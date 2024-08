10 alternative Pictory per la creazione di video AI nel 2024

Gli strumenti di IA sono penetrati oggi in quasi tutti i settori e il mondo creativo non fa eccezione. Probabilmente l'IA si è affermata come indispensabile in questo ambito.

L'IA generativa ha avuto un impatto anche sulla produzione video tradizionale. Dai software per la creazione di video agli strumenti di modifica dei video online che affinano il modo in cui si appare sullo schermo, l'intelligenza artificiale può aiutare a produrre video di qualità professionale. Gli autori e gli addetti al marketing dei contenuti possono pubblicare contenuti di alta qualità in metà tempo con una piattaforma di creazione video.

Questi strumenti fanno molto: alcuni aiutano a costruire avatar personalizzati utilizzando l'IA, altri possono generare video straordinari con solo brevi prompt, mentre altri ancora si concentrano sul perfezionamento dei video rimuovendo gli sfondi e altro ancora.

Pictory è uno di questi strumenti che è diventato uno dei preferiti dagli autori di tutto il mondo. Tuttavia, gli utenti hanno esplorato alternative a causa delle sue funzionalità/funzione di automazione limitate e dell'interfaccia goffa.

Se siete tra questi, questo blog è per voi.

Abbiamo raccolto le 10 migliori alternative a Pictory da prendere in considerazione. Con le funzionalità/funzione chiave, i pro e i contro e i piani tariffari, vi forniamo tutti gli approfondimenti per aiutarvi a scegliere il provider ideale per il vostro marchio.

Cosa cercare in un'alternativa a Pictory?

Prima di scegliere, ci sono alcune funzionalità/funzione che dovreste considerare quando cercate un'alternativa a Pictory.

**Un'interfaccia ben progettata e funzionalità di trascinamento semplificano il processo creativo. Inoltre, cercate una navigazione chiara e una curva di apprendimento breve

Un ampio intervallo di opzioni personalizzate: Scegliete alternative a Pictory che vi permettano di sostituire le risorse e che offrano un'ampia gamma di opzioni di personalizzazionemodelli di storyboardingtemi, font, colori, risorse musicali e transizioni, in modo da poter produrre facilmente video personalizzati

Scegliete alternative a Pictory che vi permettano di sostituire le risorse e che offrano un'ampia gamma di opzioni di personalizzazionemodelli di storyboardingtemi, font, colori, risorse musicali e transizioni, in modo da poter produrre facilmente video personalizzati Diversi stili e tipi di video: Scegliete il vostro autore di video IA in base allo stile specifico di cui avete bisogno, che si tratti di video di animazione, infografiche, video di marketing o annunci per i social media

Scegliete il vostro autore di video IA in base allo stile specifico di cui avete bisogno, che si tratti di video di animazione, infografiche, video di marketing o annunci per i social media /IA e automazione: L'alternativa Pictory ideale deve essere in grado di automatizzare il processo di creazione dei video con suggerimenti e narrazione testo-voce. Inoltre, deve garantire che le risorse IA siano accurate e pertinenti

Libreria multimediale e asset estesi: L'alternativa Pictory deve disporre di un'ampia libreria multimediale che includa immagini stock premium, filmati, tracce audio e grafica. Verificate anche la possibilità di caricare i vostri media per migliorare l'attrattiva visiva

L'alternativa Pictory deve disporre di un'ampia libreria multimediale che includa immagini stock premium, filmati, tracce audio e grafica. Verificate anche la possibilità di caricare i vostri media per migliorare l'attrattiva visiva Capacità di editing video: Assicuratevi che le alternative Pictory selezionate offrano funzionalità/funzione di modifica come il ritaglio, l'aggiunta di sovrapposizioni di testo e l'applicazione di filtri per video più coinvolgenti

Assicuratevi che le alternative Pictory selezionate offrano funzionalità/funzione di modifica come il ritaglio, l'aggiunta di sovrapposizioni di testo e l'applicazione di filtri per video più coinvolgenti Opzioni di esportazione e condivisione: Sono fondamentali opzioni di condivisione facili che supportino vari formati e risoluzioni di output per la compatibilità. Pertanto, cercate l'integrazione con i social media e le funzionalità/funzione di condivisione diretta per aiutarvi a raggiungere il vostro traguardo

Le 10 migliori alternative a Pictory nel 2024

Ora che sapete quali sono le funzionalità/funzioni da tenere d'occhio, diamo un'occhiata alle 10 migliori alternative a Pictory.

