbero renderlo il go-to per gli sviluppatori che desiderano connettersi con gli altri e condividere i loro progetti in modo ampio.

La scelta tra GitHub e Gitlab può dipendere da esigenze specifiche: Gitlab per chi cerca una piattaforma DevOps all-in-one e GitHub per chi dà priorità alla comunità e alla collaborazione.

Gitlab vs GitHub: Un rapido riepilogo/riassunto

Ecco una rapida tabella di confronto delle principali funzionalità/funzione di Gitlab e GitHub, con particolare attenzione agli aspetti critici che influenzano la scelta di GitHub strumenti di sviluppo software :

**Da fare un rapido confronto tra i piani tariffari di entrambi gli strumenti

Gitlab vs. GitHub su Reddit

Per valutare il sentiment e raccogliere informazioni, abbiamo esplorato le discussioni su Reddit, in particolare all'interno del subreddit r/devops, dove i professionisti condividono le loro esperienze e preferenze riguardo a questi due giganti del controllo di versione. Un utente di Reddit riflettendo sul suo passaggio da GitHub a Gitlab prima dell'introduzione di GitHub Actions, ha espresso soddisfazione per Gitlab. L'utente si è chiesto perché i professionisti DevOps continuino a preferire GitHub nonostante le sue interruzioni, domandandosi se ciò sia dovuto a funzionalità/funzione uniche o all'inerzia organizzativa.

In risposta, sono stati sollevati diversi punti:

Stabilità di GitHub: Un utente ha menzionato che i tempi di inattività di GitHub sono paragonabili a quelli di Gitlab, suggerendo che la scelta non è influenzata dall'affidabilità. Il dibattito si estende oltre i tempi di attività per considerare le funzionalità/funzione e il supporto della comunità che ogni piattaforma offre

Un utente ha menzionato che i tempi di inattività di GitHub sono paragonabili a quelli di Gitlab, suggerendo che la scelta non è influenzata dall'affidabilità. Il dibattito si estende oltre i tempi di attività per considerare le funzionalità/funzione e il supporto della comunità che ogni piattaforma offre GitHub Actions vs. Gitlab CI/CD : GitHub Actions ha ricevuto elogi per i suoi progressi nello sviluppo e per la vivace comunità di software open-source che ha contribuito alla sua crescita. Al contrario, Gitlab CI/CD è stato considerato adeguato ma in ritardo nell'innovazione e negli aggiornamenti delle funzionalità/funzione

: GitHub Actions ha ricevuto elogi per i suoi progressi nello sviluppo e per la vivace comunità di software open-source che ha contribuito alla sua crescita. Al contrario, Gitlab CI/CD è stato considerato adeguato ma in ritardo nell'innovazione e negli aggiornamenti delle funzionalità/funzione **Alcuni utenti ritengono che le funzionalità/funzione di Gitlab appaiano spesso incomplete o lente ad evolversi, citando la gestione dei pacchetti della piattaforma come esempio di prestazioni insufficienti

**Il recente aumento dei prezzi di Gitlab ha scatenato discussioni sul rapporto tra costo e valore, spingendo alcuni a riconsiderare la scelta della piattaforma. L'aumento dei costi di licenza senza corrispondenti miglioramenti delle funzionalità/funzione ha portato a confronti e analisi costi-benefici tra GitHub e Gitlab

Comunità ed ecosistema: Il GitHub Marketplace e la sua pletora di azioni sono stati evidenziati come un vantaggio significativo, in quanto offrono funzioni estese attraverso plugin e integrazioni sviluppate dalla comunità

ho incollato un sacco di tempo su entrambi negli ultimi anni e GH è più funzionale grazie all'investimento di MS e alla comunità più grande, IMO. GL sta lottando con la scala..."_

Gli utenti di Reddit sembrano propendere per GitHub per le sue solide capacità avanzate di CI/CD, migliorate da GitHub Actions, e per il suo ecosistema completo supportato da una grande comunità. Tuttavia, la preferenza non è unanime: alcuni apprezzano la piattaforma DevOps integrata di Gitlab e le opzioni di self-hosting.

Riunione ClickUp: la migliore alternativa a Gitlab e GitHub

Mentre il dibattito tra Gitlab e GitHub continua tra i team di sviluppo, è fondamentale esplorare le alternative che potrebbero allinearsi meglio alle vostre esigenze di sviluppo.

ClickUp è una piattaforma versatile che offre una suite completa di strumenti progettati per migliorare la produttività, le funzionalità di collaborazione e il ciclo di vita complessivo dello sviluppo. ClickUp è un concorrente formidabile, che offre funzionalità/funzioni uniche per i team di software.

