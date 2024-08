Come calcolare il tempo di presa in carico per soddisfare la domanda dei clienti

Nella produzione snella esiste un ritmo, un battito, che guida i processi produttivi. Questo ritmo, misurato nel Takt Time, è il battito cardiaco delle fabbriche di tutto il mondo.

In questo post esploriamo il tempo di Takt e come utilizzarlo per rafforzare i vostri processi produttivi.

Che cos'è il tempo di Takt?

Il tempo di Takt è la velocità di produzione dei prodotti per soddisfare la domanda dei clienti senza sovrapproduzione o sottoproduzione.

Nato negli anni '30 nell'industria aeronautica tedesca, il termine "Takt" significa "ritmo" o "battito" Da allora, la metrica è stata adottata da diverse organizzazioni produttive dopo essere stata resa popolare dal sistema di produzione Toyota.

Nel sistema di produzione snella, il tempo di Takt è un concetto semplice che mantiene la linea di produzione in armonia con le esigenze dei clienti, garantendo la soddisfazione di tutte le parti interessate.

Come si calcola il tempo di Takt?

La formula del tempo di Takt è Tempo di Takt = Tempo di produttività disponibile/domanda del cliente.

Si divide il tempo che si può dedicare alla produzione del prodotto per il numero di prodotti da realizzare. È possibile regolare una qualsiasi delle tre variabili per ottimizzare i risultati aziendali.

Vediamo un esempio. Supponiamo di gestire una pittoresca panetteria nel cuore di Parigi. Lei, il panettiere, deve sapere con precisione quante volte deve preparare un croissant per soddisfare la fretta del mattino senza sovraccaricare i forni o sprecare risorse. Ecco come Da fare.

Passaggio 1: determinare la domanda del cliente

La domanda dei clienti è il fattore esterno su cui avete poco controllo. Quindi, iniziate da lì. Capite di quanti croissant hanno bisogno i vostri clienti in quali momenti della giornata.

Per istanza, la colazione e l'ora del tè potrebbero essere più affollate di croissant rispetto al pranzo o alla cena. D'altra parte, se gestite un'azienda che produce biciclette, la domanda potrebbe essere più alta in estate che quando nevica. In qualità di titolare/dirigente aziendale, siete nel posto migliore per misurarlo.

Determinate quindi la domanda dei clienti in base al numero di unità che dovete produrre. Supponiamo che la domanda del cliente sia di 1120 croissant.

Passaggio 2: Calcolo del tempo di produttività disponibile

Il tempo di produzione disponibile è sotto il vostro controllo e dipende dalla capacità, dai macchinari, dalle dimensioni del team, ecc. Per monitorare i dettagli di ciascun processo o la produttività di ciascun dipendente, provate a utilizzare un sistema di calcolo del tempo di produzione software di monitoraggio del tempo per le piccole imprese .

Per ora, facciamo un esempio semplice. Se il vostro team è composto da una persona che lavora 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, e prende un'ora di pausa ogni giorno per le pause/riunioni, avete 35 ore disponibili ogni settimana.

(1 panettiere * 8 ore * 5 giorni) - (1 ora * 5 giorni)

Se ci sono quattro panettieri che condividono equamente due turni di 8 ore, tutti e sette i giorni, senza pause, si hanno 224 ore disponibili ogni settimana.

(8 ore * 7 giorni * 4 panettieri)

Passaggio 3: Applicare la formula del tempo di Takt

Tempo di Takt = Tempo di produttività disponibile/Domanda del cliente

In questo esempio, il tempo di Takt del forno del croissant è 224/1120 = 0,2 o 1/5 di ora.

Ciò significa che se preparate un croissant in 12 minuti, riuscirete a soddisfare efficacemente la domanda dei clienti. Sapere questo aiuterà i vostri panettieri a pianificare il loro tempo. Se è impossibile lavorare l'impasto, fare il panino e cuocerlo, vi accontenterete di non soddisfare la domanda dei clienti o assumerete altri panettieri!

Tempo di presa in relazione ad altre metriche di tempo

Se avete lavorato nel settore manifatturiero, avrete sentito parlare di una serie di metriche legate al tempo, come lead time, touch time, durata ciclo, ecc. Nel project management, queste metriche si intersecano l'una con l'altra. Ma Da fare in relazione al tempo di Takt? Scopriamolo.

