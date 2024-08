10 Alternative e concorrenti di Jupyter Notebook nel 2024

Se conoscete Jupyter Notebook, sapete che è uno strumento eccellente per la creazione e la condivisione di documenti contenenti codice, equazioni, visualizzazioni e testi.

Tuttavia, il mondo della scienza dei dati e del codice si evolve costantemente e un ambiente di notebook collaborativo e interattivo è indispensabile. Alcuni utenti cercano anche alternative a Jupyter perché non dispone di funzionalità di completamento del codice e di versione dei dati.

Basta con la condivisione e la gestione di più versioni di Jupyter Notebook! Scegliete uno strumento interattivo che faciliti la collaborazione.

Esploriamo le 10 migliori alternative e concorrenti di Jupyter. Che siate data scientist esperti o abbiate appena iniziato il vostro percorso di codifica, qui c'è qualcosa per tutti.

**Cosa bisogna cercare nelle alternative a Jupyter Notebook?

Quando cercate alternative a Jupyter, assicuratevi di elencare quelle che:

Offrono un'ottima esperienza utente: Cercate alternative Jupyter che semplifichino la navigazione e ottimizzino l'esperienza utente con un'interfaccia intuitiva

Cercate alternative Jupyter che semplifichino la navigazione e ottimizzino l'esperienza utente con un'interfaccia intuitiva Consentono una collaborazione coerente: Considerate quanto lo strumento scelto sia in grado di supportare il lavoro collaborativo. Cercate aggiornamenti in tempo reale, controllo dell'adattamento e condivisione dei dati

Considerate quanto lo strumento scelto sia in grado di supportare il lavoro collaborativo. Cercate aggiornamenti in tempo reale, controllo dell'adattamento e condivisione dei dati Assistenza alla visualizzazione dei dati: Scegliete alternative Jupyter che vi permettano di visualizzare i dati in modo efficace con grafici e dashboard interattivi

Scegliete alternative Jupyter che vi permettano di visualizzare i dati in modo efficace con grafici e dashboard interattivi Fornire un ottimo onboarding e supporto : Selezionare le soluzioni che offrono una documentazione completa e l'accesso a una comunità di data science o a un team di supporto del supporto clienti

: Selezionare le soluzioni che offrono una documentazione completa e l'accesso a una comunità di data science o a un team di supporto del supporto clienti Consentire un lavoro senza interruzioni: assicuratevi che lo strumento scelto sia compatibile con i vostri linguaggi di programmazione e formati di file abituali

Le 10 migliori alternative a Jupyter Notebook da usare nel 2024

Esploriamo ora le migliori alternative a Jupyter per la scienza dei dati nel 2024.

1. ClickUp

ClickUp è uno strumento all-in-one che offre un approccio versatile e collaborativo alla gestione di progetti e documenti.

Utilizzate ClickUp Teams per documentare e condividere informazioni importanti con il team

Grazie all'interfaccia di facile utilizzo e all'ampio intervallo di opzioni di formattazione, è possibile usare facilmente Documenti ClickUp per creare e modificare documenti per qualsiasi progetto, roadmap, base di conoscenza o attività.

E c'è di più. ClickUp Teams vi permette anche di collaborare con il vostro team in tempo reale. Immaginate di lavorare insieme sui documenti, di condividere le idee e di apportare le modifiche necessarie, tutto in un unico luogo.

Con il controllo delle versioni, il monitoraggio delle modifiche e il ripristino delle versioni precedenti sono un gioco da ragazzi. Niente più confusione o caos!

Semplifica il tuo percorso di codifica con un generatore di snippet di codice IA, progettato per semplificare il processo di incorporazione degli snippet nei tuoi progetti senza sforzo

Inoltre, è possibile aggiungere file HTML, creare specifiche di test e generare snippet di codice con l'aiuto di ClickUp Brain , un assistente IA tutto in uno che può anche aiutare a creare modelli e tabelle per archiviare i dati.

Se siete preoccupati per l'analisi dei dati, ClickUp vi copre anche in questo caso. Il Modello di risultati dell'analisi dei dati di ClickUp è la soluzione ideale per organizzare e presentare i risultati.

Estraete intuizioni, visualizzate le tendenze e prendete decisioni informate con il modello per i risultati dell'analisi dei dati di ClickUp

Con sezioni per riepilogare i risultati chiave, visualizzare i dati e fornire raccomandazioni, potete creare, modificare e condividere facilmente questo modello con il vostro team.

