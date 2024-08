Le 10 migliori alternative e concorrenti di Toggl per il 2024 (Caratteristiche, prezzi, valutazioni)

stai cercando le migliori alternative a Toggl?

Toggl è uno strumento di monitoraggio del tempo che offre anche alcune funzionalità di project management e di reclutamento.

A prima vista, Toggl può sembrare una bacchetta magica in grado di eliminare tutti i problemi di gestione del tempo!

Tuttavia, se guardate più da vicino, vi accorgerete che Toggl ha dei limiti significativi.

In questo articolo esamineremo brevemente cos'è Toggl e alcuni dei suoi limiti critici.

In seguito, esamineremo le dieci migliori alternative a Toggl ed esploreremo le loro funzionalità/funzioni chiave, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni degli utenti per aiutarvi a trovare lo strumento perfetto per la gestione del tempo.

pronti?

Cos'è Toggl?

Toggl è nato come un'iniziativa di monitoraggio del tempo strumento per aiutarvi a mantenere la produttività.

Misurava il tempo dedicato alle attività, forniva informazioni sulla collaborazione del team e aiutava a capire quanto fosse redditizia l'azienda.

Tuttavia, lo strumento si è evoluto per offrire qualcosa di più di una semplice software per il monitoraggio del tempo .

Oggi Toggl offre tre produttività:

Toggl Track: monitoraggio accurato del tempo trascorso su un flusso di lavoro

monitoraggio accurato del tempo trascorso su un flusso di lavoro Toggl Plan: pianifica e gestisce i progetti

pianifica e gestisce i progetti Attivare/disattivare: selezionare e assumere i candidati in modo efficiente

cosa si può chiedere di più, giusto?

beh, se siete come molti utenti di Toggl, probabilmente chiederete meno **drawbacks di sicuro. 😕

Ecco un'anticipazione di alcuni dei limiti critici di Toggl:

Funzionalità/funzione di produttività limitate, quindi non c'è molto da fare per mantenere la concentrazione dei membri del team

Opzioni di reportistica limitate, per cui non è possibile ottenere informazioni più approfondite sulle prestazioni del team

Piani separati per il monitoraggio del tempo, il project management e il reclutamento lo rendono costoso

Quindi, quale strumento dovreste usare?

non preoccupatevi. Ci pensiamo noi 😇!

10 fantastiche alternative di Toggl

Toggl avrebbe potuto essere il vostro strumento di monitoraggio del tempo preferito se non fosse stato per quei limiti evidenti.

Esploriamo le caratteristiche chiave, i pro, i cons, i prezzi e le valutazioni degli utenti di queste alternative a Toggl:

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image11-1400x667.png più dispositivi che visualizzano ClickUp /$$$img/

Scaricate ClickUp su qualsiasi dispositivo e accedete al vostro lavoro da qualsiasi luogo ClickUp

ClickUp è l'applicazione di lo strumento di project management numero 1 al mondo utilizzato da 200.000+ team superproduttivi in aziende come Uber, Airbnb e Google, oltre che da startup di ogni tipo.

ma siete alla ricerca di qualcosa che sia_ focalizzato sul monitoraggio del tempo {\an8}Non è vero?

non preoccuparti. ClickUp vi copre le spalle!_ 💪

ClickUp offre gratuitamente un software per il monitoraggio del tempo e altri software per la gestione delle risorse umane gestione della produttività funzionalità/funzione che aiutano a monitorare e analizzare il tempo dedicato alle attività e ai progetti.

curiosi? 👀

Per cominciare, ClickUp è dotato di un tracciatore di tempo nativo che potete attivare rapidamente nell'area di lavoro di ClickUp.

Avviare un timer per monitorare il tempo mentre si lavora via ClickUp

Avviate il timer per registrare il tempo impiegato per ogni attività, oppure aggiungete manualmente le voci di tempo per tenere il passo.