1. Lumen5

via Lumen5 Alternativa facile da usare a Pictory, Lumen5 è uno strumento intelligente per la creazione di video che utilizza l'IA per trasformare lunghi blog o articoli in video coinvolgenti, sia per l'istruzione, le notizie, l'intrattenimento o il video marketing.

Creato su misura per le piccole aziende con un budget limitato per le modifiche, questo strumento dotato di IA è eccellente per i team che non hanno competenze video avanzate ma che desiderano comunque video dall'aspetto professionale.

Lumen5 è progettato per essere facile da usare, con modifiche drag-and-drop, modelli e la possibilità di trasformare automaticamente blog e feed RSS in video. Inoltre, offre funzionalità/funzione interessanti come il caricamento di kit di marchi, aree di lavoro multiple e la possibilità di personalizzare colori, font e filigrane.

Sebbene non sia il massimo per i grandi team creativi che lavorano insieme, è una scelta solida per i singoli, i solisti e i freelance che gestiscono contenuti per più marchi.

Le migliori funzionalità/funzione di Lumen5

Riepilogare/riassumere i contenuti del blog in video con un clic

Conversione di post o script in video con IA Voiceover o con la vostra voce registrata

Stabilire un marchio coerente caricando font, colori e un logo per creare un brand kit personalizzato

Personalizzare i video utilizzando la libreria multimediale integrata per foto, video, audio e IA Voiceover

Limiti di Lumen5

i video a risoluzione 1080p sono disponibili solo nei piani più costosi

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente confusa e il layout dei video obsoleto

Prezzi di Lumen5

**Gratis

Basic: $29/mese

$29/mese Starter: $79/mese

$79/mese Professionale: $199/mese

$199/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Lumen5

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

2. Fliki

via Fliki Fliki è una piattaforma software di facile utilizzo per la creazione di video, podcast e audiolibri trasformando il testo in file audio e video. È una delle alternative a Pictory più accessibili per gli utenti che non hanno competenze tecniche avanzate.

Gli utenti ne apprezzano costantemente l'audio realistico e ben ritmato, impostazione che lo distingue da altri generatori di video IA. Inoltre, la sua collezione di oltre 1.000 voci in 75 lingue offre un ampio intervallo di opzioni per la narrazione.

Una delle funzionalità/funzione più interessanti di Free è il suo generoso piano gratuito, che offre cinque minuti di video gratis al mese. Il piano offre l'accesso a strumenti essenziali per la generazione di contenuti da testo a video, voci multilingue, varie opzioni dialettali e un'ampia libreria di immagini, video e clip musicali.

Le migliori funzionalità/funzione di Fliki

Utilizzo della clonazione vocale per incorporare la propria voce naturale nei video generati dall'IA

Accesso a un ricco stock di media (integrato con Pixabay) e a modelli per la creazione di contenuti diversi

Utilizzare tweet, post di blog e presentazioni di PowerPoint come prompt per l'IA

Applicare lo strumento a casi d'uso versatili, che spaziano dai video di YouTube alle conversioni di blog

Migliorare la narrazione utilizzando una varietà di stili vocali ed emozioni

Limiti di Fliki

Manca l'uso trasparente dei crediti

Limitate funzionalità di modifica dei video

Prezzi di Fliki

**Gratis

Standard: $28/mese per utente

$28/mese per utente Premium: $88/mese per utente

$88/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Fliki

G2: 4.8/5 (120+ recensioni)

4.8/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (240+ recensioni)

3. Sintesi

via Sintesi Un altro prodotto di IA generativa, Synthesia, si distingue per i suoi oltre 140 avatar di IA, che permettono agli utenti di scegliere dalla libreria o di crearne di propri.

