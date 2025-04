10 Migliori alternative a Bloomfire per la gestione della conoscenza nel 2025

Siamo tutti d'accordo che la conoscenza è potere. Ma è possibile farne buon uso senza gestirla bene?

È probabile che la vostra azienda si basi su vaste informazioni distribuite in innumerevoli documenti. A base di conoscenza ben organizzata con approfondimenti su clienti, prodotti e processi aziendali aiuta a navigare in questo oceano di dati.

Quando cercate un software di gestione della conoscenza per costruire la vostra enciclopedia organizzativa, potreste aver incrociato Bloomfire. Tuttavia, le integrazioni limitate e l'automazione di base del flusso di lavoro possono ostacolare le vostre operazioni.

Quando questo accade, avete bisogno di un'alternativa che vi aiuti. Ecco perché abbiamo cercato e compilato un elenco delle 10 migliori alternative a Bloomfire.

Ma prima di iniziare, ecco cosa abbiamo considerato quando abbiamo creato questo elenco.

**Cosa si deve cercare nelle alternative a Bloomfire?

Bloomfire è noto per la sua interfaccia intuitiva e le sue potenti funzioni di ricerca. Trovate un'alternativa a Bloomfire con queste funzionalità/funzione che sia in grado di fare il passo più lungo della gamba per supportare il vostro lavoro strategie di gestione della conoscenza .

Vediamo le funzionalità/funzione chiave da considerare:

Funzione di ricerca potente: Trovate le alternative a Bloomfire con una ricerca facile da usare, che vi permette di trovare rapidamente le informazioni con suggerimenti istantanei mentre digitate

Trovate le alternative a Bloomfire con una ricerca facile da usare, che vi permette di trovare rapidamente le informazioni con suggerimenti istantanei mentre digitate Funzionalità /IA: Considerate un software di gestione della conoscenza che vi fornisca suggerimenti intelligenti usando Strumenti di IA per i titoli dei documenti, i tag, i riepiloghi/riassunti degli articoli e le descrizioni SEO

Considerate un software di gestione della conoscenza che vi fornisca suggerimenti intelligenti usando Strumenti di IA per i titoli dei documenti, i tag, i riepiloghi/riassunti degli articoli e le descrizioni SEO Altamente personalizzabile: Scegliete un'alternativa a Bloomfire che vi permetta di personalizzare la vostra base di conoscenze in base allo stile e al design del vostro marchio

Scegliete un'alternativa a Bloomfire che vi permetta di personalizzare la vostra base di conoscenze in base allo stile e al design del vostro marchio Reportistica e analisi: Scegliete uno strumento che disponga di report e analisi integrati per aiutarvi a valutare le prestazioni della vostra knowledge base, monitorando facilmente metriche e modifiche

Scegliete uno strumento che disponga di report e analisi integrati per aiutarvi a valutare le prestazioni della vostra knowledge base, monitorando facilmente metriche e modifiche Sistema di feedback integrato: Cercate una soluzione di gestione della conoscenza che supporti moduli personalizzati o si integri con strumenti di terze parti per raccogliere il feedback essenziale degli utenti

Cercate una soluzione di gestione della conoscenza che supporti moduli personalizzati o si integri con strumenti di terze parti per raccogliere il feedback essenziale degli utenti Integrazioni intelligenti: Cercate un software che si integri con gli strumenti esistenti del vostro team, in modo da poterlo adottare rapidamente

Le 10 migliori alternative a Bloomfire da utilizzare nel 2024

In base alle funzionalità/funzione, ai piani tariffari e alle recensioni, ecco il nostro elenco delle 10 migliori alternative a Bloomfire per il 2024:

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Item-Hub-detailed-1400x875.png ClickUp 3.0 Elementi dettagliati /$$$img/

La vista ClickUp Hub dashboard consente di ordinare facilmente i documenti, le dashboard e le lavagne online in base ai recenti, ai preferiti o ai "Creati da me"

