10 Migliori alternative a Mindnode per il Mind Mapping nel 2024

Avete un'idea che volete trasformare in un piano chiaro. Probabilmente avete usato il famoso strumento di mappatura mentale, Mindnode.

Nonostante la sua matrice di funzionalità/funzione, Mindnode ha ancora dei limiti. La mancanza di funzionalità/funzione di collaborazione dal vivo e di temi integrati può indurvi a cercare delle alternative.

Ecco perché abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a Mindnode che possono offrire più opzioni e vantaggi.

Ma prima di tuffarci, cerchiamo di capire meglio gli strumenti di mappatura mentale online.

**Cosa si deve cercare nelle alternative a Mindnode?

Uno strumento di mappatura mentale è uno strumento digitale che vi aiuta a creare una rappresentazione visiva delle vostre idee, concetti e piani. A differenza di carta e penna, questi strumenti di pensiero visivo offrono flessibilità, consentendo di riorganizzare, aggiungere o rimuovere facilmente gli elementi man mano che il piano prende forma.

Tuttavia, non tutti gli strumenti di mappatura mentale sono uguali. Alcuni hanno più funzionalità/funzione, mentre altri sono più facili da usare e sicuri. Ecco perché è necessario sapere cosa cercare e trovare in uno strumento di mappatura mentale.

Ecco le funzionalità chiave che uno strumento di mappatura mentale dovrebbe avere:

**Cercate strumenti semplici che vi permettano di iniziare rapidamente. La personalizzazione è fondamentale per poter adattare le mappe mentali a diverse attività e preferenze

Limiti ai nodi : La chiave delle mappe mentali sono i nodi e le connessioni che aiutano a fare un brain dump e a vedere il quadro generale. Assicuratevi che lo strumento non limiti la capacità di creare un numero di nodi e connessioni

: La chiave delle mappe mentali sono i nodi e le connessioni che aiutano a fare un brain dump e a vedere il quadro generale. Assicuratevi che lo strumento non limiti la capacità di creare un numero di nodi e connessioni Capacità di collaborazione : Cercate alternative a Mindnode con solide funzionalità/funzione di collaborazione. Queste includono l'aggiunta di membri del team, la possibilità di lasciare commenti e di lavorare insieme in tempo reale. Una collaborazione fluida in tempo reale può migliorare notevolmente il lavoro di squadra e l'efficienza

: Cercate alternative a Mindnode con solide funzionalità/funzione di collaborazione. Queste includono l'aggiunta di membri del team, la possibilità di lasciare commenti e di lavorare insieme in tempo reale. Una collaborazione fluida in tempo reale può migliorare notevolmente il lavoro di squadra e l'efficienza Flessibilità dei dati : Assicuratevi che lo strumento supporti funzioni di importazione ed esportazione semplici. Ciò consente una perfetta integrazione con altri strumenti del flusso di lavoro, facilitando lo scambio e la gestione delle informazioni aziendali

: Assicuratevi che lo strumento supporti funzioni di importazione ed esportazione semplici. Ciò consente una perfetta integrazione con altri strumenti del flusso di lavoro, facilitando lo scambio e la gestione delle informazioni aziendali Misure di sicurezza : dare la priorità a strumenti con solide funzionalità/funzione di sicurezza, soprattutto quando si tratta di dati sensibili. La crittografia e i controlli di accesso sono essenziali per salvaguardare la vostra privacy

: dare la priorità a strumenti con solide funzionalità/funzione di sicurezza, soprattutto quando si tratta di dati sensibili. La crittografia e i controlli di accesso sono essenziali per salvaguardare la vostra privacy Miglioramenti dell'IA: Considerate le alternative di Mindnode che utilizzano l'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la vostra esperienza di mappatura mentale. Funzionalità/funzione come la formattazione del testo possono ottimizzare l'organizzazione e la visualizzazione, rendendo le mappe mentali più attraenti e comprensibili

10 Migliori alternative a Mindnode per la Mappa mentale nel 2024

Ora che sapete cosa cercare e trovare in uno strumento di mappatura mentale, vediamo le migliori alternative a Mindnode nel 2024.