Eccelle nella trasformazione di testi in video con audio in varie lingue e voci. Gli utenti possono personalizzare gli sfondi e i colori del marchio, aggiungere musica e inserire marcatori per semplici animazioni.

È utile per molti casi d'uso, dalla formazione alle vendite commerciali video marketing . La popolarità di Synthesia deriva dalla sua semplicità, dalla ricchezza delle funzionalità, dagli avatar IA dal suono naturale e dagli strumenti di collaborazione. Una volta che la bozza di un video è pronta, gli autori possono facilmente condividerla con altri, ricevere feedback sulla piattaforma e quindi incorporare o scaricare il video.

Le migliori funzionalità/funzione di Synthesia

Trasforma il testo in video coinvolgenti in pochi minuti

Accesso a una varietà di voci IA dal suono naturale in oltre 120 lingue

Pubblicare e condividere facilmente i video con un link generato e condivisibile

Creazione di avatar personalizzati dell'IA per progetti video, materiali di formazione e altro ancora

Creazione di sceneggiature video con l'assistente di sceneggiatura dell'IA

Registrare il proprio schermo per le istruzioni per l'uso e per i videovideo di formazione* Aggiungere sottotitoli in più lingue e allineare le animazioni con il contenuto audio

Limiti della sintesi

La modifica dei video e l'aggiunta di didascalie richiedono molto tempo

Il numero di scene che è possibile aggiungere a ciascun video dipende dal piano tariffario in uso

Prezzi di Synthesia

Starter: $22/mese (fatturati annualmente)

$22/mese (fatturati annualmente) Autore: $67/mese (fatturati annualmente)

$67/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2: 4.7/5 (1.200+ recensioni)

4.7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (110+ recensioni)

4. Descrizione

via Descrizione Descript è un esclusivo software di modifica video online alimentato dall'IA che consente di modificare i video come si farebbe con un documento.

Grazie alla funzionalità/funzione di trascrizione automatica, qualsiasi modifica apportata al testo, come l'eliminazione, lo spostamento o la copia, viene direttamente tradotta nel video. È ideale per gli autori di contenuti che cercano una soluzione all-in-one per la modifica.

È come modificare un documento Word-caricare i media o registrare l'audio, ottenere una trascrizione istantanea e quindi modificare le clip multimediali modificando il testo.

È possibile creare una voce fuori campo realistica basata sulla propria voce grazie alle voci IA. Inoltre, lo schermo verde riconosce automaticamente lo sfondo del video, consentendo di cambiarlo con qualsiasi cosa si desideri.

Descrizione delle migliori funzionalità/funzione

Generazione automatica di trascrizioni con una precisione fino al 95%

Modifica di audio e video utilizzando spunti di modifica basati sul testo

Focalizzare lo sguardo con la funzionalità Contatto oculare, particolarmente utile quando si legge da un copione

Rimuovete le parole di riempimento e i tempi morti con un solo clic

Limiti di trascrizione

L'interfaccia utente manca di intuitività

I prompt vengono spesso interpretati in modo errato

Descrizione dei prezzi

**Gratis

Autore: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni descritte

G2: 4.6/5 (390+ recensioni)

4.6/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (160+ recensioni)

5. Steve.ai

via Steve.ai Steve.ai è uno strumento di creazione video guidato dall'IA che offre opzioni per video dal vivo e animati. Viene fornito con vari filmati di repertorio, caratteri e tracce audio, consentendo di personalizzare il layout dei testi, regolare la durata delle scene e utilizzare modelli di colore.

Progettato per utenti aziendali, team di marketing ed educatori, Steve.ai garantisce un'esperienza di facile utilizzo. Che siate blogger che ripropongono contenuti o principianti nella creazione di video, Steve.ai ha una funzionalità/funzione blog-to-video che amplia la portata del vostro pubblico.