La nostra scelta numero uno è ClickUp per la gestione delle conoscenze: combinatela con una piattaforma di produttività all-in-one progettata per i team di ogni dimensione e settore per centralizzare il lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-57-1400x944.png Documenti ClickUp /$$$img/

Collabora e mantieni aggiornata la tua base di conoscenze con ClickUp Documenti

Vai a Documenti di ClickUp per tutte le vostre esigenze di knowledge base. Grazie al suo strumento di modifica facile da usare, è possibile visualizzare in anteprima l'aspetto del documento prima di pubblicarlo. È possibile aggiungere diversi tipi di contenuto, come immagini, liste di controllo, pagine annidate e segnalibri, per creare pezzi organizzati e visivamente accattivanti.

E se avete bisogno di aiuto per i vostri contenuti? Potete sempre coinvolgere i vostri compagni di lavoro per lavorare contemporaneamente sullo stesso documento.

Collaborate con il vostro team in sincronizzazione con gli strumenti di progetto e di attività di ClickUp, collegando i documenti ai flussi di lavoro e connettendo la gestione della base di conoscenze con l'esecuzione dei progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-26.gif Modello di assistenza IA /$$$img/

Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee e scrivere e modificare contenuti in pochi secondi

Se avete poco tempo, lasciate che ClickUp Brain prendere le redini da voi. L'AI Writer for Work integrato nella piattaforma semplifica la creazione di contenuti riepilogando/riassumendo testi, generando elementi di azione, creando schemi di articoli e formattando i contenuti in pochi secondi.

Gli utenti di ClickUp possono inoltre utilizzare l'IA in tutta la piattaforma, migliorando la gestione delle conoscenze. Questa integrazione consente di scrivere e riepilogare/riassumere contenuti per i wiki aziendali, trasformare le note in elenchi di azioni da fare, colmare le lacune di conoscenza e generare idee per i documenti interni.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-6.gif Risparmiate tempo per creare la vostra base di conoscenze con i modelli predefiniti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400 Scarica questo modello /$$$cta/

Tuttavia, se vi serve solo qualcosa per iniziare, sfogliate la nostra estesa libreria di modelli. Iniziate subito con qualcosa di semplice, come ad esempio Modello della Knowledge Base di ClickUp e costruire la vostra biblioteca digitale di informazioni. Dispone di sezioni per gli articoli di conoscenza, le FAQ e le risorse, rendendo semplice la conservazione e la condivisione delle conoscenze in azienda.

Oltre alla gestione delle conoscenze, ClickUp consente ai team di pianificare i progetti, monitorare le modifiche e mantenere l'organizzazione durante l'intero ciclo di vita del progetto. ClickUp è la soluzione principale per le aziende che cercano una piattaforma unificata per la gestione delle conoscenze e dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Personalizzazione e miglioramento dei wiki con opzioni di stile flessibili

Facile organizzazione in cartelle, dipartimenti, in qualsiasi modo sia necessario

Ricerca universale per trovare qualsiasi cosa in pochi secondi

Collaborazione in tempo reale con i vostri team

Controllo della modifica, della privacy e di altre funzionalità/funzione di sicurezza

Abilitate la modalità di messa a fuoco per un'esperienza di lettura senza distrazioni

Trovare facilmente i documenti collegati collegandoli alle attività di ClickUp

Utilizzo di modelli predefiniti per la vostra base di conoscenze

Si integra facilmente con oltre 1.000 strumenti popolari come Slack, Zoom e Google Drive,

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento iniziale

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp Brain è disponibile per tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.300+ recensioni)

4,7/5 (9.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. SharePoint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-58-1400x904.png SharePoint /$$$img/

via SharePoint SharePoint di Microsoft è un noto sistema di knowledge management che consente di creare, gestire e condividere facilmente contenuti, perfetti per aggiornare tutti sulla Sequenza dei progetti, sulle novità aziendali e altro ancora.