Lead time : Tempo che intercorre tra l'invio di un ordine e la sua consegna

: Tempo che intercorre tra l'invio di un ordine e la sua consegna Tempo di contatto : Tempo in cui i lavoratori toccano il prodotto, cioè aggiungono valore

: Tempo in cui i lavoratori toccano il prodotto, cioè aggiungono valore Durata ciclo: Tempo necessario per completare un ciclo di produttività dall'inizio alla fine

Torniamo all'esempio dei croissant.

Lead time: tempo necessario per completare un ciclo di produzione dall'inizio alla fine

Il lead time è il tempo che intercorre tra il momento in cui un cliente ordina un croissant e il momento in cui lo riceve. In questo caso, i croissant vengono preparati in anticipo e tenuti pronti per gli ordini, quindi il lead time potrebbe essere una questione di secondi. Tuttavia, il lead time potrebbe essere molto più lungo se si producono torte personalizzate nella stessa pasticceria.

La differenza chiave tra lead time e takt time è che il primo comprende le pratiche burocratiche, la lavorazione, l'imballaggio, ecc. mentre il secondo è in genere solo il tempo di produzione.

Tempo di lavorazione

Il tempo di contatto va da quando il panettiere riceve le materie prime a quando impila il lotto di croissant sulla barra di accesso rapido. Qualsiasi strumento di gestione del tempo che utilizzate per la vostra azienda catturerà facilmente queste informazioni.

Il tempo di lavorazione è solo la parte del processo di produzione in cui il team/macchina lavora attivamente, ovvero il processo di creazione del valore. Il tempo Takt include anche tutti i tempi di attesa e di spostamento.

Per istanza, se il panettiere ha bisogno di 10 minuti per preparare l'impasto ma deve aspettare 10 minuti perché la tabella della cucina sia pronta per l'uso, il Takt time è di 20 minuti, ma il Touch time è di 10 minuti.

Durata ciclo

La durata ciclo è il tempo medio che i panettieri impiegano per produrre i croissant.

Durata ciclo = Tempo di produzione disponibile/unità di produzione effettiva

Il tempo di Takt confronta la capacità con la domanda, mentre la durata ciclo confronta la capacità con i dati effettivi.

Se vi sembrano troppe metriche da calcolare, ecco perché dovreste prestare attenzione al tempo di Takt.

Benefici e limiti del tempo di Takt

Il tempo di Takt funge da linea guida per ciò che è necessario completare nel tempo a disposizione per soddisfare la domanda del mercato. Questo può essere applicato ben oltre la produzione.

Se siete uno scrittore di contenuti che lavora 8 ore al giorno e la domanda per il vostro servizio è di 2 articoli al giorno, dovete scrivere un articolo ogni 4 ore, che è il vostro tempo di Takt.

Se lavorate nell'edilizia e ricevete commissioni per costruire due case all'anno, il vostro tempo di Takt è di 6 mesi. Una buona software di monitoraggio del tempo di costruzione dovrebbe dirvi se il vostro lavoro può essere completato in quel tempo con la capacità data.

Gestione dell'edilizia e monitoraggio del tempo con ClickUp

Il Takt Time aiuta le aziende a capire quando, quanto e con quale frequenza produrre. Ecco come ci aiuta.

Vantaggi del tempo Takt

Allineamento della produttività alla domanda: L'allineamento della produzione alla domanda dei clienti evita la sovrapproduzione o la sottoproduzione.

Eliminazione degli sprechi: Il tempo di Takt considera il numero massimo di unità che si possono vendere in un determinato periodo. Grazie a questa conoscenza, è possibile eliminare gli sprechi producendo il numero corretto, ordinando la giusta quantità di materie prime, impiegando il numero esatto di persone e così via.

Migliorare la prevedibilità: La domanda dei clienti agisce come un'ancora per il processo di produttività. Aiuta a prevedere la quantità di prodotti che si possono vendere e la quantità di materie prime/capacità del team/tempo macchina necessari. In questo modo è possibile identificare e ridurre i rischi in anticipo.

Miglioramento della produttività: Il Takt Time indica esattamente la produttività necessaria per massimizzare i ricavi. Questo aiuta i dirigenti aziendali e i responsabili degli impianti a ottimizzare le risorse.