1. ClickUp

Utilizzate le mappe mentali di ClickUp per fare brainstorming di idee senza problemi

ClickUp è un software per la gestione dei progetti e la produttività che, tra le sue numerose funzionalità, include uno strumento per le mappe mentali. Le mappe mentali di ClickUp è uno strumento versatile e potente per visualizzare le idee, organizzare i pensieri, fare brainstorming e pianificare progetti in modo rapido ed efficiente.

Ma non è tutto.

È anche possibile archiviare e collegare le attività alle mappe mentali all'interno di un'unica piattaforma. Questo vi aiuta a mantenere tutto il vostro lavoro organizzato, accessibile e sotto lo stesso tetto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Collaborare con i tuoi team e adattare le mappe mentali alle vostre esigenze. È possibile invitare i membri del team, condividere le mappe mentali e modificarle insieme in tempo reale. È anche possibile lasciare feedback e note sulle mappe mentali

Collaborate con i vostri compagni di squadra in tempo reale per mantenere tutti sulla stessa pagina con le mappe mentali di ClickUp

Create mappe mentali da zero o utilizzate attività esistenti come nodi. È anche possibile trascinare e rilasciare attività e nodi per riorganizzare le mappe mentali.

Create facilmente diagrammi mentali utilizzando attività e nodi in ClickUp Mind Maps, la migliore alternativa a Mindnode

Integrate le vostre mappe mentali con altri strumenti e app che utilizzate. È possibile importare dati da diverse origini dati, come file, immagini, collegamenti e note

Trascina e rilascia e ridisponi per creare mappe mentali organizzate con ClickUp

Utilizza l'intelligenza artificiale (IA) per migliorare l'esperienza delle mappe mentali. Le funzionalità/funzione di ClickUp AI possono aiutarvi a formattare il testo, organizzare gli elementi e visualizzare i dati

Personalizzare le mappe mentali con colori, icone e stili. È possibile aggiungere allegati, commenti e liste di controllo ai nodi e alle attività

Semplificate il brainstorming con una mappa mentale pronta all'uso e completamente personalizzabileClickUp Modello semplice di mappa mentale. ClickUp offre anche altri modelli facilmente personalizzabilimodelli di mappe mentali facilmente personalizzabili

Limiti di ClickUp

L'interfaccia completa può risultare eccessiva per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo strumento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. MindManager

via MindManager MindManager lavora come una lavagna online, consentendo di aggiungere e organizzare le idee senza sforzo e di connetterle in base alle necessità. È possibile tenere traccia dello stato del progetto incorporando date di scadenza, priorità e risorse.

Grazie alla funzione drag-and-drop, è possibile manipolare rapidamente nodi e sotto-nodi, posizionandoli ovunque all'interno della tela in base alle proprie esigenze.

È possibile utilizzare la funzionalità/funzione dashboard per consolidare tutti i dati relativi al progetto in un'unica posizione accessibile a voi e ai membri del vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di MindManager

Collaborare in tempo reale sulle mappe di MindManager in tutta sicurezza

Gestione di attività, dashboard e collaborazione in Microsoft Teams

Creazione rapida di flussi di processo visivi per processi complessi

Pianificare efficacemente i progetti con Sequenze e attività cardine visive

Categorizzare e analizzare i dati di Excel all'interno delle mappe di MindManager

Limiti di MindManager

Non è disponibile un piano Free

Limitate funzionalità di modifica e grafico Gantt

Prezzi di MindManager

Essentials: $99 all'anno

$99 all'anno Professional: $179 all'anno

$179 all'anno Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MindManager

G2: 4.5/5 (190+ recensioni)

4.5/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

3. Murale

via Murale La prossima alternativa a Mindnode è Mural, una piattaforma di lavoro visuale progettata per un lavoro di squadra efficace da qualsiasi posizione. Permette ai team di usare tecniche creative per la collaborazione visiva.

È possibile allineare senza problemi tutti i membri del team con funzionalità/funzione quali mappe, flussi di processo, diagrammi e integrazione di immagini.