Aiuta a mantenere i dipendenti informati e impegnati attraverso portali aziendali o intranet e aggiornamenti personalizzati sull'app Sharepoint. Ciò che contraddistingue SharePoint sono gli strumenti di personalizzazione. È possibile creare siti web personalizzati per progetti e reparti diversi, aumentando la produttività e semplificando la condivisione di risorse e applicazioni.

SharePoint si adatta facilmente allo stile del team e supporta la condivisione del desktop, le annotazioni sul testo e altro ancora, raccogliendo tutte le informazioni del progetto in un unico punto e incoraggiando la partecipazione del team.

Le migliori funzionalità/funzione di SharePoint

Gestione di un numero illimitato di portali di knowledge base in un ampio spazio di archiviazione da 1 TB

Implementazione della versione dei documenti e dei flussi di lavoro di approvazione

Garantire la sicurezza della condivisione interna ed esterna dei file

Integrazione con MS Office, OneDrive, Microsoft Teams e Power BI

Limiti di SharePoint

L'integrazione con strumenti non Microsoft è un po' difficile

L'impostazione può essere piuttosto complessa

Prezzi di SharePoint

SharePoint (piano 1): $5/utente al mese (fatturati annualmente)

$5/utente al mese (fatturati annualmente) Come parte di Microsoft 365 Business Standard: $$$$a utente al mese (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni su SharePoint

G2: 4/5 (8.300+ recensioni)

4/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)

3. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-59-1400x875.png Notion è presente nel nostro elenco di alternative a Bloomfire /$$$img/

via Notion Per i team, Notion si trasforma in un hub di produttività e collaborazione basato su cloud. Come software di base di conoscenza, riunisce wiki, documenti e progetti in un'area di lavoro connessa alimentata dall'IA.

È possibile creare database, documenti e wiki interni per archiviare e organizzare le conoscenze del team, facilitando una migliore collaborazione e una facile condivisione delle informazioni.

Nonostante l'aspetto semplice, Notion ha opzioni di personalizzazione, offrendo vari modelli personalizzabili ed elementi divertenti come meme ed emoji. Questo lo rende un'opzione piuttosto flessibile anche per la gestione delle conoscenze personali.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Costruire basi di conoscenza interne con pagine e database

Personalizzare i documenti usando una varietà di elementi come tabelle di contenuto, attivare/disattivare e snippet di codice

Modificare i documenti in tempo reale e taggare i membri del team con domande e commenti

Riepilogare/riassumere i contenuti e identificarne i punti chiave grazie all'IA

Limiti di movimento

I trigger di automazione dei flussi di lavoro di Notion sono limitati rispetto ad altri strumenti

Non è possibile configurare le autorizzazioni degli utenti per i sottoinsiemi di dati nei wiki aziendali

Prezzi di Notion

Free

Plus: $10/utente al mese

$10/utente al mese Business: $18/utente al mese

$18/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA è disponibile per un supplemento di $10/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4. ConoscenzaOwl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-60-1400x874.png ConoscenzaOwl /$$$img/

via Conoscenza Una popolare software di condivisione della conoscenza tra gli informatici, KnowledgeOwl si distingue per la sua capacità di creare siti web basati sulla conoscenza, facili da usare e da ricercare.

La sua funzionalità/funzione di ricerca 'tollerante ai refusi' rende facile trovare le informazioni, soprattutto se l'ortografia non è il vostro forte. La piattaforma mantiene le cose pulite, semplici e intuitive, rendendo facile la creazione e il mantenimento di basi di conoscenza per clienti e dipendenti.

KnowledgeOwl lavora bene per le aziende che forniscono servizi, offrendo loro un modo semplice per gestire contenuti come guide software, politiche e processi.