Ma non è tutto! ClickUp Blocco Note offre un approccio più versatile alla presa di note, al brainstorming e all'organizzazione delle idee rispetto a Jupyter Notebook. È possibile creare e organizzare le note in una struttura gerarchica, rendendo più facile tenere traccia di diversi argomenti e sottoargomenti. Inoltre, grazie a ricche opzioni di formattare come il grassetto, il corsivo e i punti elenco, le vostre note saranno informative e visivamente accattivanti.

Cattura note, idee e promemoria veloci con ClickUp Notepad

Il blocco note di ClickUp si integra perfettamente con le altre funzionalità/funzione di ClickUp. Collegate le vostre note alle attività, ai documenti o ad altri elementi di ClickUp, per facilitare il riferimento alle informazioni pertinenti. Inoltre, la collaborazione in tempo reale consente di fare brainstorming e condividere idee con i membri del team, ovunque essi si trovino.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Migliorate i vostri flussi di lavoro di analisi dei dati integrandoli con Jupyter Notebook, RStudio o Python

Ottenere risposte istantanee, accurate e contestuali da qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp e in connessione con ClickUp Brain, il vostro assistente AI

Creare, analizzare e condividere testi, codici, procedure operative standard, policy di dati e altro ancora con ClickUp Docs

Utilizzare varie opzioni di visualizzazione come grafici Gantt, calendari e sequenze temporali per visualizzare i dati relativi ad attività, progetti e team

Integrazione con strumenti di terze parti come Fogli Google, Microsoft Excel e Tableau per analizzare e visualizzare i dati in modo efficiente

Automazione delle attività relative ai dati, come la raccolta, l'analisi e la visualizzazione dei dati, grazie a funzionalità/funzione personalizzate, campi personalizzati e automazione, per risparmiare tempo e lavoro richiesto

Garantire la sicurezza e la privacy dei dati con la crittografia, i controlli di accesso e i registri di audit per proteggere i dati sensibili

Limiti di ClickUp

ClickUp ha molte funzionalità/funzione e può essere personalizzato per diversi ruoli, quindi potrebbe essere necessario un po' di tempo per i nuovi utenti per imparare tutto

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.380+ recensioni)

4,7/5 (9.380+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. CoCalc

via CoCalc Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) di Sagemath, Inc. è una piattaforma online per il codice collaborativo. È adatta a studenti, ricercatori ed educatori per progetti collaborativi e insegnamento a distanza.

Offre un ambiente in cui è possibile creare, modificare ed eseguire codice in vari linguaggi di programmazione, tra cui Python, R, Julia e SageMath.

CoCalc supporta anche il linguaggio LaTeX per la modifica dei documenti e si integra con Jupyter Notebooks.

Le migliori funzionalità/funzione di CoCalc

Lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto con funzionalità di collaborazione in tempo reale

Utilizzare strumenti di visualizzazione dei dati per creare grafici, diagrammi e diagrammi all'interno dei progetti

Comunicare con i collaboratori grazie alle funzionalità integrate di chat e videoconferenza

Limiti di CoCalc

Il livello gratuito ha limiti di risorse, come quote di memoria e CPU, che potrebbero limitare calcoli complessi o insiemi di dati di grandi dimensioni

Prezzi di Calcolo

Hobbyist: $10,86/mese

$10,86/mese Gruppo di ricercatori accademici: $123,98/mese

$123,98/mese Gruppo di lavoro aziendale: $104,16/mese

Valutazioni e recensioni di CoCalc

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

3. Giornale successivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-128-1400x908.png Giornale successivo /%img/

via Il prossimo giornale Nextjournal è una piattaforma web che integra codici computazionali e testi narrativi.

La piattaforma supporta diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python, R, Julia e Clojure, oltre a librerie e origini dati esterne.

Una delle funzionalità/funzione chiave di Nextjournal è la capacità di creare articoli di ricerca riproducibili che includono tutti i codici, i dati e le visualizzazioni necessarie per riprodurre i risultati. Questo garantisce la trasparenza e permette ad altri di sviluppare il lavoro.

Inoltre, Nextjournal offre funzionalità/funzione di collaborazione che consentono a più utenti di lavorare contemporaneamente sullo stesso notebook. In questo modo i team possono facilmente collaborare ai progetti e condividere il proprio lavoro con gli altri.