La lavagna digitale intuitiva di Mural va oltre il brainstorming tradizionale. È uno spazio dinamico per l'ideazione, il piano e l'innovazione, sia che i team lavorino di persona, in modo ibrido o da remoto.

Con Mural ogni voce viene ascoltata, garantendo l'inclusività e il raggiungimento di obiettivi collettivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Mural

Scegliete tra una varietà di dimensioni della tela per soddisfare i vostri obiettivi di collaborazione, offrendo una flessibilità senza limiti

Aggiungete idee, elementi d'azione e altro ancora come note adesive o caselle di testo con colori personalizzabili e raggruppamenti per identificare gli schemi

Creare facili visualizzazioni di flussi, mappe, processi, gerarchie, viaggi e altro ancora

Migliorare la comunicazione incorporando icone, GIF e immagini grazie alle integrazioni con Noun Project, GIPHY e Unsplash

Risparmiare tempo e standardizzare i metodi in tutta l'organizzazione creando e pubblicando modelli personalizzati nell'area di lavoro

Limiti murali

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo strumento hanno notato una curva di apprendimento

Prezzi del murale

**Gratis

Teams+ : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Business: $17,99/utente al mese (fatturati annualmente)

$17,99/utente al mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni sul muro

G2 : 4.6/5 (1.300+ recensioni)

: 4.6/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

4. LiberaMente

via Mente libera FreeMind è uno strumento versatile per la mappatura mentale che consente di catturare le idee in modo visivo. Sia che si tratti di pianificare un progetto, di scrivere o di concettualizzare, offre una creazione flessibile di diagrammi al di là delle strutture lineari.

La compatibilità multipiattaforma con Windows, Linux e macOS, grazie al Java Runtime Environment, garantisce l'accessibilità a un'ampia base di utenti. In quanto progetto open-source, FreeMind invita tutti a contribuire.

Le migliori funzionalità/funzione di FreeMind

Crearemappe mentali di tutti i tipi con la sua interfaccia facile e intuitiva

Operare universalmente grazie all'ampia compatibilità con la piattaforma Java

Personalizzare le mappe mentali grazie all'ampio intervallo di opzioni personalizzate per adattarle alle vostre esigenze specifiche

Utilizzare una serie di plugin che possono aggiungere nuove funzionalità/funzioni al software

Limiti di FreeMind

Il prodotto non è stato aggiornato da diversi anni e i recensori hanno notato di non essere sicuri del suo utilizzo

Offre opzioni di collaborazione al limite

Può essere complesso per i principianti

Prezzi FreeMind

Free Forever per sempre

Valutazioni e recensioni di FreeMind

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Nota di idea

via Ideanote Ideanote è uno strumento di gestione delle comunicazioni progettato per raccogliere le idee dei singoli, che vanta un'efficiente raccolta di idee, collaborazione e gestione per le aziende.

Promuove l'innovazione consentendo la promozione da parte di più livelli di stakeholder e dipartimenti, costruendo una cultura di creatività e comunità.

Con Ideanote è possibile vagliare ed eseguire rapidamente le idee, migliorando la produttività e l'identificazione delle opportunità. La sua agilità e disponibilità lo rendono adatto a diverse produttività, dallo sviluppo del prodotto al miglioramento dei processi.

Ideanote si integra con altre applicazioni tramite Zapier, per sperimentare funzioni e flessibilità migliorate grazie alla connessione con gli strumenti con cui già lavorate.

Funzioni di Ideanote

Definizione del livello di anonimato, tra cui non anonimo, completamente anonimo e parzialmente anonimo

Accesso alle integrazioni API di Google App Script e Notion

Selezione di più idee ed esecuzione di azioni in blocco

Limiti di IdeaNote

Manca di funzionalità avanzate per la mappatura mentale

Limitate funzionalità di collaborazione per le mappe mentali

Prezzi di IdeaNote

Free: Fino a 10 utenti

Fino a 10 utenti Business: $49-$859/mese per 10-1000 utenti

$49-$859/mese per 10-1000 utenti Azienda: $2.899/mese per utenti illimitati (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di IdeaNote

G2 : 4.7/5 (250+ recensioni)

: 4.7/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (130+ recensioni)

6. MindMeister

via MindMeister MindMeister è uno strumento potente e versatile per la mappatura mentale e la presa di note che consente di creare e condividere le idee con il team.

