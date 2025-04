ClickUp è stata premiata nell'elenco di Forbes dei migliori datori di lavoro di startup d'America 2025

San Diego, 11 marzo 2024 - ClickUp è stata inserita nell'elenco di Forbes dei migliori datori di lavoro per startup d'America del 2024. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato da Forbes e Statista Inc., portale di statistiche e provider di classifiche di settore leader a livello mondiale. L'elenco dei premi è stato annunciato il 5 marzo 2024 e può essere visualizzato sul sito web di Forbes.

La classifica America's Best Startup Employers 2024 esamina le startup più performanti come datori di lavoro attraverso KPI definiti per guidare i potenziali candidati nella ricerca di startup innovative e stabili per cui lavorare. Le aziende prese in considerazione per la valutazione devono avere sede negli Stati Uniti, essere state fondate tra il 2014 e il 2021, impiegare almeno 50 dipendenti e presentare una struttura da startup.

Sono stati raccolti e analizzati oltre 7 milioni di dati. Su 20.000 aziende, solo 3000 si sono qualificate per un'analisi approfondita basata su tre criteri:

Reputazione del datore di lavoro: Sono stati definiti e testati gli aspetti rilevanti dell'ambiente di lavoro e i termini di ricerca (ad esempio, impegno dei dipendenti, cultura aziendale, strategia aziendale, ...). L'analisi del testo basata su algoritmi è stata utilizzata per classificare i contenuti positivi, neutri o negativi. Soddisfazione dei dipendenti: Gli argomenti trattati riguardano la fidelizzazione, la retribuzione e i benefit, la flessibilità del posto di lavoro, la diversità e l'inclusività, ecc Crescita: Sono stati analizzati i dati relativi al traffico del sito web, alla crescita dell'organico, al totale dell'organico, alle offerte di lavoro, ecc.

Sulla base dei risultati dello studio, ClickUp è entusiasta di essere stata inserita nell'elenco di Forbes dei migliori piccoli datori di lavoro d'America 2024.

siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati riconosciuti da Forbes come uno dei migliori datori di lavoro per startup", ha dichiarato Derek Dahlin, Head of People and Legal di ClickUp, "Il nostro impegno in ClickUp non è solo quello di eccellere nel software per la produttività, ma di promuovere una cultura in cui individui eccezionali possano prosperare e costruire carriere leggendarie". Questo riconoscimento da parte di Forbes è una testimonianza dell'ambiente vivace e orientato alla crescita che abbiamo coltivato per il nostro team"

Informazioni su ClickUp

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività al mondo che si adatta al modo in cui le persone vogliono lavorare. Sostituisce tutti i singoli strumenti di produttività sul posto di lavoro con un'unica piattaforma unificata che include IA, project management, collaborazione documentale, lavagne, fogli di calcolo e obiettivi. Fondata nel 2017 e con sede a San Diego, ClickUp ha la missione di rendere il mondo più produttivo. Tra le aziende SaaS in più rapida crescita al mondo, ClickUp ha aiutato più di 10 milioni di utenti e 2 milioni di team a condurre una vita più produttiva e a risparmiare almeno un giorno ogni settimana. Per saperne di più, visitate il sito ClickUp .