L'uso del timer globale è un gioco da ragazzi:

È possibile avviare e fermare il tempo da qualsiasi dispositivo utilizzato, poiché funziona sull'app web, sull'app desktop e sull'app mobile

dispositivo utilizzato, poiché funziona sull'app web, sull'app desktop e sull'app mobile Passare rapidamente da un progetto all'altro o da un'attività all'altra creando nuove voci

Mantenere il timer visibile nella modalità Mini, in modo da non dimenticare mai di **interrompere il monitoraggio quando si completa un'attività

Ma non è tutto.

È anche possibile aggiungere Etichette alle voci di tempo per facilitare il filtraggio, contrassegnare il tempo come Fatturabile per una rapida fatturazione e persino aggiungere Note alle voci di tempo per specificare a cosa si è lavorato esattamente.

Vedere le attività che si applicano a criteri specifici applicando le opzioni di filtraggio tramite ClickUp

È inoltre possibile integrare ClickUp con software di monitoraggio del tempo di terze parti come Everhour , Time Doctor , Attivare/disattivare , Campo di tempo , Harvest , Orologio e di più per aggiungere funzioni.

Connessione di app di terze parti per iniziare il monitoraggio del tempo in ClickUp tramite ClickUp

ClickUp Pro

Interfaccia utente facile da usare e intuitiva

La modalità offline permette di lavorare da qualsiasi luogo e di sincronizzare le attività ogni volta che si dispone di una connessione a internet

Crearepromemoria in qualsiasi punto dell'area di lavoro per rispettare le scadenze importanti dei progetti

Per i project manager è facilissimo pianificare le attività e gestire le sequenze temporali con la vista Gantt interattiva

Disponibile comeapp per Android o iOS, oltre che per le piattaforme Windows, Mac e Linux

Ricevere notifiche dei progetti sul browser, sulla web app, sul cellulare o sull'indirizzo email

ClickUp Contro

Gli utenti non possono esportare i dashboard da ClickUp

Consulta il nostro roadmap della produttività per vedere come stiamo risolvendo questi piccoli inconvenienti e rendendo ClickUp ancora più magico! ✨

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre molte offerte prezzi piani. ClickUp ha un piano Free Forever ricco di funzionalità, con progetti e utenti illimitati. I piani a pagamento partono da 7$/utente al mese.

Valutazione di ClickUp

Capterra: 4,7/5 (2.390+ recensioni)

4,7/5 (2.390+ recensioni) G2: 4,7/5 (3.720+ recensioni)

2. Campo di tempo

ma si può fare affidamento su di esso per tenere traccia dellaproduttività mentre si fanno escursioni lontano dal propriocampo_di_base? 🌄

Funzionalità/funzione chiave di TimeCamp

Il monitoraggio automatico del tempo registra quanto tempo si dedica al lavoro o a qualsiasi altra attività

Il monitoraggio del tempo aiuta a stabilire obiettivi e a monitorare i tempi di produttività e di inattività

Il monitoraggio dell'utilizzo di siti web e app tiene traccia del tempo trascorso su app, siti web e documenti specifici

Pro di TimeCamp

Può generare fatture accurate basate sul monitoraggio del tempo

Il monitoraggio delle presenze aiuta a monitorare le entrate e le uscite, i permessi e gli straordinari

Le approvazioni con un solo clic consentono di elaborarele tabelle orarie dei dipendentirapidamente

Contro di TimeCamp

L'interfaccia è complicata da usare

Non è possibile personalizzare il dashboard

I report sulla produttività offrono una flessibilità limitata, quindi non è possibile ottenere informazioni più approfondite sull'utilizzo del tempo

Prezzi di TimeCamp

TimeCamp offre tre piani tariffari. Il piano di base parte da 7 per utente al mese.

Valutazioni di TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (530+ recensioni)

4.7/5 (530+ recensioni) G2: 4.7/5 (170+ recensioni)

Controlla questi_ Alternative al TimeCamp !