Le migliori funzionalità/funzioni di KnowledgeOwl

Organizzare e navigare con una tabella flessibile dei contenuti

Utilizzare l'editor WYSIWYG (what you see is what you get) e modificare l'HTML di partenza

Aggiungere note interne per gli autori e notificare a tutti gli aggiornamenti

Controllo dell'accesso ai contenuti e del branding con domini privati

Definire frasi di ricerca per risultati specifici degli articoli

Limiti di KnowledgeOwl

Limitate funzionalità di reportistica personalizzata

Non è conveniente per le piccole organizzazioni

Prezzi di KnowledgeOwl

Un piano: Da $100/mese

Da $100/mese Business Extras: A partire da $275/mese

A partire da $275/mese Enterprise Extras: A partire da $1150/mese

Valutazioni e recensioni di KnowledgeOwl

G2: 4.6/5 (90+ recensioni)

4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

5. Confluenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-61-1400x1004.png Confluenza /$$$img/

via Confluenza Confluence è un'altra valida opzione per la gestione della conoscenza. È ideale per creare, modificare e organizzare la documentazione del progetto e i wiki interni.

È sufficiente creare documenti e visualizzare le idee con la funzionalità Pagine e Lavagne online di Confluence. È poi possibile organizzarli ordinatamente in spazi, come cartelle, e decidere quali possono essere pubblici o privati, consentendo a tutti di lavorare insieme in tempo reale.

Le persone apprezzano particolarmente Confluence per il modo in cui potenzia la comunicazione interna. Oltre al project management, centralizza le informazioni tecniche, rendendo facilmente accessibili gli aggiornamenti e i piani dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Creazione, modifica e organizzare il database dei contenuti gratis e in tempo reale

Utilizzate spazi flessibili e personalizzabili per creare aree dedicate a progetti o reparti specifici

Utilizzate strumenti di IA come ChatGPT, Copywriter e Wordsmith per attività rapide sui contenuti

Automazioni di attività ripetitive su più documenti per una maggiore efficienza

Accedere a funzioni di ricerca avanzate per un recupero rapido e preciso delle informazioni

Limiti di influenza

Difficoltà nel formattare e nell'esportare i PDF

Gestione complessa delle autorizzazioni per la creazione di documentazione tecnica

Prezzi di Confluence

**Gratis

Standard: $6,05/utente al mese

$6,05/utente al mese Premium: $11,55/utente al mese

$11,55/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Influence

G2: 4.1/5 (3.700+ recensioni)

4.1/5 (3.700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.300+ recensioni)

6. HelpDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-62.png HelpDocs è una delle principali alternative a Bloomfire per i documenti di aiuto /$$$img/

via AiutoDocumenti Se volete creare e gestire le informazioni sul supporto clienti, HelpDocs è un'ottima alternativa a Bloomfire. Questo software per database è utilizzato da piccole startup e grandi aziende. Ha un'interfaccia facile da usare e un editor integrato per creare database personalizzabili con immagini e video.

Una volta impostata la base di conoscenza self-service, è possibile organizzare gli articoli in diversi argomenti o sezioni e utilizzare i tag per semplificare la ricerca delle informazioni da parte degli utenti.

HelpDocs si integra bene anche con altri strumenti, come piattaforme di supporto e chatbot, migliorando l'esperienza di assistenza.

Le migliori funzionalità/funzione di HelpDocs

Creazione di file personalizzati modelli di base di conoscenza personalizzati per adattarli al vostro marchio e stile

Risparmiare e gestire il tempo selezionando modelli precostituiti a caricamento rapido

Rimanere aggiornati con gli aggiornamenti programmati degli articoli e le versioni a numero chiuso

Integrazione con strumenti di comunicazione e supporto come Slack, Intercom e Drift

Controllo dell'accesso e della visibilità degli articoli per dipendenti e personalizzati

Limiti di HelpDocs

Gli utenti segnalano che il software può essere soggetto a bug a causa di diversi problemi minori

Prezzi di HelpDocs

Inizio: $69/mese

$69/mese Costruire: $139/mese

$139/mese Crescere: $279/mese

Valutazioni e recensioni di HelpDocs

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Guru

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-63-1400x714.png GetGuru /%img/

via Guru Eccellente alternativa a Bloomfire, Guru combina funzioni di ricerca, intranet e wiki in una semplice piattaforma. Con una robusta funzionalità di ricerca, suggerimenti utili e controllo delle versioni, è eccellente per la creazione e la gestione di basi di conoscenza interne.