Caratteristiche rivali di ClickUp #1: su misura per i team di software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-521.png Ciclo di vita dello sviluppo software di ClickUp /$$$img/

Organizzare progetti di ingegneria complessi con ClickUp ClickUp per i team software offre una piattaforma centralizzata in cui codice e collaborazione convergono senza soluzione di continuità.

A differenza di Gitlab e GitHub, che si concentrano principalmente sul controllo delle versioni e sulla gestione dei repository git, ClickUp estende le sue funzioni per includere strumenti dettagliati di pianificazione, monitoraggio ed esecuzione dei progetti, progettati specificamente per la piattaforma di sviluppo. Con funzionalità/funzioni quali stati personalizzati, Sprints e Bacheche agili, ClickUp facilita un approccio olistico.

Mantenete i vostri team allineati grazie a cartografie visive condivisibili all'interno di ClickUp. Costruite i vostri flussi di lavoro agili e le vostre viste per gestire il lavoro nel modo che preferite.

Salvate tutte le roadmap, i documenti sui requisiti, gli elenchi ecc. all'interno di ClickUp Documenti di ClickUp , collegarli alle attività, condividerli con i membri del team e aggiungerli ai flussi di lavoro. Abbiamo menzionato che i documenti sono dotati di controllo della versione?

Pianificate e gestite i vostri sprint con Sprints ClickApp e automatizzate le attività ripetitive con Automazioni per gli sprint . Personalizzare la reportistica con grafici di Burnup, Burndown, Velocity, ecc. e aggiungerli a tabelle personalizzate ClickUp dashboard che si aggiornano in tempo reale.

Funzione rivale di ClickUp #2: Modelli di sviluppo

Per snellire il processo di sviluppo, ClickUp mette a disposizione un intervallo di modelli di modelli di sviluppo software per le varie fasi e i vari aspetti dei progetti software. Questi modelli per il project management includere:

Modello di piano per lo sviluppo del software ClickUp : Un modello completo per dare il via al progetto di sviluppo, che copre tutte le fasi, dall'ideazione alla distribuzione

/$$$cta/ : un modello completo per avviare un progetto di sviluppo che copra tutte le fasi, dall'ideazione alla distribuzione https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Software-Development-Planning-Template.png Utilizzate il modello di piano per lo sviluppo del software di ClickUp per esigenze complesse https://app.clickup.com/signup?template=t-63052129&\_gl=1\*1fgk3hc\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scaricare questo modello /%cta/

Modello di tracciatore di progetti software ClickUp : Questo modello aiuta i team a monitorare lo stato di avanzamento, a gestire le attività e a mantenere visibilità su attività cardine e scadenze

/$$$cta/ : Questo modello aiuta i team a monitorare i progressi e a mantenere la visibilità sulle tappe e sulle scadenze https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Software-Project-Template.png Provate il modello Software Project Tracker di ClickUp per pianificare ed eseguire i vostri progetti software https://app.clickup.com/signup?template=t-134210145&\_gl=1\*1qx94h7\*\_gcl\au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scaricare questo modello /%cta/

Modello di Sequenza del lancio del software ClickUp : Ideale per la gestione dei piani di rilascio, questo modello assicura una consegna tempestiva e una comunicazione cancellata tra le parti interessate

/$$$cta/ : Ideale per la gestione delle tempistiche di rilascio del software https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Software-Rollout-Project-Sequenza-Template.png Rilasciate il software con facilità utilizzando il modello di rollout del software di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182171603&\_gl=1\*1laa6k3\*\_gcl\au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scarica questo modello /$$$cta/

Questi modelli pronti all'uso fanno risparmiare tempo e promuovono le best practice all'interno dei team, consentendo un processo di sviluppo fluido ed efficiente.

Caratteristica rivale di ClickUp #3: Gestione completa del project management per i team software

Al di là della semplice gestione del codice, ClickUp offre ai team software una soluzione completa per gestire ogni aspetto dei loro progetti. Le funzionalità di ClickUp supportano il completo ciclo di vita dello sviluppo del software, dall'ideazione al rilascio e alla manutenzione.

Raccogliete le richieste di bug e problemi in ClickUp utilizzando moduli con logica a condizioni e trasformatele automaticamente in Attività di ClickUp -Aggiungete stati personalizzati, priorità, titolari, date di scadenza, ecc. e monitorateli con gli altri progetti del team.