Le migliori funzionalità/funzione di Nextjournal

Scrivete codice, eseguitelo in tempo reale e visualizzate i risultati attraverso testi, immagini e grafici interattivi

Condivisione del proprio lavoro e collaborazione con altri utenti

Tracciamento rapido delle modifiche con il monitoraggio automatico delle versioni

Limiti della rivista

Alcuni utenti potrebbero ritenere che non sia in grado di coprire le esigenze didocumenti sui requisiti di produttività Prezzi della prossima rivista

**Gratis

Teams: a partire da $299/mese

a partire da $299/mese Enterprise: a partire da $499/mese

Valutazioni e recensioni di Nextjournal

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

4. Note profonde

via Nota profonda Un'altra alternativa a Jupyter Notebook è Deepnote. Si tratta di una piattaforma interattiva per la scienza dei dati che mira a facilitare la collaborazione e la riproducibilità per gli scienziati dei dati e gli analisti come voi.

Fornisce un editor di codice e un'interfaccia per notebook simile a Jupyter, ma con funzionalità aggiuntive come la collaborazione in tempo reale, controllo della versione, e la possibilità di condividere facilmente i progetti con altri.

Deepnote si integra con le librerie e gli strumenti di data science più diffusi, come pandas, sci-kit-learn e TensorFlow, e supporta anche un ampio intervallo di linguaggi di programmazione, tra cui Python, R e SQL.

La piattaforma è stata progettata per essere di facile utilizzo, con l'obiettivo di semplificare l'avvio e il lavoro con altri utenti su progetti di scienza dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Deepnote

Collaborazione con i compagni di squadra in tempo reale e gestione del controllo di versione con l'integrazione di Git

Possibilità di scegliere tra un intervallo di formati di grafici e diagrammi accattivanti

Integrazione di SQL per eseguire query su database direttamente all'interno del notebook, semplificando il processo di analisi dei dati

Condividete il vostro lavoro con facilità tramite collegamenti o esportazione come file PDF/HTML e personalizzate la vostra esperienza con temi personalizzati e scorciatoie per un flusso di lavoro più efficiente

Limiti di Deepnote

Limitato supporto per i linguaggi di programmazione

Dipendenza dalla connessione a Internet

Prezzi di Deepnote

**Gratis

Teams: $39/editor al mese

$39/editor al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Deepnote

G2: 4.8/5 (70+ recensioni)

4.8/5 (70+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione disponibile

5. Google Colab

via Google Colab Google Colab, noto anche come Google Colaboratory, è un servizio basato su cloud che consente di scrivere ed eseguire codice Python in un ambiente basato su browser. È una delle alternative più popolari a Jupyter per l'analisi dei dati, l'apprendimento automatico e le attività di deep learning.

Fornisce accesso alle unità di elaborazione grafica (GPU) e alle unità di elaborazione dei tensori (TPU) per una maggiore velocità di calcolo, particolarmente utile per l'addestramento di modelli di deep learning. Inoltre, Google Colab si integra con Google Drive, facilitando l'importazione di set di dati e l'esportazione dei risultati. È anche possibile collaborare con altri condividendo i propri notebook.

Google Colab è dotato di librerie preinstallate come NumPy, pandas, matplotlib e TensorFlow, in modo da poter iniziare rapidamente le attività di analisi dei dati e di apprendimento automatico. Supporta anche Markdown, consentendo così di progettare documenti con codice incorporato, visualizzazioni e testi esplicativi.

La condivisione dei notebook con altri utenti è semplice con Google Colab; è possibile generare un collegato o esportare il notebook come file .ipynb.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Colab

Accesso gratis a potenti acceleratori hardware per velocizzare calcoli complessi

Importazione di set di dati ed esportazione dei risultati per facilitare la collaborazione

Sperimentare con il codice e visualizzare i risultati in un'interfaccia interattiva

Insegnare e imparare l'apprendimento automatico e la scienza dei dati con una piattaforma accessibile

Limiti di Google Colab

La versione gratuita ha limiti sul tempo massimo di esecuzione (12 ore), sulla dimensione massima del notebook (100 MB) e sulla memoria massima (25 GB). Se avete bisogno di più risorse, dovrete passare a un piano a pagamento o utilizzare altre piattaforme

Prezzi di Google Colab

**Gratis

$$$a: a partire da $11,79 per 100 unità di calcolo

a partire da $11,79 per 100 unità di calcolo Colab Pro: $11,79/mese

$11,79/mese Colab Pro+: $58,99/mese

$58,99/mese Colab Enterprise: Paga per l'uso che ne fai

Valutazioni e recensioni di Google Colab

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

6. Kaggle

via Kaggle Kaggle è una piattaforma per trovare e pubblicare impostazioni di dati, esplorare e costruire modelli in un ambiente di notebook per la scienza dei dati basato sul web, lavorare con altri scienziati dei dati e ingegneri dell'apprendimento automatico e partecipare a competizioni per risolvere sfide di scienza dei dati.