Per istanza, se un panettiere non riesce a fare 280 croissant in un giorno, significa che è improduttivo e ha bisogno di un modulo di intervento.

Se si tratta di un team di ingegneria del software, si può utilizzare il metodo software di monitoraggio del tempo per sviluppatori per identificare il tempo di Takt e allocare le risorse in modo più ottimale per raggiungere il tempo di Takt.

Miglioramento della garanzia di qualità: I tempi di Takt tendono a essere stretti, quindi i responsabili della produttività devono fissare standard chiari di garanzia della qualità. Questo aiuta a rendere operativa la produttività in modo che gli standard di qualità siano rispettati.

Ottimizzazione delle prestazioni del programma: Il tempo di takt aiuta ad armonizzare i vari elementi della produttività, dai livelli di inventario all'allocazione della forza lavoro, fino alla gestione della produzione alla programmazione delle risorse .

Come ogni metrica, anche il tempo di Takt ha dei limiti. Esploriamoli.

Limiti del tempo di Takt

Rigidità nei mercati dinamici: Nei settori in cui la domanda dei clienti può cambiare rapidamente come il tempo, la rigidità del tempo di Takt può diventare un limite. È come pianificare un picnic con settimane di anticipo, per poi veder piovere. Senza la flessibilità necessaria per adeguarsi rapidamente, il sistema può avere difficoltà.

Eccessiva enfasi sull'uniformità: Il tempo di Takt presuppone una certa uniformità, considerando la domanda media e il tempo medio di produttività. In realtà, la domanda è raramente stabile.

Assunzione di controllo: Il tempo di Takt presuppone che diversi fattori, come la disponibilità dei dipendenti, il tempo di funzionamento dei macchinari e così via, possano essere controllati, cosa che spesso non avviene.

Nonostante i suoi limiti, il tempo di Takt è un ottimo strumento per ottimizzare la produttività in tutti i settori, prodotti e servizi. Ecco alcuni passaggi pratici per una corretta implementazione del tempo di Takt.

Implementazione del tempo di Takt nei progetti

L'implementazione del tempo di Takt nei progetti può trasformare flussi di lavoro caotici in flussi di lavoro efficienti, ma Da fare richiede un'attenta orchestrazione e un solido sistema di controllo software di gestione del prodotto come ClickUp . Prendete in considerazione la seguente guida in passaggi per aiutarvi nel vostro percorso di implementazione.

Passaggio 1: capire il ritmo della domanda dei clienti

La domanda dei clienti è raramente uniforme. Per valutare e progettare la domanda, è necessario comprenderne i flussi e le oscillazioni. Se utilizzate ClickUp come strumento di gestione della produttività, potete vedere visivamente le tendenze. ClickUp Dashboard può essere personalizzato per visualizzare le vendite, l'attività degli ordini, l'andamento dei ricavi e altro ancora. È anche possibile confrontare questi dati con gli obiettivi e i KPI.

dashboard di ClickUp per la creazione di rapporti in tempo reale

Passaggio 2: Monitoraggio della disponibilità attraverso i processi

Il calcolo del "tempo di produttività disponibile" prevede il monitoraggio di un certo numero di elementi, quali:

Disponibilità dei macchinari: Se si tratta di una linea di produzione condivisa, è necessario avere informazioni su quando i macchinari sono disponibili.

Disponibilità del team: Da cosa dipende il lavoro dei vostri dipendenti e quando sono disponibili? Il monitoraggio del tempo di ClickUp consente ai membri del team di tenere traccia del loro lavoro a livello granulare. La vista Carico di lavoro fornisce un quadro generale di questa metrica per tutti i membri del team.

Monitoraggio del tempo accurato per ogni attività di ClickUp

Disponibilità del materiale: Da fare quando arrivano le materie prime? Se il team è disponibile prima dell'arrivo delle materie prime, si rischia di fargli perdere tempo. Per mappare in modo efficace tali dipendenze, la funzione Vista Gantt di ClickUp è ideale.

vista Gantt di ClickUp per mappare le dipendenze

È possibile utilizzare un grafico di app di pianificazione giornaliera per monitorare tutte queste metriche e calcolare il tempo di produttività disponibile. Questi modelli di tempo registrato possono anche aiutare a riunire tutte le informazioni per prendere decisioni informate.