È inoltre possibile aggiungere musica, effetti sonori e testo per adattare i video a esigenze specifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Steve.ai

Produrre video animati e dal vivo di altissimo livello con l'IA

Risparmia tempo con gli script generati automaticamente per i tuoi video

Migliora i tuoi video incorporando un presentatore animato

Creare contenuti più inclusivi utilizzando caratteri IA che rappresentano età, etnie e professioni diverse

Limiti di Steve.ai

Modelli limitati

Manca un pulsante diretto di condivisione

Prezzi di Steve.ai

**Gratis

Basic: $20/mese

$20/mese Starter: $60/mese

$60/mese Pro: $80/mese

$80/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Steve.aiA

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. PistaML

via PistaML Runway, un'altra delle possibili alternative a Pictory, utilizza gli "strumenti magici" dell'IA per creare video, immagini, animazioni 3D e migliorare l'audio, il tutto a un costo molto inferiore rispetto ai progetti guidati dall'uomo.

Offre oltre 30 funzionalità/funzione di IA dedicate alla creazione di video e le sue ultime funzionalità Gen-2 consentono di creare video innovativi a partire da testi e/o immagini.

È inoltre possibile aggiungere l'audio caricando un file separato e sincronizzarlo facilmente con il video. Runway lavora sia su dispositivi desktop che mobili.

Le migliori funzionalità/funzione di Runway

Crea o migliora i media con prompt da testo a video e da video a video

Può essere utilizzato sia da grandi aziende che da intrattenitori solitari

Personalizzate Runway addestrando il modello IA per adattarlo allo stile del vostro marchio e alle linee guida per gli argomenti

Limiti di Runway

Nessun avatar dell'IA

Prezzi in pista

Basic: Free

Free Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro: $35/mese per utente

$35/mese per utente Unlimited: $95/mese per utente

$95/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Runway

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Nessuna recensione disponibile

7. DeepReel

via DeepReel Immaginate di clonare voi stessi per creare video personalizzati su larga scala.

Con DeepReel, potete scrivere il vostro copione e vedere il vostro avatar pronunciarlo con la vostra voce, ed è disponibile in oltre 30 lingue. Questo rende la piattaforma il punto di riferimento per creare connessioni personalizzate con clienti e potenziali clienti, facendo risaltare il vostro marchio. Scalare il processo di creazione dei contenuti video mentre aumentate la produttività commerciale coinvolgendo i singoli clienti. Potete anche personalizzare le email e le pagine di destinazione dei video con le risorse del vostro marchio.

Le migliori funzionalità/funzione di DeepReel

Genera video arricchiti di audio a partire dal testo

Migliora i tuoi video con avatar IA per un tocco di qualità da studio di registrazione

Importazione di video tramite la connessione del proprio account Canva

Lancia campagne video personalizzate per raggiungere efficacemente il tuo pubblico

Limiti di DeepReel

Manca di app dedicate per mobile e desktop

Prezzi di DeepReel

Starter: $5/mese

$5/mese Autore: $19/mese

$19/mese Creator plus: $39/mese

$39/mese Pro: $99/mese

$99/mese Business: $199/mese

$199/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di DeepReel

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

8. Ora Uno

via Ora prima Hour One si distingue tra le alternative di Pictory per la sua interfaccia utente e la compatibilità globale. La piattaforma consente la creazione di video IA in oltre 100 lingue, con 200 voci con accenti e pronunce realistiche.

Oltre alle sue capacità multilingue, Hour One offre funzionalità/funzione uniche come modelli di progetti 3D e strumenti di IA Wizard. Questi strumenti, alimentati da ChatGPT, aiutano gli utenti a creare video, script e traduzioni più intelligenti su scala.

La piattaforma di modifica video self-service di Hour One, Reals, è minimalista e facile da usare, con una forte enfasi sullo scripting. Dispone di oltre 30 avatar IA che offrono narrazioni in 19 lingue, consentendo agli utenti di creare rapidamente video di alta qualità a partire da testi.