3. Orologio

ma dovreste usare $$$a come tracciamento delle ore di lavoro?

scopriamolo

Funzionalità/funzione chiave di Clockify

Lo strumento di monitoraggio del tempo consente di tenere traccia del tempo speso per le attività in modo automatico o di inserire le ore manualmente

I suoi fogli di presenza consentono di registrare le attività settimanali, aggiungere note e visualizzare il tempo totale trascorso per attività/giorno

La reportistica consente di capire chi ha lavorato su cosa, a quanto ammontano le ore fatturabili e permette di esportare questi dati

Clockify Pro

Viene fornito con un servizio di basesoftware per il project management come attività, stime, stati e altro

Permette di monitorare il tempo trascorso su altre app web come Jira, ClickUp, GitHub, ecc.

Disponibile come app desktop su Windows, Mac e Linux e come app mobile per dispositivi Android e iOS come iPad e iPhone

Contro Clockify

La maggior parte degli utenti menziona il fatto che lo strumento può presentare spesso qualche bug

L'interfaccia dell'utente è complicata

Non ci sono promemoria per avvisare che il timer è ancora in funzione, quindi gli utenti registrano tempo inutile se dimenticano di spegnere il timer

Prezzi di Clockify

Clockify offre tre piani tariffari. I piani a pagamento partono da 9,99 dollari al mese per utente.

Valutazioni di Clockify

Capterra: 4,7/5 (1.590+ recensioni)

4,7/5 (1.590+ recensioni) G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

Vedi il nostro sito completo_ Guida ad attivare/disattivarelockify e Toggl!

4. Time Doctor

ma il Time **_Doctor può curare i punti di produttività dolore del vostro team? 😩

Time Doctor Funzionalità/funzione chiave

Lo strumento di monitoraggio del tempo vi aiuta a monitorare quanto tempo viene speso al lavoro per ogni attività, progetto o client

Le reportistiche sulla produttività riepilogano le ore monitorate per giorno, settimana o intervallo di date a scelta e aiutano a identificare i modelli di comportamento improduttivi

Tabelle orarie e buste paga con fatturazione e pagamenti automatici in blocco

Time Doctor Pro

Il monitoraggio del tempo offline consente di tenere traccia dello stato del progetto anche in caso di disconnessione da internet

Il monitoraggio dei siti web e delle app fa sì che un lavoratore da remoto o un dipendente in ufficio si attenga alle applicazioni legate al lavoro e alla produttività

Disponibile su Windows, Mac, Linux, Android e dispositivi iOS

Time Doctor Contro

Non offre una versione gratuita e prevede solo un periodo di prova di 14 giorni

Gli utenti non possonoprogrammare le attività come farebbero nel project management* Non è possibile modificare il tempo registrato direttamente dall'app desktop e bisogna accedere all'app web per apportare le modifiche

Prezzi di Time Doctor

Time Doctor offre tre piani tariffari. I piani a pagamento partono da 8 dollari per utente al mese.

Valutazioni di Time Doctor

Capterra: 4.5/5 (390+ recensioni)

4.5/5 (390+ recensioni) G2: 4.4/5 (oltre 250 recensioni)

5. Everhour

Funzionalità/funzioni chiave di Everhour

Registro del tempo registrato modificabile .

7. Hubstaff

Funzionalità/funzione principali di Hubstaff

Integrazioni con PayPal, Payoneer, Wise e Bitwage per inviare pagamenti dalla piattaforma

Rilevamento delle ore di inattività per interrompere il monitoraggio del tempo o riassegnarlo

Pianificazione e programmazione dei turni e monitoraggio delle presenze del team

I vantaggi di Hubstaff

Disponibile su desktop, web, mobile o Chrome

Automazioni di promemoria per i membri del team

Aggiunta di note alle voci di orario

Contro Hubstaff

I dipendenti possono ritenere che violi la privacy

I dipendenti che lavorano alla scrivania e che passano il tempo a svolgere attività offline sono difficili da monitorare

Limitate funzionalità/funzione di base sul piano gratuito

Prezzi di Hubstaff

Harvest offre tre piani tariffari. I piani a pagamento partono da 7 dollari per utente al mese.