La piattaforma fornisce codici per la pulizia e l'esplorazione dei dati, un'interfaccia di codifica basata sul web e un ambiente di esecuzione basato su cloud.

Kaggle offre anche risorse educative, come tutorial, corsi e webinar, per aiutarvi a sviluppare le vostre competenze in materia di scienza dei dati e apprendimento automatico.

Le migliori funzionalità/funzione di Kaggle

Immergetevi nella vasta collezione di set di dati di Kaggle, esplorando un ampio intervallo di argomenti

Utilizzare l'interfaccia Kaggle Notebooks per creare e condividere analisi e modelli di apprendimento automatico, favorendo la collaborazione

Consentire l'accesso ai dati delle applicazioni tramite API e generare testi in base a un prompt

Partecipare ai forum di Kaggle, ponendo domande, condividendo idee e collaborando con altri scienziati dei dati e professionisti dell'apprendimento automatico

Limiti di Kaggle

Difficile per i principianti, poiché le competizioni e i dataset sono generalmente orientati a data scientist più esperti

Per alcuni utenti è difficile distinguersi o ricevere riconoscimenti per il proprio lavoro, soprattutto nelle competizioni più grandi in cui ci sono molti partecipanti

Prezzi di Kaggle

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Kaggle

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione disponibile

7. Zeppelin

via Zeppelin Apache Zeppelin è un potente strumento che permette di esplorare, analizzare e visualizzare i dati utilizzando vari linguaggi di programmazione come SQL, Python, Scala e R.

È una delle alternative a Jupyter più popolari per gli scienziati dei dati, gli analisti e gli ingegneri che lavorano con grandi insiemi di dati e svolgono attività di analisi complesse.

Grazie agli strumenti di visualizzazione integrati e all'integrazione con Apache Spark, Zeppelin consente di creare notebook interattivi, condividere il proprio lavoro e collaborare con altri su progetti basati sui dati.

Sia che siate principianti o esperti di analisi predittiva dei dati apache Zeppelin può aiutarvi a trasformare i dati grezzi in informazioni preziose.

Le migliori funzionalità/funzione di Zeppelin

Creare visualizzazioni straordinarie ed eseguire analisi complesse dei dati

Supporto multilingue per un efficiente debug del codice

Utilizzare solide capacità di analisi dei big data

Eseguire un'esplorazione approfondita dei dati con i notebook interattivi

Personalizzare l'esperienza di analisi e scalare senza problemi per grandi insiemi di dati e per l'elaborazione distribuita

Limiti di Zeppelin

Limitato supporto per le origini dati rispetto ad altri strumenti di analisi dei dati

Per i principianti, l'interfaccia e l'utilizzo di Apache Zeppelin possono presentare una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Zeppelin

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Zeppelin

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Saturn Cloud

via Nuvola di Saturno Saturn Cloud è un provider leader di piattaforme di data science e machine learning basate su cloud.

Con un'attenzione particolare all'accessibilità e alla collaborazione, Saturn Cloud consente a data scientist e analisti di lavorare senza problemi con diversi framework e strumenti di machine learning. La piattaforma offre ambienti gestiti per framework popolari come TensorFlow e PyTorch, facilitando lo sviluppo e la distribuzione rapida dei modelli.

Inoltre, il supporto di Saturn Cloud per il calcolo distribuito consente di scalare i carichi di lavoro in modo efficiente.

Grazie a funzionalità/funzione come il controllo delle versioni, la gestione dei dati e le capacità di distribuzione, Saturn Cloud consente ai team che si occupano di dati di ottimizzare i flussi di lavoro di machine learning e di portare i modelli in produzione più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Saturn Cloud

Configurare e scalare facilmente i framework di machine learning

Collaborazione con Jupyter Notebooks per lavorare in modo interattivo e condividere le intuizioni con il team

Distribuzione dell'elaborazione e scalabilità dei carichi di lavoro su più macchine per un'elaborazione più rapida

Tracciare le modifiche e collaborare in modo efficace con le funzionalità di controllo della versione

Accesso, manipolazione e visualizzazione dei dati all'interno della piattaforma

Semplificarela mappatura dei processi per i vostri modelli di apprendimento automatico

Limiti del cloud di Saturno

Potrebbero esserci vincoli sulla quantità di risorse di calcolo, spazio di archiviazione o larghezza di banda che possono essere utilizzati

Alcune funzionalità/funzioni o integrazioni possono essere disponibili solo con piani di sottoscrizione specifici

Prezzi di Saturn Cloud

In hosting: Free

Free Organizzazioni in hosting: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Aziende: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Saturn Cloud

G2: 5/5 (250+ recensioni)

5/5 (250+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Quaderni di Microsoft Azure

via Quaderni di Microsoft Azure Microsoft Azure Notebooks fornisce un ambiente basato sul cloud che consente di creare ed eseguire notebook senza installare alcun software sul computer locale.