Le migliori funzionalità/funzione di Hour One

Creazione di video coinvolgenti con avatar IA in più lingue

Generazione di immagini da testi all'interno dell'editor video

Creazione di video utilizzando modelli video 2D e 3D o anche semplici prompt dell'IA

Utilizzo di brand kit e intro/outro brandizzati per un look coerente del marchio

Limiti di un'ora

Limitato stock di modelli

Gli avatar mancano di realismo

Prezzi di Hour One

**Gratis

Lite: $30/mese

$30/mese Business: $112/mese

$112/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Hour One

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Pipio

via Pipio Pipio è una facile alternativa a Pictory che permette di realizzare video IA professionali semplicemente digitando, cliccando e trascinando elementi sullo schermo.

Con oltre 100 portavoce virtuali che possono essere personalizzati, Pipio è adatto a vari scopi come il marketing, il commerciale e la formazione. Questi avatar IA parlano in oltre 40 lingue con accenti diversi, offrendo una soluzione versatile per le vostre esigenze video.

Preferito da registi, esperti di marketing, imprenditori e altri, Pipio crea video dall'aspetto professionale con aspetto, voce e lingua personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipio

Personalizzazione di un ampio intervallo di avatar digitali per i vostri video

Generazione di video di alta qualità direttamente dal vostro script

Personalizzazione dei video con la voce, gli effetti visivi e così via.

Limiti di iPio

La qualità dei video non è così elevata come quella degli altri prodotti di questo elenco

Prezzi di iPio

Premium: $25/mese

Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Pipio

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Veed

via Veed Preferita dagli autori di contenuti per i social media, Veed è una piattaforma online di facile utilizzo progettata per i principianti e i professionisti che vogliono creare e modificare rapidamente i video.

L'editor drag-and-drop, unito a funzionalità/funzioni come la sottotitolazione automatica, registrazione dello schermo e un teleprompter, facilita la creazione di video grazie alla tecnologia generativa dell'IA.

È possibile personalizzare testi, font, colori e musica per creare video unici e scegliere tra diversi temi per trasmettere messaggi specifici. La piattaforma semplifica la trascrizione dei video-basta caricare il video, cliccare su "Auto Transcribe" e scaricare la trascrizione.

Le migliori funzionalità/funzione di Veed

Semplificare la modifica con una Sequenza intuitiva e strumenti a portata di clic

Risparmia tempo utilizzando il generatore di sceneggiature video IA per strutturare la narrazione del tuo video

Aggiungete sottotitoli o trascrivete l'audio in testo all'istante

Migliorare i video incorporando media stock gratis

Convertire il testo in voce senza sforzo con un avatar personalizzato

Limiti di visualizzazione

La piattaforma è troppo lenta, soprattutto per i video di durata superiore a 10 minuti

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi

Free

Basic: $290,67/mese per utente

$290,67/mese per utente Pro: $599/mese per utente

$599/mese per utente Business: $1.500/mese per utente

$1.500/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Vedi valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 3.4/5 (40+ recensioni)

Altri strumenti di IA per la gestione dei video: ClickUp

A differenza delle alternative di Pictory che si concentrano sulla generazione di video professionali utilizzando l'IA, piattaforme di produttività per la gestione di progetti video come ClickUp, offrono un intervallo molto più ampio di strumenti di IA. Questi strumenti semplificano il flusso di lavoro creativo, migliorano la collaborazione e aumentano la produttività.

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

A software di project management clickUp è un hub di produttività centralizzato che riunisce tutti i lavori. Grazie a funzionalità flessibili di project management e task management, a una libreria di modelli e a oltre 1000 integrazioni, ClickUp è la piattaforma ideale per i team che vogliono ottimizzare i progetti e le attività video in un'unica area di lavoro collaborativa.

Usate ClickUp Brain per occuparvi di tutte le attività di ClickUp, dalla scrittura al lavoro amministrativo ClickUp Brain con i suoi AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work, offre approfondimenti contestuali e risparmio di tempo per una maggiore produttività.