Valutazioni di Hubstaff

G2: 4,3/5 (oltre 370 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.180 recensioni)

Vedi questi_ Alternative a Hubstaff !

8. Tempo di salvataggio

Funzionalità/funzione chiave di RescueTime

L'assistente RescueTime monitora lo stato di avanzamento verso un obiettivo giornaliero personalizzato di Focus Work

Valuta e reportistica l'utente sul suo lavoro di concentrazione,app per la gestione del tempoe distrazioni

Blocca i siti per la concentrazione profonda quando è attivata la sessione di concentrazione

RescueTime Pro

Fornisce una pagina di attività che classifica gli impegni di lavoro e quelli personali

Allarme multitasking per aiutare l'utente a tornare in carreggiata

L'app web offre una panoramica della settimana lavorativa e degli obiettivi di un utente

RescueTime Contro

Non è all'altezza della gestione di progetti e attività

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione

Mancanza di funzionalità personalizzate

Prezzi di RescueTime

RescueTime offre una versione di prova gratuita. Richiedete i prezzi per utenti/teams con RescueTime.

Valutazioni di RescueTime

G2: 4.2/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

9. Occhio di Timone

Timeneye Caratteristiche chiave

Ricevere notifiche sul budget, reportistica e aggiornamenti sui progetti

Accesso a un dashboard del calendario e a una panoramica dello stato del team

Importazione ed esportazione di dati

I professionisti di Timeneye

Creazione di voci manuali o automatizzate

Aggiunta di note, tag e dettagli alle voci di orario

Controllare l'attività in tempo reale con il grafico riepilogativo personale

Contro di Timeneye

Non è disponibile un piano Free

Il project management per i team di sviluppo e agili è limitato

Non adatto ateam interfunzionale collaborazione

Prezzi Timeneye

Timeneye offre prezzi all-in-one a partire da 7 dollari per utente al mese.

Valutazioni di Timeneye

G2: 4.6/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 100 recensioni)

10. Tempo di scrivania

DeskTime Funzionalità/funzione chiave

Offre il calcolo dei costi, l'opzione di tempo privato e la fatturazione

Monitoraggio del tempo trascorso su URL, programmi e titoli di documenti

Monitoraggio del tempo offline personalizzato come produttivo, improduttivo o neutro

DeskTime Pros

Software di monitoraggio del tempo Pomodoro incorporato per promemoria degli utenti sulle pause dal lavoro

Calendario condivisibile fuori dall'ufficio per anticipare e pianificare i carichi di lavoro

Galleria di schede di contatto del team per facilitare le comunicazioni

DeskTime Contro

Non adatto a team che svolgono attività lontano dallo schermo

Limitate funzionalità/funzione di base sul piano gratuito

Nessuna capacità di monitoraggio delle attività

Prezzi di DeskTime

DeskTime offre quattro piani tariffari. I piani a pagamento partono da 7 dollari per utente al mese.

Valutazioni di DeskTime

G2: 4.7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (230+ recensioni)

Scegliere un'alternativa al monitoraggio del tempo di Toggl oggi

Toggl è uno strumento abbastanza decente quando si tratta di monitoraggio del tempo e gestione della forza lavoro. Tuttavia, semplicemente non è il migliore in circolazione.

Lo strumento offre una flessibilità limitata nella reportistica, non supporta il blocco dei siti web e richiede l'acquisto di piani separati per il monitoraggio del tempo, il project management e il reclutamento.

Vi meritate di meglio.

Fortunatamente, avete sempre a disposizione ClickUp, l'alternativa perfetta ad attivare/disattivare Toggl.

Con ClickUp, potete monitorare il tempo utilizzando senza soluzione di continuità e persino aggiungere voci manuali. È inoltre possibile creare Obiettivi, assegnare attività a più assegnatari, disegnare mappe mentali, gestire lo stato di avanzamento di un progetto attraverso un Gantt Chart e molto altro ancora.

Le possibilità sono praticamente infinite!

Perché non ottenere ClickUp gratis e rendere la vostra esperienza di monitoraggio del tempo davvero magica?