Offre un'eccezionale capacità di collaborazione : invitare i membri del team e gli ospiti a creare mappe mentali, consentendo di commentare facilmente, brainstorming e presentazione di idee .

Tuttavia, alcune funzionalità, come l'esportazione di mappe concettuali e l'allegato di contenuti multimediali, sono riservate agli utenti a pagamento.

MindMeister si distingue tra le alternative a Mindnode per la sua interfaccia moderna e le abbondanti opzioni di personalizzazione, compresi i layout aziendali. La funzionalità di allineamento automatico dei nodi garantisce inoltre che le mappe mentali siano visivamente accattivanti e adatte ad impostazioni professionali.

Le migliori funzionalità/funzione di MindMeister

Create mappe mentali con il vostro team grazie alle eccellenti funzionalità/funzione di MindMeister

Utilizzate le sue abbondanti opzioni di personalizzazione

Integrazione con MeisterTask per una gestione completa delle attività

Limiti di MindMeister

Le funzionalità/funzioni aggiuntive possono ridurre l'intuitività

Leggermente costoso per i singoli utenti di mappe mentali

Prezzi di MindMeister

Basic : Gratis

: Gratis Personale: $3,50/utente al mese (fatturati annualmente)

$3,50/utente al mese (fatturati annualmente) Pro: $5,50/utente al mese (fatturati annualmente)

$5,50/utente al mese (fatturati annualmente) Business: $8,50/utente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di MindMeister

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (290+ recensioni)

7. Capitolare: 6/5 (290+ recensioni)

via Coggle Coggle è un ottimo strumento di mappatura mentale online e una delle alternative più popolari a Mindnode. La sua piattaforma basata sul web offre velocità, intuitività e facilità d'uso, completata da pratici scorciatoi da tastiera per l'efficienza.

Inoltre, Coggle è gratis per un massimo di tre mappe mentali private (con un numero illimitato di mappe pubbliche). È anche possibile salvare la mappa mentale in formato PDF, testo o immagine.

La sua semplicità lo rende ideale per un uso digitale occasionale. Quando si inizia un diagramma in Coggle, si viene accolti con il nodo centrale di una nuova mappa mentale. L'aggiunta di nuovi nodi è semplice: basta fare clic sul segno più o usare scorciatoie da tastiera per un'esperienza più rapida.

La produttività è migliorata dalla familiarità con le scorciatoie da tastiera dell'app, elencate nell'angolo in basso a destra.

Vedi le migliori funzionalità/funzione

Invita altre persone a unirsi ai tuoi diagrammi e a lavorare insieme in sincronizzazione

Creare nuovi nodi con un clic o tramite scorciatoie da tastiera

Scegliete tra una varietà di modelli preconfezionati per iniziare la vostra mappa mentale o diagramma di flusso

Creare diagrammi ordinati e dall'aspetto professionale con la funzionalità/funzione intelligente di Coggle

Limiti di Coggle

Da fare: non consente agli utenti di inserire immagini o di modificarle nei diagrammi

Non dispone di funzionalità avanzate di mappatura mentale come note, allegati, icone o etichette

Vedi i prezzi

**Gratuito

Awesome : $5/mese

: $5/mese Organizzazione: $8/utente al mese

Valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza valutazioni

: Non ci sono abbastanza valutazioni Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

8. XMind

via XMind Se state cercando un'alternativa a Mindnode che si concentri sul processo di mappatura mentale, potreste prendere in considerazione Xmind.

Xmind è un elegante strumento di gestione delle idee che consente di creare e organizzare i pensieri in modo flessibile e intuitivo. Piuttosto che concentrarsi sulla collaborazione in tempo reale e sulla versione, Xmind dà priorità al miglioramento del processo di mappatura mentale stesso.