Grazie ai documenti integrati, al monitoraggio degli obiettivi e agli strumenti di feedback, i team possono rimanere allineati, iterare rapidamente e fornire soluzioni software di alta qualità. La flessibilità e le opzioni di personalizzazione della piattaforma garantiscono l'adattamento a qualsiasi flusso di lavoro, rendendola una scelta eccellente per i team che gestiscono sia il codice che l'ambito più ampio del progetto in un ambiente unificato.

Inoltre, ClickUp è integrato con GitHub, Gitlab e Bitbucket. Includete l'ID dell'attività in un titolo e ClickUp assocerà automaticamente il commit a un'attività!

Collegate e automatizzate il vostro lavoro attraverso la pipeline DevOps e CI/CD. ClickUp si integra anche con Figma, Sentry e centinaia di altri strumenti.

Funzione rivale di ClickUp #4: ClickUp Brain all'avanguardia

ClickUp ha alzato la posta in gioco con ClickUp Brain, un sistema rivoluzionario per la gestione delle risorse umane Strumento di IA per gli sviluppatori per automatizzare e snellire le attività come mai prima d'ora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Brain-Dashboard-Image-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

gestite le vostre operazioni con facilità ed efficienza sfruttando la potenza di ClickUp Brain

Questo rivoluzionario assistente IA può aiutare gli sviluppatori a migliorare la loro produttività. Ecco alcune funzionalità/funzione di ClickUp Brain che dovete assolutamente scoprire:

AI Knowledge Manager: ClickUp Brain funge da Knowledge Manager completo, consentendo agli sviluppatori di chiedere e recuperare istantaneamente informazioni da documenti, attività e progetti. Questo elimina la necessità di setacciare manualmente i dati o di chiedere ai colleghi, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza

ClickUp Brain funge da Knowledge Manager completo, consentendo agli sviluppatori di da documenti, attività e progetti. Questo elimina la necessità di setacciare manualmente i dati o di chiedere ai colleghi, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza AI Project Manager: Funge da project manager automatizzato, supervisionando e semplificando i flussi di lavoro come aggiornamenti e reportistica . Gli sviluppatori possono automatizzare i riepiloghi/riassunti del progetto, gli elementi di azione, il piano delle attività secondarie e persino il riempimento automatico dei dati. Questo riduce significativamente il lavoro manuale richiesto e si concentra maggiormente sul pensiero critico e sull'innovazione

Funge da project manager automatizzato, supervisionando e semplificando i flussi di lavoro come . Gli sviluppatori possono automatizzare i riepiloghi/riassunti del progetto, gli elementi di azione, il piano delle attività secondarie e persino il riempimento automatico dei dati. Questo riduce significativamente il lavoro manuale richiesto e si concentra maggiormente sul pensiero critico e sull'innovazione ClickUp Brain semplifica la creazione di contenuti , dal controllo ortografico senza bisogno di plugin o estensioni alla generazione di risposte rapide con un tono perfetto. Può anche generare tabelle con dati ricchi, creare modelli per attività, documenti e progetti e trasformare la voce in testo per la trascrizione delle riunioni

, dal controllo ortografico senza bisogno di plugin o estensioni alla generazione di risposte rapide con un tono perfetto. Può anche generare tabelle con dati ricchi, creare modelli per attività, documenti e progetti e trasformare la voce in testo per la trascrizione delle riunioni Strumenti per la produttività e l'ingegneria: ClickUp BrainAI offre agli sviluppatori strumenti per scrivere documenti sui requisiti del prodotto (PRD), progettare studi di test sugli utenti, creare piani di test e altro ancora. Questo risponde direttamente alle loro esigenze specifiche di sviluppo del prodotto e di attività di ingegneria

Accelerare il flusso di lavoro dello sviluppo con ClickUp

Mentre GitHub e Gitlab offrono potenti strumenti per il controllo delle versioni e la collaborazione, ClickUp presenta un'alternativa versatile che soddisfa le esigenze complete dei team di sviluppo. Si presenta come un'alternativa completa che completa le esigenze dei team di sviluppo in termini di controllo delle versioni e revisione del codice, migliorando anche la gestione delle attività, il piano e la collaborazione.

Grazie all'interfaccia di facile utilizzo, alle estese opzioni di integrazione e alle funzionalità/funzione personalizzabili, ClickUp offre una piattaforma solida che supporta progetti di sviluppo software dinamici e multiformi.

Se state cercando di gestire i progetti in modo più efficiente, di collaborare senza problemi o semplicemente di trovare uno strumento che si adatti al vostro flusso di lavoro, ClickUp è la soluzione. Pronti a trasformare il vostro processo di sviluppo. Esplorate ClickUp oggi stesso e scoprite come può portare la produttività del vostro team a nuovi livelli.