Utilizzate l'assistente di scrittura IA per generare idee, bozze e sceneggiature di video in pochi secondi. È in grado di correggere l'ortografia e la grammatica, di tradurre il testo in più lingue e di modificarlo a piacimento, sia che lo si voglia più lungo, più corto, più coinvolgente o più semplice.

ClickUp offre anche strumenti per il brainstorming collaborativo come Lavagne online di ClickUp per aiutare voi e il vostro team creativo a ideare idee video e costruire trame.

Utilizzate ClickUp Brain per trasformare i paragrafi dei blog in accattivanti didascalie/prompt per i vostri video

Utilizzare Documenti ClickUp come area di lavoro collaborativa per salvare idee di sceneggiatura, fonti di ispirazione, brief creativi e altro ancora. È anche possibile utilizzarlo per condividere i video con il team e gli stakeholder per ottenere commenti e correzioni di bozze.

Se avete difficoltà a tenere traccia dei vostri molteplici progetti creativi, abbiamo quello che fa per voi. Con Attività di ClickUp clickUp Tasks è un programma che consente di organizzare e tenere traccia di tutti i progetti con le relative attività, impostare le priorità, assegnarle ai rispettivi titolari, aggiungere commenti e promemoria e persino automatizzare le attività ripetitive. È possibile monitorare lo stato di avanzamento attraverso diverse visualizzazioni, come ad esempio quella in stile Kanban Vista Bacheca , Vista Gantt Chart , oppure Sequenza visualizzata .

Per i team creativi e di progettazione, ClickUp offre un'ampia libreria di modelli curati per costruire flussi di lavoro che rispecchiano i vostri processi ideali, favorendo efficienza e creatività.

Per la produzione di video in particolare, ClickUp ha questo Modello di produzione video per aiutarvi a dare il via ai vostri progetti video. Utilizzatelo per organizzare e monitorare i vostri progetti video per tipo, stato, date di scadenza, ecc.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Accesso a oltre 100 prompt integrati in ClickUp Brain per risultati precisi al primo tentativo di creazione di contenuti con l'aiuto dell'IA

Creazione di sceneggiature, schemi di video e idee di storie generate dall'IA in pochi secondi

Superare le barriere linguistiche utilizzando l'azione Traduci e fornire interpretazioni quasi perfette in 12 lingue

Condivisione di copioni e video con gli stakeholder per commenti e correzioni di bozze all'interno della piattaforma

Fare un brainstorming collettivo di trame e idee di sceneggiatura con il vostro team utilizzando le lavagne online di ClickUp

Tenere traccia in modo efficiente di tutti i progetti creativi, delle sequenze, delle dipendenze e così via, utilizzando le attività di ClickUp con campi e stati personalizzati

Connessione con oltre 1.000 integrazioni con i principali strumenti di lavoro senza alcuno sforzo

Esplorate una libreria di modelli in continua espansione con risorse precostituite e personalizzabili per avviare qualsiasi processo in ClickUp

Limiti di ClickUp

All'inizio c'è una curva di apprendimento, dato l'ampio intervallo di funzionalità/funzione offerte

L'app per dispositivi mobili non offre tutte le visualizzazioni disponibili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.300+ recensioni)

4.7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

Creare video con la giusta piattaforma di IA

La giusta piattaforma IA può diventare il vostro partner più fidato nella creazione di video. Tuttavia, la scelta dello strumento ideale dal nostro elenco di alternative a Pictory è solo il primo passaggio.

Sebbene queste alternative offrano fantastiche funzionalità/funzione per la creazione di video, è necessario anche uno strumento per gestire i flussi di lavoro e i contenuti creativi.

È qui che entra in gioco ClickUp, con il suo arsenale di funzionalità di project management e di attività.

Con ClickUp è possibile semplificare il processo di produzione dei video, collaborare con il proprio team e garantire che i progetti rimangano in linea dall'inizio alla fine. Iscriviti a ClickUp e trasforma il tuo modo di lavorare ai progetti video!