Nel frattempo, le funzionalità wiki di Guru sono gestite dall'IA per facilitarne l'uso. È stato progettato per essere facile per tutti, sia che siate creare un database di contenuti o alla ricerca di risposte. Gli autori ricevono l'aiuto dell'IA per taggare gli esperti e scrivere meglio, mentre chi cerca ottiene risposte dirette e utili.

Inoltre, lavora bene con strumenti come Slack, Salesforce e Microsoft Teams, rendendo il lavoro di team ancora più semplice.

Le migliori funzionalità/funzione di Guru

Creazione e gestione di schede di conoscenza, che permettono agli utenti di aggiungere commenti e domande

Esaminare la base di conoscenze e connettere strumenti esterni per ottenere risposte complesse

Sincronizzazione in tempo reale dei flussi di lavoro e delle piattaforme esistenti

Collaborazione grazie ai commenti contestuali e agli spazi per i team

Limiti del guru

Le opzioni di personalizzazione per il marchio visivo e il layout sono limitate

La funzione di ricerca può essere migliorata

Prezzi del guru

versione di prova gratuita per 30 giorni

per 30 giorni All-in-one: $18/utente al mese

$18/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei guru

G2: 4,7/5 (1.600+ recensioni)

4,7/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

8. Trainual

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Trainual-Dashboard-Image-1400x955.png Trainual è una delle migliori alternative a Bloomfire per l'addestramento dei wiiki /$$$img/

via Formativo Se avete bisogno di una piattaforma per gestire l'onboarding e la formazione, provate Trainual. È una piattaforma per il trasferimento delle conoscenze e la formazione progettata per i team in crescita.

Trainual semplifica la documentazione, l'organizzazione, l'assegnazione e la ricerca di ogni processo, politica e procedura. Con un'attenzione particolare all'automazione dell'onboarding e della formazione, Trainual pone le basi per una più rapida scalabilità.

È possibile utilizzare Trainual per creare basi di conoscenza, definire flussi di lavoro, chiarire i ruoli e garantire una formazione coerente. Questo aiuta le aziende a trattenere i talenti, a mantenere la coerenza e a ridurre gli oneri operativi quotidiani.

Le migliori funzionalità/funzione di Trainual

Centralizzazione di tutti i processi aziendali in wiki interattivi creare un manuale operativo

Automazioni nell'onboarding associando i contenuti a ruoli, dipartimenti o posizioni

Trattenere i talenti mantenendo i dipendenti impegnati con la formazione continua

Trovare e consultare le procedure operative standard e i materiali di formazione grazie alla funzione di ricerca avanzata

Limiti formativi

Le frequenti modifiche rendono difficile la formazione dei team

Le pagine richiedono molto tempo per essere caricate

Prezzi formativi

Piccole aziende: $300/mese

$300/mese Growth Business: $500/mese

$500/mese Unlimitato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni formative

G2: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

9. Documento360

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-64-1400x861.png Documento360 /%img/

via Documento360 Document360 si distingue per la creazione di documentazione di alto livello, dalle basi di conoscenza ai documenti tecnici. L'interfaccia intuitiva semplifica le cose, facilitando la collaborazione e la centralizzazione delle conoscenze.

L'editor a blocchi del sistema assicura una creazione semplificata dei contenuti, mentre le opzioni personalizzate consentono una messa a punto fine, rendendolo adattabile a varie esigenze di documentazione, dall'onboarding del personale alle FAQ dei clienti.