Xmind dispone di app native per Windows, macOS, iOS, Android e Linux per accedere e utilizzare le mappe mentali su diversi dispositivi. È l'ideale per i singoli o i team che vogliono mantenere la coerenza senza la necessità di una collaborazione costante.

Le migliori funzionalità/funzione di XMind

Personalizzazione dei temi dei diagrammi, della formattazione dei testi e dello stile dei diagrammi

Sfruttare uno stile di mappa mentale predefinito professionale e visivamente accattivante

Utilizzo della modalità pitch integrata per presentazioni professionali

Limiti della mente

Non è ideale per una collaborazione frequente o per un'estensione in tempo realesessioni di brainstorming XMind pricing

piano Free : Piano gratuito

Piano gratuito Piano Pro: $59,99/anno

Recensioni e valutazioni di XMind

G2 : 4.3/ 5 (50+ recensioni)

: 4.3/ 5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (110+ recensioni)

9. Capriccioso

via Capriccioso Whimsical è una suite di collaborazione che consente di creare e condividere mappe mentali e altri diagrammi con il proprio team. È possibile commentare le connessioni, monitorare i movimenti del cursore dei compagni di squadra e integrare le mappe mentali con wireframe e documenti.

Whimsical semplifica l'organizzazione delle idee con opzioni di stile semplificate e scorciatoie da tastiera. È possibile aggiungere testi, immagini, collegati e icone ai diagrammi. Non sono necessarie app aggiuntive o estensioni per il browser: tutte le funzioni sono accessibili all'interno del software.

Whimsical offre un'integrazione diretta con GitHub e Notion e supporta l'autenticazione a due fattori per la sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzione di Whimsical

Invita altri a unirsi ai tuoi diagrammi e a lavorare insieme in sincronizzazione

Scegliete tra una varietà di modelli preconfezionati per iniziare la vostra mappa mentale o diagramma di flusso

Creare diagrammi ordinati e dall'aspetto professionale con la funzionalità/funzione intelligente di Whimsical

Limiti di Whimsical

Non dispone di funzionalità di project management come altri concorrenti

Prezzi stravaganti

**Gratuito

Pro : $12 /mese per editor

: $12 /mese per editor Org: $20 /mese per editor (fatturati annualmente)

Recensioni e valutazioni stravaganti

G2 : 4.6/5 (170+ recensioni)

: 4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

10. SempliceMente

via Mente semplice SimpleMind è un'app per mappare la mente e prendere appunti che aiuta a organizzare i pensieri, ricordare le informazioni e generare idee.

È possibile utilizzare la versione gratis su iPad, iPhone e dispositivi Android o passare alla versione a pagamento per ottenere maggiori funzionalità/funzioni.

SimpleMind consente di creare e modificare mappe mentali con layout, stili e supporti diversi. È anche possibile collegare gli argomenti a capitoli di testo per comprendere meglio concetti complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di SimpleMind

Scelta di layout e temi multipli

Aggiunta di immagini, icone, memo vocali e registrazioni video agli argomenti

Integrazione con Dropbox, iCloud Drive e Google Drive

Limiti di SimpleMind

Mappare le connessioni incrociate può diventare caotico

Manca la collaborazione simultanea tra più utenti

Prezzi di SimpleMind

**Gratis

SimpleMind Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SimpleMind

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Inizia il tuo viaggio nella Mappa Mentale oggi

La Mappa Mentale offre un metodo prezioso per generare e collegare conoscenze e idee.

La mappatura ha molti vantaggi, come la semplificazione di concetti complessi, la categorizzazione delle informazioni, la contestualizzazione, l'aumento della creatività e il miglioramento della memoria.

Il software di mappa mentale è uno strumento di pensiero visivo e di brainstorming che aiuta a pensare in modo più chiaro. Se siete ancora indecisi su quale strumento scegliere, vi consigliamo ClickUp.

Provate oggi stesso le Mappe mentali di ClickUp e visualizzate senza sforzo le vostre idee grazie alle varie funzionalità/funzione personalizzabili. Iscriviti a ClickUp oggi stesso.