Passaggio 3: Calcolo del tempo Takt

Il tempo di Takt è il tempo di produttività disponibile diviso per la domanda personalizzata. Utilizzare i campi formula di ClickUp per calcolare il tempo di Takt. Aggiungere al dashboard lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Programmate il progetto per raggiungere il tempo di Takt. Tenete sempre sotto controllo il vostro andamento rispetto alla domanda dei clienti.

Se siete alle prime armi con il project management, ecco alcuni esempi Modelli di pianificazione del progetto ClickUp per iniziare.

Calcolo del tempo di presa senza sforzo con i campi personalizzati di ClickUp

Passaggio 4: Identificare i colli di bottiglia e ottimizzare le prestazioni

Il problema del tempo di Takt è che non riuscirete a soddisfare tutta la domanda. Per istanza, invece di 1120, se la richiesta di croissant da parte del cliente è di 5.000, il vostro tempo di Takt sarà di 2,4 minuti, un risultato quasi impossibile da raggiungere.

L'obiettivo del tempo Takt non è costringersi a raggiungerlo, ma utilizzarlo per ottimizzare le prestazioni. Quindi, se la domanda aumenta, è possibile:

Accettare la situazione: Accettare di soddisfare solo una parte della domanda dei clienti. Se da un lato questo mantiene l'azienda stabile, dall'altro lascia fuori un'opportunità significativa.

Aumentare la capacità: Investite in macchinari o persone con capacità aggiuntive per aumentare i tempi di produttività. Ad istanza, se l'impastatrice impiega troppo tempo per preparare l'impasto, si può identificare il collo di bottiglia e sostituire l'impastatrice.

Riprogettare il prodotto: Se il prodotto attuale richiede troppo tempo, è possibile riprogettarlo senza compromettere l'esperienza del cliente. Ad istanza, si può ridurre la dimensione del croissant per produrre più unità con la stessa materia prima.

Automazioni: Le linee di montaggio sono un esempio perfetto di automazione. Se non siete pronti ad impostare una catena di montaggio nel vostro panificio, provate a realizzare una semplice automazione per la fatturazione, gli acquisti, ecc. Automazioni di ClickUp offre oltre 100 modelli per semplificare i flussi di lavoro, le attività di routine, i passaggi di progetto e altro ancora.

Automazioni per la creazione di attività su ClickUp

Raggiungere gli obiettivi di Takt Time con ClickUp

Il Takt Time è una metrica che va ben oltre il settore manifatturiero. Si tratta di un ritmo fondamentale che può orchestrare l'esito positivo in vari settori, dalla frenesia delle fabbriche alla dinamicità degli spazi di sviluppo software. Aiuta a sincronizzare il mercato con la vostra capacità. Strumento di project management ClickUp aiuta a osservare, monitorare, misurare e raggiungere gli obiettivi del tempo di Takt. Grazie alle funzionalità di monitoraggio del tempo, reportistica, dashboard e calcoli, ClickUp consente di gestire efficacemente i processi di lean management.

Che siate nel settore aziendale o nello sviluppo di software, le funzionalità di ClickUp per la gestione delle operazioni aumentano l'efficienza e la produttività. Provatelo voi stessi.

Domande frequenti sul tempo di takt

1. Qual è la differenza tra Takt Time e durata ciclo?

Il tempo di ciclo è il tempo medio attualmente necessario per produrre un prodotto completato. Il tempo di Takt è la velocità di produzione dei prodotti per soddisfare la domanda dei clienti.

Il tempo di Takt confronta la capacità con la domanda, mentre la durata del ciclo confronta la capacità con i dati effettivi.

Durata ciclo = Tempo di produzione disponibile/unità di produzione effettive

Tempo di Takt = Tempo di produzione disponibile/domanda del cliente

2. Qual è la formula per calcolare il tempo di takt?

Tempo di takt = Tempo di produzione disponibile/Domanda del cliente

3. Che cos'è il tempo di takt nella produttività?

Il tempo di tachimetro è un termine aeronautico che indica la misurazione dello sforzo subito da un motore di aereo. Spesso viene confuso con il tempo Takt, che è un termine di produzione.

Il tempo di Takt è la velocità di produzione ideale per soddisfare la domanda dei clienti senza sovra/sottoprodurre.