Document 360 è un valido strumento di gestione della conoscenza per le aziende di diverse dimensioni, tra cui startup, aziende e organizzazioni in crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di Document360

Creazione, gestione e revisione dei contenuti attraverso il portale interno della Knowledge Base

Utilizzare il sito web esterno della Knowledge Base per condividere i documenti in modo pubblico o privato

Accesso ad analisi dettagliate per monitorare come i contenuti vengono visualizzati e utilizzati

Trovare i documenti utilizzando filtri avanzati, ricerche per parole chiave e suggerimenti basati sull'IA

Limiti di Document360

Manca di funzionalità/funzioni di base come il correttore ortografico e la traduzione linguistica integrati

È necessaria una codifica personalizzata per adattare i disegni e i layout

Prezzi di Document360

**Gratis

Standard: $199/progetto al mese

$199/progetto al mese Professionale: $299/progetto al mese (fatturati annualmente)

$299/progetto al mese (fatturati annualmente) Business: $399/progetto al mese (con fatturazione annuale)

$399/progetto al mese (con fatturazione annuale) Enterprise: $599/progetto al mese (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4.7/5 (375+ recensioni)

4.7/5 (375+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

10. Slab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-65.png Slab è un'altra delle possibili alternative a Bloomfire /$$$img/

via Lastra Pensato per team di ogni tipo, Slab è uno strumento di gestione della conoscenza di alto livello per le aziende, comunemente preferito da team di ingegneri con esigenze diverse. Si distingue in particolare per i suoi wiki visuali e per la formattazione avanzata.

Ciò che contraddistingue Slab è il suo design moderno, che lo rende facile da navigare. Invece della solita configurazione a cartelle, Slab introduce gli "Slab Topics", rendendo più semplice per i membri del team trovare le informazioni.

È incentrato sulla collaborazione e sulla condivisione delle conoscenze, con funzionalità/funzione quali la modifica, il controllo delle versioni e le discussioni attraverso i commenti.

Inoltre, se utilizzate il piano Business o Enterprise, Slab vi permette di dare un'identità unica al vostro wiki interno utilizzando un dominio personalizzato, aggiungendo un tocco personale alla gestione della conoscenza.

Le migliori funzionalità/funzione di Slab

Organizza i contenuti con cartelle, tag e argomenti, migliorando la funzione di ricerca

Integrazione rapida con altri software, fogli di calcolo e gestori di attività per una maggiore comodità

Concentratevi sulla creazione dei contenuti grazie all'interfaccia intuitiva e al moderno formattare dello strumento

Massimizzate l'uso dello strumento con l'assistenza del Centro assistenza e i video tutorial dell'università

Limiti del laboratorio

Limitate funzionalità/funzione di modifica

Supporta solo la creazione e lo spazio di archiviazione dei documenti, non è in grado di gestire team o attività

Prezzi del laboratorio

**Gratis

Startup: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni del laboratorio

G2: 4.6/5 (270+ recensioni)

4.6/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

Semplificare la gestione della conoscenza con la migliore alternativa a Bloomfire

Sia che si utilizzi la base di conoscenza per monitorare le intuizioni della propria azienda, per cercare informazioni cruciali o per l'inserimento di nuovi dipendenti, una base di conoscenza ben organizzata può portare la vostra azienda a nuovi livelli. Aumenta la soddisfazione dei clienti per le piattaforme di supporto assistenza e ne migliora la qualità nel lungo periodo.

Scegliete tra le nostre 10 migliori alternative a Bloomfire e trovate quella che meglio si adatta alle vostre esigenze aziendali.

Tuttavia, se dovessimo consigliarne una, suggeriremmo ClickUp, che offre una solida gestione dei documenti, funzionalità di IA e opzioni di personalizzazione per aiutarvi a costruire la vostra knowledge base ideale.

E soprattutto è gratis per iniziare. Iscriviti a ClickUp e sperimentate voi stessi!