Questa piattaforma open-source facilita la collaborazione dei team sui progetti, in quanto tutti possono accedere agli stessi notebook da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet.

Oltre a fornire un ambiente collaborativo, Azure Notebooks facilita la gestione e la condivisione dei notebook. Ad esempio, è possibile creare progetti per organizzare i notebook e utilizzare il controllo della versione per monitorare le modifiche nel tempo. È anche possibile condividere i notebook con altri generando un collegato che apre il notebook nel loro browser.

Azure Notebooks è integrato con altri servizi Azure, come Azure Machine Learning, in modo da poter distribuire facilmente nel cloud i modelli di apprendimento automatico creati nei notebook. Questo facilita lo sviluppo e la distribuzione di soluzioni di apprendimento automatico.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Azure Notebooks

Creazione e condivisione di notebook per collaborare con colleghi e parti interessate ai progetti

Integrazione con i servizi Azure, distribuzione di modelli di apprendimento automatico e scalabilità dei carichi di lavoro in base alle esigenze

Creare visualizzazioni interattive dei dati, analizzare i dati e imparare dai risultati utilizzando diversi linguaggi di programmazione

Utilizzate le celle di markdown per formattare i notebook per presentazioni professionali e garantite la sicurezza dei dati e la conformità alle normative utilizzando le solide funzionalità/funzione di Azure

Eseguite i notebook in locale o nel cloud, monitorate le modifiche, iterate il vostro lavoro ed esplorate i dati

Limiti dei notebook Microsoft Azure

Il livello gratuito ha limiti di risorse, tra cui CPU e memoria limitate

Limitate opzioni di personalizzazione per i notebook, in particolare per i temi personalizzati e le estensioni

Prezzi di Microsoft Azure Notebooks

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Microsoft Azure Notebooks

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

10. IBM Watson Studio

via Studio IBM Watson L'ultimo strumento del nostro elenco di alternative a Jupyter è IBM Watson Studio. Si tratta di una piattaforma completa per la scienza dei dati e l'apprendimento automatico, progettata per aiutare le aziende a costruire, addestrare e distribuire modelli di IA.

Fornisce strumenti per la preparazione dei dati, lo sviluppo e la distribuzione dei modelli e funzionalità di collaborazione per facilitare il lavoro di squadra tra data scientist e analisti aziendali.

Watson Studio supporta i linguaggi di programmazione più diffusi, come Python e R, integrandosi con diverse origini dati e ambienti cloud.

La piattaforma include anche funzionalità avanzate come l'AutoAI, che automatizza i processi di analisi dei dati la documentazione del processo, e Watson Machine Learning, che consente una facile distribuzione e gestione dei modelli.

Le migliori funzionalità/funzione di IBM Watson Studio

Utilizzare l'AutoAI per accelerare il processo di creazione e ottimizzazione dei modelli di apprendimento automatico

Connessione e integrazione di dati provenienti da diverse origini dati per garantire un'analisi completa ed efficiente dei dati

Semplificare la distribuzione di modelli di apprendimento automatico in ambienti di produttività per l'uso nel mondo reale

Limiti di IBM Watson Studio

Le funzionalità/funzione premium possono risultare in costi operativi elevati

Prezzi di Watson Studio

Su IBM Cloud Pak per i dati: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Su IBM Cloud Pak® per Data as a Service: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Studio

G2: 4.2/5 (160+ recensioni)

4.2/5 (160+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Potenzia i tuoi progetti di Data Science con ClickUp

Esiste un intervallo di alternative a Jupyter da prendere in considerazione se si desidera solo creare e condividere documenti. Ma con ClickUp si può fare molto di più. La piattaforma non si limita ai documenti e all'analisi dei dati. È uno strumento versatile che offre funzionalità di project management, documentazione, collaborazione e automazione, il che lo rende un'ottima soluzione all-in-one.

Quindi, se state cercando di provare qualcosa di nuovo per gestire in modo efficiente i vostri progetti di scienza dei dati, provate ClickUp e vedete la differenza che può fare nel vostro flusso di lavoro.